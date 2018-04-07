Наши переводы Гарднер - ИСАЙЯ 65:20: Столетние или тысячелетние?

A.E. Gardner, Biblica, Vol. 86 (2005) 88-96

Перевод asaddun ® ESXATOS 2018

Главным пунктом настоящей статьи является Исайя 65:20, смысл которого очень спорный. Теологически было поставлено под сомнение, почему грешники все еще существуют после сотворения новых небес и новой земли. Лингвистически этот стих неловко сформулирован, оставляя открытым возможность того, что грешник умрет в зрелой старости столетним, параллельно с праведниками, которые также умирают, но пребывая молодыми, в сто лет. Чтобы разрешить трудности, изложенные в Ис. 65:20, необходимо рассмотреть контекст.

Вполне вероятно, что Исаия 65-66 - это ответ Бога на обвинение в том, что Он скрыл свое лицо от своего народа и не слушал их просьбы о том, чтобы Он простил их грехи, восстановил племена, Сион, Иерусалим и Храм. Многие из этих тем рассматриваются в Исаии 65. В стихах 1-15 Бог утверждает, что Он больше не будет наказывать народ в целом, а скорее тех лиц, которые несут ответственность за свои собственные действия и будут наказаны или вознаграждены соответственно. Ис. 65,13-15, как полагается Смит, находится под сильным влиянием от Втор. 28, 27-48, где появляются серии контрастов о будущем для двух групп среди народа, когда Бог уничтожает тех, кто не является его слугами. Ис.65,16 является загадочным стихом, который будет рассмотрен позже.

После упоминания о создании новых небес и земли в 17-м стихе, сделан ряд утверждений о будущем блаженстве, многие из которых контрастируют с нынешними условиями состояния людей, и выполнения обещаний, которые Бог давал:

Бог будет создавать Иерусалим радостью (gilah) и народ веселием (mashosh), и «голос плача (bekhi) и голос вопля (zeaqah) не будут слышны в нем больше» (65,18-19). «Плач» (bekhi) и «вопль» (zeaqah) появляются в другом месте у Исайи в контексте разрушения. Учитывая это, смысл настоящего отрывка состоит в том, что Бог создает Иерусалим, который больше никогда не будет уничтожен. Не будет более преждевременной смерти (65, 20). Застроенные дома будут заселены, а посаженные виноградники будут приносить свои плоды, которые будут вкушать их хозяева, а не другие (65,21). Это напоминает аналогичное предостережение Втор. 28, 30, где те, кто не слушают Божьи заповеди «строили бы, но не жили бы в построенных домах, сажали виноградник, но не вкушали плоды его». Божьи люди будут жить так долго, как живут деревья (65,22). Если дерево, о котором идет речь, не является древом жизни (Быт. 2,9; 3,22,24), то деревья все же умирают. Продолжительность жизни дерева и человека, может связываться с Ис. 61,3, где новый народ Бога должен называться «деревьями праведности». Сравнение праведного человека с деревом, появляется в Пс. 1,3 и Иер. 17,8. В Ис.65,22 избранные Богом люди будут наслаждаться делами своих рук. Это согласуется с Втор.16,15; 24,19; 25,12; 28,12, где объявляются благословения о деле рук тех, кто соблюдает Божьи заповеди. Нужно отметить, что глагол, переведенный как «наслаждаться» (balah) в большинстве английских переводах, на самом деле означает «износ» на иврите. Истинное значение глагола в том, что люди будут жить достаточно долго, чтобы иметь возможность воспользоваться изделиями рук своих. Таким образом, этот стих связывается с предыдущим, параллельно жизни, длящейся, как жизнь дерева и связи со следующим стихом, где их труд не будет напрасным. Люди не будут трудиться «впустую» (lariq), а также не будут рождать на «горе» (behalah) (65,23), причем оба эти слова появляются в Лев 26,16, где упоминается о том, что произойдет, если люди не повинуются завету. Лев.26,16 появляется в аналогичном контексте с Втор. 28,12, как одно из обетований, цитируемых в контексте предыдущего стиха Исаии. Понятие бесполезного труда также, вероятно, будет переменой того, что сказано в Ис. 49,4, где слуга Бога полагал, что он трудился напрасно (lariq). Бог будет внимателен к просьбам своих слуг (65, 24). Этот стих контрастирует между Божьим немедленным ответом на прошения своих слуг, и отсутствием ответа на мольбу тех людей, которые оставили Его (Ис. 65,12). Дикие звери будут в мире с одомашненными животными (65,25). Это почти повторение Ис. 11, 6-9. Это также говорит о том, что Бог предназначил такой мир между творениями изначально.

Подводем итог тому, что было отмечено в Исаии 65 до настоящего времени: эти слова в первую очередь касаются изменения условий для жизни людей в зависимости от того, какое отношение к Богу они проявляют: они получают награду в форме физических благ и духовного мира на слугах Бога, либо наказания в виде физических лишений, а также душевных мук и, в конечном счете, смерти, для тех, кто отвернулся от Бога. В том мире не будет никакой опасности от диких зверей или змей. Людям будет дана милость Бога, и праведные люди будут наслаждаться плодами своих рук, в отличие от тех, которые изображены во Втор. 28,30. Кроме того, Иерусалим в будущем, будет навсегда избавлен от разрушения.

Новые небеса и новая земля Ис. 65,17 и то, что они влекут за собой, имеют решающее значение для ответа на богословский вопрос о том, почему грешники продолжают существовать (Иса 65,20). Я изучал новые небеса и новую землю в более ранней публикации, и пришел к выводу, что они указывают на новую эру в отношениях Бога со своим народом и его землей. Ис. 65,17 говорит, что во время создания новых неба и новой земли, прежние вещи не будут вспоминаться (hazakarnah), и не придут на сердце (taaleynah al-leb). Ближайший библейский контекст для этого утверждения – Иер. 44,21-22:

«21. не это ли каждение, которое совершали вы в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, воспомянул (zakar) Господь? И не оно ли взошло Ему на сердце (taaleynah al-leb) 22. Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали; поэтому и сделалась земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием, без жителей, как видите ныне.»

В этом отрывке Иеремии видно, что земля была опустошена потому, что Бог вспомнил о грехах людей. Аналогичное утверждение имеет место во Втор.29, 23, где проклятие падает на тех, кто нарушает заповеди завета (ср. 29, 20-21 и 27) и влияет на землю, чтобы она стала похожей на Содом и Гоморру. Применительно к Ис. 65,17 это указывает на то, что во времена новых небес и новой земли Бог не будет помнить прошлые грехи, и земля не будет опустошена.

Ис. 65,16 еще больше усиливает связь между народом (Божьи слуги) и землей:

«а рабов Своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины (amen); и кто будет клясться (hanishba) на земле, будет клясться (yishba) Богом истины (amen) — потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих.»

Описание Бога как Бога истины напоминает библейские места, где появляется amen. Amen не используется нигде в качестве описания Бога, а скорее как ответ на заявления, сделанный для подтверждение их исполнения. Такие заявления подразделяются на две категории:

обещание исполнить проклятия, призываемые на тех, кто нарушает обетование (Втор 27, 15-16 ср. Иер 11,4-5) утверждения о единственном и вечном характере Бога (см. Пс. 41,14 [13]; повторяется в 1 Хрон. 16,36; Пс. 72,9; 89,33 [52]; 106,48.)

Слово «амен» напоминает о вечной природе Бога и о наградах для тех, кто живет в соответствии со Его волей. Оно связано с отрывками из Второзакония, соответственными с Ис. 65,18-25. Следует отметить, что в Ис. 65,16 Божьи слуги это те, которые благословляют себя именем Бога истины (amen).

Было также установлено, что понятие клятвы на земле встречается во Второзаконии, в котором земля (erets) и клясться (shaba) встречаются часто:

земля была обещана (клятвенно) Аврааму и его семени (1,8; 6,10,23; 7,13; 8,1; 10,11; 28,11; 30,20; 34,40) только тем, кто повинуется Богу, будет разрешено войти / остаться на земле (1,35; 6,18,23-24; 8,1,30,20), которую Бог обещал (клялся) Аврааму, Исааку и Иакову земля, которую Бог обещал (клялся) отцам, будет плодоносной (для людей и скота), если будут соблюдаться Божьи заповеди (7,13; 28,11)

Интерпретируя ссылки на Второзаконие, о тех, кто клялся на земле в Ис. 65,16 - люди Бога это те, которые понимают связь между владением землей, ее плодородием и соблюдением Божьих заповедей.

Природа новых небес, которую я обнаружил, усиливается двумя ранее написанными отрывками: Ис. 45,8 и Ис. 34,4. В Ис. 45,8 небеса проливают правду и соединяются с землей, производя спасение и праведность вместе. Это связано с изображением земли в 65,16. Ис. 34,4, где указано:

И истлеет все небесное воинство;

и небеса свернутся, как свиток книжный;

и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы,

и как увядший лист — со смоковницы.

Это должно произойти в контексте гнева Бога против народов и их богов, которых он поставил под заклятие и предал на погибель (34,2). В стихе 3 подробно описывается смерть преступников, чья кровь будет такой, что она размочит собой горы. Стих 4 говорит о наказании воинства небесного, которые, несомненно, должны рассматриваться с точки зрения того, что это боги народов, которые только что были преданы погибели. Смысл этого образа заключаются в том, что небеса настолько сжались, будучи свернутым, что их воинству невозможно там пребывать, таким образом, они исчезают так же, как листья на дереве будут засыхать и падать, так как неспособны питать влагу из ветви. Следует отметить, что сами небеса не разрушаются. Они свернуты как свиток и так, как они свернулись, они могут быть развернуты снова. Когда они восстановятся, они будут уже без прежних небесных тел, которым в прошлом поклонялись ложно народы земли. Такая интерпретация хорошо согласуется с Ис. 60,1-2; 19-20, где единственным источником света является единый Господь. Без Него тьма покрывала бы землю 60,3, и, продолжает говорить Исайя, народы и цари были бы привлечены к этому свету. Ис. 60,19 указывает, что солнце больше не будет светом дневным ​​или луна светом ночным. Вместо этого Бог будет вечным светом.

К моменту начала новых небес и новой земли в Ис. 65,17 те, кто не заботится о Боге или о соблюдении Его заповедей, погибнут, ибо Бог погубит их (Ис. 65,15). Будут жить только те, кто являются слугами Бога. Это тем более удивительно, что грешники встречаются в Ис. 65,20. Однако новые небеса и новая земля ничего не говорят об измененном характере людей. Скорее они говорят об исчезновении небесных тел, которым поклонялись вместо Бога в прошлом, поэтому небеса соединяются с землей таким образом, чтобы производить спасение и праведность. Плоды последних будут переданы праведникам, которые являются Божьими слугами. Они больше не будут привлечены к ответственности за грехи неправедных. Более того, земля не пострадает от грешников. Другими словами, новые небеса и новая земля позволят праведным людям процветать на земле полноценно, как обещал Бог во Втор. 29,9, без наказания народа и земли за дела тех, кто непослушны Богу. Люди же будут оставаться теми, кем они всегда были, людьми, которые должны сделать выбор относительно того, какому пути они последуют в жизни - либо они будут поклоняться Богу и исполнять Его волю, либо они отвергнут Бога и Его заповеди. Тогда нас не должно удивлять то, что новые грешники будут появляются во времена новых небес и новой земли. В новую ​​эпоху, в отличие от предыдущей, они не будут негативно влиять на праведность или на землю. Oни будут наказаны за свои собственные проступки.

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Обратимся теперь к трудностям, связанным с неясностью перевода Ис. 65,20. Перевод с масоретского текста читается так:

Там не будет более малолетнего и старца,

который не достигал бы полноты дней своих;

ибо столетний будет умирать юношею,

но столетний грешник будет проклинаем.

В Иc. 65, 20 ясно сказано, что жизнь, хотя и продолжительна, но не вечна. Фраза «достигал полноты дней своих» появляется в Исх 23,26, где Бог обещает, что если люди будут служить Ему, соблюдая Его заповеди, не будет никаких выкидышей или бесплодия на земле: «число дней твоих Я сделаю полным». Значит Ис. 65,20 тогда объявляет о намерении Бога выполнить Свое обещание в Исход 23,26, которое не было реализовано до начала новых небес и новой земли, потому что не все соблюдали Божьи заповеди. Хотя нет лингвистической связи, Ис. 65,20 также выполняет особый аспект обещаний Второзакония, в местах, часто упоминаемых более ранними стихами в Исаии 65. Например: послушание завету Бога приведет к долгой жизни на земле, которую Бог дал Своим людям (ср.Втор. 4, 40, 5,16 .33 [30], 6,2, 22,7, 25,15; 32,47). Следует отметить, однако, что в Исх. 23,26, Второзаконие и Ис. 65,20, своевременная смерть, по-прежнему остается частью человечества. Что не так ясно, так это то, каким является верхний предел срока жизни. Проблема стиха Ис.65,20 заключается в том, что нет очевидной разницы в долгожительстве между юношей-праведником и грешниками, и решение этой проблемы должно прояснить продолжительность жизни в случае праведников. Whybray обращает внимание как к молодежи, так и к грешнику, и, следуя Вестерману, предлагает понять hakhute, слово, обычно переводящееся как «грешник», как «тот, кто терпит неудачу». Фраза теперь читается так, что тот, кто терпит неудачу (будучи) в возрасте ста лет, будет проклинаем.

Такая интерпретация не согласуется с собственным утверждением Whybray: «Такое обещание здесь - возвращение к долговечности возраста до того, как произошел потоп, зафиксированное в Книге Бытия». Прочтение Бытия 5 показывает, что помимо Еноха (который не умер), самый молодой патриарх ко времени смерти дожил до восьмиста девяносто пяти лет (Малелеил, Быт 5,17). Продолжительность жизни в сто лет для праведного человека в Ис. 65, 20 не соответствует такому долгожительству. Whybray прав, когда связывает более длительный срок жизни в Ис. 65, 20 с допотопным периодом? Вероятно, нет, для Ис. 65, 25, с его видением шалома в природе, видение представляет возвращение к первоначальным намерениям Бога о Его творении, намерениях, которые человек не выполнял до потопа Быт. 6,9-11.

В Ис. 65,22 говорится, что дни Божьего народа будут как дни дерева: деревья, упомянутые в Библии, включают дуб, кедр, оливковое дерево, инжир. Дуб известен своей длительной продолжительностью жизни примерами, которые зарегистрировали до 1600 лет жизни. Кедр Ливана доживает до возраста 2000 лет. Оливковые деревья могут жить 1000-1,500 лет, с неподтвержденными сообщениями о дереве около Иерусалима – возрастом 1900 лет. Оливковым деревьям на островах греческого архипелага, как утверждается, около 2000 лет. Самому старому известному инжирному дереву было 345 лет. Просто 100 лет жизни, по мнению Whybray и других, в Ис. 65,20 не согласуется с Ис. 65,22, где продолжительность жизни дерева более соответствует продолжительности жизни Патриархов в Бытие 5. Существует связь между Ис.65,20 и Ис.65,22, вероятно, за исключением тематического сходства, еще и лингвистическая: ki появляется в обоих стихах как утверждает Steck.

Уместно снова взглянуть на этот трудный текст Ис. 65,20 и посмотреть, можно ли предложить новый перевод, читая Септуагинту:

Не будет там малолетнего и старца,

который не достиг бы полноты лет своих,

ибо юноша будет столетним,

а грешник будет уже умирать столетним и проклят будет.

LXX применяет смерть к грешнику, а не к праведнику в юности, прочтение, которое принимается, без комментариев, рядом ученых. Такое прочтение делает жизнь праведного человека ближе к жизни дерева, в сто лет - это всего лишь молодежь и, с этой точки зрения, такое мнение более удовлетворительно. MT не позволяет понять текст таким образом: waw после hakhate нужно будет перемещать, как и префикс для yimot, чтобы сделать такое прочтение возможным.

Тем не менее, нет текстовой поддержки для такого прочтения Септуагинты. Вместо этого оба свитка 1Q Ис. и 1Q Ис.b согласны с Масоретским Текстом. Это говорит о том, что Септуагинта пытается преодолеть трудное прочтение и, что MT будет предпочтительнее. Как же тогда это следует понимать? ki следует рассматривать как разделительный пункт в предложении: то, что сказано о днях молодого, и старого человека относится к полноте жизни и то, что сказано о молодом и грешнике, относится к жизни, которая прервана. Возможный перевод может выглядеть так:

Там не будет более малолетнего и старца,

который не достигал бы полноты дней своих;

когда юноша столетний умирает,

то столетний грешник будет проклинаем.

Молодой и грешник контрастируют с молодым и старым человеком - праведниками. Драйвер попытался согласовать то, что сказано о каждом из них, когда он предположил, что qll (проклят) следует читать как арамейский qallal, который означает «внезапно исчезнуть». Однако это не поддерживается переводами. Более вероятно, что qll - это намек на Иов. 24,18, где единственный раз это слово упоминается в таком положении. В этом месте говорится о том, что нет будущего для злого, даже если он, кажется, процветает все время. И далее, «его часть проклята (qll) на земле» (Иов 24,18) и внезапный конец будет «для тех, кто согрешил (qll) - это Шеол» (Иов 24,19). Заметно, что словесная форма слов Исаии для «грешника» (hatu) появляется также и у Иова. Признание этой аллюзии обеспечивает параллель между судьбой столетних молодых и столетних старых грешников в Ис. 65,20, без необходимости в текстовом исправлении. Это также позволяет сделать вывод, что тот, кому сто лет, - это всего лишь молодежь. Таким образом, нормальная продолжительность жизни будет похожа на нормальную жизнь патриархов допотопного периода и продолжительности жизни дерева. И если кто оступится от Божьих законов, то он внезапно погибнет.

Исаия 65 - это ответ Бога к своим слугам, с уверением их, что грешники будут наказаны, даже истреблены. Кроме того, во времена новых небес и новой земли Иерусалим станет местом радости, который никогда не будет разрушен. Обетования Второзакония будут исполнены в полноте для слуг Бога на земле, которую Бог дал им, они будут наслаждаться плодами своих трудов. Как и во Второзаконии, их жизнь не вечна, но, после создания новых небес и новой земли, продолжительность жизни праведного человека будет соответствовать жизни допотопных патриархов. Грешники, однако, все еще могут появляться в этом будущем веке, где человеческая натура не меняется. В отличие от предыдущего века, праведник больше не будет нести ответственность за деяния грешников, и земля не пострадает от них. Вместо этого грешник будет проклят, и юношей умирает в сто лет. Признание того, что в Иов 24,18 также упоминается, что грешник проклят и внезапно прекратит свои дни, позволяет сделать вывод о том, что грешник и молодой являются описаниями того же типа человека, который встречает раннюю смерть в сто лет. Это устраняет необходимость отказа от масоретского текста Ис. 65,20, как это было сделано в Септуагинте и с чем соглашались ученые в прошлом.