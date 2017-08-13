Кто написал Новый Завет - 3 серии

В сентябре московское издательство "Эксмо" выпускает новую книгу российского библеиста о. Иннокентия Павлова "Как жили и во что верили первые христиане"

Иннокентий Павлов (p. 1952) - церковный историк, исследователь начального христианства, переводчик Нового За­вета на русский язык. Кандидат богословия (1983. Ленинградская духовная академия). Автор более ста научных и научно-популярных публикаций. Настоящая книга - результат многолетних научных изысканий, связанных с самой первой апостольской миссией к язычникам (35 - 43 гг. н.э.). Учение Господа, данное народам через двенадцать апостолов (Дидахе) - первый письменный христианский памятник. Являющий собой историческое свидетельство этой миссии. Будучи написанным ранее подлинных посланий апостола павла (50/51 - 56/57 гг. Н.э.) И намного раньше канони­ческих евангелий (70-е - 100-е гг. Н.э.), Дидахе выступает ключом к пониманию всего нового завета, давая надежные критерии для оценки того, что в нем являет нам подлинное учение Иисуса, а что представляет собой позднейшие привнесения в него, равно как и в описания жизни и дел Иисуса из Назарета, прославленного затем как Христа и Господа. Данным трудом завершается эра 250-летних поисков исторического Иисуса и открывается новая эра нахождения Иисуса исторически верифицируемого. В ожидании книги посмотрим хороший фильм в трех сериях! Кто написал Новый Завет



Что мы знаем о Новом Завете, повествующем о земной жизни Иисуса Христа и его чудесном воскрешении? Кто был настоящим автором этой священной для всех христиан книги, от которой не сохранилось ни одного оригинального фрагмента, но которая в корне изменила ход развития человечества? Жаркие споры о происхождении канонического Евангелия не утихают вот уже 2 тысячи лет, а недавняя публикация апокрифических (тайных) евангелий дала ученым повод еще раз задуматься над истинным происхождением Библии. Цикл познавательных программ знакомит зрителей с абсолютно новыми взглядами на эту проблему авторитетных экспертов - библеистов.

Первая серия. Что есть Истина?