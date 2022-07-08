Когда я была ребенком, мы каждый год проводили по две недели с бабушкой и дедушкой в ​​их старом летнем коттедже на проливе Лонг-Айленд. Каждую ночь перед закатом, мой дед опускал американский флаг, аккуратно складывал его и убирал. На следующее утро, он поднимал его снова. Даже при его внимательном уходе за флагом, соленые брызги и ветер сделали свою разрушительную работу. После того, как последующие поколения не смогли обращаться с ним с такой верностью, флаг обветшал. В конце концов мы перестали его подымать. Остался только алюминиевый столб, который трясся на ветру, впоследствии он сломался во время шторма.

Эми Джулия Беккер - День Независимости призывает нас к священному делу исправления - Наш флаг символизирует красоту американских идеалов и изломанность нашей истории

https://www.christianitytoday.com/ct/2021/june-web-only/flag-repair-america-beauty-brokenness-independence-day.html

30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

По мере того, как мы приближаемся к Четвертому июля, я думаю о тех оборванных и изношенных флагах, которые вели к пустому флагштоку. Я думаю о причинах, по которым мой дед, ветеран Второй мировой и Корейской войн, с честью и смирением поднимал флаг. Я думаю о том, что представляет собой флаг, об идеалах свободы и справедливости для всех, об идее нашего общего равенства, дарованной нам не нашим обществом, а нашим Творцом. Эти идеалы временами в нашей истории изнашивались, ставя нас в положение поднятых флагов, которые больше не несут никакого смысла.

В этом году накануне Дня поминовения (30 мая отмечается в последний понедельник мая в память о всех погибших гражданах Америки. прим.), еще одного праздника с высоко поднятыми флагами, многие американцы вспоминали о резне (100 лет назад) в Талсе, (Расовые беспорядки в Талсе (также Резня в Талсе, Погром в Талсе (30 мая — 1 июня 1921 года) — нападение белых на «чёрные» кварталы Талсы, штат Оклахома, США. прим.) когда все чернокожее население было терроризировано и уничтожено. Многие из нас, также размышляли о смерти Джорджа Флойда и последовавших за ней протестах и ​​демонстрациях, прокатившихся по городам прошлым летом. Несправедливости того века, выстроились в ряд с несправедливостями недавнего прошлого. Оба века, были яркими представителями, многих других моментов американской истории, которые не соответствуют ценностям, которые отстаивают наши учредительные документы.

Каждый акт несправедливости в нашем обществе подобен ножу, прорезающему ткань флага, подобно брызгам крови, окрашивающим эти белые полосы свободы. И каждое воспоминание, каждый протест против несправедливости, есть акт почитания тех самых звезд и полос. Если флаг развевается как символ нашей нации, то он олицетворяет как красоту, так и сломленность. Когда мы празднуем независимость нашей нации, нам нужны традиции, истории и теологическое воображение, которые позволяют нам удерживать красоту и сломленность с надеждой на то, кем мы еще становимся. Для христиан отчаяние и надежда, рабство и свобода, сокрушенность и красота — привычные противоречия. Евангельские записи о воскресении Иисуса призывают нас обратить внимание на раны, а также на возможность исцеления. Когда Иисус является своим ученикам после распятия и воскресения, Он обращает их внимание не только на Свое воплощение, но и конкретно на свои израненные места: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои!» (Луки 24:39).

Он не просто доказывает, что он не призрак. Именно через внимание к Его шрамам — местам ран, где они были исцелены, — его ученики должны увидеть, Его воскресшую человеческую плоть. Он обращает их внимание на места, где Его тело было сломано и теперь восстановлено и даже преобразовано. Он обращает их внимание на прощенное, но не забытое зло.

Японская традиция кинцуги, демонстрирует подобное смешение красоты и разрушения и предлагает нам образ того, как может выглядеть работа по исправлению в нашей собственной культуре. Меня познакомил с этим видом искусства Макото Фуджимура, американский христианин и художник японского происхождения. Фуджимура писал о кинцуги во многих местах, в том числе в своей последней книге «Искусство и вера».

Кинцуги возникла из японских чайных церемоний, прерванных землетрясением. Когда земля разрывалась, изысканная глиняная посуда часто падала на пол и разбивалась. Ремесленники собирали осколки и склеивали их золотом. Они не отрицали фрагментарности, в своей художественной практики. Вместо этого, они скрашивали сломанные места. Нам нужны практики исправления в американской культуре, чтобы сделать красоту из нашей коллективной разбитости. Христиане имеют возможность возглавить эту работу, поскольку мы следуем руководству нашего раненого Целителя. Герцог Квон и Грег Томпсон недавно написали о репарациях — работе по исправлению положения, — к которой призывается церковь, когда речь идет о расизме и несправедливости в Америке. Они называют три области, в которых должно произойти исправление: деньги, власть и правда. Христиане имеют возможность участвовать в работе по исправлению всех этих областей, исторической несправедливости, живя с щедростью, смирением и честностью как на индивидуальном, так и на коллективном уровне.

Когда мы приближаемся к Четвертому июля, празднику патриотизма и фейерверков, парадов и семейных посиделок, как мы можем говорить правду? Как мы можем удерживать красоту американских идеалов рядом с изломанностью нашей истории? Как мы можем участвовать в работе по исправлению?

Предстоит многое сделать. Мы можем жертвовать некоммерческим организациям и инвестировать в сообщества, которые имеют историю дискриминации. Мы можем научить наших детей красоте, указывая на лживость наших национальных и местных историй как в школе, так и дома. Мы можем оплакивать, исповедоваться и предстоять перед Богом в молитве о нашем будущем.

Мы также, как и в традиции кинцуги, можем найти способы изобразить нашу историю. Мы можем переосмыслить наши символы. Если бы я была визуальным художником, я бы нашла американские флаги, которые были выброшены, сожжены, порезаны и растоптаны — те, которые обычно объявлялись непригодными для флагштока. Я бы выставила эти изодранные флаги на свет, чтобы признать правду о нашем прошлом. Истина несправедливости. Истина страдания. Правда о разлуке, вреде, убийстве, расизме и дискриминации. Истина, которая угрожает разрушить идеалы свободы, если мы не будем считаться с ней, оплакивать ее и затем работать над ее восстановлением. А затем я бы предложила моему сообществу, починить эти флаги. Помыть, сшить их вместе и показать швы. Делать работу по ремонту того, что было сломано, не пытаясь отрицать или скрывать поломку. Использовать красивые материалы и мастерство, чтобы позволить звездам и полосам развеваться на ветру, не отрицая уродство нашего прошлого, а с надеждой и верой в обещание возможностей для нашего будущего.

Я представляю себе флаг, который пережил бури, когда-то был запачкан кровью, игнорировался и был забыт поколениями. Четвертого июля я представляю, как этот флаг снова развевается на почетном месте.

Когда мы участвуем в работе по залечиванию ран несправедливости, мы участвуем в воскресении Христа. Мы получаем исцеление и прощение, которые предлагает Бог, как лично, так и коллективно. По Его милости, когда мы признаем сокрушение и стремимся исправить его, мы не только видим боль несправедливости. Мы также приглашены в красоту исцеления. И затем нас приглашают стать проводниками этой исцеляющей работы.

Как и многие ветераны, мой дед боролся за идеал американской свободы, когда шел на войну. У него были эмоциональные шрамы, и он никогда не хотел говорить об этом опыте. Но я видела красоту, возникшую из его собственной сломленности, когда он аккуратно складывал этот флаг. Это не было актом неповиновения или отрицания кровопролития и ужаса прошлого. Это был акт смирения и надежды на то, кем мы хотели быть и кем мы однажды могли бы стать.

Эми Джулия Беккер — автор совсем недавно опубликованной книги «Ограждения белых: обращение к любви в мире, разделенном привилегиями».