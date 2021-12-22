[email protected] KEITH BODNER Department of Biblical and Religious Studies, Crandall University, 333 Gorge Rd. Moncton, NB, E1 G 3H9, Canada. Email:

[email protected] BRENT A. STRAWN The Divinity School, Duke University, 407 Chapel Drive, Durham, NC 27708, USA. Email:

Кейт Боднер - Соломон и 666 (Откровение 13:18)

В данной статье утверждается, что 666 в Откровении 13:18 лучше всего связано с уведомлением о получении Соломоном 666 талантов золота (1 Царей.10:14 // 2 Пар.9:13), что, в свою очередь, является важным замечанием своенравных и несправедливых действий этого царя: его непомерное богатство, эксплуатация собственного народа и отказ от закона Божьего.

Вступление

Число Зверя согласно Откровению 13:18, 666 уже давно создает проблемы для интерпретаторов. Число было загадочным еще во втором веке, когда такой писатель, как Ириней, оказался неуверенным в его значении. Но, как и любой другой достойный внимания вопрос, тайна 666 не остановила шлюзов интерпретаций; во всяком случае, она побудила экзегетов предлагать бесчисленное множество вариантов, многие из которых являются весьма умозрительными.

Варианты интерпретации

Хотя не существует единой интерпретации, которая вызывала бы всеобщий консенсус, большинство недавних комментаторов, похоже, согласны с тем, что текст относится к конкретному человеку вот почему, согласно аргументам, число считается «человеческим числом». Большинство переводчиков соглашаются с тем, что 666 лучше всего интерпретировать как числовой эквивалент имени этого человека, причем самым популярным кандидатом на эту должность является Нерон. Хотя этот консенсус впечатляет, проблемы, стоящие перед уравнением «666 = Нерон», хорошо известны. Во-первых, точное имя, равное 666, не «Нерон», но «Нерон Цезарь»; с другой стороны, это составное имя должно быть транслитерировано на иврит, а затем написано с ошибками, прежде чем вычисления могут быть выполнены и «сработают». Возможно, ни одна из этих проблем не является непреодолимой, но возникают другие проблемы, среди которых первостепенное значение имеет наблюдение, что «имя Нерона, по-видимому, никогда не предлагалось древними комментаторами, хотя его преследующее рвение сделало его образцом антихриста». Следует подчеркнуть еще одно наблюдение: несмотря на формулировку Откр.13:17, не совсем ясно, требует ли Откр.13:18, чтобы число было действительным именем человека. То есть, в то время как в ст. 17 действительно говорится, что у Зверя есть имя и что у его имени есть число, в ст. 18 не делается явной связи между 666 и именем Зверя, что вполне могло быть сделано с помощью только очень небольшого изменения, которое заменило onoma на ariphmos, а именно:

ό έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν τοΰ θηρίου, αριθμός γάρ ανθρώπου έστίν...

ό έχων νοΰν ψηφισάτω τόν αριθμόν τοΰ θηρίου, όνομα γάρ ανθρώπου έστίν ...

Однако, поскольку в Откровении 13.18 onoma не читается, можно обоснованно сомневаться, должно ли рассматриваемое число соответствовать собственному имени ... или соответствовать имени. Возможно, используя терминологию Роберта Х. Маунса, 666 это скорее «символ, чем криптограмма».

Другой, ветхозаветный вариант: Соломон и 666

Цель данной статьи (повторно) ввести в обсуждение 666 отрывок из Ветхого Завета, который может быть уместным, но который, кажется, в значительной степени недооценен, если не полностью неизвестен. Конечно, глубокая зависимость Апокалипсиса от Ветхого Завета широко признана, но любопытно, что даже исследования, которые уделяют внимание интертекстуальным намекам с еврейской Библией, по большей части умалчивают об этом в случае Откровения 13:18. Исключением является работа Г. К. Била, основанная на более раннем исследовании Остина Фаррера, предлагающего идею о том, что можно было бы с пользой рассмотреть случай 666 в истории Израиля. По словам Била:

Упоминание в 1 Царей.10:14 из 666 талантов золота, накопленного Соломоном, также может быть в поле зрения Иоанна. 666 талантов упоминаются сразу после того, как Соломон достиг пика своего царствования. После рассказа о таком величии 1 Царей сразу же рассказывает, как Соломон нарушил серию Божьих законов для царей (Второзаконие 17:14-17), умножив золото, лошадей, колесницы и чужих жен и участвуя в идолопоклонстве (1 Царей.10: 14–11: 13). Следовательно, 666 из 1 Царей может послужить отличным примером символического царства, впавшего в идолопоклонство ради экономической выгоды.

Фаррер уверен в этом гораздо больше, чем Бил. Он называет число Зверя «самой темной» и «самой печально известной» из загадок Откровения. Чтобы понять это, он пишет:

мы должны обратиться ... к истории Соломона, которая является ее источником. Соломон прообраз Христа, но он также прообраз антихриста. Почти у каждого типа есть эта двойственность. Соломон построил храм, а затем на досуге приступил к отступничеству. Трон Давида поколебался, царство разделили, и мессианская слава не возвращалась тысячу лет.

История доброго Соломона продолжается вплоть до визита царицы Савской ... Начиная с отъезда царицы, царь нарушает закон царской власти [т.е. Второзаконие 17:14-20] пункт за пунктом ... Проклятое число [666 талантов золота] появляется в следующем стихе после ухода царицы Савской (1 Царей 10:14). Корень всего зла начинается с падения Царя. Использование святым Иоанном истории Соломона в качестве источника делает практически уверенным, что он нашел здесь число Зверя.

Мы считаем, что наблюдения Била и Фаррера относительно возможного влияния 1 Царей 10:14 на Откр.13:18 в основном верны, но их можно с пользой расширить и сделать еще более продуктивными с точки зрения интерпретации. Текст 1 Царей 10:14 параллелен тексту 2 Пар.9:13; два стиха в МТ практически идентичны. В LXX также стихи почти идентичны.

В какой бы версии этот стих можно было перевести следующим образом: «И вес золота, который пришел к Соломону за один год, был 666 талантов золота».

Для сравнения числовые формы могут быть расположены рядом.

Очевидно, сходство поразительное, числовые формы почти идентичны. Сходство еще более поразительно, потому что 666 – необычное число, практически уникальное. Таким образом, возникают следующие вопросы: почему намек на Соломона работает с 666 в Откровении 13:18 и каков будет эффект такого намека?

Формулировка намеков на «работая с» в предыдущем предложении несколько расплывчата, но выбрана намеренно. Мы не верим, что «666 = Соломон» так же, как и то что «666 = Нерон» для многих исследователей Нового 7 Завета. Скорее, мы хотим предположить, что в высшей степени необычное, статистически редко встречающееся число 666 служит здесь для активации связи между Откровением и более широкими повествованиями о царе Соломоне металептическим способом, мало чем отличающимся от описанного Ричардом Б. Хейзом в его работах по отголоскам в Новом Завете. Особо следует подчеркнуть две вещи.

Во-первых, конкретный стих в 1-й книге Царей 10 касается чрезмерного богатства Соломона богатства, которое, кроме того, получено в результате эксплуатации собственного народа Соломона и его уклонения от закона Божьего (божественного откровения). Действительно, размещение 1 Царей 10:14 является стратегическим, так как предлагает читателю подумать о том, как Соломон генерирует такой щедрый поток доходов. Обзор повествования 1 Царей показывает, что Соломон организует тщательно контролируемую и существенную инфраструктуру с административной централизацией, но одной из самых противоречивых его инициатив является принудительный труд (см., 1 Царей 5:27), тот же самый печально известный термин, который используется для израильских рабочих бригад, навязанных фараоном в Исходе 1:11. Это явное эхо египетского рабства сравнивает расцветающий режим Соломона с тиранией фараона, и трудно избежать вывода о том, что часть богатства Соломона создается именно с 8 помощью аналогичных, если не идентичных, средств принуждения. Возможно, менее известна, но не менее тревожна и поучительна перестройка Соломоном традиционных племенных наделов Израиля в более благоприятные налоговые округа, обычно управляемые назначенцами, связанными с царской семьей (см. 1 Царей. 4:7–19). Это означает, что роскошный стол царя в Иерусалиме накрывается за счет обычных израильтян, и упоминание о экономическом угнетении Соломона в этом месте следует рассматривать как тонкую критику его все более репрессивной политики. Более очевидным и хорошо известным является безудержное пристрастие Соломона к смешанным бракам, впервые раскрытых в его браке с дочерью фараона в 1 Царей 3:1, но затем шокирующе раскрытым в сведениях о 700 жен царского происхождения в 1 Царей 11:1-3 из легиона окружающих (и запрещенных) народов, благодаря чему он создал сеть союзов, в результате чего образовался военно-промышленный комплекс Соломона, изобилующий приобретением лошадей из Египта несомненно, символов военной машины в явное нарушение Второзакония 17:16-17. Наконец, следует подчеркнуть, что 666 талантов золота ежегодно получает Соломон, и, в сочетании с потоками дополнительных доходов, это накопление золота также противоречит 17-й главе Второзакония. В совокупности вышеупомянутые соображения образуют весьма наводящий на размышления намек на экономическую коррупцию, описанную в Откровении 13.

Во-вторых, язык мудрости и проницательности, который можно найти в Откровении 13:18, вполне уместен в преданиях о Соломоне и его мудрости. Легендарная мудрость Соломона, как можно вспомнить, это божественное дарование в 1 Царей 3, которое дается, когда Бог предлагает новому монарху выбор даров: «Дай своему слуге разум, чтобы судить свой народ и различать добро от зла, потому что кто может судить этот Твой великий народ? (1 Царей 3:9). Тем не менее, следует отметить, что в контексте этот дар мудрости, возможно, представляет собой своего рода испытание Соломона, поскольку, наряду с мудростью, Бог также даровал Соломону богатство и долгую жизнь. Поэтому Соломон якобы подвергается испытанию, чтобы увидеть, как он будет использовать это богатство и останется ли он верен Богу на протяжении всей своей жизни. Многочисленные толкователи, не говоря уже о повествовании из 1-й книги Царей, соглашаются с тем, что Соломон на самом деле не использовал эти дары должным образом, и его упорное игнорирование божественного голоса (например, 1 Царей 6:11-13; 9:3-9) затуманивает его наследие как великого строителя храма. К тому же, храм не единственное культовое сооружение, спонсируемое Соломоном. Сразу после умножения чужестранных жен в 1 Царей. 11:7-8 рассказывается, что израильский монарх воздвигает святыни для Кемоша и Молеха печально известных божеств из соседних стран, которые, по крайней мере, по мнению библейских авторов, требовали человеческих жертв от своих приверженцев. Наконец, следует отметить, что храм не самый впечатляющий строительный проект, который предпринимал Соломон: его собственный дворец значительно больше, и на его строительство потребовалось почти вдвое больше времени (сравните 1 Царей 6:2,38 с 1 Царей 7:1–2). Как именно Соломон обманул верных Израиля своей синкретической практикой и искажением религии (и разочаровал ЯХВЕ в этом процессе), выходит за рамки настоящей аргументации. Вместо этого мы просто утверждаем, что экономическое принуждение и религиозные злоупотребления, которые кажутся очевидными и присущими империи Соломона, в совокупности дают довольно ясную картину глубоко искаженного царствования, которое приводит к социальному расколу и политическому хаосу. Поэтому нетрудно увидеть, как хищные осмелюсь сказать, чудовищные 666 талантов золота, которые ежегодно приходили этому монарху, могли стать мощным образом в памяти Израиля, созревшим для присвоения в Откровении 13.

Подведем итог: легендарные богатства Соломона в немалой степени достигаются за счет его народа и в результате деспотического монархического правления. Необычное и запоминающееся число 666, которое используется в 1 Царей 10:14 как своего рода суммирование этого вида деспотизма, активирует для читателя, который знает его (см. Откровение 13:18), эксплуататорскую экономическую политику Соломона, поскольку она также действует и в пиках в империи зла Зверя.

Контрдоказательства? Соломон в литературе Второго Храма

Несмотря на кажущуюся убедительность предыдущего аргумента, связывающего деспотизм Соломона с 666 из Откровения, возможное возражение может возникнуть в свете профиля Соломона в некоторых ранних еврейских текстах периода Второго Храма. Вышеупомянутое обсуждение, следующее за повествованием книги Царей, рассматривает Соломона в довольно негативном свете, но есть много положительных отзывов о Соломоне в книге Царств (и особенно Паралипоменон!); эти положительные элементы кажутся особенно привлекательными в более поздних традициях последующих периодов, и их нельзя обойти молчанием. Важность мудрости Соломона, например, начинается уже на страницах самого Ветхого Завета, где Соломон связан с такими текстами, как Притчи 12 (см. Притчи 1:1; 10:1; 25:1; ср. 30:1; 31:1), Экклезиаст (см. Qoh 1:1-2:26) и Песнь Песней (см. Песнь 1:1; 3:9-11; 8:11-12). Но пресловутая прозорливость Соломона также в изобилии обнаруживается в Мудрости Соломона, Псалмах Соломона, Одах Соломона и Завете Соломона. Профиль Соломона в этих последних текстах в целом довольно положительный, где он, что несколько удивительно, известен не только своей мудростью, но и своими навыками экзорциста. Например, греческое вступление Завета Соломона выглядит следующим образом:

Завещание Соломона, сына Давида, который был царем в Иерусалиме, подчинил себе и управлял всеми духами воздуха на земле и под землей. С их помощью он также совершал все божественные работы в Храме. Здесь же говориться о той власти, которой они обладают по отношению к людям, и о том, какие ангелы могут противостоять этим демонам.

Связь Соломона с экзорцизмом не ограничивается псевдоэпиграфическими текстами, но также засвидетельствована в других источниках.

Как бы то ни было, хотя эти традиции интригуют и определенно изображают Соломона в более позитивном свете, мы не считаем их, особенно традицию экзорциста Соломона, окончательными или достаточными, чтобы противостоять негативному изображению, содержащемуся в Книге Царей. Эти другие предания также не подходят для настоящего обсуждения Откровения 13:18 по нескольким причинам. Во-первых, дата псевдоэпиграфических текстов значительно усложняет их рассмотрение как вероятных предшественников и / или прародителей материала в Откровении. Так, например, Псалмы Соломона вполне могут быть датированы первым веком до нашей эры, но Оды Соломона обычно датируются концом первого началом второго века нашей эры, а Завет Соломона датируется некоторым временем между первым и третьим веками нашей эры. Во-вторых, совершенно не говоря о дате, очень разное содержание этих текстов Соломона указывает на то, что они не могут быть продемонстрированы как более влиятельные на Откровении 13:18, чем материал из книги Царств (и Паралипоменон), обсужденный выше. Возможно, наиболее подходящим материалом могут быть предания из Завета Соломона, но в Откровении нет положительного упоминания о Соломоне как об экзорцисте или как-то еще. Что касается отличительного содержания, наиболее показательным является то, что ни в одном из этих положительных текстов о Соломоне не упоминается 666. В-третьих, необходимо помнить, что видимость отголоска или металептической активности, описанный здесь между Соломоном и 666 в Откровении 13:18, порождает или активирует связи между рассматриваемыми текстами, но не требует однозначного соответствия во всех деталях. И, наконец, в-четвертых, отношения между 666 и Соломоном не могут и не должны толковаться как жесткие, не говоря уже о том, чтобы их неправильно понимать, как отношения полной идентичности или полного тождества. Как справедливо отмечают Г. К. Бил и Шон М. Макдонаф,

Иоанн призывает [святых] к духовной и нравственной проницательности, а не к интеллектуальной способности решать сложную математическую задачу... Следовательно, правильное духовное применение числа 666 к нечестивым правителям и компрометирующим учреждениям, а также к лжеучителям покажет верующим их обольстительная и греховная природа.

Поскольку 666 не является математической проблемой, которую нужно решать, также и связи между Зверем и Соломоном не нужно «вычислять» во всех деталях. Вместо этого должно быть «правильное духовное приложение», которое распознает точки сопряжения и, если они отсутствуют, их отсутствие. В любом случае из 1 Царств ясно, что Соломон заканчивает свою карьеру как нечестивый правитель, в значительной степени из-за компрометирующих институтов, которые он сам установил, которые оказались одновременно искусительными и пагубными. Таким образом, мы согласны с Билом и Макдоноу, когда они пишут, что «следует отвергнуть интерпретативный подход, который пытается только буквальное вычисление числа 666 в попытке идентифицировать только одну историческую личность». Конечно, не все ученые согласятся с этим, и поэтому неудивительно, что Бил и Макдонаф продолжают уточнять свое суждение: «Тем не менее, человек может быть воплощением зла в любой конкретный период истории, и христианам потребуется духовная мудрость, чтобы распознать опасность, которую представляет такой человек».

Заключение: Соломон в комнате отголосков

Последнее замечание подчеркивает двусторонний характер текстов в «эхо-комнате Писания»: с помощью числа 666 деспотизм Соломона вплетен в общее изображение Зверя в Откровении, даже когда масштабы зла Зверя отражаются в обратном направлении, к описанию Соломона в Ветхом Завете, чтобы представить хозяйственные обычаи этого царя в почти (осмелюсь ли это сказать?) апокалиптическом свете. Если, то есть, у читателя есть понимание (ср. Марка 13:14 // Матф.24:15-16) или, выражаясь конкретными словами Откровения 13:18, если читатель мудр, потому что «это требует мудрости».

Безусловно, настоящее исследование и связи между 666 и Соломоном, которые оно подняло, не решают всех вопросов, которые существуют и будут продолжать придерживаться таинственного числа Зверя. Как сказал Р. Х. Чарльз столетие назад, «даже когда предпринимаются все меры, в каждом предлагаемом решении остается гипотетический элемент». Совсем недавно Бен Уизерингтон заявил, что «завуалированная природа таких гематрических игр позволяет тексту Иоанна иметь определенную многовалентность». Можно согласиться (или не согласиться!) С конкретными выводами Чарльза и Уизерингтона о 666 (Нерон, в обоих случаях) и все же признать, что каждое решение является гипотетическим или, что лучше, что загадочное число 666 вполне может иметь многозначное значение. Если Ириней был неясен насчет 666 года уже во втором веке, то двадцать первый век не может быть более определенным. Мы хотим только (заново) представить Соломона, этого культового и в то же время сильно ироничного царя Израиля, среди кандидатов на эту должность или, по крайней мере, в качестве одного из предшественников, которые накладывают на Зверя намек, образ и след. Казалось бы, мудрость и ум в отношении Соломона указывает на то, что он тоже может внести свой вклад в загадочное число Откровения 13:18.