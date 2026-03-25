Головин - По образу и подобию

Книга Сергея Головина «По образу и подобию» представляет собой глубокое антропологическое исследование, в котором автор рассматривает происхождение, природу и высшую цель человеческого существования через призму библейского откровения и данных современной науки. Головин ставит задачу защитить уникальность человеческой личности от редукционистских теорий, сводящих человека к простой биологической машине или случайному продукту эволюции. Основная идея произведения заключается в том, что понимание человека как носителя «образа и подобия Божьего» является единственным прочным фундаментом для обоснования неотъемлемых прав человека, его достоинства и моральной ответственности.

Содержательная часть книги детально анализирует ключевые аспекты человеческого бытия: сотворение, грехопадение и искупление. Автор последовательно разбирает научные и философские аргументы, касающиеся возникновения жизни и сознания, указывая на информационную сложность и целесообразность человеческого организма как свидетельство разумного замысла. Головин уделяет значительное внимание трихотомической природе человека (дух, душа и тело), объясняя, как разрыв духовной связи с Творцом привел к экзистенциальному кризису современной цивилизации. В книге глубоко исследуется предназначение человека не только как управителя земного творения, но и как существа, призванного к вечному общению с Богом, что придает смысл даже самым трудным обстоятельствам временной жизни.

Текст написан в строгом, интеллектуально насыщенном и вместе с тем вдохновляющем стиле, характерном для апологетических трудов автора. Сергей Головин мастерски соединяет библейскую экзегезу с антропологией, психологией и биологией, превращая академический разбор в личное обращение к каждому, кто ищет ответы на вопросы «кто я?» и «зачем я здесь?». Работа служит фундаментальным ресурсом для формирования здравого христианского мировоззрения, способного противостоять дегуманизирующим тенденциям современности. Это чтение помогает осознать, что подлинное величие человека заключается не в его собственных достижениях, а в его божественном происхождении и славном предназначении.

Сергей Головин - По образу и подобию - Происхождение, сущность и предназначение человека

К.: Книгоноша, 2017 - 344 с.

ISBN 978-617-7248-52-0

Сергей Головин - По образу и подобию - Происхождение, сущность и предназначение человека - Содержание

1. Зачем нужна библейская антропология

1.1.Что такое антропология - 1.2.Небиблейские истоки антропологии - 1.3.Библейские основания антропологии - 1.4.Смежные дисциплины - 1.5.Двойственность сущности человека - 1.6.Экологический аспект предназначения человека

2. Образ и подобие

2.1. Необходимость смирения - 2.2. Единство в разнообразии - 2.3. О соотношении терминов - 2.4. О значении терминов - 2.5. О влиянии грехопадения - 2.6. Свидетельства Писания

3. Природа человека

3.1. Дихотомия и трихотомия - 3.2. «Трехмерность» творения - 3.3. Дух и душа - 3.4. Особенности сотворения человека - 3.5. Происхождение «индивидуальной души» - 3.6. Влияние грехопадения

4. Принадлежность и обладание

4.1. Хорошо - Нехорошо - Хорошо весьма -Совсем нехорошо - 4.2. Тендерная синергия в Божьем домостроительстве - 4.3. Происхождение тендерной иерархии - 4.4. Ограниченность тендерной иерархии

5. Падшая природа человека

5.1. Сущность грехопадения - 5.2. Последствия грехопадения - 5.3. Пребывание во грехе - 5.4. Многомерность благовестил

6. По ту сторону смерти

6.1. Непостижимость бытия вне времени - 6.2. Неоднозначные тексты - 6.3. Царство смерти - 6.4. Воскресение в бессмертие

7. Ранняя история человечества

7.1. Первые семьи и близкородственные браки - 7.2. Воплощение культурного мандата - 7.3. Кто такие «нефилим»? - 7.4. Происхождение народов - 7.5. Прирост населения - 7.6. Происхождение «рас»

8. Эволюционные представления о человеке

8.1. Подготовка почвы - 8.2. Развитие идеи - 8.3. Крушение идеи - 8.4. Продолжение поисков

9. Ценность человека

9.1. Атеистическая аксиология - 9.2. Теистическая аксиология - 9.3. Самооценка человека - 9.4. Права человека - 9.5. Святость человеческой жизни

10. Восстановление образа

10.1. Христос - совершенный образ Божий - 10.2. Уподобление Христу

Библиография

Об авторе