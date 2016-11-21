Гартфельд – Радикализация христианства Восточной Европы

Симпозиум Общества Теологии и Публицистики Свободных Церквей: «Радикализация во имя религии». 7-9.10.2016. Нюрнберг

Д-р Герман Гартфельд (Dr. Hermann Hartfeld). Тот, кто убивает, служит Богу (Ср. Иоанн 16,2) – Радикализация христианства на примере Восточной Европы

Синодальный перевод: «Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Иоанн 16:2).

(Доклад, прочитанный 8-го октября 2016. Научная конференция).

[Перевод с немецкого языка и дополнения из устных объяснений Германа Гартфельд во время доклада на симпозиуме]

Дорогие участники научного симпозиума!

Вступление

Мне тяжело дается выступление с докладом о моих братьях и сёстрах по вере из бывшего Советского Союза. Во-первых , я сам по происхождению из этих краёв; я делил с ними последний кусок хлеба, радость и скорбь, а теперь нас разделили друг от друга политические перевороты. Во-вторых , в период с 1992 по 2012 я года преподавал в русских, (в частности, 20 лет в МБС) казахских и украинских теологических учебных заведениях, и до событий в Киеве я дружил со всеми.

Я также участвовал в пасторской конференции в Киеве 27-30.08.2009 г, выступая с рефератом «Пасторская консультация в постмодернистском обществе». До сегодняшнего дня в моей памяти сохранился единственный реферат, прочитанный на этой конференции, о том, что Бог должен быть истинным демократом. Реферат основывался при этом на принципе всеобщего священства согласно 1Петра 2:9. («Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» — Синодальный перевод) Реферат вызвал оживленные дискуссии, многие из которых вызывали неоднозначную реакцию присутствующих.

заместителем премьер-министра правительства Юлии Тимошенко. Он выступал с приветственным словом от имени правительства Украины в честь празднования юбилея 400-летия возникновения баптизма. Он между прочим отметил, что «мы празднуем «обновление», а не начало баптизма. Началу же почти 2000 лет (когда три тысячи человек в Иерусалиме приняли крещение по вере), и, если Господь продлит жизнь, через два десятка лет с лишним мы будем праздновать двух тысячелетие баптизма. Приглашаем!». Таким образом, Турчинов перенёс начала баптизма в 1-е столетие нашей эры. Очень знаменательной показалась мне также речь баптиста Александра Турчинова, который тогда былпремьер-министра правительства Юлии Тимошенко. Он выступал с приветственным словом от имени правительства Украины в честь празднования юбилея 400-летия возникновения баптизма. Он между прочим отметил, что «мы празднуем «обновление», а не начало баптизма. Началу же почти 2000 лет (когда три тысячи человек в Иерусалиме приняли крещение по вере), и, если Господь продлит жизнь, через два десятка лет с лишним мы будем праздновать двух тысячелетие баптизма. Приглашаем!». Таким образом, Турчинов перенёс начала баптизма в 1-е столетие нашей эры. [1] Он и ранее был известен своим стилем речи; яркими запоминающимся высказываниями и фразами, которые приписываются ему в связи с его научной деятельностью в роли университетского профессора [2]

«В Украине имеется плодородная почва для провозглашения Евангелия. Государство придерживается Конституции и заботится о свободе совести каждого гражданина страны, а также о свободном отправлении религиозных обрядов. У нас отсутствует преследование по причине религиозных убеждений любого толка. Руководители различных конфессий могут сесть за общий стол переговоров для обсуждения своих проблем и для поиска их решений. Я попрошу Вас всех, выразить Богу нашу благодарность за это[3]» (Все выделения в этом докладе сделаны мною. — Г.Г.). Кроме этого, я услышал от него следующее:(Все выделения в этом докладе сделаны мною. — Г.Г.).

«Мы сейчас чрезвычайно озабочены тем, что наш старший российский брат не одобрит суверенитет нашей страны»[4]. Поскольку я не очень сильно сведущ в политике, то я принял это высказывание к сведению без каких-либо вопросов или реплик. Он дал мне свою визитную карточку, и мы попрощались. Во время моего короткого общения с Турчиновым у меня возникло впечатление, что он внешне выглядел весьма деловым и серьёзным человеком. На других он производит впечатление немецкого профессора, который из-за занятости разучился смеяться. Его серьёзное выражение лица говорило нам о том, что он весьма чем-то озабочен. В кратком личном разговоре со мной он сказал:Поскольку я не очень сильно сведущ в политике, то я принял это высказывание к сведению без каких-либо вопросов или реплик. Он дал мне свою визитную карточку, и мы попрощались.

В 2009 году я был знаком со многими христианами из его окружения, и до настоящего времени поддерживаю с ними прямые связи. В то время я даже представить себе не мог, что политическая ситуация может привести к евро-майдану, аннексии Крыма и к военным конфликтам на Востоке Украины.

Донбасс разделил мнения и взгляды

Да, нам не обойтись без краткого анализа начала военных действий на Востоке Украины. Потому что только тогда мы сможем перейти к теме «Радикализация христианства на примере Восточной Европы» [5] . Нам всем более или менее известны события на Площади Независимости в Киеве, известной как «Майдан». В период между ноябрём 2013 и концом февраля 2014 она была центром названных в её честь «евромайдановских протестов». Эти протесты привели к бегству законно избранного президента Виктора Януковича [6] , к аннексии Крыма и к войне между донбасскими сепаратистами и украинской армией [7]

Само собой, напрашиваются вопросы о том, кто же был инициатором войны на Востоке Украины? Большинство российских христиан возлагают вину за эти конфликты не только на «правый сектор» и прочих оппозиционеров, но и на Турчинова, и на самих украинских христиан. [8]

В своей «Резолюции о ситуации в братской Украине» Конгресс ЕХБ Российской Федерации 30 мая 2014 пишет приблизительно следующее:

«Интересная ситуация получилась. Отдельные украинские христиане (разумеется, только те, что поддержали точку зрения майдана) повели себя скверно и не по-христиански в условиях открытого мятежа в центре Киева против законной власти, поддержали государственный переворот, приход к власти нацистских и проамериканских марионеточных сил, враждебных России, затем поддержали войну против населения Юго-Востока Украины. Когда их в этом братья по вере из России не поддержали и по-братски обличили, начали на них сильно и громко обижаться, и ругать за «предательство». Очень печально то, что мошенник Турчинов, нарушая действующие законы Украины, был провозглашён временно исполняющим обязанности Президентом воинствующего «майдановского» парламента. Он виновен в убийстве многих людей в Украине и был назван руководством украинского Союза Баптистов «брат». Очень печально то, что мошенник Турчинов, нарушая действующие законы Украины, был провозглашён временно исполняющим обязанности Президентом воинствующего «майдановского» парламента. Он виновен в убийстве многих людей в Украине и был назван руководством украинского Союза Баптистов «брат». [9] А «Русское Агентство Новостей» 2 марта 2014 года назвало Александра Турчинова наркоманом, авантюристом и пройдохой. [10]

Однако, мы вправе задать себе вопрос о том, оправданно ли такое обвинение? Является ли Александр Турчинов инициатором конфликта на Юго-Востоке Украины?[11]

«подробно сообщает о том, что он с февраля 2014 участвовал в организации захвата Крыма, и после присоединения Крыма к Российской Федерации развязал войну в Донбассе»[13]. Полковник с предельной ясностью принимает на себя полную ответственность за войну на Востоке Украины: « Я нажал на спусковой крючок войны »[14]. «Если бы наша воинская часть (из 52 человек. ГГ)[15] не перешла границу Украины, тогда бы восстание было бы быстро остановлено, как это произошло в Харькове, а также в Одессе. «Была бы несколько десятков убитых, сгоревших и арестованных, и на этом бы всё и закончилось», выносит приговор Гиркин. « Толчок войне, которая продолжается до сегодняшнего дня, дала наша часть. Мы смешали все карты, которые лежали на столе. Все!»[16] Он также сказал газете «Завтра», что война, которую он вёл на Востоке Украины, является лично для него уже пятой: сначала он дважды воевал в Чечне, затем в Приднестровье, Боснии и, наконец, в Украине» Издаваемая в России «Новая газета», опубликовала 20.11.2014 выдержки из интервью с Игорем Стрелковым (он же Гиркин) [12] , которое он дал российской националистической газете «Завтра». Многие западные газеты воспользовались информацией, содержащейся в этом интервью и опубликовали его на своих страницах. Так немецкая газете газета «Тагес Анцайгер» (Tages Anzeiger), ссылаясь на это интервью, пишет: «русский полковник секретных служб Игорь Гиркин…Полковник с предельной ясностью принимает на себя полную ответственность за войну на Востоке Украины:выносит приговор ГиркинОн также сказал газете «Завтра», что война, которую он вёл на Востоке Украины, является лично для него уже пятой: сначала он дважды воевал в Чечне, затем в Приднестровье, Боснии и, наконец, в Украине» [17]

«Когда начался славянский эпос, то я планировал и надеялся повторить крымский сценарий в Донбассе. Было запланировано помочь лидерам восстания установить власть народа, провести референдум и организовать воссоединение (Донбасса. ГГ) с Россией. Это было нашей первостепенной целью. Никто не навязывал эту цель сепаратистам. Отделиться от Украины было их сокровенным желанием. А потом, ну да, мы не хотели выходить из тени на публику, а после выполненной работы хотели немедленно исчезнуть оттуда так, как мы это уже проделали в Крыму»[18]. Далее Стрелков объясняет:

«Крымская операция послужила России поводом продемонстрировать всему миру возможности и потенциал информационного ведения войны», как об этом говорится в исследовании под названием «Анатомия российской информационной войны» Ульрих Клаус, политический директор газеты «Ди Вельт» («Die Welt»), пишет:, как об этом говорится в исследовании под названием «Анатомия российской информационной войны» [19]

«То, что происходит в Украине, является гражданской войной. Вооруженные силы Украины являются наёмным подразделением НАТО»[20]. Когда читаешь и серьёзно исследуешь все интервью со Стрелковым/Гиркиным, то начинаешь понимать, что на юге-востоке Украины идёт не гражданская, но инсценированная Россией гибридная война. Однако российский телеканал Russia Today («Россия сегодня») на своей интернет-странице от 26.01.2015 сообщает, что Владимир Путин сказал:

«Организация ОБСЕ, которая с 21-го марта 2014 наблюдает за военными действиями на Юго-востоке Украины, вместо гражданской войны говорит о «кризисе» или «конфликте». Она продолжает: «Одно обсуждение из центральных дебатов о конфликте кружится вокруг вопроса о том, или же – а если да, то каким способом, Россия вовлечена в этот конфликт. Хотя не имеется официального объявления войны против Украины, Россия поддерживает сепаратистов на различных уровнях. В российских средствах массовой информации сепаратисты называются борцами за освобождение от «фашистской украинской хунты». Наряду с моральной поддержкой России сепаратистов, проводятся мероприятия в области обеспечения населения, как, например, поставками продовольствия, которые проводятся с нарушением имеющихся договоров о пограничном режиме». Анастасия Вишневская, изучавшая международные отношения в Москве и Берлине, пишет:. Она продолжает:В российских средствах массовой информацииНаряду с моральной поддержкой России сепаратистов, проводятся мероприятия в области обеспечения населения, как, например, поставками продовольствия, которые проводятся с нарушением имеющихся договоров о пограничном режиме». [21]

«Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам, и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины с целью безусловного обеспечения законных интересов людей, которые там проживают» — «Первое и необходимое условие — прекратить боевые действия немедленно и начать восстанавливать инфраструктуру», — заявил президент РФ. — «Начать пополнять необходимые запасы, проводить необходимые ремонтные, регламентные работы и готовиться к осенне-зимнему периоду».[22] Какова же роль Путина в войне на Донбассе? Уже в августе 2014 Путин заявил в интервью программе «Воскресное время» на «Первом канале»:, — заявил президент РФ. —

«Путин является мастером ведения гибридных войн». «Путин в Украине ведет гибридную войну».[25] Внимательно изучая высказывания Путина и его поведение, перед аннексией Крыма и после, невозможно говорить о гражданской войне на Юго-Востоке Украины» [23] . «Welt. N24» пишет 20.12.2014: [24] Голландский генерал-майор в отставке Франк ван Каппа убеждён, что

Краткое заключение:

Исследователю бросается в глаза тот факт, что наряду с аннексией Крыма (или его присоединением к России, как любят заявлять русские), Путин был заинтересован в создании так называемой «Новороссии», о которой так много мечтал и грезил путинский полковник главного разведывательного управления Игорь Стрелков.[26] Не Турчинов виновен в «бойне» на юго-востоке Украины, но Путин и российские элиты, которые страдают от параноидального страха перед «цветными революциями»; они развязали чрез своих вассалов массовое убийство людей на юго-востоке Украины и вызвали бегство миллионов людей из Донбасса.[27]

Христианская Радикализация в Украине - Автор сайта «Российский Евангельский Альянс» о положении на Донбассе и предложение решения проблемы

На интернет-странице «Российский Евангельский Альянс» автор сайта пишет на немецком языке, что, в отличие от российских христиан, украинские евангельские христиане заняли противоположную политическую позицию и теперь, якобы, убеждают всех, что они должны поддерживать новое государство, и что эта поддержка является их патриотическим долгом. Автор сетует на то, что исполнявший обязанности президента, Александр Турчинов ввёл «антитеррористические операции» (АТО) на востоке Украины против сепаратистов. Он делает при этом ударение на то, что Турчинов является баптистским проповедником и, конечно же, заключает он, что Турчинов поступил не по-христиански. (Примечание: Турчинов не имеет богословского образования). С этого времени конфликт не прекращается, причём фазы массивных боевых действий чередуются с хрупкими перемириями. Автор сайта далее ратует за отделение Донбасса от Украины. Чехословакия может служить примером. Развод чехов и словаком считается образцовым. Почему бы Украине не поступить по тому же самому образцу, спрашивает автор и аргументирует: «Ведь лучше отделение нежели гражданская война». [28]

«Отделение Донбасса не принесет мира и не послужит прекращению войны. Если бы это было секретом для восстановления мира — этого уже можно было бы достичь. Многие люди в Украине готовы были бы «попрощаться с Донбассом» ради восстановления мира на нашей Земле. Но увы, это не даст никаких положительных результатов. России Донбасс нужен как очаг постоянного напряжения в Украине. Туда постоянно идут эшелоны с оружием и новые воинские части перебрасываются на линию фронта. Последнее время ситуация на линии фронта стала еще более тяжелой. Я недавно возвратился из Ростова где мы проводили встречу с пасторами из оккупированных территорий Донбасса. Их свидетельства подтверждают это.»[29] На основе таких аргументов я написал письмо Председателю ВСЦ ЕХБ (Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов) Валерию Антонюку и попросил его прокомментировать предложение автора сайта «Российский Евангельский Альянс». Он мне ответил 5 июля 2016 года. Его мнение следующее:

«Кровавый пастор»

Турчинов был прозван россиянами «кровавым пастором. Своё интернет-прозвище «кровавый пастор», Турчинов прокомментировал следующим образом: «Так меня назвали русские пропагандисты, но в интернете это прозвище зажило собственной жизнью. Я спокойно отношусь к моей оценке в социальных сетях: и к прозвищам, и к фото-жабам. (Он имеет ввиду фотомонтажи. – Г.Г.) Есть сторонники, есть противники. Но общественное мнение очень изменчиво: от любви до ненависти — один шаг», — сказал Турчинов. Он отметил, что прозвище "Кровавый пастор" появилось в тяжелое для Украины время. [30] Своё интернет-прозвище, Турчинов прокомментировал следующим образом:Он имеет ввиду фотомонтажисказал Турчинов. Он отметил, что прозвище "Кровавый пастор" появилось в тяжелое для Украины время.

"Я помню, как невыносимо тяжело было в начале 2014-го. Российские войска концентрируются вдоль границы, готовится вторжение, а армии и силовых структур нет. Среди силовиков в Крыму две трети - предатели. Но тогда нельзя было об этом публично говорить: мол, армии нет, кругом предательство и деморализация, зато я весь в белом. Думаю, после такого "пиара" панику и хаос остановить было бы невозможно. И приходилось говорить о мужестве наших защитников, а весь негатив брать на себя. Тогда в тех же соцсетях меня и "вешали", и "расстреливали", - рассказал Турчинов. - рассказал Турчинов. [31]

«Я являюсь евангельским христианином и принадлежу к церкви. Я охотно проповедую в церкви. Мне хотелось бы лучше служить пастором, чем работать сейчас в качестве заместителя премьер-министра». Значительные усилия по поддержке баптистской общины характеризуют Турчинова как личность, которая строго придерживается христианских моральных норм. Но он, однако, не верит, что церковь должна влиять на политику государства. «Это стало бы возможным лишь при том условии, что политическая элита этой страны станет религиозной». Сергей Мелконян цитирует высказывания Турчинова, которые он опубликовал в то время, когда в 2007-2010 годах был первым вице-премьер-министром в украинском правительстве:. Значительные усилия по поддержке баптистской общины характеризуют Турчинова как личность, которая строго придерживается христианских моральных норм. Но он, однако, не верит, что церковь должна влиять на политику государства. «». [32]

военного конфликта я вступил в контакт с христианами из баптистской церкви «Хлеб жизни», в которой Турчинов время от времени проповедовал, и в которой он является членом общины.«Была ли необходимость в создании АТО — антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.». В ответ я услышал следующее: «А что бы сделал Путин, если бы Турчинов послал в Дагестан украинское военное подразделение, чтобы поддержать исламистские сепаратистские силы?». Я ответил: «Путин бы дал указание ликвидировать их как террористов так же, как он угрожал террористам во время своего посещения Волгограда после террористической атаки».«кровавый пастор», которым российские участники социальных сетей «наградили» Турчинова, похоже, совершенно его не волнует, как он об этом и сам говорит. После началаконфликта я вступил в контакт с христианами из баптистской церкви «Хлеб жизни», в которой Турчинов время от времени проповедовал, и в которой он является членом общины. [33] Я спросил их:В ответ я услышал следующее:. Я ответил: [34] Прозвище, которым российские участники социальных сетей «наградили» Турчинова, похоже, совершенно его не волнует, как он об этом и сам говорит. [35]

Мы защищаем нашу Родину

Краткое введение: Поляризация

События на Майдане поляризовали украинских и российских христиан, что я лично заметил в беседах с гостями из руководства РС ЕХБ. Российские христиане обвиняют украинское реформистское правительство в фашистской тенденциозности и «отвратительной травле Путина и России» [36] . Ими нередко употребляется термин «майдано-фашизм», намекая таким образом на участие правоэкстремистских активистов в киевском освободительном движении и необоснованно приравнивая их к фашистам. [37]

: «Это ваш шанс! Вы боретесь на стороне ЕС за будущее своей страны. Позвольте мне сказать вам: Америка стоит на вашей стороне и рядом с вами!» Такие высказывания вызвали недоумение не только в российском обществе, но и в некоторых западных кругах. Кроме этого, в большом количестве российских строго «отформатированных» идеологических статьях в интернете речь идёт и о немецких средствах массовой информации, которые якобы «находятся на службе концернов и самих государственных СМИ. Они по заказу НАТО переключились «в большой степени в проведение «военной травли» против России». [38] Следовательно, в России существует мнение, что протесты на Майдане были делом рук не только самих украинцев и американцев, но, в какой-то мере, и германских представителей власти. [39] Я напомню, что Ребекка Хармс (Rebecca Harms) от партии Зелёных нередко посещала Майдан и выступала там. [40] Бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн (John McCain) выступил на Майдане со словамиТакие высказывания вызвали недоумение не только в российском обществе, но и в некоторых западных кругах. [41] Путину такие заявления не могли импонировать.

«Из Баптистов в террор в террористы»

8-го сентября 2014 на Интернет-страницах «Греху.нет» и «мирвам.орг» появилась статья, которая заставила меня призадуматься. Название гласит: «От баптистов к террористам»; автором публикации является пастор Владимир Дубовой из баптистской церкви «Слава Христу» города Кировограда. Под текстом статьи размещается фотография отца семейства со своими детьми и текст начинается следующим образом:

Перед вами Валерий Подхлебный – брат нашей церкви, отец пяти детей, самому младшему из них меньше шести месяцев. Подхлебный защищает нашу страну с другим братом Сергеем Схеляемым в 17-м батальоне территориальной обороны в зоне военного конфликта на Востоке Украины. Наша церковь обеспечивает батальон, где наши братья воюют в первых рядах, разнообразной помощью и поддержкой. Более чем 10 баптистских церквей Кировоградской области собирали пожертвования, чтобы приобрести для наших братьев бронежилеты. Многие христиане находятся в первых рядах сражения Давида (Украины) против Голиафа (Российской Федерации). Мы ни на кого не нападали, и наши герои защищают свою страну от террористических организаций, так называемых Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), которые были идеологически подготовлены и поддержаны правительством Российской федерации. Теперь наши братья воюют протии российской армии, которая подло напала на Украину».[42]

«Ребёнка наказывать физически за какие-либо проступки ни в коем случае нельзя», — гласил неписанный закон нашей мамы. Лозунгом маминого воспитания было «увещевание и поощрение». «Если этот метод не сработает, то тогда никакие другие методы воспитания не приведут ни к какому результату. Ребёнка нужно учить, как вести себя дома и в обществе. Только методы уговаривания, увещевания, рекомендации, советы и поощрения сделают из ребёнка достойного человека». Но такими методами, конечно же, невозможно победить в войне, где исход решает применение летального оружия. Меня поразило искреннее признание украинских баптистов в том, что они добровольно пошли сражаться с сепаратистами. Я никогда не мог себе представить службу в Советской армии, поскольку изначально принял решение не брать в руки оружие. Для этого было немало причин. И самым важным было то обстоятельство, что во время моей молодости немало христиан находились в советских тюрьмах и колониях. Я не собирался их охранять и водить на работу с автоматом Калашникова в руках, да и ещё ведя на поводу немецких овчарок. [43] Моя мать была из меннонитов и нас детей воспитала пацифистами. Причём её пацифизм начинался с воспитания детей., — гласил неписанный закон нашей мамы. Лозунгом маминого воспитания было «увещевание и поощрение».Но такими методами, конечно же, невозможно победить в войне, где исход решает применение летального оружия.

Когда я услышал, что украинские христиане не только воюют на фронте, но также были бы готовы физически ликвидировать президента Путина, как об этом сообщил харизматический пастор «Церкви добрых перемен» в Мариуполе телевизионному каналу « Импакт » из американского города Сакраменто, я был в полной растерянности. Однако, выслушав его, я понял, что его радикализации имеет под собой основу. Я не могу оправдывать этого пастора, но для его осуждения у меня не хватает слов и силы воли. [44]

Бог допустил, чтобы россияне напали на нашу страну, и Бог хочет, чтобы мы, как украинский народ, принесли нашу жизнь в жертву за нашу Родину». Они постоянно рассказывали мне о том, какое российское вооружение направлено против них, например, ракетные системы «Торнадо-С» (модернизированная РСЗО Не в меньшей степени я был озабочен моими бывшими студентами-теологами, дети которых сражались в батальоне «Азов». Я многократно разговаривал с ними по cкайпу и просил их искать другие пути решения проблем на Донбассе. Разве война против боевиков разрешит все проблемы? На мои увещевания и просьбы их реакция была однозначной: «». Они постоянно рассказывали мне о том, какое российское вооружение направлено против них, например, ракетные системы «Торнадо-С» (модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч» . Система включает в себя модернизированную боевую машину, оснащённую АСУНО и новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 мм с максимальной дальностью полёта до 120 км. — Википедия). Они доказывали, что единственным путём, по которому ракетные системы могли попасть в руки пророссийских сепаратистов, является непосредственное участие политического руководства России, что подпадает под определение военной агрессии, принятое ООН. На этом основании они делают вывод, что Путин давно уже превратил Россию в страну-агрессора. Но Запад делает вид, что ослеп, ничего не видит и приносит нашу страну в жертву Молоху. [45]

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Резолюция Союза ЕХБ на 34-м конгрессе относительно ситуации в Украине

Можно было ожидать, что российский 34-й конгресс Евангельских христиан и баптистов, с учётом событий в Киеве примет резолюцию, в которой РС ЕХБ дистанцируется от поведения украинских баптистов. Резолюция начинается с исповедального заявления: «Мы исповедуем учение Библии, которое не одобряет свержение законного правительства и национализм; и одобряет решение социально-политических противоречий только посредством политических переговоров».

«Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся». В завершение резолюции подтверждается, что ничто не сможет повлиять на братское отношение между обоими Союзами. Выражалась готовность встречаться друг с другом с любовью и молиться друг за друга» В этой резолюции от 30-го мая 2014 выражается соболезнование по отношению к происшедшим жертвам в Украине и подчеркивается миролюбивое отношение российского Союза баптистов к административным властям. Это отношение обосновывается многими цитатами из Библии, в том числе из Притч 24:21:В завершение резолюции подтверждается, что ничто не сможет повлиять на братское отношение между обоими Союзами. Выражалась готовность встречаться друг с другом с любовью и молиться друг за друга» [46] . Вторым документом, принятым на съезде, было Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, где ему выражалась особая благодарность за защиту и укрепление духовно-нравственных ценностей [47]

Путин и его окружение панически боятся оранжевых революций. Он и российская элита тоскует по великодержавному имперскому статусу России, воспринимая независимость Украины и Грузии как оскорбление. Другим фактором, сыгравшим немаловажную роль, оказались имперско-шовинистические и антизападные настроения среди самих баптистов, ставших, как и большинство населения, жертвой пропаганды. Создаётся впечатление, что они в большей степени отождествляют себя с Россией, с «русским миром», чем со Христом и Истиной. Именно поэтому была поддержана и аннексия Крыма (на официальном уровне это было сделано В. Власенко в ноябре 2014 г. во время визита в США Несмотря на периодические заявления российских баптистов о своём нейтралитете и неучастии в политике, становится очевидным, что это не совсем так. И в СССР, и в нынешней путинской России руководство баптистского Союза шло намного дальше заповеданного Апостолом Павлом в 13-й главе Послания к Римлянам, не только отказываясь от какой-либо конфронтации с действующей властью, но и публично одобряя и поддерживая её. Так, в юбилейных номерах официального журнала ВСЕХБ «Братский вестник» в порядке вещей были славословия и в адрес Советской власти, и Октябрьской революции, которая, в отличие от украинского Майдана, была действительно настоящим кровавым переворотом, ввергнувшим страну в ужас коллективизации и массовых репрессий. Более того, в публичном пространстве баптистское руководство отрицало даже факты гонений против верующих. Когда в конце 80-х гг. в странах Восточной Европе пали просоветские коммунистические режимы, никакой негативной реакции баптистского руководства это не вызвало — на тот момент отсутствовал «социальный заказ» со стороны власти. Возникает вопрос: почему же такое внимание было уделено событиям в Украине, где даже не произошло смены государственного строя, что было опубликовано два столь неоднозначных документа? Видимо, почувствовав давление, российские баптисты испугались возможных гонений со стороны путинской власти и потому поспешили заверить её в своей лояльности и одобрении проводимой ею политики. [48] Он и российская элита тоскует по великодержавному имперскому статусу России, воспринимая независимость Украины и Грузии как оскорбление. Другим фактором, сыгравшим немаловажную роль, оказались имперско-шовинистические и антизападные настроения среди самих баптистов, ставших, как и большинство населения, жертвой пропаганды. Создаётся впечатление, что они в большей степени отождествляют себя с Россией, с «русским миром», чем со Христом и Истиной. Именно поэтому была поддержана и аннексия Крыма (на официальном уровне это было сделано В. Власенко в ноябре 2014 г. во время визита в США [49] ), и пророссийский мятеж на Юго-Востоке Украины. Игорь Бандура прав в том, что

«некоторые братья начали с ностальгией вспоминать Советский Союз, когда была одна империя, когда все говорили на одном языке, когда все ходили строем. И люди жалеют, комментируя события на Украине, они говорят: «Было же иначе!» И я с ужасом наблюдаю за тем, что в СМИ появляются сообщения о том, что православные иерархи оправдывают Сталина и сталинизм как систему. И я с ужасом замечаю, что некоторые баптистские служители ностальгируют по Советскому Союзу. Я думаю, это нездоровые тенденции, и часть того, что люди некритично поддаются пропаганде.»[50]

Многие российские баптисты готовы оправдывать и поддерживать своё правительство во всём, чтобы оно ни делало. Судя по активности в социальных сетях, радикализация коснулась также женщин и баптистов старшего поколения, ранее на себе испытавших гонения со стороны власти, а теперь её поддерживающих. В какой-то степени, наверное, имеет место «стокгольмский синдром». В этом контексте, пожалуй, довольно сложно говорить о нейтралитете российских баптистов.

Что, на мой взгляд, не понимают обе стороны (или же одна из сторон другую понять не хочет), это тот факт, что невозможно быть на стороне народа и оправдывать действия власть имущих; невозможно раболепствовать режиму и защищать интересы народа. Немецкие церкви в большинстве своём раболепствовали перед гитлеровским режимом и совершенно потеряли из вида интересы народа. К чему это привело, показала Вторая мировая война. [51]

После принятия резолюции 34-м конгрессом было проведено интервью с Игорем Бандурой, вице-президентом украинских баптистов, который заявил следующее:

«Большинство церквей, не только евангельских, протестантских, но и православных, католических, заняли очень простую и ясную позицию: церковь поддерживает народ в его поиске правды , свободы , самовыражения . Народ восстал против власти, которая не считалась с народом, и потребовал изменений. Сначала это были спокойные требования заменить некоторых руководителей, но ситуация зашла в тупик, и все переросло в открытое противостояние, затем последовали смерти. Церковь все это время была возле людей с простой целью — молиться . Мы старались создать площадку, где люди могли обратиться к Богу, услышать Божье слово, найти ответы в Библии в той ситуации, в которой они оказались . Этим занималась церковь. Церковь не вовлекалась в политику, церковь служила людям, это мы продолжаем делать и сейчас.»

Бандура далее сказал:

«Ситуация изменилась, на сегодняшний день есть новый президент, но в некоторых частях Украины есть серьезные проблемы, часть Украины — Крым — аннексирована, и по мнению большинства жителей, мы находимся в состоянии необъявленной войны. Часто говорят, что это внутренний, гражданский конфликт, братоубийственная война. С нашей точки зрения, это не совсем верное представление, это внешняя агрессия. И, конечно же, в этой ситуации миссия церкви состоит в том, чтобы быть примирителем, призывать людей к прощению, примирению и поиску нового будущего с Божьим благословением .»

Далее он коснулся и роли исполняющего обязанности украинского президента:

«А.В. Смирнов сказал очень просто: «Конституция гарантирует человеку права и свободы». И религиозные убеждения человека, национальность, другие взгляды не могут влиять на свободу человека, на его права. Поэтому, говоря о президенте, мы не можем даже касаться его национальности, какого он вероисповедания, потому что, если мы это делаем, мы поступаем, во-первых, безответственно, во-вторых, против Конституции, а, в-третьих, мы разжигаем межнациональную или межконфессиональную вражду. Поэтому то, что делается в отношении Турчинова, мне кажется, мягко говоря, недоразумение, а если говорить прямо, глупость. И если кто-то из братьев это поддерживает, то надо пересмотреть свои позиции.»[52]

Радикализация украинских и российских христиан

«Христиане против Майдана»[53]; особенно делается ударение на высказывания харизматического пастора из Мариуполя, Геннадия Мохненко: Многим российским пасторам и проповедникам кажется, что они призваны провозглашать с кафедры своё отношение к ситуации в Церкви. В социальных сетях цитируется обществоособенно делается ударение на высказывания харизматического пастора из Мариуполя, Геннадия Мохненко:

«Я наверняка обижу многих христиан, но для меня крайний пацифизм, когда христиане говорят, что у человека нет права на защиту слабого, того кого убивают – странная идея. Я всегда считал, что христианин может работать в полиции, остановить насилие, бандита, убийцу, грабителя. Это просто обязанность христианина, если он может это сделать! Поэтому я абсолютно нормально отношусь к праву христианина служить в армии и защищать свою землю от бандитов, от грабителей, от криминала, который возомнил себя спасителем моей страны! Я хочу повторить, что не нужно Путину продолжать эту агрессию, потому что уже сегодня немало христиан взяло в руки оружие и защищают свою землю! Я очень далек, чтобы осуждать их за это! Если путинские войска, бандиты будут продолжать убивать людей, я, наверное, позвоню епископу и попрошу снять с меня сан, что позволит мне стать рядом с пацанами и защищать мою землю! Звучит очень “духовно”, когда ты говоришь, пусть погибают другие за твою жизнь, семью, детей! Пусть умирают твои дети, а ты стой в стороне! Я сколько смогу буду удерживаться от этого! Я умоляю христиан, которые находясь вдали от военных действий, осуждают христиан, берущих в руки оружие… Я не могу называть имен, но буквально в метре от меня находится человек, служитель, пастор церкви, который сегодня защищает мою страну! Он служит сегодня в спецслужбе. Ему дала эта страна за защиту земли орден, в качестве благодарности. Это за первых 500 сепаратистов, к уничтожению которых имел отношение мой брат во Христе. Я не могу сказать, что он отступил от веры во Христа и занимается чем-то христианину неподобающим, и я очень прошу христиан, которые не нюхали пороху, не переживали, когда врываются в твои дома, убивают близких, не спешите ставить оценки!»[54]

В отличии от председателя пятидесятнического Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергея Васильевича Ряховского, который занимается общественной деятельностью и разделяет политику государства, Геннадий Мохненко относится критически по отношению к своему правительству. Однако он не скупится на слова, объясняя, как пастора должны вести себя при войне:

«На войне пастор должен быть там, где люди! Пастор должен быть там, где проблема. Церковь должна быть в проблеме, мы должны идти в эпицентр проблемы и наступать на острые проблемы в обществе! Когда война приходит в страну, пастор не может удалиться в сторонку и проповедовать на текст из Библии “посмотрите, как лилии цветут…” Я называю этот вариант устранением от реалий, псевдо-христианским буддизмом. Состояние, когда пастора считают, что во время войны они могут ничего не говорить, страшное!»[55]

Я лично знаком с российским христианином из города Сосновоборска в Красноярском крае, Павлом Андроновым, который видит своё призвание в борьбе на Юго-востоке Украины против ультраправых украинских добровольцев батальонов «Азов», «Днепр», «Киев-1» и «Айдар» [56] . Аргументируя свою позицию, он говорит, что он не собирается сражаться против Украинской армии, но хочет убивать приверженцев Бандеры. Он убеждён, что таким должен быть его вклад в защиту Божьей Славы. (38). В 2014 году меня очень интересовала судьба моих бывших студентов на Юго-востоке Украины. И хотя я вступал с ними в контакт посредством Скайпа, я всё же хотел с ними встретиться. Павел не был одним из них, но я встретился с ним, как с российским солдатом. Мои бывшие украинские и российские студенты уверяли меня, что могли бы послужить Богу убийством. Мой бывший 32-х летний студент был очень возбуждён, когда я ему сказал, что в 2009 году встречался с Турчиновым, и что у меня нет оснований считать его «кровавым пастором». Он заскрипел зубами и из него вырвалось: «Я убью тебя!» Я попытался его успокоить. [57]

Радикализация: Борьба против «Гейропы»

Дорогие участники симпозиума!

В социальных сетях мы часто читаем о том, что западная Европа воспринимается россиянами как «Гейропа». Читая комментарии россиян о нашей либеральной стране, поневоле создаётся впечатления, что западная Европа и впрямь кишит гомосексуалистами. Юрий Скиданов написал 28 мая 2013 года статью под названием «Похищение Европы геями. Грозит ли это России?» Он пишет:

«США, образец и инициатор так называемого мультикультуризма, отрицающего национальную и культурную самоидентификацию под лозунгом "позволено все, что приносит удовольствие", начали экспорт своих нравственных стандартов в Европу. Происходило это довольно длительное время, начиная с того момента в конце девяностых, когда американская тяжелая идеологическая артиллерия — голливудское кино монополизировало кинорынки Европы (исключая Францию). Но последним ударом стала активно внедряемая легализация однополых браков с разрешением усыновлять детей». [58] В данной статье автор утверждает, что Европа похищена геями. Такое восприятие Европы со стороны россиян заставляет их вести активную пропаганду против «Гейропы». Но ирония судьбы в том, что самые ярые пропагандисты против гомосексуализма и за традиционные ценности нередко сами оказываются геями [59]

Я замечаю, что радикализация христиан в русско-немецких церквях распространяется и на Германию. С кафедры одной псевдорусской христианской общины в Хорвейлере, Кёльн (Chorweiler, Köln), Путин провозглашался как единственный в мире защитник традиционных ценностей. «Эта Гейропа прогнила, и Бог многообразно наградит своего служителя Путина за защиту традиционных ценностей», — сказал один из проповедников в моём присутствии. Немецкие выходцы из России позволяют заразить себя пропагандой. Я после богослужения спросил проповедника: «Вы сами лично видели хотя бы одного гомосексуалиста в Германии?» На что тот мне ответил: «Нет, но их тут в Кёльне хоть пруд пруди. Мои коллеги по работе рассказывали мне о них». Я задумчиво сказал: «В московской богословской семинарии у меня в классе сидели две лесбиянки, и на консультации был пастор с такой вот ориентацией». Он вскрикнул в возмущении и со слезами на глазах: «Вы врёте!»

Многие русские немцы отгораживаются от коренного немецкого населения и замыкаются в себе. Этому они научились от своих родителей, которые в СССР стремились отмежеваться от официальной пропаганды и жили в своём гетто. Но, в отличие от своих родителей, молодёжь не переживала преследований в Советском Союзе. Поэтому Путин является для них героем. Они восхищаются его имперскими амбициями и милитаристской политикой. Дома они говорят по-русски, и они живут в замкнутых сообществах, состоящих из русских немцев. Сообщества, состоящие из коренного немецкого населения, их не интересует. Они живут в своём «параллельном мире». Свою информацию о немецком обществе они черпают из российского телевидения. Мне спонтанно приходят на ум три русские дискотеки в Рурских краях и столько же в Кёльне, где встречается молодёжь русских немцев. В своих рассказах русский писатель Владимир Каминер ( Wladimir Kaminer ), проживающий в Берлине, пишет: «В этой среде случается то, что мы до этого знали только о мусульманской молодёжи: они радикализируются. Некоторые совершенно сознательно уезжают на восток Украины, чтобы вести борьбу против Запада», против Гейропы.» Я знаю таких молодых людей, которые примкнули к сепаратистам и некоторые вернулись обратно совершенно разочарованными. «Там умирают люди против Гейропы, в которой живут наши родственники, но мы ни одного Гея-то не видали. Я спрашиваю себя вполне серьёзно: «Что будет, если ненависть найдет своё пристанище и в Германии, когда и здесь начнётся битва за «хорошее и справедливое», за так называемые «традиционные ценности», жертвой которой пал один из сибирских баптистов под Мариуполем? Что произойдёт у нас тогда? [60]

Радикализация: «Западная Европа – это ад»

поддерживается и пропагандируется государствами в Западной Европе. 6. При обсуждении понятия «инцест» пастор входит в неистовство и указывает на запреты в Ветхом Завете. Мочалов также упоминает страны, в которых разрешён инцест: Франция, Португалия, Нидерланды, Испания, Турция, Берег Слоновой Кости (франц. "Кот-д'Ивуар") и Китай. Однако он замалчивает тот факт, что в России половое сношение по согласию между родственниками юридически не является существенным противоправным действием. Это, как правило, обосновывается тем, что при этом никто не является жертвой. При сексуальных извращениях внутри семьи вступают в силу – также, как и в Германии – другие законы, требующие наказания.[67] 7. Проституция на Западе легализована. И в этом пастор не вполне корректен. Возможно он не знает о том, что организация защиты прав человека Международная Амнистия (Amnesty International) борется за легализацию проституции и что не все европейские страны это одобряют.крематории используются для нагревания в зимние дни не только праздничных залов, но и школ, бассейнов и жилых помещений.: «Пропаганда каннибализма, гомосексуальности, транс гендерной идеологии, педофилии и открытых половых сношений является свирдетельством того, что запад — это «царство дьявола», и с этим «царством дьявола» Украина заключила Договор об ассоциации». Европейский Союз требует от Украины либерализации законов о гомосексуализме». Российские проповедники и пастора публикуют на платформе YouTube фильмы и видео со своими проповедями. Они рассылают также видео с пением и с проповедями русским немцам. Содержание этих проповедей об испорченном декадентском Западе. С большим интересом я просмотрел видео пастора из баптистской церкви «Зов Христа» из Иркутска. Его зовут Сергей Мочалов. Это видео он опубликовал еще 20.09.2014 года. [61] Он проповедовал на тему: «Как противостоять бесам и ПОБЕЖДАТЬ!?». В своей проповеди он обращает внимание на следующие западные пороки: 1. Открытые свободные половые отношения в голландских парках. [62] 2. Педофилия легализована в Голландии, заявляет Мочалов. Он, скорее всего, неправильно понял брифинг о том, что голландские педофилы основали свою собственную партию и что юридически нет никакой возможности эту партию запретить». [63] 3. Нидерланды особенно морально испорченная страна: Там имеются Кофи Шоп ( нидерл. Coffeeshop), где продаются гашиш, марихуана для свободного употребления. [64] 4. Мальчику в Западной Европе с рождения прививают методы мастурбации. Как такое родители ребёнку прививают, пастор не объясняет. [65] В заключение на высоком эмоциональном подъеме и на одном дыхании он упоминает об общих принципах полового воспитания в немецких школах и оценивает эти методы воспитания как культурный регресс и растление детей. [66] 5. Гомосексуальность разрушает традиционную семью, тем не менее, она. 6. При обсуждении понятияпастор входит в неистовство и указывает на запреты в Ветхом Завете. Мочалов также упоминает страны, в которых разрешён инцест: Франция, Португалия, Нидерланды, Испания, Турция, Берег Слоновой Кости (франц. "Кот-д'Ивуар") и Китай. Однако он замалчивает тот факт, что в России7. Проституция на Западе легализована. И в этом пастор не вполне корректен. Возможно он не знает о том, что организация защиты прав человека Международная Амнистия (Amnesty International) борется за легализацию проституции и что не все европейские страны это одобряют. [68] Исходя из понятия порядочности я должен был бы ожидать от него объяснения того, почему проститутка Раав попала в реестр предков Иисуса Христа (Матф.1:5). 8. Западныеиспользуются для нагревания в зимние дни не только праздничных залов, но и школ, бассейнов и жилых помещений. [69] Это правда. Однако и против этого есть протесты. Один читатель пишет похоронному служащему Петеру Вильгельму: «Это неуважительно и отвратительно. Я не хочу нагревать воду моей ванны теплом моей мертвой бабушки». [70] 9. Далее пастор доказывает, что на Западе ведётся пропаганда каннибализма. Я подозреваю, что он при этом имеет ввиду фильм на YouTube с названием «Каннибализм в Австрии». [71] 10. Заключение браков с покойниками. Мочалов в этом вопросе не преувеличивает. «Посмертное заключение брака было введено во Франции во время Первой мировой войны. Схожая возможность заключения брака имелась, согласно немецкому законодательству, и во время Второй мировой войны. Мочалов приходит в своей проповеди к заключениюи с этим «царством дьявола» Украина заключила Договор об ассоциации». Европейский Союз требует от Украины либерализации законов о гомосексуализме». [72]

«Разве это не Ад?». И он сам дает ответ: «Да, Запад – это Ад!». Эта проповедь была прослушана 2 000 раз. В заключение своей проповеди Мочалов задаёт своим слушателям риторический вопрос:И он сам дает ответ:Эта проповедь была прослушана 2 000 раз. [73]

Радикализация: Книга А.П. Прохорова «Кипящий котёл Иеремии» - Декадентская Европа

Российский пастор, учитель и автор ряда книг Алексей П. Прохоров является известной личностью. Он был пастором города ЕХБ Прокладное на Северном Кавказе. Кроме этого он был также руководителем Северокавказского объединения евангельских христиан-баптистов». [74] Его книги известны и за пределами России, и они охотно читаются русскими немцами и русскими эмигрантами в Европе и Америке. Его книга «Кипящий котёл Иеремии»», изданная и напечатанная в 2014 году, была рекомендована для чтения на российской пасторской конференции. [75] Прохоров является превосходным проповедником, которого охотно слушают не только члены ЕХБ.

В 1998 Прохоров посещал нашу дочернюю церковь г. Кевелар, Германия, он говорил зажигательную проповедь на тему "Человек". Я его переводил на немецкий язык. Члены церкви с интересом слушали его сто минутную проповедь, что очень нехарактерно для немцев: обычно, после 30 минут многие закрывают глаза, не проявляя никакого интереса к проповеди.

Мне очень больно наблюдать, как Прохоров радикализируются в своей книге. Я его очень люблю и уважаю, как и многие русские немцы-христиане. Но любовь Прохорова к Путину и к его политике, мне просто необъяснима: «Я буду за него бороться!». Если бы он, как служитель, это сказал в адрес Христа, то это характеризировало бы его христианскую сущность. Но увы... В его книге демонстрируется разочарование и злоба по отношению к славянам-украинцев, которые борются за суверенитет своей страны.

«США в Украине был свой агент — Виктор Янукович»[76], который отличался от предыдущего агента Юлии Тимошенко только тем, что он поддерживал хорошие связи с Москвой, а не с Берлином. Янукович хотел подписать Договор об ассоциации с Европейским Союзом с тем условием, чтобы был сохранен его заграничный капитал. При таком условии Украина могла бы стать частью Европейского Союза. Европейский Союз нуждался в дешёвой украинской рабочей силе. Однако Москва вмешалась и сказала ему: «Если ты подпишешь договор, который дает тебе львиную долю доходов, а другие будут нести за это ответственность, то ты проиграешь следующие выборы в 2015 году и тебя посадят в тюрьму». «Москва не преследовала каких-либо эгоистичных целей», добавил Прохоров, «но только единственно учитывала интересы независимой Украины».[77] С большим удивлением я прочёл в его книге, что укоторый отличался от предыдущего агента Юлии Тимошенко только тем, что он поддерживал хорошие связи с Москвой, а не с Берлином. Янукович хотел подписать Договор об ассоциации с Европейским Союзом с тем условием, чтобы был сохранен его заграничный капитал. При таком условии Украина могла бы стать частью Европейского Союза. Европейский Союз нуждался в дешёвой украинской рабочей силе. Однако Москва вмешалась и сказала ему:, добавил Прохоров,

«Если бы только нашёлся кто-либо, кто бы открыл глаза Украине в том, что Россия не является её врагом, а, всего лишь хочет, чтобы Запад не проглотил Украину и не использовал её как колонию».[78] Прохоров вопрошает:

Затем он обращается с призывом ко всей Украине: Европейский Союз не является религиозной организацией. Традиционные ценности мешают ему следовать своим путём. Библия не имеет для него какого-либо значения. Весь Европейский Союз давно раскрашен «во все цвета радуги». Вас ожидает западное ювенальное законодательство.

«Ваших детей … продадут не только порядочным бездетным людям Запада, но и геям, которым нужен будет уход в бездетной старости».[79] Прохоров особенно апеллирует к родителям, утверждая:

«Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте, и они будут воспитываться надзирателями как государственное имущество... И вы, верующие Украины, ратуете за вступление в ЕС, за всё, что вам предпишут? Возражения и неповиновение будет караться законом. Вас отвезут в Германию и там будут судить по законам ЕС. Притом намного строже, чем немцев. Вы из украинской колонии, и вас не пощадят, подбирая статью. И церемониться не станут. Я знаю, что претерпевают некоторые мои знакомые в Германии, противясь секс просвещению их детей».[80]

«Для кого вы страдали в родовых муках и не спали долгими ночами? Люди, которые имеют доступ к информации, говорят о гигантских очередях, которые выстроились, чтобы усыновить ваших детей. Дети будут покупаться за западную валюту: доллары, евро, франки и фунты. Наши олигархи, которые хотят распродать всю нашу страну, получат возможность заниматься интенсивной торговлей детьми».[81]

«И вы, украинские верующие, после всего того, что вам будет предписано и что вам будет сделано, всё-еще болтаете о присоединении к Европейскому Союзу? Каждый ваш протест и каждое ваше возражение будут жестоко наказаны.»[82] На странице 39 пастор описывает, как на Западе осуществляется практика полового воспитания. Учитель раздаёт школьникам огурцы, на которые дети должны надевать презервативы. И тут же звучит предостережение:

«Церковь должна быть вне политики», — пишет Прохоров, но сам он политизирует, однозначно принимая сторону пророссийских сепаратистов на Юго-Востоке Украины, называя их «защитниками своей земли», при этом фактически оправдывая гонения на своих же братьев тем, что последние, будучи украинскими гражданами, заняли проукраинскую позицию.[83]

Прохоров сожалеет, что Путин не действовал более решительно и не ввёл в Украину свои войска.[84]

«Посадить бы их всех на «Титаник» и отправить к их покровителям. Может быть благополучно доплывут, а может, повстречаются с айсбергом, что тоже не так уж и плохо».[85] В разделе «Пятая колонна» автор пишет относительно оппозиционеров:

«Я буду бороться за моего президента Путина. Ни один из таких критиков Путина, как А.А. Навальный, Сергей Магницкий или Борис Немцов не сможет меня удержать от этого.» . Убийство Бориса Немцова в социальных сетях оживлённо дискутировалось. Меня смутил комментарий одного священнослужителя, который писал: «Слава Богу, что его убили. Без него Путину будет легче». Я своё недоумение написал ему лично, но ответа никогда от него не получил. Я всегда придерживался мнения Иустина Мученика: «И мы, которые прежде один другого убивали, не только не враждуем с врагами, но, чтобы не солгать и не обмануть делающих допросы, с радостью исповедуем Христа и умираем». Автор заявляет: [86] . Убийство Бориса Немцова в социальных сетях оживлённо дискутировалось. Меня смутил комментарий одного священнослужителя, который писал: «Слава Богу, что его убили. Без него Путину будет легче». Я своё недоумение написал ему лично, но ответа никогда от него не получил. Я всегда придерживался мнения Иустина Мученика: «И мы, которые прежде один другого убивали, не только не враждуем с врагами, но, чтобы не солгать и не обмануть делающих допросы, с радостью исповедуем Христа и умираем». [87]

Выводы

уважаемые участники симпозиума, являются симптомами События на Украине, отношения между российскими и украинскими христианами выбили меня из привычной жизненной колеи. Когда мой бывший студент пригласил меня на юго-восток Украины, я его приглашение не отклонил. От него и от русско-немецких боевиков я слышал, что российская официальная пропаганда, книга Прохорова «Кипящий котёл Иеремии», проповеди российских пасторов поместных церквей всячески стимулировали их бороться с «украинскими фашистами». Я поражался, с какой интенсивностью, жертвенностью и преданностью молодые люди убивали своих братских славян на юге-востоке Украины. Убийства,, являются симптомами «сукцессивной» жестокости и чёрствости, которые демонстрируют как украинская, так и российская стороны. Священнослужители Русской православной церкви благословляли и благословляют боевиков (сепаратистов) на убийства [88] , вероятно то же самое делают и украинские священники. [89] Я пацифист. Я никогда не брал в руки оружие. Но я спрашиваю себя как пацифиста: Что ж всё-таки остаётся делать украинским гражданам? Мириться с российской аннексией Крыма и российской агрессией на юге-востоке Украины? У меня нет заготовленных ответов. Я просто в отчаянии, так как не имею понятия, почему российские христиане стали сторонниками агрессивной путинской политики. Два года я не заглядывал и не читал записей в социальных сетях. Мои родственники имели доступы к моим социальным страницам и участвовали от моего имени в дискуссиях. Я не мог. Я находился в какой-то летаргии, не зная, как реагировать на злобные комментарии христиан России против украинских единоверцев.

Бывший вице-президент евангельских христиан-баптистов Российской федерации Евгений Бахмутский, пастор Русской Библейской церкви в Москве прореагировал на происшедшее: «Очень жаль, что братья с обеих сторон (украинской и российской) участвуют в политической жизни своих стран. Они должны искать божественной истины, но не людской правды. Да будет Бог им судьёй. Иисус сказал, что его царство не от мира сего (Иоанна 18,36), оно не нуждается в оружии, изготовленное человеком. … Я сожалею о том, что братья по вере занимаются политикой и не надеются на нашего Господа, но надеются на силу оружия. … Когда члены ЕХБ-общины выезжают в другую страну, чтобы убивать украинцев, это является грехом, а не политикой». [90]

семь лет харизматическую общину Луганска. Он был членом общины знакомого мне пастора. Когда я посещал эту общину, этот пастор организовывал для нас сауну. Теперь он плачет и раскаивается, что говорит о том, что у него всё-еще имеются какие-то остатки совести.» Не является секретом, что пятидесятнические общины Российской Федерации и Русская православная церковь поддерживают сепаратистов на Донбассе. Пастор Киреев из Пензы написал 7-го мая 2015 года: «сегодня состоялась встреча с руководителем Луганской Народной республики (ЛНР), Игорем Плотницким. Игорь Венедиктович поделился с нами, как проходит жизнь в ЛНР. Он говорил о выполнении Минских договоренностей. После этого мы могли задать ему вопросы относительно гуманитарной помощи для жителей Луганска и обсудить целый ряд вопросов межконфессиональной работы в стране. В качестве подарка Олег Серов передал ему библию, книгу «Протестанты на службе России» и сувенир из Пензы». [91] Пастор Геннадий Мохненко пишет: «Этот бастард Плотницкий посещалхаризматическую общину Луганска. Он был членом общины знакомого мне пастора. Когда я посещал эту общину, этот пастор организовывал для нас сауну. Теперь он плачет и раскаивается, что говорит о том, что у него всё-еще имеются какие-то остатки совести.» [92]

Оливер Хинц пишет на интернет-странице Welt-Online относительно роли Русской православной церкви на Юго-Востоке Украины (свободный перевод): «Повстанцы попали в «хорошие руки». Они заключили соглашение с дружественной Кремлю Православной Церковью Московского патриархата. Конституция, провозглашенная сепаратистами «Донецкой Народной Республики», объявляет эту церковь как государственную религию. В самопровозглашенной «Луганской Народной Республике» Ушедший на пенсию митрополит Иоанникий , («Луганской и Алчевской» православной епархии [93] ), открыто поддерживает сепаратистов. Он демонстративно не только присутствовал, когда 4 ноября 2014 «премьер-министр» Игорь Плотницкий принял присягу, положив руку на Библию, но и благословил его. [94] Таким же образом, сотни пророссийских боевиков идут в бой против украинского правительства из религиозных соображений. Свое воинское формирование они назвали «Русской Православной Армией». [95] Священник Артемий Егурный, клирик Санкт-Петербургской епархии РПЦ, воюет с оружием в руках против Украины на стороне «Луганской народной республики». [96]

Не является секретом, что в украинской армии (АТО) находятся десятки военных капелланов не только из греко-католиков и украинской православной деноминации, но и из протестантских церквей, в функции которых входит богослужения среди военнослужащих, моральная поддержка и похороны. Владислав Мальцев пишет: «Следует отметить, что число протестантских пасторов, взявших в руки оружие с целью убийства ополченцев, исчисляется отнюдь не единичными примерами, причём это отнюдь не вызывает осуждения у их единоверцев. «Когда в октябре я был со служением в Песках, ко мне подошел боец с автоматом, – рассказывал в декабре 2014 года пастор Олег Усатюк из Первого батальона военных капелланов. – Спрашивает: «Вы из какой церкви?». Отвечаю: «Из Киевской Церкви евангельских христиан». Он говорит: «Дело в том, что я сам – пастор церкви в Луганске. Дом мой забрали сепаратисты, семью я вывез в Киев». Судя по всему, речь о Сергее Реуте, воевавшем в батальоне «Днепр-1» и погибшем 24 ноября 2014 года близ селения Пески у Донецкого аэропорта».

Заключение

В конфликте на Донбассе нет победителей; имеются только побежденные. Задачей западных христиан должна стать посредничество между двумя враждующими сторонами обеих стран. Это ужасно, когда мы получаем из России сообщения, которые обостряют отношения между обеими сторонами. Наше немецкое руководство Союза евангельских свободных баптистских церквей (EFG) предпринимает всё, что только в наших силах, чтобы примирить обе христианские стороны друг с другом Это должно быть и оставаться нашей главной целью. Благодарю за внимание!

Последовали вопросы

Не думаете ли Вы, что представления ряда русских пасторов о западной Европе имеют патологический характер?

Ответ: Естественно. Однако, если иметь ввиду пастора Прохорова, то он неоднократно посещал Германию. Он многого наслышался от русских немцев про секс-просвещение и гей парады и сделал свои выводы. Его высказывания о лишении родительских прав украинцев после их вступления в ЕС и воспитании их детей государственными сотрудниками — это скандальная ложь и преднамеренная антизападная пропаганда. Жаль, конечно, что этим пастора занимаются. Мы привыкли к лжи российской официальной пропаганды, как это было со случаем «наша Лиза», но нам трудно, очень трудно понять, почему ряд русских пасторов этим занимаются.

Что Вы думаете, возможны ли примирения руководителей украинского и русского союзов.

Ответ: Откровенно говоря, я не вижу, чтобы между ними шла какая-то война. Позиция российского Союза ЕХБ известна: «Быть послушным высшим властям» в соответствии послания Павла к Римлянам 13:1-7. Позиция украинского Союза ЕХБ заключается в том, чтобы стоять на стороне народа. Такая позиция не бесконфликтная, так как она инсинуирует противостояние властям, если они издают антинародные законы. Та и другая позиция теологически не противоречит учению Библии. Я выехал в 1974 году из СССР и был в общине Совета Церквей. Мы ведь тоже доказывали, что Бога необходимо слушать больше нежели людей, представляющих власть (Деяния 4:19).

Вы действительно пацифист?

Ответ: Зависит от того, что под этим подразумевается. Будучи пастором, я видел, что молодые немецкие юноши предпочитали вместо службы в армии работать санитарами в больницах или в домах престарелых. Является ли это пацифизмом? Я не уверен. Если кто-либо будет издеваться над моей женой или же угрожать ей насилием, то моя обязанность как мужа её защитить, отдать за неё свою жизнь. Если нашему народу будут извне угрожать вражеские силы, то я вижу свою обязанность встать на защиту собственного народа. Но я никогда не буду защищать агрессию своей страны.

Был ли Майдан государственным переворотом?

Ответ: Мне трудно ответить на этот вопрос. Бывший президент Янукович сбежал, оставив свою страну на произвол судьбы. Украинский парламент оставался до следующих выборов и многие из членов Рады были переизбраны вновь и было сформировано новое правительство, в обход конституционной процедуры импичмента против законно избранного президента Януковича. Мы можем во всяком случае говорить о смене власти, но я не политолог и не собираюсь определять, что переворот и что нет.

Моё время иссякло. Ещё раз благодарю за внимание.