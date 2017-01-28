Костин - Отлучение блудника

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Костин Игорь – Отлучение блудника

Отлучение блудника в 1Кор.5:1-5: новое прочтение и уроки для церкви

Аннотация

Предложенная вниманию читателей статья предлагает по-новому взглянуть на текст 1Кор.5:1-5, и собственно на позицию самого апостола Павла в вопросах церковной дисциплины. Посредством текстологического и интертекстуального анализа текста предлагается пересмотреть устоявшиеся в настоящее время мнения о судьбе отлученного члена Церкви. Особое внимание обращено на апостола Павла как знатока Писаний, пользующегося ими для обоснования своих пастырских решений для Церкви. Затронутые в статье проблемы текста, заставляют пересмотреть существующие на сегодня переводы Библии, прежде всего синодальный перевод, и предполагает введение принципа учета контекста при вариативности перевода.

Введение

Вопрос отлучения человека от Церкви всегда является трагическим событием в жизни общины. Из соображений любви к ближнему или желания пресвитеров сохранять многочисленность своей общины, подходы к процессу церковного отлучения в различных общинах могут быть разными. В свою очередь, это дает основание считать одну Церковь более консервативной, а другую – более либеральной в этих вопросах.

Пожалуй, самым ярким примером описания процедуры отлучения человека от Церкви, является отрывок из 1-го послания Коринфянам о человеке, сожительствующем со своей мачехой (1Кор. 5:1-5). Ниже будет представлен анализ учения апостола Павла о целесообразности и обоснованности процедуры отлучения грешника от церковного общения. Будут рассмотрены некоторые недостатки переводов, влияющие на содержание слов апостола Павла и по-новому рассмотрены границы контекста в котором Павел рассматривает эту проблему.

Проблематика современных комментариев 1 Кор.5

Проблема, согласно тексту послания, состоит в том, что в общине некий брат взял себе женой свою мачеху (ст.1). И церковное собрание не видело в этом проблемы, что очень огорчило Павла (ст.2). Далее апостол повелевает "отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом" вместе со всем собранием во имя Господа Иисуса Христа предать того блудника сатане "во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа" (ст.4-5). У различных читателей всегда возникали вопросы к данному тексту: что значит "отсутствовать телом, но присутствовать духом"? что значит "предать сатане"? как грешник может быть погублен плотью, но при этом дух будет спасен?

Большинство современных библейских комментариев очень неопределенно отвечают на эти вопросы, рассматривая пятую главу 1-го послания Коринфянам. Новая Женевская Учебная Библия рассматривает слова Павла о его присутствии духом, как пророческий приговор грешнику, предание сатане как отлучение с последующей болезнью [2]. Учебная Библия Мак-Артура не комментирует духовное присутствие апостола, а предание сатане комментирует так же, как отлучение с последующими болезнью или даже смертью [9]. Подобную позицию разделяет в своем комментарии МакДональд [1]. При этом все эти комментарии так же указывают на то, что грешник страдая плотью, как бы уже расплатится за свой грех и его дух будет спасен в день пришествия Господа Иисуса.

Однако, вопросы остаются. Если грешник отлучен и умрет, будучи в отлучении, то каким образом он будет спасен вне Церкви? Не будет ли это поводом для других братьев так же грешить, не боясь отлучения: ведь все равно дух будет спасен? Тем более это противоречит словам Господа Иисуса Христа о том, "что вы свяжете на земле, то будет связано на небе" (Матф.18:15-18), т.е. отлученный отлучен и от Небесного Царства. Проблема современных комментариев в том, что они рассматривают отлучение блудника как отдельный случай, вне контекста всего послания Коринфянам, и шире – всей Библии.

Возможность иного варианта перевода

Прежде всего, рассмотрим выражение "чтобы дух был спасен" (1Кор.5:5). Понятие "дух" здесь традиционно относят к духу блудника, предполагая антитезу плоти и духа в этом стихе. Однако только переводчик делает выбор, как перевести греческое слово πνεύμα: "дух" или "Дух". Естественно, что в древнегреческих рукописях текст не содержал заглавных букв вообще, и Дух Святой, как и дух человека написаны в тексте с прописной буквы.

Касательно слова "был спасен", переводчик так же имеет выбор для определения древнегреческого слова σώθη. Это форма греческого глагола σώζω, соответствующая №4982 Словаря Стронга имеет значения: спасать, беречь, сохранять, избавлять [7]. Переводчик мог бы вполне использовать выражение "будет сохранен" или "будет сбережен". Таким образом, слова апостола Павла могут быть переведены так: "предать сатане во измождение плоти, чтобы Дух был сохранен в день Господа". Текст в таком переводе приобретает совершенно необычный смысл. Павел учит, что Дух не сможет пребывать в Церкви, если в ней терпят и одобряют блудников, что Дух Святой оставит собрание святых.

Практически не один из современных переводов Библии на русский язык (кроме синодального перевода, это и Новый Завет под редакцией Кассиана, Радостная Весть, Новый Завет под редакцией Кулакова) не учитывает такого варианта. Отказ переводчика от учета контекста при вариативности перевода, может привести читателя в глухой угол. Если переводчик не овладевает навыками контекста, не ощущает связей всех книг Библии, то он рискует предоставить читателям неверную интерпретацию слов оригинала. Из формального права переводить одно слово так или иначе, переводчики один за другим могут выбирать ошибочный вариант, вместо подлинного, соответствующего гармонии смыслов текста.

Поиск контекста

Для подтверждения подобного варианта перевода, необходимо найти аргументы. Благодаря методологии определения интертекстуальных связей, разработанную Ричардом Хейзом [8], в исследуемом отрывке можно найти интересные аллюзии как в во всем тексте послания, так и в Законе Моисея, и в пророческих книгах Ветхого Завета. Поскольку апостол Павел был в свое время одним из лучших фарисеев и знатоков книг Закона и Пророков, то вполне естественно видеть в его словах отсылки к этим книгам.

В предыдущих главах послания, Павел пишет, что собрание приняло Дух, πνεύμα от Бога (1Кор.2:12). А далее, осуждая разделения на партии внутри собрания святых, Павел утверждает важную истину: "Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы" (1Кор.3:16-17). Павел утверждает, что Церковь, как собрание святых является храмом и предостерегает тех, кто сеет смуту внутри собрания, что они разрушают храм. Павел переживает за храм, чтобы в нем пребывал Дух Бога. Именно поэтому его следующее замечание касается того, чтобы святость храма не была нарушена нечистотой блудника.

Чтобы Бог не покинул храм

Запрет вступать в сексуальную связь с женой отца указан, среди прочих подобных запретов в книге Левит, и называется мерзостью (Лев.18:8,27). Сама по себе книга Левит посвящена святости храма и служению в нем. Инцест оскверняет человека и не дает ему возможности пребывать в доме Божьем, и грозит истреблением (Лев.18:24-30).

В этой связи интересна параллель между Днем Искупления с процедурой очищения храма и отведения козла отпущения в пустыню, и предание сатане блудника во измождение плоти. День Искупления предполагал очищение храма от грехов народа, и удаление грехов народа через козла, которого отправляли к Азазелю (сатана) в пустыню на верную гибель (Лев.16:20-22,26). Павел поэтому желает, чтобы храм, который представляла собой коринфская церковь, был очищен от скверны: если грех не может быть удален через покаяние, то он удаляется вместе с его носителем.

Еще одна яркая аллюзия приводит нас к книге пророка Иезекииля. Хотя Павел напрямую не цитирует и не упоминает эту книгу, но у иудея преуспевающего в знании Писаний более, чем все его сверстники, отголоски ветхозаветных прообразов слышны повсюду в его учении. В 8-11главах книги Иезекииля рассказывается о чудесном перенесении пророка из Вавилонии в Иерусалим. Иезекиилю Господь показывает какими мерзостями гневит Его народ. Пророк наблюдает, как слава Господа уходит из храма (Иез.11:22-23).

Храм осквернен

Интересна деталь, что наказание избегут те из народа, "кто скорбит и воздыхает обо всех мерзостях, совершающихся среди него" (Иез.9:4). Это особенно напоминает риторику Павла к коринфянам, где он сетует на них, что они возгордились, вместо того, чтобы плакать, чтобы изъят был из среды делающий такое (1Кор.5:2). Очень многие детали соединяют эти тексты.

Павел пишет послание из Эфеса в Коринф, духовно видит коринфян, подобно Иезекиилю, сквозь расстояние. Он говорит, что им надо сетовать и сокрушаться о мерзости совершающейся среди общины, подобное же поведение отделяет в Иерусалиме спасаемых от погибающих. Критичность ситуации в Иерусалиме привела к уходу славы Господа из храма, так же и апостол предостерегает сберечь храм, чтобы Дух пребывал в нем до дня пришествия Господа.

Новое прочтение 1Кор.5:1-5 и уроки для церкви

Для подведения итогов отметим следующее. Апостол Павел в послании коринфской церкви всю свою аргументацию строит на аллюзиях к текстам Ветхого завета. Он замечает, что определенные ситуации повторяются из истории израильского народа в жизни коринфян, и предупреждает их о последствиях. Павел учит, что церковное собрание – это храм, в котором живет Дух Бога, а инцест, как мерзость перед Господом оскверняет храм. Для сохранения храма необходимо его очистить, путем удаления блудника из церкви:

"предать сатане во измождение плоти, чтобы Дух был сохранен в день Господа" (1Кор.5:5).

Для современной церкви такое новое прочтение этого отрывка, бросает серьезные вызовы. Отлучение от церковного общения людей, совершающих мерзость, необходимо прежде всего потому, что их не терпит Господь. Если церковь это храм, дом Господа, то в нем не могут пребывать одновременно блудник и Святой Господь. Если церковь терпима к мерзостям, то Дух Господа покинет церковь.

В отличие от многих комментаторов, предполагающих, что дух отлученного грешника будет спасен, новое прочтение текста говорит скорее о его гибели, в случае продолжения мерзкой сексуальной жизни с мачехой. Это, впрочем, не отменяет его возвращение в случае покаяния. Но судя по тексту, блудник не собирался раскаиваться. Терпимость церкви к людям, живущим в греховной мерзости может привести к тому, что при скором пришествии Господа Иисуса вся церковь отпадет от соучастия в Славе.

Литература

1.Комментарии МакДональда к Новому Завету http://www.bible.by/mcdonald-new-testament/

3.Новый Завет в переводе Кассиана. Рос. Библейское о-во. 2001

4.Новый Завет Псалтирь в современном русском переводе. Изд-во. ББИ св. апостола Андрея. 2014

5.Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. Рос. Библейское о-во, 2002

6.Новый Завет (Радостная Весть). Рос. Библейское о-во. 2011

8.Хейз Р. Отголоски Писания в посланиях Павла. Коллоквиум. Черкассы. 2011.