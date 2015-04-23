Черенков - Война в Украине как экзамен для христианского сообщества

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Михаил Черенков - Война в Украине как экзамен для глобального христианского сообщества: испытание солидарности, свободы и миротворчества

События в Украине являются не только поводом для беспокойства, но и сильным вызовом для христианской солидарности, уклониться от которого означало бы измену евангельским принципам. Солидарность с пострадавшими, защита религиозной свободы и восстановление мира – это и нужды, и возможности для участия.

Во-первых, война в Украине угрожает религиозной свободе и религиозному многообразию страны. В Крыму и так называемых «народных республиках» (ДНР и ЛНР) «православный экстремизм» стал господствующей идеологией и практикой. Неправославные конфессии дискриминируются и преследуются. Наши братья и сестры нуждаются в нашей солидарности и ходатайствах – через мониторинг правонарушений, информационную поддержку, международную адвокацию, финансовую помощь семьям репрессированных.

Во-вторых, военные действия на востоке Украины привели к настоящей гуманитарной катастрофе. Десятки разрушенных городов и более 1,5 миллиона беженцев – это лишь видимые ее следы. Масштабы социальных, культурных, психологических последствий оценить гораздо сложнее. Ответом на эти нужды может стать скоординированная международная программа гуманитарной помощи, а также создание специальных центров и программ социальной адаптации и психологической помощи.

В-третьих, война продолжается не только потому что кто-то ее поддерживает, но и потому, что отсутствует видение мира, формула примирения, единство среди миротворцев. Без сомнения, ключевую роль в примирении должны играть Церкви, пользующиеся максимальным доверием населения. Значительную помощь в деле национального и межнационального примирения могут оказать международные христианские организации, обладающие подобным опытом.

Очевидно, что новая украинская власть не в состоянии самостоятельно справиться с разрушительными последствия войны. Лидеры Украины неоднократно обращались за помощью к международным институтам. В свою очередь, лидеры украинских церквей обращаются за помощью к международному христианскому сообществу и надеются на солидарность своих друзей и братьев в защите свободы и мира в Украине.

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Трагические события в Украине оказались суровым экзаменом для местных церквей, для их способности солидаризоваться с людьми в защите свободы и мира. В отличие от еще более кровопролитных событий в Сирии, украинский конфликт вписан в восточноевропейский контекст и ужасает именно этим: участниками конфликта оказались две традиционно христианские страны, одна из которых совершает агрессию под православными лозунгами, в то время как европейское христианское сообщество проявляет медлительность в солидарности с Украиной, защите ее свободы и восстановлении мира.

Чего стоят ценности, если их никто не собирается защищать? Если солидарность с жертвой, свобода и мир больше не ценятся настолько, чтобы ради них рисковать благополучием, то после Украины может настать очередь любой другой европейской страны.

Напротив, если в отношении Украины будет проявлен максимум христианской солидарности в сочувствии, защите свободы и мира, с этого может начаться процесс регенерации тех самых христианских корней, о забвении которых мы слышим бесконечные сетования.

Украина – как тема, история, вызов – может изменить судьбу европейского христианства. В свою очередь, европейский ответ на украинский вызов может изменить судьбу Украины. От этого ответа зависит то, кого украинцы увидят в европейцах – солидарных живых христиан или безразличных теплохладных постхристиан. Ничто так не сближает, как солидарность в беде. Ничто так не разделяет, как предательство в трудный час.

Солидарность с жертвой, защита свободы и стремление к миру составляют вместе достойный христианский ответ на агрессию против Украины. При этом в них присутствует логическая и нравственная последовательность, которой стоит строго придерживаться.

Итак, во-первых, солидарность. Вместо преждевременных разговоров о примирении с агрессором и его сторонниками, стоило бы проявить солидарность с пострадавшими. Без солидарности с ближним, без сочувствия и всесторонней поддержки, диалоги о «мире во всем мире» будут подменой главной темы. Мы знаем не только из жизни, но также из Писания, как «мир и безопасность» подменяют истину, как соображения политкорректности, рассчетливой осторожности, житейской мудрости оставляют без помощи пострадавшего ближнего. Если я прошел мимо раненного, мои призывы к прощению и миру не стоят ни гроша.

Во-вторых, свобода – жить, мыслить, верить иначе, по-своему. Сегодня может показаться, что свобода стала слишком дешевой, а разговоры о ней – общим местом. Когда же вдруг возникает реальная угроза свободе соседа, все принципы добрососедства и гарантии взаимопомощи на поверку оказываются пустыми. Надо понимать: если свобода украинцев ничего не стоит и цивилизованный мир позволит более сильному лишить их этой свободы, то под вопросом окажется не только судьба Украины, но и судьба свободы как таковой – в том числе свободы других европейских стран, кстати, куда меньших, чем Украина. При этом мы должны иметь ввиду: речь идет не только о государственном суверенитете, в опасности оказались и другие, более хрупкие, групповые и личные свободы. Экспансия «православного русского мира» с его «традиционными ценностями» угрожает религиозной свободе, конфессиональному многообразию Украины, да и любым симпатикам Запада, приверженцам прав человека, неправославным христианам.

В-третьих, примирение – не только как прекращение военных действий, но и восстановление отношений, покаяние, очищение, прощение, исцеление ран, памяти, совести. Безусловно, примирение не будет легким и скорым. А без солидарности и свободы примирение не будет возможным даже в отдаленной перспективе.

Если солидарность не защитит жертву, то она не просто пострадает, но исчезнет, будет уничтожена и вычеркнута из памяти. Солидарность не спасает от беды, но помогает пострадавшему в беде сохранить субъектность. Солидарность противостоит самоуверенности зла, позволяет вместе остановить агрессора и спасти отчаившегося пострадавшего. Если свобода не будет защищена, то агрессору не с кем будет мириться, победитель останется один, и его, как известно, не судят.

Борьба за свободу лишь обостряет противостояние, но в конечном итоге его же оправдывает. Поэтому примирение возможно лишь в свободе, из свободы, свободы ради. Иначе это будет не примирение свободных субъектов, а поглощение свободы слабого свободой сильного, т.е. подавление и смерть другого свободного, истребление и забвение свободного другого.

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Отчаянно стремясь к миру, нельзя забыть о других важных истинах, служащих ориентирами на этом пути. Нельзя отказываться от свободы и нельзя отказывать в помощи. Предательством ближнего и отказом от свободы войну нельзя выиграть, можно только проиграть, при этом утратив достоинство.

Опаснейшая иллюзия нашего времени – будто умиротворением агрессора можно избежать войны, будто страданием невинного можного купить благополучие остальных. «Когда будут говорить: «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба» (1 Фес. 5:6).

Христианское миротворчество не торгует принципами и ближними ради умиротворения агрессора. Миротворцы знают силу зла, но также знают силу солидарности добрых людей и ценят свободу настолько, что никогда не откажутся от нее выживания ради.

Нагорная проповедь говорит не только о блаженстве миротворцев, но также о нищих духом, скорбящих, кротких, жаждущих правды, милосердных, чистых сердцем, изнанных за правду (Матф. 5).

Как можно заметить, Бог занимает сторону нищих, скорбящих, кротких, изгнанных, выражает Свою солидарность с ними и обещает им блаженства – Царство Небес, утешение, владение землей.

Думаю, что этой же стороны должны придерживаться и современные миротвоцы, поскольку третьей стороны не дано. При этом к противоположной стороне нужно быть милосердным. От самих же миротворцев требуется жажда правды и чистота сердца.

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Итак, события в Украине можно рассматривать как экзамен нашего христианства – в свете современных вызовов и давно известных евангельских истин.

При этом сегодня стоит задуматься не только об Украине. Конечно, нам интересно, что думают западные христиане о событиях в Украине. Но еще более интересно другое: что думают о себе западные христиане в связи с событиями в Украине – насколько они ценят свободу, чувствуют ли солидарность, готовы ли бороться за мир? Вопрос об Украине звучит к каждому члену глобального христианского сообщества: верю ли я в свои же христианские принципы, готов ли бороться за них, способен ли увидеть в украинце ближнего и проявить солидарность в его борьбе за свободу и мир, что именно я готов сделать здесь и сейчас в ответ на украинский призыв о помощи?