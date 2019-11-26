Я бы сказала, что вся книга Откровения вплоть до главы 19 включительно - это раннехристианское пророчество, которое уже исполнилось, и то, что мы имеем в этих частях книги Откровения, очевидно произошло.

Маргарет Беркер - О книге Откровение Иоанна

Первые три главы - это вступление, а затем письма к ранним церквям, но остальная часть - это серия видений и раннехристианских пророчеств. И роль Иоанна заключалась в том, чтобы разрешить и объяснить народу Божьему, когда и как эти пророчества исполнились.

И если вы посмотрите на название книги Откровения только на первый стих первой главы, и это то, что люди обычно не читают – то это откровение Иисуса, и Иоанну, являющемуся близким учеником, было рассказано об этих видениях. Иоанну было поручено истолковать эти видения и сказать, когда и как эти видения, которые были также пророчествами, исполнились. И у нас есть параллельный материал этих видений.

В Евангелии от Марка в главе 13 записано учение Иисуса о том, когда и при каких явлениях Иерусалим будет разрушен. Другими словами, когда мы читаем книгу Откровения, мы не должны говорить о нашем будущем. Но эта книга говорит нам о том, чем жило и как понимало время - первоначальное христианство, о том, что испытывали иудео-христиане в первые 40 лет христианской общины на своей родине, и как они переживали ужасные события, которые привели к разрушению Иерусалима, к разрушению храма, и к Рассеянию столь многих людей из своей родины. И это были пророчества, которые они фактически наблюдали исполняющимися. Иными словами, мы видим, как они понимают свое настоящее и свой опыт.

Эта книга вовсе не предназначалась быть прочитанной как нечто Магическое, рассказывающее нам, что произойдет через несколько тысяч лет. Нет. В первоначальном контексте это была подробная версия пророчеств Иисуса, которую вы найдете в кратком изложении в Марка 13 , а также в других местах. Видения в Откровении 14 об Жнецах-ангелах, появляются как притча о Жнецах-ангелах при конце века, поэтому элементы в книге Откровения действительно появляются как учение Иисуса в Евангелиях. И именно поэтому я подозреваю, что краткое изложение пророчеств Иисуса, которое мы имеем в 13-й главе Евангелия от Марка, а также в Евангелиях от Матфея и Луки, отсутствует в Евангелии от Иоанна потому, что я думаю, что Иоанн также был автором Апокалипсиса. Ему не нужно было включать подобный пророческий раздел в свое Евангелие, потому что у него был второй том, посвященный этой теме. И это оставляет нас в конце книги Откровения, где у нас есть великий город в форме куба. И дальнейшая история христианства должна тяготеть к преображению в этот образ.

Вы знаете, знаменитая книга Нормана Кона «Погоня за Тысячелетним царством: революционные милленаристы и мистические анархисты Средневековья» говорит, что послание книги Иоанна становится такой вещью, таким искушением, которое подвигло бы вас сочинять ее реализацию самостоятельно. Но Золотой Город - это способ объединить все образы храма и сказать, что у нас это есть в Иисусе. Город, который видит Иоанн, - это гигантский золотой куб, и это гигантская золотая Святая Святых, и то, что у вас есть в небесном Городе, - это видение всего творения, которое становится тем, что символизировало Святая Святых, то есть то место, которое оно освещает светом присутствия Божьего, где нет мучений, нет смерти, нет болезни, нет боли во всем этом сейчас в храме, святом из Святые были местом престола Божьего.

И поэтому в христианском дискурсе это называется Царством Божьим. Все, о чем вы читаете в Новом Завете, похожее на Царство Божье, или то, чем является Царство, Царство, которое посреди вас, это открывшаяся Святая Святых. И все, во что верили ранние иудео-христиане связано с представлением о Святая Святых, они знали, что там пребывали ангелы и святые вокруг престола Божьего. Вот как христиане представляли царство. Я имею в виду, что все христиане святые, мы все святые. Когда кто-то из пасторов или проповедников, с которыми мне приходится встречаться говорит, что они рассчитывают конец времен вселенной, то я им обычно говорю: «Приходи и выпей кофе со мной», и мы поговорим об этом, потому что на самом деле послание этой книги гораздо более захватывающе, гораздо более обнадеживающе и гораздо более полезно, чем некоторые из этих диких предположений.

Маргарет Беркер. Британский методистский проповедник, автор концепции «теология храма». Президент Сообщества ветхозаветных исследователей в 1998 году.