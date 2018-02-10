Благодарим Сергея Головина, цикл лекций размещен на Эсхатосе с его разрешения.
Учебный курс "Основы кросскультурного благовестия" предназначен для подготовки миссионеров, проповедников, благовестников и наставников, собирающихся нести служение в контексте иных культур, народов и языков.
Преподаватель курса: Головин Сергей Леонидович, доктор философии (Ph.D.), доктор практического богословия (D.Min.), магистр гуманитарных наук (М.А., религиоведение), магистр естественных наук (физика Земли), магистр педагогики (физика).
Декан Межвузовского факультета апологетики христианства. Президент Христианского Научно-апологетического Центра. Президент международного просветительского общества «Человек и христианское мировоззрение».
Сергей Головин - Основы кросскультурного благовестия - Содержание курса
1. Богословские основания культурной антропологии.
Христоцентризм культурологического богословия.
Крайности культурологичесго богословия.
Назначение культурной антропологии.
Благая Весть в историко-культурном контексте.
Культурная миссия человека.
Культурная миссия Церкви.
Христос как прообраз миссии.
2. Социально-богословская модель культуры.
Мировоззрение как основание культуры.
Явные аспекты культуры: поведенческие стереотипы, материальные объекты.
Скрытые аспекты культуры: аксеологический, когнитивный, аффективный.
3. Интегральный подход к культуре.
Культура в системе измерений позор/честь, вина/оправдание, страх/сила.
Кросскультурная контекстуализация в Евангелиях.
Многомерность Благой Вести.
4. Культура и Благая Весть.
Культурная универсальность Благой Вести.
Культурная уникальность Благой Вести.
Культурная динамичность Благой Вести.
5. Межкультурная коммуникация.
Требования к межкультурной коммуникации.
Системы символов.
Значения символов: денотативное, коннотативное, имплицитное.
Паракоммуникация. Обряды.
Отношение к культурным традициям. Культурный конфликт.
6. Культурный шок.
Признаки культурного шока.
Аспекты культурного шока.
Динамика культурного шока.
Обратный культурный шок.
Противодействие культурному шоку.
7. Кросскультурное внедрение.
Библейская модель кросскультурного внедрения.
Трудности кросскультурного внедрения.
Различение культурных маркеров.
Пример служения Иисуса.
8. Этноцентризм.
Понятие этноцентризма.
Проявления этноцентризма.
Этноцентризм в античном Израиле.
«Христианский этноцентризм».
Этноцентризм и благовестие.
Библейская несостоятельность этноцентризма.
9. Библейская модель кросскультурного благовестия.
Вера и религия. Контекстуализация и синкретизм.
Богословские принципы контекстуализауии.
Препятствия при контекстуализации.
Новозаветные примеры.
Практические рекомендации.
Долгосрочные цели.
Уникальность христианства.
10. Развитие межкультурных отношений.
Формирование и развитие бикультурных сообществ.
Подготовка и оснащение национальных служителей.
Просмотрел все лекции и буду еще пересматривать. Что сказать - потрясающе! Побольше бы таких людей в христианском образовании!
Ну что сказать,неожиданно интересно.Меня "смущает",что он, не требует денег за его тяжкий труд.В отличии ...
Ну да, мой брат, увы, в современном христианском служении есть пастыри, а есть и мытари
Спасибо, просто замечательно! Спасибо и Сергею Головину за сотрудничество с нами!
Просьба наших читателей поделиться своим мнением о просмотренных лекциях.