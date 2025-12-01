На протяжении веков Песнь Марии занимала важное место в литургиях многих христианских традиций. Однако, насколько нам известно, тщательно продуманная структура этой песни не была замечена. [1] Осознание этой структуры делает богословие поэмы значительно яснее, а ее использование в богослужении — более осмысленным. В этой краткой статье мы намерены продемонстрировать, что Песнь Марии (Лука 1:46-55) является поэмой из двух строф, построенной с использованием инвертированного параллелизма. Тема смирения-возвеличения составляет кульминацию каждой строфы.

Кеннет И. Бейли - Песнь Марии

Видение нового Исхода (Луки 1:46-55)

Первая строфа — это личная история Марии. Во второй ее история становится парадигмой для народа Божьего. Язык, как мы увидим, во многом восходит к Песни на море из книги Исход, глава 15. Таким образом, поэма предлагает видение возможностей нового Исхода.

На протяжении более 80 лет после публикации в 1820 году влиятельной книги Джона Джебба «Священная литература» эта область исследований привлекала мало внимания. В недавней статье Йоханнес Лоу отмечает, что в истории лингвистики ученые сначала концентрировались на слове как «практической единице коммуникации». В 1960-х годах произошел сдвиг к предложению. 70-е, по мнению Лоу, «направят свое внимание на более крупные единицы. В новозаветных исследованиях этот сдвиг к акценту на более крупной единице как средстве коммуникации является лишь возвращением к аспекту новозаветных исследований, уже введенному Джоном Джеббом в 1820 году». [2] С тех пор тонкий ручеек ученых продолжал интересоваться этой областью, некоторые [3] ответственно, другие — безответственно. Обзор прошлых исследований доступен и не требует повторения. [4] Однако один аспект этой постоянно расширяющейся области исследований требует некоторого пояснения в качестве фона для рассматриваемого отрывка. Этот аспект — «инвертированный параллелизм».

Поэтический прием параллелизма, широко используемый в Псалмах и у пророков, всем знаком. Это когда поэтические строки выстраиваются в серию совпадающих пар и могут быть представлены схематически как AA´ BB´ CC´ и т.д. Две строки, составляющие пару, связаны друг с другом различными способами. Этот литературный прием мы называем «стандартным параллелизмом». Опираясь на эту базовую конструкцию, поэты Ветхого Завета на очень раннем этапе иногда «инвертировали» свои пары, а не оставляли их в простой последовательности. То есть, вместо AA´ BB´ CC´ они выбирали литературный прием A B C — C´ B´ A´. Хорошо известным примером этого является отрывок из Исаии, цитируемый в Евангелии от Матфея 13:15.

Повторяющиеся темы: сердце-уши-глаза, глаза-уши-сердце. Более 80 лет назад греческий текст Весткотта и Хорта обозначал эти шесть строк на печатной странице следующим образом:

A Ибо огрубело сердце людей сих

B И ушами своими с трудом слышат

C И глаза свои сомкнули

C´ Да не увидят глазами

B´ И не услышат ушами

сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. A´ И не уразумеют, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. [5]

Этот особый литературный прием является типом ветхозаветного параллелизма, который мы предпочитаем называть «инвертированным параллелизмом». [6] Этот прием инвертированного параллелизма определяет структуру Песни Марии, к которой мы теперь должны обратиться.

В переводе ниже мы дали очень дословный перевод греческого текста, сохранив все слова в их первоначальном порядке.

Луки 1:46-55 Песнь Марии

A Величит душа моя Господа ХВАЛА

B и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем СПАСЕНИЕ

C что призрел Он на смирение Рабы Своей СМИРЕНИЕ-ВОЗВЕЛИЧЕНИЕ

C´ ибо отныне будут ублажать Меня все роды

B´ что сотворил мне величие Сильный СПАСЕНИЕ

A´ и свято имя Его. ХВАЛА

A и милость Его в роды родов к боящимся Его. МИЛОСТЬ К ВЕРНЫМ

B явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их. СПАСЕНИЕ

C низложил сильных с престолов,

и вознес смиренных. СМИРЕНИЕ-ВОЗВЕЛИЧЕНИЕ

C´ алчущих исполнил благ,

и богатящихся отпустил ни с чем.

B´ воспринял Израиля, отрока Своего СПАСЕНИЕ

— — — — — — — —

A´ воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. МИЛОСТЬ К ВЕРНЫМ

Отступы облегчают изучение совпадающих строк, а слова справа указывают на ключевые идеи, которые повторяются.

Первая строфа носит личный характер и отражает три темы: (A) хвала Богу, (B) спасение и (C) смирение-превознесение. Каждая из них требует краткого комментария.

A и A´ (Хвала Богу)

Если рассматривать их вместе, две строки на тему Бога выглядят следующим образом:

A Величит душа моя Господа

A´ и свято имя Его.

В первой строке Мария говорит нам, что ее душа величит Господа. В A´ мы находим единственное во всей поэме вознесение хвалы. То есть, в строке A она говорит о прославлении Бога, а в A´ она действительно Его прославляет. «Господь» соотносится с «имя Его».

B и B´ (Спасение)

Рассмотренные вместе, эти две строки выглядят так:

B и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем

B´ что сотворил мне величие Сильный

«Бог» явно уравновешивается «Сильным», а «спасение» — с «сотворил мне величие». Тема спасения доминирует в каждой строке. Совпадающие термины перекрещиваются, образуя таким образом истинный хиазм.

C и C´ (Смирение-возвеличение)

В этом типе инвертированного параллелизма автор обычно помещает кульминацию в центр, где темы начинают повторяться. Это очевидно в данной строфе. Две центральные строки:

C что призрел Он на смирение Рабы Своей

C´ ибо отныне будут ублажать Меня все роды

Строка C привлекает внимание к смиренному положению Марии, в то время как соответствующая ей строка C´ говорит о перемене этого смиренного положения. Мы назвали это темой «смирения-возвеличения». Вторая строка инвертирует первую, и вместе они образуют единое целое. В то же время мы мимоходом отмечаем, что наряду с темой «смирения-возвеличения» вводятся также вторичные темы «все роды» и «Раба Своя». Шесть строк носят личный характер и смело говорят о возвеличении смиренной крестьянской девушки, обрученной с плотником, и рассказывают историю ее возвеличения и последующей радости и хвалы, которые она с благодарностью возносит милостивому Богу. Перейдем ко второй строфе.

Во второй строфе личное уступает место общинному. То, что произошло с Марией, объявляется уже свершившимся фактом для всей общины веры. В то же время в языке присутствует вневременность. Вспоминается Авраам из прошлого, и все же милость Божья простирается «из рода в род к боящимся Его». В сказанном есть открытость, так как это новое возвеличение простирается в неопределенное будущее — поистине «вовеки».

Наш особый интерес заключается в том, чтобы проследить повторение тем из первой строфы во второй и увидеть, как первая информирует вторую. Некоторые внешние сходства очевидны. Вторая строфа также использует инвертированный параллелизм. Снова присутствуют три темы. В более полной форме они выглядят так:

A милость ко всем поколениям.

B спасение-суд

C смирение-возвеличение

Снова кульминация строфы находится в центре, и снова она фокусируется на «смирении-возвеличении». Вторая тема «спасения» расположена идентично в каждой строфе. Первая тема первой строфы (хвала) может быть связана с первой темой второй строфы (воспоминание о милости). Это можно представить в виде схемы:

Темы первой строфы (личные) Темы второй строфы (общинные) A Хвала Ему A Помнить Его Милость B Спасение B Спасение C Смирение-возвеличение C Смирение-возвеличение

Таким образом, очевидно, что то, что происходит с Марией, является иллюстрацией прошлой и будущей истории общины. В то же время обе строфы настолько тщательно переплетены, что три темы, встречающиеся в кульминации первой строфы (отмеченные выше), распределяются и снова появляются поочередно в трех тематических блоках второй строфы. Это можно продемонстрировать следующим образом:

Три темы в кульминации первой строфы Эти же темы, как они появляются во второй строфе A Все роды A Из рода в род B Его Раба ублажена B Его отроку оказана помощь C Смиренное положение увидено C Смиренное положение возвышено

В то же время, помимо решающего перехода от личного к общинному, между двумя строфами наблюдается отчетливое движение. Во второй строфе поэт работает с двойными строками, а не с одинарными. Более того, тема «спасения» становится «спасением-судом», а «возвеличение смиренных» становится «возвеличением смиренных и низвержением возвеличенных». Теперь необходимо изучить точный характер параллелей внутри второй строфы. Они таковы:

A и A´

A И милость Его из рода в род

к боящимся Его.

A´ Воспомянув милость, как говорил он отцам нашим,

к Аврааму и к семени его вовеки.

Повторение темы «милости ко всем поколениям» в этих совпадающих двойных строках достаточно очевидно, чтобы не требовать комментариев. Кроме того, общая грамматическая конструкция строк здесь, во второй строфе, значима в отношении A и A´. Эти внешние двустишия утверждают общую тему милости к боящимся его. Затем в центре мы имеем семь коротких утверждений о конкретных действиях. Это можно представить следующим образом:

A Его милость — из рода в род

явил, рассеял, низложил, вознес, исполнил, отпустил, воспринял.

A´ Воспомянув милость — вовеки.

B и B´

Мы считаем, что строка на тему суда была исключена из первоначальной поэмы. Возможно, более древняя иудейская строфа была повторно использована в христианском контексте иудео-христианским автором (Марией?). Строки B и B´, рассмотренные вместе, выглядят следующим образом:

B явил силу мышцы Своей;

рассеял надменных помышлениями сердца их

B´ воспринял Израиля, отрока Своего

— — — — — — — —

Давно замечена связь между этой Песнью и Песнью Анны в 1 Царств 2:1-10. Там также начальная часть поэмы личная, а вторая — общинная. Некоторые фразы в Песни Марии действительно имеют аналоги в Песни Анны. Однако Песнь Моисея в Исходе 15:1-18 предлагает более сильные параллели.

Там также начальная строфа личная, а остальная часть поэмы говорит о народе. В Песни Моисея начальная личная часть (ст. 1-3) начинается со слов «Буду петь Господу» и заканчивается «Господь — имя Ему», что поразительно параллельно началу и концу личной части Песни Марии. Моисей также называет Бога «спасением моим» в начале песни (ст. 2). Подобным образом, во второй строфе Песни Марии тема «спасения-суда» (B и B´) гораздо ближе к Песни Моисея, чем к Песни Анны. В Песни Моисея Бог действует, чтобы спасти свой народ, могущественно используя Свою «десницу» (ст. 6, 9, 12) и «величие мышцы» Своей (ст. 16). В Песни Марии Всемогущий сотворяет великое для Марии, и Он совершает могущественные дела мышцей Своей для Израиля, которому Он также помогает (B, B´). Все это очень похоже на Бога, который «страшен в славных делах, творящий чудеса» (Исх. 15:11). Действительно, общинная часть Песни Моисея — это просто перечень могущественных дел Бога в помощи Своему народу. Этот образ гораздо слабее в Песни Анны. Таким образом, события Исхода, изложенные в Песни Моисея, безусловно, являются основным источником для фона «Исхода» Иисуса (ten exodon autou) в Луки 9:31.

Имея в качестве фона Песнь Моисея с ее записью могущественных деяний Бога по уничтожению врагов и спасению народа, мы смотрим на тему спасения-суда в Песни Марии. В первой двойной строке (B) мы видим контраст. Бог «явил силу мышцы Своей» (спасение) и Он «рассеял надменных» (суд). Мы замечаем, что это двустишие довольно общее по своему применению. Община — это просто «боящиеся Его». Бог совершает могущественные дела, но бенефициарами являются неопределенные «боящиеся Его». Применение суда также не уточнено. «Надменные» должны быть рассеяны, кем бы они ни были. В отличие от этого, когда мы смотрим на соответствующую строку (B´), ссылка становится конкретной. Получателем божественной помощи теперь является «отрок Мой Израиль». Однако здесь мы читаем только о «спасении», а последующая строка о суде, кажется, отсутствует. Все остальные строки в этой строфе двойные. Раздел C, как мы увидим, имеет четыре строки с двумя позитивными и двумя негативными утверждениями; почему не раздел B? Мы приходим к выводу, что это второе упоминание темы спасения-суда (B´) изначально также имело две строки. Первая говорит о благословении «отрока Моего Израиля», а вторая, возможно, громила судом его языческих врагов. Песнь Моисея изобилует конкретными ссылками на суд над врагами Израиля. Таким образом, мы предполагаем, что вторая строфа, строка B´, могла изначально звучать примерно так:

Воспринял Израиля, отрока Своего,

Десницей Своей Он сокрушил врага — язычников (Исх. 15:6)

или

Воспринял Израиля, отрока Своего,

Он низверг противников Своих величием (Исх. 15:7)

Иудео-христианский поэт, который, возможно, использовал более старый гимн, вероятно, был рад сохранить тему спасения для «отрока Своего Израиля», но не хотел жесткой строки суда над врагами Израиля, которая изначально уравновешивала ее. Существует ясный прецедент тому, что мы предлагаем. Чтение из Исаии в Луки 4:18-19 завершается словами: «проповедовать лето Господне благоприятное». Цитата из Исаии 61:2 гласит:

«проповедовать лето Господне благоприятное,

и день мщения Бога нашего».

Вторая строка в Луки 4:19 опущена. Ясно, что новый помазанник пришел не для «дня мщения». Мы предполагаем, что тот же мотив мог привести к удалению второй строки в песне Марии. [7]

C и C´

Кульминация второй строфы расширяет тему «смирения-возвеличения» из первой строфы до четырех строк. Отрицания находятся снаружи, положительные утверждения образуют кульминацию в центре. В сокращенном виде до основных тем эти четыре строки выглядят следующим образом:

C Сильные — низложены

Смиренные — вознесены

C´ Алчущие — исполнены благ

Богатые — отпущены ни с чем.

В этой тщательно построенной кульминации присутствует форма литературного «контрапункта». То есть, два набора художественных приемов накладываются друг на друга в четырех строках. [8] Мы видим, что первые две строки образуют пару (сильные-низложены; смиренные-вознесены). Вторые две строки также образуют пару (алчущие-исполнены; богатые-пусты). Таким образом, с точки зрения этих двух пар, мы имеем структуру AA BB. Но в то же время, когда мы концентрируемся на отрицаниях (сильные-низложены; богатые-пусты) и положительных утверждениях (смиренные-вознесены; алчущие-исполнены), мы наблюдаем форму ABBA. Оба литературных приема функционируют одновременно, придавая четырем строкам изысканное равновесие, которое, в свою очередь, повторяет и расширяет кульминацию первой строфы.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели Песнь Марии как поэму из двух строф исключительного мастерства и красоты. Три темы, примененные к личности Марии в первой строфе, подхватываются, расширяются и применяются во второй строфе к богобоязненной общине. Эти темы — «благословение», «милость», «спасение» и «смирение-возвеличение». Обе строфы используют инвертированный параллелизм с совпадающими кульминациями в центре. Песнь Моисея предлагает самый ясный фон как по форме, так и по содержанию. Одна строка, скорее всего, на тему суда над врагами Израиля, может быть опущена из второй строфы. Иудео-христианский поэт включил в кульминацию своей первой строфы семантическую отсылку к каждому из трех блоков второй строфы. Безусловно, осознание художественной природы этой древней песни может сделать ее богословское послание яснее, а ее литургическое использование более значимым.

Протестантское благочестие по известным историческим причинам традиционно почти полностью игнорирует Марию. Конечно, пришло время открыть новые двери для осознания. В этой освященной веками поэме Мария представлена как смиренная и благодарная получательница Божьего благословения и спасения, так и как образец того, что Бог сделал и еще сделает для всех верующих. Великие события освобождения во время Исхода вспоминаются через отсылки и аллюзии. Поэт понимает эти события как образец Божьей милости для каждого поколения. Смиренные, угнетенные и униженные, подобно Марии, могут вспоминать прошлое и жить в надежде на новое освобождение. Ибо Его милость из рода в род.

Наконец, если наши доводы верны, пропуск строки о суде имеет богословское значение. Сосредоточившись исключительно на том, что включено в поэму, мы не найдем ничего, что отвергла бы ветхозаветная община. И все же, зарождается новое творение. Действительно, надменные должны быть низложены, но ни одного слова суда не гремит против врагов «отрока Моего Израиля». Не возможно ли в этом пропуске найти часть зари новой эры?