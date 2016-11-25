По следам наших публикаций - Д-р Герман Гартфельд – Радикализация христианства на примере Восточной Европы
От автора. Интересная дискуссия между мню и Хоревым, Ваши строки письма ко мне: Для сведения.
Закваска Иродовой заквашено мышление автора. Политизацией греховной дышит каждая строчка вашей статьи! Книжники, теологи богословия, без водительства Духа Божьего - самая разрушительная сила церкви. Здесь Духом Божьим и не пахнет. Дух Божий не ведет в политику служителей.
"Если слепой поведет слепого оба упадут в яму"...
"Если слепой поведет слепого оба упадут в яму"...
Герман Гартфельд - Ответ Вениамину Хореву на "закваску Иродову в мышлении автора"
Dr. Phil. Dr. Theol. Hermann Hartfeld, Pastor i. R.
Herseler Str. 8, DE-50321 Brühl, Tel. +492232411014
Germany
24/11/2016
Уважаемый Вениамин Михайлович Хорев!
Меня пригласили на научный симпозиум «Политическая Радикализация Христиан во имя Религии». От меня ожидали научно-аналитический доклад «Политическая Радикализация Христиан на примере восточной Европы». При этом ожидался от меня научный анализ конфликта между Россией и Украины. Вы пишите: «Политизацией греховной дышит каждая строчка вашей статьи!» У меня вызвала Ваша реакция только улыбку. Я вообще не ожидал никакой реакции от Вас.
Herseler Str. 8, DE-50321 Brühl, Tel. +492232411014
Germany
24/11/2016
Уважаемый Вениамин Михайлович Хорев!
Меня пригласили на научный симпозиум «Политическая Радикализация Христиан во имя Религии». От меня ожидали научно-аналитический доклад «Политическая Радикализация Христиан на примере восточной Европы». При этом ожидался от меня научный анализ конфликта между Россией и Украины. Вы пишите: «Политизацией греховной дышит каждая строчка вашей статьи!» У меня вызвала Ваша реакция только улыбку. Я вообще не ожидал никакой реакции от Вас.
Первое, сама тема инсинуирует, что доклад будет политический анализ и каждая строка будет иметь политическую подоплёку. Второе, уж коль Вы реагировали на доклад весьма тривиально, то это говорит о том, что Вы понятия не имеете, что такое научное исследование. Жаль, что я от Вас до симпозиума не получал такой реакции, я бы прочёл её присутствующим профессорам. Вы такой же фанатик, как и многие из вашего окружения, живя в мире, не видя его. Я советую прочесть доклад ещё раз до конца и написать, что в ней не соответствует правде. Об этом Вы ни словом не обмолвились, но воспользовались радикальными оскорбительными репликами, недостойные звания служителя Евангелия.
Как оценивается научная работа: (1) аргументирует ли исследователь нейтрально; (2) держится ли он фактами, структурными реалиями (экзотизмами), но не фиктивными аргументами; (3) подтверждает ли учёный свои аргументы ссылками; (4) являются ли источники достоверными или же они просто на просто какие-либо тролли, которые распространяются на интернатских страницах; (5) и наконец: выводы, можно ли им логично следовать и как они обоснованы.
Я доклад отправлял знакомому профессору политологу из МГУ: Его реакция была: «Герман Германович! Ваша научное исследование поразила меня Вашим нейтральным подходом, чистоплотностью. Ваши ссылки на серьёзные источники являются основой Вашей исследовательской работы. Большое спасибо за доверие. Советую Вам, больше не приезжать в Россию, Вас тут ждёт расправа.» Фамилию профессора не могу здесь представить.
Когда я писал докторскую диссертацию «Каузальность возникновения гомосексуализма в контексте Библии, теологии и в прикладной психологии: консультация и возможности изменение сексуальной ориентации в церковной среде», то тогда некоторые служители СЦ, услышав об этом, прореагировали: «Герман пишет о сексе. Каждая строка дышит сексом.» Во-первых, они работу не читали: во-вторых, для них сексуальность существует только в супружеской постели, и они не могут представить себе, что имеются люди с другой сексуальной ориентацией и их не мало по церквам СЦ, как Георгий Петрович Винс мне рассказывал в 1979 году в США. Я об этом знал и от Храпова Николая Петровича и из опыта по советским ИТК.
Теперь, вернусь к Вам. Вы пишете про Яна Гуса и проводите конференции на эту тему. Знаете ли Вы вообще, как мыслил этот великий философ и реформатор?
Приведу несколько примеров:
- Первое: Он считал, что нельзя взимать плату за таинства и продавать церковные должности. Священнику достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы удовлетворить свои первейшие жизненные потребности.
- Второе: Он учил, что нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим, применяя слова из Священного Писания: «Если слепой поведёт слепого, оба упадут в яму». Вы это применяете ко мне, но Бог Вам судья. Я не веду людей, но помогаю им разобраться в самих себе. Представьте себе, я знал Вашего отца, если бы я ему сказал в, то время, что нельзя «слепо подчиняться церкви СЦ», то тогда меня тут же бы исключили из церкви. Так, или это не так? Но в Вас столько злобы, что Вы не можете здраво на такие вопросы отвечать. СЦ имел диктаторский метод руководства «сверху вниз», что Крючков говорил, надо было беспрекословно исполнять, в ином случае служителей отстраняли и исключали. Он был нашим «папой римским». В этом вопросе СЦ от ВСЕХБ не отличался. Помните ещё о «спасательной и не спасательной церкви?» Чистейший католицизм. Это история, дорогой Вениамин, и о ней надо писать, держась исторических достоверных истин.
- Третье, Ян Гус учил, что власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть Богом признана. Следовательно, Ян Гус полностью был в оппозиции тех властей, которые пренебрегали заповедями Бога. Я участвовал во Франции на демонстрации против признания однополых браков. Нас было более миллиона участников демонстрации. Для Вас это политика, для меня нет. Мы готовим демонстрацию протеста у здания Бундестага против законов об абортах, и для нас это не «иродова закваска», для Вас вполне возможно. Мы проводили в 1966 году у здания ЦК КПСС демонстрацию протеста против гонения на христиан. Была ли это демонстрация политикой? Для Вас возможно, для нас нет, хотя нас «инициаторов» после всего этого по пересажали в тюрьмы.
- Четвёртое: Ян Гус требовал, чтобы собственность принадлежала справедливым. Несправедливый богач есть вор. Это ли не политика? Это настоящий социализм.
- Пятое: Ян Гус говорил, что каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью.
Скажите такое своим членам церкви и тогда посмотрим, сколько времени Вениамин Хорев ещё продержится в этой церкви.
Вот таковы дела, Вениамин Михайлович Хорев! Благословений Вам и избавьтесь от злобных мышлений – они Вас погубят. Поверьте мне старику.
С приветом и наилучшими пожеланиями
Вот таковы дела, Вениамин Михайлович Хорев! Благословений Вам и избавьтесь от злобных мышлений – они Вас погубят. Поверьте мне старику.
С приветом и наилучшими пожеланиями
Герман Гартфельд
Читайте про Яна Гуса следующую литературу:
Bernhard M. Baron, Der Zug des Magisters Jan Hus 1414 durch die Obere Pfalz. In: Oberpfälzer Heimat Band 37 (1993), Weiden in der Oberpfalz, S. 75–80.
Friedrich Wilhelm Bautz: Hus, Jan. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8, Sp. 1194–1198.
Eugen Drewermann: Jan Hus im Feuer Gottes. Impulse eines unbeugsamen Reformators, Patmos Verlag, Ostfildern 2015
Karl A. Fink: Die nationalen Irrlehren. Wyclif und Hus. In: Hubert Jedin, Hans-Georg Beck u. a.: Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation (In: Handbuch der Kirchengeschichte. [in 7 Bänden] - Band 3). Herder, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien 1985, ISBN 3-451-20454-1, S. 539–544.
Richard Friedenthal: Jan Hus. Der Ketzer und das Jahrhundert der Revolutionskriege. In: Edition Piper, Band 331, 4. Auflage. Piper, München / Zürich 1987 (Erstausgabe 1972), ISBN 3-492-10331-6 (im Anhang bibliographische Hinweise zu den Lebensstationen von Hus).
Rudolf Hoke: Der Prozeß gegen Jan Hus und das Geleit König Sigmunds. In: AHC (Annuarium Historiae Conciliorum) 15 (1983), S. 172–193.
Peter Hilsch: Johannes Hus. Prediger Gottes und Ketzer. Pustet, Regensburg 1999, ISBN 3-7917-1671-9.
Peter Hilsch: Die Theologie des Jan Hus. In: Karl-Heinz Braun, Mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider, Thomas Zotz (Hgg.): Das Konstanzer Konzil. Essays. 1414 – 1418. Weltereignis des Mittelalters. Theiss, Darmstadt 2013, ISBN 978-3-8062-2849-6, S. 87-91.
Constantin von Höfler: Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag 1409. Unveränderter Neudruck der Ausgabe Tempsky, Prag 1864, Sändig, Vaduz 1985, DNB 870206311.
Friedrich Wilhelm Bautz: Hus, Jan. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8, Sp. 1194–1198.
Eugen Drewermann: Jan Hus im Feuer Gottes. Impulse eines unbeugsamen Reformators, Patmos Verlag, Ostfildern 2015
Karl A. Fink: Die nationalen Irrlehren. Wyclif und Hus. In: Hubert Jedin, Hans-Georg Beck u. a.: Die mittelalterliche Kirche. Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation (In: Handbuch der Kirchengeschichte. [in 7 Bänden] - Band 3). Herder, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien 1985, ISBN 3-451-20454-1, S. 539–544.
Richard Friedenthal: Jan Hus. Der Ketzer und das Jahrhundert der Revolutionskriege. In: Edition Piper, Band 331, 4. Auflage. Piper, München / Zürich 1987 (Erstausgabe 1972), ISBN 3-492-10331-6 (im Anhang bibliographische Hinweise zu den Lebensstationen von Hus).
Rudolf Hoke: Der Prozeß gegen Jan Hus und das Geleit König Sigmunds. In: AHC (Annuarium Historiae Conciliorum) 15 (1983), S. 172–193.
Peter Hilsch: Johannes Hus. Prediger Gottes und Ketzer. Pustet, Regensburg 1999, ISBN 3-7917-1671-9.
Peter Hilsch: Die Theologie des Jan Hus. In: Karl-Heinz Braun, Mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider, Thomas Zotz (Hgg.): Das Konstanzer Konzil. Essays. 1414 – 1418. Weltereignis des Mittelalters. Theiss, Darmstadt 2013, ISBN 978-3-8062-2849-6, S. 87-91.
Constantin von Höfler: Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag 1409. Unveränderter Neudruck der Ausgabe Tempsky, Prag 1864, Sändig, Vaduz 1985, DNB 870206311.
Petra Hörner: Hus - Hussiten. Dokumentation literarischer Facetten im 19. und 20. Jahrhundert. Lang, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien 2002, ISBN 3-631-38973-6.
Karel Hruza: Die Verbrennung von Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil 1415, in: Georg Scheibelreiter (Hrsg.): Höhepunkte des Mittelalters, Darmstadt 2004, S. 202–220, ISBN 978-3-8289-0854-3.
Josef Kalousek: O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a jeho době. Hlas národa, Praha [Prag] 1902 (tschechisch).
Jan Karafiát: Mistr Jan Hus 2. Auflage. Spolek Komenského, Praha [Prag] 1893 [Erstausgabe 1872]. (tschechisch)
Jiří Kejř: Die Causa Johannes Hus und das Prozessrecht der Kirche. Pustet, Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1968-8.
Thomas Krzenck: Johannes Hus: Theologe, Kirchenreformer, Märtyrer, Muster-Schmidt, Gleichen / Zürich 2011, ISBN 978-3-7881-3033-6.
Zdeněk Nejedlý: Mistr Jan Hus a jeho pravda. In: Knihovna České stráže. Band 2. Vydavatelské družstvo Domov, Volná myšlenka, Praha [Prag] 1919. (tschechisch)
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, herausgegeben im Auftrag des Collegium Carolinum (Institut) in München von Heribert Sturm, Band I (A-H), Oldenbourg, München/ Wien 1979, Johannes Hus S. 709, ISBN 3-486-49491-0.
Alexander Patschovsky: Ekklesiologie bei Johannes Hus. In: Hartmut Boockmann, Bernd Möller und Karl Stackmann (Hgg.), Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik – Bildung – Naturkunde – Theologie, Vandenhoeck + Ruprecht,
Karel Hruza: Die Verbrennung von Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil 1415, in: Georg Scheibelreiter (Hrsg.): Höhepunkte des Mittelalters, Darmstadt 2004, S. 202–220, ISBN 978-3-8289-0854-3.
Josef Kalousek: O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a jeho době. Hlas národa, Praha [Prag] 1902 (tschechisch).
Jan Karafiát: Mistr Jan Hus 2. Auflage. Spolek Komenského, Praha [Prag] 1893 [Erstausgabe 1872]. (tschechisch)
Jiří Kejř: Die Causa Johannes Hus und das Prozessrecht der Kirche. Pustet, Regensburg 2005, ISBN 3-7917-1968-8.
Thomas Krzenck: Johannes Hus: Theologe, Kirchenreformer, Märtyrer, Muster-Schmidt, Gleichen / Zürich 2011, ISBN 978-3-7881-3033-6.
Zdeněk Nejedlý: Mistr Jan Hus a jeho pravda. In: Knihovna České stráže. Band 2. Vydavatelské družstvo Domov, Volná myšlenka, Praha [Prag] 1919. (tschechisch)
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, herausgegeben im Auftrag des Collegium Carolinum (Institut) in München von Heribert Sturm, Band I (A-H), Oldenbourg, München/ Wien 1979, Johannes Hus S. 709, ISBN 3-486-49491-0.
Alexander Patschovsky: Ekklesiologie bei Johannes Hus. In: Hartmut Boockmann, Bernd Möller und Karl Stackmann (Hgg.), Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik – Bildung – Naturkunde – Theologie, Vandenhoeck + Ruprecht,
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