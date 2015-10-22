Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность и интимность

Ричард Дэвидсон - Пламя Яхве - Сексуальность в Библии - Сексуальность и интимность

Восьмой аргумент теологии сексуальности связан с интимностью. Последнее из трех действий, описанных в Быт 2:24 — мужчина и женщина «будут одна плоть» (wehayu lebasar'ehad). Отметим, что оно следует за «прилеплением». Согласно райскому образцу для сексуальных отношений, сексуальная связь может существовать лишь в ситуации брачных уз. Сексуальность призвана объединять, но объединять — лишь мужа и жену. Более того, как мы уже сказали, говорится о мужчине и его жене. А значит, сексуальные отношения могут быть лишь гетеросексуальными и моногамными.

«Одной плотью» муж и жена становятся во время сексуальной связи.126 Коитус — основное средство установления «глубочайшего таинства» единства, а если учесть контекст стиха, еще и знак брачного договора.127 Отметим, что слово «поэтому», связывающее 2:24 с предыдущим стихом, означает: союз в «одну плоть», предназначенный для всех браков в будущем, был пережит лично Адамом и Евой уже в Эдеме до грехопадения. Сексуальная связь была частью их единения до грехопадения, а не возникла лишь после изгнания из Сада.

Впрочем, «одна плоть» — не только секс. В ВЗ понятие basar («плоть») может обозначать, помимо плоти, еще и человеческие отношения.128

«Одной плотью» названа «сексуальная близость и психологическая согласованность, в полном смысле единения тел и душ, одновременно через эрос и агапе... не только физиологический, но и психологический дар верности и взаимности»,129 «глубочайшее гармоническое общение между людьми, которое есть единство мужа и жены во всех смыслах — эмоциональном, физическом и духовном».130 Речь идет о единстве и близости всего существа мужа со всем существом жены. Обретается гармония и близость друг с другом во всем.

Рассказы о творении указывают на различные аспекты близости Адама и Евы.131 Как я уже отмечал в связи с Быт 1, сексуальную близость предполагает заповедь «плодиться и размножаться», а близость в творческой деятельности — заповедь владычествовать над землей. Быт 2:15 более четко акцентирует дерзновенное творчество: они должны «возделывать» (}abad) и «охранять» (samar) Сад. Мужчине и женщине вверено ответственное служение и защита окружающей среды. В последующем повествовании эти два слова обозначают также служение священников и левитов,132 причем многое указывает на то, что Эдемский сад рассматривается как первоначальное земное святилище, параллельное Моисеевой скинии и Соломонову храму.133 Поскольку храмовой лексики в Быт 1-2 много, эта фраза явно предполагает священническую функцию. Адам и Ева — творческие соучастники, духовные друзья (и даже священники!) в райском святилище.

Быт 2:24 не означает, что состояния «одной плоти» можно достигнуть моментально. Фразу wehayu lebasar'ehad лучше всего перевести: «Они станут одной плотью». «Еврейский нюанс, обычно не передаваемый английскими переводами, указывает на то, что состояние «единоплотия — если использовать неологизм — возникает в результате развития, которое возрастает в силе и укрепляется с течением времени, а не иссякает».134

Быт 2:24 предполагает интимность, но, очевидно, и запрет на определенные варианты интимности внутри семьи. Мужчина должен оставить отца и мать, а не вступить в брак с ними. (Это относится и к женщине.) Стать одной плотью можно лишь с партнером, но не с родителями. Тем самым, определенная кровная близость делает брак между людьми невозможной. С самого начала полагался запретным брак между отцом и дочерью, матерью и сыном. Быть может, этот стих имплицитно исключает вообще все связи между поколениями (как предполагается в последующих главах Книги Бытие; см. анализ в главе 10).

Муж и жена обретают глубочайшую степень близости. Между ними возникает полная прозрачность, описанная в стихе 25: «И были оба наги, мужчина и жена его, и не стыдились [друг друга (гитпаэль глагола bos)]». (В конце главы мы поговорим о значении этого очень важного высказывания.)