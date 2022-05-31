Бурден - Почему вознесение Христа было необходимо

Долгое время, я никогда по-настоящему не понимал Вознесение. Вопрос учеников в Деяниях 1:6, мне показался в высшей степени разумным. Почему Иисус должен был уйти? Почему бы, просто не возвестить полноту Царства прямо сейчас и не начать завершение всего этого? Разве не было бы, большим преимуществом для наших миссионерских и апологетических трудов, если бы Иисус все еще был рядом? В своем нынешнем виде, Вознесение играет, прямо на самые мрачные сомнения скептика по поводу евангельского повествования. Как удобно, что якобы воскресший Мессия исчез, не показав Себя никому, кроме своих друзей и семьи!

Библия, однако, упрямо отказывается соглашаться с моими чувствами. Писание вовсе не рассматривает Вознесение как странный выход со сцены, основная функция которого состоит в том, чтобы объяснить, почему Иисуса больше нет рядом, а как необходимую часть Божьего плана. Это не только необходимо, ученики даже ссылаются на это как на первичное доказательство мессианской личности Иисуса. Вместо того, чтобы пытаться объяснить Его отсутствие, они энергично свидетельствуют о Нем. Вознесение стоит наравне с Распятием и Воскресением в самых ранних провозглашениях Евангелия (Деяния 2:33–36; 3:18–21; 5:30–31).

Даже Иисус связывает Вознесение со Своим спасительным делом умирания и воскресения. Когда Мария Магдалина видит Его в саду после воскресения, Он не просто гуляет, радуясь тому, что все свершилось. Нет, Он человек миссии, но есть еще и другое: «Не держитесь за Меня, ибо Я еще не восшел к Отцу» (Ин. 20:17). Тем не менее, по моему опыту работы в евангельских церквях, я редко слышал проповедь Вознесения с акцентом, хотя бы близким к тому, что было помещено на Кресте или в пустой гробнице. Пытаясь объяснить Вознесение, богословы быстро указывают на то, что Иисус делает после него: это врата к Его священническому ходатайственному служению, предпосылка для послания им Святого Духа и начало Его небесного царствования.

Это все правда. Тем не менее, я никогда не понимал, почему Иисус должен был уйти, чтобы все это делать. Ходатайство, дарование Духа и даже царствование — все это могло осуществиться в земном служении, подтверждённым славой Мессии. Так почему же он должен был уйти? Библейское богословие предлагает нам поразительно, ясные ответы на этот вопрос, ответы, которые позволяют нам увидеть Вознесение в правильном контексте. Вознесение — это не какое-то странное исчезновение, которое Иисус совершает в конце — подобно фокуснику, заканчивающему свое представление в облаке дыма, — но краеугольный камень всего, что Он сделал в Своей страсти.

Вознесение — это триумфальный акт, венчающий как царское, так и священническое служение Мессии: в нем восходит наследник Давида, чтобы править, а великий Первосвященник завершает представление искупительной жертвы. Во-первых, рассмотрим царское жилище. Вознесение, кажется точным исполнением пророческого видения Даниила 7: 13–14. В этом видении Сын Человеческий, окруженный облаками, приближается к престолу Ветхого днями и получает власть над вечным царством. Обратите внимание, что в пророчестве, правление Мессии не начинается с земного царствования, а конкретно с небесного. Если бы Иисус остался на земле и пытался претендовать на Свое царство, тогда Он не мог бы быть Мессией, ибо было предсказано, что истинный Сын Человеческий вознесется в присутствие Бога, где Ему будет дано царство.

Вознесение – это триумфальная коронация мессианского царя. Иисус сделал то, что должны были сделать добрые цари древнего мира: Он спас Свой народ от врагов. Он победил силы греха, сатаны и смерти, и теперь Он восходит на трон — точно так же, как древние цари-давидовы, возвращались в Иерусалим после успешной военной кампании. Совершив эти царские дела, Иисус приближается к Ветхому днями и увенчивается великолепием и честью. И хотя мы, все еще ожидаем Его возвращения вместе с полным и окончательным проявлением Его правления, это правление уже началось. Теперь, когда Он восседает на престоле, одесную Отца, знамения, ожидаемые от мессианского века, исполняются перед нашими глазами: Дух излился, и народы начали обращать свои сердца к Богу Израиля для поклонения. Еще более убедительный набор библейских образов, связывает Вознесение Иисуса со священническим служением Мессии. Ранние христиане считали смерть Иисуса на кресте искупительной жертвой (Рим. 3:25), актом полного и окончательного прощения наших грехов.

Однако, исходя из контекста израильской храмовой культуры, большинству верующих евреев показалось бы странно не в полноте сказать, что Крест был всем, что было в ритуале жертвоприношения Иисуса. Как знал каждый в древнем мире, кающийся грешник нуждался в следующем шаге в ритуале искупления: жертва, которую нужно было заколоть, и первосвященник, чтобы принести жертвенную кровь в присутствие Бога. Наиболее яркой параллелью является ежегодный обряд Искупления, когда жертву за грехи людей, закалывали на большом алтаре за дверями храма. Но, это была только первая часть ритуала. Для иудейских ушей заявление о том, что только Распятие было искупительной жертвой, звучало бы как заявление о том, что жертва была заколота на алтаре и не более того. Как насчет следующего шага, ритуала? Первосвященник должен был взять кровь жертвы и подняться по ступеням храма — войти в святилище Господне, окруженное клубящимися облаками фимиама (Лев. 16:11–13). Первосвященник входил в это облако, исчезая из поля зрения наблюдающих за ним толп во дворах храма, а затем входил в Святое Святых.

Там, в присутствии Бога, первосвященник приносил кровь жертвы, завершая ритуал искупления и ходатайствуя за людей. Затем он появлялся, спускаясь сквозь облако благовоний, точно так же, как толпы видели, как он уходил, неся уверенность в спасении народу Божьему. Именно это, по словам Послания к Евреям, произошло во время восхождения Иисуса на небеса. В Послании к Евреям 6–10 рисуется картина сцены, разыгравшейся, когда Иисус вошел в присутствие Бога, опираясь на образы Дня искупления, чтобы изобразить Иисуса как жертву и жертвующего. В то время как Святое Святых было просто земным представлением небесной реальности, Иисус входит в сердце этой реальности — в само присутствие Отца. Теологический смысл здесь в том, что Вознесение было следующим необходимым шагом в ритуале после Креста. Это не означает какой-либо недостаточности того, что Иисус сделал в Своей спасительной работе на Кресте, — только то, что за этой завершенной жертвой, всегда должен был следовать, еще один шаг в процессе, который заключался в том, чтобы принести Свою жертву в истинное Святое Святых. Эту картину рисуют не только евреи. Если вы знаете, что ищете, вы можете увидеть жреческую симметрию в большинстве изображений Вознесения.

Вознесению предшествует период в 40 дней (Деяния 1:3), как и Дню Искупления в еврейской раввинистической традиции. Перед Своим вознесением Иисус поднимает руки, чтобы благословить своих учеников, а затем восходит в присутствие Бога (Луки 24:50–51) — это тот же набор действий, который Аарон совершил перед тем, как войти в скинию, чтобы завершить первый великий ритуал. жертвы (Лев. 9:22–23). Особо упоминается облако, в котором исчезает Иисус (Деяния 1:9), что перекликается как с пророчеством Даниила о Сыне Человеческом, так и с визуальными образами Дня Искупления. Если бы Иисус был Великим Первосвященником, приносящим жертву в небесной скинии, Ему пришлось бы вознестись, чтобы выполнить именно эту функцию. Эта перспектива добавляет новый уровень смысла в наш текущий период истории. Ритуал Дня искупления заключался не только в том, чтобы войти в храм и в присутствие Бога, но и в том, чтобы снова вернуться. Таким образом, нынешний век отсутствия Иисуса, является периодом Его активного священнического служения, когда Он продолжает ходатайствовать за нас в присутствии Бога-Отца.

Точно так же и обещанное второе пришествие Иисуса – это не какое-то будущее событие, стоящее само по себе, а долгожданная кульминация всего, что Он уже делал, как это и предвещалось в древнем священническом ритуале (Евр. 9:24–28). Рассказ об исчезновении и возвращении Вознесения и Второго пришествия, таким образом, перестает быть чем-то странным или удивляющим. Скорее, в свете Писания, именно этого и следовало ожидать от Мессии. Чтобы Иисус был истинным мессианским царем — тем, о Ком было сказано в пророчестве, который придет, чтобы победить врагов человечества и вернется, чтобы занять Свой трон, как описано в Даниила 7, — тогда Он должен вознестись. Чтобы Иисус стал Великим Первосвященником, предвосхищенным в ритуалах израильского храма, Он должен завершить ритуал, принеся Свою жертву в присутствие Бога. Вознесение — это не просто примечание к евангельским повествованиям; это не неуместное отсутствие, которое нужно объяснять. Это не что иное, как кульминация страсти Мессии и подготовка к финалу Его великой драмы искупления.

Matthew Burden — кандидат богословия и автор книг «Кем мы должны были быть» и «Крылья над стеной». Пастор церкви в восточном штате Мэн, где живет с женой и тремя детьми.

25 мая 2022 год