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Грег Форбес - Дети Сарры: Интерпретация 1 Петра 3:6

Bulletin for Biblical Research 15.1 (2005) 103–107

Children of Sarah: Interpreting 1 Peter 3:6b

GREG FORBES

BIBLE COLLEGE OF VICTORIA

Перевод asaddun

® ESXATOS 2018

Цель этой статьи - подвергнуть сомнению общий перевод 1 Петр. 3: 6 в основных английских версиях и обеспечить лучшую передачу значения, которое справедливо относится не только к стилю автора, но и к богословию 1 Петра в целом.

В первых шести стихах гл. 3, автор послания рассматривает соответствующие отношения верующих жен к своим (неверующим) мужьям. Это является частью более широкого обсуждения, правил домоводства: кодексов поведения для различных аспектов жизни семейства, которые могут быть, в конечном счете, прослежены до Аристотеля. Использование правил домоводства также видно в Посланиях Павла (Еф. 5: 21-6: 9, Кол. 3: 18-4: 1) и, по-видимому, это повлияло не только на христианскую традицию и этику, но также палестинский и эллинистический иудаизм. В соответствии с его общей концепцией христианской миссии как «богобоязненной жизни», Петр призывает христианскую жену принять покорное отношение к мужу, чтобы оказывать на него положительное влияние Евангелия. Она не должна фокусироваться на внешнем украшении, а на своих внутренних достоинствах смирения и кротости духа. Затем используется образ ветхозаветной праматери, как пример такого покорного отношения, когда Сара уделяла особый интерес к ее послушанию Аврааму, и уважение к нему как к κύριος.

Затем Петр в соответствии со своим предыдущим учением относительно отличительности и статуса верующих в 2: 9-10, связывает верующих ветхозаветнойи новозаветной эпохи под одним зонтиком, здесь, используя семейную метафору матери и детей. Народ Божий в новозаветной эпохе (в частности, здесь христианские жены) обозначается ἧς ἐγενήθητε τέκνα («чьи дети вы стали»), с акцентом на относительное местоимение – указывающим на Сарру.

Именно в этом моменте аргументации, мы сталкиваемся с проблематичным причастием ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν, буквально, означающим «делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Ниже приведены примеры рассматриваемого отрывка по основным английским переводам:

NRSV: You have become her children as long as you do what is good and never let fears alarm you.

NIV: You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear.

NASB: You have become her children if you do what is right without being frightened by any fear.

NKJV: . . . whose daughters you are if you do good and are not afraid with any terror.

NEV: You are now her daughters if you do good and are not afraid of anything.

Как видно, английские переводы всегда понимают причастие, как имеющее условную силу. Другими словами, наличие статуса детей Сары зависит от хорошего этического поведения, а не от подверженности страху. Но это понимание противоречит общей богословской линии послания.

Предлагая это возражение, я должен сначала подтвердить свое предположение тем, что априори, обозначение «дочери (дети) Сары» применяется к спасенным или, по крайней мере, состоящим в завете. Это не общеупотребительное выражение, однако, вдохновляя вавилонских изгнанников, Исаия (51: 2) напоминает им об их родителях завета, Аврааме и Сарре, как основу для того, что Бог может сделать что-то значительное для небольшого меньшинства. В Исайя 54: 1 есть еще один намек на Сару, «бесплодную», которая будет матерью многочисленных потомков, которые, в свою очередь, наследуют спасение (стих 3). Иосиф Флавий также ссылается на Сару, как мать еврейского народа (Иуд.война 5. 379).

Конечно, понятие «дети Авраама», безусловно, более распространенное для обозначения статуса завета (Пс. 105: 6, Лк. 13:16), и что оно означает чувство (предполагаемой) Божьей защиты, очевидно, не только в более поздней еврейской традиции (b. 'Erub. 19a, b. Šabb. 33b, Быт. Раб. 48.8; Исх. Раб. 19.4), но и в ранней христианской литературе (Мф. 1:73, 3: 8-9, Иустин Dial. 140). Но классическое христианское обозначение Сары, как матери христианских верующих происходит от Павла, который в довольно сложной аллегории, утверждает, что все, кто свободен от закона, стали детьми обетования с Сарой, как их матерью (Гал. 4: 21-31). В более поздней раввинской литературе Сара считается матерью (кормящей) всех прозелитов из язычников (Pesiq. Rab. 18a; Tan 32a, 54b, cited in C. G. Montefiore and H. Loewe, A Rabbinic Anthology (London: Macmillan, 1938), 573–74.).

Поэтому, учитывая приведенные выше доказательства, чрезвычайно сложно спорить с тем, что ἧς ἐγενήθητε τέκνα в 1 Пет. 3:6 указывает на что-либо, кроме принадлежности к народу Божьему. Действительно, комментаторы единодушны в том, что время аориста указано во времени на продолжающееся действие.

Если это так, то в каком смысле членство в Божьей семье обусловлено хорошим поведением? Безусловно, Петр увещевает своих читателей, чтобы они подражали святости Бога (1: 15-16), но это требование для тех, кто уже является детьми Бога (1:14). Более того, во вступительной главе совершенно очевидно, что статус верующих - результат Божьего действия. Новое рождение - живая надежда на милосердный акт Бога (1: 3); искупление было достигнуто кровью Христа (1: 18-19). Фактически, основные этические предписания, которые начинаются в 2: 11сл. даются только после того, как уже были заложены твердые богословские и сотериологические основания. Поучительно, что этический раздел идет горячо по пятам заветной терминологии, используемой для того, чтобы показать картину очень высокого положения тех, кто следует за Иисусом Христом (2: 9-10).

Кроме того, призыв в 2:11 воздерживаться от плотских желаний, соврешен на основе обозначения верующих, как «странников и пришельцев», (παροίκους καὶ παρεπιδήμους). Несмотря на настойчивость Джона Эллиотта, это терминология, прежде всего, политическая и социологическая, означающая перемещение и отчуждение от враждебного общества. М. Чин выдвинул убедительные аргументы, показывающие, что это по своей сути теологический / эсхатологический язык. Фактически, это не случай «либо / или», а «оба / и». Это потому, что верующие удалены от своего небесного дома, но они не должны жить так, как будто их настоящий дом был в мире. Это будет видно для всех, и их отличительное поведение обязательно претерпит много испытаний и отделение от их языческих соседей.

Таким образом, сомнительно, что «дети Сары» это обозначение для тех, кто собирается вступить в завет, и в результате должны изменить свое поведение или статус (отношение к супругу). Действительно, мы видим, что уравнение работает в другом направлении. В результате состояния в завете, требуется определенный образ жизни. Так почему бы не считатьть причастие в качестве результирующей силы? Это, по сути, приводит к двум возможным вариантам понимания.

Первый заключается в том, чтобы взять итоговую идею как показательную: «Вы стали детьми Сарры, и вы делаете то, что правильно, и делаете, не уступая места страху». Но лучший вариант – позволить причастию действовать в качестве императива: то есть «вы стали детьми Сарры, так что делайте добро и не давайте места страху!» Это не только позволяет императиву вырасти из призыва (как и в других местах в 1 Петра), но употребление такого причастия всегда согласуется с другими настоящими причастиями, которые используются в правилах домоводства, как императивы (2:17, 18; 3: 1, 7).

Как же комментаторы? Из основных комментаторов на английском языке, которые обсуждают причастия в этом контексте, только J. R. Michaels недвусмысленно полагает, что императивативная сила причастия является «лучшей альтернативой». Ранее Ф.У. Бире выступал против условного смысла причастия, но затем выбрал перевод «в том, что вы делаете добро» , который обладает более расплывчатым смыслом и, по-видимому, все еще имеет некоторую условную силу. Л. Гоппельт утверждает, что христианские жены не становятся детьми Сары на основе хорошего поведения. Он утверждает: «Причастия выражает, но демонстрирует это отношение к Саре». Но, к сожалению, он затем переводит текст против собственного мнения, как: «Вы стали ее детьми, если будете вести себя правильно и не бояться запугивания». P. J. Achtemeier утверждает, что «очень маловероятно», что причастие условное, но затем, казалось бы, падает на свой меч, предлагая либо инструмент, означает «к» или, более вероятно, сопутствующие обстоятельства («когда»). Но при обоих этих вариантах условная сила все еще ярко представлена. Дж. Х. Эллиот считает, что причастие «описывает нынешнее поведение и доверие, вытекающие из становления духовных детей Сары через обращение». Но он выбирает ориентировочный смысл в переводе: «Вы стали ее детьми, которые сейчас делают, что правильно и не боятся какого-либо устрашения». Это, безусловно, лучшее предложение, чем большинство других, но Михаэльс ближе других к нашему исследованию, отмечает в своей работе акцент на императивном смысле причастия.

Итак, в заключение отметим, что любая интерпретация 1 Пет. 3: 6b, которая придает причастию условную силу, прямо или косвенно, не может быть устойчивой. Такая интерпретация отходит от порядка употребления окружающих причастий, используемых в качестве императивов в «правилах домоводства» и, что более важно, чуждо теологии 1 Петра. Более жизнеспособной альтернативой является принятие его в качестве императива: призыв к действию дочерей новозаветного народа, как детей Сарры.