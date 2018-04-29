Наши переводы Грегори Бил - Ветхозаветный фон для понятия «плод духа» в послании Павла к Галатам 5:22-23

BBR-2005

Перевод asaddun ® ESXATOS 2018

«Плод Духа» в Гал. 5:22 и его проявления являются отголоском на обещание Исаии, которое Дух принесет с изобилием плода в наступающем новом веке. В первую очередь, это отсылка к словам пророчества Исаии (особенно глава 32 и, прежде всего, 57), что в новом творении Дух будет носителем обильной плодотворности, которую Исайя часто интерпретирует, как благочестивые атрибуты, такие как праведность, терпение, мир, радость, святость и доверие к Господу, характеристиками, которые либо идентичны, либо вполне подобны тем, что описаны в Гал. 5: 22-23. Риторический эффект Павла и его тематический акцент усиливается благодаря тому, что читатели могут сами быть теми, кто являются частью исполняющихся эсхатологических обещаний, данных Израилю, и, следовательно, они являются истинными израильтянами, играющими значительную роль в этом космической искупительно-исторической драмы. Если они действительно являются частью этой драмы, то они будут прислушиваться к увещаниям Павла.

Ключевые слова: плод, дух, исполняющаяся эсхатология, новое творение, Исаия 32 и 57, Галатам 5, Септуагинта.

В послании Галатам 5:22 Павел ссылается на «плод Духа», а затем перечисляет несколько примеров этих плодов (например, «любовь, радость, мир, долготерпение» и т. д.), в ст. 22b-23. Хотя комментаторы не видели никакого ветхозаветного или еврейского фона для этой знаменитой отсылки, недавно фон. Г. В. Хансен предположил, что Исаия и несколько других отрывков ВЗ образуют фон для этой мысли Павла. Приводя ссылки к Исайя. 32: 15-17 и Иоилю 2: 28-32, Хансен говорит: «Обещание Духа и обещание нравственной плодотворности в Божьих людях взаимосвязаны в Ветхом Завете», а упоминание плодов Духа в Галатам 5:22 «вероятно, взято из образов Ветхого Завета». Также кратко, и почти идентично, Дж. М. Барклай сделал то же самое замечание, хотя с меньшим акцентом на Исайя 32.2. Кроме того, Дж. Данн предположил в отношении Галатам 5:22, что «если бы Павел намеревался ссылаться на образы плодоносящего Израиля (классический пример Ис. 5.1-7), то плодом, ради которого Бог совершал труд взращивания, был (только) теми людьми (включая Галатийских язычников), которые приняли Дух». S. C. Keesmaat находит фон более широким в контексте заветных благословений в книгах Левита и Второзакония (например, Лев 26: 4; Втор. 7: 12-17), а также обещания восстановления Израиля у пророков, где предусмотрена плодотворность для Израиля. Совсем недавно Моиз Сильва предложил, что Павел ссылался на плод Духа (особенно – на мир) в Галатам 5:22, основываясь на тексте Исайя. 32: 14-15».

Помимо этих пяти кратких комментариев, стандартные комментарии к посланию Галатам и другая соответствующая литература, насколько я уже рассмотрел, не имеют предложения для ветхозаветного фона для «плода Духа» (например, с. Бетц, Матера и т. Д.). Тем не менее, недавние предложения, которые были приведены выше, были сделаны только в простой «мимоходной» манере, и у них не было попытки обосновать эти предложения. Действительно, эти предположения остаются в сфере спекуляций. Например, каждый из вариантов ВЗ отрывков, предложенных в качестве фона, упоминают только «Дух» и на самом деле не содержит явной отсылки на «плоды».

Цель этой статьи - изучить, является ли «интуиция» комментаторов правильной или нет, хотя другие отрывки у Исайи, помимо тех, которые уже были предложены, будут в основном приведены и проанализированы, чтобы рассмотреть подробнее этот момент. В частности, мы будем утверждать, что «плод Духа» в Галатам 5:22, и его проявления указывают на обещание Исаии, где Дух принесет изобилие плодоносности в наступающем новом веке. Мы будем утверждать на основании пророчества Исаии (глава 32 и особенно 57), что в новом творении Дух будет носителем обильной плодотворности, которую Исайя часто интерпретирует как благочестивые атрибуты, такие как праведность, терпение, мир, радость, святость и доверие к Господу, характеристики, идентичные или похожие на те, которые приведены в Галатам 5: 22-23.

Стратегия этого эссе будет заключаться в том, чтобы привести несколько примеров доказательств в пользу предположения о том, что пророчества Исайи стоят за хорошо известным утверждением Павла о «плоде Духа». Некоторые доказательства будут менее очевидные, чем другие, но когда все соответствующие материалы рассматриваются как единое целое, менее убедительный материал должен стать более значительным, чем когда он рассматривался бы сам по себе. Таким образом, некоторые аргументы в пользу этого ВЗ фона должны рассматриваться не сами по себе, а в свете всей совокупности рассуждений. Поэтому мы утверждаем, что общая совокупность аргументов указывает на правдоподобие или вероятность того, что пророчество Исайи является ВЗ фоном для лучшего понимания Галатам 5:22.

Эсхатологическое новое творение у Исайи, как предпосылка к «плодам Духа» в Галатам 5:22-23

Во-первых, мы рассмотрим ветхозаветный фон в греческом тексте, а затем обратимся к еврейскому тексту.

Ветхозаветные предпосылки в тексте Септуагинты

Начнем с отрывка, упомянутого Хансеном, Барклаем и Сильвой, который, по нашему мнению, является просто «верхушкой айсберга»: Исайя 32: 15-18 говорит:

15. Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом.

16. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле.

17. И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки.

18. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных.

В отличие от бесплодного состояния земли (Ис. 32: 10-14), в грядущем восстановлении, Дух изольется на Израиль и создаст обильную плодовитость (ст. 15). Однако эта плодовитость, по-видимому, выходит за рамки просто материального изобилия, и включает в себя духовную плодовитость: Дух не только создает буквальный урожай сельско-хозяйственных культур и деревьев на земле, но также Дух создаст духовные плоды на земле: «справедливость будет жить в пустыне и праведность будут пребывать на благодатной земле» (стих 16). «Задача» и «работа» (которая предположительно рассматривается как деятельность Божьего Духа на «плодородном поле»; ср ст. 16), приводит к «праведности», и будет также производить «мир», «безопасность» и «спокойствие» (ст. 17). Таким образом, признаки, упомянутые в ст. 17-18 кажутся дополнительными, сопутствующими продуктами культивирующей работы Духа. Как Септуагинта (LXX), так и масоретский текст (МТ) указывают эти важные моменты.

Аналогичным образом, другие тексты в переводе Септуагинты книги Исайи, показывают явную связь между эсхатологическим изливанием Духа, и образом плодов, представляющих благочестивые характеристики людей Божьих. Ближайшая такая параллель это Исайя 57: 15-19, которая, по-видимому, является развитием 32: 15-18, особенно в LXX:

Ис. 32,15: Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом…

Ис. 57,15-16: Так говорит Господь Вышний, живущий вечно в высоте, Святый во Святых имя Ему, Вышний, во Святых почивающий и малодушным дающий долготерпение и дарующий жизнь сокрушенным сердцем... ибо от Меня изыдет дух, и всякое дыхание Я сотворил.

То, что LXX Исайи 57:16, вероятно, имеет в виду Божий Дух, а не человеческий дух, предполагается не только ранней еврейской и святоотеческой экзегетической традицией, но и другим подобным языком в Септуагинте, и следующим сходством с Исайя. 32: 15-17. Тогда это будут только два пророчества у Исайи, где утверждается, что во время будущего восстановления Израиля Божий «Дух» придет, чтобы благословить народ, хотя есть еще несколько моментов в книге Исайи, в которых упоминается «Дух» ( πνεῦμα в Ис. 57:16 не подразумевает отсылку к человеческому духу, так как в 32:15 это также было бы также странно). Кроме того, эти отрывки являются единственными в Ветхом Завете, где Дух исходит от «Вышнего» (Ὑψηλός), и приводит к созданию образных или духовных плодов в Божьих людях. В Исайи 32 это «праведность», «мир» и «покой» (32:17); тогда как «долготерпение» и «мир» происходят среди людей Божьих в Исайи 57 (57:15, 19 в LXX). В двух отрывках даже упоминаются «мир» дважды, чтобы описать новые духовно плодоносные условия. Кроме того, в обоих текстах подразумевается, что «радость» также будет характерной чертой восстановления народа, подчеркивая, что «радости» будет недоставать в нынешнем, невосстановленном состоянии (см. εὐφροσύνη в Ис. 32:13 и χαίρειν в 57:21). Еще одна связь между двумя отрывками Исаии заключается в общей идее окончательного «покоя». Исайя 32:18 утверждает, что восстановленный Израиль «поселится в городе мира, будет жить безопасно и успокоится [ἀναπαύσονται] в богатстве, в то время как Исайя 57: 19-20 говорит, что в отличие от «мира» Божьего восстановленного народа, данного им Богом, который «покоится» в небесном храме (ст.15), «неправедные ... не смогут успокоиться» (Ἀναπαύσασθαι).

Эти сходства показывают, что Исайя 32: 15 и 57: 15-19 были буквально соединены рукой самого переводчика LXX, который далее указывает на доказательства того, что Исайя 57:16 также намеренно связан одним и тем же переводчиком или (в последующем пересмотре) другим, более ранним текстом Исайи в главе 32 (связь с 28:28), - методологическое наблюдение, которое может быть отмечено в других случаях в этой книге.

Слово «плод» не встречается в Исайя 32: 15-18, но подразумевается (хотя это более ясно в MT и Targum). Примечательно, однако, что Иак 3:18, вероятно, делает намек на Исайя 32:17 и при этом прямо упоминает «плод» («плод праведности сеется у тех, которые хранят мир»).С другой стороны (Ис. 57: 15-19) прямо упоминает «плод» (ст. 19) в МТ (נוב ), особенно, в некоторых редакциях LXX (καρπός).

Соотношение предпосылок Септуагинты, особенно Исаия 57 к Галатам 5:22

Этот последний пункт о «плоде» в Исаии 57 заслуживает детального рассмотрения. В то время эклектичный текст Гёттингенгской Септуагинты Дж. Зиглера не включает καρπός, опустив заключительный пункт ст. 18b МТ («и его скорбящие») и вводную фразу в 19а («сотворю плод из уст»), его аппарат показывает, что версии Аквилы, Симмаха, и Феодотиона включают пропущенные сегменты МТ, в том числе ссылку на «плод» (καρπός). Аквила и Симмах читают «Я дал ему истинный комфорт [и] для его плакальщиков (Я один) сотворил плод [{και} τοις πενθουσιν αυτου, κτιζων καρπος]: мир, мир им далеким и близким». Феодотион, с другой стороны, имеет, по существу, ту же формулировку, что и МТ: «сотворю плод из уст».

Результат этих вариантов, особенно у Аквилы и Симмаха, а также Феодотиона в связи с текстом LXX, заключается в том, что у нас есть отрывок в начале Septuagintal textual традиции Исайи, в которой Бог пророчествует, что он пошлет Свой Дух (πνεῦμα) (57: 16b, LXX) для сотворения духовных плодов (καρπός), которое в непосредственном контексте прямо истолковано как плод «мира» (εἰρήνη [2x] v. 19) и сопутствующие плоды «терпение», (μακροθυμία, v. 15) и «радость» (χαίρειν в 57:21) среди его восстановленного народа. Другие исследователи, возможно, не заметили возможности этого фона из-за того, что они не фокусируются на потенциальной значимости вариантной традиции LXX в этом отрывке и не понимая, что это один из самых глубокосмысленных эсхатологических «духовных» отрывков во всей книге Исаии LXX, как мы уже пытались рассуждать выше (что расширяется в прилагаемом экскурсе).

Прочтение «плодов» у Исаии 57 LXX, вероятно, существовало до и во время Павла, и вместе со словами, окружающими этот отрывок, теперь может рассматриваться как, по крайней мере, часть вероятного блока текстов, из которого он вырисовал некоторые из ключевых терминов, чтобы составить его знаменитый список «плодов Духа» в Галатам 5: 22-23: «Плод Духа любовь, радость, мир, терпение ... (ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία...). Исайя 27 и 32 также могут быть у Павла самыми основными текстами. Поэтому, если влияние Исаии 32 ощущается на Павла в Гал. 5:22, можно особенно заметить влияние Исайя 57: 16-19.

Действительно, это только два места во всей библейской традиции ВЗ и НЗ, где происходит сочетание вышеупомянутых пяти слов – в Исайя 57: 15-19 и в Галатам 5:22. Усиливает эту связь - наблюдение, что выражение «Бог, посылающий Духа», также близок к посланию Галатам (4: 6) и уникально схож (даже в сравнении с Лук. 1:35, 24:49; и Деяния 1: 8) из всех других мест НЗ с текстом Исайя 57: 16 «Дух выйдет от Меня».

Таким образом, жизнеспособность влияния этого отрывка на Павла состоит в том факте, что мы знаем, (1) что он читал, и был хорошо знаком с обоими текстами Исайи МТ и LXX (особенно Исаия 40-66), (2), что он на самом деле цитировал из LXX Исайя 57:19 в Еф. 2: 17 и цитирует Исайя 54: 1 (LXX) в Галатам 4:27, (3), что комбинированная формулировка Гал 5:22 однозначно распространены только у Павла и Исаии 57, и (4) аналогичное понятие «плоды духа» встречаются в этих двух отрывках, а также часто в других отрывках у Исайи, где упоминание о Божьем Духе также происходит, что подтверждает связь в еврейском тексте, как мы увидим ниже. И даже если Септуагинта читает «плод» в Ис. 57:18, постфактум в первом веке, что маловероятно, это показывает, что еврейский текст Исайя 57:18 имел возможность быть интерпретируемым в греческом переводе, таким образом.

То, что это не только формальная параллель, подтверждается дальнейшим наблюдением, что понятие Дух, создающий не физический плод, но духовный, по своему характеру уникальная идея Исаии во всем Ветхом Завете и послания Галатам 5 в НЗ. Когда это общее понятие затем рассматривается в эсхатологическом контексте, как у Исайи, так и в послании Галатам, концепция становится еще более уникальной. В частности, оба отрывка тесно связаны с контекстами, которые в свою очередь связаны с новым творением. Фактически, фраза LXX в Ис. 57: 15-16 прямо выражает эту тему нового творения: Бог сойдет из его небесной обители и будет «тем, кто дает жизнь сокрушенным сердцем… ибо Дух Мой исходит от Меня, и Я сотворил все дышащее». Дух - это агент, благодаря которому Бог творит новую жизнь (Исайя 57).

Эта идея нового творения в конце времен в Ис. 57: 15-16 не является аномальной для книги, но является естественной частью более широкой темы нового творения, пронизывающей Исайя 40-66, причем наиболее явные тексты это Исайя 43: 18-19, 65: 17 и 66:22. Исайя 43: 18-20 является лишь частью серии перкоп в так называемой Книге утешения (Исаия 40-55), которая объясняет восстановление изгнанного Израиля как нового творения или, по крайней мере, интегрально связывает две концепции восстановления и творения (Ис. 40: 28-31; 41: 17-20; 42: 5-9; 44: 21-23; 44: 24-28; 45: 1-8; 45: 9-13; 45: 18-20; 49: 8-13; 51: 1-3; 51: 9-11; 51: 12-16; 54: 1-10 [см. ст. 5]; 55: 6-13). Исайя 60: 15-22, 65: 17-25 и 66: 19-24 продолжают те же тематические акценты. Неудивительно, что последняя работа Духа является частью введения к двум из этих перкоп (Ис. 42: 1, 44: 3), которые, продолжают более раннюю тему нового творения Духом в Ис. 26: 18-19 и 32: 15-18 (и, возможно, 30: 23-28, см. ст. 11 выше). Божье действие в новом творении, как восстановление также описывается вне главы 43, как Его «искупление» Израиля (например, 44: 1-8, 44: 24-45: 7, 54: 1-10), и как новый Исход (см. 40: 3-11, 41: 17-20, 44: 24-28, 51: 1-13, 52: 7-10; также 43: 16-21). Некоторые из конкретных связей между «Духом» и «плодом» у Исайи, которые являются частью темы нового творения, вероятно отражают ту же оригинальную ссылку к первому творению, где «Дух» (πνεύμα, Бытие 1: 2) был агентом творения, включая деревья, приносящие плод. (καρπός, Быт 1: 11,12,29).

Обращаясь к Новому Завету, мы должны отметить, что отчет о грядущем сошествии Духа в Деяниях 1-2 сочетает Исайя 32:15 (упоминается в Деяниях 1: 8) и Исайя 7:19 (Деян. 2:39): «Обетование для вас и ваших детей и для всех, кто далеко»). Таким образом, связь, встречающаяся выше между главами 32 и 57 в пределах самого Исайи (LXX), по-видимому, были признаны, по крайней мере отчасти, в повествовании Луки о том, что Дух сходит в Пятидесятницу. Аналогичным образом, в послании Ефесянам цитируется Исайя 57:19 в прямой связи с объяснением эсхатологического действия Духа (2: 17-22), которое является исполнением «обетования Святого Духа» в Еф.1:13, само по себе наиболее вероятно, из несомненной ранней традиции Пятидесятницы о Христе, «получающем обещание Святого Духа», который он тогда излил на верующих (Деян. 2:33). Поразительно, Галатам 3:14 еще ближе к Деяниям 2:33, чем Еф. 1:13: «чтобы мы могли получить обещание Духа» (ἵνα τ νη ἐπαγγείίνν τοῦ πνεύματος λάβωμεν; ср. Деяния 2:33, τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν.

Таким образом, появляется еще одна связь с приходом Духа в Пятидесятницу с посланием Галатам. Эта тема снова воссоздана в Галатам 4: 6 («Бог послал «Дух», который является очень близким). Параллельно с НЗ Исайя 32:15 («пока Дух на вас» = ἕως ἄν ἐπέλθῃ ἐφ ̓ ὑμᾶς πνεῦμα ἐφ ̓ ὑψηλοῦ) и, как мы видели, особенно 57:16 (= «Дух исходит от Меня» = πνεῦμα γὰρ παρ ̓ἐμοῦ ἐχελεύσεται). Также поразительно в этом отношении сравнение с Гал. 4: 4, 6 (ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν ... ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα) - это Исайя 48:16, хотя и игнорируются практически всеми комментаторами (хотя см. двусмысленную ссылку Скотта ниже). Исайя 48:16 упоминает два основных агента Бога, которые будут выполнять будущее восстановление Израиля, которое установлено в контексте второго Исхода (см. 48: 10-11, 20-21): «Господь послал меня [мессианского раба] и его Духа» (κύριος ἀπέσταλκέν με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ), которые оба становятся средствами Господнего «искупления» (сравните ῥύομαι в 48:17 с Гал. 4: 5 ἐξαγοράζω). Нигде в ВЗ нет такой ссылки на Бога, «посылающего» своего мессианского агента и Духа для достижения Его искупление, кроме Ис. 48: 16-17. Это, скорее всего, намек на Исайя 48: 16, возможно, на эхо «послания Духа» у Исайи 32 и 57, что вполне вероятно с тех пор, как Павел умело вплетает эти образы из Исайи 40-60, в послание Галатам.

Момент исполнения прихода Духа в Гал. 4: 6 продолжается только несколькими стихами позже в 4: 23-29: «Сын [родился] от женщины через обещание», «дети обетования», «[рожденные] от Духа». Эти три фразы приводят и заключают цитату из Исайя 54: 1 (Гал. 4:27), самая длинная цитата из книги Исайи в этом послании (она может даже состоять в том, что понятие христиан, как «сыновей» в Гал. 3: 7, 26; 4: 6, 7, 22, 30 проистекает из Исайи 54: 1 и 13, где Израиль называют «детьми» и «сыновьями», соответственно).

В главе 5, Павел отождествляет верующих Галатии с этим обещанием Духа: если они действительно приняли Духа (3:14, 4: 6, 29), то они будут действовать на основе Духа (5: 5, 16-18). Возможно, не удивительно, C. Косгроув предположил, что 5: 5 («для нас Дух, по вере, ждут надежды на праведность ») ссылается на Исайя 32: 15-17: «Там, где появляется эсхатологическая праведность, там эсхатологический Дух (Ис. 32: 15-17; Гал 5:5)». Из этого предположения не случайно выходит, что комбинация «Духа» (πνεῦμα) с «праведностью» (δικαιοσύνη) в эсхатологическом контексте встречается только в книге Исаии (Исайя 11: 4-5 [?]; 32: 15-17; 42: 1, 5-6; 61: 1-333) и еврейская традиция, ссылается на Исаию 11 (Пс. Солом. 17:37 [42], 18: 8 [7]; Завещание Иуды 24, первые два упоминания к Исайя 11: 2, 4 и последнеее к 11: 1-2.), так что, даже если Исайя 32, то по крайней мере, более широкий фон пророчества Исайи здесь наверняка есть.

Действительно, язык Павла о «водимых Духом» (Гал. 5:18) параллельный в греческому (ἄγω + πνεῦμα) исключительно с Исайя 63: 11-15. Этот отрывок Исаии предвосхищает то, что Бог сделал в Исходе в качестве фона, из которого следует, что Он будет делать то же самое снова в новый, второй Исход из изгнания в Вавилон:

Тогда народ Его вспомнил древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святого Духа Своего, Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя, Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое? — благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны.

Пророк просит, чтобы Дух, который вывел и Моисея, и Израиля из первого плена в Египте будет послан снова, чтобы вывести Израиль из плена в Вавилоне. Казалось бы, это не просто случайность, что Исайя 57: 16-18 является единственным другим отрывком ВЗ, в котором используется подобный язык «Духа, сходящего от Бога» в связи с его «ведущим» Израиль действием, и фактически применяет его к предстоящему времени восстановления (хотя глагол в ст. 18 не является ἄγω, но синоним καθοδηγέω [«руководство»] и засвидетельствовано только в версии Аквилы, которая пытается более точно представить масоретский текст, «и Я буду водить его». Павел, как представляется, опирается, по крайней мере, на Исайя 63: 11-15, утверждая, что ходатайство Исайи об «эсхатологическом» богослужении своего народа, Бог начал отвечать дарованием Духа верующим в новый век (Павел также ссылается на Исайя 63:10 [«они ... огорчили его Святой Дух»] в Еф. 4:30: «Не оскорбляйте Святой Дух Божий», см. также Ис. 63:11 в Евреям 13:20). Они уже не в старом веке, который по-разному именуется «нынешний злой век» (1: 4) или век «под законом» (Гал. 3:23, 4: 4, 21) и «под стихиями [старого] мира» (4: 3). Скорее, их принятие Духа впустило их в новый мир, «новое творение» (6:15), где они «водимы Духом» и, следовательно, больше не связаны с веком «по закону», (Гал. 5:18), характеризующимся «обрезанием», который больше не имеет силу (6:15). Галаты - это те, кто начал участвовать в исполнении пророчеств Исайи о новом Исходе и новом творении, и вероятно, это одна из причин, по которой Павел называет их «Израилем Божьим» в 6:16.

В этом отношении утверждение Павла только в двух стихах ранее Гал. 5:18, что читатели должны были «ходить по духу», может даже быть эхом еврейского текста Ис. 63:13 («Бог их вел»), который использует форму еврейского слова «ходить», как и Ис. 48:17 («Господь ... ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти», оба отрывка описывают «хождение» как эффект «Духа» (см. Исайя. 48:16). Это единственные места в ВЗ, где эта комбинация происходит в пророческом контексте о восстановлении Израиля, кроме Иезек. 36:27, о котором мы поговорим ниже.

Эти наблюдения подтверждаются другими исследователями, которые утверждают, что «история» Павла «Галатам» следует «тому же описанию процесса Исхода, хотя и превратился в новый Исход. В частности, Тодд А. Уилсон попытался построить свой рассказ так, что место галатов во всем послании, как находящихся в «пустыне», где галатам угрожает искушение восстания и отступничества. Гал. 5: 13-26 входит в число отрывков, которые он указывает в этой связи, где он видит общинную борьбу (5:15, 19-21, 26) и «исключение из вступления в Царство Божье (5: 21b = обетованная земля)». Стоит учесть, говорит он, является ли сопоставление Павла с «плодом Духа» (5: 22-23) также отражением фона Исхода в пустыне, и обещанного наследства, особенно в том виде, в котором оно было в пророчестве о новом Исходе у Исайи, а также в образах восстановления у Осии и Иоиля.

Эти связи Исаия (особенно главы 32, 48, 54, 57 и 63) и традиция Пятидесятницы, создают для послания Галатам правдоподобный контекст, который делает разумным предположение, что Гал 5:22 ссылается на Исаевское обещание Духа, тем более, что предыдущая цитата Исайи 54 неоднократно связывается с Духом. Наше предположение, что Гал. 5:22 ссылается конкретно на Ис. 57: 15-19. И, возможно, эхо Исайя 32, не должно удивлять, так как Ис. 32:15 и 57:19 упоминается в другом месте (в Деяниях 1: 8 и 2:39 соответственно), последний отрывок, как упомянутый выше, приведен полностью в Еф. 2:17, также в сочетании с обещанием Духа. Все вышеупомянутые связи между Исаией 57 и посланием Галатам, пожалуй, лучшее объяснение того, почему Иреней и Тертуллиан объединяли Ис. 57:16 с Гал 4: 4-6 и 5: 18-19 (по которому, см. экскурс).

Дополнительные ветхозаветные предпосылки к Галатам 5:22

В дополнение к Исайи 32 и, особенно, 57, другой текст на иврите книги Исайи показает ту же связь между последним временем и посланием Духа, и плодами, представляющими благочестивые атрибуты и, возможно, были учтены в иудейском представлении Павла в Гал. 5:22. Пророчество в Исайя 11: 1-5 говорит, что «ветвь из корня Иессея принесет плоды. И Дух Господень покоится на Нем, дух мудрости ...» Семь плодов Духа упоминаются в последующем перечислении, в том числе «праведность» и «верность». Это ближайшая контекстная связь между «плодом» и «духом» в ВЗ, хотя «плод» не встречаются в греческом тексте, и даже на иврите употребляется словесная форма («приносить плоды» 11:1). Кроме того, речь идет о грядущем эсхатологическом лидере Израиля, а не о народе в целом, хотя то, что было справедливо в отношении царя Израиля, часто применимо к народу в силу корпоративного представительства (и мы увидим ниже, что раньше иудаизм явно понимал Ис. 11: 1-2 в этом двойственном отношении).

Существует также аналогичная связь между Духом и его влиянием на плодоносность или плоды в следующих отрывках из Исаии: Исайя 44: 3-4: «излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод»; 61: 1, 3: «Дух Господа Бога на мне ... и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его.», хотя, как и в 11: 1-2 Дух применяется к лидеру Израиля в конце времен (см. также 61:11, и вероятно, также Ис. 4: 2-4 как другие соответствующие отрывки).

В другом месте у Исайи говорится, что новое творение будет характеризоваться обильным плодом в Израиле, который часто явно интерпретируется, как Божьи атрибуты среди искупленных израильтян, хотя Дух не упоминается в этих отрывках (за исключением, возможно, Ис. 27: 5-8, который включает упоминание о Божьем πνεύμα): Исайя 27: 5b-6 («тогда пусть заключит мир со Мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится плодами вселенная»); Исайя 37:30-32: «сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху… ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное — от горы Сиона». Исайя 45: 8 «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да приносит плод земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это»); Исайя 51: 3 «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение»); Исайя 60:21 («И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, — отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему»; см. в. Sanh. 10: 1 в аллюзии на тот же текст).

Этот дополнительный ветхозаветный материал из Исайи обеспечивает доказательство для нашего предложения о том, что формулировка Павла «плод духа» была взята из Исайи. Если этот материал был использован апостолом, то он, возможно, употребил совокупный намек на Исаию 57 и 32 совместно с Исайя 11: 1-5 и 44: 2-4, поскольку и «Дух», и «плоды» (или эквивалентные термины) также употребляются в этих отрывках. С другой стороны, если бы эти другие отрывки не имелись в виду, тогда они возможно, предоставили неоспоримый или неосознанный стимул для Павла привлечь внимание к Исаии 57 и 32.

Дух в Галатам 5:22-25 как эсхатологическая жизнь в новом творении

Есть еще дальнейшие намеки на новое творение в Гал. 5: 22-25, особенно, если их рассматривать на фоне пророчеств Исайи. Гал. 5:22, 25 говорит, после упоминания «плода Духа», что «плодовитые» люди которые «живут духом» будут «поступать по Духу». «Жить» в ст. 25 лучше всего понимается как «воскрешение жизни». Это, как представляется, отражает решающую роль Духа в воскрешении мертвых, что также отражено в других местах в послании Галатам, как и в других местах в посланиях Павла и в Ветхом Завете. Здесь видна связь с Иез. 37: 3-14, это единственное место в Ветхом Завете, где употреблена жизнь воскресения (с терминологией ζάω / ζωή), а эсхатологическая работа Духа (πνεῦμα) - это Исаия 57. В частности, Ис.57: 15b LXX отображает выражение «оживить сокрушенных сердцем» довольно прямо: διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν; усиливается понятие воскрешения в MT, где указано «оживляет дух смиренных»). Обещание о воскресении объясняется далее в 57: 16а через утверждение, что Бог «не вечно буду Я вести тяжбу и не до конца гневаться». Пророчество обосновано на уверенности, что «иначе изнеможет предо Мною дух и всякое дыхание, Мною сотворенное». Следовательно, основание для будущего воскресения Богом (ст. 15б) и устранение гнева (ст. 16а) – это приход Духа, который сотворит все новое, это другая очевидная отсылка на воскрешение. Соответственно, Targum ст. 16b интерпретирует парафразом, «потому что Я собираюсь восстановить дух мертвых и дать жизнь дышащим творениям, которых Я создал». LXX и MT 57:18 относятся к этой работе о воскрешении в реальном времени, как к божественному «исцелению».

Поэтому Гал. 5: 22-25 не только похоже на Ис. 57: 15-19 в сочетании «Дух» и «Плод» вместе с упоминанием «радости», «мира» и «долготерпения», но даже прямо связывает работу Духа с осуществлением жизни воскресения, в еще одном сходстве с отрывком Исаии.

В более общем плане, творение Богом изобильных духовных плодов является частью концепции новой жизни Израиля в новом веке. Таргум приводит эти слова Ис.45: 8 «да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда» как «пусть земля раскроется, чтобы мертвые снова ожили, и пусть проявится добродетель».

Ранний и поздний иудаизм следовал и развивали представление ВЗ. Дух понимается, как агент воскресения в последние дни (например, 1 En. 61: 7; б. Авода Зара 20б [например, «святой дух ведет к вечной жизни»); Мидраш Песнь Раб. 1: 1, 9; Мидр. Танхума, Быт., Parashah L1. Ноах 2.12 в Быт 8: 1ff., Часть VI; ср 1 En. 49: 3, в котором развивается идея Исайя 11: 2). Отсылка воскресению в последнией дни иногда развивалось в связи с Эдемским садом по принципу, что «последние вещи должны быть как первые вещи» (например, см. Иез. 36: 26-35 выше, а также Ев. Варн. 6:13: «Вот, я делаю последние вещи первыми вещами»).

То, что мы были на правильном пути в отождествлении Галатам 5:25 с осуществлением эсхатологического воскрешения, для жизни верующего указывалось на следующие три наблюдения: (1) Мы уже отмечали, что упоминание о «жизни духом» (5:25), следующее за «плодом духа», (5: 22-23), вероятно, связано с обещанием Исайи о новом творении (в ожидание «нового творения» в 6:15). (2) В Гал. 5:24 те, кто отождествляется с Иисусом (буквально, «как Христос Иисус») «распяли плоть с ее греховными желаниями», которые, вероятно, относятся к идентификации верных с самим Христом через распятие и его влияние на них; естественно, что после обращения к идентификации верующего с распятием Христа, Павел будет говорить об идентификации верующего с воскресением Христа. (3) Фактически, Гал. 2: 19-20 устанавливает прецедент для образа жизни распятия-воскрешения, в котором жизнь верующего отождествляется с воскресением Христа: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».

Образ распятия-воскрешения Гал. 5: 24-25 может даже противопоставляться с образом «от смерти к жизни» Ис. 57: 15-16 («чтобы оживить дух сокрушенного и оживить дух падших », который мы видели выше, представленным в LXX: διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν). Единственное другое использование «оживить» (ζάω) в послании Галатам не противоречат этой идее жизни воскресения и единственное использование «жизни» (ζωή) в послании явно поддерживает эту идею: «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И снова у нас есть Дух, как источник или средство для воскрешения к жизни, о которой говорится в терминах плодородия сельского хозяйства (6: 8), относительно будущего, преображенного этапа новой жизни.

Связь Галатам 5:22-25 с завершением послания

В нашем обсуждении мы до сих пор утверждали, что Гал. 5: 22-25 является ярко эсхатологическим отрывком об обещанном Исаией новом творении, которое происходит через посредство Духа. Это понимание появляется в виду связи с Гал. 6: 14-16.

Заключение Гал. 6: 11-17 подводит итог одной из основных тем послания: Христос, а не Закон, является маркером идентичности нового народа Бога. После подчеркивания своего авторства послания (стих 11), Павел говорит, что его противники проповедуют обрезание обязательным, чтобы их не «преследовали за крест Христа», (ст. 12). Причина в том, что они не хотят преследоваться за крест потому, что они скорее похвалялись бы и были бы идентифицированы с Законом (например, обрезание по плоти) вместо того, чтобы хвалиться и идентифицировать себя со Христом (стих 13). С другой стороны, Павел говорит в стихе 14, что он предпочитает хвалиться крестом, с которым он отождествлял свою веру; следовательно, они больше не имеют места в старом «мире», поскольку это место было уничтожено (т. е. мир был «распят с ним», и они были «распяты с миром»).

Стихи 15-16 объясняют, почему Павел может хвалиться только крестом: потому что ни обрезание, ни необрезание не имеют никакого значения для Бога, поскольку они являются частью старого мира, который проходит. Что значит материя, однако, является «новым творением», поскольку его осуществление является новым искупительно-историческим этапом, когда старый мир отождествляется с веком Торы. В старом мире Тора была воплощением божественного откровения, но теперь ее высокое положение было превзойдено в «новом творении», где центром Божьего откровения является Христос. «Новое творение» - это другая сторона распятия; распятие Иисуса было неразрывно связано с его воскрешением. Дух произвел воскрешение Иисуса и производит новую жизнь у тех, кто верует в Него.

Поэтому «новое творение» в 6:15 - это способ говорить о жизни воскресения через Дух, упомянутый в 5:25, оба момента следует рассматривать, как начавшиеся собственно с воскресения Христа. Значительная связь между Гал. 5:25 и 6:16 также состоит в общем использовании στοιχέω, где в каждом случае это слово по умолчанию для «хождения» (περιπατέω) можно было легко использовать (например, см. Гал 5:16), но употреблено редкое слово στιυχέω («идти в ногу с» или «выстраиваться в линию» и т. д.). М. В. Хаббард справедливо рассуждал в отношении Гал. 5:25, в связи с более ранними отсылками на Дух и концепцию новой жизни:

Поскольку галаты приняли Духа (3: 3, 14, 4: 6), были «оживлены» Духом (3: 21-22 с 3:14 и 5:25), были «рождены» Духом (4:29), «жили» Духом (5:25), «ходили» по Духу (5:16, 1.8, 25) и стали «детьми» и «наследниками», через Дух в их сердцах (4: 6-7), Павел утверждает, что закон и обрезание больше не актуальны. Вся эта логическая цепочка полностью подытожена под заголовком «цель преображения», и кратко излагается в фразе, «ни обрезание, ни необрезание, но новое творение!»

В этой связи Гал.5:25 и 6:15 также стоит отметить введение в послание (1: 1, «Бог ... кто воскресил его [Иисуса] из мертвых») и образец распятия-воскрешения, см. выше в 2: 19-20 (см. 5: 24-25). Тот же самый двойной образ распятия-воскрешения заметен в 6: 14-16, особенно, потому что Гал. 5: 22-25 также фокусируется на теме нового творения. Кроме того, что «новое творение» в Гал.6:15 относится ко Христу, очевидно из параллели в Гал. 5: 6: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Положительный контраст в 5: 6 параллелен положительной части в 6:15, так что вера во Христа Иисуса в 5: 6a и 6c параллельна и, вероятно, является синонимом «нового творения» в 6:15.

Результат жизини нового творения для верующих в Гал.5: 22-25 – не быть «хвастливыми, бросая вызов друг другу, завидовать друг другу» (ст. 26), отрицательного развития положительных атрибутов «плодов Духа», особенно таких, как мир, терпение, доброта ... кротость, воздержание» (ст. 22-23). ​​Таким образом, функция разделения" Закона " было отложено, чтобы оно не могло быть «против таких вещей», как поддержание мир в новом порядке (т. 23). Подобным же образом в Гал. 6: 15-16 говорится, что в «новом творении», обрезание, которое является разделяющей функцией Закона (см. ниже) ничего не значит. Основными качествами тех, кто живет в новом мире, есть «мир и милосердие» (6:16). Развитие качеств «мира» и «милосердия» в Гал.5: 22-23 и намек на Ис. 54:10, о котором я говорил в другом месте, не должно быть удивительным, поскольку Ис. 54: 1 явно цитируется в Галатам 4, и поскольку язык нового творения Гал. 5: 22-25 основан на пророчестве Исайя 57.

Заключение

Утверждение этого эссе состоит в том, что общая совокупность аргументов о происхождении из пророчеств Исайи отсылки Павла к «плодам Духа» и его проявления в Галатам 5:22 упоминается обещание Исаии 57 (скорее всего, вместе с другими параллельными текстами Исайи), что Дух произведет плод в новом творении.