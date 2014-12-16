Изотов - Иисус и Царство-1

Кто же такой Иисус? Почему Он и Его слово важны были и две тысячи лет назад, и продолжают влиять на современную культуру сегодня?

Казалось бы, простые вопросы. На эту тему написано невероятное количество очень профессиональной литературы.

Библеистика как наука, с какой кстати я не очень знаком (оговорюсь сразу) не испытывает недостатка ни в литературе, ни в терминах.

Однако все познается в реальной ситуации.

Я просто как-то раз столкнулся с этим простым вопросом.

Как рассказать другу или подруге, возможно неверующим, возможно не читавшим Библию или даже враждебно относящимся к религии, об Иисусе Христе?

И на чем делать акцент?

Наверное на том, на чем делал сам Иисус.

На проповеди Царства и на понимании самого этого термина.

Таким, как я его понимаю, необразованный в библеистике, невоцерковленный христианин.

Юрий Изотов - Иисус и Царство

часть 1: "Уличная" история без Библии в руках

Многие начали бы беседу об Иисусе с догматов, или со стихов Библии. Но представьте что мы идем по улицам мегаполиса. По его центру, так крикливо насажденному рекламой и пунктами быстрого питания, или по мрачным окраинам города. Нет никакой мистики, у меня в руках нет Библии. И мне нужно сейчас, когда мы проходим мимо то ли пивного ресторана, то ли православного храма, то ли киоска с глянцевыми журналами - рассказать моему спутнику или спутнице о Христе.

Так ли отличалось время Христа от нашего? Во многом - безусловно отличалось, на этом даже нет нужды останавливаться. Но во многом и совпадало весьма неожиданным образом.

Во время, когда жил Иисус, первые мировые цивилизации уже были основаны. И более того - достигли небывалого расцвета. Развитое сельское хозяйство, развитые экономические отношения. Излишки труда (урожай).

И во всем этом есть такое же большое "Но" как и тот разительный контраст, когда мы идем по городу.

Красивые стекла салона компьютерной техники, какой буквально наполнен дорогими и не очень достижениями цивилизации.

А неподалеку - подросток на инвалидной коляске, с картонкой "подайте на операцию".

И мне почему-то даже страшнее когда таких ребят я вижу без картонки.

Просто так несущих свой крест...

Вы когда-нибудь видели подобное?

На каждому шагу такое встречается, и понятно по данной картине что с миром что-то не так.

Вот это "не так" во времена Иисуса достигло небывалого доселе а возможно и по наше время, апогея и кризиса.

Доведя рабовладельческую систему до полного развития, Рим, под оккупацией какого жил Иисус и Его народ, тем самым довел до максимального напряжения и все ее социальные противоречия. Противоречия между свободными и рабами, богатыми и бедными никогда в истории древнего мира не достигали такой остроты, как в римскую эпоху.

Ничего не напоминает?

Итак, время Иисуса это время расцвета и одновременно социального кризиса экономики, построенной на рабовладении. Марксист, возможно, скажет что ничего особенно и не поменялось с тех пор. И будет в чем-то прав.

А где есть рабы, там существуют и цари. Нет, я не об олигархах и не о политике. Я пока о древних царях. Они считались наместниками Бога (а кое-где и богов) на земле.

И соответственно, любая война между государствами тождественна была войне между царями, а применимо к древнему миру - войне между богами каких эти цари "представляли".

Таким образом, любой военный конфликт в древнем мире почти всегда был не только политическим, но и религиозным.

Политика и религия были завязаны в одну гремучую смесь, в один сплав. Это очень важный момент в понимании времени, каком жил Иисус Христос.

Римская Империя, завоевав огромные части суши, явилась как-бы регулятором (если не сказать более ярким термином "кандалами") гражданской жизни. Внешних конфликтов уже немного. Попросту потому что Рим уже со всеми перевоевал, воевать попросту не с кем.

И у Рима, конечно, помимо столицы (это не Москва и не территория МКАД, но близко) были провинции. Провинций было много. Они имеют самоуправление, и узаконенно Римом эксплуатируются. Эксплуатируются вроде как спокойно. На первый взгляд. Так же спокойно как вампир эксплуатирует донора крови.

Хотя, высшие классы в провинциях Рима богатеют. Вальсы Шуберта, хруст французской булки.

Они живут весьма сыто.

Провинции самоуправляемы, и чиновники вместе с религиозным самоуправлением провинций всегда имеют свой кусок.

Однако бюрократия оказывается - не плод нашего времени. В Риме она еще как была, а вместе с нею - коррупция и попросту хищничество. Грабеж налогами, подкуп, беззаконие. Все это было. Потому что человеческую жадность никто не отменял.

Выходит, даже в провинциях Рима среди коренных, завоеванных Римом народов, есть большие группы людей, каким такая ситуация ВЫГОДНА. Какая их кормит. Никаких "мы ждем перемен", никаких зажигалок на стадионах. Все серьезно - либо член зажиточного класса поддерживает рабовладельческую систему, какая кормит его, либо она перестанет его кормить.

В этом мире и рождается Иисус.

Слово, каким обозначалась профессия Иисуса и его отца, можно перевести и как "плотник", и как "каменщик" или вообще "разнорабочий". Одним словом, ручной труд. И такие разнорабочие примерно приравнивались крестьянам того времени с одной очень важной оговоркой - у них и земли не было. Они не имели земельных наделов. Это делало их даже более уязвимыми, чем замордованные еврейские крестьяне, какие платили Риму огромные налоги "за все на свете" начиная от Иерусалимского храма и оканчивая пресловутой подати Кесарю. Естественно все едой, продуктами натурального труда.

У Иисуса, у Его семьи - не было и этого. Были руки, несколько инструментов, и все.

Жилища бедные, из неотесанных камней, земляной пол. Вместо стен иногда - естественные образования, например сторона пещеры. Крыши ненадежны, без камней и черепицы.

Назарет, эта провинциальная деревенька-фавела, игриво названа апостолом Лукой в Евангелии "городом". Но это только потому, что сам Лука никогда не был в Назарете. Во времена Иисуса население Назарета составляло 150-200 жителей, это меньше чем учеников в любой средней школе в наше время.

Назарет, край бедняков... Через него не ведет ни одна дорога. Там нет бани. Нет синагоги. Нет укреплений.

В общем, как и подобает чуду, оно происходит не там где "по идее" должно было-бы произойти. В нашем случае, какой изменил ход всей мировой истории, чудо ведет свой исток из грязной и бедной деревни с населением в полтора человека, на задворках Римской империи.

На западном конце деревни находился источник, так что водой деревня была обеспечена. Единственное социальное удобство.

Мясо только по праздникам, а так - хлеб, оливки да чечевица. И то если повезет.

Даже, в общем-то, такая заброшенная деревня как Назарет могла бы существовать нормально, если бы не налоги. Городские аристократы и чиновники можно сказать обьедали всю сельскую местность, присваивали значительную часть труда крестьян. И это ведь только тех, у кого было чем платить налог!

Тем более, как я уже сказал, налогов было много. Были очень экзотичные, например на членов семьи.

Хотя иногда, получая счета на квартплату, я думаю что не многое поменялось.

Детство Иисуса, как и детство многих в современном мегаполисе или деревне людей, протекала в нужде и борьбе за существование.

Но по иронии судьбы, как в городах Бразилии где вместе с фавелой вполне может быть какой-нибудь ухоженный район, недалеко с Назаретом был город Сепфорис.

Сепфорис - "край небоскребов и роскошных вилл".

Это была "новостройка" Римского разлива той эпохи. Культурный центр. В часе ходьбы от Назарета.

Сепфорис должен был напоминать евреям, что восстания против Рима кончаются ужасно. Так как Сепфорис построен на пепелищах города, какой сожгли после восстания Иуды, а жителей согнали в рабство. Иисус это прекрасно знал да и не мог "не знать".

Город отстроен недавно, его построил очередной правитель-наместник, Антипа, чтобы угодить Риму.

И это было, надо полагать, большим везением для Иисуса и его отца - новостройки в Сепфорисе. В Назарете строить нечего, не из чего, и почти некому. Работы для разнорабочего нет. А в Сепфорисе в то время - была, и с избытком.

И видимо, этот яркий город сыграл свою роль в жизни Иисуса. Серьезную роль. Позже, Иисус будет обзывать своих оппонентов "хюпокритай" что значит "лицедей", театральный актер. В синодальном переводе "лицемер". Иисус вполне мог бывать в публичном театре Сепфориса. Хоть раз - вполне возможно.

Профессия кормит актера... Оппонентов Христа кормила игра роли какую они играли безупречно. Общественно-криминальная роль. Нажива на собственном завоеванном народе.

Даже здесь я уже могу решительно отмести предположения, столь укоренившиеся в светском мире об Иисусе как о "просто хорошем духовном учителе". Эдакий вариант Далай-Ламы. Просто будьте добрыми, просто любите друг друга... Но стоп! Если бы Иисус был "просто хорошим парнем" Его бы не убили. И Его учеников бы не преследовали сотни лет после этого.

О чем Иисус говорил? Очень о многом, это пожалуйста позже, после нашей прогулки, почитайте Евангелие. Но слова Царство, "Царство Бога", "Царство Божие на земле" вы увидите очень часто.

Понимая исторический контекст, можно сказать что слова о Царстве были и политическими.

Царство нашего Бога, нашей культуры. Нашего народа. А не завоевательских "богов". И молиться в Храме будут Богу а не кесарю. И дело не только в нетерпимости к язычникам как к синониму слова "завоеватель" во времена Иисуса.

Дело в общей идее. Там где царствует Господь, там царствует справедливость. Там нет угнетения, ни социального, ни экономического, ни даже религиозного. Там царствует Бог, что бы это не значило в секулярном мире слово сейчас. И секулярный мир никогда это слово полностью не отменит.

Выходит, Иисус говорил и о справедливости, о царстве Божием как о месте где нет угнетения. А это уже весьма революционно. Очень тонкая грань в историческом плане между словами "Царство Божие" и "давайте свергнем Римского кесаря". Римское завоевание метафизически воспринималось как поединок сытого "бога" или "богов" римлян с Богом Библии.

Иисус говорил о первом но... предупреждал что и революции в обычном смысле бесполезны. Он видел бесполезность восстаний, Он предрекал разрушение Иерусалимского храма. Собственно после смерти Христа это сбудется, и в результате именно очередной попытки евреев свергнуть Рим.

Революция, как правильно писал Солженицын, это грань в нас самих. Линия между добром и злом. Об этом как раз и говорил Иисус. О НАШЕМ поведении. О НАШЕМ сердце. О НАШИХ поступках. И ни о чем больше.

Никаких абстрактных понятий. Только наша помощь ближнему, только наша способность быть добрыми самарянами, солью земли и светом миру. Все это на примере многочисленных притч, какими Иисус доносил Свое учение до людей.

Итак, что это за Царство? Оно "внутрь вас есть" или "грядет" или уже настало? Что имеет в виду Иисус?