Вспоминая Бонхеффера

В 1933 нацистский режим вынудил протестантские церкви Германии слиться в одну Протестантскую церковь рейха, которая должна была бы поддерживать нацистскую идеологию. Однако ряд серьезных богословов, служителей Церкви, таких как Карл Барт, Д.Бонхеффер, М.Нимеллер не согласились с поддержкой нацистского режима. Результатом данного несогласия стало возникновение Исповедующей Церкви Германии - христианского движения Сопротивления в Германии. Один из лидеров движения, видный пастор теолог и пастор Дтрих Бонхеффер, был, как предполагается, в составе группы, готовившей заговор в отношении Гитлера. Несмотря на то, что существует мнение о том, что Бонхеффер всю жизнь оставался приверженцем пацифистских идей, что подтверждается различными фактами, в том числе и восхищением взглядами М. Ганди [1] , традиционно считается, что Бонхеффер был одним из активных участников заговора. Вопрос по поводу того, можно ли выступать против беззаконных, бесчинных властей, необходимо ли с помощью силы сопротивляться злу, вызывает множество дискуссий среди христиан.

Позицию Бонхеффера, я думаю, можно разделить на два пункта:

отношение к власти возможность применения силы, в частности оружия.

Начну со второго вопроса. Мне кажется, этот вопрос очень близок к вопросу участия христиан в военных действиях. Здесь я, в целом, соглашусь с документом «Социальная позиция протестантских церквей России» (Социальная политика протестантских Церквей России. Москва,2009-80с.Издание 2-е, дополненное). В частности, в этом документе говорится: «Не желая войны и стремясь к миру, мы, тем не менее, осознаем необходимость наличия вооруженных сил для обеспечения безопасности государства и его граждан» [c.57] «Вместе с тем, мы с уважением и пониманием относимся к тем, кто, исходя из христианских и иных убеждений, предпочитают службу без оружия» [c.58]

Поэтому в вопросе применения силы/оружия я стою на позиции :1) в отдельных случаях применение силы/оружия для общественной безопасности является оправданным 2) я не буду осуждать людей, имеющих другую позицию.

Отношение к власти. Здесь вопрос гораздо более сложный. Когда Павел писал послание к Римлянам, это было время совсем недемократичных римских императоров. На последние годы служения Павла приходится правление одного из тиранов эпохи- Нерона. В тоже время апостод призывает христиан к покорности. Поэтому попытка оправдать действия по свержению власти тем, что во власти находится неблагочестивый и жестокий правитель, выглядит слабой.

Однако есть другой, весьма существенный аспект – это различие эпох Павла и современности. Слово Божье во все времена обладает несомненным и безоговорочным авторитетом. Но в тоже время меняются исторические обстоятельства, а следовательно, постоянно возникает вопрос применения Слова Божьего в конкретной исторической ситуации.

Я считаю, что во времена Иисуса и Павла сильная, ничем неограниченная, жестокая власть являлась некой данностью, которую необходимо было учитывать, и исполнение заповеди о послушании власти должно было происходить с учетом этой данности.

Но время и различные исторические события меняли характер отношения между народом (вернее, уже даже гражданами государства) и властью. Власть стала выборной, власть должна выполнять функцию защиты прав и свобод граждан государства, что и отображено в конституции той или иной страны, кроме того исполнительная власть являясь властью в тоже время сама подотчетна, во-первых, перед гражданами своего государства, во-вторых, перед другими ветвями власти - судебной и законодательной.

Правильно это или неправильно, но это данность, в которой мы живем. И приход к власти Гитлера и НСДАП произошел в рамках именно этой данности – существования межпартийной борьбы, существующего законодательства, защищающего права и свободы различных социальных групп общества и т.д.

Я целиком согласен по поводу сложности определения того, что является «белым», а что «черным» в действиях власти и каким образом должна осуществляться подотчетность/ смещение власти в условиях нарушения указанных мною условий.

Однако, вряд ли у кого-то сейчас повернется язык назвать действия нацистских властей законными. Убеждение в преступности, противоправности их действий выдержало испытание временем. Сегодня, спустя 70 лет, решения Нюрнбергского трибунала не выглядят нелогичными, абсурдными и беззаконными.

Еще один аргумент, на мой взгляд, оправдывающий действия Бонхеффера. В этом году мы отмечали важное событие 70-летие победы над фашизмом. Мы чествовали ветеранов ВОВ, мы относимся к ним с глубочайшим почтением и уважением за их подвиг. И меня посетила мысль: почему же христиане иногда осуждают действия Бонхеффера? Нам никогда не придет в голову мысль о том, чтобы осуждать советских солдат, взявших в руки смертоносное оружие. Нет, мы понимаем, за что шла война, и мы ценим подвиг советских солдат.

Иногда, мне кажется, что осуждая взгляды и поступки Бонхеффера, мы тем самым пытаемся сгребать жар чужими руками. Мы, как христиане, часто отказываемся от своей гражданской ответственности и активной, в некоторых случаях, вооруженной борьбы, и в тоже время весьма ценим победу и преимущества достигнутые в этой борьбе - права и свободы, победу над фашизмом, справедливость и т.д.

В настоящее время моя страна переживает крайне тяжелое время, военное время. И когда я вижу фотографии погибших украинских молодых ребят, защищающих мою Родину, выступивших против беззакония в моей стране, я понимаю, что мое вероисповедание не дает мне абсолютно никакого преимущества перед этими неверующими ребятами…

Впрочем, если кто-то считает по-другому, и его мнение не основано на лицемерии, трусости, безответственности, но исходит из искренней преданности Христу, я с уважением отнесусь к этому мнению. Каждый должен испытывать свое сердце. Я с большим уважением отношусь как к Дитриху Бонхефферу, так и Мохатмасу Ганди. Что касается лично меня, мне все же представить себя нажимающего курок автомата…Кроме того, я всегда храню в памяти для себя пример эволюции взглядов Кароля Войтылы, который из воинственно настроенного христианина вырос с лидера, известного своими пацифистскими убеждениями.

[1] Тед Гримсруд Участвовал ли Бонхеффер в заговоре против Гитлера.