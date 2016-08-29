Григорович - Анализ книги А.Шевченко - Виды ментальности

Рецензия на книгу А. Шевченко «Виды ментальности»

Снежанна Григорович - О пользе критического чтения христианской литературы - Анализ книги А.Шевченко «Виды ментальности»

Для анализа была взята книга А. Шевченко «Виды ментальности» издательства Киев: Брайт Стар Паблишинг Кириченко, 2012.- 164 с. (номера страниц соответствуют данному образцу издания, другие смогут найти цитаты в иных изданиях при упоминании разделов книги).

Снежанна Григорович - О пользе критического чтения христианской литературы - Анализ книги А.Шевченко «Виды ментальности» - Содержание

Во-первых, о нечетких формулировках

О противоречиях в нескольких предложениях автора

Во-вторых, «богословские заплывы»

1. Душевный/ духовный

2. Кто кем управляет и над кем имеет больше власти: народ или Бог?

3. Вера или чудо: что первично?

4. Пока я думаю – я не грешу… или грешу?

5. Ну не виноват Я

6. Обман и источники в саду

7. Праведные, не «девственно святые» и изгнанные

8. Самое шокирующее откровение (не только для автора, но и для других, я полагаю…)

9. Убийство - насилие и убийство - правосудие?

10. Бог в процентах

11.Иерархия – свидетельство греховности

В третьих - психологический диссонанс

Снежанна Григорович - О пользе критического чтения христианской литературы - Анализ книги А.Шевченко «Виды ментальности» - Во-первых, о нечетких формулировках…

В своей главе «Освобождение от египетского прошлого» автор пишет: «Нельзя называть смирением то состояние, когда я не могу изменить обстоятельств и вынужден сосуществовать с ними. Это смирение не перед Богом, а перед обстоятельствами, а между первым и вторым как раз и кроется принципиальная разница» (стр10). Так это смирение или нет? Если смирение – это смирение, то оно может существовать и перед обстоятельствами и перед Богом. А если смирение перед Богом нельзя назвать смирением (в обстоятельствах), - то следует употреблять другое слово, чтобы не вводить читателя в заблуждение: Что же это такое и чем одно отличается от другого? Можно назвать соглашательством, равнодушием, апатией, безропотностью, послушанием или чем- либо другим…

О противоречиях в нескольких предложениях автора

И тут же через два предложения автор продолжает: «Если не иметь веры в то, что Бог контролирует все обстоятельства нашей жизни, тогда мы никогда не сможем увидеть Бога в обстоятельствах или через обстоятельства. Они просто напросто закроют Бога, и мы будем иметь дело только с обстоятельствами, а не с Богом. Или, в лучшем случае, будем иметь общение с Богом за пределами обстоятельств. Я встречал таких людей, которые уверенно отделяют свою духовную жизнь от бытовой. Бог – Богом, а жизнь жизнью, "и не надо путать Бога с яичницей", - говорят они» (эта же 10 страница!)

Тогда получается что смирение перед обстоятельствами не есть смирение перед Богом, но если Бог контролирует все обстоятельства, тогда что есть наше смирение перед ними, как не смирением перед Богом и признание своей зависимости от Него? Получается что если я не могу изменить обстоятельства и вынужден сосуществать с ними – это не есть смирение, но если верить, что Бог контролирует все обстоятельства (даже которые я не могу изменить и вынужден сосуществовать с ними) – то это уже смирение перед Богом?

Во-вторых, «богословские заплывы»

1. Душевный/ духовный

На странице 7 и 8 в разделе «Между прошлым и будущим» автор книги пишет: «…цель Бога состоит в том, чтобы в обетование человек входил самостоятельно. Наследовал обетование. А это возможно только через веру! Если попытаться изобразить сказанное графически, что человек должен перейти из точки А в точку Б самостоятельно. Точка А – это весь душевный опыт человека, который являет или определяет его личность и его объяснение окружающей среды. Поэтому мы судим только в меру личного опыта. Но весь наш опыт душевен, а « душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего…ибо об этом [надобно] судить духовно» (1Кор.2:14). Точка Б – это область обетований, где обитает Бог. Поэтому человеку не так просто пересечь расстояние от личного мировосприятия того, как он привык объяснять вещи, к тому, как на все смотрит Бог… Человек не может пребывать одновременно в двух противоположных состояниях. Невозможно быть душевным и в то же время духовным. Бог отказывается, чтобы в Его благословенное будущее я втащил свое проклятое прошлое».

Для того, чтобы апеллировать к понятию духовный и душевный (1 Кор.2:14) необходимо читать контекст всего отрывка (1Кор.2:10-3:4). Автор использует этот стих для доказательства своей позиции, однако в данном послании апостол Павел употребляет слово «душевный» к невозрожденному человеку, в то время как верующий человек может быть либо духовным – живущим по духу, либо плотским – живущим по плоти. В данном случае речь идет о восприятии откровения Слова Божьего о спасении и Его учении, которое душевный человек (лишенный веры) не понимает. Однако, когда мы приходим ко Христу и становимся духовными (рожденными от Духа Божьего), это не означает, что мы оставляем свою душевность (свойства личности, разума, волю). Смешение данных понятий в этом разделе путают человека.

2. Кто кем управляет и над кем имеет больше власти: народ или Бог?

Далее по тексту в разделе «Обстоятельства или Бог?», читаем «Разве это не удивительно, что в минуты страшного негодования и самого изощренного ропота Израиля, походившего на издевку над Богом, Он все-таки отвечал на их колкости и дерзости? Всегда, каждый раз, постоянно! В крайнем случае, Он бы мог и не наказывать их за подобные капризы, но и не реагировать на них. Он ведь мог просто их игнорировать... Почему же, при всем своем негодовании, они ИМЕЛИ НАД НИМ БОЛЬШЕ власти, чем Он над ними? И не они Его слушались, а Он их слушал. И не они Ему служили, а Он им! Конечно, это можно приписать к Его терпению, и это будет верно, но суть урока в другом. ОН ЖЕЛАЛ ИХ НЕ СЛОМАТЬ, А ВОСПИТАТЬ».

Хотелось бы заметить, что иметь власть над Богом не может никто. Иметь власть – означает способность или возможность управлять или влиять на кого-либо или на что-либо в своих интересах, исходя из своей воли и силы. Бог суверенный и трансцендентный. Иметь власть над кем-либо, означает принуждать к своей воле и решениям, управлять и диктовать условия. В пустыне народ Израиля не имел над Богом власти. Это бы означало подчинение Господа человеку. Здесь даже сама постановка вопроса о власти неуместна, так как отражает не отношения власти, а взаимоотношения «Я буду вам Богом, а вы – моим народом». Идея ручного бога в пустыне – не совсем удачный образ, нарисованный автором. В пустыню они вышли, потому что Бог избрал это место, следовали по ней, потому что Он так двигался: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью» (Исх.13:21). Так что, как видим, они слушали Бога и следовали за Ним. Что же касается перепелов, о которых их услышал Бог: «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ» (Чис.11:31,33-34). Бог наказал народ за ропот и недовольство и за ложь на Него. Он остается суверенным, независимым от воли и желания человека.

Вот здесь точно не скажешь, что они «имели над Ним больше власти», когда желаемое мясо стало поперек горла.

3. Вера или чудо: что первично?

На странице 12 в разделе «Визит Моисея к фараону» автор пишет: «Стоить заметить, что чудеса веры не производят, но вера же, напротив, порождает чудо». Не будем столь категоричны: «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его»Иоан.2:23 , «Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него» (воскрешение Лазаря)Иоан.11:45, « Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» Иоан.7:31. Некоторых людей чудеса не мало не убеждают обрести веру, но есть и те, кто обрели ее благодаря чуду от Бога.

4. Пока я думаю – я не грешу… или грешу?

На странице 28 в разделе «Зерно. Почва. Урожай» написано: «Частое и углубленное рассуждение о грехе развивает процесс привыкания мыслей к тому, что противоестественно. В итоге запредельный (!!! –восклицательные знаки автора статьи, так как назвать этот опыт запредельным или истользовать слово «запредельный» в данном случае кажется неестественным) опыт становиться привлекательным, и человек решается испытать его на деле. В день, в котороый он переступает черту уже не на уровне ума, а действия, он становиться законопреступником. Совершив проступок, человек уже никогда не будет прежним. В душе открывается новая грань познания и ощущения, в разуме формируется новая точка зрения. Каин с замыслом убийства и Каин – убийца – это разные Каины. Воображение и действительность понятия разные. Совершившему грех открывается новая форма действительности. Библия убеждает нас, что Бог никого не искушает злом, потому что Он не познал зла! Он знает определение зла, но не знает его природы, потому что природой нас наделяет познание – знание на опыте».

Писание говорит, что Бог предупредил Каина о том, что его грех приведет к действию: « если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним»(Быт.4:7). Причем, даже мысль или намерение уже названы «грех». Христос подтверждает тоже понимание греха, когда провозглашает: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»Матф.5:28. Таким образом, законопреступником становится даже тот человек, который «только помышляет», а не только тот, кто производит действие.

И снова о подмене понятий. Бог знает определение зла, но не знает его природы. То есть Бог прочитал определение зла в словаре или Он сам дал четкое определение что есть зло? Если говорить о познании как знание на опыте, тогда Бог вообще не знает, что такое зло, - Он же его не совершал. Он не познал зла, но знает что такое зло. Знает, но не познал. Как это? Вот тут и происходит манипуляция словам и терминами.

Бог не искушается злом и Сам никого не искушает – в Нем нет зла и именно потому, Он ему не подвластен (в отличие от человека со своей греховной натурой). Но Бог знает что такое зло, как Нечто, отличное от Его природы, то есть то, что Им не является. Для того, чтобы знать что такое зло, надо просто хорошо знать Себя.

И всего через несколько страниц читаем на странице 32 в разделе «Мысли отвергнутые или принятые?»: «Итак, всякая мысль, допущенная в сердце, становиться частью человеческой натуры. Слово «допустить» подразумевает акт воли и потому возлагает на человека полную ответственность за его выбор.

Так грешит или не грешит человек, если мыслить? Выше автор говорил, что это разные вещи, далее же утверждает противоположное ранее высказанному.

5. Ну не виноват Я…

На странице 33 в этом же разделе «Мысли отвергнутые или принятые?» написано: «Больше всего Бога огорчал ропот, т.е. высказанное вслух неверие. Это не были просто гипотезы. Это была точка зрения, твердая позиция, сформированное мнение. Каково же было Богу, Которому приходилось постоянно оправдываться перед людьми и доказывать обратное». Простите, а в Библии написано, где Бог оправдывается хотя бы раз? Не подскажите, где прочитать? А вот в книге Иова написано: «Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах Своих.»Иов.33:13, а нам стоит подумать, потому как: «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет»Евр.4:13.

6. Обман и источники в саду

На странице 48 в подзаголовке «Приманка молока и меда» автор пишет: «Неужели мы думаем, что все величие и роскошь Божьего обетования Израилю состояла в достаточном количестве молока и меда? Или вина? Чтобы народ объелся и обпился до блевотины? На самом деле молоко и мед были всего лишь приманкой. Это как на собачьих бегах , когда запускают зайца- робота, чтобы определить максимальную скорость гончих. Основная цель Бога состояла в другом: научить человека открывать источники внутри себя и превращать пустыню в сад. Бог не заинтересован в нашем кочевом образе жизни, в переселении с места на место, но, напротив, Он желает произвести трансплантацию сердца».

Если мы прочитаем книгу Исход 3:8 «…и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед… », то поймем, что главной идеей Бога было освобождение Израиля от рабства и исполнение обетования, данного Аврааму – его потомки будут наследовать землю. То, что люди сделали акцент на молоке и меде, так естественно для нашей плоти, которая жаждет комфорта и безопасности. Говорить о том, что «молоко и мед были приманкой», значит говорить о том, что Бог лжет. Бог дал приманку, а Сам хотел научить их открывать источники (какие?) внутри себя и превращать пустыню (какую?) в сад. Причем книга Чисел 13: 22-28 стихи, а конкретно 28 говорят: «…мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;». Бог не «приманивал» людей обманом, Он исполнял слово Свое, которое было провозглашено: «И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости доброй; в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась».(Быт.15:13-16)

7. Праведные, не «девственно святые» и изгнанные

На странице 66 в разделе «Три статуса по отношению ко греху» автор выделяет три !!!??? позиции по отношению ко греху – «человек праведный», «согрешивший, но покаявшийся», «согрешивший, но не обратившийся». В разделе «Человек праведный» он пишет: «Бог благословляет стезю праведного человека. Но невозможно, чтобы человек «жил и не грешил». Как написано: «нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» Рим. 3:10-12. Все – раздел закончен.

Тогда хочется задать вопрос, а как относительно Иезекииля 14:14, где Бог говорит: «…и если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, - то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Кроме того, насколько я помню, Аврааму Бог вменил праведность по вере. А потом хочется задать вопрос: чем праведный отличается от святого, богобоязненного, благочестивого, непорочного? Понятие праведности в книге отсутствует, потому, как автор определяет статус праведного по отношению ко греху вообще не понятно.

Согрешивший, но покаявшийся – это человек, который не теряет своего статуса «спасенного и святого». Так как быть со статусами? Такая путаница вводит в заблуждение читателя в определении «статусов» вообще, а не просто по отношению ко греху. И не понятно, что имел в виду автор, когда отмечал в этом же параграфе: «Так вот, этот человек, несмотря на Божье прощение, на протяжении всей своей жизни или определенного времени постоянно ощущает над собой некую тень совершенного им греха. Это потому, что он утратил свою «девственную святость», которой наделяется каждый от юности своей, чтобы сберечь себя для Господа». Подождите, какая «девственная святость» от юности, если «нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей»? Автор похоже сам запутался в вопросах статуса и отношении ко греху.

Самым страшным статусом является статус «изгнанного» - это тот, кто грешит и не кается. Такого Бог изгоняет от Своего лица, подобно Каину.Но все, что грозит таким людям – это не получать благословения от Бога, дырявый кошелек и напрасно потраченные усилия. Однако, чтобы быть объективным, давайте вспомним псалом Асафа 72:3-12: «я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их; на работе человеческой нет их, и с [прочими] людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, [как] наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце; над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока; поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею, и говорят: "как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?" И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство». Как мы видим, есть и такие «изгнанные» и отступление от Бога не всегда означает материальное поражение людей.

8. Самое шокирующее откровение (не только для автора, но и для других, я полагаю…)

Автор на странице 69 в разделе «Самое шокирующее откровение» утверждает: «Несмотря на то, что Израиль повернулся к Богу спиной, несмотря на огонь, убивший десятерых людей, которые были представителями определенной элиты в народе, несмотря на вердикт «пока все не помрете», Он поворачивается и следует за ними! Бог идет по пути обреченного народа»! Не они пошли за Ним, а Он за ними! Они несут свое наказание, мрут, хоронят друг друга, считают отмеренный срок… и Он здесь же, с ними рядом, питает их манной, одевает, оберегает, учит…Разве это не самая шокирующая воображения сцена? А Он ничего с Собой поделать не может. Не может изменить Сам Себе». Автор на странице 69 в разделе «Самое шокирующее откровение» утверждает: «Несмотря на то, что Израиль повернулся к Богу спиной, несмотря на огонь, убивший десятерых людей, которые были представителями определенной элиты в народе, несмотря на вердикт «пока все не помрете», Он поворачивается и следует за ними! Бог идет по пути обреченного народа»! Не они пошли за Ним, а Он за ними! Они несут свое наказание, мрут, хоронят друг друга, считают отмеренный срок… и Он здесь же, с ними рядом, питает их манной, одевает, оберегает, учит…Разве это не самая шокирующая воображения сцена? А Он ничего с Собой поделать не может. Не может изменить Сам Себе».

Однако, если читать Писание внимательно, то можно обнаружить простое, а не шокирующее откровение, которое заключается в следующем: 1 – Бог желал истребить этот народ: «И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его» Числ.14:11-12. Если бы не заступничество Моисея, то погибли не только десять человек; 2- Бог изрекает Свое наказание «…живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу [врагам], Я введу [туда], и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей; а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести [наказание] за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне; по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, [что] [значит] быть оставленным Мною» Числ.14:28-34. БОГ НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ И СЛЕДУЕТ ЗА НИМИ! Бог останавливает народ перед входом в землю обетованную и обращает их вновь в пустыню! Возвращение в пустыню было наказанием народу, а не решение народа. Не будем делать Бога корманным божком, который следует в сумке туда, куда его положили (подобно Рахили Быт.31:34).

9. Убийство - насилие и убийство - правосудие?

В разделе «Бог мира или Бог войны» (стр. 117) автор пишет: «Существует разница между понятиями «насильственное убийство» и «убийство в качестве защиты или воздаяния». Когда Бог сказал: «Не убей», Он имел в виду запрет на насилие. Невинно пролитая кровь названа праведной и обладает свойством вопиять о мщении. И Бог мстит. Когда исполнялась заповедь «жизнь за жизнь», то лишение человека жизни и в первом и втором случае было убийством! Но разница в том, что первое убийство было насилием, а второе – справедливым воздаянием! Первое – преступление, второе – правосудие! Первое – беззаконие, а второе – закон. Первое бесправно совершает человек, а на второе дает право Бог!»

Если внимательно читать Ветхий Завет, то мы увидим несоответствие между тем, что говорит автор. В Ветхом Завете заповедь «не убий» означала убийство из злого замысла, чувства мстительности и долго сдерживаемого гнева; лишение жизни человека намеренно и продуманно (как совершил его Каин). Если читать Пятикнижие, что мы увидим явно демонстрацию этого правила на примере городов – убежищ. Если человек убил случайно, без умысла и по неосторожности, то он имел право укрыться там от гнева родственников жертвы. Если же человек сделал это с явным намерением и злобным умыслом, то его нужно было для правосудия забирать и из города- убежища. Есть ли какой – то вид убийства, который нельзя было бы назвать насилием? Поэтому говорить об одном – насилие, а о другом – правосудие, означает смешивать суть и цель убийства. Кстати, в рамках этих рассуждений 2012 года хотелось бы поговорить о его новой книге «Церковь и гражданское общество», хотя о ней великолепно отозвался Анатолий Денисенко.

10. Бог в процентах

На странице 122 в разделе «Хитрая тактика врага» автор утверждает: «В конце концов, «забрав» эти права у Бога, церковь заявила, что все это зло делает только дьявол! Бог не способен, не может, не имеет морального права и т.д. ….Однако посмею заверить, что Бог заключает в Себе как Любовь, так и Ненависть. 50 на 50. Насколько Он «возлюбил праведность», настолько же и «возненавидел беззаконие».

Писание говорит: «…Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин.1:5). «…Бог не искушается злом и Сам никого не искушает» (Иак. 1:13). Когда мы читаем книгу Иова, то обнаружим, что Бог позволил дьяволу прикоснуться к нему и его имуществу, даже плоти. Однако, это не означает, что Бог в Своей сущности является носителем зла и посылает его людям. Когда автор пишет, что Бог «заключает» в себе любовь, то данное выражение вводит в заблуждение. Бог есть Любовь – это Его сущность, отражающая нравственные свойства (святость, праведность, справедливость и др), присущие Ему. А характер или сущность не может складываться как пирог из процентов. Как мы определим сколько процентов гневливости у человека? Мы говорим: «Человек гневливый», описывая его характер. Если собрать все черты характера Бога как личности (кроме любви и ненависти), тогда всего Бога надо поделить на проценты и столько придется на долготерпение, милосердие, благость, гнев, справедливость, терпение, радость, печаль и другие, которые тут не перечислены? Бог на все 100% любовь – в значении, что у Него есть это свойство личности, и на все 100% ненависть ко злу, а не к человеку. Необходимо отличать одного от другого, чтобы не сформировать неверного понимания о сущности и природе Бога.

11.Иерархия – свидетельство греховности

Очень интересно звучит выражение автора на странице 133 в разделе «Раздор между братьями»: «Нам, европейцам с нашим эгоцентричным типом мышления никогда не понять сути Святой Троицы. Сокрыта тайна сия от нашего гордого ума. Не выдерживает противоречий, не дается нам понимание того, где проходит грань личностей ТРИединого Бога. Они на самом деле равны между Собой или даже сама мысль «Они» - это уже нарушение первой заповеди о Едином Боге?.. Не пожелал Он гордого одиночества, поэтому даже собственное совершенство заключил в гармонию взаимности. Не только Адаму плохо одному, но и Богу тоже; и откуда Богу было бы ведомо такое чувство одиночества, которое Он обнаружил в Адаме, не будь Он Сам Общение (не от слова ли «общность»?)... Когда в основу взаимоотношений положена Любовь, то иерархия неуместна. Нет ее в раю! Нет необходимости доказывать, кто – Первый, а кто – последний в Триединстве, потому что Больший Тот, кто в Любви наименьший, а Бог и ест сама Любовь…Всякая иерархическая структура возникла с грехопадением, в основу которого положен бунт против Самой Любви». Распространенная ошибка многих людей, которые пытаются своим умом постичь тайну ТРИЕДИНОГО Бога.

Во – первых, мы очень хорошо можем проследить на страницах Священного Писания грани личности ТРИединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Кроме того о каком «гордом одиночестве» может идти речь, когда мы читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт.1:26).

На страницах Библии мы читаем и об Отце, и об Иисусе Христе и о Духе Святом, поэтому утврждение автора «не дается нам понимание того, где проходит грань личностей ТРИединого Бога» необосновано, либо он желает претендовать на некое метафизическое знание, доступное только ему. Личности Божества раскрываются достаточно доступно, чтобы узнать их волю и желание относительно человека.

Во – вторых фраза «не пожелал Он гордого одиночества, поэтому даже собственное совершенство заключил в гармонию взаимности » звучит абсурдно, если вдуматься ее смысл. Бог не пожелал гордого одиночества – Он был один или все – таки Три личности от начала? Собственное совершенство заключил в гармонию взаимности – это означает, что Он договорился с какими–то двумя еще для общения, или же сотворил еще две божественный личности для общения взаимности? Если Бог от начала Сущий в Трех Личностях Божества, то Он не испытывал «гордого одиночества», так как его просто нет в Сущности Божества. Эриксон так объясняет единство и множественность в Личности Божества: «Быт. 1:26 звучит так; "И сказал Бог [единственное число]: сотворим [множественное число] человека по образу Нашему [множественное число]". Глагол, относящийся к 'elohim, автор не употребляет во множественном числе (величия), а вот слова Бога о Себе приведены во множественном числе. То же самое в Ис. 6:8: "Кого Мне послать [единственное число?] и кто пойдет для Нас [множественное число]?" Указание на Троицу усматривается и в учении о Божьем образе в человеке. В Быт. 1:27 читаем: И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. Некоторые исследователи повторение одной и той же мысли видят не только в первых двух строчках, но и во всех трех. То есть слова "мужчину и женщину сотворил их" равнозначны словам "сотворил Бог человека по образу Своему" и "по образу Божию сотворил его". Исходя из этого образ Бога в человеке (родовое понятие) усматривается в том, что человек создан как мужчина и женщина (то есть как множественное лицо). Это означает множественный характер образа Бога, присущий как прототипу, так и творению. Согласно Быт. 2:24, мужчина и женщина должны стать одним - 'echad), что подразумевает соединение двух самостоятельных существ. Показательно, что в Шма то же самое слово относится к Богу: "Господь, Бог наш, един есть" (Вт. 6:4). Здесь как будто бы делается вполне определенное утверждение о природе Бога - Он представляет Собой организм, то есть соединение различных частей». Как мы видим, Бог не был одинок в Своей сущности.

Автор утверждает: «Не только Адаму плохо одному, но и Богу тоже». Где мы видим на страницах Библии, что «Богу плохо»? Где в Священном Писании говориться о том, что Бог обнаружил в Себе чувство одиночества? Может его обнаружил Адам, по одной простой причине, что он – творение, а не Творец?

Говоря о том, что у Бога нет иерархии, достаточно вспомнить, что ангелы имеют четкую структуру подчинения и субподчинения. Иерархия ангелов говорит о том, что эта система присутствует в творении Бога. Ну если автор уверен, что ее нет в раю, значит и ангелов там не будет. А выражение «Больший Тот, кто в Любви наименьший» уже сама в себе заключает иерархическую структуру… Говорить о том, что в иерархической структуре уже заложен бунт против Любви, - значит обвинить Самого Бога в том, что Он инициировал бунт, сотворив ангелов, в частности Люцифера. Или как понимать иерархию или ее отсутствие, читая слова Христа: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» Иоан.14:16, « Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» Лук.22:42, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» Иоан.14:13; а предупреждение Христа: «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится» (Лук.12:10) можно ли понять иначе, чем некую границу, которую человек не может пересечь в своем отношении к Духу Святому, хотя этот грех проститься Сыном?

В третьих - психологический диссонанс

На странице 15 автор пишет: «Вот что значит рабский менталитет, это постоянное сомнение в каждом человеке, даже в Боге». Автор подменяет понятие сомнение и ропот. Сомнение – это неуверенность в ком-либо или чем- либо. А ропот – это выражение недовольства и агрессивное противостояние кому- либо. Народ в пустыне роптал и желал вернуться в Египет, боясь смерти и выражая свое недовольство. Место писание, которое приводит писатель говорит не о сомнении, а открытом противостоянии Моисею (Исх14:10-12). Если же говорить о сомнении как о признаке «рабского менталитета» по отношению к Богу надо будет упомянуть Авраама, Гедеона, пророка Илию, Давида, Езекию, Петра, Фому и других…

Сомнение – это признак умственной деятельности в сознании человека, который свидетельствует о критическом анализе и участвует в принятии выбора и окончательного решения. Возможно, это есть следствие грехопадения человека, когда ему пришлось отличать «что такое хорошо и что такое плохо» и выносить решение. А как известно вместе с грехопадением пришел и страх, который также является спутником сомнений… В- общем, психологи найдут о чем поговорить…

2. На странице 101 в разделе «Контракт или завет», автор вопрошает: «Вы спросите: из чего же в таком случае состоят духовные ценности? В каких единицах они измеримы? О чем вообще идет речь? Это, пожалуй, и есть центральный вопрос наших рассуждений. Я верю, что к духовному наследию относится всякая работа Святого Духа в совершенствовании личности человека. Его коэффициент полезности в обществе и составляет меру его духовного богатства. Звезда от звезды разнится в славе». Вот тут очень интересное построение предложения: «Его коэффициент полезности? – это чей: Духа Святого или человека»? Судя по предложению – все – таки человека. Значит, чем больше пользы обществу от человека, тем больше мера духовного богатства человека? Значит любой миллиардер, построивший больницу или кинотеатр, спонсор конкурса красоты или спортивных игр, поэт, художник, учитель и инвалид оцениваются в своей духовности по своей роли в обществе? А если речь идет о совершенствовании личности человека, то какое значение это имеет для пользы общества? Давайте измерим рост духовности Я. Корчака, Солженицина, Сахарова с их пользой обществу? Это явные две несоответствующие друг другу категории: измерять рост духовности человека с его общественной полезностью. Делая вывод из слов автора можно прийти к следующему: совершенствование личности человека = духовное наследие, коэффициент полезности в обществе = мера духовного богатства. Это напоминает лозунг: «От каждого по способности, каждому – по труду».

3. На странице 112 автор под заголовком «Коренная ошибка самоправедности» делает следующие заявления: «Коренная ошибка самоправедности состоит в том, чтобы полагать, что я что-то значу, что-то имею, чем-то ценен и востребован. Нет, мои дорогие, Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1Тим.1:5) (курсив в оригинале). Я не боюсь, я разденусь догола, я расскажу обо всех своих грехах вслух на весь мир, как это делал Давид, я буду как юродивый на Руси, которого сторонятся все цивилизованные люди. Мне все равно – я наелся самоправедности, меня тошнит от этих пирожных. Сыт по горло самодостаточностью плоти».

Если исходить все – таки из верных дефиниций, то самоправедность ничего не имеет общего с «я что-то значу, что-то имею, чем-то ценен и востребован». Самоправедность предполагает, что человек надеется на свою «хорошесть» или «соответствие чему-либо» на основе самомнения о себе, своей гордости и надменности. Проще сказать – это фарисейская надменность, рожденная от уверенности соответствия Божьим требованиям. А «я что-то значу, что–то имею, чем-то ценен и востребован» относится к достоинству человека и его чести. Смешивая эти понятия, можно тогда любого человека превратить в ничтожество и затоптать в грязь. Бог сотворил нас по образу и подобию Своему, и если бы мы ничего не стоили, навряд ли бы Он «пришел в мир спасти грешников». Поэтому, очень важно отличать одно качество от другого – честь и достоинство человека, в котором он был сотворен – и – самоправедность, как упование на собственные достижения и заслуги в деле спасения. Если исходить все – таки из верных дефиниций, то самоправедность ничего не имеет общего с «я что-то значу, что-то имею, чем-то ценен и востребован». Самоправедность предполагает, что человек надеется на свою «хорошесть» или «соответствие чему-либо» на основе самомнения о себе, своей гордости и надменности. Проще сказать – это фарисейская надменность, рожденная от уверенности соответствия Божьим требованиям. А «я что-то значу, что–то имею, чем-то ценен и востребован» относится к достоинству человека и его чести. Смешивая эти понятия, можно тогда любого человека превратить в ничтожество и затоптать в грязь. Бог сотворил нас по образу и подобию Своему, и если бы мы ничего не стоили, навряд ли бы Он «пришел в мир спасти грешников». Поэтому, очень важно отличать одно качество от другого – честь и достоинство человека, в котором он был сотворен – и – самоправедность, как упование на собственные достижения и заслуги в деле спасения.

Далее автор пишет: «Праведник не боится наготы. Праведники «были …наги и не стыдились». Стыд – это здоровая реакция на грех. Отрицание вины повергает в страх быть разоблаченным, обнаруженным». Странно, но нигде на страницах Библии я не обнаружила упоминания об Адаме и Еве как «праведниках», если учитывать, что они были наги и не стыдились. Выражение «отрицание вины повергает в страх быть разоблаченным, обнаруженным» - не логично. Именно страх заставляет отрицать вину. Страх является вторичным чувством после согрешения и одной из базовых эмоций человека. Это видно из истории с Адамом: «…голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.» Быт.3:10. Точно также как и Давид, перед страхом разоблачения своего греха с Вирсавией старается его скрыть разными действиями.