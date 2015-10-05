Тер-Григорян-Демьянюк - Библейский ключ к сути Богочеловека

Статья в некотором смысле представляет собой синтез моей книги «Шесть дней творения и седьмой День». Она показывает, что известное «проклятие и благословение» Ноя, являясь библейским ключом к пониманию Богочеловека и Земли Божьей, обнаруживает к кому же суть и цель сотворения мира, его развитие и свершение. Изобличая одновременно всю лживость противопоставления так называемых семитов и арийцев (иафетян), оно косвенно способствует также пониманию, кто такие библейские евреи и почему еврей Авраам назывался странствующим арамеянином.

Тер-Григорян-Демьянюк Наталья - Библейский ключ к сути Богочеловека и Земли Божьей, или ещё раз о пророчестве Ноя

В моём объёмном труде «Шесть дней творения и Седьмой день»[1] я уже говорила о том, что в нашем временном мире, возникшем, согласно Бытию, в результате обмана, которому подвергся Адам, поверив слову змея, и где всё, что рождается, подвластно смерти, многие понятия искажены и что следствием одного из таких искажений является бытующее представление о так называемых семитах, хамитах и иафетянах. О последнем, в частности, я писала в главах: «Загадка сыновей Ноя» и «О тройственности человека». В них на основе предшествующего текстологического анализа Священного Писания, а также лингвистического анализа имён сыновей Ноя я показала, что так называемое «проклятие и благословение» Ноя (Быт 9: 18-27) является пророчеством и относится не к трём плотским расам, а к составу человека, не зависящему от его расы и представленному душой, созданной Богом (Сим), и двумя духами, которые борятся за её обладание а именно: Святым Божьим духом (Иафет) и нечистым духом (Хам).

Возвращаясь вновь к этой теме, я хочу несколько дополнить и обобщить уже сказанное, подчеркнув, что «проклятие и благословение» Ноя является, фактически, библейским ключом к пониманию сути Богочеловека и Земли Божьей и одновременно представляет собой своего рода компендиум всего библейского рассказа о сотворении мира, его сути и цели.

Итак, речь идёт о следующих широко известных словах Ноя:

« Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.» (Быт 9: 25-27)

Заметим, что в них Ной трижды, по числу сынов своих, повторяет, как бы вчеканивая в наше сознание, что Ханаан должен быть рабом своих братьев. Чтобы понять важность этого повторения, а также суть слов Ноя в целом, разделим эти слова в связи с их составом на проклятие и благословение и каждое из них рассмотрим в отдельности.

Проклятие

Сначала Ной говорит о Проклятии:

«Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.» Что здесь имеет в виду патриарх?

I. Прежде, чем ответить на этот вопрос, вспомним, кто и что в Священном Писании называется проклятым .

Впервые это слово было произнесено Господом в адрес змея, подвигшего Адама вкусить запретный плод с Древа познания добра и зла. Тогда Господь, обратившись к этому «зверю полевому» сказал:

«за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Быт 3: 14)

Так, начало проклятию положил змей - гордый дух, заставивший Адама ослушаться Бога, а вслед за ним автоматически проклятой оказалась и земля обитания согрешившего, ибо Господь сказал ему:

«за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя» (Быт 3: 17)

Земля здесь - понятие, включающее в себя, как сам сосуд человека, так и среду обитания его, ибо, будучи создан как образ и подобие Божье, Адам, как и Бог, заключал в себе всё созданное. Именно по этой причине в древних источниках имя Адам объясняется как четыре стороны света.[2] В моём вышеупомянотом труде я показала, что речь здесь идёт о всеохватывающем кресте творения, в котором духовное начало - север-юг (Ева) - пересекает начало душевное - восток-запад (сосуд человека).[3] Этот факт нам ясно подсказывает, как проклятость духа провоцирует проклятость всей земли.

А о том, каким именно образом змей спровоцировал это проклятие, можно судить по тому, что Ева - образ духа, населяющего Адама, - приняв за истину лживое слово Змея вместо истинного Слова своего Творца, отравила тем самым и предназначенный для неё сосуд, то есть Адама. Таким образом, Адам через Еву -подобие своё - оказался как бы «уподобленным» или «обручённым» со лживым клеветником Божьим, который узурпировал всё творение, подчинив его проклятости.

II. Теперь посмотрим, в чём собственно заключалось это проклятие; принадлежит ли оно далёкому прошлому или тяготеет и по сей день над человеком и землёй его обитания? Из нижеприводимых слов Господа становится ясно, что заключалось оно в появлении смерти в творении, ибо в раю Адаму было заранее сказано:

«от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт 2:

16-17)

Так и случилось. Согрешив против Бога, Адам, - то есть первозданная душа человека, - оказался проклятым смертностью, а вместе с ним, как уже было сказано, проклятой оказалась и вся земля (Быт 3: 17).Так что, как человеком, так и всей землёй его обитания завладел нечистый дух, или слово змея , власть которого сразу же ознаменовалась братоубийством Каина, ибо человеком стали управлять такие чувства, как зависть, гордость, похоть, жадность и пр., и он, таким образом, начал саморазрушаться. Те, у кого эти чувства подавляли всякие добрые поползновения, стали доминировать над теми, кто поступал, согласно совести, так что на проклятой земле зло стало преследовать добро на всех уровнях - как на уровне внутреннем, так и внешнем, ибо присутствие добра обуславливалось присутствием в человеческой душе Бога, ненавидимого гордым духом. Этот факт Иов констатировал следующим образом:

«Земля отдана в руки нечестивых» (Иов 9: 24). Это значит, что она отдана в руки ненавидящих Творца и Его Слово, которое одно есть Истина и Жизнь. Тот же факт констатируют и пророки Исайя и Иеремия.

Так, пророк Исайя, наблюдая полное осквернение земли её обитателями, объясняет его проклятием, которое поедает землю как наказание всех живущих на ней:

«Земля опустошена вконец, - говорит он, - и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней» (Ис 24: 3-6)

Ему вторит пророк Иеремия, говоря: «(... ) земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их - зло, и сила их - неправда, ибо и пророк и священник - лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь.» (Иер 23: 10-11)

То же самое повторяют апостолы, говоря:

«Мы знаем, что (... ) весь мир лежит во зле.» (1 Ин 5: 19)

Поэтому, когда Ной произносит «проклят Ханаан», он имеет в виду это самое зло, поработившее человека и всю землю и отдалившее его от Бога. Это зло есть гордый дух самости, живущий в человеке и отравляющий его, ибо слово твари для него становится важнее Слова Божьего. Так живёт он в рабстве у Ханаана, во власти лжи и подверженный смертности и главное: такое положение дел он считает естественным, тогда как, по утверждению Соломона, был создан для вечной жизни.

«Бог создал человека для нетления, - читаем мы в его Премудростях, - и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его.» (Премудр 2: 23-24)

Итак, проклятие подразумевает смертность, то есть временность в творении, потому что Жизнь и вечность связаны только с Богом. Отказавшись от своего Творца, человек подверг себя проклятию смерти, которое распространилось и на послепотопные времена. Для того, чтобы избавиться от него и вернуться в рай, он, как это нам завещает Моисей, должен в душе своей предать проклятию всё, связанное с самостным духом. Вот те проклятия, которые ему следует произнести перед тем, как войти в Землю обетованную, или в Царствие Божье.

«Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! (...)». Суть этих слов в том, что проклят тот, кто обожествляет сотворённое руками человека. Проклят злословящий отца своего или матерь свою! (... ) Проклят нарушающий межи ближнего своего! (... ) Проклят, кто слепого сбивает с пути! (... )

Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! (... )

Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца

своего! (...)

Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! (... )

Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! (...)

Проклят, кто ляжет с тещею своею! (...) [Проклят, кто ляжет с сестрою жены своей! (...)]

Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! (... )

Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! (... )

Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и не будет поступать по ним! (...)» (Вт 27: 15-26) И ещё:

«Проклят гнев (...), ибо жесток, и ярость (...), ибо свирепа» (Быт 49: 7) «Проклят лживый» (Мал 1: 14)

«Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа.» (Иер 17: 5) А также:

«Наушник и двоязычный да будут прокляты, ибо они погубили многих, живших в тишине»(Сирах 28: 15) и т.д. и т.п.

Как видим, прокляты ничто иное, как плотские страсти и похоти человека, присущие его самости и разрушительные, как для него самого, так и для всех и всего, что его окружает. А нести в себе проклятие означает находиться в подчинении смерти, или вне Жизни в её истинном смысле.

III. Теперь посмотрим, как именно смерть вошла в жизнь человека.

В Бытии сказано, что перед изгнанием Адама из рая «сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт 3: 21), ибо в первозданном виде они были наги:

«Были оба наги, Адам и жена его, - читаем мы в Бытии, - и не стыдились.» (Быт 2: 25)

Этот момент обычно игнорируетя исследователями Библии, ибо он понимается в буквальном смысле, то есть «кожаные одежды» воспринимаются ими как нечто наподобие кожаных набедренников дикарей... Однако думать так - великое заблуждение, так как речь здесь идёт о смертной плоти, как бы «натянутой» Богом на первозданную, «нагую», душу человека, - о той плоти, в которой он пребудет до тех пор, пока не научится отличать зло от добра и выбирать одно лишь добро. Согласно апокрифическому Евангелию от Фомы-Иуды, к которому прилепили ярлык «гностическое», Христос на вопрос учеников о том, когда они вновь увидят Его, отвечает в духе Бытия:

«Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда [вы увидите] сына того, кто жив, и вы не будете бояться.» (Еванг. От Фомы Иуды 42 )[4] -Иначе: когда вы научитесь властвовать над вашей смертной плотью и жертвовать её похотями во имя Бога, то страх покинет вас и, сбросив смертную плоть (то есть по смерти её, когда вы вновь окажетесь нагими), вы сможете увидеть Бога.

Косвенно об этом говорится и в Псалмах Давида, где даже путём аналогий показывается, как это проклятие внедрилось в состав души человека:

«да облечется проклятием, как ризою, - говорится в нём, - и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его; да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!» (Пс 108: 18-20)

Проклиная зло, царь Давид, как видим, сравнивает проклятие с «ризою», «одеждой», покрывающей человека, который вместо Воды, или Хлеба Жизни, то есть вместо Слова Божьего, душу свою питает смертоносным словом обмана, основывая своё существование не на любви к Господу, а на любви к самому себе и ко всему своему. Поэтому апостол Павел, имея в виду это внешнее, смертное тело человека, говорил, что, «водворяясь в теле, мы устранены от Господа» (2 Кор 5: 6), - то же, что изгнаны из рая, то есть между Богом и человеком возникла преграда в виде этого внешнего смертного тела (или «кожаных одежд»), а также внешнего смертного же мира, в которых добро и зло сосуществуют. Поэтому это внешнее тело, или смертные «ризы», Господь устами пророка Иезекииля называет ещё и «гробом» души. Упрекая сынов Своих в измене Ему, Он раскрывает им истинное положение вещей, которое они не замечают, и говорит о них, как о народе, который

«сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него; который говорит: "остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя". Они - дым для обоняния Моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицем Моим: не умолчу, но воздам, воздам в недро их беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах, и на холмах поносили Меня; и отмерю в недра их прежние деяния их.» (Ис 65: 4-7)

Под «мерзким варевом в сосудах» подразумевается нечистый похотливый дух, а под «воздаянием в недро их» пророчествуется гибель душ, носителей этого нечистого духа.

Но человеку, изгнанному из рая, изначально было сказано, что его пребывание

в смертной плоти и на проклятой земле не бесконечно. Оно чётко определено Богом как временной, испытательный этап творения, состоящий из «шести дней», о длительности которых знать человеку не дано. Тем не менее пророк Даниил так говорит о ней:

«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых» (Дан 9: 24)

А пророк Ездра уточняет, что век времён закончится тогда,

«когда исполнится число семян в вас, ибо Всевышний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определённая мера» (3Ездр 4 :33-37)

В свою очередь пророк Иезекииль, пророчествуя об освобождении человека от смертной плоти, говорит, исполненный духом Божьим:

«вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это -и сделал, говорит Господь.» (Иез 37: 11-14)

Совершенно очевидно, что под землёй Израилевой здесь подразумевается, как земля Жизни вне «гробов», то есть свободная от смертности, так и душа человека, освобождённая от смертной «ризы», или «одежды». Однако подавляющее большинство библеистов и богословов понимает слова пророка в буквальном смысле, то есть думает, что речь здесь идёт о воскресении внешнего тела. Но думая так, толкователи свидетельствуют о себе, что не вполне осознают общую логическую взаимосвязь всех сообщений Священного Писания и в данном случае не связывают слова пророка ни с сообщением апостола Павла о существовании двух тел у человека, когда он говорит: «сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное.» (1 Кор 15: 44), ни с заявлением пророка о том, что «Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.» (Ис 40: 6-8), что означает: «Дух животворит; плоть не пользует нимало.» ( Ин 6: 63).

Несмотря на эти и другие ясные сообщения Священного Писания толкователи продолжают путать душу со смертной плотью. Происходит это оттого, что в своих объяснениях они всегда опираются больше на плоть, чем на дух, и мало кто отдаёт себе отчёт в том, что мир, в котором мы живём и в котором царствует смерть, есть тот же самый, изначально проклятый мир. А те, кому удаётся верой и разумом постичь всю его неестественность, ощущают себя странниками на земле. Так, странником, то есть чужим, на земле Филистимской (то же, что самостной) Священное Писание называет Авраама. (Быт 21: 34) Странником и пришельцем считает себя и псалмопевец Давид, который, устав от беззаконий, царствующих под луной, говорит Господу:

«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время» (Пс 118: 18-20).

В другом месте он констатирует факт того, что странниками на земле были все отцы его, то есть все библейские патриархи:

«Странник я у Тебя и пришлец, - говорит он, - как и все отцы мои» (Пс 38:13).

Именно по этой же причине проклятости мира, в котором оказался грешный человек, Иисус Христос сказал о Себе: «Я не от мира сего» (Ин 8: 23) и «Царство Мое не от мира сего» (Ин 18: 36).

Пришёл же Он в этот чуждый Ему мир, чтобы возвестить гибнущим о существовании иного мира, в котором царствует Святой Божий Дух и о котором мы забыли за давностью лет. Он указал нам также, что мир этот находится не где-то вне нас, а «внутрь нас есть» (Лк 17: 20-21) и не придёт заметным образом, ибо связан с нашим внутренним преображением.

Этот мир Божий, или, как его называет Иисус, «Царствие Божие», находящееся внутри нас, представляет собой то первозданное тело, которое апостол Павел называет «внутренним человеком» (Рим 7: 22), или «телом духовным» (1 Кор 15: 44), отличая его от «внешнего человека» (2 Кор 4: 16), как тело, которое проявится, когда будут сброшены смертоносные «кожаные одежды». Оно есть ничто иное как душа живая, сотворённая Богом. Это ясно ощущал псалмопевец Давид, когда просил Бога:

«Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твоё. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние» (Пс 142/141: 7)

Оплакивая эту темницу, в которую была заключена душа человека как душа творения, в другом месте он говорил:

«Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу в шатрах Кидарских» (Пс 120/119: 5)

В той же моей книге «Шесть дней творения и седьмой день» я уже писала о том, что подразумевает Священное Писание под Мосохом. В главе «Гог и Магог» второй части шестой книги этого труда я касалась также одного из искажений в библейских родословиях, которым является отнесение Мешеха (или Мосоха), упоминаемого в качестве одной из трёх псевдоипостасей Гога и Магога (земли его) то к потомкам благословенного Иафета (Быт 10: 2), то к потомкам благословенного Сима (1 Пар 1: 17), тогда как совершенно очевидно, что он должен относиться к потомкам Хама, ибо не благословенным потомкам Сима и

Иафета предназначено окончательное и полное истребление к седьмому дню творения, а именно проклятым потомкам Хама, предводительствуемым Гогом, и земли их, называемой Магог. (Иез 38-39 и Отк 20: 7-10)

Так что пребывать у Мосоха означает осознавать душу свою (или духовное тело) в заключении, то есть в рабстве у внешней плоти и у материального мира, причиной появления которых явился нечистый дух.

Благословение

Именно это внутреннее, или духовное тело (то есть собственно человека) имеет в виду Ной, когда во второй части своего пророчества благословляет Господа Бога Симова.

Сначала он говорит: «Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему».

Обратим здесь внимание на то, что благословляется не собственно Сим, а Господь Бог Симов, то есть Создатель Сима. А то, что под Симом подразумевается душа, или сосуд, созданный Богом для Своего проявления, я показала в вышеназванном труде. Но эта душа, или этот сосуд благословен лишь тогда, когда в нём нет места проклятию, то есть когда Сим властвует над инстинктами своей внешней плоти. Иными словами, когда внутренний человек не только выходит из подчинения духу внешнего человека, то есть духу Хама, но и сам подчиняет его себе, как бы вывернувшись с изнаночной стороны на лицевую и положив эту изнаночную сторону себе под ноги. В этом суть фразы «Ханаан же будет рабом ему». Это то же пророчество, которое имел в виду царь Давид, когда говорил:

«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.» (Пс 109: 1) - то есть доколе ты не возобладаешь над тем, что тебя поработило и уничтожает, доколе не растопчешь его, положив себе под ноги, как ветхую одежду. (Ср. с вышеприведёнными словами из апокрифического Евангелия от Фомы, 42)

И в другом месте:

«... не оставит [Господь] жезла нечестивых над жребием праведных» (Пс

124: 3), ибо на земле, как мы видели, жребий праведных находится под жезлом нечестивых.

Ясно, что под «врагами» и «нечестивыми» здесь подразумеваются не плотские народы, а населяющие человека и руководящие им нечистые духи во всём их неисчислимом множестве и многообразии. Именно их имел в виду апостол, когда говорил:

«наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.» (Еф 6: 12)

Таким образом, праведные - это те, кто поработил своего Ханаана, то есть внешнего человека, или смертную плоть, или «кожаные одежды», подготовив свою душу к тому, о чём Ной говорит в завершении своего благословения:

«Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.»

Эта старая головоломка для богословов на самом деле разрешается очень просто. Как я показала в вышеуказанных главах, Иафет - как с точки зрения лингвистической, так и смысловой - является тем же Святым Божьим Духом, который борется с духом зла в душе человека, и когда Ной говорит о распространении Иафета и вселении его в шатрах Сима, то имеет в виду окончательное изгнание из души человека духа зла и распространение в ней Святого Божьего Духа до совершенной исполненности Им. Ибо лишь в этом случае человек приобретает образ и подобие Божие, для чего он и был создан. Это то же вселение, о котором Бог говорил устами пророка Иезекииля:

«Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. (Иез 36: 27-28) или «и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь.» (Иез 37: 13-14)

«Внутрь вас» означает в душу вашу или в вышеотмеченное внутреннее тело, которое Иисус и апостолы называют ещё и храмом нерукотворным, то есть созданным Богом (тот же сосуд, дом, град, земля и пр.), в отличие от храма рукотворного, то есть рождённого или созданного человеком.

«Я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» (Мк 14: 58), - говорит Иисус, и апостолы вторят Ему:

«Разве не знаете, - говорит апостол Павел, подразумевая душу человеческую, -что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор 3: 16) Или

«Вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и

буду их Богом, и они будут Моим народом.» (2 Кор 6: 16)

О том же речь идёт в следующем фрагменте из Откровения Иоанна: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.» (Отк 3: 20-22)

Таким образом, Иафет в шатрах Сима - это слившиеся в одну суть Дух Божий и душа (форма), сотворённая Богом из тончайшей духовной материи. Именно такое единение имел в виду Господь, сказавший в Бытии: «и будут [два] одна плоть.» (Быт 2: 24) Фактически, речь здесь идёт о составляющем суть христианского понятия о Троице «браке» души живой (Сына) со Святым Божьим Духом, в результате которого проявляется Отец, - Дух Животворящий, знаменуя собой полное свершение творения и торжество вечной жизни. Как сказал апостол,

«"первый человек Адам стал душею живущею"; а последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор 15: 45)

Это произойдёт в седьмой день творения, которым кончается «век» времён и начинается вечность человека в Боге и Бога в человеке, - та, о которой апостол сказал: «да будет Бог все во всем» (1 Кор 15: 28), то есть когда абсолютно всё существующее будет проявлением Бога в Его многообразии, чистоте, красоте и совершенстве; когда можно будет сказать вслед за Христом: Я в Отце и Отец во мне» (Ин 14: 11) Это будет состояние святого в святом, или святого святых -цель творения.

IV. Но для её достижения человеку предстоит разрушить ту стену отчуждения или преграду, которая возникла между ним и Богом после его грехопадения, ибо если, как говорит апостол Павел, «будучи водворены в тело, мы устранены от Бога» (2 Кор 5:6), то стеной, или преградой, естественно, как я уже отметила, является, наше смертное тело, или «кожаные одежды». Именно эту стену проклятия имеет в виду Господь, когда устами пророка Иезекииля говорит об осквернении Израиля (в смысле созданной души):

«одна стена была между Мною и ими, и оскверняли святое имя Мое мерзостями своими, какие делали». (Иез 43: 8) Стена эта - та же «стоящая посреди преграда», которую впервые разрушил Иисус Христос, «упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.» (Еф 2: 14-16), то есть подчинив воле своей и уничижив аж до смерти свою смертную плоть.

Иными словами, для того, чтобы войти в брачный союз с Богом, человек должен сначала «развестись» с древним змеем, или диаволом, с которым он вступил в брачный союз, согрешив, ибо в проклятом состоянии он обручён с нечистым духом, и всё, что порождает, - нечисто и противно Закону Жизни, почему и смертно. Этот брачный союз означает, что нечистый дух, или древний змей, находится, как внутри, так и вне человека, в воздухе, которым он дышит, ибо земной человек подчинён «воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф 2: 2), о котором можно сказать, что он в человеке и человек в нём. Именно такой брак имеет в виду Исайя, озвучивая мысли падшего человека, или «сынов противления»:

«мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, - потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». (Ис 28: 15) Иными словами, мы заменили духовное плотским, вечное временным и, порождая смертное, выдаём его за живое.

Именно по причине подверженности человека этому браку сетует царь Давид: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.» (Пс 50: 7) Это понимал и Иов, заметивший:

«Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями: как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается. (...) Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не перейдет» (Иов 14: 1-2, 4-5)

Союз с диаволом, ставший причиной появления времён, апостол Павел уподобляет союзу с блудницей:

«или не знаете, - говорит он, - что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: «два будут одна плоть». А соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом)» (1 Кор 6: 16-17).

Возвращаясь теперь к вышеприведённым словам апостола Павла о «стоящей посреди преграде», которую разрушил Иисус Христос (Еф 2: 14-16), заметим, что «посреди» означает между Богом и человеком. А отпадает преграда, когда очищенная душа человека сознательно жертвует своей исполненной похотями смертной плотью во имя воссоединения с Богом. Именно поэтому, борясьс ней, апостол Павел говорил: «усмиряю и порабощаю тело мое». (1 Кор 9: 27)

Эта преграда, отделяющая человека от Бога, схематически выражена в формуле: Сим-Хам-Иафет, где Хам, отец Ханаана, находится посередине так же, как та завеса между скиниями храма, которая разделяла «Святое» (первозданную душу) от «Святого Святых» (Святого Божьего Духа в Святой богосозданной душе ) и «раздралась , - согласно Евангелиям, - надвое сверху донизу», потрясши землю, как только Иисус на кресте выпустил дух (Мф 27: 50-51). Так исчезла завеса, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр

9: 24)

Сам Бог, пришедший во плоти, стал первым человеком, кто, как говорит апостол Павел, «через завесу, то есть плоть Свою», «вновь открыл» вход в Небесное святилище для тех, кто «с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистил сердца от порочной совести и омыл тело водою чистою».

(Евр 10: 19-23)

По всему этому мы можем сказать, что, если первый человек был затянут в проклятие обманом, то после жертвы Иисуса Христа обман уже не имеет силы над Его последователями.

Таким образом, библейский фрагмент о проклятии и благословении Ноя по сути своей, - не замеченной ни христианским, ни иудейским богословием, -является ясно выраженным ключом к пониманию не только Богочеловека и Земли Божьей (то же, что обетованной), но ещё и отражает всю суть творения, его развитие и свершение.

Гора Божья против Горы мира

V. Как мы видели, «проклятие и благословение» Ноя, фактически, является противопоставлением двух миров - проклятого и благословенного. Эти миры в Библии представлены в образах двух противостоящих гор: Горы Божьей (благословенной) и Горы мира (проклятой). И пока длятся времена, данные человеку для очищения его души, ему всегда предлагается выбор между этими противопоставленными Богом мирами. Так, ещё в раю Господь «предложил» человеку выбрать между двумя деревьями, предупредив, однако, о последствиях его выбора. То же самое он сделал после потопа через вышеприведённые пророческие слова Ноя, а также во времена Моисея и Иисуса Навина, когда чётко поставил границу между миром благословения и миром проклятия, сказав:

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь [Бог] с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им.» (Вт 30: 19-20)

Из другого места той же книги Второзакония становится ясно, что на Землю обетованную, то есть на Божью землю, может войти только тот, кто проклял мир проклятия и благословил мир благословения:

«Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие, - читаем мы в ней: - благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал» (Вт 11: 26-29) - Понятно, что таким образом миры разделяются с тем, чтобы ничего из проклятого не вошло в благословенное.

Последнее противопоставление миров, сделал Иисус Христос, произнеся Свои «блаженны» (Мф 5: 3-12) и «горе вам» (Мф 23: 13-38).

Фактически, во всех них речь идёт о противопоставлении между теми, кто любит Господа Бога, и поэтому исполняет Его заповеди, - и теми, кто Егоненавидит и заповедями Его пренебрегает, поскольку любит одного лишь себя. В книге Товита о тех и других говорится:

«Прокляты все ненавидящие тебя, благословенны будут вовек все любящие тебя!» (Товит 13: 12).

А следующие слова царя Давида как бы поясняют окончательное предназначение, как носителей проклятия, так и носителей благословения:

«благословенные Им наследуют землю, - говорит он, - а проклятые Им истребятся.» (Пс 36: 22).

Иными словами, благословенны те, кто подчиняется Закону Жизни, установленному её Создателем, а прокляты те, кто не подчиняется этому Закону, разрушая, таким образом, Жизнь. Последние по сути своей - слепые безумцы и разрушители.

Противостояние этих двух миров, один из которых был дан Творцом для испытания душ, чётко проявляется также в Псалмах, где автор, с одной стороны, просит Господа избавить душу его «от людей мира, которых удел в этой жизни » (Пс 16: 13-14), а, с другой стороны, констатирует факт избавления его души от смерти и обитания на земле живых: «Ты избавил душу мою от смерти, -говорит он, - очи мои от слёз и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых»( Пс 115: 8)

«Люди мира, которых удел в этой жизни» - это те, в ком преобладает нечистый дух, и поэтому их жизнь ограничивается лишь жизнью смертной плоти в этом временном мире. Это значит, что вход в Мир Божий им закрыт, а душа обречена на смерть.

«Земля живых», наоборот, в смысловом отношении противостоит «этой жизни», ибо находится именно за гранью её, и в неё приходят лишь те, чья душа избавлена от смерти. Обратим внимание, что речь идёт именно об избавлении души, а не смертной плоти, ибо, когда царь Давид говорит об избавлении от смерти его души, то, как это очевидно, подразумевает ту смерть, которая в Откровении Иоанна называется «второй смертью», могущей наступить после смерти первой, то есть плотской, при которой человек теряет лишь свою смертную плоть, а не душу. Но вот вторая смерть - смерть души - гораздо страшнее. И счастлив тот, кто её избежит.

«Блажен и свят, - читаем мы в Откровении Иоанна, - имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.» (Отк 20: 6) Это противопоставление «проклятого» и «благословенного» в Библии, как уже было сказано, часто выражается через противопоставление Горы мира и Горы Божьей.

Гора Божья в наиболее древних частях Священного Писания, а также в идущих с древнейших времён книгах Еноха называется Арарат, или Ар, Ермон, Хорив. Позже, - видимо, в связи с потерей знаний одними этно-языковыми слоями и приобретением их другими, - то же понятие горы Божьей получило название Сион или Синай. [5] По своему внутреннему смыслу Гора Божья тождественна Граду Божьему Иерусалиму, который подразумевается также под Домом или Храмом Божьим, или Иаковом, ибо глубинный смысл всех этих названий соответствует всему творению Божьему, благословенному и предназначенному для вечности.

Гора же мира олицетворяет мир временный, несущий в себе проклятие

смертности. Она также имеет разные названия, связанные с разными историческими эпохами, но тождественные по сути. Это гора Исава, называемая в Священном Писании Сеиром, Едомом, Идумеей, а также Египетом, Содомом, Вавилоном. Несмотря на то, что названия эти, казалось бы, определяют разные страны и города, по внутреннему смыслу Священного Писания они представляют собой разные свойства одного и того же мира, из которого сыны Божьи должны уйти и, уйдя, никогда больше не возвращаться в него, ибо это мир, противопоставляющий мудрости Божьей - свою мудрость человека временного; духовному богатству и силе - материальные блага и их мощь; любви духовной -похоть плоти; единому Божественному мировоззрению - множество разных мировоззрений, порождаемых плотью.

Хотя постоянное присутствие Божье наблюдается даже во времени, власть в нём принадлежит Горе мира и предшествует власти Горы Божьей, подобно тому, как власть Исава предшествует власти Иакова, о которых сказано:

«От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава. Конец сего века - Исав, а начало следующего - Иаков. Рука человека - начало его, а конец - пята его.» (3 Ездр 6: 8­10)

Иными словами, век времён, в котором мы живём, соответствует Исаву, а грядущий век вечности - Иакову.

Господь во многих книгах Священного Писания говорит человеку, что Исав (в духовном смысле то же, что и Хам/Ханаан) должен быть уничтожен, чтобы проявился Иаков (Иафет в Симе), подобно тому, как исполненное страстей смертное (или внешнее) тело должно умереть, чтобы проявилась богосозданная душа (или внутреннее духовное тело). Поэтому устами пророка Иезекииля Он говорит:

«вот, Я - на тебя, гора Сеир! и простру на тебя руку Мою и сделаю тебя пустою и необитаемою. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что Я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели: за это - живу Я! (Иез 35: 3-6)

И далее:

«в огне ревности Моей Я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею,

которые назначили землю Мою во владение себе, с сердечною радостью и с презрением в душе обрекая ее в добычу себе.» (Иез 36: 5)

По внутреннему смыслу вышеприведённых фрагментов, Господь здесь в лице Сеира и всей Идумеи обращается к древнему змею и его представителям (прочим народам), приверженцам смертной плоти, закабалившей богосозданную душу с целью погубить её посредством страстей, ибо под этими прочими народами подразумеваются разного рода похоти, убивающие душу человека. О том, что все носители этих страстей будут подвержены суду, Господь говорит также устами пророка Авдия:

«И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа.»(Авд 1: 21) и здесь же поясняет, в чём именно будет состоять этот суд:

«Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда Я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты истреблен будешь навсегда.» (Авд 1: 8-10) - Это притеснение сродни притеснению Каином Авеля.

Здесь Создатель противопоставляет Своё Слово слову «мудрых и благоразумных» в Едоме, их «храбрости», питающейся конечными вещами и уповающей на дела рук человеческих, что портит и убивает богосозданную душу, ибо мешает Иафету утвердиться в Симе, чтобы проявился богочеловек Иаков

(Яхве).

А несколько ниже показывает, какова будет форма гибели людей, которые Слову Божьему предпочитают слово человеческое:

«И дом Иакова, - говорит он, - будет огнем, и дом Иосифа - пламенем, а дом Исавов - соломою: зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава: ибо Господь сказал это.» (Авд 1: 18)

Если истребление водой во время потопа относилось к плоти человека с душой её, то истребление огнём относится к его духу. Имея в виду именно этот дух обмана, Господь добавляет устами пророка Иеремии:

«А Я донага оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его и соседи его; и не будет его.»

(Иер 49: 10)

Это то же истребление, которое постигает погибающие в огне города Содом (Быт 19) и Вавилон (Отк).

Вот, например, как Господь говорит о Вавилоне, устами пророка Иеремии:

«И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот, Я - на тебя, гора губительная , говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку Мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь.» (Иер 51: 24-26)

Если судить об этих словах, согласно их буквальному смыслу, то покажзется, что речь в них идёт о конкретных исторических царствах, но, как известно, Вавилон находился на низменности, а не на горе, так что обращение к нему как к горе уже само по себе свидетельствует о скрытом смысле, который говорит об окончательном истреблении всего проклятого с лица земли, то есть всего того, что вознеслось перед Богом и на чём держится смертный мир; об уничтожении той преграды, которая мешает воссоединению человека с Богом и проявлению, как Бога, так и Его творения, во всём своём совершенстве.

Итак, Гора Божья - это твёрдое и непоколебимое Слово Создателя, которое есть Истина Жизни, против слова библейского змея, скользкого и изменчивого, которое строит лишь илюзию жизни. Когда Господь Словом Своим сразит ложь и раскроет все её потаённые дела, тогда освободится человек от плена лжи, в котором пребывает, и познает, наконец, Истину об основе мироздания, или Небесного Иерусалима, описанного в Откровении Иоанна 21: 10­27; 22: 1-5)

Еврей Авраам - странствующий арамеянин

VI. Носители Божьего Слова в противовес носителям слова змея в Новом Завете Библии называются христианами, а в Старом Завете -праведниками или евреями.

О том, кто такие евреи, я писала в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день», в частности в главах «О тройственности человека» (кн. 2-ая, часть 1, глава 4-ая), «О значении слова «еврей» (кн. 3-я, часть 2-ая, гл.1-ая) и «Харран (евр. Haran) и об арамействе Авраама» (кн. 3-я, часть 2-ая, гл. 3-я). Поэтому здесь лишь кратко обобщу сказанное.

Евреи, согласно Священному Писанию, происходят от патриарха Евера, потомка Сима. В Библии родословия Сима, Хама и Иафета даны в 10 главе Бытия, но не от отца к сыну, а выборочно и с явными неточностями. Упорядоченным же от отца к сыну является лишь родословие Сима, данное в 11-ой главе Бытия. Но соответствующие родословия Хама и Иафета, в ней отсутствуют, по-видимому, вследствие того, что были изъяты из неё. Но, к счастью, их нашёл армянский историк V-го века Моисей Хоренский в числе родословий, приводимых Абиденом [6] и хранящихся в библиотеках древнего мира. В них, кроме родословия Сима, соответствующего его родословию в 11-ой главе Бытия, есть и соответствующие родословия Хама и Иафета . Если их сопоставить, то получится следующая карнтина:

Сим Хам Иафет Арпаксат Хуш Гамер (Гомер) Каинан Местраим Тирас (Фирас) Сала Неброт Торгом (Фогарм Ебер Баб Хайк (Арий, Ореон) Фалек Анебис Араманеак Рагав Арбел Арамаис Серух Хайал Амасия Нахор другой Арбел Гелам Тара Нин Харм Авраам Ниний Арам

Зная уже значение имён каждого из трёх сыновей Ноя, заметим, что Ебер как потомок Сима соответствует Хайку, потомку Иафета. А это значит, что вместе им предназначено составить образ и подобие Божье. Но этому мешает Баб, или иначе, мир, в котором они живут и который характеризуется Бабом, или Вавилоном. Ебер - это тот, кто пренебрёг властью Баба (Бела) и, руководимый духом Хайка (он же Арий, или библейский El Hai), выходит из Вавилона на Гору Божью. Сделав лингвистический анализ слова «еврей» я пришла к выводу, что оно обозначает братство людей, объединённых по арийскому духу праведности, которым предназначено Богом нести хлеб, или весть, или Слово Жизни с Горы Божьей на Гору мира. И первым после восхождения Евера на Гору Божью это делает его потомок Авраам, руководимый, как мы это видим из сопоставления родословий, духом Арама, потомка Хайка/Ария, почему Авраам и называется странствующим арамеянином. (Вт 26: 5)- то же, что странствующим арийцем.

Обратим внимание на то, что Арама принято приписывать к сынам Сима, хотя это противоречит родословию Сима от отца к сыну, данному в 11-ой главе Бытия, где среди потомков Сима Арама нет. Но он есть в родословии Сима, данном в 10-ой главе Бытия. Однако это родословие лишь вразброс перечисляет некоторых сынов Сима, причём с явными ошибками и не давая полной картины его родословия. По всей очевидности, присутствие Арама в родословии Сима в 10-ой

главе Бытия является следствием позднего привнесения в оригинальный текст в связи с желанием как-то объяснить, дажеп без каких-либо аргументов, почему еврей Авраам назывался странствующим арамеянином. И если бы не находка Моисея Хоренского, мы бы до сих пор находились в заблуждении относительно этого вопроса. Теперь же мы видим, что Арам указывает на дух, живущий в Аврааме.

Будучи из евреев, некогда поднявшихся на гору Божью, Авраам по приказу Господа спустился с неё на Гору мира, которую Священное Писание в этом отрезке называет Египтом, то есть олицетворением материальной мощи и богатства Горы мира, а также Ханааном, олицетворением его развращённости, и прожил на ней как странник, не строя ни домов, ни городов, а только ожидая нерукотворного града, обещанного ему Богом, ибо, будучи с Горы Божьей, - то есть имея в себе Дух Божий, - он знал своего Творца. И доверие его к Нему было так велико, что, когда Бог потребовал от него пожертвовать во имя Его долгожданным и возлюбленным им сыном Исааком, то он подчинился воле Господа беспрекословно, хотя и решиться совершить такое жертвоприношение было, естественно, тяжёлым испытанием для него. Тем не менее он прошёл это испытание, показав, что воля Божья для него превыше всего на свете.

Авраам был первым насаждением праведности на Горе мира, ферментирующим её с тем, чтобы вера его дала всходы и послужила спасению многих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, - сказал о нём Господь, - и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о нем» (Быт 18: 18-19)

А ходить путём Господним означает руководствоваться в жизни именно Божьим Духом, а не духом змея, то есть быть, как уже было сказано выше, обручённым с Духом Божьим. А так как Духом, с которым Авраам был обручён, являлся Арам, то и сыны его должны были обручаться с ним, чтобы он жил и в их душах. Именно поэтому Господь требовал, чтобы, как Исаак, так и Иаков, брали себе в жёны только арамеянок, живущих в доме отца его, то есть на Горе Божьей. [7]

Итак, праведность Авраама характеризовалась тем, что он жил не для себя, а для Бога, готовый по первому же слову Господа оставить всё и следовать по указанному Им пути и даже пожертвовать во имя Его всем самым драгоценным для себя, даже жизнью своего возлюбленного сына, - то же, что своей.

Именно этот факт трудного жертвоприношения во имя Бога и является главной отличительной чертой настоящего праведника. Он и определяет духовное потомство Авраама. Уже из того, что праведность является понятием духовным, можно сделать вывод, что речь здесь идёт о духовном потомстве, а не о потомстве плотском. Но это следует также, например, из следующих слов пророка:

«Когда Я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, - то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: "ты смертью умрешь", и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, - то он будет жив, не умрет.» (Иез 33: 13­15) Или

«Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и за то умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, - к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал; он будет жив, не умрет.» (Иез 18: 26-28)

Таким образом, понятия праведник и беззаконник не являются чем-то постоянным, закреплённым за какой-либо земной плотью, или расой. Они могут обращаться. Так что праведнику, чтобы оставаться таковым, следует постоянно закреплять свою праведность, дабы не потерять свою душу. Наоборот, беззаконник, не имея ранее Закона, может стать праведником, если оставит свой беззаконный образ жизни и начнёт «творить суд и правду». О том, что праведность не может быть свойством целого народа, определяемого по плоти, свидетельствует также тот факт, что от одной и той же «плоти» могут родиться, как проклятый Каин, так и благословлённый Авель; как проклятый Хан/Ханаан, так и благословлённые Сим и Иафет; как подлежащий уничтожению Исав, так и наследник Жизни Иаков. Иными словами, как праведность, так и неправедность зависят от духа человека, а не от плоти его. Когда же человек надеется на плоть свою и придаёт ей определяющее его жизнь значение, тогда он оказывается проклятым в глазах Божьих, ибо сказано:

«Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа.» (Иер 17: 5) В самом деле, надеющегося на плоть Дух Божий не интересует.

Обобщая сказанное, хочу подчеркнуть, что Князь мира сего и враг Божий и человеческий извратил смысл библейских родословий, и в частности родословий сынов Ноя, придав им плотские, расовые значения. На самом же деле, как мы видим, нет ни семитских народов, ни народов арийских (или иафетянских), ни хамитских, а есть лишь души, олицетворяемые библейским Симом и пленённые Хамом, заложники умирающей плоти, в которых или присутствует или вовсе не присутствует начаток арийского (иафетянского) духа. Непонимание этой истины порождает фашизм и расовое нетерпение обманутых людей, которые в безумной борьбе амбиций только и делают, что пытаются возвыситься один над другим или даже вовсе уничтожить друг друга. Лишь знание Божественной истины и жизнь в согласии с ней могут спасти человека, введя его в духовное сообщество Народа Божьего, который один является наследником Жизни и состав которого определяется не расой, а наличием арийского (иафетянского) духа во всех его представителях.



1., Б-А. «Credo» 2-е изд. 2013 [2] См.: "Oraculos sibilinos": (Apocrifos del Antiguo Testamento por A. Diez Macho, T. III) [3] См. главу «Адам» из моей книги «Шесть дней творения и седьмой день» [4] http://www.krotov.info/acts/01/joseph/apok_28.html [5]См. мою книгу «Загадочный Арарат» Б-А.2012, электр.изд. "Credo" [6]См. главу «О тройственности человека» из моей книги «Шесть дней творения и Седьмой день». [7]Подробнее см. главу «Харран (евр. Haran) и об арамействе Авраама» (кн. 3-я, часть 2-ая, гл. 3-я) вышеназванной книги. Следует заметить, что многие современные библеисты совершенно безосновательно с точки зрения Слова интерпретируют уход Авраама из дома отца его, якобы по исполненности его грехами, тогда как Господь просто сказал ему: «пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе» (Быт 12: 1). К тому же родину Авраама - Ур/Харран, они воспринимают как два разных города и разносят их территориально, помещая один далеко на северном берегу Персидского залива, а второй в Малой Азии, тогда как оба они представляют собой один и тот же «город», представляющий собой Гору Божью, называемую в Бытии Араратом, он же Ур. Причиной всему этому, кроме прочего, является и то, что, как я говорила, анализ текста делается без расчёта на единство духа всех библейских книг.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Каков библейский Бог и каково Его творение - Два райских древа