Фи Гордон - О "Триумфальном" богословии

Ссылки в этой статье взяты из книги Гордона Фи « Уполномочивающее присутствие Бога» (Гранд-Рапидс: Baker Academic, репринтное издание, 1 июня 2009 г.)

Гордон Фи о «триумфальном» богословии

https://overthinkingchristian.com/2016/07/26/gordon-fee-on-triumphalistic-theology/

Триумфальное богословие (или Триумфализм ) — богословие, распространенное во многих конфессиях, но обычно встречающееся в пятидесятнических/харизматических кругах. Такое богословие сосредотачивается на том, что христианская жизнь — это жизнь славы, игнорируя при этом, что она также должна быть жизнью страданий. Теперь, хотя это правда, что нам обещана слава в этой жизни (хотя и не та, которую мы можем жаждать), нам, безусловно, также обещаны страдания. Это, очевидно, не нравится большинству, тем более тем, кто живет в очень потребительской стране. Тем не менее Новый Завет ясно дает понять, что для верующих страдание совершенно естественно. Тем не менее, почему-то об этом аспекте страдания либо не говорят, либо упоминают просто как сноску в учении «евангелия процветания». Но не нужно далеко ходить за библейским подтверждением христианского призыва к страданиям,

Исследователь Нового Завета Гордон Фи считает, что «слава» и «страдание» компенсируют напряжение в христианской жизни, утверждая, что мы должны удерживать и то, и другое в равном равновесии (как это делал Павел; это то, что он утверждает в отрывках своей книги) . Сам пятидесятник, Фи использует напряжение «уже» и «еще не» на протяжении всего своего огромного фолианта. Это напряжение прекрасно передано Иисусом в Евангелиях, который говорил о Царстве Божьем как о настоящей реальности, так и о будущем времени.

Что намеревается сделать триумфализм, так это сосредоточиться на том, что Царство Божье находится здесь ( присутствует здесь и сейчас ), пренебрегая при этом тем, что оно еще не полностью укоренено (на самом деле оно уже есть, а еще нет ). Царство Божье (имеется в виду его правление ) существует одновременно в настоящем (есть исцеления ) и в будущем (есть разочарования, поскольку некоторые не исцеляются, мы боремся с грехом и страдаем от тиранических последствий смерти). Хотя Бог правит, это правление еще не полностью реализовано и не будет до возвращения Иисуса.

Некоторые в кругах исцеления верой заходят так далеко, что считают тех, кто не был исцелен, имеющими незначительную долю веры. Таким людям было бы полезно прочитать такие стихи, как 2 Коринфянам 12:7-10 (в котором даже молитвы веры великого апостола Павла не заменяют Божьего суверенитета), а также Марка 8:22-26 (в котором совершается исцеление человека). в процессе; это не происходит автоматически).

Фи предполагает, что, когда мы находим золотую середину в нашем богословии, «мы не ожидаем ни слишком много, ни слишком мало. . . . Здесь мы будем регулярно ожидать и видеть как чудеса, так и участие в Его [Христа] страданиях, не чувствуя разочарования ни в том, ни в другом направлении» (стр. 8, введение). Хотя Фиа не за «триумфализм», он в равной степени против «пораженческого» (его слово) христианина, не знающего никакой славы/триумфа. Он утверждает, что «мы не соглашаемся на размытое понимание, которое воздает больше славы западному рационализму, чем живому Богу» (стр. 9)

*Рекомендуемое чтение: Удивленные силой Святого Духа (Джек Дир). Эта книга написана не с точки зрения традиционных пятидесятников. Это потому, что Джек Дир много лет был профессором Далласской теологической семинарии, школы, которая очень цессационистская (т.е. они верят, что такие дары, как языки, пророчества и исцеления, закончились с приходом апостолов). Путь Дира от сторонника отказа от сторонников продолжения чудесно отражен в захватывающем и легко читаемом стиле, полном остроумия, а также теологической глубины. (Я не мог отложить книгу.)