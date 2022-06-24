Большинство из нас, знают книгу Джона Ф. Кеннеди «Профили мужества». (Кеннеди Джон Ф. Профили мужества / Пер. с англ. Э.А. Иваняна. - М.:Междунар. отношения, 2005. - 328 с.) Кеннеди написал книгу в 1955 году, еще будучи студентом колледжа. Это был сборник виньеток об отдельных лицах, которые действовали смело и отважно во имя общего блага с готовностью пойти на риск, уйдя с более легкого пути. Сейчас, я полагаю, мы нуждаемся в контр-сборнике «профили трусости», описание отдельных лиц, отказавшихся рисковать или действовать смело ради общего блага. Сейчас нашему общему благу, срочно нужны такие рискованные агенты, чтобы действовать в разгар вооруженного насилия. Аморфный страх питает толпу. В свою очередь, аморфный страх толпы, питает страх потенциальных лидеров. Мы постоянно наблюдаем тех, кто играет в безопасность и поддается страху. Именно сейчас, когда бушует насилие с применением огнестрельного оружия, требуется мужество, но то, что мы видим вокруг, это трусливый страх.

Вальтер Брюггеманн - Мужество и трусость

Я с легкостью, могу указать на два таких момента, удивительного мужества в жизни древнего Израиля. Первый случай, который я приведу в пример, касается израильтян в книге Судей 6-8. Израильтяне сильно боялись мадианитян, которые были хищниками, захватившими продукты израильтян (скот, еда, пшеница и тд) и доведшими Израиль до нищеты (Судей 6:3-6). В ответ на давление мадианитянской угрозы, израильтяне укрылись в расщелинах скал, в пещерах и на неприступных вершинах (Судей 6:2). Более того, когда пришло время молотьбы своего зерна, они делали это тайно «в винограднике» (6:11). Результатом таких скрытых действий стало то, что израильтянам приходилось «глотать пыль» от обмолота зерна, которое обычно делалось на свежем воздухе, но из-за своего страха, теперь это делалось в тайне от человеческих глаз в загороженном месте. Воздух был удушливым!

Для Библии было характерно, что Бог - освободитель вмешивается от имени Израиля, чтобы спасти его от угрозы, которая вызывает у него страх. В данном случае Бог послал «пророка» (2:7; то есть ангела в 6:11), чтобы напомнить Израилю об Исходе и упрекнуть Израиль за то, что он не послушался воли, освободившего их Бога (6:7-7). 10). Вестник объявил, что Бог находится среди Израиля как «могучий воин» (ст. 12; см. Исход 15:3). В ответ на этот божественный упрек, Гедеон выступает от имени трусливого Израиля. Он утверждает, что ни одно из этих запомнившихся «чудесных деяний» теперь не действует для отчаявшегося Израиля, потому что Бог «отверг» Израиль. Израиль остался один, без ресурсов, и не может справиться с угрозой Мадианитян, отсюда и страх! В ответ на этот всепоглощающий страх, вестник «уполномочивает» (посылает) Гедеона как того, кто должен избавить Израиль от Мадианитян. Но страх продолжается. Гедеон отказывается от Божьего поручения, считая себя слишком маленьким и незначительным, напротив такого шанса:

Но господин, как я могу избавить Израиль? Род мой последний в Манассии, и я младший в своей семье» (6:15).

В ответ на свой отказ из-за страха, Гедеон получает заверение в Божественном сопровождении (ст. 16). Это все, что он получает. Гедеон в своем страхе, остается неубежденным. Он просит знамения, для подтверждения заверения. Однако, даже тогда, Гедеон все еще боится и исполняет свое новое послушание ЯХВЕ в темноте ночи:

Гедеон взял десять рабов своих и сделал так, как сказал ему Господь. но так как он слишком боялся своей семьи и горожан, он сделал это ночью а не днем. (ст. 27). (Параллель с трусостью см. у Никодима в Иоанна 3:2.) Обратите внимание: здесь Гедеон боится не мадианитян, а своего собственного народа! После публичного его действия по уничтожению символов ваализма, который вызвал общественный резонанс, сообщается что Дух Господень вселился в Гедеона, и он затрубил в трубу, и род Авиэзера был призван следовать за ним. Он разослал вестников к племени Манассии, и они тоже были призваны следовать за ним. Он также послал вестников к племенам Асира, Завулона и Неффалима, и они пошли, навстречу ему (6:34-35). Теперь, преодолев свой страх, Гедеон созывает свой народ для рискованных действий. Но Гедеон снова колеблется. Он снова просит знамение.

Поскольку, ему было дано знамение, теперь он просит обратное знамение; сначала он хотел росы на руне с сухой землей вокруг, потом сухого руна и росы вокруг. ЯХВЕ прилагает много усилий, чтобы успокоить Гедеона. Это долгое, томительное повествование - представляет собой медленный процесс, в ходе которого трусливый человек обретает мужество. В этом переходе, «толчком» для преображения Гедеона, является настойчивая работа ЯХВЕ, который терпеливо, и в конце концов приводит Гедеона к смелым действиям. После главы 6-ой, история разворачивается, когда Гедеон действует смело и подвергает себя большому риску, будучи уверенным в лишь божественном сопровождении: «За Господа и за Гедеона!» (7:18). Именно сила Божья превращает этого труса в мужественного человека. Вместе с трусливым Гедеоном появляется и трусливый Израиль, который в конечном итоге идет на риск, опираясь на заверения ЯХВЕ.

Во втором случае трусости, Израиль сталкивается с филистимским «великаном» Голиафом (I Царств 17:1-51). Угроза филистимлян зловеща и воплощена в одном негабаритном воине:

Из рядов филистимлян выступил единоборец по имени Голиаф из Гата, ростом в шесть локтей с пядью. На голове у него был бронзовый шлем, и одет он был в бронзовый чешуйчатый панцирь весом в пять тысяч шекелей. На ногах у него были бронзовые поножки, и бронзовый дротик висел на перевязи. Древко его копья было как ткацкий навой, а железный наконечник был в шестьсот шекелей весом. Перед ним шел щитоносец. (ст. 4-7).

Реакция Израиля на эту физическую угрозу не стала неожиданностью; они испугались: когда Саул и весь Израиль услышали эти слова Филистимлянина, они испугались и пришли в ужас (ст. 11). С появлением в повествовании Давида, вся сцена угрозы и страха должна быть повторена. Давид — никто, в отличии от Гедеона, восьмого сына среди детей Иессея. И снова, теперь уже в присутствии юного Давида, Голиаф «повторил свои речи» (ст. 23). И снова Израиль в страхе отвечает: при виде Голиафа все израильтяне в страхе бежали (ст. 24). Давид в своей юношеской, честолюбивой невинности, задает вопросы, которые свидетельствуют о его доверии и преданности ЯХВЕ, а также о его собственных амбициях: «Какая награда будет тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет бесчестие с Израиля? Кто такой, в самом деле, этот необрезанный филистимлянин, чтобы так бесчестить войско Бога живого? (ст. 16)?

Давид не сомневается, что он связан с «живым Богом»!

В этой драматической сцене, Израиль бессилен в своей трусости. Он не может придумать как противостоять этому грозному филистимлянину. Он не может представить себе никого, способного ответить на этот вызов. Посреди страха своего народа, Давид отличается от других, он не боится филистимлянина. Он не сомневается ни в руководстве ЯХВЕ, ни в своих способностях. Он отвечает на трусость царя Саула:

«Рабу твоему не раз случалось пасти отцовских овец. Бывало, придет лев или медведь и похитит из стада овцу. Тогда я гнался за ним, нападал на него и вырывал добычу из пасти. А если он на меня бросался, то я вцеплялся ему в гриву и убивал. И львов, и медведей случалось убивать рабу твоему. Точно так же я убью этого необрезанного филистимлянина… Господь, который спасал меня от львов и медведей, спасет и от этого филистимлянина (ст. 34-37).

Давид, проводит готовую параллель между своими предыдущими рисками, которые были успешными, и нынешним риском, на который он готов и желает пойти. Царь Саул, без сомнения, испытал облегчение, найдя среди трусов, такого смелого человека, ведь у него не было альтернативы для выполнения опасного задания. Царь дает ему поручение и пытается снарядить его для битвы (ст. 37-38). Но Давид отказывается от такого вооружения. Филистимлянин насмехается над ним.

Но Давид непоколебим в своей уверенности, уповая на «Господа Саваофа». Он заявляет филистимлянину:

Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я иду на тебя с именем Господа Воинств, Бога израильских войск, которые ты бесчестил. Сегодня же Господь предаст тебя в мои руки. Я убью и обезглавлю, а трупы филистимских воинов сегодня же отдам на растерзание птицам небесным и зверям земным. Вся страна увидит, что есть в Израиле Бог. И все, кто стоит здесь, увидят, что не мечом и не копьем спасает Господь. Он предаст вас в наши руки». (ст. 45-47).

Давид имеет ​​ надежное основание, полагаясь на Яхве. Именно уверенность в ЯХВЕ (а не в себя) поддерживает его перед лицом грозного врага. Несмотря на его ораторскую речь, он действует быстро и решительно: Так Давид одолел филистимлянина пращею и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его; в руке Давида не было меча. Тогда Давид побежал и стал над Филистимлянином; он схватил свой меч, вытащил его из ножен и убил его; затем отсек ему голову (ст. 50-51). Лишь с опозданием, когда рассеялся «туман войны», царь Саул увидел характер, спасителя Израиля (ст. 58). Все его великие речи, оказались правдой. Работа Давида, соответствовала его ораторской браваде!

Эти два рассказа о Гедеоне и Давиде, имеют много общего. В обоих случаях, речь идет о боязливом, беспомощном народе. Они воспевают мужественного человека, который жил вне страхов своего народа. Но разница между двумя историями, весьма поразительна. Гедеона нужно было тщательно воспитывать, чтобы он из труса превратился в храбреца. В отличии от него, Давид, не знал трусости с самого начала. Он, от начала до конца, наполнен решительным мужеством. Это история, само по себе не говорит нам, почему Давид так храбр. Однако мы можем напомнить себе, что в предыдущей главе нам уже было сказано о его помазании: «С того дня и впредь на Давида сошел дух Господень (1 Царств 16:13).

Наделения силой Гедеона, также поразительно. В конце концов о Гедеоне сказано: Но дух Господень вселился в Гедеона; и он затрубил в трубу (Судей 6:34). (Здесь я следую LXX в глаголе.) В обоих случаях, именно сила духа ЯХВЕ, укрепляет их мужество, для смелых и рискованных действий. В конце концов, для рассказчиков было важно, что Гедеона нужно было воспитывать, а Давид, всегда был наготове. Мужчины действуют смело. Они привлечены Божьей решимостью. Они, отвергают страх своего народа. Они добились решающего успеха. Их запомнят за смелые и рискованные поступки, которые изменили ход истории.

Я обратился к этой теме, когда с ужасом наблюдал за политическими реакциями, после массовых убийств в Ювалде, штат Техас, начиная, конечно, с губернатора Техаса, затем сенатора, а потом многих и других. Всем известно, что оружие убивает людей. Многие считают, что оружия слишком много, и мы, как общество, не контролируем насилие с применением оружия.

Многие также считают, что недовольные молодые мужчины, находящиеся на пике своего тестостерона, не должны иметь оружие, которое в свободном доступе. В то же время значительная часть лидеров, нашей страны, продолжают болтать о том, что нужно защищать школы и вооружать учителей. Такие формулы — это просто благозвучные мантры, без какого-либо серьезного содержания. Так почему же происходит отрицание и бездействие? Потому что, эти лидеры так же напуганы, как и израильтяне. Они так же напуганы, как израильтяне перед Мидьянитянами:

Так, Израиль сильно обеднел из-за Мидьянитян; и израильтяне взывали к Господу о помощи… но совершил он все это не днем, а ночью, потому что боялся и своих родственников, и прочих жителей селения. (Судей 6:6, 27).

Они так же напуганы, как и израильтяне перед великаном-филистимлянином:

Когда Саул и весь Израиль услышали эти слова Филистимлянина, они смутились и сильно испугались… Все Израильтяне, увидев этого человека, побежали от него и очень испугались (1 Царств 17:11, 24).

Эти трусливые лидеры напуганы так же, как и израильтяне перед своими врагами. Они напуганы, обездвижены и неспособны действовать, как древние израильтяне. В этом случае, как и с Гедеоном, они боятся собственной политической системы, поэтому поддаются страху и соглашаются на самоуничижительную работу отрицания и бездействия. Как заявил открыто, сенатор от Северной Дакоты Кевин Крамер, если он проголосует за контроль над оружием, его избиратели «вероятно» снимут его с должности. В чем смысл лидерства, если оно, лишь трусливо следует за испуганной массой? В ответ на эту саморазрушительную позицию, у нас есть коллекция «профили трусости», которая, безусловно, будет больше, гораздо более объемной книгой, чем «Профили мужества» Джона Кеннеди. Я задавался вопросом, не связано ли слово «трус», этимологически с глаголом «запугать», как «его запугала своя же система». Может быть, и нет, но над этой мыслью стоит задуматься. Можно стать трусом, будучи «трусливым» по отношению к своей системе!

В нашем социальном кризисе, касающемся насилия с применением огнестрельного оружия и контролем над ним, до сих пор преобладает страх. Пока что эти «лидеры» отказываются выйти за пределы страха перед своей системой, чтобы обеспечить лидерство. Тем, у кого есть влияние, чтобы изменить нашу социальную реальность, не хватает смелости сделать это. Это оставляет нас, пока что, в плачевном состоянии. Однако мы можем надеяться и ожидать иного. Причина, по которой мы можем продолжать надеяться, заключается в том, что время от времени, пребывающий в трусости переходит к мужеству. Так было и с Гедеоном, так было и с Давидом, который никогда не боялся. Мы не знаем, когда Божий освобождающий Дух, может вызвать новых мужественных проводников, которые будут действовать против страха и вопреки предполагаемым личным интересам, ради общего блага.

В знаменитой главе о «вере» в Евреям 11, мы имеем список тех, кто стал проводником общего блага. В этом «профили мужества» и Гедеон, и Давид попали в список, даже в один и тот же стих! И что еще я должен сказать? Ибо у меня не хватило бы времени рассказать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Иеффае, о Давиде и Самуиле и пророках (ст. 32) (выделено автором).

Это лирическое свидетельство, продолжается кратким изложением их смелого мужества: Благодаря вере они покоряли царства, вершили справедливость, добивались того, что обещал им Бог, усмиряли львов, гасили яростный огонь, спасались от острия меча, обретали силу после слабости, становились могучими в бою, разбивали войска чужеземцев. Женщины получали умерших детей воскресшими. Иных мучили до смерти, но они отказались от свободы, чтобы обрести воскресение в лучшей жизни. Другие же испытывали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они считались бездомные, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь, полную лишений, гонений, страданий. Те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях. (ст. 33-38).

Гедеон и Давид в своем мужестве присоединились к списку тех, кто пошел на огромный риск, ради общего блага своего народа. Вот почему мы можем надеяться и ожидать. Список смелых продолжается: Работа Евангелия состоит в том, чтобы дать обычным людям возможность пойти на такой риск; Благая весть призвана наделить бывших трусов, новыми способностями.

В свою очередь, работа церкви заключается в том, чтобы призывать отдельных людей от самодовольного следования к рискованному лидерству. Евангелие — это весть о том, что существующий мир, не может окончательно замкнутся в страхе. Именно Дух Бога-творца призывает тех, кто боится, принять «то на что надеются», кто действует в «убежденности в том, чего не видел» (ст. 1). Эта удивительная глава о «профили мужества» заканчивается на здравой ноте: Все они благодаря вере заслужили от Бога похвалу, но не получили обещанного. И это ради того, чтобы достичь совершенства они могли только вместе с нами, так как для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. (ст. 39-40).

Это удивительное утверждение. Работа веры, еще не завершена. Представьте себе, что храбрый труд Гедеона и Давида не совершен «без нас». От «нас» зависит, довести до совершенства их смелую деятельность. В частности, в наших нынешних обстоятельствах, некоторые трусливые люди, действительно могут сделать шаг вперед, чтобы поступить правильно, чтобы «довести до совершенства» работу Гедеона и Давида. Такая хорошая работа, не будет делом трусов. Это может, быть делом рук, бывших трусов, которые заново движимы Духом Божьим, ведущего нас за пределы нашего страха к верному преобразующему действию.

Уолтер Брюггеман

7 июня 2022 г. (РБО, 2015)