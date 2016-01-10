Дунаев - История Иисусовой молитвы

Исихазм
19 декабря 2015 г. прошла лекция к.и.н., патролога, переводчика и богослова А.Г. Дунаева "История Иисусовой молитвы".
Алексей Георгиевич Дунаев - Лекция История Иисусовой молитвы
Ниже публикуется русский перевод анонимного византийского комментария к Иисусовой молитве. Формула молитвы в этом толковании (VII–VIII вв.) несколько отличается от употребительной ныне («Боже наш» вместо «Сыне Божий»; «помилуй нас» вместо «помилуй мя»; отсутствует также позднейший эпитет «грешного»). В толковании же свт. Марка Эфесского (XV в.), помещенном в настоящем сборнике еще ниже и составленном на основании одной из версий анонимного комментария, молитва имеет уже привычный для нас вид.
Анонимное догматическое толкование на молитву «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь»
Молитва «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь» была нам передана для произнесения во всякое время не просто так или случайно, без рассуждения и исследования.
Ибо, хотя этот стих короток, он ни в коем случае не лишен догматического содержания3, напротив, с рассуждением и больш им попечением, при содействии Святого Духа, он был составлен святыми отцами для уничтожения всех ересей и исполнения заповедей Господа.
Ведь в нем каждое слово исполнено догматическим смыслом, Господними заповедями и богочестием. Ибо одни еретики говорили, что Христос — простой человек, но не Сын Божий; другие же, что Он, будучи только Богом, не был также совершенным человеком, лишь по видимости приняв человеческое [естество]; иные же, исповедуя [Его] Богом и человеком, не две природы сводили в одну ипостась, но говорили как о двух природах, так и двух ипостасях и двух сынах; а другие, признавая, что две природы сходятся в одной ипостаси, учили, что сами эти природы смешались и слились в одну6, и утверждали, что из двух природ возникла одна особая природа.
Но этот стих через слово «Господи», которое указывает на божественную природу, отвергает Ария и его единомышленников, говорящих, что Он — простой человек, но не Сын Божий.
Через слово «Иисусе», которое являет человеческую природу, [этот стих] заставляет умолкнуть Евтихия и Диоскора и их сотаинников, полагающих, что Он — только Бог, и [таким образом] прилагающих страдания божеству. Через слово «Христе», то есть «Боже и человече», он унимает Нестория и тех, кто вместе с ним считают, что ипостаси отдельны друг от друга, измышляют двух сынов в едином Христе Боге и две ипостаси и говорят, что Святая Богородица не Богородица, а Христородица.
Через слово «Боже» он обращает вспять Феодора, епископа Фаранского, Гонория Римского, Сергия и Пирра, Петра Трусливого8 и всех, иже с ними, показывая пустословие дерзающих говорить о слиянии и одной особой природе, и одной воле, и одном действии. Являя неслитной божественную природу, а тем самым и человеческую, [этот стих] утверждает две сущности, соединенные вместе в одной ипостаси.
И так <доведя до конца> православное учение о Христе, [молитва] прибавляет слово «наш», братски соединяя верующих друг с другом и связывая их через любовь, в которой, то есть в любви, пребывает вся полнота закона и заповедей.
Таким образом охватив полноту догматов и заповедей, она присоединяет слово «помилуй», ибо мы бываем помилованы через правильную догматическую веру и исполнение заповедей. Затем она добавляет слово «нас», непосредственно связанное с любовью, и в конце прилагает «аминь», что значит «да будет!», молитвенно подтверждая истинность и достоверность сказанного.
Часть 2
Выводы из лекции
1) Традиция "умного делания" не была непрерывной, наблюдаются обрывы между "синайским" исихазмом и "омфалоскопическим" и между последним и Василием Поляномерульским/Паисием Величковским. В какой мере традиция была на самом деле единой, а в какой — лишь выдавала себя за таковую, выяснить невозможно. Восстановление традиции каждый раз происходило на основании скудных сведений из книг и из восточных практик, которые не прерывались.
2) Анализ двух дррус текстов, проведенный А. В. Бусыгиным, доставил еще одно, на сей раз неопровержимое, доказательство византийского происхождения исихастских сборников с текстом о трех годах раздельного вселения Троицы, откуда с неизбежностью следует вывод о еретическом и магическом характере византийского "омфалоскопического исихазма", равно как и многовековой (500-600 лет) русской практики Иисусовой молитвы.
3) Происхождение "Откровенных рассказов Странника" и возрождение интереса к психосоматической технике Иисусовой молитвы в к. 19 — 20 вв. не имеет ничего общего с реальной святоотеческой традицией. Техника молитвы, описанная в "Страннике", явилась следствием личных экспериментов Арсения Троепольского на основании сведений из "Добротолюбия", жития и 75 действий Василиска с использованием сведений из Бхагавад-Гиты и суфийской техники (и, возможно, опыта Игнатия Лойолы) вследствие особых богословских установок, проистекавших из теснейших контактов Арсения Троепольского с русскими масонами пер. пол. - сер. 19 в.
4) Влияние восточных практик можно предполагать на первом этапе (4-7 вв., йога), достаточно уверенно постулировать в 13 в. (суфизм и опосредованно йога), вполне доказательно (хотя и не во всех мелочах) — на "Странника" в 19 в.
5) В попытке богословски оправдать мистическую "омфалоскопическую технику" свт. Григорий Палама, не имевший личного опыта созерцания Света (в его сочинениях подобные свид-ва отсутствуют, что было очевидно его современникам, приписавшим ему "Главы" Симеона Нового Богослова), ошибочно счел естественный свет, зримый практиками разных религий, Нетварным, вследствие чего, с опорой на богословие Пс.-Дионисия Ареопагита (и тем самым косвенно — на Прокла), создал неверную богословскую систему, лишь частично скорректированную его последователями (мысленное, а не реальное различие между сущностью и энергиями). Богословие свт. Григория Паламы должно быть пересмотрено и, как минимум, значительно исправлено путем уточняющих формулировок. Только такой шаг даст шанс православному богословию вернуться к своей традиции и продолжить свое самостоятельное творческое развитие (в частности, дать соборную оценку имяславию).
Цитата
"И, напоследок, еще одна реплика: где-то АГ говорит, что, поскольку формула молитвы Исусовой имела историю, то она не упала с неба, как некоторые раньше считали. Я совсем не против сокрушить иллюзию людей о падении с неба «готового молитвенного продукта», этот своего рода каргокульт духовный. Но сама антитеза историческое–богоданное, которая волей неволей здесь проскочила, восторгов у меня тоже не вызывает. Взятая как голое изменение история всегда растлевает и размывает, но тогда она не есть и история. Но если история берется как именно история, то длительность и кучерявость истории (напр., того же народа иудейского) говорит за то именно, что она «упала с неба», а не то, что она была чем-то лишь человеческим.
На этом все, пожалуй. Не бессмысленный разговор в Москве был."