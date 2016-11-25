Гартфельд - ответ Вениамину Хореву

Читайте про Яна Гуса следующую литературу:

Bernhard M. Baron, Der Zug des Magisters Jan Hus 1414 durch die Obere Pfalz. In: Oberpfälzer Heimat Band 37 (1993), Weiden in der Oberpfalz, S. 75–80.

Friedrich Wilhelm Bautz: Hus, Jan. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8, Sp. 1194–1198.

Eugen Drewermann: Jan Hus im Feuer Gottes. Impulse eines unbeugsamen Reformators, Patmos Verlag, Ostfildern 2015

Karl A. Fink: Die nationalen Irrlehren. Wyclif und Hus. In: Hubert Jedin, Hans-Georg Beck u. a.: Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation (In: Handbuch der Kirchengeschichte. [in 7 Bänden] - Band 3). Herder, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien 1985, ISBN 3-451-20454-1, S. 539–544.

Richard Friedenthal: Jan Hus. Der Ketzer und das Jahrhundert der Revolutionskriege. In: Edition Piper, Band 331, 4. Auflage. Piper, München / Zürich 1987 (Erstausgabe 1972), ISBN 3-492-10331-6 (im Anhang bibliographische Hinweise zu den Lebensstationen von Hus).

Rudolf Hoke: Der Prozeß gegen Jan Hus und das Geleit König Sigmunds. In: AHC (Annuarium Historiae Conciliorum) 15 (1983), S. 172–193.

Peter Hilsch: Johannes Hus. Prediger Gottes und Ketzer. Pustet, Regensburg 1999, ISBN 3-7917-1671-9.

Peter Hilsch: Die Theologie des Jan Hus. In: Karl-Heinz Braun, Mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider, Thomas Zotz (Hgg.): Das Konstanzer Konzil. Essays. 1414 – 1418. Weltereignis des Mittelalters. Theiss, Darmstadt 2013, ISBN 978-3-8062-2849-6, S. 87-91.

Constantin von Höfler: Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag 1409. Unveränderter Neudruck der Ausgabe Tempsky, Prag 1864, Sändig, Vaduz 1985, DNB 870206311.

Petra Hörner: Hus - Hussiten. Dokumentation literarischer Facetten im 19. und 20. Jahrhundert. Lang, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien 2002, ISBN 3-631-38973-6.

Karel Hruza: Die Verbrennung von Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil 1415, in: Georg Scheibelreiter (Hrsg.): Höhepunkte des Mittelalters, Darmstadt 2004, S. 202–220, ISBN 978-3-8289-0854-3.

Josef Kalousek: O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a jeho době. Hlas národa, Praha [Prag] 1902 (tschechisch).

Jan Karafiát: Mistr Jan Hus 2. Auflage. Spolek Komenského, Praha [Prag] 1893 [Erstausgabe 1872]. (tschechisch)

Jiří Kejř: Die Causa Johannes Hus und das Prozessrecht der Kirche. Pustet, Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1968-8.

Thomas Krzenck: Johannes Hus: Theologe, Kirchenreformer, Märtyrer, Muster-Schmidt, Gleichen / Zürich 2011, ISBN 978-3-7881-3033-6.

Zdeněk Nejedlý: Mistr Jan Hus a jeho pravda. In: Knihovna České stráže. Band 2. Vydavatelské družstvo Domov, Volná myšlenka, Praha [Prag] 1919. (tschechisch)

Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, herausgegeben im Auftrag des Collegium Carolinum (Institut) in München von Heribert Sturm, Band I (A-H), Oldenbourg, München/ Wien 1979, Johannes Hus S. 709, ISBN 3-486-49491-0.

Alexander Patschovsky: Ekklesiologie bei Johannes Hus. In: Hartmut Boockmann, Bernd Möller und Karl Stackmann (Hgg.), Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik – Bildung – Naturkunde – Theologie, Vandenhoeck + Ruprecht,