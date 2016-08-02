Студенческие работы в Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry - Славянской и Балтийской Экуменической семинарии Святого Креста

Владимир Едапин - Интерпретация стихов 1- 7 главы шестой книги Бытие

Курсовая работа по экзегетике Ветхого Завета

июнь 2016

Владимир Едапин - Интерпретация стихов 1- 7 главы шестой книги Бытие - Содержание

Введение

Источники

Историография и основные теории

Вопросы и ответы

Заключение

Список литературы

Владимир Едапин - Интерпретация стихов 1- 7 главы шестой книги Бытие - Введение

Библия – не просто уникальна, она – глубока, многослойна. Она не открывает своих тайн первому встречному «читателю», потому что её недостаточно механически «читать и пересказывать». Её тексты нужно раскрывать, разгадывать, постигать. В конце концов, Библия – не сборник скучных теорем и формул, но – своеобразное поле для поиска, в котором для получения нужного результата требуются не пересказ текста и комментариев теологов, историков, но и определённые личные усилия и усердие.

Особенно необходимы усилия интеллектуального, духовного порядка в тех случаях, когда текст Писания являет собой пример «труднопонимаемого места» и совершенно невозможно его уяснить, объяснить лишь с помощью одного поверхностного изложения.

Одним из таких «неудобных текстов» является краткое, но интригующее и почти детективное повествование о «сынах Божиих».

Конечно же, речь идёт о шестой главе книги Бытие.

«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери,

тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.

И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.

В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;

и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.

И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их».

/Бытие 6, 1-7./

Отметим, что переводы оригинального текста Торы отличны некоторыми акцентами и оттенками в описании события.

«И было, когда стал человек умножаться на земле и дочери родились у них, И видели сыны сильных дочерей человеческих, что хороши они, и брали себе жен из всех, каких выбирали. И сказал Господь: Не спорить духу Моему из-за человека вовек, ведь к тому же он плоть; и будет дней его сто двадцать лет. Исполины были на земле в те дни, также и после того, когда входили сыны сильных к дочерям человеческим, те рождали им. Это богатыри, что извечно мужи именитые. И увидел Господь, что велико зло человеческое на земле и все побуждение помыслов сердца его лишь худо весь день. И решил Господь на иное о том, что создал человека на земле, и огорчился Он в сердце Своем. И сказал Господь: Сотру Человека, которого Я сотворил, с лица земли, от человека до скота, до ползучего и до птицы небесной; ибо Я решил на иное о том, что создал их».

/Тора. Перевод с иврита Давида Сафронова под редакцией Андрея Графова./

Или вот ещё один из вариантов перевода.

«И было, когда люди начали умножаться на земле, и дочери родились у них, И увидели сыны великих дочерей человеческих, что красивы они, и брали себе жен, каких выбирали. И сказал Г-сподь: да не борется дух Мой в человеке вечно, потому что он плоть; пусть будут дни его сто двадцать лет. Исполины были на земле в то время, и после того, как сыны великих стали входить к дочерям человеческим, и они рожали им: это богатыри, издревле люди знаменитые. И увидел Г-сподь, что велико зло человека на земле, и что вся склонность мыслей сердца его только зло во всякое время, И пожалел Г-сподь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Г-сподь: истреблю человека, которого Я сотворил, с лица земли, от человека до скота, до гадов и до птиц небесных, ибо Я раскаялся, что создал их. Ноах же понравился очам Г-спода».

/Перевод Ф. Гурфинкель. Берейшис./

Как видим, переводчики Торы не употребляют выражение «сыны Божьи», как это принято, скажем, в хорошо нам известном синодальном переводе Ветхого Завета, тем самым, сразу же отвергая всякую возможность трактовок в пользу версию об ангельском происхождении «пришельцев».

А вот, к примеру, «Книга Еноха» называет «сынов» совершенно определённо – «ангелы, сыны неба», «ангелы, сошедшие с высоты неба».

Считаем важным отметить и тот факт, что Бытие 6 повествует нам о событиях, происходивших непосредственно перед потопом. Очевидно, что эти события напрямую связаны с причиной потопа. Мы не должны упустить ничего важного, что могло бы пролить свет на предмет нашего исследования. Кем являются "Сыны Божии"? Каким образом эти существа могли брать себе в жены дочерей человеческих? И как те могли рождать детей от них? Как мы должны понимать слово "исполины"? Каково значение слова "непорочный", употребляемого по отношению к Ною и его родословию?

Начало 6-й главы книги Бытие (ст. 1-8) показывает причины Всемирного потопа, который будет подробно описываться в Толедоте Ноя (6:9–9:29). Однако понимание сути произошедших событий, а значит, и причин потопа, зависит от того, как истолковать фразы «сыны Божьи» и «дочери человеческие» в стихах 1-4.

Правильное истолкование данного отрывка отчасти зависит от верного прочтения 2-го стиха. Этот стих точнее перевести так: И увидели сыны Божьи дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе женщин [или: жен] из всех, кого избирали [ מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר בָּחָֽרוּ , мик-коль аше́р баха́ру]. Какого рода события описываются этими словами? В данной работе мы попытаемся найти ответы на поставленные вопросы.

Владимир Едапин - Интерпретация стихов 1- 7 главы шестой книги Бытие - Источники

Безусловно, основной источник нашего исследования - Библия. Но есть и ряд иных текстов, которые можно рассматривать скорее не как дополнительные или даже косвенные источники, но как примеры интерпретации.

В первую очередь, речь идёт об уже упомянутой нами выше «Книге Еноха». Данный труд относится к числу так называемых псевдоэпиграфов. Был написан в I в. до н.э. от имени ветхозаветного патриарха Еноха.

О Енохе, седьмом по счёту потомке Адама, из Библии известно следующее:

«Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом, по рождении Мафусала, триста лет и pодил сынов и дочеpей. Всех же дней Еноха было тpиста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пеpед Богом; и не стало его, потомy что Бог взял его». (Быт 5:21-24).

Это "взял" породило комментарии, утверждавшие, что Енох (как и после него пpоpок Илия) был взят на небо живым то ли за исключительнyю пpаведность, то ли еще почемy-то. Hаписанная неизвестным автоpом (или автоpами) Книга Еноха повествyет о пyтешествии Еноха на небо, где он наблюдал восстание Сынов Божиих, каpтины гpядyщего конца света, постиг небеснyю механикy и бyдyщее сынов Изpаиля и много иного сокpовенного. Его видения и пpоpочества и составляют этy книгy.

Книга Еноха считалась в раннехристианском мире хотя и не канонической, но исключительно авторитетной. Ее прямо цитирует автор Послания Иуды, косвенные намеки на нее дает апостол Петр, на нее ссылались Климент Александрийский, Ориген и Тертуллиан, а также автор неканонического Послания Варнавы (последний даже говорил о ней как о части Писания). После того, как канон Священного Писания был сформирован, авторитет Книги Еноха угас, а ее текст потерялся.

Нельзя не брать в расчёт и Предание: причём как непосредственно христианское (православной, католической Церквей), так и иудейское в виде устной Торы, комментариев и объяснений авторитетных раввинов - Мидраши.

Для изучения и понимания Писания немаловажным фактом является то, что изначально Слово передавалось устно. То, что было впоследствии записано, стало достоянием письменного Слова, если и может быть некоторыми названо «достаточным», то оно никак не может быть названо полным. Откровение облечено как в письменную, так и в устную форму, то, что Церковь называет Преданием.

«До того как Слово Божье было записано, оно хранилось в устном Предании Церкви как её основополагающее учение, - отмечает о. Александр Мень, - как мерило веры и жизни. Более того, многие аспекты Предания так и не стали Писанием, продолжая существовать в традиции духовных руководителей народа.

Церковь существовала прежде, чем возник канон Священного Писания.

В связи с этим развивался церковный подход к проблеме исагогики, или авторства, той или иной священной книги, а также её датировки, литературного жанра, обстоятельства написания и т.д. Можно сказать, что каноническое достоинство этих книг определялось не столько авторством, сколько их содержанием, соответствием Преданию».

Замечательно было бы иметь и вспомогательные данные науки. «Подобно церковной историографии, - читаем в «Исагогике» о. Алескандра, - литургике и другим богословским дисциплинам, библеистика со времён Оригена и блж. Иеронима широко пользуется вспомогательными данными различных отраслей знания: археологии, филологии, источниковедения.

За последние полтора века многочисленные находки памятников Востока и расшифровка древних текстов внесли немалый вклад в решение исторических, текстуальных и исагогических проблем, важных для понимания и толкования Ветхого Завета. В частности, был пролит новый свет на датировку и авторство отдельных частей и книг Писания.

Задача православной науки о Священного Писании состоит в органическом соединении историко-критического подхода с подходом к Библии как божественному Откровению».

Здесь мы можем использовать лишь косвенные данные, например, исследования мифологии, указывающие на схожие с нашей темой моменты (рассказы о древних героях, великанах и т. п.).

«Кроме того, - пишет о. Александр, - сами боговдохновенные авторы указывают, что использовали существовавшие до них письменные источники. Так, в Книге Чисел (21:14) приводится цитата из несохранившейся Книги браней Господних, а в Исторических книгах даны выдержки из другого произведения – Книги Праведного (Ис. Нав. 10:12; 2 Цар. 1:18)».

«Библия – это целый мир идей и образов, целый организм, впитавший в себя множество традиций. Она имеет свою символику, язык, структуру, которые… требуют углублённого, духовного, проницательного подхода. Не всё в ней «лежит на поверхности», иное нуждается в пояснении, иное – в сравнительном анализе».

И вот именно поэтому - «Как слово человеческое» она требует «тщательного изучения».

Владимир Едапин - Интерпретация стихов 1- 7 главы шестой книги Бытие - Историография и основные теории

Кто же такие «сыны Божии»? Что несёт в себе данный отрывок Библии? О чём это послание автора или авторов Бытия? Что мы можем или должны вынести из этого текста?

Об этом не могли не задумываться ни ученики, апостолы Христа, ни более поздние проповедники Слова, тем более видные и известные богословы: Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, бл. Феодорит, Кирилл Иерусалимский, Иероним, Августин, Иустин Философ, Ириней, Афинагор, Климент Александрийский, Киприан, Тертуллиан, Амвросий Медиоланский.

Из современников можно назвать имена таких исследователей как Даммелоу Умберто Кассуто, Гордон Уэнхам, Мак-Артур, Мэтью Генри, Карл Фридрих Кайл, Глизон Арчер, Джон Каррид, Мередит Кляйн, Лерой Бинней, Аллен Росс.

Теперь перейдём непосредственно к озвучиванию известных нам теорий относительно интерпретации рассматриваемого нами отрывка книги Бытия. Их всего три.

Теория 1: ангелы в человеческих телах сожительствовали с женщинами из человеческой расы.

Эта теория пользовалась популярностью в раннем иудаизме (Книга Еноха 2:1-30, Книга юбилеев гл. 5, некоторые иудейские раввины, Филон Александрийский) и у ранних христианских авторов (Иустин Философ, Ириней, Афинагор, Климент Александрийский, Киприан, Тертуллиан, Амвросий Медиоланский) из более современных авторов – Даммелоу Умберто Кассуто, Гордон Уэнхам, Мак-Артур.

Приведём главу «Шамхазай и Азаэль» из книги Зеев Гута «История древности».

«И было в то время, когда грешили люди грабежом, развратом и идолопоклонством, просили два ангела — Шамхазай и Азаель спуститься в этот мир и освятить имя Всевышнего. И облачил их Всевышний в тела, и спустились они в этот мир. Но, увидев дочерей Каиновых, ходящих с обнаженным срамом и украшающих себя подобно блудницам, совратились Шамхазай и Азаель и оставили пути Всевышнего и были грешны весьма. И увидел Шамхазай одну девицу, а имя ее Истар. И возжелал Шамхазай быть с ней. И сказала ему Истар: «Открой мне имя Божественное, произнося которое ты возносишься в иные миры, тогда буду я с тобой». И раскрыл ей Шамхазай имя Божественное. И произнесла Истар имя Божественное и вознеслась на небеса и не согрешила. И наградил ее Всевышний, и поместил Истар в созвездии Плеяд.

И увидев это, взяли Шамхазай и Азаель себе жен и родили детей. И послал Мататрон, ангел Всевышнего посланца к Шамхазаю и сказал: «Всевышний уничтожит мир потопом великим». И раскаялся Шамхазай. А Азаель же занимался тканями и украшениями женскими для соблазна людей».

/Библиография: Пиркей де рабби Элиезер, Седер Олам раба, Ялкут Шимони, Берейшит раба, Мидраш Танхума, Мишнэ Тора, Сефер а-Яшар, Седер а-Дорот, Шалшелет а-Каббала, Глилот Эрец Исраэль./

Данный тезис подтверждает и «Книга Еноха».

«И после некоторого времени мой сын Мафусаил взял своему сыну Лемеху жену, и она зачала от него и родила сына.

Тело его было бело, как снег, и красно, как роза, и его волосы головные и темянные были, как волна (руно), и его глаза были прекрасны; и когда он открыл свои глаза, то они осветили весь дом подобно солнцу, так что весь дом сделался необычайно светлым.

И как только он был взят из руки повивальной бабки, то открыл свои уста и начал говорить к Господу правды.

И его отец Ламех устрашился этого, и удалился, и пришел к своему отцу Мафусаилу.

И он сказал ему: "я родил необыкновенного сына; он не как человек, а похож на детей небесных ангелов , ибо он родился иначе, нежели мы: его глаза подобны лучам солнца и его лицо блестящее.

И мне кажется, что он происходит не от меня, а от ангелов ;

и я боюсь, как бы в его дни не произошло на земле чудо».

Теория 2: потомки Сифа брали жен из дочерей каинитов.

Данное толкование было преобладающим в христианской экзегезе патристического периода (Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, бл. Феодорит, Кирилл Иерусалимский, Иероним, Августин), из более современных авторов его придерживаются Мэтью Генри, Карл Фридрих Кайл, Глизон Арчер, Джон Каррид.

Теория 3: главы родов брали себе много жен.

Это самое популярное толкование в иудейской раввинистической экзегезе, оно отражено в арабском переводе, древнегреческом переводе Симмаха (ὑιοὶ τῶν δυναστεύοντων = сыны начальствующих), арамейском Таргуме Онкелоса ( בני רברביא , бне равреваййа = «сыны великих»), его придерживается авторитетнейший иудейский толкователь РаШИ, из более современных авторов – Мередит Кляйн, Лерой Бинней, Аллен Росс.

Князья народа, следуя примеру Ламеха I, брали себе много жен, руководствуясь плотскими желаниями, а не Божьей заповедью. Этим они не только чинили насилие, но и подавали дурной пример всем членам своих племен, способствуя быстрому распространению греха.

Отметим, что исключительно светское прочтение Священного Писания рождает в умах далёких от духовного смысла текстов и совершенно фантастические теории, например, «библейского свидетельства» в пользу доказательства о существовании инопланетного разума и визитах его представителей на нашу планету. Мы, конечно же, оставим подобные теории за рамками нашей работы.

Владимир Едапин - Интерпретация стихов 1- 7 главы шестой книги Бытие - Вопросы и ответы

Наилучшим способом для понимания текста является его детальный разбор, рассмотрение каждого слова, каждой фразы, естественно – с учётом сравнительного анализа объектов исследования на фоне всего Писания.

Между чем и чем проводится контраст во фразах «сыны Божьи» и «дочери человеческие»?

1 (здесь и далее приводим аргументы сторонников первой из предложенных выше теорий) Контраст проводится на уровне слов «Божьи» и «человеческие». Сыны Божьи – это те, кого Бог сотворил непосредственно, т. е. ангелы. Дочери человеческие – это женщины, родившиеся естественным путем от людей.

2 (сторонники второй теории) Контраст проводится между фразами «сыны Божьи» и «дочери человеческие». Сыны Божьи – это люди, которые почитали Господа (согласно 4:25, сифиты). Дочери человеческие – это женщины, которые, несмотря на внешнюю привлекательность, не имели общения с Богом, возможно, из потомков Каина. Потомки Сифа стали избирать жен исключительно по внешним признакам .

3 (сторонники третьей теории) Контраст проводится на уровне фразы «сыны Божьи» и слова «человеческие». Сыны Божьи – это особая категория людей: сильные мира сего, главы поколений, племенные князья, начальники родов. Дочери человеческие – это любые женщины, как из рода сифитов, так и из рода каинитов.

В каком значении употребляется слово הָאָדָם (а-ада́м) в 1-м и 2-м стихах, соответственно?

1 Данное слово употребляется в 1-м и 2-м стихах в одном и том же значении. И во фразе «люди [ הָאָדָם ] начали умножаться», и во фразе «дочери человеческие [ הָאָדָם ]» слово הָאָדָם относится ко всему человечеству.

2 Данное слово употребляется в 1-м и 2-м стихах в разных значениях. В 1-м стихе («люди [ הָאָדָם ] начали умножаться») оно относится ко всему человечеству, а во 2-м («дочери человеческие [ הָאָדָם ]») – лишь к части человечества, т. е. потомкам Сифа. Надо заметить, что это один из веских аргументов против данной точки зрения, поскольку трудно предположить, чтобы в двух соседних стихах слово הָאָדָם относилось к совершенно разным группам людей. Впрочем, некоторые избегают этого аргумента, говоря, что сифиты брали жен из всех племен без разбора (это толкование приближается к третьему взгляду).

3 Данное слово употребляется в 1-м и 2-м стихах в одном и том же значении, относясь ко всему человечеству. Человечество в целом начало умножаться на земле (6:1), и дочерей всего человечества (всех родословных линий) племенные князья брали себе в гаремы (6:2).

Как Бытие 6:1-4 соотносится с предшествующим контекстом?

1 Данный отрывок начинает новый этап в человеческой истории, поэтому прямой связи с предшествующим контекстом может и не быть.

2 В 4-й главе была дана родословная потомков Каина, в 5-й главе – родословная потомков Сифа. Начало 6-й главы показывает, как эти две родословные смешались.

3 В 4-й главе приводится родословная не всех потомков Каина, а лишь одной ветви, ведущей к Ламеху I. Родословная Ламеха начинается с упоминания о строительстве города (4:17), что как раз соответствует появлению царей. Назвав город именем своего сына (Енох), Каин положил начало правящей династии. Скорее всего, остальные имена в этой родословной – имена царей. Заканчивается она двоеженством и насилием Ламеха, что соответствует многоженству и насилию в 6:1-4. Пятая глава показывает происхождение главного героя истории о потопе.

Вводит ли фраза «сыны Божьи» новый элемент в повествование?

1 В 5-й главе уже звучала идея о «дочерях человеческих» (ср. «родил сынов и дочерей»), но не было еще сказано о «сынах Божьих». Таким образом, фраза «сыны Божьи» вводит в повествование новый элемент, новый вид существ.

2 Все три термина: сыны,дочери и человекивстречаются в контексте предыдущих глав. (a)Сыны = мужчины. (b)Дочери = женщины. (c)Человеков = «человечество» = «мужчины и женщины» (cр. 5:1-2; 1:27). Хотя фраза «сыны Божьи» напрямую до этого не встречалась, идея о «сынах Божьих» косвенно прослеживается в 4:1, 25. В 4:1 о Каине говорится: «Приобрела я человека от Господа». Однако затем оказалось, что он был вовсе не «сын Божий», поэтому о Сифе Ева вновь говорит: «Другое семя положил мне Господь» (~ сын Божий).

3 Фраза «сыны Божьи» действительно вводит в повествование новый элемент, однако этот элемент не ангельский, а человеческий. До этого напрямую не говорилось о начальниках народа как о классе людей (можно предположить, что родословие Каина в 4-й главе перечисляет таковых начальников, однако они не называются особым термином). Феномен авторитарного господства возможен тогда, когда есть большая власть, а большая власть возможна тогда, когда много народа. Ср. 6:1: «Когда люди начали умножаться на земле…»

Что означает фраза «сыны Божьи» в других местах ВЗ?

1 В других местах Ветхого Завета сынами Божьими называются ангелы (cр: Иов. 1:6; 2:1; 38:7; Пс. 88:7). В некоторых местах Септуагинта переводит фразу «сыны Бога» как «ангелы Бога».

2 Божий народ также нередко называется «сынами Божьими» (cр. Втор. 14:1; Пс. 81:6; возможно, Пс. 28:1). К тому же, у Иова этой фразой обозначаются святые, а не падшие ангелы. Во всех остальных местах в книге Бытие слово «сыны» относится к людям, а ангелы называются просто ангелами.

3 В тех местах Ветхого Завета, где сынами Божьими называются люди, иногда имеются в виду не просто любые люди, а начальники: судьи народа или цари. Ср. Пс. 81:6-7: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». Пс. 137:1, 4: «…пред богами пою Тебе. <…> 4 Прославят Тебя, Господи, все цари земные…» Исх. 22:28 (евр. 22:27): «Судей[ אֱלֹהִים , элои́м] не злословь и начальника в народе твоем не поноси» (ср. 21:6; 22:7-8 [евр.]). В других семитских источниках «сынами Божьими» нередко называются цари Та же самая идиома во времена Моисея была хорошо знакома евреям из Египта, где фараон назывался сыном Ре.

Какого рода действия или отношения имеются в виду под выражением וַיִּקְחוּ לָהֶם נָשִׁים (ваййикеху́ лаэ́м наши́м)?

1 Выражение «брали в жены» не означает какое-либо насилие или грех. Имеются в виду обычные брачные отношения (Кассуто).

Или: ангелы согрешили (Мак-Артур).

2 Последняя фраза 2-го стиха, какую кто избрал, подчеркивает, что «сыны Божьи» действовали по своему произволу, пренебрегая велением Духа Божьего и беря в жены девиц из нечестивого рода. Поэтому Бог и называет человека «плотью». Позднее Он будет предостерегать Свой народ от браков с хананеями.

3 Вероятно, имеется в виду одна из двух проблем (или обе сразу). (1) Князья брали себе много жен, наперекор Божьей заповеди: «оставит… и прилепится к жене своей…» На это может указывать фраза из всех, которая придает этому действию оттенок множественности. (2) Князья брали жен силой, независимо от согласия самих женщин, их родителей, а может даже и их мужей. На это указывает фраза кого избирали. О подобном насилии упоминал Авраам, который боялся, что его убьют за его прекрасную жену Сару, а ее заберут в гарем.

Могут ли ангелы вступать в половую связь?

1 Да. Матфея 22:30 не говорит, что ангелы не могут вступать в половую связь; там сказано, что они этого не делают.

2 – 3 В Писании не найти указаний на то, чтобы ангелы женились или выходили замуж. Ничто не позволяет предположить в них влечения к красивым женщинам или допустить возможность рождения от ангелов потомства. Хотя Евангелие от Матфея 22:30 и не исключает возможность вступления ангелов в брачную связь, этот стих утверждает, что этого не происходит.

Что означает фраза לֹא־יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם (ло йадо́н рухи́ ва-ада́м) в 3-м стихе?

Слово, переведенное в Синодальном тексте как «быть пренебрегаемым» (6:3), может означать: (1) «пребывать» или, возможно, (2) «судить». Вся фраза לֹא־יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם может означать: «Дух Мой не будет пребывать в человеке (среди человечества?)» или «Дух Мой не будет судиться/состязаться/тягаться с человечеством». Во всех трех теориях это воспринимается как выражение Божьего суда, однако точка приложения этого вердикта может быть разной.

1 Третий стих показывает, что Божий Дух не вечно будет пребывать в детях, родившихся от этого союза, потому что они тоже плоть. Предел их жизни, в отличие от обычных людей, – 120 лет (Кассуто).

2 – 3 Третий стих утверждает, что Божий Дух не вечно будет пребывать среди всего человечества. Фраза «сто двадцать лет» показывает, как много времени оставалось ждать до потопа (ср. 1 Пет. 3:20: «…ожидавшему их Божию долготерпению…»). Любопытно заметить, что возраст Ноя при рождении детей был 500 лет (5:32), а при начале потопа ему было 600 лет (7:6). Если 120 лет – срок до потопа, то вердикт о растлении земли был произнесен, когда Ною было 480 лет.

Кто такие הַנְּפִלִים (ан-нефили́м)?

1 Нефилим – необычайно сильные или рослые потомки, рождающиеся от этого союза (cр. Чис. 13:33, Втор. 9:2). Их сила или рост объясняется воздействием ангельской природы (Кассуто). Такую точку зрения излагает апокрифическая книга Еноха: «И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну; и они начали входить к ним и смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезывания корней и деревьев. Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в три тысячи локтей» (Енох. 2:8-9).

Мак-Артур считает, что нефилим не были потомками этого союза.

2 – 3 Нефилим в Чис. 13:34 (евр. 13:33) относится к сынам человека по имени Енак, а не к ангелам (cр. Чис. 13:23, 29; Втор. 9:2). Если нефилим были потомками ангелов и людей, то неужели это продолжалось и после потопа? (Кассуто отвечает положительно; Мак-Артур считает, что нефилим не были потомками этого союза.) Еврейское слово נפל (нфл) означает «падать» или «нападать» и указывает на жестокость этих людей (cр. И.Нав. 11:7, Иов. 1:15, где оно переводится как «нападать»). Нефилим – просто сильные и жестокие люди.

В 6:4 они также названы «сильными» ( גִּבּוֹרִים ,гиббори́м). Во всей книге Бытие данное слово встречается всего трижды, другие два случая в 10:8 и 10:9 относятся к Нимроду, первому императору, объединившему Вавилон, Урук, Аккад и Халне.

Важно также отметить, что нефилим были на земле и до того, как «сыны Божьи увидели дочерей человеческих». Фраза וְגַם אַחֲרֵי־כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ (ве-гам ахаре́ хен аше́р йаво́у, букв., «…и также после того, как стали входить…») подразумевает, что нефилим уже были, но после этого события их стало еще больше. Таким образом, нефилим не могли быть уникальными потомками брака ангелов с людьми.

3 У князей, которые выбирали себе самых красивых (и от природы сильных?) жен, рождались рослые потомки. Если нечестивые князья насильно брали всех понравившихся женщин, то стоит ли удивляться, что их дети тоже были жестокими насильниками?

Что Моисей хотел показать четвертым стихом?

1 Моисей хотел показать, что великаны не были созданы Богом, а появились благодаря союзу падших ангелов с женщинами.

2 Моисей хотел показать, что нефилим, злые люди, появились в результате неугодных Господу браков. От плотского брака рождаются нечестивые потомки.

3 Моисей хотел показать, что неугодные Господу браки привели к рождению неугодного Господу потомства. Насилие умножает насилие.

В чем был корень проблемы, спровоцировавшей потоп?

1 Корень проблемы: появление помеси людей с ангелами, не подлежащей искуплению. Чтобы их уничтожить, потребовался потоп.

Или: браки ангелов с людьми не вели к появлению потомства, что было против заповеди плодиться и размножаться.

2 Корень проблемы: развращение праведной линии сифитов, в результате чего на земле не осталось праведников.

В предыдущих главах была показана разница между каинитами и сифитами. Сиф был семенем, которое «положил Господь». Теперь же потомки одной и другой линии смешиваются, и зло охватывает все человечество, даже «сынов Божьих». Смысл этого повествования – показать, что все человечество развратилось и заслуживало Божьего суда.

3 Корень проблемы: развращение всех слоев общества, включая его верхушку. Теперь зло охватывает все человечество, включая тех, кто должен был следить за порядком и показывать другим пример поклонения Богу. Зло охватывает даже глав поколений – возможно, старейших членов общества, заставших самых первых патриархов (видевших Сифа? Адама?).

Возможно также, что за действиями князей стояли падшие ангелы. Кто знает, не говорит ли это о том, что верхушка человеческого общества была одержима бесами? (Росс).

Над кем был совершен суд?

1 Суд был совершен и над людьми, и над ангелами. О суде над людьми прямо говорится в тексте Бытия, а о суде над ангелами, возможно, говорят некоторые новозаветные тексты (2 Пет. 2:4-5 и Иуд. 6-7).

2 – 3 Если последовать ангельской теории, ангелы были главными виновниками этих событий, однако в контексте Бытия о суде над ними не говорится ровным счетом ничего. Наиболее вероятная причина такого молчания заключается в том, что в этой истории были замешаны только люди. Отсутствие каких-либо указаний на суд над ангелами в самой книге Бытие – очень весомый аргумент против ангельской теории.

2 Петра 2:4-5 и Иуды 6-7 говорят о суде над некой группой падших ангелов, однако их связь с временами Ноя не настолько определенна, чтобы утверждать это однозначно.

Почему потоп больше не повторяется?

1 Потому что виновные ангелы связаны в тартаре (2 Пет. 2:4) и больше не вступают в связь с людьми.

2 – 3 Природа человека не изменилась и после потопа. Бог мог бы еще много раз уничтожить все человечество, но не делает этого только потому, что пообещал больше не наводить потопа (8:21). Впрочем, в последнее время все человечество вновь будет уничтожено, когда «земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10).

Иногда Бог устраивает показательный суд над некоторыми людьми, чтобы это служило назиданием для других, хотя других людей, которые согрешают тем же грехом впоследствии, Бог может уже не наказывать на земле столь строго (так, Анания и Сапфира умерли за то, что солгали апостолам, хотя вряд ли потом все, кто говорил им ложь, умирали). Когда Силоамская башня упала на восемнадцать человек и убила их, Христос сказал: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек… виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?» (Лук. 13:4). Из этого следует, что земные катастрофы не всегда постигают самых виновных. Наказания достоин любой человек, поэтому Бог может выбрать, кого наказать на земле, и в любом случае не будет несправедливым. Таким образом, потоп мог бы произойти, говоря гипотетически, раньше или позже событий, описанных в Бытие 6 гл.

Какой урок эта история содержит для будущих поколений?

1 Ситуация, вызвавшая потоп, была уникальна. И, поскольку согрешившие подобным грехом ангелы связаны и находятся в тартаре(ср. 2 Пет. 2:4), эта история больше не повторяется, будущие поколения могут не бояться такого же строгого суда.

2 – 3 Ситуация, вызвавшая потоп, была не уникальна. Она могла повториться в любой момент земной истории. Поэтому потоп служил серьезным уроком для всех последующих поколений людей. Хотя Господь впоследствии пообещал не повторять потопа, все человечество еще ожидает не менее ужасное наказание за развращенность.

Почему упоминаются только «сыны» с определением «Божьи» и только «дочери» с определением «человеческие»?

1 Из текста Бытия видно, что поступок «сынов Божьих» был вызван не просто холодным волевым решением, а именно влечением к красивым «дочерям человеческим»: «И увидели… что они хороши…» Почему ангелы соблазнились на красоту людей? Свойственно ли ангелам половое влечение?

Почему именно на красоту женщин, а не на красоту мужчин? Ведь если ангелы никогда не предназначались к воспроизведению потомства, то они должны быть бесполы, а если они бесполы, то им должно быть все равно, на какой пол соблазняться и в какой пол превращаться. Почему они не стали соблазнять в равной степени и женщин, превращаясь в мужчин, и мужчин, превращаясь в женщин?

2 Если бы речь шла о потомках Сифа и Каина, то разве не было бы проблемы, если бы «дочери Божьи» стали выходить замуж за «сынов человеческих»? Или если бы «сыны человеческие» брали себе в жены «дочерей Божьих», «из всех, кого избирали»? Однако о такой проблеме ничего не говорится.

3 Почему сказано: «сыны Божьи и дочери человеческие», а не: «сыны человеческие и дочери Божьи»? Потому что начальниками поколений и князьями племен в патриархальном обществе могли быть только мужчины.

Как насчет новозаветных текстов, говорящих о суде над ангелами?

1 Во 2 Петра 2:4-5 и Иуды 6-7 суд над ангелами связывается с аморальным поведением. Быть может, это указывает на события 6-й главы Бытия.

2 – 3 Во 2 Петра сказано лишь то, что Бог не пощадил неких согрешивших ангелов, «…но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания…» (2:4). Апостол не говорит явным образом о связи этих ангелов с временами Ноя. Более того, порядок изложения (ангелы, времена Ноя, времена Содома) позволяет предположить наличие хронологической последовательности. В таком случае, возможно, речь идет о самом первом восстании ангелов, произошедшем в начале истории.

Единственный текст, который может устанавливать связь между грехом ангелов и временами Ноя, – это Послание Иуды 6-7, и то эта связь косвенная, через сравнение с Содомом и Гоморрой. «…И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию…» (Иуд. 1:6-7). Если фраза «подобно им» (греч. τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις) относится к ангелам, то это подразумевало бы, что некие ангелы согрешили блудодеянием (что подкрепляло бы ангельскую теорию). Но это не единственный вариант истолкования. Ближайшим логическим антецедентом для этой фразы являются существительные «Содом» и «Гоморра». Местоимение мужского рода множественного числа τούτοις может использоваться метонимически, относясь к жителям Содома и Гоморры. Вполне вероятно, что Иуда имеет в виду следующее: окрестные города блудодействовали подобно Содому и Гоморре, поэтому Господь и подверг их суду вместе с Содомом и Гоморрой (ср. 19:25, 29).

Ни у Петра, ни у Иуды о грехе ангелов не говорится настолько ясно, чтобы в свете этих мест можно было однозначно расценить события 6-й главы Бытия как грех между ангелами и людьми в половой сфере.

Владимир Едапин - Интерпретация стихов 1- 7 главы шестой книги Бытие - Заключение

Английский теолог, писатель и проповедник Чарльз Генри Уэлч считает, что первое, на что стоит обратить внимание при рассмотрении соответствующих стихов шестой главы Бытия, это на слово “начали”: "Когда люди начали размножаться на земле" (Быт. 6:1). Слову переведенному "начали" соответствует еврейское слово chalal, в котором значение "начала" является вторичным. Chalah, прежде всего, означает "просверливать, вонзать", отсюда "ранить" (Пс.109:22, Ис.53:5). Из этого примитивного значения происходит более сложное "обнажать, открывать, делать незащищенным, открывать проход" и, наконец, "осквернять", например, святыню (Лев.19:8), а также “порочить семя” (Лев.21:15). Chalah может переводиться как “портить, развращать, осквернять, блудить”. В Бытии chalah встречается всего 8 раз. И мы даем список всех упоминаний, чтобы можно было лучше понять значение этого слова:

Бытие 4:26 Chalah

4:26 "Тогда начали призывать имя Господа"

6:1 "Когда люди начали умножаться на земле"

9:20 "Ной начал возделывать землю и насадил виноградник"

10:8 "Нимрод, сей начал быть силен на земле"

11:6 "Вот что начали они (т.е. вавилоняне, строившие башню) делать"

41:54 "И наступили семь лет голода"

44:12 "Он (т.е. Иосиф) обыскал, начал со старшего"

49:3,4 "Рувим... ты осквернил постель мою"

Один раз в Бытии это слово переведено "осквернить". Оно относится к Рувиму, совершившему нечестие по отношению к "отцу", потерявшему, таким образом, превосходство первенца. Здесь мы ясно видим попытку осквернить семя, причем как одну из многочисленных попыток, упоминаемых в Бытии. Упоминание этого слова в Быт.6:1 показывает, что это умножение людей также привело к осквернению семени “сынами Божиими”. Итак, кто же они такие?

Наиболее очевидно, что "Божии" в словосочетании "сыны Божии" противопоставлено определению "человеческие" - в словосочетании "дочери человеческие". Слово "человеческие" переведено не совсем точно, т.к.: а) в оригинале это слово стоит в единственном числе; б) имеет определенный артикль; в) это слово = евр. адам. Без артикля, "адам" означает человечество в целом* , но с артиклем оно означает человека Адама. Следовательно, перевод должен быть "дочери Адама". А сыновья Сифа также являются потомками Адама, т.к. он был отцом всех. Бытие противопоставляет не две родословные линии от Адама, но "сыновей Божиих" в противовес детям Адама.

Перед тем, как появился Моисей и написал Бытие, в земле Уз уже жил Иов. И в начале его истории, мы узнаем, что в какой-то день, сыны Божии пришли предстать пред Господом, и между ними пришел сатана (Иов.1:6). Если сыны Божии - это благочестивые среди людей, то среди них должен был быть Иов, а не сатана. (Иов.1:1). Считать, что "сыны Божии" в В.З. - это люди, совершенно неправильно, т.к. во всех местах В.З., где встречается это выражение, имеются в виду ангелы (Иов.1:6, 2:1, 38:7, Пс.28:1, 88:6 и Дан.3:25). Кроме того, в Септуагинте выражение в Быт.6:2,4 переведено, как "ангелы". Ангелы названы “духами” (Пс. 103:4, Евр. 1:7,14), духами сотворенными Богом. Ими же являются падшие ангелы из Иуд. 6. Природа их падения четко описана: “…и ангелов, не сохранивших первоначального состояния, но покинувших свое жилище…”. Жилище - гр. oiketerion , это слово встречается только в 2Кор.5:2, и в Иуд. 6, где оно используется при описании духовного тела. Их согрешение было " подобно" падению сынов Содома и Гоморры (Иуд. 7). Произошло же их падение во "времена Ноя" (1Пт.3:20, 2Пт2:7). За этот грех они “сохраняются для суда” (2Пт. 2:4) и находятся “в темнице” (1Пт. 3:19).

Порождения этой связи сынов Бога с дочерьми человеческими названы "исполинами", евр. Naphilim, что буквально переводится как "падшие". Это были чудовища порока и суперлюди по размерам и по греховности. Одной из основных целей потопа было их уничтожение. Вряд ли такая монстроподобная раса могла произойти от брака человека по линии Сифа с женщинами, также произошедшими от Адама. Только семья Ноя сохранила свое генетическое происхождение от Адама.

"Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом" (Быт. 6:9).

“Ной был непорочный” в смысле беспорочен в плане потомства и наследственности. Все остальные извратились, т. е. их наследственность была уничтожена (как потомков Адама).

Нужно заметить, что слово "житие" является переводом еврейского слова toledoth, что означает "семейная история". В ней может идти речь либо о предках, либо о потомках. Другое слово "род" является переводом еврейского слова dor, которое относится к современникам Ноя, людям жившим с Ноем в одно время. Относительно своих современников Ной был "непорочным". Это еврейское слово tanim первоначально относится к физическому, но не к моральному совершенству. Оно очень и очень часто употребляется в описании беспорочного животного, приносимого в жертву (Лев.1:3, 12:5). Итак, Быт.6:9, прежде всего, указывает на то, что Ной был неоскверненный в отношении своего родословия. И таким образом канал, через который должно было прийти Семя жены, был сохранен среди всеобщего растления.

Вторжение падших Ангелов было первой попыткой сатаны предотвратить пришествие семени жены, предсказанное в Быт. 3:15, но она была предотвращена, как и все остальные.

Взаимосвязь между простым смыслом (пшат) и толкованием (драш) очень сложна и неоднозначна, поскольку трудно определить, какое значение слов, используемых в Торе, является буквальным; мы не можем с уверенностью утверждать, что тот смысл, который мы ныне придаем еврейским словам и языковым конструкциям, содержащимся в Торе, является тем самым смыслом, который имеет в виду Тора. Гораздо легче понять различные системы толкования Торы, если исходить из предположения, что в Торе, как и в любом; литературном тексте, имеются разные смысловые уровни, частью открытые для понимания, а частью скрытые, возникающие при определенном ракурсе рассмотрения; в последнем случае намек на дополнительные способы истолкования может содержаться как в определенных стилевых особенностях текста, так и в тех терминах, которые могут быть поняты аллегорически, и п. Принято выделять четыре различных способа интерпретации Торы: пшат (простой смысл), ремез (намек), драш (толкование) и сод (тайна), - начальные буквы этих слов составляют слово пардес (сад); при этом каждый из этих способов формирует полноценный уровень толкования смыслов, содержащихся в Торе. Поскольку Тора, согласно учению иудаизма, имеет Божественное происхождение, ничто не препятствует рассматривать ее в качестве источника, имеющего бесконечное количество смыслов и неисчерпаемое содержание.

Список литературы

Библия.

Книга Еноха.

Ч. Уэлч. Сыны Божии.

З. Гут. История древности.

А. Прокопенко. Бытие.

Д. Палант. Изучение писания: подход к тексту и комментированию.

А. Мень. Исагогика.