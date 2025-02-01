Эзотерика для всех и ни для кого

Кто в наши дни ещё не слышал о эзотерике? Разве что обитатели дремучих провинциальных деревень, где нет не только интернета, но даже и телевизора. Да что телевизора, даже радио нет там, ведь достаточно астрологического или любого иного подобного прогноза, чтобы невзначай ввернуть с апломбом и в маркетинговых целях звучное «эзотерика» или производные от него прилагательные. Впрочем, для того, чтобы умудриться «не слышать» об эзотерике, равно как и дивиться таким незнакомым, непривычным, экзотическим словечкам из современного языка – карма, матрица, гуру, эгрегоры, мантра, астрал и тому подобные, вовсе необязательно быть этаким современным анахоретом. Достаточно просто психологически «застрять» в той, хотя бы позднесоветской эпохе, когда всё, имеющее отношение к не_материальной, не «данной нам в чувственных ощущениях» реальности было фактически совершенно неизвестным рядовому обывателю. Собственно, надо быть этим самым позднесоветским обывателем за железным занавесом – внутренним, конечно, для которого вся эта экзотика – что-то инопланетное. Несмотря на то, что о ней уже годами, если не десятилетиями льётся изо всех и всяческих звуковоспроизводящих устройств.

Рецензия на книгу "Эзотерика в истории, культуре и искусстве. Массимо Чентини

(пер. с ит. Д. Царевой)

М. КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024, - 320 с., илл. (Серия "Код вечности").

Эзотерика – из этой же серии. И участь всех своих «коллег», типа вышеперечисленных, она разделила сполна, пожалуй, даже в наибольшей степени, став поистине хрестоматийной жертвой инверсии, симулякром эпохи постмодерна.

Тем интереснее целая книга итальянца Массимо Чентини, призванная не только развеять предрассудки «испорченного телефончика», но и засвидетельствовать читателю, что же такое есть эзотерика на многочисленных примерах «в истории, культуре и искусстве».

Чентини предлагает тем читателям, кто «хочет открыть для себя эзотеризм, а не просто услышать о нем» «научиться смотреть на эзотерику, очищая её от ярлыков, исследуя «пути», вероятно, пока неизвестные читателю, впервые обратившиеся к столь сложной, но весьма привлекательной теме».

Это были цитаты из предисловия, а теперь взглянем на первую главу «Определение эзотерики» части первой – «Мир эзотерики». Всего в книге три главы, в каждой из которых по три части.

С определением термина и самого понятия всё проще пареной репы, какого бы туману автор не старался нагнести с первой же страницы книги. «Слово «эзотерика» происходит от греческого esoterikos («личный», «внутренний»). В философии Аристотеля термином «эзотерика» обозначали знания, доступные только для учеников, иначе говоря – для узкого круга последователей. Эта концепция дошла до наших дней практически неизменной. «Эзотерическое» означает нечто совершенно сокрытое, оккультное, секретное, неизвестное непосвященному человеку». В принципе этого определения уже достаточно. Однако автор сообщает и ещё кое-какие любопытные подробности. В частности, популяризации самого термина в современном его понимании способствовал знаменитый оккультист XIX века Элифас Леви. Да-да, тот самый Альфонс-Луи Констан, пожертвовавший церковной карьерой ради «высшей магии», учитель не менее знаменитого Папюса, и реинкарнацией которого считал себя главный мистагог века двадцатого – Алистер Кроули.

И ещё кое-что любопытное – до эпохи Возрождения, пишет автор, «область культуры, которую мы называем эзотерикой, состояла из совокупности знаний и традиций неоплатонизма и определяла символические взаимоотношения между человеком, космосом и богами». Недостаточно информативное сообщение, но понятно, что речь о чем-то духовном и философском, что, как минимум, обнадёживает.

Остальные без малого тридцать страниц главы на разные лады и в разных аспектах объясняют уже, думается, понятное читателю. Но кое-что всё же стоит процитировать.

«Современная цивилизация предстает настоящей аномалией в истории: единственная среди всех нам известных, она избрала сугубо материальный вектор развития, она единственная, которая не опирается ни на какой принцип высшего порядка. (…) Понятие истины, будучи сниженным до обозначения простой чувственно воспринимаемой реальности, в конечном счёте прагматически отождествляется с полезностью, что просто-напросто его уничтожает. И в самом деле, что значит истина в мире, устремления которого исключительно материальны и сентиментальны?».

Отрадно прочесть в качестве первой же цитаты к довольно неоднозначному, как мы увидим далее, труду, слова апологета истинной эзотерики – и сурового диагноста нашей эпохи вырождения и упадка – Рене Генона. Автор стремился проиллюстрировать цитатой свой подраздел «преодоление материализма», однако она говорит нам о большем: «Именно утрата или забвение подлинной интеллектуальности привели к двум заблуждениям, которые противоречат друг другу лишь на поверхности, по сути же соотносятся между собой и дополняют друг друга: рационализму и сентиментализму». Добавлю от себя – именно эта самая утрата и привела к тому, чем эзотерику ныне принято считать, неким логическим оксюмороном – тайным древним знанием, внезапно ставшим доступным всем и каждому, вплоть до последнего деклассированного элемента.

В качестве одного из классических и наглядных примеров иллюстрации «эзотерики как она есть» автор предлагает к рассмотрению книги по алхимии, и вот почему: «Если книга – инструмент для распространения знаний, то алхимики используют ее для противоположного: дать подсказку, но обмануть; вдохновить, но сбить с толку; указать путь, но в то же время спрятать его тысячей хитростей.

Книга по алхимии парадоксальна: читатель никогда не узнает из нее чего-то, что бы он ещё не знал. Абсолютно бессмысленная для непосвященного, книга будет полезной тому, кто знает (и понимает) не меньше ее автора. Потоки информации, которые обычно уникальны в других книгах, в алхимической лишь двигаются по кругу. В ней нет новой информации или знаний – только подтверждение того, что читатель уже сделал частью своего духа».

И для примера Чентини довольно подробно, с цитатами и иллюстрациями рассматривает Mutus Liber – «один из наиболее выдающихся и интересных опытов в искусстве алхимии. Эта книга представляет яркое свидетельство вселенной символов, которая функционирует на базе крайне загадочной структуры». Помимо этого обильного исследования во введении, автор ещё не раз упомянет алхимическую тему в разной связи и по разным поводам на протяжении всей книги.

На этом, пожалуй, можно было бы и закончить обзор, ведь после такого объёмного и содержательного введения вряд ли останутся непонимающие сути и характера «эзотерики». Но осталось еще целых 250 страниц книги, о чём же там? А там уже на более конкретных примерах из самых разных сфер и областей человеческой экзистенции автор демонстрирует нам вездесущность «эзотерики».

В силу очевидных причин нет возможности подробно разбирать всю книгу, поэтому остановимся выборочно на некоторых особо любопытных или же значимых местах.

Следующая за «Определением эзотерики» часть – «Эзотерика в природе». Здесь Чентини озвучивает два подхода к вопросу, предположительно и условно «эзотерический» и позитивистский-профанический. Ученые, придерживающиеся «жесткого позитивизма», «рассматривают природу как вселенную без секретов, исследованную во всех закоулках, даже самых темных». Им противостоят некие гипотетические «философы», допускающие возможность «эзотеричности» природы, и в поддержку им привлекаются религии с их символическим прочтением природы во всем её многообразии. «Начиная с доисторического периода, некоторые природные явления: солнечный свет и жар, смена времен года, молнии, иные особенности окружающего мира, порождавшие неосознанные образы, такие как пещера, гора, вода, - считались частью божественного языка, а соответственно, имели неземной смысл».

Часть вторая посвящена эзотерике в искусстве, музыке и литературе. Можно предположить, что этот раздел будет несколько более содержательным, чем предыдущий. В попытке введения в проблематику автор, увы, также плавает в совершенно произвольном коктейле смыслов, отсылок, персоналий и тем.

Так, весьма сомнительным кажется мнение автора, считающего, что при переходе от устной речи к письменной слово «частично потеряло свою магическую ауру, но постепенно приобрело эзотерическую ценность, поскольку со временем увеличилось число семантических возможностей». Спорность этого утверждения становится очевидной уже на фоне того, что во многих духовных традициях переход от устной и вербальной передачи сакрального знания к его письменной фиксации является однозначным симптомом деградации и вырождения традиции, как и всего универсума в целом. Не говоря уж о том, что автор почти прямо говорит о переходе качества («магической ауры») в количество «семантических возможностей».

Однако, как и на протяжении всей книги, профанизм повествования частично компенсируется тематическими врезками, посвященными какой-либо теме, вопросу, феномену или персоне. Здесь это небольшое сообщение о «посвященных поэтах» Стефане Малларме и Габриэле Д`Аннунцио.

Конечно же, в этом разделе автор не мог не упомянть о своём соотечественнике и классике европейского эзотеризма – Данте Алигьери и его «Божественной комедии». Отрадно и то, что и здесь автор постоянно ссылается на Генона, посвятившего итальянскому мистику отдельную работу «Эзотеризм Данте».

«Генон не сомневался, что «этими словами Данте совершенно определенно указывает, что в его произведении содержится скрытый смысл, учение в собственном смысле слова, для которого внешний и явный смысл есть только покрывало и который должен быть найден теми, кто способен за него проникнуть».

Помимо прочей небезынтересной информации в этом разделе, умиляет такой авторский пассаж: сообщая о обвинениях Данте в ереси и «в конце концов – в язычестве», Чентини не преминул добавить, что, как утверждают эзотерики, «метафизика не является ни языческой, ни христианской: она универсальна». О справедливости, или, скорее, правильности этой формулировки можно было бы поспорить, но оставим это удовольствие для более подходящего случая. Здесь же просто добавим, что даже если это «утверждение эзотериков» не очень верно, метафизика уж точно не является предметом для обсуждений непосвященных – таких, как инквизиторы, охочие до ересей и еретиков, что 700 лет назад, что сегодня.

Конечно, не мог Чентини умолчать и о масонстве, которому щедро выделил целых девять страниц. Но поскольку там он излагает общеизвестную историю и легкодоступные факты, нет смысла останавливаться на этом разделе. Добавлю от себя лишь собственное мнение – чем больше я читаю о масонстве, тем более во мне укрепляется убеждение, что с точки зрения эзотерики это всего лишь симулякр, фикция, в терминологии традиционализма – псевдоинициатическая организация. Судите сами – начав со средневековой гильдии каменщиков, идеологи масонов постепенно выдумали не особо хитрую мифологию, символы веры эпохи зарождения Модерна и имитацию инициации, а также усердно мифологизировали общество. В итоге членами тайного, закрытого и посвятительного масонства еще в 18-19 веках оказалось множество политиков, экономистов и деятелей культуры, а на сегодняшний день, например, каждый тридцатый англичанин и каждый двадцатый шотландец является масоном. Эзотеричнее, право, некуда!

Чуть более интересна «Золотая Заря» - герметический орден конца XIX – начала XX века, в котором начал своё восхождение Алистер Кроули. Но «Заре» автор уделяет меньше страницы, впрочем, и ее история хорошо известна.

Завершает третью часть и всю книгу глава «Жестокая» сторона эзотерики», в которой Чентини исследует «эзотерические» корни итальянской мафии, японской якудзы и некоторых других «жестоких» тайных обществ.

И начинает он как раз с мафии, ведь она «наиболее яркий пример тайного общества, целенаправленно совершающего незаконные действия, и поэтому она должна скрывать свою структуру и участников». Что и говорить, в высшей степени глубокомысленный вывод!

Автор сообщает, что само именование «мафия» происходит от арабского meffiah – «убежище», и предлагает искать «корни этой ассоциации, также известной как «Честное общество», в тысячелетиях плохого управления – от арабов и викингов до испанцев и неаполитанских Бурбонов». Иными словами, они теряются в глубине веков. Что же до эзотеризма современной итальянской мафии, то в качестве иллюстрации Чентини приводит «церемонию посвящения».

«Будущему «пиччотто» («маленькому человеку») прокалывали кончик безымянного пальца на руке, и капля крови, вытекавшая из ранки, капала на изображение Девы Марии Аннунциаты. Затем запятнанное изображение сжигали, а золу клали в руки нового адепта, который произносил следующую ритуальную формулу: «Клянусь быть верным своим братьям, никогда их не предавать и всегда помогать им. Если не сделаю этого, пусть я погибну, сгорев и превратившись в пепел, как это изображение». Не правда ли, завораживающий своим глубоким мистическим символизмом ритуал? Или всё-таки манипуляции в духе примитивной магии?

Но и это ещё не конец – в приложении один из разделов, «Великие имена эзотерики» представляет собой перечень персоналий от эзотерики – все в достаточной степени причастные к феномену, по мнению автора, чтобы в нем оказаться. Конечно, как и всей книге, ему присуща содержательная и стилевая эклектичность, но даже несмотря на это он может служить своеобразным справочником, ведь каждой персоне здесь сопутствует информативное жизнеописание.

Размах охвата и «непредвзятость в критериях оценки», если так можно поделикатнее обозначить всеядность и неразборчивость, иллюстрируется простым примером. Здесь присутствуют мифические и полумифические персонажи древности – Гермес Трисмегист, Пифагор Самосский и Аполлоний Тианский; титаны Средневековья Агриппа Неттесгеймский, Роджер Бэкон, Раймунд Луллий и Парацельс; мистики и маги рубежа эпох и начала Нового времени Якоб Бёме, Эммануэль Сведенборг, Джон Ди и Мишель де Нотр-Дам; оккультисты и «эзотерики» XIX и начала XX века Элтфас Леви, Папюс, Алистер Кроули и Георгий Гюрджиев; наконец, суровые критики псевдоэзотерики Рене Генон и Юлиус Эвола. Некоторые лакуны, впрочем, имеются и здесь – но это, пожалуй, единственный случай во всей книге, когда отсутствие таких персон, как предтечи и основатели современного неоспиритуализма, или Нью Эйдж, как Елена Блаватская, чета Рерихов и Алиса Бейли с одной стороны немного «исправляет» незавидную репутацию автора, с другой всё же лишает перечень некоторой полноты и законченности.

Подытоживая же весь обзор, могу лишь повторить выводы, сделанные в его начале – там, где и даются разнообразные толкования и описания эзотерики как феномена. А вся остальная книга практически нисколько не проясняет далее и более этот вопрос, представляя собой лишь довольно сумбурное и бессистемное собрание исторических фактов, событий, персонажей и феноменов. Правда, весьма хорошего полиграфического качество и со множеством иллюстраций. Вот именно в этом качестве – подарочной книжки с картинками – её только и можно рекомендовать.

А в завершение я хотел бы процитировать великолепную песенку небезызвестного московского поэта-песенника Псоя Короленко, название которой я позаимствовал для заголовка своего обзора и как нельзя лучше всего подходящую для иллюстрации нынешнего расхожего восприятия и бытования «эзотерики», и эта книга - не исключение:

Псой Короленко – "Эзотерика - это для всех"

Собирайтесь все вместе, будем петь эту песню,

новый век, пух и прах, смех и грех.

Будем петь, веселиться, будем сфинксу молиться,

эзотерика это для всех.

Мы решим все проблемы, дадим точные схемы,

вашу карму прочистим для вас.

И кто были - ничем мы - в один миг станут все мы -

когда мы проведём мастер-класс.

Новый век, время - ночь,

только мы вам сумеем помочь.

Новый век, время тьмы,

делай с нами, что делаем мы.

Сними обувь свою, и вступай к нам в семью,

пусть сомкнётся магический круг.

Где ни рыбки, ни мяса, и ни водки, ни кваса,

ни детей, ни друзей, ни подруг.

Всяку чакру раскроем, точку-сборку простроим,

и ненужным тебе станет "я".

Все исполним желанья твоего долгожданья,

только мы, только наша семья.

Новый век, время "пик",

не поможет вам древний старик.

Новый век, время спать,

к вам приходит великая мать.

Мы дадим тебе тантру, вставим в лоб тебе мантру,

сердце сделаем лёгким, как пух.

Мы в астральном потоке разомкнём твои блоки,

и ненужным тебе станет дух.

Кости сдвинем массажем, и настройку покажем,

чтоб раскрылся космический глаз.

Все сигналы Вселенной поместим в твои члены -

только мы, только наш мастер-класс.

Новый век, время "икс",

ей, великая императрикс,

Новый век, время ночь,

к вам приходит ибицкая дочь.

Мы дадим тебе код, и войдёшь через вход

за тобою захлопнется дверь.

Выймем слово из уст и твой дом станет пуст,

ты туда не вернёшься теперь.

Позабудь все заботы ради чёрной работы,

поусердствуй для нашей сети.

И с тобою мы спляшем, и навек станешь нашим,

никуда не сумеешь уйти.

Новый век, время нас.

Это мы, это наш мастер-класс.

Пух и прах, смех и грех,

эзотерика - это для всех.

Тлен и прах, смех и грех,

эзотерика - это для всех.

Новый век, время нас.

Приходите на наш мастер-класс.

Гедеон Янг, публицист, религиовед, эзотериолог