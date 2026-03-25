Головин - По образу и подобию

Книга Сергея Головина «По образу и подобию» представляет собой глубокое антропологическое исследование, в котором автор рассматривает происхождение, природу и высшую цель человеческого существования через призму библейского откровения и данных современной науки. Головин ставит задачу защитить уникальность человеческой личности от редукционистских теорий, сводящих человека к простой биологической машине или случайному продукту эволюции. Основная идея произведения заключается в том, что понимание человека как носителя «образа и подобия Божьего» является единственным прочным фундаментом для обоснования неотъемлемых прав человека, его достоинства и моральной ответственности.
Содержательная часть книги детально анализирует ключевые аспекты человеческого бытия: сотворение, грехопадение и искупление. Автор последовательно разбирает научные и философские аргументы, касающиеся возникновения жизни и сознания, указывая на информационную сложность и целесообразность человеческого организма как свидетельство разумного замысла. Головин уделяет значительное внимание трихотомической природе человека (дух, душа и тело), объясняя, как разрыв духовной связи с Творцом привел к экзистенциальному кризису современной цивилизации. В книге глубоко исследуется предназначение человека не только как управителя земного творения, но и как существа, призванного к вечному общению с Богом, что придает смысл даже самым трудным обстоятельствам временной жизни.
Текст написан в строгом, интеллектуально насыщенном и вместе с тем вдохновляющем стиле, характерном для апологетических трудов автора. Сергей Головин мастерски соединяет библейскую экзегезу с антропологией, психологией и биологией, превращая академический разбор в личное обращение к каждому, кто ищет ответы на вопросы «кто я?» и «зачем я здесь?». Работа служит фундаментальным ресурсом для формирования здравого христианского мировоззрения, способного противостоять дегуманизирующим тенденциям современности. Это чтение помогает осознать, что подлинное величие человека заключается не в его собственных достижениях, а в его божественном происхождении и славном предназначении.
Сергей Головин - По образу и подобию - Происхождение, сущность и предназначение человека
К.: Книгоноша, 2017 - 344 с.
ISBN 978-617-7248-52-0
Сергей Головин - По образу и подобию - Происхождение, сущность и предназначение человека - Содержание
1. Зачем нужна библейская антропология
1.1.Что такое антропология - 1.2.Небиблейские истоки антропологии - 1.3.Библейские основания антропологии - 1.4.Смежные дисциплины - 1.5.Двойственность сущности человека - 1.6.Экологический аспект предназначения человека
2. Образ и подобие
2.1. Необходимость смирения - 2.2. Единство в разнообразии - 2.3. О соотношении терминов - 2.4. О значении терминов - 2.5. О влиянии грехопадения - 2.6. Свидетельства Писания
3. Природа человека
3.1. Дихотомия и трихотомия - 3.2. «Трехмерность» творения - 3.3. Дух и душа - 3.4. Особенности сотворения человека - 3.5. Происхождение «индивидуальной души» - 3.6. Влияние грехопадения
4. Принадлежность и обладание
4.1. Хорошо - Нехорошо - Хорошо весьма -Совсем нехорошо - 4.2. Тендерная синергия в Божьем домостроительстве - 4.3. Происхождение тендерной иерархии - 4.4. Ограниченность тендерной иерархии
5. Падшая природа человека
5.1. Сущность грехопадения - 5.2. Последствия грехопадения - 5.3. Пребывание во грехе - 5.4. Многомерность благовестил
6. По ту сторону смерти
6.1. Непостижимость бытия вне времени - 6.2. Неоднозначные тексты - 6.3. Царство смерти - 6.4. Воскресение в бессмертие
7. Ранняя история человечества
7.1. Первые семьи и близкородственные браки - 7.2. Воплощение культурного мандата - 7.3. Кто такие «нефилим»? - 7.4. Происхождение народов - 7.5. Прирост населения - 7.6. Происхождение «рас»
8. Эволюционные представления о человеке
8.1. Подготовка почвы - 8.2. Развитие идеи - 8.3. Крушение идеи - 8.4. Продолжение поисков
9. Ценность человека
9.1. Атеистическая аксиология - 9.2. Теистическая аксиология - 9.3. Самооценка человека - 9.4. Права человека - 9.5. Святость человеческой жизни
10. Восстановление образа
10.1. Христос - совершенный образ Божий - 10.2. Уподобление Христу
