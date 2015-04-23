Михаил Черенков, доктор философских наук, профессор Благодарим Михаила Черенкова за статьи, любезно предоставленные для читателей Эсхатоса! Михаил Черенков - Священная война против здравого смысла - «Русский мир» против мира

Прежде, чем говорить о решениях и действиях, нам всем нужно совершить усилие понимания. Война в Украине должна быть адекватно воспринята – и по своим причинам и по масштабам своей угрозы.

Искать причины внутри Украины – напрасно тратить время. Да, есть региональная специфика, есть языковая и культурная разница. Но этим и отличается Украина – мирным многообразием. Внутриукраинские различия были причиной напряженностей, но войны – никогда. Я вырос на Донбассе и знаю, о чем говорю.

Война пришла извне. Это был коварный и хорошо продуманный план соседнего «братского народа», а точнее его вождя. Своей интервенцией Россия показала серьезность имперских притязаний на постсоветское пространство и готовность платить любую цену за конфликт с международным сообществом.

Слишком долгое время на Западе полагали, что вопрос советской угрозы решен раз и навсегда. В самом деле, бывшие советские республики не составляли целого и были ослаблены экономически. Россия страдала не меньше других, с единственным отличием – запасы углеводородов и сохранившееся ядерное оружие заставляли с ней считаться. Впрочем, газовый шантаж и дерзости российской военщины вписывались в региональный баланс сил и не выбивались из правил игры, определенных победителями «холодной войны».

Никто не думал, что объявленный «конец истории» будет иметь продолжение, что возникнет новая сила, способная мобилизовать агрессивный потенциал России и превратить ее в «возникающую империю». Такой силой стала идея православного русского мира.

После распада СССР был объявлен курс на деидеологизацию, но природа не терпит пустоты. Возник сильнейший спрос на новые идеологические скрепы. Впрочем, новые оказались хорошо знакомыми – «православие, самодержавие, народность» пришлись очень кстати. Отсюда современный православный мессианизм, культ собирателя земель русских и сам безграничный великий «русский мир».

Именно православие сыграло роль основного фермента в формировании новой российской идентичности с начала президенства Путина. Если в советское время маркером большинства был политический атеизм, то теперь – политическое православие.

Эта религиозная доминанта делает конфликт в Украине нерешаемым политическими и экономическими методами. Если война против Украины это священная война за святую Русь, то никакие санкции и дипломатические соглашения ее не остановят.

При этом я не думаю, что ядерный шантаж со стороны России или угрозы полномасштабной войны являются основной опасностью для Украины и всей Восточной Европы. Нажать на красную кнопку Путин вряд ли решится, да и с НАТО вряд ли будет меряться силами. Но в арсенале есть не менее страшные виды вооружений, и некоторые кнопки уже нажаты. Ведется полномасштабная информационная война, мобилизующая 143 миллиона жителей России и сотни миллионов по всему миру в боевую армию под антиукраинскими и антизападными лозунгами. Доступный ресурс ненависти пугает не меньше, чем ядерное оружие. К тому же ненависть под святыми знаменами умножается многократно и получает столь нужное оправдание и благословение.

Цель «священной войны» - не захват территорий, не смена власти и не поражение армии противника, но победа веры над неверием и лжеверием, единственно правильной картины мира над всеми неверными, своей правды над всеми неправдами. И если Русь святая, то ее вера и правда единственно ортодоксальные.

Тогда понятно, почему все дипломатические переговоры до сих пор оказывались безуспешными, почему «Минские соглашения» не стоят даже бумаги, на которой они написаны.

Наглость и жестокость действий России против Украины показали всем страшную правду, ранее приоткрытую в документах социального учения РПЦ: православный русский мир не сдерживается никакие общечеловеческими ценностями и руководствуется своими собственными принципами. Для диалога о мире не остается общей основы.

У меня нет ответов, как в условиях неутихающей войны и взрывопасной ненависти можно снова найти общие точки и вернуть разговор в рациональное русло, как можно успокоить «ортодоксальную ненависть» и наконец обратиться если не к международному праву, то хотя бы к здравому смыслу.

Если кто-то не признает общих правил, вряд ли стоит ссылаться на них как на общие. Но это не значит, что мы сами должны перестать их придерживаться. Если кто-то оспаривает общечеловеческие ценности свободы, сострадания и мира, это не делает их менее значимыми для нас. Перед лицом антигуманной идеологии, государственного терроризма и религиозно мотивированной агрессии «русского мира» у христианского сообщества есть только один выход – объединиться вместе в защите этих самых общих ценностей, показав на деле свою солидарность, приверженность свободе и миру.

Я надеюсь, что страх перед войной не лишит нас здравого смысла. При этом надеюсь, что ради временной выгоды не придется жертвовать теми нашими общими ценностями и принципами, которые уходят корнями в христианскую почву. Это значит, что ради благополучия и мира Европы не стоит жертвовать Украиной. Это значит, что люди мирной веры, доброй воли и здравого смысла должны быть вместе. Лучшим ответом войне будет наше единство.