Круглогодичный цикл в Евангелии от Матфея - Майкл Гоулдер

Перевод главы из книги:

The Gospels according to Michael Goulder : a North American response

Trinity Press International

Harrisburg, PA, 2002



В настоящее время принято считать, что Евангелия были написаны для чтения во время христианского богослужения1; но исследователями не согласовано, как это было устроено. Dennis Nineham предполагает, что проповедник сам должен выбирать из книги раздел, о котором он хотел бы проповедовать в общине2; но евреи считали, что их священные тексты были словом Божьим и что общине нужно было знать все, а не избранные отрывки. Morna Hooker считает, что Евангелие могло быть зачитано целиком3, точно так же, как Евангелие от Марка было исполнено британским актером за один сольный концерт, который длился час с четвертью. Это действительно было бы впечатляюще, но, возможно, не каждую неделю; Евангелия также представляют собой богатый духовный материал, и их необходимо воспринимать небольшими частями, отмечать, изучать и внутренне усваивать. Позднее Ларс Хартман утверждает, что синоптические Евангелия написаны на греческом языке стиля Септуагинты4, то есть в стиле греческого перевода Ветхого Завета, особенно рассказов об Илии и Елисее в 3-4 книгах Царств (Книги Царей); и это предполагает, что церкви читали Евангелия так же, как они читали Ветхий Завет. Матфей - самый еврейский из авторов Евангелий, и это особенно относится к нему.

У нас нет никаких прямых свидетельств порядка еврейских чтений священных ткстов во времена Матфея, но у нас есть некоторые указания. Тора - первые пять книг Библии - сегодня читаются в синагогах по циклу круглый год, lectio continua. Если вы однажды в субботу пошли в синагогу, вы могли бы обнаружить, что они читают о золотом тельце в Исходе 32; а в следующую субботу они будут слушать о скинии в Исходе 35. Эта система очень старая: те же самые разногласия очевидны в дискуссиях в Вавилонском Талмуде между раввинами третьего века (трактат Мегилла 29b); и в Мишне, около 180 г. н. э., где мы слышим, что после особых чтений недельных отрывков в месяце Адар они возвращаются «согласно своему порядку» (трактат Мегилла 3: 4). До этого у нас есть некоторые возможные указания из писаний Филона, который жил немного раньше Матфея. Филон написал две работы: «Вопросы к книге Бытия» и «Вопросы к книге Исхода», которые разделены на книги. Ralph Marcus, который перевел эти работы в Loeb Classical Library, утверждает, что эти разделы очень близко соответствовали современным разделам Торы и что эти разделы уже использовались во времена Филона5. Но в любом случае важность чтения всего текста и соблюдения его полного прочтения глубоко укоренилась в еврейской традиции; Царь Иосия разодрал свою одежду, когда обнаружил, что не соблюдает законы Второзакония, о существовании которых он не знал (2 Цар. 22:11). Людям нужно знать и соблюдать весь закон Божий, и поэтому им нужно слышать все тексты полностью. Были разработаны две системы чтения Торы: годичная система в Вавилоне и трехлетняя система в Палестине, но обе они были lectio continua.

Но есть ли признаки того, что церковь относилась к тексту Евангеля от Матфея именно так? Что ж, опять же, есть, но еще не очень ранние. Наш первый рассказ об использовании Евангелия от Матфея происходит из писаний христианской паломницы четвертого века по имени Эгерия. Эгерия посетила Святую Землю в 381 году. Она приехала, вероятно, из Франции или Испании, и она написала подробный отчет о службах, которые она посетила в Иерусалиме на святой неделе в том году. Она сообщает, что все собрание собралось вечером того, что мы называем Чистым Четвергом, и провело ночь в бдении, отправляясь в различные места, Гефсиманию и т. д., где Иисус был в свою последнюю ночь. Было чтение, псалом и молитвы, подходящие для каждого места, проходящие через историю страстей в Евангелиях. Они вернулись в город на рассвете и с 9:00 утра до 15:00 поклонились кресту. Затем, в сам день Пасхи, они читают историю воскресения. Эгерия также упоминает, что в предшествующую среду епископ прочитал историю предательства Иуды из первых стихов 26-й главы Матфея, так что с тех пор и до Пасхи последовательно читались стихи 26-й, 27-й и 28-й глав. Кроме того, она говорит, что в предшествующий вторник он прочитал всю беседу, начинающуюся со слов «пусть никто не обманывает вас». Эта беседа начинается с Матфея 24, и это длинный отрывок, продолжающийся до конца Матфея 25. Итак, со вторника по воскресенье иерусалимская церковь четвертого века читала Матфея 24-28 в lectio continua.

Эгерия это полезный источник; но она на три столетия позже Матфея. Можем ли мы проникнуть раньше во времени? У нас есть два намека, один из разделов в синоптических историях о страстях, а другой из разрывов в Евангелии от Матфея. Примечательно, что Марк и Матфей делят историю страстей на довольно искусственные трехчасовые блоки. Таким образом, Пилат судил Иисуса на рассвете (proi, «рано утром» в наших переводах). Марк говорит, что они распяли его в третий час. Тьма была над землей с шестого часа до девятого часа; и Иисуса нужно было похоронить до заката. Был упомянут вечер накануне, то есть закат, для Тайной вечери. После этого Иисус и его ученики отправляются в Гефсиманию, где Иисус трижды говорит: «Разве вы не могли бы один час бодрствовать со мной?» Когда его арестовывают, Лука сообщает, что он сказал: «Пришел твой час [возможно, полночь] и власть тьмы». Пока его судит синедрион, Петр отвергает Иисуса, и петух кричит в 3 часа ночи.

Итак, евангелисты делят историю на части примерно по три часа каждая; и мы не можем не думать, насколько это было бы удобно для епископа в свидетельстве Эгерии. Вся эта история, кажется, устроена для 24-часового бдения с подходящими чтениями каждые три часа. Похоже, что это действительно указано в тексте Евангелия. Непосредственно перед рассказом о страстях Марк рассказывает притчу о домохозяине и его стороже, которая заканчивается: «Итак, бодрствуйте, потому что вы не знаете, в какой час придет хозяин дома, поздно вечером ли [21:00] или в в полночь, или в пение петухов [3:00 AM], или на рассвете. Что я говорю вам, я говорю всем: бодрствуйте!» Церковь времен Эгерии наблюдала за этими часами, буквально бодрствовала. Бдение было не просто печальным воспоминанием о страданиях Иисуса; это были стражи в надежде на пришествие Господа.

Вторая особенность, особенно заметная в Евангелии от Матфея, - это разделение текста на блоки, обычно от дюжины до двадцати стихов, примерно равные продолжительности разделов, читаемого в церкви во время собрания. В начале своей книги Матфей, ​​кажется, подчеркивает это, заканчивая повествование словами «все это пизошло, чтобы свершилось то, что было сказано пророком, говорящим...», как он это делает в конце главы 1, история происхождения Иисуса. Матфей часто указывает на перерыв в разделах, заставляя Иисуса двигаться или вводя новую тему; или он подпишет раздел сильным заключительным предложением, например: «Многие званые, но мало избранных». Как и другие проповедники, Матфей любит тройку: три искушения; милостыня, молитва и пост. Цитирование Исаии 53 об исцелении завершает раздел из трех коротких историй об исцелении (Мф. 8: 1-17). Матфей любит вкрапления, где конец рассказа перекликается с началом: «Волхвы пришли ... они пошли другим путем»; «Иисус был искушаем дьяволом... дьявол оставил его». В следующей таблице я делю Евангелие на то, что кажется собственными подразделами Матфея (не всегда на сто процентов ясно, что подразделы такие, как я указал, но я не думаю, что они сильно ошибочны). Их шестьдесят четыре, каждый по одной теме. Четвертый столбец дает основу для подразделов, кодированных следующим образом:

q - цитата

о - четкое вступительное предложение

c - заключительное предложение

t - три субъединицы

i – включение

Unit Reference Topic Code Verses Date 1. 1:1-25 the genesis of Jesus Christ otiq 25 Nisan 25 2. 2:1-12 the magi oqic 12 Iyyar 2 3. 2:13-2 3 escape from Herod oqqqtic 11 Iyyar 9 4. 3:1-17 John baptizes Jesus oqic 17 Iyyar 16 5. 4:1-11 the temptations oqqqtic 11 Iyyar 23 6. 4:12-25 Galilee mission with disciples oqtic 14 Sivan 1 Pentecost 7. 5:1-16 the Beatitudes oic 16 Sivan 8 8. 5:17-32 three commandments fulfilled otqqq 16 Sivan 15 9. 5:33-4 8 three Levitical laws fulfilled qqqtc 16 Sivan 22 10. 6:1-18 three duties ti 18 Sivan 29 11. 6:19-3 4 detachment from mammon io 16 Tammuz 6 12. 7:1-12 the Law and the Prophets ic 12 Tammuz 13 13. 7:13-2 9 hearing and doing tc 17 Tammuz 20 14. 8:1-17 the healing ministry otcq 17 Tammuz 27 15. 8:18-3 4 across the sea Fast of Ab 9 otc 17 Ab 5 16. 9:1-17 three controversies oqt 17 Ab 12 17. 9:18-3 5 three healing stories tc 18 Ab 19 18. 9:36-10:1 6 mission discourse: welcome oic 19 Ab 26 19. 10:17-42 mission discourse: rejection oqti 26 Ellul 3 20. 11:1-19 the works of the Christ otiqc 19 Ellul 10 21. 11:20-30 the cities and the babes oqqc 11 Ellul 17 22. 12:1-14 Sabbath controversies oqc 14 Ellul 24 New Year Tishri 1 23. 12:15-37 judgment on the Pharisees oqic 23 Tishri 2 24. 12:38-50 evil generation/true family oqc 13 Tishri 9 Atonement Tishri 10 Tabernacles Tishri 15-2 2 25. 13:1-23 the sower: hardening oqti 23 Tishri 16 26. 13:24-4 3 the tares, etc.: riddles qtic 20 Tishri 23 27. 13:44-58 parables III: Nazareth tc 15 Tishri 30 28. 14:1-12 death of the Baptist oc 12 Cheshvan 7 29. 14:13-22 feeding of the five thousand oi 10 Cheshvan 14 30. 14:23-36 walking on the water otc 14 Cheshvan 21 31. 15:1-20 traditions of the elders oqti 20 Cheshvan 28 32. 15:21-39 Gentiles healed and fed (4,000) otic 19 Kislev 6 33. 16:1-12 leaven of the Pharisees and Sadducees oic 12 Kislev 13 34. 16:13-28 Peter's confession oc 16 Kislev 20 Dedication Kislev 25 -Tebeth 2 35. 17:1-21 mount of transfiguration oqtc 21 Kislev 27 36. 17:22-18:20 caring for the church oqtc 26 Tebeth 4 37. 18:21-35 forgiving one's brother ic 15 Tebeth 11 38. 19:1-15 marriage and children oqqt 15 Tebeth 18 39. 19:16-30 rich young man oqic 15 Tebeth 25 40. 20:1-16 laborers in the vineyard ic 16 Shebat 3 41. 20:17-28 mother of Zebaids oic 12 Shebat1 0 42. 20:29-21:11 entry into Jerusalem oqqtic 17 Shebat 17 43. 21:12-27 cleansing of the temple oqqti 16 Shebat 24 44. 21:28-4 6 vineyard parables qqtc 18 Adar 1 45. 22:1-14 royal wedding parable oc 14 Adar 8 Purim Adar 14 46. 22:15-33 tribute and resurrection oqqc 19 Adar 15 47. 22:34-4 6 disputes with Pharisees oqc 13 Adar 22 48. 23:1-39 woes discourse c 39 Adar 29 49. 24:1-14 the beginning of the woes oc 14 [2 Adar 7] 50. 24:15-2 8 the great tribulation oqc 14 [2 Adar 141 51. 24:29-4 1 the coming of the Son of Man oqc 13 [2 Adar 21] 52. 24:42-25:13 watch! parables tic 23 [2 Adar 28] 53. 25:14-3 0 talents parable tc 17 [Nisan 5] 54. 25:31-4 6 last judgment oc 16 Nisan 7 [121 55. 26:1-16 supper at Bethany otic 16 Nisan 14 Passover/Unleavened Bread Nisan 14-2 1 56. 26:17-30 Last Supper otc 14 Nisan 15, 6:00 P.M. 57. 26:31-4 6 Gethsemane otc 16 Nisan 15, 9:00 P.M. 58. 26:47-56 arrest oc 10 Nisan 15, midnight 59. 26:57-75 Sanhedrin and denial otic 19 Nisan 15, 3:00 A.M. 60. 27:1-26 trial before Pilate oqc 26 Nisan 15, 6:00 A.M. 61. 27:27-4 4 crucifixion oti 18 Nisan 15, 9:00 A.M. 62. 27:45-5 6 Jesus' death oqc 12 Nisan 15, noon 63. 27:57-6 6 Jesus' burial oc 10 Nisan 15, 3:00 P.M. Easter Nisan 21 64. 28:1-20 resurrection oc 20 Nisan 21

Это подводит нас к моей гипотезе: Матфей написал Евангелие для чтения в церкви короткими отрывками из примерно шестнадцати стихов каждую субботу вечером; все евангелие было предназначено для чтения в течение всего года, начиная с Пасхи и заканчивая следующей Пасхой, с пасхальным бдением, которое все еще проводилось во времена Эгерии.

В правом столбце таблицы я указал даты в еврейском году. Евреи со времен Ветхого Завета использовали календарь из двенадцати лун, в отличие от наших искусственных вычислительных месяцев. У Луны цикл составляет почти ровно 29,5 дней, и в первом веке новые месяцы начинались с появления новой луны в небе. Но для наших целей удобно просто чередовать луны 30 и 29 дней; таким образом, в таблице нисану (примерно нашему апрелю) дано 30 дней, а ийяру - 29. Однако двенадцать лун составляют в год только 354 дня, так что каждый год календарь отстает от солнечного года на 11,25 дня. Поэтому для поддержания уровня система вставляет високосный месяц, называемый вторым адаром, каждые три года или около того, что создает проблемы для любого, кто пишет текст, предназначенный для использования в календаре. Евреи разделили Тору на пятьдесят четыре чтения, причем последние были довольно короткими. Затем в обычный год они объединяют последние четыре вместе, а в високосный год их достаточно, чтобы восполнить чтения дополнительного месяца.

Я стараюсь установить как можно более нормальный год, поэтому я начал с нисана, первого месяца, и взял первое воскресенье (субботняя ночь начиналась с воскресенья по еврейскому счету) на 4 нисана, среднее положение между 1 нисана и 7 нисана. Пасха - это воскресенье после полнолуния (18 нисана), поэтому мой цикл чтений по Матфею начинается 25 нисана. После этого я просто следил за датами, причем месяцы чередовались с 30 и 29 днями. Единственная сложность возникает, когда мы подходим к концу года. Здесь я вслед за Эгерией предполагал, что церковь Матфея проводила долгое чтение, «всю беседу» от Матфея 24-25, в первое воскресенье нисана обычного года; когда был високосный год, его можно было разделить на дополнительные воскресенья для второго адара. В любом случае на этом этапе цикла требовалось внушительное чтение, чтобы предупредить церковь о возможном пришествии Христа в эту Пасху. Такая гибкость потребовалась бы капризами календаря. Наши шестьдесят четыре матфеевских раздела потребуются для покрытия 50/51 воскресенья в нормальном году + 4/5 дополнительных воскресений в високосный год + 8 разделов во время пасхального бдения. Матф. 26: 1-16 очень четко датирован в тексте, где Иисус говорит: «Вы знаете, что через два дня наступит Пасха»; вполне вероятно, что церковь собралась накануне Пасхи, чтобы подготовиться к великому бдению.

Это довольно грандиозная гипотеза; но есть ли у нас какие-нибудь средства для её проверки? Действительно, у нас есть такие средства, поскольку еврейский год состоит не только из пятидесяти с лишним суббот и праздника Пасхи. Есть три других крупных праздника (Пятидесятница, Новый год и Праздник Кущей) и два второстепенных праздника (Посвящение [Ханука] и Пурим) и два дня поста (Ав 9 в память о падении храма в 587 г. до н. э. пост Дня Искупления [Йом Киппур]). Если моя гипотеза верна, Матфей, должно быть, оставил подходящие чтения для каждого из этих семи случаев.

Читателю может прийти в голову, что шансы, что это произойдет случайно, довольно невелики. Мы знаем темы всех этих священных времен года из свидетельств Ветхого Завета, и мы часто знаем подробности их соблюдения из более поздних времен. Чтобы моя теория была правдоподобной, потребуется соответствующий материал для соответствующих дат, которые теперь приведены и зафиксированы в таблице. Чтобы теория была правдоподобной, я должен предоставить подходящие значения для всех семи праздников. Это своего рода гипотеза, которая обрадовала бы Карла Поппера, философа науки. Поппер сказал, что расплывчатые или эластичные гипотезы бесполезны, потому что они не могут быть доказаны как ошибочные - их попросту нельзя опровергнуть. Чем более детально проработана гипотеза, тем лучше ее доказать; очень сложная гипотеза, иногда называемая гипотезой барокко7, могла быть быстро опровергнута, если бы она была ошибочной. На этот счет моя гипотеза - барокко.

Наш цикл фиксируется необходимостью иметь рассказ Матфея о Пасхе на Пасху и его рассказ о Пасхе на Пасху. Через семь недель после Пасхи наступает Пятидесятница, которая для евреев является праздником установления закона на Синае8. Как Моисей взошел на гору и передал закон Израилю, так теперь в седьмом разделе, Мф. 5: 1-16, Иисус поднимается на гору и произносит Нагорную проповедь. Часть традиционной еврейской литургии на праздник - Псалом 119, это 176 стихов, восхваляющих закон, разделенных на блоки по восемь стихов, каждый из которых начинается с одной и той же буквы алфавита, с двадцатью двумя блоками. Первый блок начинается со слов «Блаженны… Блаженны…», точно так же, как проповедь Матфея начинается с восьми «блаженств»: «Блаженны», тогда Иисус говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон и пророков: Я пришел не нарушить, но исполнить»; и он продолжает толковать заповеди из Исход 19-20, пятидесятническое чтение. Его «исполнения» принимают форму: «Вы слышали, что это было сказано древним... ... но я говорю вам» Христиане должны соблюдать законы против убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства и т. д., но они должны делать больше. Проповедь переходит к своей кульминации в Матфея 7:12, золотому правилу: «в этом закон и пророки». Как закон Моисея читался в течение многих суббот, так и Нагорная проповедь Матфея читается в течение семи воскресений.

Еще в шестом веке до н. э. в Иерусалим прибыла делегация с вопросом: «Должны ли мы оплакивать и поститься в пятом месяце, как уже много лет?» (Зах 7: 3). Этот пост 9 ава, в пятом месяце от нисана, должен был напомнить о падении Иерусалима, и неудивительно, что возник вопрос, следует ли еще соблюдать его в церкви. Матфей читает на этой неделе 9: 1-17, три спора: о прощении грехов, о еде с грешниками и о посте. Иисус разрешил такие посты. Он сказал: "Могут ли плакать сыны чертога брачного, пока с ними жених?" «Траур» был более строгой формой поста, с отказом от еды и питья, запретом омовения рук и секса между супругами, и как таковой он упоминается в цитированном выше тексте Захарии.

До Плена еврейский год начинался осенью; и хотя при вавилонянах евреи считали свои месяцы от весны, они по-прежнему отмечали Новый год (Рош а-Шана) осенью, в Тишри, седьмом месяце. Новый год был поводом для торжественной радости: он ожидал грядущего Царства Божьего, когда Бог будет судить все человечество. Мы находим эти темы в Мишне (180 г. н. э.) в древней литургии праздника (трактат Рош а-Шана 1: 1). У Матфея есть длинное чтение на неделю (12: 15-37), которое начинается впечатляющей цитатой из четырех стихов Исаии 42: 1-4, потому что этот текст предвещает приход Божьего суда над язычниками. Он приведет суд к победе, на него будут надеяться язычники. Иисус исцеляет одержимого демоном и провозглашает: «Если Я духом Божьим изгоняю бесов, то Царство Небесное пришло к вам». Богохульство против этого Духа никогда не может быть прощено; в судный день мы должны будем дать отчет за каждое сказанное нами слово; нашими словами мы будем оправданы или прокляты, в зависимости от обстоятельств.

Новый год наступает на 1-е тишри, а за ним следует День Искупления (прощения) на 10-е тишри. Еврейская литургия предусматривает взятие козла отпущения, чтобы унести грехи Израиля в пустыню. Согласно Вавилонскому Талмуду (трактат Мегилла 31а) пророческим уроком была вся Книга Ионы, потому что люди Ниневии раскаялись, когда Иона проповедовал им, и поэтому их грехи были прощены. Чтение раздела в Матфея 12: 38-50: жители Ниневии восстанут на суд с этим поколением и осудят его; ибо они раскаялись в проповеди Ионы, и вот, здесь Тот, кто больше Ионы. Этому поколению не будет дано никакого знамения, кроме знамения Ионы, ибо, как Иона был три дня и три ночи во чреве кита, так и Сын Человеческий будет три дня и три ночи в сердце земли. Когда нечистый дух выходит из человека, он проходит через безводные места, прежде чем вернуться вместе с семью другими духами хуже, чем он сам; так и с этим поколением. Ритуалы с козлами отпущения не могут иметь постоянного эффекта; нечистый дух просто снова возвращается со своими товарищами и собратьями. Только те, кто исполняют волю Отца, являются истинной семьей Иисуса.

Далее следует Праздник Кущей, восемь дней 15-22 тишри. Кущи - древний праздник сбора урожая, праздник связанный с сельско-хозяйственным сбором урожая; и следующие две части Матфея, 13: 1-23 и 13: 24-43, состоят из притч об урожае: сеятель со своим урожаем с четырех разных частей своего поля, плевелы, горчичное зерно и закваска. Но праздник также был связан с храмом, поскольку Соломон освятил храм в Праздник Кущей (3 Цар. 8: 2), и тогда же были прочитаны проповеди Соломона, из известной нам Книги Экклезиаста 11 глава. Больше Храма здесь и в 12:42 Царицы Юга, которая пришла послушать мудрость Соломона. Но Соломон был известен также своими притчами; он говорил о деревьях, птицах и рыбах (1 Цар. 4: 32-33). Итак, теперь Иисус рассказывает о горчичном зерне, которое становится деревом, на котором гнездятся птицы, и о рыбе, пойманной в «евангельскую сеть». Когда он заканчивает, люди спрашивают: «Откуда у этого человека эта мудрость?» (13:54). Мудрость подобна сокровищу, которое люди откапывают в земле (Иов 28: 1-12); цена его выше жемчуга (Иов 28:19).

Посвящение (Ханука) - это также восьмидневный праздник по образцу Праздника Кущей, учрежденный Маккавеями во II веке до н. э. после осквернения храма Антиохом IV Епифаном (около 167 г. до н. э.). Он выпадает примерно в середине зимы, и Иосиф Флавий сообщает нам, что он был известен как Праздник света (Древности 12.323-26)11,12. Матфей, прочитанный по этому случаю, - это Преображение Господа. Подобно тому, как когда-то божественная слава осеняла скинию (Исх. 40), а затем и храм (2 Макк 2: 8), теперь облако славы осеняет Иисуса и показывает, что он Сын Божий. Его лицо сияет, как солнце, и его одежды становятся белыми, как свет.

Последним праздником еврейского цикла является Пурим в Адаре, двенадцатом месяце, когда отмечаются события, описанные в Книге Эстер13. Царь Артаксеркс женится на Эстер, и она дает серию банкетов, на которые приглашает царя и его визиря Амана, который замышляет погром против еврейского народа. В конце концов, Амана разоблачают и отправляют на виселицу. Раздел чтения у Матфея - это царский свадебный пир в 22: 1-14. История адаптирована так, чтобы соответствовать христианскому посланию: Бог теперь царь, а Иисус - жених. Но на свадебный пир приходит тот же недостойный гость, которого изгоняют во тьму внешнюю, чтобы подвергнуть плачу и скрежету зубами.

Таким образом, может показаться, что моя гипотеза выдержала серьезную проверку. Текст Матфея не только предоставляет, по вероятным множественным критериям, шестьдесят четыре единицы, необходимые для чтения в непрерывном годовом цикле круглый год. Он также предлагает подходящее - или идеальное, как я могу сказать, чтение для христианского воплощения тем восьми еврейских праздников и постов. У него есть Нагорная проповедь в день Пятидесятницы, полемика о посте в главе 9, беседа про Судный день для праздника Нового года, отрывок об Ионе и про нечистого духа для Дня Искупления, притчи об урожае и другие соломоновы отголоски для Праздника Кущей, преображение Господа для Посвящения, царский свадебный пир на Пурим и страсти и воскресение Иисуса на Пасху. Такая гипотеза, несомненно, заслуживает эпитета барокко.