Наши переводы Charles Halton - Насколько велика Ниневия? Буквальная и образная интерпретация размера города

How Big Was Nineveh? Literal versus Figurative Interpretation of City Size

Charles Halton

The Southern Baptist Theological seminary

Bulletin for Biblical Research 18.2 (2008) 193–207

Перевод asaddun

® ESXATOS 2018

В этой статье рассматривается несоответствие между большинством современных переводов Ионы 3: 3 и древними текстовыми и археологическими свидетельствами относительно размера Ниневии. Данное рассмотрение, предназначено для согласования литературного описания в Ионы 3: 3 с древними свидетельствами. Прочтение Ионы 3: 3, как фигуры речи прекрасно передает намерение автора представить Ниневию, как очень большой город.

Ключевые слова: Иона 3: 3, Ниневия, Вавилон, буквальный, образный, идиома, герменевтика, Геродот, Сеннахирим, путешествие, пророк.

На первый взгляд, «Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы» (Иона 3: 3b) - довольно безобидное утверждение. Кажется, это простое описание размера, измеренное с помощью среднего дневного обхода. Многие современные переводы приводят эту фразу аналогичным образом:

А город этот был в те времена одним из самых больших, так что ушло у Ионы целых три дня на то, чтобы пройти его из конца в конец. (Перевод Кулакова)

Ниневия была у Бога большим городом: из конца в конец—три дня ходу. (СРП РБО 2011)

Ниневия же была городом великим у Бога - на три дня ходьбы. (перевод Тантлевского).

Однако, как только кто-то начинает размышлять о соотношении описания размера Ниневии в Ионы 3: 3 с нынешними археологическими реконструкциями, они окажутся противоречащими почти каждому современному переводу этой статьи (не говоря уже о вопросах, возникающих из фразы haytah yir gdolah leelohim, но это тема отдельного эссе). Пока есть вероятно, много ответов, которые могут иметь место для этого кажущегося несоответствия, они сосредотачиваются на одном вопросе: следует ли рассматривать Иона 3: 3b как литературное описание размера города или как фигуру речи? Наш ответ на этот вопрос будет не только рассматривать этот конкретный стих, но и поможет нам лучше сформулировать наше восприятие при рассмотрении вариантов интерпретации, и того, как мы подходим к другим библейским текстам. Для этого мы сначала рассмотрим древние текстовые, и археологические свидетельства относительно размера Ниневии; далее, мы исследуем современные интерпретации Ионы 3: 3; и, наконец, увидим, как результаты этого исследования помогут более широко их применять к задаче рассмотрения древних текстов в целом.

СОВРЕМЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДРЕВНИЕ ТЕКСТОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Обычно эта цифра – три дня ходьбы – относится к длине типичного ежедневного путешествия в древнем мире - 20 миль в день. Когда это число сочетается с переводом текста Ионы 3: 3 как «трехдневная ходьба», можно было бы представить город 60 миль в ширину. Хотя Ниневия была, конечно, велика, основываясь на доказательствах древних текстов и археологических реконструкций, мы можем быть уверены, что Ниневия была намного меньше этой цифры.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Книга Ионы начинается фразой wayehi debar-adonay el-yonah ben-amitay leamar. В 2Царей 14:25 упоминается человек с именем Иона бен Амиттай из Гафхефера, который пророчествует Иеровоаму II (790-750 / 496). Поскольку единственные употребления имен Иона и Амитай упомянуты в 2Царей 14:25 и Иона 3: 3, вполне вероятно, что автор книги Ионы был тем же самым лицом. Некоторые исследователи ставят под вопрос, действительно ли книга Ионы имеет какое-либо отношение к личности пророка в 2Царей, или это совпадение имен. Хотя это интересная дискуссия сама по себе, она не совсем уместна для целей этого исследования. Что имеет значение, так это то, что Иона является главным героем этого эпизода, и автор, вероятно, предполагал установку восьмого века до н.э. для своей книги. В любом случае археологические реконструкции показывают, что при отсутствии датировки в древний период, включая восьмой век до н.э., принимаются исходные данные Ниневии размером около 60 миль в ширину.

Несмотря на то, что это было не 60 миль, Ниневия была по всем показателям впечатляющим городом. Она была расположена рядом с естественным перекрестком реки Тигр, напротив современного города Мосул. Сцены вырезанные около 645-643 гг. до н.э. на стене Северного дворца в Ниневии изображают город, окруженный башневыми стенами, увенчанными зубцами. Вероятным местом, которое, возможно, являлось входом в город, были Восточные ворота, которые находятся на вершине каменного пандуса. Гости города, несомненно, дивились двум гигантскими быкам, по краям ворот города.

После входа в город можно было увидеть широкие улицы, некоторые с каменной мостовой, сады, парки, игровые парки, каналы, дворцы, храмы и дома. Это должно было стать захватывающим опытом, а сочетание и величие этих особенностей, безусловно, отличает Ниневию от почти всех других древних городов.

В дополнение к своим внушительным архитектурным особенностям, для своего времени, Ниневия также была чрезвычайно большим городом. А Лео Оппенгейм определяет Ниневию в качестве второго крупнейшего города древнего Ближнего Востока:

Крупнейшим городом был, несомненно, Вавилон в халдейский период; его площадь занимала 2500 акров. Затем следует Ниневия, площадью 1850 акров, в то время как Урук [библейский Эрех] был несколько меньше, размером 1,110 акров.

Поскольку, согласно оценке Оппенгейма, 640 акров составляют квадратную милю, Ниневия будет охватывать площадь около трех квадратных миль. Это соответствует оценке бывшего директора по раскопкам в Ниневии, что периметр городской стены был около двенадцати километров. Кроме того, измерения, проведенные Калифорнийским университетом в Беркли, показывают, что город занимал площадь в 750 гектаров. В пределах между тремя и четырьмя квадратными милями, Ниневия, безусловно, была огромным городом, но археологические доказательства показывают, что она была намного меньше, чем 60 миль в диаметре.

ДРЕВНИЕ ТЕКСТОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Можно скептически относиться к современным оценкам и поэтому рассмотрим древние текстовые свидетельства, чтобы увидеть размеры Ниневии. Поскольку Ниневия и Вавилон были двумя величайшими городами древнего Ближнего Востока, авторы иногда сравнивали размеры двух городов. Удивительно, Страбон изображает Ниневию больше Вавилона: «Теперь город Нинус [Ниневия] был уничтожен сразу же после свержения сирийцев. Он был гораздо больше (meidzon), чем Вавилон» (География 16.1.3). Затем он продолжает, описывая размер Вавилона:

Вавилон также расположен на равнине: его стены имеют в окружности 385 стадий (44 мили), толщина стен 32 фута, высота их между башнями 50 локтей (75 футов), а высота самих башен 60 локтей (90 футов); дорога по вершине стен настолько широка, что колесницы в четверку лошадей легко могут разъехаться. (География, 16:1:5)

Геродот также фиксирует размеры Вавилона, но размеры Геродота намного больше, чем у Страбона. Кроме того, его сведения являются идиоматическими и стилизованными (например, обратите внимание, что форма города была точным квадратом) с целью передачи чувства величия в размере города:

После завоевания всего [азиатского] материка Кир обратился против ассирийцев. В Ассирии есть много и других больших городов, но самым знаменитым и наиболее могущественным городом, где у ассирийцев после разрушения Нина (Ниневия) находился царский дворец, был Вавилон. Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины. Окружность всех четырех сторон города составляет 480 стадий. Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов, которые я знаю. Прежде всего город окружен глубоким, широким и полным водой рвом, затем идет стена шириной в 50 царских локтей, а высотой в 200. Царский же локоть на 3 пальца больше обыкновенного. (Геродот, История, 1,178)

Описания Страбона и Геродота отличаются по своим измерениям стен Вавилона. Страбон сообщает о них как о расстоянии в 44 мили, 32 фута толщиной и 75 футов в высоту, в то время как Геродот изображает стены протяженностью 60 миль по периметру, 83 фута толщиной и 330 футов в высоту. Несоответствие вероятно, связано с тем, что авторы не знали точных размеров города и, следовательно, дали стилизованное описание, предназначенное для передачи больших размеров Вавилона. Даже откладывая идиоматическую природу сообщения Геродота, стороны 15 миль в длину для гораздо большего города Вавилона все еще меньше, чем 60 миль, которые некоторые переводы представляют для Ниневии.

Диодор дает сведения о Ниневии, которые во многом похожи с описанием Геродота о Вавилоне. Однако Диодор сообщает, что город Ниневия не имел равных, в то время как Геродот заявил, что не было такого города, как Вавилон:

Он (царь Ниневии) основал на реке Евфрат город, хорошо укреплённый стенами, придав ему форму прямоугольника. Самые длинные стороны города были по сто пятьдесят стадиев, а кратчайшие - по девяносто, так что весь периметр был четыреста восемьдесят стадиев. Он не был обманут в своих ожиданиях, потому что ни один город не может сравниться ни по размерам, ни по великолепию: его стены были сто футов в высоту и были достаточно широкими, чтобы три колесницы могли идти рядом. Башен, которые защищали их, насчитывалось пятнадцать сотен, каждая в двести футов. Значительная часть города была заселена богатыми ассирийцами, но царь признал всех иностранцев, которые хотели там поселиться. Он дал этому городу своё имя, Нин (Ниневия), и разделил среди населения большую часть окрестных полей. (Диодор, 2.3).

Опять же, измерения Диодора не вполне соответствуют тем, которые дают другие. Тем не менее, больше цифр приводится в сообщении Ксенофонта о Ниневии:

Основание его стены было сделано из полированного камня, полного раковин, и было пятьдесят футов в ширину и пятьдесят в высоту. После этого основания была построена стена из кирпича, пятьдесят футов в ширину и сотня высоты; и периметр стены был шесть парасангов (22 мили). (Анабасис, 3.4.10-11)

Археологические раскопки подтвердили сведения Ксенонфонта о толщине городских стен. Стены на каменном фундаменте. Стена из глинистого кирпича была покрыта каменным фасадом. Археологи обнаружили кирпичи со средним размером 37 х 37 х 12 см, которые образуют стены толщиной около 15,8 м. Это соответствует описанию Сеннахиримом стены из 40 толстых кирпичей. Однако исследования еще не обнаружили раковин в здании стены Ниневии, а аккадские тексты не описывают эту особенность. Возможно, Ксенофонт описал появление полированного фасада известняка, в котором могли появляться раковинные отпечатки, или это может быть метафора, относящаяся к цвету каменного фасада, или просто литературное украшение. Как и Геродот, его описание периметра стен на шесть парсангов, что эквивалентно примерно 22 милям, не соответствует археологическим свидетельствам или аккадским текстам, но это более трезвые сведения, чем описания других греческих писателей.

В отличие от греческих источников, аккадские тексты гораздо более скромны в их описании Ниневии. Тиглат-Пилезер I (1114-1076) говорил, что он отремонтировал стены Ниневии, которые обветшали из-за пренебрежения бывших правителей. При этом он раскопал до основания фундамент ямы, предположительно удаляя старые камни и начиная строительство с нуля. Затем, он установил новый фундамент, поверх которого он уложил кирпичную стену с толщиной девяти с половиной кирпичей. В целях укрепления стены, он покрыл нижние кирпичи землей, а верхние кирпичи он покрыл известняковой облицовкой.

Сеннахирим (704-681) сообщил, что в прежние времена до его правления Ниневия составляла 9 300 локтей по окружности, и что его новая конструкция стены (он утверждает, что предыдущие правители не построили стену) включаля дополнительные 12,515 локтей, которые окружали некоторые из обрабатываемых земель, которые окружали город, в общей сложности 21 815 больших локтей, что составляет приблизительно семь с половиной миль.. Опять же, это намного меньше 60 миль, в которые некоторые современные переводы Ионы могут заставить нас поверить.

СОВРЕМЕННЫЕ ОТВЕТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Современные интерпретаторы отреагировали на кажущуиеся несоответствия между описаниемм Ионы 3: 3 и древними текстовыми, и археологическими данными, двумя способами: (1) творчески интерпретировать Иона 3: 3 таким образом, чтобы сохранять буквальную точность этого расстояния или (2) интерпретировать эту фразу, как фигуру речи, которая передает большой размер города в идиоматической манере.

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБЫ БУКВАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Теория, популярная у исследователей, гласит, что приведенная в Ионы 3: 3 цифра относится к тому времени, которое человеку понадобится, чтобы пройти по периметру Ниневии. Можно было бы установить связь между этой теорией и сведениями Диодора о стене Ниневии в размере 55 миль по периметру. Однако, как мы видели, описание Диодора не согласуется с археологическими свидетельствами или аккадскими текстами.

Выдающийся ассиролог и библеист Дональд Дж. Уайзман, является самым влиятельным сторонником творчески буквальной интерпретации Ионы 3: 3. Хотя в свое время Уайзман отстаивал идею о том, что мерка в три дня пути могла относиться к периметру городских стен, но он впоследствии отклонил это мнение. Уайзман отклонил свою позицию по двум причинам: (1) он утверждает, что он «не знает какого-либо описания размера древнего города по окружности его стен», и (2) даже в таких больших размерах, для обхода стен Ниневии не потребовалось бы три дня пути. Вместо этого отклоненного предложения, Уайзман установил две возможные интерпретации для Ионы 3: 3.

Его первое предложение состоит в том, что «трехдневное путешествие» может относиться ко времени, необходимому для полноценного посещения города. В этой интерпретации один день будет отложен для прибытия в город, один день для «дел и отдыха» и, наконец, день на сборы для ухода. На первый взгляд это привлекательный способ примирить «буквальное» чтение Ионы 3: 3 с археологическими и древними текстовыми доказательствами. Однако это предложение основано на официальных посещениях города, чтобы договориться о каком-либо соглашении. Эти ситуации имеют мало общего с одиноким пророком, доставляющим сообщение.

Похожей интерпретации города и его посещения придерживался Мартин Лютер, который заявил:

Я понимаю, что эти слова означают, что Ниневия была настолько велика, что одному человеку потребовалось три дня, чтобы пройти по всем улицам, и не спешить, но с неторопливой походкой, такая как обычно предпринимается при прогулке по улице… Такая прогулка не подразумевает направление, но прогулка сюда и туда, повсюду. Однако каждый может принять и иную точку зрения.

Джеймс Брукнер сформулировал свою точку зрения внимательно выслушав Лютера: «Потребовалось три дня, чтобы провозгласить весть на всех общественных площадях. Потребуется три дня, чтобы ходить и проповедовать в каждом районе и завершить ее провозглашение всем в городе». Опять же, эти объяснения поначалу кажутся убедительными, но они довольно произвольны в своей оценке того, сколько времени потребуется, чтобы идти по всему городу во время проповеди. Кроме того, как видно из аккадских пророчеств, если пророк хотел проповедовать сообщение городу, пророк предстанет перед сбором старейшин при городских воротах. Если пророк не был приглашен перед ними, пророк пошел бы к другому видному общественному пространству, такое как дворцовые ворота. Существует только один аккадский текст, в котором говорится, что пророк доставлял одно и то же сообщение более чем в одно местоположение. В этом тексте пророк передал свое послание в два места: дворцовые ворота и резиденция царя, которая предоставила ему убежище. Поэтому, поскольку аккадские пророки не шли через весь город, давая свое пророчества, маловероятно, что автор книги Ионы хотел изобразить главного героя этой истории, прокладывающего себе путь через каждую часть Ниневии в течение трех дней.

Второе предложение Уайзмана состоит в том, что ссылка на Ниневию в Ионы 3: 3 относится не только к городу Ниневии, но и к большему административному округу, который, по его оценкам, был примерно равным трехдневному пути. Это довольно сложный аргумент на нескольких уровнях. Это правда, что в месопотамских городах часто были пригороды, которые простирались дальше городских стен, но степень пригородов трудно оценить количественно из-за нехватки материальных останков и общей направленности в археологических экспедициях исключительно к центру города. Тем не менее, пригород не превышал мили за городскими стенами. Кроме того, в крупных городах часто был порт и торговый центр, который находился за пределами городских стен, но это было не более чем в нескольких сотнях метров от главного города.

Второе предложение Уайзмана опирается не на масштабы пригородов Ниневия только, но и на меньшие города в окрестностях. Он говорит, что Ниневия была административным центром для нескольких городов и, поэтому Ниневия могла бы относиться ко всему региону. Однако Уайзман признает, что неясно, была ли Ниневия фактически расценена, как административный центр региона, который он предлагает. Кроме того, аргумент Уайзмана заключается в том, что ивритский перевод существительного в Аккадском языке, - Ниневия, скрывала бы жизненно важные данные в отношении конкретных географических сателлитов. Определители или признаки, указывающие категории, к которым существительное принадлежит, часто добавлялись в начале или конце аккадских слов. Например, знак dingir будет предшествовать объектам или лицам с божественными атрибутами, тогда как NA4 предшествует объектам из камня. В случае с Ниневией, Уайзмен утверждает, что, поскольку иврит не использовали детерминанты, две возможные аккадские конструкции, URU Ninua или Ninua KI, были бы переведены одним и тем же еврейским словом, ninveh. Слово URU Ninua будет относиться к городу Ниневии, тогда как Ninua KI будет ссылаться на регион. С этим предложением, Уайземан показывает свое глубокое понимание Библии и ассирологии; однако, изучение аккадских текстов показывает, что это предложение не благоприятствует руслу дальнейшего исследования.

В описании усовершенствований Сеннахиримом (704-681) Ниневии, мера периметра стены Ниневии включает в себя конструкцию Ninua KI, которую Уайзман хочет читать, как район:

Ниневия (Ninua KI), чья стена, в прежние дни составляла 9 300 локтей в окружности при правителях, которые жили до меня, и сами не построили ни стену, ни внешнюю стену; я добавил к этой стене 12 515 (локтей) вокруг обрабатываемой земли по всему городу. Я сделал всю окружность 21 815 больших локтей [прибл. семь с половиной миль].

В этом тексте четко оговаривается Ninua KI как область, окруженная стеной около семи с половиной миль в окружности, намного меньше 60-мильного периметра, который предполагает Уайзман. Когда мы объединим этот факт с данными Сеннахирима, где его стена включала не только центр города, но и также окрестные возделываемые земели, привлекательность теории Уайзмана уменьшается.

ВОЗМОЖНОСТЬ БУКВАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Другой вариант интерпретации для Ионы 3: 3 состоит в том, чтобы понимать это выражение, как фигуру речи. Существует, по крайней мере, три причины, которые поддерживают возможность для такой интерпретации.

Во-первых, терминология, используемая в Иона 3: 3, имеет очень широкий смысловой диапазон, который противостоит буквальному пониманию. Слово mehalakh, наиболее часто переводимое как «ход» или «путешествие», употребляется два раза в Ветхом Завете вне Ионы 3: 3-4. В Иез. 42: 4 этот термин используется в описании внутреннего прохода, который составляет десять локтей. В этом стихе, mehalakh используется, как синоним derekh, который используется в связи с расстоянием 100 локтей. Другое употребление появляется в Неем. 2: 6, когда царь Артаксеркс спрашивает Неемию: «Как долго будет твое путешествие (mehalakh), и когда ты вернешся?» В этом отрывке mehalekhek используется для длинной и неопределенной поездки. Эти отрывки показывают, что mehalakh был общим термином для «путешествия» и не обязательно описывает конкретное расстояние.

В дополнение к широкому семантическому диапазону mehalakh, число три часто употреблялось идиоматически в Библии. В качестве меры времени или расстояния используется «три». Примеры таких употреблений: Иосиф посадил своих братьев в тюрьму на три дня (Быт. 42:17); три дня тьма продолжалась над землей после того, как Моисей протянул руки к небу (Исх. 10: 22-23); после пересечения Красного моря, израильтяне не находили воду три дня (Исх. 15:22); Господь обещал послать трехлетний урожай в шестой год посадки, чтобы обеспечить народ во время субботнего года (Лев 25:21); Моисей привел народ на трехдневный путь от горы Бога (Чис. 10:33); народ шел три дня в пустыне Итана (Чис. 33: 8; стих описывает 12 источников и 70 пальм в Элиме); смертная казнь может быть применена только тогда, когда есть «два или три свидетеля» (Втор. 17: 6); и множество дополнительных примеров изобилуют числом «три». Конечно, некоторые из этих трех могут указывать точную и буквальную меру. Однако многие, вероятно, выражения, аналогичны английской идиоме «пара дней» или немецкой «ein paar Tage». Эти современные применения могут указывать ровно два дня, но они также часто используются как фигуральное обозначение «несколько».

Moberly обсуждает использование «трех дней» в отношении чтения LXX, которое отличается от МТ, в котором Иона утверждает, что суд над Ниневией придет через 40 дней (Иона 3: 4b). К сожалению, большинство комментаторов, с которыми Моберли взаимодействует, не в полной мере оценивают понимание Бауэра об идиоматическом использовании «трех дней» в Библии. Бауэр подчеркивает относительный характер идиом, связанных с числами. В порядке, чтобы проиллюстрировать это, он представляет два предложения, в которых одна и та же численная идиома используется, но с очень разными коннотациями: (1) он пролетел вокруг земли за пару дней; (2) он повис со скалы на пару дней. Облететь весь мир всего за два дня (особенно в 1958 году) - это очень короткое время, а свисающий с утеса своими ногтями в течение двух дней – это вечность. Каждое использование числовой идиомы должно рассматриваться самостоятельно. Такая формула, как «три дня» представляет собой короткое время, а «40 дней» означает неопределенный, длительный период времени, и могут удовлетворительно функционировать, как общие руководства, но эти обобщения не будут выполняться в каждом случае. В случае Ниневии, описанного как город трехдневного путешествия, это использование, безусловно, указывает на очень длительное время.

Во-вторых, Библия обычно описывает большие расстояния с точки зрения дней. Например, в Чис. 11:31 описана манна, собираемая вокруг лагеря на расстоянии однодневного пути. Иаков удалился со стадами от Лавана на трехдневный путь, и Лаван преследовал его в течение семи дней. В каждом из этих примеров автор, вероятно, не собирался интерпретировать эти расстояния с математической точностью; вместо этого они представляют фигуры речи, которые передают ощущение относительного расстояния. В случае Иакова и Лавана, расстояния трех- и семидневных путей предназначены для передачи идеи о том, что два стана были надлежащим образом разделены, чтобы предотвратить их столкновение, и что Лаван энергично преследовал Иакова, после ухода последнего.

Кроме того, выражения, включающие «один день», часто являются идиоматическими. После того, как Исав рассердился на Иакова, Ревекка сказала Иакову оставаться у Лавана «пока (в один день) не успокоится гнев твоего брата» (Быт. 27:44). Это выражение также используется для указания времени в неопределенном будущем: «Давид подумал про себя: «Однажды (в один день) попаду я в руки Саула» (1 Цар. 27: 1). В Ис. 47: 9, «один день» употреблен в смысле внезапности: «Оба они наступят на вас внезапно, в один день». Поскольку выражения, содержащие «один день», используются идиоматически, первая половина Ионы 3: 4 также может быть интерпретирована как фигура речи: «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день». В этом стихе фраза буквально означающая «однодневный путь» используется по отношению к первой половине «Иона начал входить в город». Поэтому «однодневный путь» следует переводить не в отдельности, а в отношении первой фразы. «Однодневный путь» далее описывает событие, когда Иона начинает входить в город. В-третьих, Аристотель описывает Вавилон как «город, представляющий собой скорее племенной округ, нежели государственную общину: по рассказам, уже три дня прошло, как Вавилон был взят, а часть жителей города ничего об этом не знала» (Политика 3.1.12). Описание Авистотелем Вавилона вполне соответствует описанию Ниневии в Иона 3: 3. Оба этих описания были разработаны так, чтобы вызвать чувство трепета среди аудитории, поскольку авторы использовали образ речи, чтобы ярко описать большой размер этих городов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ

Поскольку творческие попытки понять «буквальное» расстояние описаное в Ионы 3: 3 оказались неубедительными, некоторые исследователи интерпретировали эту фразу, как фигуру речи. Следует отметить, что фигура речи четко отличается от «преувеличения». Автор может рассчитывать на то, что речь может быть понята буквально, т. е. автор намеревается для аудитории преподать полную силу этой идиомы и ее эмоциональную ценность. Кроме того, числа речи никоим образом не означают искажения фактов, которые лежат в основе «преувеличения». Поэтому в Ионы 3: 3, если автор использовал выражение «трехдневный путь» как фигуру речи, то он предполагал, что аудитория должна понимать и эмоционально ощутить огромные размеры города Ниневии. Эта идея никоим образом не уменьшалась с использованием идиомы. Фактически, эмоциональный аспект этого выражения может более точно соответствовать впечатлениям о величии Ниневии, чем передача математически правильного измерения городских стен. Поэтому мы должны оставить место в нашей интерпретационной модели для буквальной и образной интерпретации древних текстов.

Это особенно верно, когда нет веских причин не понимать фразу как буквальную. В случае с Иона 3: 3, понимая это расстояние как фигуру речи, мы не компрометируем теологическую доктрину, и сюжетную линию книги Ионы, она остается нетронутой. Кроме того, эмоциональное влияние этих данных, возможно, более точно соответствует намерению автора. Хотя попытки творчески интегрировать «буквальное» чтение с археологическими и древними текстовыми доказательствами часто имеют многообещающий потенциал, в таких ситуациях, как Иона 3: 3, они не стоят больших усилий и надуманных ситуаций.

Помимо того, чтобы учитывать буквальный и образный вариант для интерпретации, переводчики должны также поддерживать возможность оставить числовую формулировку нетронутой. Многие идиомы превосходят время и культуру и не нуждаются в творческой перефразировке на целевой язык. Например, в Техасе есть поговорка: «У него улыбка шириной в милю и дюйм глубиной». Эта идиома была взята из наблюдения за мелким западным техасским ручьем. Вскоре после дождя русло было заполнено широким водотоком, который был достаточно мелкий, чтобы по нему пробираться воде полностью. Через несколько дней после дождя, широкая река превращалась в струйку. Есть два пункта, которые следует учитывать в отношении этого техасского выражения. Ни один из тех людей, кто использует эту идиому, не обеспокоен тем, что река не была на самом деле шириной в милю, а глубина воды была чуть больше дюйма - выражение получает эффект от самого сравнения. Кроме того, можно было бы понять сущность этой фигуры речи даже без предыстории о русле реки. Некоторые идиомы передают содержание и эмоции независимо от времени или культуры. Подобно тому, как мелкая река отлично описывает поверхностную улыбку, «трехдневный путь» прекрасно выражает большие размеры древнего города Ниневия.