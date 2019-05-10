Прежде всего, предвидя и предваряя недоумения в связи с обложкой книги, на которой представлен образ языческого бога, известного под именем двуликий Янус, хочу пояснить, почему я выбрала именно его для иллюстрации этой книги. Дело в том, что образ этот, на мой взгляд, лучше всего отражает двойственное состояние человека (творения) после его падения. Два лица его наглядно показывают два духа - добра и зла, - борющиеся в его богосозданной душе и за его душу. И в зависимости от того, какой из них побеждает в ней и населяет её, человек предстаёт или с лицом Бога и Жизни, или с лицом диавола и смерти. Образ этот также показывает, как легко и незаметно может произойти в нём переход из одного состояния в другое в зависимости от того, удаляется ли он от соблазнов, которые в этом мире преследуют его на каждом шагу, или поддаётся им; следует ли он Слову Божиему или по наущению диавола руководствуется своим эго. Сказанное относится также к таким понятиям, как Израиль, иудей и еврей.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Каков библейский Бог и каково Его творение - Два райских древа

Буэнос-Айрес, "Credo" Bs.As. 2019. - 168 с.

ISBN: 978-987-45821-5-7

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Каков библейский Бог и каково Его творение. Два райских древа - Содержание

Предисловие автора

Вступление

I КАКОВ БИБЛЕЙСКИЙ БОГ И КАКОВО ЕГО ТВОРЕНИЕ

1. Каков библейский Бог, или Бог-Отец

2. Два райских дерева. Бог и Человек

II ДРЕВО ЖИЗНИ – ЦЕЛЬ ТВОРЕНИЯ

1. Древо Жизни как образ Святой Троицы

2. Бог Истины как Десница Божия, или Князь Древа Жизни

3. Царствие Древа Жизни, или Царствие Божие (на новой земле и под новым небом) -

III ДРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА – МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

а) Зло мира сего 1. Князь мира сего, или Десница лжи

2. Каин и «сыны противления». Образ мира сего.

б) Добро или присутствие Бога в мире сём

1. Народ Божий. Иудеи.

2. Закон Божий как таковой.

3. Испытание искушением, или Исход из Египта.

4. Профанация понятия иудей. Пророки Божии против лжепророков.

5. Убийство Христа, пришедшего во плоти и разделение иудейского общества.

6. Апостолы Иисуса - иудеи-христиане.

7. Падение Церкви Христа. Строители, отвергшие краеугольный камень. Знание в мире сём.

8. Антихрист – пришествие Змея во плоти.

9. Второе пришествие Иисуса Христа и первое воскресение мёртвых. Первый этап истребления зла.

10. Тысячелетнее Царство Христа на земле.

11. Гог и Магог. Суд Божий. Сожжение Древа познания добра и зла -второй, окончательный этап истребления зла и второе воскресение мёртвых. Смена миров и явление Древа Жизни.

Заключение

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Каков библейский Бог и каково Его творение. Два райских древа - Вступление

Целью написания этой книги является проявление комплексного значения библейских сообщений, которые обычно изучаются фрагментарно, и поэтому истинный смысл их для многих остаётся непонятым. Ярким примером этого является ответ, данный папой Франциском на вопрос филлипинской девочки о том, почему милосердный Бог допускает, чтобы страдали невинные дети. «Это единственное, что мы не знаем», - сказал он ей, прослезившись. (”Bergoglio no pudo responder a una pregunta que le hizo una niña de 12 años en Filipinas”: https://www.aporrea.org/ideologia/a201386.html и др).

Видя, как несправедлив и жесток этот мир, полный бедствий как для человека, так и для всего живого вообще, таким вопросом задаются многие. И в самом деле:

в чём смысл зла, которое творится на земле и как мог допустить такое милосердный Бог? Однако, не находя на него ответа, начинают грешить против Бога. И это неудивительно, потому что мало кто всерьёз задумывается над Словом Божиим, в котором Господь постоянно, с первых же строк Священного Писания, устами царей и пророков, а также Сам, придя во плоти, и потом через апостолов Своих раскрывает Себя и Своё творение, объясняя человеку причину его страданий и бедствий и указывая ему пути избавления от них.

В связи с этим уже сам вопрос этот свидетельствует о почти полном незнании человеком Своего Создателя и Его Творения, или, по крайней мере, о нечётком представлении о Нём. Поэтому мы повсеместно сталкиваемся с тем, что люди, - среди которых немало и таких, кто считают себя христианами, - нередко полностью или частично путают Бога с Князем мира сего.

Основной причиной их заблуждения является то, что Библия - Слово Божие –рассматривается ими главным образом с буквальной, то сеть исторической точки зрения, в то время как по сути она состоит не из описания исторических событий, а из притч, которые требуют углублённого изучения их, ибо Сам Господь устами пророков говорил и многократно повторял, что Он «через пророков употреблял притчи» (Ос 12: 10), что «В сокровищах премудрости – притчи разума», (Сир 1: 25) и советовал «Не пренебрегать повестью мудрых и упражняться в притчах их; ибо от них научишься ведению» (Сир 8: 9-10) и тд. Между тем непризнание аллегорического характера «повести мудрых», которой является Библия, и буквальное её рассмотрение лишает Священное Писание его внутреннего, священного смысла и низводит до мыслительного уровня смертного человека, для которого этот внутренний смысл чаще всего невидим и непонятен, как невидима и непонятна ему, одетому в смертную плоть, его собственная душа.

Притчи же требуют напряжения и взлёта его мыслительных способностей. Они учат сосредотачиваться на внутренней духовной сути их содержания и одновременно проявляют тех, кому вообще недоступно духовное мышление. Когда ученики Христа спросили Его: «для чего притчами говоришь им?», Он сказал им в ответ: «для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют». (Мф 13: 10-13)

В самом деле, притчи, объясняющие «неразумеющим» реалии иного мира путём сопоставления их с реалиями этого мира, одновременно служат неким подобием лакмусовой бумажки, проявляющей состояние души и духа человека. Они, как экзаменационный тест, выявляют мышление каждого, - духовное или плотское, - зависящее от качеств его души. Именно поэтому Христос заключал все Свои притчи сентенциями типа: «Кто может вместить, да вместит» или «кто имеет уши, да услышит» и пр.

Так вот, те, кто не вмещают их, исходя, как правило, из того, что человек создан по образу и подобию Бога, придают Создателю свой собственный образ и подобие, то есть образ и подобие отдалённого от Бога человека, наделяя Его всеми теми особенностями, которые характерны для них самих. Иными словами, Бог видится им таким же непоследовательным, способным ошибаться, порой даже лживым или хитрым, как и человек. Но такой взгляд на Бога, согласно апостолу Иоанну, является явным свидетельством отсутствия веры в Него, ибо, как он говорит: «не верующий Богу, представляет Его лживым». (1Ин 5: 10) Так что те, кто придают Богу свои собственные черты, не верят в Него, а следовательно, не знают Его, даже если утверждают обратное, и поэтому являются не кем иным, как язычниками, поклоняющимися твари, или носителями зла, ибо добро исходит лишь от Бога, Которого они не знают. Таковые становятся даже судьями Создателя и, взяв на себя роль оценщиков степени оправданности или качества Его дел, в высокомерии своём пытаются исправить Его “ошибки”, чем вызывают Его риторическое восклицание:

«Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: "не он сделал меня"? и скажет ли произведение о художнике своем: "он не разумеет"?» (Ис 29: 16)