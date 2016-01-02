Что значит «чтить» царя?

Антон Комаров - К критике христианско-консервативного отношения к политике и государству

Богословско-политическое эссе

Комаров А. С., Ph.D. Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry http://ecumenic.org/

1. Постановка проблемы. К этому вопросу я уже частично обращался в более ранней моей работе «Монологический плюрализм», посвящённой обоснованию учения об отделении церкви от государства и критике формирующегося в России идеологического однообразия, опирающегося на реакционные идеи главного путинского идеолога Н. А. Нарочницкой. Та статья нисколько не устарела, но так как была напечатана в малоизвестном сборнике К этому вопросу я уже частично обращался в более ранней моей работе «Монологический плюрализм», посвящённой обоснованию учения об отделении церкви от государства и критике формирующегося в России идеологического однообразия, опирающегося на реакционные идеи главного путинского идеолога Н. А. Нарочницкой. Та статья нисколько не устарела, но так как была напечатана в малоизвестном сборнике [1] , она остаётся недоступной массовому читателю, хотя и могла бы осветить некоторые тёмные стороны современного российского политического менталитета и указать путь к освобождению от советско-коллективистских мифологем, внедрившихся и в коллективное сознание современного верующего в России. В жизни некоторых церквей евангельские грани церковно-государственного разделения методично стираются и внедряется чуждая евангельскому духу практика благословения властей, гибельная для церкви в России. На местах доходит до обожествления власть имущих особ и раболепствования перед ними, а также до политического лжепророчествования о «новом мировом порядке», который должен установить новый «Христос» - В. В. Путин политическим или военным путём. Мы на пороге возвращения к тоталитаризму. И это очень серьёзная проблема. Попытки заигрывания с властью и всяческого её одобрения может закончиться для церкви плачевной участью полной социальной дискредитации. Церковь пытается выжить в рамках государственной идеологии консерватизма, утратившего всякую связь с действительностью. В нашем обществе нет реально равноправной конкуренции идей. Современное общество массового потребления и накопления капитала – это закономерный социальный ответ на нищету и унижение личности в советском тоталитаризме. Но, к сожалению, это нередко подталкивает людей к конформизму, лицемерию, лжи, алчности и другим порокам. Средства, которыми может маневрировать в этих условиях церковь, не всегда адекватны существующему порядку дел. Да, мы не готовы дать реальности своевременный и продуманный ответ, но нас всё больше оттаскивают на обочину истории. Но, консерватизм ли путь? Действительно ли наши подпевки общему хору монологического плюрализма всеобщего воспевания России «встающей с колен» может нам обеспечить будущность?

Ответ на этот вопрос мы попытаемся найти здесь.

2. Консерватизм, как предмет критики, его сущность и политическая позиция. Я хотел бы сразу отойти от излюбленных в консерватизме мифологем о «старом, добром пути», «притянутом за уши» к словам пророка Иеремиимира. Также консерваторами искажается смысл и других стихов Писания с целью «обоснования» своей идеологии, что и будет рассмотрено ниже. Но вся консервативная библейская герменевтика строится на том, чтобы представить смысл Писания узким имеющим исключительно запретительный смысл, а Бога жестоким и кровожадным Царём, который гарантирует спасение только избранным приверженцам консервативной группы. У Бога в одной руке скипетр, а в другой кнут, которым Он нещадно «побуждает» людей ко освящению под руководством их консервативных вождей. Я хотел бы сразу отойти от излюбленных в консерватизме мифологем о «старом, добром пути», «притянутом за уши» к словам пророка Иеремии [2] и дихотомии «старого» и «нового» креста известного идеолога консервативного христианства Э. У. Тозэра [3] , которой вообще нет в Библии, но пытающейся с помощью чувства вины манипулировать совестью и сознанием верующих. Не существует никакого «старого доброго пути», который вдруг открывался в некоторые моменты истории Церкви, когда отдельные группы христиан выражали желания к особому аскетизму и противопоставлению себя другим. Эти моменты общеизвестны и часто являлись последствиями внешних толчков, имеющих весьма разнородное содержание. Среди них могли быть гонения, эпидемии, войны, различные мистические опыты и др. Но, при этом, всегда для этих групп характерно выделение в особую когорту избранных, которым открыт «самый прямой» путь в Небеса. И этот Путь обычно представлял сакрализацию какой-либо части учения или практики и общий дух нарочитой строгости нравов. Постепенно в этой среде формируется представление, что именно так верили «отцы». Но, обычно, консерватизм для конкретной, исповедующей его группы – это лишь условная точка во времени (не всегда очень удалённая), когда делается ментальный срез религиозной действительности и она сакрализуется, как некий идеальный подражательный эталон. Под эту точку подводится вся система пропаганды условной консервативной христианской группы, выраженной в стремлении к богословскому, историческому и философскому обоснованию её «ценностей». Что об этом писали Отцы древней Церкви? Как в действительности верили пионеры адвентизма? Что говорил Геннадий Константинович [4] об этом?... Этот список консервативной «гносеологии» может быть многократно продолжен. Но в нём всегда прослеживается определённый авторитет, который становится обязательным мерилом истины для любой консервативной идеологической системы. Эта точка отчёта является и точкой отрицания, своеобразной контрреволюции духа, которой является консерватизм, как идеология. Сторонники консерватизма постоянно декларируют своё агрессивное неприятие каких-либо революций, несмотря на то, что это обязательный, закономерный феномен любого исторического или онтологического процесса. Эта «контрреволюция» тоже, своего рода, отрицание, но отличается от революции тем, что революция отрицает что-либо, исходя из объективных предпосылок, а контрреволюция отрицает на основании субъективных аффектов. Через методологическую систему пропаганды, верхушка консервативной группы создаёт «мифосферу» этой эталонной точки через образы «героев» и «антигероев» («отцы Церкви» и ересиархи, «инициативники» и агенты КГБ в ВСЕХБ и т. д.). Это ключевой момент для консерватизма, потому что создаваемый в нём пантеон героев формирует костяк его идеологического тела. Через систему мифов создаётся не только образ героев и их врагов (антигероев), но и духовно-нравственные ценности консервативной группы. Критерии же отбора героев и ценностей появляются заранее в менталитете лидеров консервативной группы и служат только одной цели - создания и поддержания системы власти. Всегда и безусловно в этом идеологическом вареве остаётся лишь то, что вмещаемо в «прокрустово ложе» консервативного идеологического мифа, а всё остальное замалчивается или объявляется «лживыми» происками недругов. Консервативное поклонение порядку и сохранению стабильности нужно только для поддержания личной власти авторитетов, как средство управления группой. Члены группы воспитываются в поклонении порядку, принимающему сакральный смысл. Так, в консервативной группе МСЦЕХБ нередко служители используют искажение библейских смыслов и понятий в целях поддержания верности идеологическим принципам консерватизма. Искажая смысл библейского одного стиха (1Кор.14:33) они создали целый образ Бога - «консерватора». В частном порядке смысл этого стиха в их устах принимает такой вид: «Бог есть Бог устройства и порядка», вместо. Также консерваторами искажается смысл и других стихов Писания с целью «обоснования» своей идеологии, что и будет рассмотрено ниже. Но вся консервативная библейская герменевтика строится на том, чтобы представить смысл Писания узким имеющим исключительно запретительный смысл, а Бога жестоким и кровожадным Царём, который гарантирует спасение только избранным приверженцам консервативной группы. У Бога в одной руке скипетр, а в другой кнут, которым Он нещадно «побуждает» людей ко освящению под руководством их консервативных вождей.

Вторым постулатом ценностной системы консервативного христианства является принцип первичности братства. Он подразумевает, что конкретная консервативная группа должна [5] быть любима её членами по апостольской «заповеди» Петра. Конечно, братство необходимо любить и свою церковь особенно, но в консервативной к этой фразе прибавляется целое богословие, подразумевающее, чтобы верующие «любили только это, конкретное братство». По отношению к другим христианам такие сообщества, как правило, очень критичны. Обычно «именно эта церковь спасающая», а все остальные заблуждаются. Особым грехом здесь является экуменизм. В действительности противостояние консерватизма экуменизму, его неприятие опирается на жёсткую корпоративность консерватизма, на идею его исключительности, а не на библейские основания. Не существует консервативной группы, признающей свидетельство других христианских деноминаций спасающим. Вместо этого обычно предлагается жёсткий корпоративный эксклюзивизм [6] , опирающийся на идею исключительности откровения. Эта идея подразумевает, что отдельной традиции свойственно полное понимание и наиболее точное отражение какой-либо истины, позволяющее ей гарантировать искомый результат. В данном случае это спасение. Исключительность откровения носит обычно коллективистский характер. Даже те консервативные группы, которые в принципе признают необходимость личной встречи души с Богом, как необходимой для спасения, считают, что в процесс спасения включается и элемент коллективизма. Обычно сотериологический элемент коллективизма проявляется в эсхатологии, когда появляется убеждённость, что «Господь придёт за Своей Церковью, то есть за нашей» и делается попытка убедить всех почему это будет именно так. В самой идеи уверенности во спасении нет ничего отрицательного, если эта уверенность не приобретает черты эксклюзивизма. Если же такое имеет место, то уже нет необходимости не только в Суде, но и во всей эсхатологии, и в воротах рая, да и в Самом Христе, потому как мы имеем «единственно спасающую церковь», в которой нам просто необходимо быть.

Ещё одна особенность консерватизма - это монополия истины и убеждённость в её этическом смысле. Для консерватора истина - это не гносеологический, а этический феномен. В одной из телепередач современный идеолог политического консерватизма Н. А. Нарочницкая заявила о связи правильности (истины) и праведности (морали). Перефразировав Гегеля её мысль можно передать так: «Всё праведное правильно, всё правильное праведно». В сущности, как и всё остальное у неё, это - бессмыслица. Я уже раскрывал некоторые моменты несостоятельности её мировоззрения в «Монологическом плюрализме», а тот гротеск нашей действительности, который мы наблюдаем сейчас в России, ещё раз подтверждает ограниченность консерватизма. Его никак нельзя выносить за рамки принимающей его корпорации, потому что само учение носит искусственный, инкубаторский характер. Но вернёмся к сути суждения. Консерваторы считают, что истина возможна только в рамках их учения и любое объективное знание, в том числе и научное, ограничено верой тех в него, кто его разделяет. Поэтому среди христиан часто применяется солипсический аргумент типа: «Я верю N потому что в отличие от S он -христианин». Поэтому истина переносится на её носителей и таковые становятся с ней единым целым. Так рождаются консервативные герои и авторитеты, а также мифы о них. Я мало что знаю об интеллектуальных способностях Д. А. Медведева, но слышал от людей, вряд ли уступающих ему в этом, слова восхищения его умственной даровитостью, которые, впрочем, являлись больше раболепствованием перед его социальным положением. Вообще проблема интеллекта в консервативной среде - это отдельная большая тема, но сам психологический климат консервативной корпорации исключает внесистемный интеллект. Ей не нужны свободно думающие одиночки. Главная ценность консервативной системы познания - единомыслие. Но для всех ценностей, в том числе и для этой, у консерватизма есть свои собственные специфические определения. Истиной владеют обычно лидеры корпорации и их авторитет непререкаем. Все остальные служители консервативной идеологии только пытаются угадать желания лидеров и направление их мыслей. Когда это им не удаётся в консервативной корпорации назревает конфликт и слабый подвергается репрессии. История консервативных потугов стать идеологическим гуру и падение о. В. Чаплина очень показательна в отношении того, как консервативная система расправляется с не угадавшими курс [7]

Консерватизм всегда противостоит какому-либо новаторству, модернизации или переменам. В контексте нашей работы мы будем говорить о политических переменах. Это несколько удалит нас от самой внутренней проблемы христианских консервативных корпораций, но приблизит нас к предмету этого труда. В этом неприятии всех перемен – сама суть консерватизма: сохранение неизменного порядка вещей. Но это же открывает полную несостоятельность консерватизма, его нежизнеспособность. Пытаясь ухватиться за отмирающие традиции и затормозить или остановить развитие, консерваторы подавляют волю человека, приводя его служению мнимым традициям, которые якобы жизненно необходимы. Таким образом, происходит восстание и против самой жизни, её уродованию. В Древнем Китае была практика перевязывания ног маленьким девочкам для ограничения их роста. Попытки сохранить нелепую «красоту» приводили к уродованию человека. Тоже делается и с обществом при попытке насильственного сохранения отживших своё традиций консерваторами. Одна из таких традиций – вера в необходимость беспрекословного подчинения власти, иногда доходящее до поклонения ей. Одним из наиболее выразительных стихов Писания, используемых для оправдания своей точки зрения консерваторами, является стих Послания апостола Петра, содержащий призыв «царя чтите» [8]

Далее рассмотрим этот стих Писания более подробно.

, как абсолютное руководство к действию. Если бы это было так, то власть не менялась бы ни географически, ни исторически. В современном мире существует 195 государств членов и наблюдателей ООН и примерно 15 государств с различной степенью признания. Большинство из них очень различны в политическом отношении с самыми разными формами правления. Многие из них в различной степени исключают принцип единовластия (монархии), что ставит под сомнение необходимость слепого следования и исполнения слов «царя чтите». Если слова «царя чтите» - это вечная заповедь Божья, то почему Бог допустил в мир такое разнообразие, сделав так, что в некоторых условиях почитание царей может быть преступлением? Какой именно порядок «установлен Богом», если существует такое многообразие порядков и многие из них постепенно меняются в ходе проводимых реформ. Вот недавно Армения решила перейти к парламентской республике, что предполагает отказ от «царя». Какой же порядок «установил» Бог: порядок с «царём» -президентом или порядок без «царя»? Какой порядок Бог освятил, если евреи, потребовавшие от Самуила дать им царя, отвергли, как написано в Писании, Бога Что значит «чтить» царя? Толковый словарь Ефремовой объясняет этот глагол так: испытывать и проявлять уважение, почтение к кому-л., чему-л.; почитать. Действительно, каждый из нас, независимо от личного отношения к лицу, представляющему власть или к правителю, которого некоторые принимают за «царя», обращаются к нему с уважением. Но уважать не означает слепо принимать и покоряться! Это не означает поклонения правителю и объявления его власти священной и утверждённой Богом. Это не означает обожествление власти. Нелепо приписывать Богу обожествление какого-либо политического порядка и считать слова ап. Павла [9] как абсолютное руководство к действию. Если бы это было так, то власть не менялась бы ни географически, ни исторически. В современном мире существует 195 государств членов и наблюдателей ООН и примерно 15 государств с различной степенью признания. Большинство из них очень различны в политическом отношении с самыми разными формами правления. Многие из них в различной степени исключают принцип единовластия (монархии), что ставит под сомнение необходимость слепого следования и исполнения слов «царя чтите». Если слова «царя чтите» - это вечная заповедь Божья, то почему Бог допустил в мир такое разнообразие, сделав так, что в некоторых условиях почитание царей может быть преступлением? Какой именно порядок «установлен Богом», если существует такое многообразие порядков и многие из них постепенно меняются в ходе проводимых реформ. Вот недавно Армения решила перейти к парламентской республике, что предполагает отказ от «царя». Какой же порядок «установил» Бог: порядок с «царём» -президентом или порядок без «царя»? Какой порядок Бог освятил, если евреи, потребовавшие от Самуила дать им царя, отвергли, как написано в Писании, Бога [10] ? Тот порядок, который Армения избрала сейчас, менее установлен Богом, чем тот, который был у неё до этого? В истории бывали такие случаи, когда политическая власть менялась многократно и стремительно, например, в период Гражданской войны в России, в периоды междоусобиц и смут. Одни тираны приходили на смену другим и убивали десятки и сотни людей, но также и требовали себе почтения и даже клятв верности. Бог допускал их к власти и низлагал их власть. Интриги, заговоры и перевороты часто сопровождали политику и всё это делалось в рамках тех политических традиций, которыми жили люди. Сейчас существуют различные политические технологии, системы массовой пропаганды, различные приёмы политической активности, научные теории управления людьми и всё это разрабатывает человек в рамках своей политической культуры. И что же: всё это установлено Богом? В истории многих народов были свои самодуры-правители. В Камбодже, например, коммунистический тиран Пол Пот установил порядок невообразимой и дикой жестокости, унесшей жизни миллионов людей. Вот как описано это в официальном документе: «1 160 307 человек представили доказательства преступлений полпотовцев. За период между 1975 и 1978 годами число погибших составило 2 746 105 человек, среди которых 1 927 061 крестьянин, 25 168 монахов, 48 359 представителей национальных меньшинств, 305 417 рабочих, служащих и представителей других профессий, около 100 писателей и журналистов, некоторое количество иностранных граждан, а также старики и дети. 568 663 человека пропали без вести и либо погибли в джунглях, либо погребены в массовых захоронениях, подобных тем, которые были обнаружены в районе аэропорта Кампонгчнанг, около Сиемреапа и вдоль склонов хребта Дангрек. Эти 3 374 768 человек были убиты ударами мотыг, дубин, сожжены, закопаны живьём, разрезаны на части, зарезаны с помощью острых листьев сахарной пальмы, отравлены, убиты ударами тока, они подвергались пыткам с вырыванием ногтей, были раздавлены гусеницами тракторов, брошены на съедение крокодилам, у них вырезали печень, которая служила пищей палачам, маленьких детей четвертовали живыми, подбрасывали в воздух и насаживали на штыки, били о стволы деревьев, женщин насиловали и сажали на колы.

Режим Пол Пота оставил после себя 141 848 инвалидов, более 200 тысяч сирот, многочисленных вдов, которые не нашли свои семьи. Оставшиеся в живых были лишены сил, были неспособны к воспроизводству и находились в состоянии нищеты и полного физического истощения. Большое количество молодых людей потеряли свое счастье вследствие насильных браков, осуществлявшихся полпотовцами в массовых масштабах.

Было разрушено 634 522 здания, из них 5857 школ, а также 796 госпиталей, фельдшерских пунктов и лабораторий, 1968 храмов были разрушены или превращены в складские помещения или тюрьмы. Были также уничтожены 108 мечетей. Полпотовцы уничтожили несметное количество сельскохозяйственных инструментов, а также 1 507 416 голов крупного рогатого скота» [11] . И это тоже был своеобразный «политический порядок» и тоже «установленная власть». В этой же статье описаны и дикие зверские расправы над людьми, которые совершались «красными кхмерами». Эти описания вполне соответствуют садистским ритуалам. Невозможно такую власть идентифицировать, как «установленную Богом». Ибо если такую власть «установил» Бог, то Он же и оправдывает этот садизм, но такая бессмыслица полностью исключается характером Бога, Который, как сказано в Писании «пришел не губить души человеческие, а спасать» [12] . Поэтому история и исторические изменения государственного порядка (власти) также отвергает слепой максимализм в следовании принципу «царя чтите».

Ветхозаветные пророки обличали царей. И в этом мы не находим что-то предосудительное. Напротив, мы считаем действия пророков освящёнными Богом. Но нигде в Писании нет такого закона для пророков, чтобы они могли входить к царям и говорить им слова гневного суда Бога. Не предписано это Писанием, но они делали это и говорили это и это было от Бога. Значит Дух Божий может действовать не только через букву, как думают консерваторы, но и через совесть, и через другие средства, потому как нельзя Бога ограничивать в них [13] . Во II книге Царств в 12 главе пророк Нафан обличает царя Давида, «мужа по сердцу Господа», за его грех и провозглашает слово Бога ему. Что же нарушает пророк: слова апостола или наше максималистское понимание слов апостола? В книге Есфирь приводится также очень показательный пример. Царь Артаксеркс возвеличил одного из своих князей Амана и приказал (!) падать перед ним ниц [14] . Иудей Мардохей, приближённый царя, ослушался этого приказа [15] . И никто из верующих не осуждает его, потому что не было на нём гневного суда Божьего. Мардохей ослушался приказа царя, и Бог не осудил его за это! И о делах своих Мардохей сказал: «от Бога было это» [16] . Если бы злые деяния Путина можно было бы соотнести с грехом Давида, а его совесть с совестью прославленного израильского царя, то можно было бы ограничиться посыланием к нему нового «Нафана» и ожидать достойного покаяния. Но «управляемая» и «суверенная» «демократия» - это не блуд с чужой женой! Это установление богомерзкого государственного порядка, в основе которого лежит беспрецедентная коррупция власти и бесправие народа. И Путин не раскаивается в своих деяниях, как раскаялся Давид перед Богом. Отчего же надо принимать порядок режима? Разве он не входит в число тех царств, о которым в том числе было сказано сатаной, что власть и слава их принадлежит ему? [17] Изменилось массовое отношение к прежним нравственным понятиям. Совесть и другие нравственные категории многократно пересмотрены и переценены. Но на них держится вся библейская этика. Она также не играет теперь ключевой роли в общественном сознании и поведении, к сожалению. Президент, раскаивающийся в своих ошибках, «может быть непонятым» многими россиянами и признан слабым правителем. Так очень многое изменилось в отношении нынешних правителей, по сравнению с царями древности. Очень спорно отождествление царей древности с президентами современных государств. И не только о покаянии, как о нравственном деянии, идёт речь, но также и о многих символах, не имеющих отношения к этике. Кроме тех доводов, которые излагались выше, хотелось бы подчеркнуть и наличие кардинальных изменений самих принципов политической организации, которые произошли в большинстве государств с начала Нового времени [18] . Мы живём официально в светском государстве. Власть правителей не освящает верховный жрец и не совершается никакой религиозный ритуал (венчание на царство, клятва на Библии и т. п.). Правитель не именует себя царём, а президентом. Он не принимает трон от предшественника, а избирается на ограниченный срок на всеобщих выборах на альтернативной основе. Его функции чётко ограничены законами страны, что не было у абсолютных монархов. Перенесение повеления «чтите царя» на президента – совершенно не уместно. Современный же тип власти утратил сакральность, которой она наделялась изначально. Она в принципе преобразована из власти царской, которой служат, во власть, избираемую, которая позиционирует себя, как "слуги народа". Разве Господин (народ) не должен спрашивать с властей (слуг) их работу?

«Чтите царя» - это не заповедь. Здесь не стоит заострять внимание на формуле «царя чтите», как на отдельной заповеди. Это не заповедь, а выдранный из контекста силлогизм (суждение). Бог никогда не давал четыре заповеди в одном стихе, а здесь можно насчитать их никак не меньше. Вся фраза мне представляется риторической игрой слов Петра, а возможно и более позднего автора, вставившего этот текст в Послание. Здесь важна не эта отдельная, оторванная от всякого новозаветного смысла фраза, сколько идея противопоставления приоритетов. Рассмотрим её! В стихе содержатся приоритеты (субъекты): «все», «братство», «Бог», «царь» и соответственные им пасторские советы (предикаты): «почитайте», «любите», «бойтесь», «чтите». Итак, субъекты можно разделить на две группы: священное («братство» и «Бог») и земное («все» и «царь»). Присвоим первой группе буквенный символ «A», второй – «B». Тогда наш стих приобретёт весьма отчётливое риторическое выражение в следующей формуле BAAB. Рассмотрим наглядно:

Всех почитайте, B

братство любите, A

Бога бойтесь, A

царя чтите. B

Два предиката переданы однокоренными словами «почитайте» и «чтите». Это не может быть апостольской заповедью в смысле «повеление». Тогда утрачивается логика суждений. Получается, что и к царю, и ко всем христианин должен проявлять почтение. Так и есть! Но здесь нет противопоставления положительных нравственных повелений отрицательным. Все советы положительные, а заповеди, как правило начинаются со слова «не». В итоге получается такой смысл: и к царю Пётр призывает относиться с уважением и ко всем. Следовательно, это лишь напоминание христианам проявлять доброе расположение ко всем людям. И Пётр не говорит об каком-то особом отношении к царям, иначе здесь использовался бы особый глагол. Но для чего же Пётр подчёркивает уважение к царю? Пётр здесь совершенно не озадачивается проблемой почитания царей. Его волнует только вопрос приоритетов, который он решает обычным приёмом противопоставления. Я изложу это для большей наглядности так:

земное небесное

Всех людей уважайте, а братство любите

Царя уважайте, а Бога бойтесь.

В действительности сюда я не внёс никаких новшеств или изменений, кроме перестановки суждений о Боге и царе местами для наглядности. Ап. Пётр не писал на синодальном русском наречии и потому не мог предугадать, что его стих будет выглядеть именно так, как он приводился вначале рассуждения. Это скорее поэтическая игра слов или резюме, но не символ веры, как его почитают некоторые современные царебожники. В английской Библии Contempopary English Version этот стих излагается так:

Respect everyone and show special love for God's people.

Honor God and respect the Emperor.

В «чтите царя» не видно того масштабного политического смысла, какой в него вкладывают консерваторы. Всего два слова в их трудах превращается в настоящую политическую платформу с описанием всех надуманных и подлинно библейских принципов отношения к власти. Этих надуманных принципов, как обычно бывает, значительно больше, чем библейских. Покорность абсолютизируется ими до полного безмолвия и раболепствования. Такие натяжки можно делать на что угодно и видеть в чём угодно смысл и руководство к действию. Например, рассуждение Иисуса о скопцах [19] было воспринято частью христововеров [20] как руководство к действию и произвело в их среде новое сектантское течение с соответствующим наименованием и практикой жизни. А это «повеление» куда яснее, чем «чтите царя» и исходило из уст Самого Иисуса. Не каждое слово в Библии является повелением, а, тем более, заповедью. Можно с уверенностью сказать, что в Библии не содержится повеление о переносе покоя с субботы на воскресенье. Исх.31:16 и Лев.24:8 утверждают вечность (=бесконечность) этого завета с «сынами Израилевыми». Та часть консервативных христиан, которые считают, что перенос оправдывается другими стихами Библии, утверждают, что теперь суббота – это воскресенье. Другая часть консервативных христиан, которые считают себя духовными или истинными «сынами Израилевыми» чтут субботу, как завет вечный. Ничего, кроме разделения и вражды подобные споры не принесли, но никто из них не сомневается, что почитание субботы является именно заповедью. Что же о «чтите царя»? Где это названо заповедью? И какого царя мы должны почитать, если монархия не является формой правления в нашей стране? Я считаю, что эпоха царей безвозвратно ушла, и слава Богу! Совершенно нелепо озаряться назад и искать в этом нечто угодное Богу (Лук.9:62). Некоторые мечтатели продолжают чаять «кнута» и «крепкой руки», забывая, что Иисус Духом Святым вложил заповеди в сердца людей [21] . И «кнут» теперь не нужен, нужен Дух Святой.

Бог не даёт совершенно бессмысленных заповедей, исполнение которых сопряжено с подавлением совести. Нельзя слепо утверждать, что печи и газовые камеры III Рейха – это «установленный Богом порядок» и мы его должны беспрекословно принимать! Есть ясная заповедь «не прелюбодействуй», есть ясная заповедь «не лжесвидетельствуй» или «не убий». Они понятны и посильны для всех. Это заповеди не подавляют нашу волю и нашу совесть, а наоборот, призваны пробуждать их. И не правда, что Бог их создал только для того, чтобы наслаждаться Самому нашим их исполнением! Бог даёт заповеди для нас, для устройства нашего общежития. Говорить, что есть такой порядок Божий, по которому люди при Путине на улицах городов стоят с протянутой рукой – это кощунство! Бог их (этих людей) создал так же и возлюбил так же, и умер за них также, как и за Сечина! И Бог так же вложил в их сердца желание быть счастливыми и иметь достаток, как и для всех людей. Утверждать, что в почитании Путина я исполняю заповедь Бога, исключая прямой смысл второй заповеди по отношению к каждому ближнему – это просто извращение духа Писания. Заповедь «не убий» - универсальна! Она не требует корректировки или замены и не подвластна времени. Но если я читаю в Писании не «чтите президента», а «чтите царя» и думаю следовать Писанию буквально, то и почитать я должен не того, на кого эта «заповедь» «переносится», а именно того, кто в ней назван. «Чтите царя» нигде не называется заповедью и это ничего не прибавляет ни моей любви к Богу, ни моей любви к ближнему. Иудеи дважды отвергали Бога ради земного царя и это было предательство Бога [22] . Давид, будучи сам царём, предупреждал, что «лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей» [23] . Через пророка Иеремию Бог заявляет более решительно: «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою» [24] . Неужели они заблуждались, в отличие от «верных» консерваторов, призывающих к поклонению Путину? Или Бог пересмотрел Своё решение? Нет, потому что помнить мы должны о почитании истинного Царя, Царство Которого не от мира сего [25] . Недаром все цари евреев имели падения или недостатки, или совершали грехи и это отмечено в Писании, чтобы последующие поколения верующих помнили о том, что лучше уповать на Бога.

Когда ап. Пётр писал эти слова христиан было всего несколько тысяч. Они не были массовой религией Римской империи. Начиная с первых императоров в Риме развивался культ императоров, причём на востоке империи больше, чем на западе. Христианских церквей также на востоке было больше, чем на западе. Римская империя была самым мощным государством древности и в период, когда было написано Послание, она находилась на подъёме. Именно с этим необходимо связывать утверждения апостолов Петра и Павла о почитании властей и покорности им. Христианству необходимо было выжить в нелёгкой конкурентной борьбе идеологий и религий, которая существовала в полиэтническом государстве. Скажем прямо: христианам не на кого было положиться у них не было друзей, и иудеи не питали к ним никаких дружеских чувств! Отчего же консерваторы все картины красят в двуцветие? Другие религии допускали даже поклонение императору и содержали алтари и статуи в его честь в своих храмах. Христиане, не желая быть маргиналами в условиях роста культа императора и влияния государства, получили от апостолов совет наиболее компромиссный и обтекаемый. Нет подробного описания: что из себя должно представлять почитание царя, потому что не было это догматической нормой и особой практикой в раннем христианстве. И не должно быть и сейчас! В сущности - это частный совет, а не какое-то важнейшее учение христианства. В последующем, в эпоху гонений в речах апологетов не прослеживается чрезмерной почтительности правителям. Когда же христианство стало государственной религией вполне послушные власти епископы выражали власти открытое непослушание или плохо о ней отзывались. Так, например, Евсевий Кесарийский хулил прежних императоров, которые гнали христиан, а Амвросий Медиоланский открыто выражал неповиновение приказам императоров, симпатизирующим арианству.

Христианство всегда стремилось к выполнению своей миссионерской цели – проповедь Евангелия всему миру. Изначально Церковь не была привязана к какому-то конкретному государству или территории. Не принадлежала она и только одному народу [26] . Идея же почитания, определённого царя сеет вражду и ненависть и нарушает другой апостольский совет – «искать горнего» [27] , а не связывать себя с конкретной территорией и нацией. Христианство, можно утверждать, одно из самых развитых космополитических учений в истории человечества. Все национальные церкви – это изобретения людей. Все границы – это изобретения людей. И все цари тоже. Потому, как сказано в Писании, «Дух дышит где хочет» [28] . И нельзя безапелляционно утверждать, что беспрекословная покорность властям – это Божий порядок, потому как сатана говорил, что все царства земные и слава их принадлежит ему [29] . Как же можно быть во всём беспрекословным власти, если правители суть слуги «князя мира сего» (Иоан.14:30)?

Теперь царь – это закон. Выше мы предложили наиболее реалистичную, на наш взгляд, версию происхождения апостольского совета «чтите царя» и подчеркнули, что реалии тогдашнего времени и нынешнего значительно отличаются. Так же следует указать, что ни Сам Иисус, ни Его апостолы, в том числе и Пётр действовали далеко от абсолютизации этого суждения, как руководства к действию. Иисус Христос проповедовал необходимость политических преобразований [30] , устраивал общественные беспорядки и требовал исполнения Закона [31] , выражал неповиновение законной власти [32] . Апостолы Пётр и Иоанн выражали открытое неповиновение высшим духовным властям Иудеи (синедриону и первосвященнику), отказывая им в послушании [33] . А Пётр ещё к тому же выхватил меч и ударил стражника, нанеся ему увечье [34] . И если апостол Павел раскаивался в тех поступках, которые совершал, когда гнал церковь Христову, будучи исполнителем власти, исполняя её приказ, то Пётр не раскаялся в своём восстании на стражника. Во всей истории Церкви христиане также многократно выражали своё неповиновение власти в лице её представителей, в том числе и царям. Но даже краткое перечисление этих фактов сейчас я считаю излишним. Достаточно, я думаю, лишь объективно и не предвзято взглянуть на историю христианства. Как ни странно, именно в рядах противников Церкви обычно выступали те, кто требовал абсолютизации этого утверждения апостола. Многие «еретики» и реформаторы прошлых веков сжигались на кострах или были убиты иными способами по решению именно государственной власти. Топор был в руках светского палача, по решению государственных судов христиан отправляли на смерть, за «преступления», обозначенные статьями светских судебников. Всё это были преступники против власти.

Современное состояние государств значительно отличается от прежних. Очень многие страны живут в условиях республиканского правления и говорить здесь о царе, как человеке просто абсурдно! Поэтому следует искать иные объяснения, соответствующие современным реалиям. Есть, на мой взгляд, только одно логичное понимание этих слов, выражающее благоразумие и не насилующее совесть христиан: это суждение не должно пониматься буквально! Рассмотрим его снова, в связи с современной действительностью, характерной для России и для многих более цивилизованных стран. С эпохи Просвещения большинство жителей различных стран мира утратили бывший статус подданства правителя, когда они обязаны были давать личную присягу конкретному монарху, а стали гражданами (равными среди равных), имеющими права. Это является водоразделом проблемы, потому что право (закон) имеет исключительную (или декларируется, как в России) (абсолютную) власть в большинстве государств. Этот принцип называется принципом верховенство права (верховенство закона) и определяется как, правовая доктрина, согласно которой никто не выше закона, все равны перед законом, и никто не может быть наказан государством иначе как за нарушение закона и в установленном законом порядке. Конституции большинства стран, в том числе и России разделяют этот принцип. Рассмотрим эти принципы на примере Российской Конституции. Ст. 3 Конституции утверждает народ носителем верховной власти в стране. Это означает, что над названным консерваторами «царём» есть Царь выше, который его избирает – народ. Соответственно, как указано было выше, народ вправе требовать с Президента исполнения его обязанностей. Не стоит уточнять здесь какие именно обязанности и права Президента, но они не абсолютные, как у царя, а ограниченные чёткими рамками Конституции и Закона о Президенте РФ. Итак, Президент – не царь. Ст. 2 утверждает обязанность государства перед гражданином – соблюдать и защищать его права. Это также подчёркивает то, что органы власти не существуют сами по себе и сами для себя, а имеют обязанности перед народом, а значит народ имеет право спрашивать с них их работу. И главный вопрос для нас: кто же «царь», кто должен регулировать и управлять всем? Кто обладает верховной властью и налагает обязанности на граждан? Ст. ст. 4 и 15 утверждают, что верховенство власти принадлежит Конституции и федеральным законам, то есть праву. Это же право (закон) накладывает обязательства на Президента, что делает его власть подчинённой. Только тот, кто имеет абсолютную власть может именоваться «царём», в том контексте, в котором об этом пишет ап. Пётр. Этот «царь» - законы страны. Обязанности исполнения законов не избежать никому из граждан. Это делается по совести, потому что законы одинаковы для всех и устанавливают порядок общежития граждан. Мы, как граждане, имеем одинаковые обязанности перед государством, как и не христиане. Эти обязанности устанавливаются не волей Президента или кого-либо ещё из людей, а силой и авторитетом законов страны. И Президент, и другие носители власти не могут от нас требовать иных обязанностей, не предписанных законами и не нуждаются в них, как и сами должны подчиняться законам. Закон нелицеприятен (по крайней мере, должен быть) и значит не будет отягощать ничью совесть. Закон служит утверждению справедливости (в отношении России - должен служить). Сохраняя постоянство власти, закон является истинным сувереном (Царём). Только через Закон, источник высшей власти – народ (как это декларируется в Конституции РФ) может реально осуществлять свою власть, а Президент и другие структуры власти, являются лишь её временными наемниками, работающими по трудовому договору и обязанными служить этому Закону.

Итак, наша формула, взятая из Послания Петра звучит:

Всех почитайте, братство любите - материальное

Бога бойтесь, царя (закон) чтите – духовное

Итак, если мы представим устаревшее понятие «Царь» современным понятием «закон» [35] , тогда эта фраза приобретает композиционные смысл и совсем не утрачивает практического смысла. Я предлагаю обратить внимание на расшифровку схемы в аспекте духовных и материальных сфер нашей жизни. И Церковь (братство) и человечество (все) имеют осязаемое, материальное выражение. Оно количественное; их составляют люди. Духовное находит выражение в сопоставлении Бога, как Устроителя высшего порядка и закона – смыслового выражения земного порядка. Такое понимание, возможно, мало что даст теологии этого стиха, но наполнит её актуальным практическим смыслом и не нарушит логики стиха. И если мы всё поставим «с головы на ноги», тогда ничто в нашей системе ценностей и в нашем понимании Писания и существующей действительности не будет выглядеть, как абсурд или анахронизм.

«Не делайтесь рабами человеков». Этот известный призыв оставил ап. Павел [36] . Требование консерваторов беспрекословного почитания власти (царя ли, или президента) является требованием стать рабами. Современное понимание феномена рабства соотносит его не только с отсутствием личной свободы, но и с отсутствием воли к ней. Именно вторая составляющая утрачивается в абсолютизации совета «чтите царя». Человек, привыкший быть рабом часто чуждается свободы, но к свободе мы призваны изначально при сотворении и через Евангелие [37] . И вопрос не только о свободе от греха, как это трактуют консерваторы, но и о свободе вообще, что следует из первой проповеди Иисуса о «лете Господнем» [38] . В любом случае, апостол призывает нас не становиться никому из людей рабами. «Сердце царя - в руке Господа» [39] , но это не значит, что автоматически освобождается от ответственности и становится непогрешимым! И тем более, это не значит, что мы во всём должны быть ему покорны. Бог неоднократно свергал нечестивых царей руками людей и это описано в Библии и не имеет порицания [40] . Это также было волей Бога. Когда Соломон писал эти слова он был в полной мере Божиим слугой и говорил о себе. Но когда он стал сооружать капища языческих божеств, неужели Бог выпустил его из своей руки? Или его поступки последних дней были по воле Бога? Как же Бог упрекает его за это, а Соломон не останавливается в своих путях [41] . И нет ничего неизменного и фатального в его жизни. Как и у всех. Сердце царя может быть в руке Бога, когда царь слушается Его, а может Бог этому царю попустить ходить своими путями, и он будет иметь сердце, не преданное Богу [42] . Когда Ирод повелел убивать младенцев, я не верю, что его сердце было в руках Господа. Каждый человек на земле выполняет определённую функцию, в соответствии с тем, что Бог определил ему. Президент страны, клянущийся на Конституции берёт на себя такие же правомочные от Бога обязательства по её соблюдению. Не один консерватор теперь не может спекулировать этим местом из Притч и утверждать, что «раз в руке Бога, то не мы с него спрашиваем». Нет, не так! В руке Бога, но Бог на него возложил обязанности, чётко прописанные этой Конституцией, нарушать которые этот «царь» не имеет права! Профессиональная «Библия» для президента – это та конституция, на которой он приносит клятву. Нарушение этих правил, содержащихся в законах, освобождает совесть граждан от покорности «царю», потому что этот «царь» становится преступником закона и, покоряясь ему, граждане также становятся преступниками. Если же над «царём» возвышается закон, тогда фраза про его сердце в руках Бога утрачивает фатальный смысл и приобретает благоразумие, так как этот «царь» осознаёт наличие реальных рычагов ограничения его самодурства.

То, что сказано Павлом в 13 главе Послания римлянам никак не является учебником по политологии. Вообще в Библии содержится только одна подлинно политическая мысль, изложенная словами Иисуса в ответ на вопрос первосвященников и книжников [43] . Ап. Павел вряд ли писал эти стихи тем римлянам, которые читали Цицерона и Сенеку. Судя по контексту этих слов его читатели были из малоимущих слоёв Рима, из черни. И опять же, весь смысл монолога о покорности властям сводится к двум словам «будь законопослушным», о чём говорится выше. Но даже и здесь имеется весьма примечательное указание на то, что власть существует не сама по себе, и сама для себя (как в России теперь), а должна представлять собой «Божиих слуг» и данных народу «на добро». Последнее очень важно. Это, пожалуй, самая важная часть монолога, потому что устанавливает условие для власть: служить на добро (благо) людям! Поэтому, если власть делает зло тем, кому она призвана делать добро, она перестаёт быть «Божьими слугами» и утрачивает все остальные символы и характеристики, установленные в этом монологе. «На добро» - это определитель для власти, её мерило. Устанавливаются здесь и обязанности для народа. Но исторические реалии сменились и теперь эти обязанности утратили императивный смысл. Не платится теперь оброк и подать заменена налогом. Но важен сам принцип: у обязанностей есть границы! Не во всём человек обязан власти. Относительно общего смысла мне понравилось суждение одной христианки в фейсбуке. Передаю его почти дословный смысл, лишь немного сократив. «Скажите мне: где те правители, которые наказывают преступников и поощряют делающих добро? Дайте мне такую власть, и я ей буду подчиняться! А пока мы живем в королевстве кривых зеркал» [44] . Господь Иисус явил Собой и Своим служением пример не слепого буквального отношения к Писанию, а понимания его духа, т. е. смысла. Может быть и стоило Ему для наших консерваторов оставить подробное толкование священных слов, чтобы им всё было ясно, но Он думал, что Святой Дух наставит и был должен исполнить иную миссию. Когда царь Давид согрешил, пришёл пророк Нафан и обличил его, и царь покаялся. Когда к Путину «пришёл» Навальный и обличил его, Навальный был осуждён. Вот и думайте: стоит ли слепо понимать Писание?

«Окрашенные гробы». «Королевство кривых зеркал» - это очень сильная метафора для отражения нашей печальной российской действительности. Это народ, менталитет которого легко передаётся двумя словами: «Ещё потерпим». Вспоминается старый мультфильм про «блудного попугая», которому в ответ на дворовое выступление с рассказом о чудесном экзотическом острове, кот произносит роковую фразу: «Таити! Таити! Не были мы ни на каком Таити! Нас и здесь не плохо кормят». Целая страна: и верующие, и не верующие собираются жить вечно! И непременно верят, что «завтра всё будет лучше, чем вчера». Откуда берётся эта изуверская вера, в стране с чудовищной коррупцией, как говориться, «одному Богу известно»! Но она есть, к сожалению. Я думаю, что в своём большинстве эти люди даже понятия не имеют о том, как живёт эта страна, о состоянии её дорог, деревень, сёл, посёлков, малых городов, о состоянии её сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования, о том, что покупают простые люди в сетях гипермаркетов для бедных, о том, какие у них зарплаты и пособия, о том, какие у них жилищные условия. Повальное пьянство, самоубийства, депрессии, безнадёжность, отчаяние и эгоизм - всё это следствие греховной политики коррумпированной власти в России. Видеть, как они стоят в храмах со свечками и любезничают с Патриархом и испытывать бесправие и бессилие в стране, более 1000 лет обречённой на беспорядок власти – это величайшая насмешка над её христианскими притязаниями. Говорят, что Путин неоднократно публично признавал над собой власть Бога, но на деле и сам, и вся подвластная ему государственная машина чиновников, от этой власти отрекается. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» [45] . Если мы требуем исполнять «заповедь» «царя чтите», то должны требовать исполнения и других заповедей, в том числе и от власти. О правителях сказано, что они поставлены нам «на добро» [46] , а не во зло. «На добро» – это условие легитимности власти, то есть её права управлять нами. Это не просто так! Это обязанность власти. Все мы знаем печальную участь Ровоама, который не послушав доброго совета, хотел ещё больше угнетать народ и народ указал ему на его место и Писание не называет это грехом. Наш же народ в угнетении и поражаем ото всюду. И не видно благословений Божиих и народ ропщет часто говоря, что при власти открытых безбожников было лучше и жить было интереснее. И даже власть восхищается многими советскими порядками и прославляет «социалистическое» прошлое. И скажем прямо все основные положения Конституции не выполняются в должной мере и с пренебрежением своими правами народ часто мирится и допускает на себя. Почитание власти никак не должно превращаться в поклонение ей, которое есть идолослужение. Почитание власти это не бесконечное её прославление, это не компромисс со своей совестью, когда в угоду слепому исполнению буквы Писания, человек насилует свою собственную совесть, называя зло добром. Это безумие в практике многих христиан часто приобретает самые разные формы духовного поражения: от ханжества до откровенного мракобесия, основанного на плотском патриотизме. Они превращаются в «окрашенные гробы», которые для того, чтобы выглядеть праведниками готовы подпереть свою совесть буквой вместо духа. Рассматриваемый нами стих не включает в себя только «чтите царя». Этот совет даётся последним в ряде апостольских советов. А начинается он с такого же глагола в отношении всех, то есть народа. До уважения царя нужно уважить народ. И даже более того говориться, что одной из двух больших заповедей является заповедь любви к ближнему [47] . Она провозглашена Иисусом и названа именно заповедью, в отличие от апостольского совета «чтите царя». Почитая власть безбожников такие христиане нередко имеют духовных конфликт по отношению к тому, что им также предписано Иисусом не соблазнять «малых сих» [48] . И это нашло повторение в апостольском слове о соблазнении слабых в вере [49] . Разве там только о мясе говориться? Или почему в одних местах Писания слова о царе притягиваются к президентам, а других местах Писания слова о мясе не притягиваются к любви к ближнему и усмирению своего «я»?

Почитание не исключает мирного неповиновения и не подразумевает слепое соглашательство с ложью и злом! Мы знаем, что многие христианские лидеры в годы коммунистических гонений в нашей стране говорили всему миру, что в СССР «за веру не сажают и никого не гонят». Мы знаем, что это было не правда. Но многие лидеры христиан продолжают не только замалчивать позорное прошлое, но и никогда не вступаются перед властью в защиту людей, с которыми она расправляется. Перед государственной машиной насилия и пропаганды любой человек – это «малый сей»! Почему за 25 лет церкви молчат и не призывают власти быть милосердными с теми, кто не согласен с политикой государства и борется за права большинства людей? Даже инквизиторы, отдавая на гражданский суд «еретиков», призывали власти быть милосердными. Обезумевшие в своей злобе «христиане» и сейчас готовы были бы кричать: «Распни Pussy Riot, Н. Савченко, А. Навального, Л. Шлосберга, А. Макаревича…». Неужели вся Библия заключена только в словах «чтите царя» и эти слова имеют прямое действие на наше спасение?! Я думаю, что исполнение этого предписания не должно становиться ущербом в исполнении других Божиих предписаний и, тем более, заповедей.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает» Заканчивая это эссе, хотелось бы подчеркнуть, что его цель не была дать всесторонне обобщающий ответ на вопрос о почитании властей. И даже в отношении моего толкования фразы «царя чтите» здесь ещё могут находиться нюансы, открывающие другие стороны духовного понимания этого Слова. Можно было рассмотреть это и в эсхатологическом и других частных аспектах видения проблемы. Но мне хотелось донести в этой работе главный принцип: Бог не ставит целью загрузить человека заповедями, чтобы он «нашёл покой душе» [50] . Максималистское восприятие этой формулы противоречит и духу Писания, и здравому смыслу. Некоторые сдержанные христиане предложили формулу почитания институтов власти, а не самих личностей, справедливо полагая, что не могут ручаться о том, что именно этот правитель делает дела по вдохновению от Бога. Мне трудно именовать властные институты священными, потому что не нахожу их в установлениях Божиих в Писании. «Божий порядок» - это понятие очень общее, чтобы его сводить к институтам власти. Контекст также ничего не говорит об этом, хотя убирает нелепости консервативного учения об абсолютной покорности власти и её носителям, в том числе вплоть до оправдания их бесчеловечных поступков таких как, как войны, геноцид и т. п. Здесь предлагается более радикальное и современное понимание этого суждения, основанное на идее покорности закону, как высшему принципу власти, а не институтам и, тем более, личностям. Это же согласуется и с общим гражданским положением христиан и не обрекает никого на угнетение своей совести.

Устанавливая «Божий порядок» надо не забывать, что Христос пришёл не к сильным мира сего, чтобы им помогать. Он пришёл исцелять сокрушённые сердца! О чём на самом деле говорит этот стих Петра? Прежде чем молиться о царях и заботиться о их благополучии, оглянитесь: всех ли несчастных и обездоленных вы вспомнили в своих молитвах и попросили Всевышнего их благословить? Взгляните прежде всего на братьев, которых вы должны любить: нет ли среди них одиноких и разбитых сердец? Всем ли вы оказали милость? Для Бога нет овечки не важной [51] ! Рыбаки, мытари и грешники были Его окружением на земле. А нас, христиан, очень заботит благополучие наших «царей», а не «малых сих».

Очень трудно эти два слова делать краеугольным положением Евангелия, как делают некоторые христиане. Конечно мы не можем сейчас подойти и спросить Петра или Павла, что они имели ввиду конкретно и как правильно расставлять акценты в современной ситуации, но думаю, каждый из них очень бы удивился тому слепому максималистскому подходу к толкованию этих Писания [52] , которому следуют консерваторы. Когда собрались апостолы в Иерусалиме, были на соборе и Пётр, и Павел и они определили границы законнического бремени для уверовавших из язычников [53] . Нет там положения о почитании царя. Это в Писании входит в число советов, а не заповедей апостольских и не может вменяться в обязанность христианам, тем более, что многие из них живут в странах, не имеющих монархической формы правления.

Относительно же Божьего порядка абсолютная покорность власти также не согласуется с его принципами. Бог хочет восстановить первоначальное состояние человека и взаимоотношений с ними. А здесь цари и покорность им не является центральным положением идеи. Заканчивая этот труд, в качестве пояснения и риторического вопроса консервативному читателю хотелось бы предложить мысль, высказанную проповедником лоллардом Джоном Боллом в 1381 году, немного перефразировав её: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда царём?» [54]

Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу слава во веки. Аминь.

Комаров А. С., Ph.D.

Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry