Gardner - Природа новых небес и новой земли в Исайя 66:22

История литературно-критического анализа Исаии сложна, и взгляды отдельных ученых часто противоречивы, как в отношении Исаии в целом, так и в отношении глав 65-66. Исаия 66:22 часто рассматривается как последующее дополнение к тексту, повторяя 65:17. В противовес этому 65:17 воспринимается как имитация 66:22! По этим причинам в настоящем исследовании автор будет придерживаться синхронного подхода к тексту. Очевидно, что в данном стихе и в его непосредственном контексте имеются ссылки на предыдущие главы в самой книге Исаии.

Anne E. Gardner - Природа новых небес и новой земли в Исаия 66:22

THE NATURE OF THE NEW HEAVENS AND NEW EARTH IN ISAIAH 66:22 - Anne E. Gardner

В тексте Исайя 66:22 написано:

Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.

Комментаторы разделились относительно того, что подразумевается под понятием новизны.

Два основных представления следующие:

что старые небеса и старая земля должны быть физически уничтожены, а на их месте созданы новые. Скиннер, например, следовал этой точке зрения. Он также поддерживал Вайбрея, который считает, что Исайя 65: 17 был позднее добавлен к не-космическому видению 65: 18 кем-то, кто был вдохновлен отрывком 51: 6, где космический порядок является преходящим. Он не комментирует космический порядок в 66:22. Биддл, похоже, поддерживает мнение, что небеса и земля будут уничтожены и заново сотворены. что старые небеса и старая земля должны быть обновлены в метафорическом или переносном смысле. Вестерманн явно отвергает первое мнение, утверждая, что оно относится к апокалиптической литературе. Вместо этого сотворенный порядок «должен быть чудесным образом обновлен». Киссане более конкретен, рассматривая «восстановление Сиона» как «новый мировой порядок, в котором восторжествуют благочестие и справедливость». Уоттс также воспринимает новые небеса как свидетельство нового мирового порядка и, подобно Киссане, связывает его с историческими событиями: «Персидская империя стала пространством в котором Господь воссоздает и избавляет Израиль, а Израиль призван назад в свою землю, а центром паломничества для народа - будет Иерусалим».

Воссоздание или обновление? Мы могли бы пойти еще дальше, и задаться вопросом: воссоздание или обновление небес и земли, или воссоздание или обновления Сиона и Божьего сообщества? Или оба? Почему новые небеса и земля упоминаются в Исайя 66:22, а также в 65: 17? Исследование Исайя 65: 17 уже проведено. Было проведено изучение относительно используемого в нем словаря и наличие связей в этом стихе с предыдущими отрывками у Исаий, и другими библейскими отрывками, с точки зрения, как темы, так и словаря. Было обнаружено, что новые небеса и новая земля будут модифицированными версиями прежних. Изменения, которые произойдут, таковы:

1. - грешники будут ограничены в длительности своей жизни (Исайя 65: 13-15) и умрут проклятыми в возрасте ста лет.

2. - грешники больше не будут приносить на землю проклятия Втор 28 из-за непослушания Богу.

3. - праведники, напротив, будут наслаждаться всеми благами общения с Богом:

Иерусалим будет местом радости (Ис. 65: 18-19);

преждевременной смерти больше не будет (65:20), ведь жизнь каждого человека будет такой же долгой, как у дерева (65:22);

не будет больше страха перед опустошением земли как наказанием за грех, поэтому праведники будут жить достаточно долго, чтобы получать пользу от дел своих рук (65:22);

Бог всегда будет заботлив к своему народу (65:24), и в результате в природе будет гармония, даже хищные животные и рептилии живут в мире со всеми другими созданиями.

Другими словами, будет справедливость как для людей, так и для земли. Исайя 45: 8, где небеса открываются и праведность изливается с небес на землю, которая раскрывается для ее получения и которая, в свою очередь, производит праведность и спасение, символизирует сотрудничество небес и земли в будущем. Было также высказано предположение, что Исайя 34: 4 может лежать в основе понятия новых небес. Там образы небес сворачивающихся, как свиток, пока небесные тела (которым часто поклонялись вместо YHWH) не поколебались, и не упали, как листья с дерева. Это предотвратит ложное поклонение в будущем. В контексте Исайя 65: 17 не было никакого упоминания о разрушении существующих небес и земли (Исайя 51: 6 предполагает разрушение как неба, так и земли. Исайя 24: 29-30 только землю).

Текст Исайя 66:22 говорит:

Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.

Сразу видно, что в Исайя 66:22 говорится о семени и имени народа Божьего, чего не было в Исайя 65: 17. Прежде чем рассмотреть это различие, будет проведено исследование контекста Исайя 66:22.

Контекст отрывка Исайя 66:22

Важно отметить, что весь отрывок Исайя 66: 15-24 адресован «тем, кто трепещет перед словом (Бога)» (см. ст. 5). К этим людям снова текст обращается непосредственно в 66: 10-14, где они уверены, что, подобно грудному ребенку, они получат средства к существованию в Иерусалиме, изображенном как кормящая мать. Бог тоже утешит их. В 14 стихе они уверены,

И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается.

Стихи 15-17 далее дают некоторое представление о действиях Бога против его врагов, объявляя в общих чертах универсальный суд (ибо Бог будет судить всякую плоть), происходящий в Иерусалиме (см. стих 6), но подробно описывающий тех в Израиле, которые будут быть целью. К последним относятся люди, чьи проступки описаны также в Исайя 66: 3, где они противопоставляются тем, кто «трепещет перед словом (Бога)» (66: 2). Для адресатов Исаии 66 было бы очень важно, чтобы их враги, которые были согражданами Израиля, были побеждены, ибо последние описываются Богом в стихе 5 как «ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое» (см. Исайя 56: 8, где Бог соберет изгоев Израиля, а также иноземцев и евнухов, соблюдающих завет). Когда Иерусалим и его жители, который включал бы иноземцев (Исайя 56: 3, 6-7 намекнул на суд над иноземцами в соответствии с принятием ими завета Бога), когда он очиститься, придет время обратить внимание на весь остальной мир, который ранее не был знакомым с YHWH. Это предвосхищается во второй части Исайя 66: 18,

И вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою.

который указывает на Ис.66:23, когда «всякая плоть придет поклоняться пред лицо Моё». Стихи 19-21, в которых Бог «поставит знамение среди них» и «отправит спасенных из них» с миссией к дальним народам с целью привлечения «своих собратьев» в Иерусалим, что вызвало проблемы понимания для комментаторов:

Что является предшествующим для тех, среди которых установлено знамение? Что означает «они» в фразе «спасенные из них»? Какова природа знамения? Означает ли "своих братьев" других евреев, язычников или обоих?

Обычный способ ответить на подобные вопросы - внимательно посмотреть на непосредственный контекст, но в данном случае непосредственный контекст вводит в заблуждение, что приводит к совершенно разным интерпретациям. Тогда необходимо рассмотреть более широкий контекст главы, и всего свитка Исаии, особенно того, как выражения, встречающиеся в Ис. 66: 19-21, автор использовал в других местах.

1.«Те, кто спасаются», «кто идет к народам» ... «кто не слышал моей славы и не видел моей славы» (ст.19), должен указывать на тех, кто пережил кровопролите в Иерусалиме. Однако необходимо поставить вопрос о том, почему они обозначаются во множественном числе от третьего лица, а не во множественном числе от второго лица, как можно было бы ожидать, если бы они были идентичны адресатам. Ответ на этот вопрос будет разворачиваться ниже в связи с пониманием знамения.

2. Стих 19 открывается заявлением «Я поставлю знамение среди них». Непосредственным предшественником являются «народы и языки» в 18-м стихе, который является вероятным изображением «их».

3. О природе знака (знамения), не указывается, как отмечают большинство комментаторов. Тем не менее, в других случаях «знамения» (ивр. «ot») в книге Исаии указано, каким должен быть знак, и поэтому было бы нехарактерно, чтобы его здесь не упоминали. Возможно, что комментаторы упустили из виду значение стиха 14b, адресованного тем, кто «трепещет перед словом Божьим».

и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается.

Это возникло в 19-м стихе и, как таковое, может представлять собой знак, который олицетворяют те, кто избежал суда. Конрад видит, что Иса 37: 30-32 лежит позади упоминания о знаке, и в этом он, вероятно, будет частично прав. Исайя 37: 30-32, часть пророчества, обращенного Езекии во время ассирийской угрозы, содержит как слово «знак», «ot», и слово «избавление» («pleitat»). Знак этот был сельскохозяйственный: Езекия уверен, что его народ не будет голодать, и к третьему году они смогут сеять, собирать, сажать виноградники и есть их фрукты (посадка виноградников и потребление их плодов напоминает картину грядущего блаженства для Божьих слуг в Исайя 65:21). Точно так же «спасшийся» дом Иудеи снова пустит корни и принесет плоды. Ибо остаток выйдет из Иерусалима и избавление - с горы Сион. Этот отрывок говорит о том, что спасшихся в Исаия 66: 19 следует считать иудеями. Однако, в дополнение к Исайя 37: 30–32, есть еще один библейский отрывок, который, скорее всего, связан с Исайя 66: 19. Это текст Исайя 45:20, который гласит: «Соберитесь (hiqa b tsu) и придите (bau), приблизьтесь все, уцелевшие (peliti) из народов (goyim). Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает». Сразу видно, что в этом стихе используются четыре слова (на что указывает текст иврита), которые появляются в Исайя 66: 18-19. Кроме того, слово «соберитесь» происходит от того же мужского номинального корня, тогда как в Исайя 37: 31-32 используется женская форма.

Комментаторы разделились относительно того, относится ли «собравшиеся из народов» в 45:20 только к израильтянам или к язычникам. Тем не менее, контекст отрывка, который включает в себя

а.) Божье объявление Киру о его славной роли в мировой политике, чтобы Кир мог узнать, что YHWH - один Бог (45: 1-7,13),

б.) утверждение египтян, эфиопов и сабеев, которые обращаются к Киру, что Бог – с ним (45:14),

в.) акцент на том, что Бог является творцом неба, земли и (всех) людей (45:12, 18) и что нет другого Бога (45: 5,18),

г.) обращение к «краям земли» о том, чтобы обратились к Богу и были спасены (45:22),

предполагает мнение, что язычники - это те, на кого указывает выражение «собравшиеся из народов». Действительно, роль Израиля в этой главе незначительна.

В итоге, два разных отрывка, Исайя 37: 30-32 и Исайя 45:20, образуют параллели с «теми, кто спасается от них». Один отрывок утверждает, что люди из дома Иуды являются спасшимися, а другой – что это язычники. Двойная идентичность связана с тем, что «всякая плоть» подчиняется Божьему суду, который имел место в Иерусалиме в Исайя 66: 16. Тем не менее, как отмечалось выше, слово, использованное в Исайя 66: 19 для «тех, кто спасается», совпадает со словом используется в Исайя 45:20, где текст указывает на язычников, предполагая, что Исайя 45:20 более важен в качестве фона для 66: 19, чем Исайя 37: 30-32. Если Исайя 66: 19, как и Исайя 45:20, указывает на язычников, это объясняет, почему в прямом обращении (от второго лица) к израильтянам, которые «трепещут перед словом Божьим», те, кто спасся и был послан в народы, обозначаются третьим лицом во множественном числе, т.е. они не идентичны адресатам.

Спасенные праведные язычники отправляются к далеким народам (Ис. 66: 19), связываясь с призывом Бога «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли» в Ис. 45: 22. Затем они «и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу... на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, — подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». (Ис.66:20)

4.Примечательно, что притяжательное местоимение второго лица множественного числа появляется вместе с «братьями». Затем термин «братья» связывается с адресатами. Означает ли это, что братья, как и адресаты, являются израильтянами? Каждое употребление термина akhim e Исаии говорит о людях той же национальности, поэтому наиболее вероятно, что именно израильтяне обозначаются так в Ис 66:20. Возвращение братьев в Иерусалим через посредство язычников сравнивается с приношениями, совершаемыми в чистом сосуде от израильтян и, следовательно, столь же достойными похвалы. В стихе 21 говорится, что Бог сделает некоторых из этих возвратившихся - священников и левитов, другими словами, они должны иметь тот же статус, что и израильтяне, в доме Иуды, которые избежали суда. Это может свидетельствовать о том, что израильтяне из некоренного происхождения в земле Иуды считались низшими, в некоторых кругах, во время написания Исайя 66.

Затем появляется ключевой стих для нашего исследования, стих 22:

Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше.

«Ибо» является следствием всего, что было до этого: праведные коренные израильтяне, спасенные из язычников и израильтяне, вернувшиеся из диаспоры, все предстанут перед Богом. Исследование использования термина asah – сотворю, подтверждает это.

Сотворю (asah)

Глагол, используемый для сотворения новых небес и новой земли в Ис. 65: 17, это bara. В тексте Ис. 66:22 этот глагол – asah. Вместе они преднамеренно или непреднамеренно отражают первую и вторую истории творения в Бытие 1-2, в которых также используются bara и asah в этой последовательности. Вторая история творения представляет Адама и Еву, родителей всего человечества, и, таким образом, связана с темой включения всего человечества в тексте Исаия 66. Использование asah в Ис. 66:22 обращает внимание на предыдущие стихи Исаии, где глагол использовался для создания первых небес и земли, т. е. 37: 16; 45: 12, 18.

Исаия 37: 16 употрбляет глагол в контексте молитвы, которую Езекия обращает к Богу о спасении Иудеи от Сеннахирима. Ис. 37: 16 гласит,

Господи Саваоф, Боже Израилев,

сидящий на херувимах!

Ты один Бог всех царств земли;

Ты сотворил небо и землю.

Езекия продолжает, описывая ужасные поступки Сеннахирима. Он заканчивает свою молитву, умоляя, в стихе 20,

И ныне, Господи, Боже наш,

спаси нас от руки его;

и узнают все царства земли,

что Ты, Господи, Бог один.

Признание Езекией Бога как одного и единственного и исповеданная зависимость от Него, очень напоминает о связи с теми, на кого Бог смотрит (благосклонно) в Ис. 66: 2. И Его желание, чтобы все народы земли почитали Бога единственным, что находит соответствие в Ис. 66: 19, где Божья слава должна быть явлена среди народов.

В начале 45 главы Исаии Бог говорит Киру, своему помазаннику, что он сделает, чтобы поднять его, чтобы подчинить ему народы. Цель Бога в том, чтобы все народы с востока на запад знали, что Он единственный Бог. В Ис. 45:12 Бог утверждает,

Я создал землю и сотворил на ней человека; Я — Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.

Это связано с миссией Кира, потому что следующий стих говорит:

Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его.

Он построит город Мой

и отпустит пленных Моих,

не за выкуп и не за дары,

говорит Господь Саваоф.

Опять же, есть упор на Бога как создателя всего человечества, что, конечно, предшествует избранию Авраама и его линии потомства. Примечательно, что праведный язычник играет важную роль в возвращении еврейских изгнанников в Иерусалим, что связано с тем, что было исследовано выше относительно Ис. 66: 19.

Последнее появление термина asah до Ис. 66 находится в Ис. 45: 18 (шесть стихов из предыдущего эпизода). Бог представлен как

Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса,

Он, Бог, образовавший землю и создавший ее;

Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее;

Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного.

Как и в Ис. 45: 12, подчеркивается, что сотворение Земли, сотворение людей идет рука об руку; такой примечательный мотив подчеркивает охват языческих народов в Исаия 66.

Исаия 66: 2 утверждает, что «Новые небеса и земля» «предстанут предо мной (Богом)». "Предстанут предо Мной" (amad liphney) это литургическая фраза, как указал Бекен. Она связана с Ис. 66: 23, где «от одного новолуния до другого, от одного Субботы до другой, всякая плоть придет поклоняться передо Мной, говорит Господь». «Всякая плоть» включает в себя людей из дальних стран, которым Божья слава была объявлена теми, кто были спасены от предшествующего суда. Другая часть человечества, которая согрешила против Бога, будет с позором просматриваться, как трупы, «ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти». (Ис.66:24). Как и в Исаия 65, новая община будет сосредоточена на Иерусалиме, который, согласно Ис. 62: 2, также будет «называться новым именем». Как и текст Ис. 65: 17, к которому он относится, Ис. 66:22 указывает на обновление небес и земли, а не разрушение существующих, за которым следует второе творение.

Инклюзивный словарь Ис. 66: 2 ясен. Однако следует отметить, что этот стих адресован народу, обозначенным как «ваше семя» и «ваше имя». Соответственно, эти термины будут исследованы с точки зрения их внутреннего значения в книге Исаии.

Семя.

«Семя» в отрывках до Исаии 66 можно разделить на три категории:

Семя патриархов: Авраама в 41:8; Иакова в 44:3; 45:19; и Израиля в 43:5; 45:25; 48:18-19; семя, упомянутое в связи с новым сообществом: 6:13; 59:21: 61:9: 65:9, 23; семя страдающего Слуги в 53:10.

Семя патриархов. Контекст всех отрывков в этой категории похож. Они расположены близко ко времени свержения Вавилона (41: 11-12; 43:14; 44: 24-26; 48: 14-16); Кир провозглашен Божьим избранным инструментом (41: 2,25: 44:28; 45: 1-7; 48: 14-16); Бог - единственный Бог (41: 4; 43: 9; 44: 6-20; 45: 7,21; 48:12); Бог со своим народом (Иаков / Израиль/ Авраам) (41: 8-9,13-14; 43: 1-2; 44: 1-2; 45: 19); Он будет помогать / защищать. Заботиться о их по пути домой (41: 17-20; 43: 2, 19f; 45: 20-24). Он восстановит Иерусалим (41:27; 44:26). Он уничтожил грехи Израиля (43: 25-26; 44:21). Он призывает Иакова / Израиля свидетельствовать о Его действиях (43:10; 45: 20f.).

Во всех этих отрывках «семя» имеет собирательное упоминание, т.е. оно применяется ко всем потомкам Авраама / Иакова. Это проиллюстрировано утверждением в Исайя 45:25,

А все потомки (семя) Израиля благодаря Господу обретут оправдание и славу!

Однако, в то время как «семя» по-прежнему относится ко всему Израилю, критика начинается в главе 43 и достигает крещендо в главе 48. В 43: 22-24 после перечисления чудесных дел, которые Бог совершит для своего народа, Бог сопоставляет отсутствие упования, которое он получил от них, - они не приносили ему никаких жертв или приношений. Затем Он утверждает, что Он изгладил их грехи "ради Себя" (ст. 25) и просит народ обратиться к Нему, тех, чьи отцы и ходатаи согрешили против Него (ст. 27-28). В главе 48 изображен «дом Иакова, называемого именем Израиля» (ст.I) как людей, которые не верны Богу или живут праведно (ст. 2), что они нуждаются в переплавке (ст. 10). В ст. 18-19 Бог сожалеет,

О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя — как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящие из чресл твоих — как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною.

Это кажется намеком на обещание, данное Аврааму и Иакову, обещание, которое уточнено у Исаии условием соблюдения заповедей. Глава заканчивается утверждением Бога: «Нет мира для нечестивых» (48:22). Это признание отсутствия религиозной и моральной чистоты в «семени» и утверждение о том, что нечестивым не будет покоя, прокладывает путь к разделению Израиля на праведных и нечестивых в последующих главах Исаии, где «семя» это «семя» нового сообщества.

2.) Семя нового сообщества: это праведники народа (6: 13; 59:21: 61: 9; 65: 9, 23 и, возможно, 53: 10).

Ис. 6:13 будет рассмотрен позже, так как его датировка спорна. Исаия 59 - это пророчество, обращенное к Израилю. Пророк осуждает их поведение в отношении Бога и своих собратьев, ср. 59: 2, 6, 12-13. Значимость в качестве доказательства разделения в общине заключается в том, что "...удаляющийся от зла подвергается оскорблению..." (59:15) . Бог берет на себя задачу суда (59: 16-18) о «ярости Своим противникам» (59: 18). Однако «придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия» (59:20), что еще раз свидетельствует о разделении между грешниками и праведниками в общине. Божий завет с теми, кто в Иакове, заключается в следующем:

И вот, завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. (Ис. 59:21)

Ис. 61: 8-9, кажется, продолжает мысль Исаии 59, повторяя несколько ключевых фраз из последнего: суд (mi s pat) (Ис. 59: 8,9,11,14,15), истина (emet) (59: 14,15); завет (berit) (59:21) вечный (olam) (59:21) и семя (zera) (59:21). П.А. Смит полагает, что Исаия 61 происходит от более раннего времени, чем Исаия 59, и последний относится к группе текстов, которые он именует Трито-Исаия. Одним из отличительных признаков последней группы является свидетельство разделения внутри сообщества, которое он считает отсутствует в Исаии 60-63. Однако Ис. 61: 8-9 вполне может относиться к такому разделению: стих 8 гласит:

Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними…

«Любовь» и «ненависть» являются противоположностью и являются частью параллельных предложений: «ненависть к грабительству с насилием» требует некоторого объяснения. Olah (возношение) обычно переводится как «грабительство» в английских переводах, предположительно, чтобы сделать сложную фразу более понятной. Однако «olah» (жертва всесожжения) был даром Богу (например, Лев 1: 3): этот дар полностью сжигался на алтаре и никакие части не были сохранены для прихожан или священника. Смысл Ис. 61: 8 заключается в том, что Бог ненавидит дары, которые ему преподносят те, кто являются грешниками. Аналогичный вывод сделан при исследовании термина gazel. Это редкое слово, и оно не встречается в других местах в книге Исаии, хотя соответствующее однокоренное слов появляется в Ис. 3: 14 в контексте суда над старейшинами и священниками народа,

Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного — в ваших домах…

«Ограбление» в Ис. 61: 8 вполне может ссылаться на этот стих и клеймить как лицемеров тех, кто потворствует тому типу действия, который указан в Ис. 3: 14, совершая всесожжения. Ограбление - это не то, чем занимается Бог, а акт, совершаемый людьми. Это то, что Бог ненавидит и противопоставляет в Ис. 61: 8 mi s pat «суд / справедливость», которое Бог любит. Mi s pat в этом контексте относится к справедливости. Что-то из этого термина может быть взаимосвязано с Ис. 1:17, на что Ис. 61: 8 может быть намекает:

…ищите правды (mi s pat),

спасайте угнетенного,

защищайте сироту,

вступайтесь за вдову.

В Исайя 61: 8 проводится четкое различие в общине между теми, кто грешит против своих собратьев, и теми, кто облегчает их страдания; между теми, кто грешит против Торы Господа, и теми, кто ее соблюдает.

Будет дано вознаграждение за их дела и заключен вечный завет с праведниками,

и будет известно между народами семя их,

и потомство их — среди племен;

все видящие их познают, что они семя,

благословенное Господом. (Ис. 61:9)

Следующий отрывок, в котором упоминается «семя» - это Ис. 65: 9. Это часть пророчества, которая ясно показывает, что существует разделение между служителями Бога и теми, кто Ему не служит. Последним «Бог предаст мечу» (65: 12); первые не будут уничтожены - наоборот, Бог говорит: «И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там».

Исаия 65:23 является частью описания славного будущего для Божьих слуг, подтверждает, что они «будут семенем благословенным от Господа» (ср. 61:9).

Ученые считают, что Исаия 6: 13 или, по крайней мере, последняя фраза, которая гласит: «святое семя будет корнем ее», является более поздним дополнением к главе, предметом которого является призыв Исаии донести пророчество о разрушении своему народу. Нигде у Исаии это семя не описано как «святое», хотя в Исаии 62: 12 в контексте описания славного будущего Иерусалима говорится о его обитателях: «...И назовут их народом святым, искупленным от Господа». Ис. 4: 3, приведенный учеными как поздний отрывок, также называет тех, кто остается в Иерусалиме, «святыми». Эти связи с Ис. 62: 12 и Ис. 4: 3 укрепляют научную убежденность в том, что «святое семя» 6: 13 является более поздним дополнением. 6: 13 утверждается, что даже дерево, которое было срублено и его новый росток уничтожен, все еще содержало жизнь в своем пне. Это двойное уничтожение связано с: а) вавилонской оккупацией, б) уничтожением тех, кто оставил Бога в пост-пленной общине (ср. Исаия 65 и 66).

3.) Семя страдающего Слуги. Последний отрывок, в котором упоминается «семя», - это Ис. 53: 10. Можно установить связь между слугой в Ис. 53: 4, который «поражен», и тем, кто «сокрушен духом» в Ис. 66: 2. Это связывает Слугу с сообществом тех, кто верен Богу, но угнетен нечестивыми. В конечном счете, Слуга будет процветать, «он увидит увидит семя долговечное» (Иса 53: 10), как и новая община в Иерусалиме (Ис. 66:22; 65:20, 22).

Примечательно, что все отрывки, в которых упоминается «семя», относятся к народу Израиля.

Имя

В Ис. 66:22 утверждается, что, как и «семя», «имя» пребудет всегда. Параллельно с выводами о «семени» в некоторых отрывках «имя» относится к:

- к Израилю

- только праведным в Израиле

В книге Исаии есть множество отрывков, которые связывают это имя с потомками Иакова/ Израиля (Ис. 43: 1; 44: 5; 45: 3-4; 48: 1). Такие отрывки, за исключением 48: 1, связывают имя с отношениями с Богом:

Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя,

Иаков, и устроивший тебя, Израиль:

не бойся, ибо Я искупил тебя,

назвал тебя по имени твоему; ты Мой.

«…Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал». (Ис. 44:1)

Один скажет: «я Господень»,

другой назовется именем Иакова;

а иной напишет рукою своею: «я Господень»,

и прозовется именем Израиля. (Ис. 44:5)

и отдам тебе хранимые во тьме сокровища

и сокрытые богатства, дабы ты познал,

что Я Господь, называющий тебя по имени,

Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего,

и Израиля, избранного Моего,

Я назвал тебя по имени, почтил тебя,

хотя ты не знал Меня. (Исаия 45:3,4)

Ис. 48: 18-19, отрывок, который упоминался в связи с «семенем», вводит несогласную ноту:

О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя — как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящие из чресл твоих — как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною.

Непослушание заповедям привело бы к отмене предыдущих обещаний.

С этого момента, как мы выделили связь с «семенем», вечное или новое имя дано только тем, кто доказал, что он истинный слуга Бога. Это включает в себя и евнухов (Ис. 56: 5), которые ранее были бы отделены от народа Божьего (Ис. 56: 3).

Исаия 65: 15 очень конкретно указывает на то, что те, кто оставил Бога (ср. 65:11) из Иакова (ср. 65: 9), «и оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем…»

Как и в случае с «семенем», «имя» применяется только к израильтянам и, в конечном счете, только к праведным из них. Это согласуется с Ис. 66:22, когда он обращается напрямую к тем, кто трепещет перед словом Божьим.

Новое сообщество тогда состоит из тех израильтян, которые верны Богу, которые действительно являются его слугами и соблюдают завет с Ним. Принадлежность общине не ограничено теми, кто физически совершенен, и уверены, что их семя и имя навсегда останутся перед Богом. Израильская община - это прочное ядро в Иерусалиме, которые воссоединились со своими братьями из диаспоры и, с которыми «всякая плоть» (66:23) - народы - объединились в своем поклонении Богу.

Исаия 66:22 собирает воедино аспекты нового сообщества, которые рассматриваются лишь кратким образом в Исаии 65. Последний текст направлен на правосудие для земли и народа, тогда как Исаия 66 более пристально смотрит на состав нового сообщества: праведные коренные израильтяне, спасшиеся от язычников и израильтяне, вернувшиеся из диаспоры, все будут предстоять перед Богом. Как и в Исаии 65, новая община сосредоточится на Иерусалиме, который, согласно Ис. 62: 2, также как и община будет «называться новым именем». Ис. 65:17, с которым взаимосвязан отрывок Ис. 66:22, указывает на обновление небес и земли, их очищение, а не на разрушение существующих, за которыми последовало пере-сотворение. Кроме того, новые небеса и новая земля представлены как общеизвестные ожидаемые события и поэтому автор цитирует 65:17, поскольку их постоянство и долговечность используется для подтверждения долговечности "семени" и "имени" (праведников Израиля) предстоящих перед Богом. Карр подчеркивает, что Исайя 66: 5-24 основывается на Исайя 65, обсуждая судьбу язычников. Из изучения внутренних намеков в книге Исаии ясно, что язычники занимают видное место, наряду с евреями из диаспоры, которые должны совершать паломничества для поклонения в Иерусалим. Весь этот отрывок адресован тем из Израиля, которые трепещут перед словом Божьим, и чьи братья ненавидят их и изгоняют их (Иса 66: 5). В отрывке звучит надежда на сохранение и вечное пребывание перед богом праведников, составляющих новое сообщество: с ядром в коренных израильтянах, и израильтян диаспоры и праведников из народов мира. Интенсивность вражды нечестивых среди израильтян к праведникам не имеет аналогов в Исаии 65 и свидетельствует об ухудшении религиозной и социальной ситуации. Не случайно, что сообщество Кумрана, которые считали себя последователями «пути света» и отделяли себя от тех, кто следовал «пути тьмы», часто обращались к Исаии 65–66.