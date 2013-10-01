Бальтазар - Любовь оставляет последний шанс

Богословская статья Ганса Бальтазара о великой любви Божьей ко всему миру, за который Он пострадал.

ЛЮБОВЬ ОСТАВЛЯЕТ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Ганс Урс фон Бальтазар

перевод АлексейКазак

«Любовь крепка, как смерть; непреклонна, как преисподняя, ревность», говорит Песнь песней (8,6). Некоторые слова Иисуса напоминают это утверждение, настолько они противоречат слащавому образу, который некоторые составляют себе о человеке из Назарета. Нужно быть готовым к такому суровому утверждению при слушании Евангелия этого воскресенья. Вот оно:

"В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех других жителей Иерусалима? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, - не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее". (Лк 13,1-9).

Две истины стоят лицом друг к другу в этих словах. Первая касается политического преступления римского прокуратора, а также несчастья, случившегося у Силоамской купели, где восемнадцать человек были побиты падением башни. Можно ли рассматривать эти катастрофы как доказательства виновности жертв, как фарисеи соблазнялись думать? Иисус отвечает категорически: нет! Вторая истина касается тех же эпизодов и получает более ясное подтверждение в притче о смоковнице: жертвы этих несчастий тем не менее невиновны? Нет, еще раз говорит Иисус, они были такими же грешниками, как и вы, которые Мне задаете эти вопросы, и вы так же подвергаетесь опасности будущего наказания, как и они, которые были поражены.

Вы можете извлечь из этой рубрики «Несчастные случаи и преступления» газеты происшествий только один единственный урок, который имел бы смысл: покайтесь, измените жизнь, полностью смените направление. И не в неопределенном будущем, когда вам это будет удобно, например, когда наступит (экономический) спад, когда пища станет редкой, но теперь, потому что Бог этого ожидает, потому что, как говорит Иоанн Креститель, секира уже у корня дерева, которым являетесь вы. Самое время смоковнице принести плод, который от неё ожидают с нетерпением; даже виноградарь, который умоляет о сроке для неё, допускает, что в будущем году могло бы быть чересчур быть поздно, и что будет разумеется слишком поздно, если дерево будет продолжать быть бесплодным и истощать землю как паразит.

Нельзя утверждать, что, в этом евангелии, любовь Бога невидима. Он проявляется даже многими способами: как любовь, настолько подвергаемая испытанию людьми, что она, кажется, находится на пределе терпения и что она принимает форму предупреждения.

Иисус во-первых говорит, что Бог не обходится с грешниками согласно их злодеяниям, так, что невозможно измерить их виновность мерой несчастья, которое их поражает. Другие могут упрекнуть себя в бо́льшем и их могут пощадить несмотря ни на что.

Затем, Он предлагает шанс тем, кто Его спрашивают. Несчастье их компаньонов должно было бы быть для них предупреждением, причём знак Божий должен был бы побудить их изменить направление их жизни. Надо отметить, с какой настойчивостью Иисус говорит здесь «обо всех других жителях Иерусалима», которые так же погибнут, если они не покаются. Он предвидит будущее разрушение этого города, который упорствует.

В-третьих, согласно словам Иисуса, внутренней природе смоковницы свойственно приносить плод. Бог вложил в неё эту возможность для её блага и для её полезности. И человек должен таким образом лишь следовать естественной склонности, чтобы соответствовать требованию Бога, Который от него ожидает плодов.

И наконец, в-пятых, Господин уступает уговорам и соглашается на эту последнюю отсрочку.

Любовь присутствует следовательно везде; но из-за отсутствия любви и теплохладности людей и их мании подозревать других, чтобы извинять самих себя, эта любовь представляется как непреклонная и неумолимая сила. «Любовь сильна как смерть, ревность непреклонна как ад». Просто-напросто, когда человек не использует время, которое ему предоставлено, наступает момент, когда терпение Бога иссякает.

Любовь Бога тогда прибегает к другим средствам. Поймите правильно: любовь Бога! Я не говорю, что любовь Бога внутренне ограничена, например Его справедливостью. Многие это представляют себе таким образом. Но никакое из качеств Бога не ограничено, особенно любовь. Тем более Его справедливость, ни Его милосердие. Все они пропитываются взаимно без оговорок. Нельзя упрекнуть Бога в несправедливости, потому что, в притче о работниках, посланных в виноградник, Он платит так же пришедшим последними, как и тем, кто работал весь день.

Это было одним из наиболее счастливых открытий Терезы малой: в Боге, справедливость и любовь перекрывают друг друга. Остается верным, что, начиная с некоторого момента, любовь Бога, чтобы достичь своих целей, должна использовать суровые средства. Суд, который ожидает всех грешников и который их не освободит нечистыми, после более или менее длительного времени, этот суд будет без снисходительности. Не будет никакого прощения, именно потому, что идет речь о том, чтобы сделать возможным последнее и окончательное прощение.

Полезно остановиться немного на этой мысли о суде. Католики верят в существование чистилища, времени очищения. Павел об этом определённо говорит в своём первом Послании к Коринфянам: «Каждого дело станет явным; ибо День покажет, потому что он в огне открывается, и каждого дело, каково оно есть, огонь его испытает. Если чье дело пребудет, - то, которое он на нем построил, - он получит награду: если чье дело будет сожжено, он потерпит ущерб, сам же будет спасён, но так, как бы сквозь огонь» (1 Кор 3,13-15). Вот он - этот неумолимый характер любви! Она уже не является тем, кто предупреждает во времени, но тем, кто вмешивается на пороге вечности. Чистилище не является ничем другим, кроме как одним из измерений суда, его переходом; оно есть факт быть подвергнутым и сообразованным с непреклонным правилом, которому необходимо соответствовать, чтобы мочь войти в царство вечной любви. И мы предназначены войти туда.

Следовательно нужно, чтобы огонь божественной любви разрушил в нас то, что несовместимо с ним. И согласно тому, как мы жили здесь в этом мире, этот процесс очищения будет более или менее болезненным, возможно даже ужасным. Возможно, что всё то, что мы построили в течение нашей земной жизни, всё то, с чем мы думали иметь возможность нас идентифицировать, возгорится и это охваченное огнем здание обрушится на нас, как Силоамская башня на жертвы, о которых говорит Евангелие. «Он потерпит ущерб», говорит Павел. Он должен будет сожалеть о тщеславии и об абсурдности своей жизни, и он должен будет со стыдом занять место среди неграмотных, чтобы изучать азбуку настоящей любви. Он знал наизусть до тех пор только азбуку эгоизма.

Что может сделать Бог, в своем милосердии, с таким индивидом, неспособным понимать и принимать это милосердие? Для грешников необходимо своего рода промывание мозгов для того чтобы смочь уловить, какова природа любви Божией. Наконец, мысли Бога - единственные истинные и можно только им подчиниться в конечном счете. В огне суда можно только согласиться с последней доминантной идеей Бога, Его последним изобретением, а именно,- распятым Сыном Божиим. Он есть истина, которую мне надо будет принять; истина греха: вот то, что ты сделал; истина благодати: вот то, что Бог сделал для тебя. Обращение - всегда болезненный и уединённый процесс. Никто не может его совершить вместо меня: я должен научиться любить то, что я отвергал до сих пор, и отказаться от того, что мне было дорого до сих пор.

Но давайте оставим чистилище и возвратимся на землю. Будучи христианами, мы можем интерпретировать страдание в мире только как пелену, которой грех мира закрывает лицо божественной любви. Мы иногда констатируем, что те, кто грешат меньше, страдают больше. Они тогда страдают за других. Галилеяне, о которых говорит Евангелие, в то время как они убивали в храме животных для жертвы, сами были убиты, вместе с их животными, падением башни. По сравнению с другими, это были грешники, боящиеся Бога. Наименее виновные могут быть заключены в концентрационные лагеря или уничтожены в Гулаге. С точки зрения креста Иисуса, может случиться, что лучшие страдают за злых. Скажем скорее, что им позволено страдать, и страдать ужасно. Мы должны были бы об этом помнить, когда, в страдании, мы достигаем конца терпения, и это должно было бы предохранить нас от любой горечи.

Мы должны были бы особенно ощутить в словах Иисуса неотложность Его предупреждения: «Вы так же погибнете все, если вы покаетесь». Это условное наклонение оставляет возможность предотвратить несчастье. Иерусалим мог бы обратиться. Мы все могли бы обратиться, что изменило бы нашу будущую судьбу. Секира уже у корня дерева, но, по призыву Иоанна Крестителя, многие обращаются и крестяться. Смоковница могла бы действительно принести плод в будущем году, последнем, который ей предоставлен, и избежать таким образом посечения.

Было бы разумеется очень разумно применить все это к нашей стране. Если бы Бог нашел десять праведников в Содоме, город был бы спасен молением Авраама. Кто знает, сколько остается, в этой стране, праведников, которые умоляют. Если бы мы обратились, их было бы разумеется больше и возможно даже достаточно. Легкое предчувствие говорит нам между тем, что их без сомнения меньше, чем прежде, когда молились больше, каялись больше и верили с большей надеждой. Когда синоды и епископства и я не знаю, какие другие занятые организации марали меньше бумаги, предназначенной для урны, наши приходы были оживлены более крепким и длительным христианским чувством. Разрушительная полемика между мягкими левыми и озлобленными правыми еще не свирепствовала. Защитная рука нашего Авраама заступника, нашего национального патрона, брата Николая из Флюэ*, тогда простиралась (это было во время последней войны) над нашей страной, благословляя её и защищая её.

«Благодатию вы спасены» (Eф 2,8). Мы должны были бы об этом помнить, но отнюдь не делать из этого вывод, что в следующий раз опять мы будем спасены благодатию. «Нет, говорю Я вам», отвечает Иисус тем, кто его спрашивают. Он показывает этим «говорю Я вам», Свой всемогущий суд: «Если вы не обратитесь, вы так же все погибнете». Так же, как погибли миллионы людей вокруг нас, на севере, на юге, на востоке, на западе. Мы хорошо себя чувствуем, мы ошеломлены всем этим золотом, которое стекается к нам и которое мы храним для нас самих и для других. Было бы спорно сравнить это золото с навозом евангелия, который нам помогает принести плод. И всё это благополучие, которое смоделировало наш образ жизни и которое стало так сказать почти невольной целью всего того, что мы делаем и ищем, подпадает под тот же пункт обвинения.

Мы еще свободны и мы ответственны, в нынешнем мире, за этот великий дар свободы, для нас и для других. Но число тех среди нас, кто поглядывают в сторону котлов с мясом Египта, дома рабства, и кто хотели бы поступать так же, как весь мир, не прекращает увеличиваться. Они не хотят извлечь никакого урока из того, что в лесу Европы много деревьев уже срублено, лишено свободы приносить плод. Они не высасывают из субстанции почвы, они сами высасываются и эксплуатируются. Система эксплуатации начальников работ Египта их уже не очаровывает и не представляет для них больше ничего притягательного. Груши загнивают изнутри: мы это замечаем, только надрезая их. Кто будет противиться гнили интеллигенции** в нашей стране? Когда она будет достаточно распространена, будет трудно сделать что-либо более разумное, чем простереть на нее защитную руку.

Но давайте не будем фаталистами как эти фанатики. Позволим себя убедить, что личное отношение, личное обращение может быть решающим. «Господи, оставь её ещё на этот год, возможно, в будущем она принесёт плод, если же нет, ты её срубишь», во имя и для вящей славы Бога, чтобы она уступила место чему-либо другому и лучшему.

Ганс Урс фон Бальтазар, в книге: «Ты венчаешь лето благостию Твоей»

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* Николай (Никлаус) из Флюэ (нем. Niklaus von Flüe; 1417, кантон Обвальден — 21 марта 1487, Обвальден) —швейцарский отшельник, аскет и мистик, святой патрон-покровитель Швейцарии.

** intelligentsia – так в оригинале (прим. перев.).

Перевод выполнен для Эсхатоса АлексейКазак, в интернете опубликовано впервые.