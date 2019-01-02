Леруа - Georges Leroy - Различающееся Воскресение

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Архимандрит Жорж Леруа, к сожалению не очень известен. Бельгиец по происхождению, стал православным в Париже, принял монашество, учился в Свято-Сергиевском православном институте в Париже. В настоящее время живёт и служит в Канаде, в 600-х километрах к северо-западу от Монреаля, почти отшельником.

Священник Жорж Леруа (P. Georges Leroy) - Различающееся Воскресение

Первоисточник http://www.abitibi-orthodoxe.ca/page25.html#resurrection

Перевод Алексей Казаков

Какие цели мы намереваемся достигнуть ?

Последний стих Песни Песней показывал нам Суламифь, которая просит любимого убежать. Святой Григорий Нисский показал нам, что это кажущееся бегство обозначает устремление к Богу, которое является одновременно характеристикой процесса духовной жизни, и установлением в состоянии стабильности в Добре. Всё понимается через эволюцию: нашу личную эволюцию и эволюцию мира к концу Времен. Наша эволюция не останавливается на границе биологической жизни, которую мы знаем в нашем обычном пространстве-времени: она продолжается за пределами физической смерти, развиваясь в других условиях. Этапы этой эволюции были хорошо известны в Церкви первых веков, но эти понятия были стерты из Традиции Церкви, так как они были слишком легко захвачены сектантскими движениями. Мы собираемся вновь обнаружить эту развивающуюся канву, под руководством святого Иринея Лионского.

Различающееся воскресение

Христиане первого времени ожидали второго Пришествия Христа. Это не было конечно ошибкой оценки! После того, как Христос придёт во славе, они ожидали также тысячелетнего царства. Интересно, что Церковь незаметно «забыла» это убеждение, о котором должным образом свидетельствует Апокалипсис (Откр 20:5-6), и которое разделяется святым Иринеем Лионским. Родившийся в Смирне около 120 или 130 года, Ириней является свидетелем наиболее древней Традиции Церкви:

«Праведники должны сначала, воскреснув для лицезрения Бога, в обновленном создании получить обещанное наследие, которое Бог обещал отцам, и царствовать в нем; затем только будет иметь место суд над всеми людьми» (Святой Ириней. Adv. Haer. V. 32, 1).

Святой Ириней различает между воскресением праведников и всеобщим судом. Мы можем заметить, что это - единственный элемент, который святой Ириней заимствует из стихов Апокалипсиса, текстов, которые обосновывают милленаризм. Святой Ириней не говорит, что Праведники будут царствовать тысячу лет; он отмечает существование временного расхождения между воскресением Праведников и воскресением других людей.

"Ибо справедливо, - продолжает он,- чтобы в том же создании, в котором подвизались или подвергались скорбям, всячески испытанные в страдании, они и получили бы плоды страдания своего, и в создании, в котором умерщвлены по любви к Богу, в том же и оживились, и в создании, в котором понесли рабство, в том же и царствовали". (Там же).

В развитие этого утверждения, святой Ириней буквально интерпретирует обетования Писаний. Святой Ириней следовательно не является, собственно говоря, милленаристом. Он располагается в последовательности текста первого послания к Коринфянам, где Святой Павел говорит нам (1 Кор 15:22-24):

Во Христе все оживут, каждый в своем порядке:

1) первенец Христос, как начаток

Речь идёт о Воскресении Христа, первенце из усопших (1 Кор 15:20): «Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба» (1 Фес 4:16a).

2) потом те, кто будут во Христе, при Его пришествии.

Идет речь о воскрешении Праведников, при Конце Времён: «мёртвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес 4:16b). Это - первое «воскресение» в Откр 20:5. Те, кто в этом принимают участие, не должны бояться «второй смерти», той, которая является последствием осуждения Суда, причём первой «смертью» является физическая смерть.

3) Затем наступит конец, когда Он передаст царство Богу Отцу,

разрушив всякое Начальство, Власть и Силу.

Речь идёт о Суде над оставшимся человечеством, о "втором воскресении", которое приводит ко «второй смерти» для тех, кто осуждены: Откр 20:13-15 и 1 Кор 15:23-24.

Эта доктрина «различающегося воскресения» высказана в Апокалипсисе, о ней учил святой Павел и ей следовал святой Ириней. Что касается тысячи лет, то святой Петр говорит нам: «пред Господом тысяча лет, как один день» (2 Петр 3:8). Срок следовательно имеет символическую природу.

Несомненно, что это апокалиптическое учение сильно затрудняло историческую Церковь. Давайте зададимся вопросом: разделяли ли христиане первых времён, так же как и святой Ириней Лионский, заскоки сектантов, которые следовали друг за другом в каждом поколении?

Христианство первых времён - и мысль святого Иринея, которая является его составной частью - могут быть поняты, если мы заметим, что всё там рассматривается с точки зрения эволюции: «божественные Руки», Сын и Дух, формируют мир для того, чтобы нести его к его исполнению; Творение стремится само к Откровению Сына Божия; человек призван к тому, чтобы быть тем, чем он является реально, то есть осуществить своё сходство по отношению к своему Творцу; мертвые сами восстают для того, чтобы познать Жизнь нетленную.

- Ключ к этой доктрине оказывается в следующем отрывке из произведения святого Иринея:

«Истинно человек воскресает из мертвых... И как истинно он воскресает, так же истинно будет приготовляться к нетлению и будет возрастать и укрепляться во времена Царства, чтобы быть способным к принятию славы Отчей. Потом, когда все обновится, он истинно будет обитать в Граде Божием» (Святой Ириней. Adv. Haer. V. 35, 2).

Святой Ириней ясно говорит, что мы незакончены даже после смерти (...). Смерть для него не является ничем другим, как устранением препятствий, главным образом греха, которые мешают нам полностью проживать жизнь Бога (...). У Иринея смерть не прекращает нашу надежду возрастать, идти дальше в нашем познании и нашей любви к Богу. Совсем напротив, мы - незаконченные творения, даже после смерти . Бог, в своем терпении, признаёт, что мы нуждаемся во времени, чтобы стать тем, кем мы являемся,- Его образом и подобием (Dona Singles. Человек живой - Кредо святого Иринея. Cerf , 2008. стр. 84).

Мы нуждаемся во времени; мы, люди - развивающиеся существа; вопреки обычно принятому мнению, наша эволюция продолжается после смерти, хотя и в другой форме, чем та, которая свойственна нашему возрастанию, когда мы находимся в этом мире. Говоря словами святого Иринея, после нашей физической смерти, мы будем возрастать, мы будем приготовляться к нетлению, таким образом, чтобы становиться способными созерцать славу Отца. Не за один раз мы сумеем выдержать яркий свет Бога. Как на выходе из туннеля, наши духовные глаза будут нуждаться в том, чтобы приспосабливаться к лучезарным излучениям божественных Энергий. Наша настоящая жизнь не достаточна, чтобы нас приготовить к Свету, который нас ожидает, даже если мы прожили наше существование в самой глубокой духовности. «Тысяча лет» это - переход, или лучше сказать, - педагогика, которую Бог подготавливает для нас, чтобы мы смогли приспособиться к полноте Общения с Богом.

Сторонники метемпсихоза говорят нам: "у нас есть по необходимости несколько жизней, или это была бы несправедливость: какой духовный рост мог бы осуществить ребёнок, который смог прожить только один единственный день, или человек, чья умственная отсталость не позволяет ему иметь любое общение со своей средой?" Прежде всего, это рассуждение немного странно, так как оно не принимает в расчёт качественное измерение человеческого опыта. В одно мгновенье, человек может открыть намного больше на уровне интуиции, чем то, что заполнило бы многочисленные книги по интеллектуальной спекуляции. Тем не менее, можно было бы признать частичную правду этого аргумента, если наша эволюция ограничивалась бы рамками нашей биологической жизни.

Реальность совсем иная: мы - развивающиеся существа, даже за границей смерти. Мертворождённый ребенок так же, как и глубоко умственно отсталый, продолжают их открытие духовной жизни после физической смерти, поспешая к их Творцу, к полноте Света, содействуемые Ангелами и множеством Святых. В этом, эти человеческие существа, которые находились по-видимому в менее благоприятных условиях, чем другие люди, воспользуются той же возможностью эволюции как и все другие.

Все человеческие существа, были ли они в своей земной жизни инвалидами или совершенно здоровы, прожили ли они один единственный день или же их дни продолжились до 90 лет, если они были открыты к божественному присутствию и если они не отвергали систематически божественную любовь, все они воскреснут с Праведниками для познания этого символического тысячелетия эволюции и духовного усовершенствования. После этого переходного периода они будут наконец в состоянии созерцать полноту божественного Света, во время Суда, который отделит тех, кто будет по правую сторону от Христа, от тех, кто будет по левую Его сторону.

Эта педагогика, которая приучает человека к практике нетления, не имеет ничего общего с "чистилищем" римской Церкви: так как переходный период в «тысячу лет» не поддаётся количественному определению, но, главное, он совершается в радости самого великого из открытий, а отнюдь не в страдании. Также, «тысячелетнее царство» не имеет ничего общего с карикатурой, которую из него делают различные секты. В реальности, это - божественная педагогика, которая позволяет нам развиваться после физической смерти, для того, чтобы становиться способными созерцать божественную полноту. Это совсем не компенсационный триумф, который позволил бы жить в течение тысячи лет в бунгало с зелёным газоном перед ним, обслуживаемом теми, кто был прежде нечестивым...

Церковь молится в течение сорока дней за усопших. Сорок дней - символическая цифра перехода: Израиль оставался сорок лет в пустыне, и Иисус постился в пустыне в течение сорока дней.

Можно ли смешать эти сорок дней с «тысячей лет», которые Праведники познают после «первого воскресения», как оно описано в книге Апокалипсиса? В действительности, речь идёт о двух различных реальностях: переход, который осуществляется сразу же после нашей телесной смерти, предшествует нашему воскресению, и это - переход, обязательный для всего человечества. Напротив, «тысяча лет» дарованы Праведникам, то есть тем, кто открылись к божественной Реальности во время своей земной жизни, чтобы они приготовились к созерцанию божественного Света, являющегося в лице Христа Вседержителя во время Суда.

Начиная с нашей земной жизни, в наших собственных интересах упражняться - точно так же, как это делает спортсмен - чтобы в надлежащее время мы были готовы прожить эти реальности. Мы можем рассматривать нашу жизнь в Церкви в целом как "упражнение" этого типа. Если мы будем во время нашей земной жизни хорошо знакомы с божественными Тайнами, то реальность жизни по ту сторону смерти не покажется нам чем-то экзотическим или действительно удивительным. Мы будем этого ожидать; мы будем готовы к этому. Появление Ангелов и Святых не будет, собственно говоря, неожиданностью. - Напротив, те, кто прожили всю свою жизнь, тщательно стараясь никогда не рассматривать существование духовного мира, те, у кого не было никогда других забот кроме сугубо материальных, те ощутят этот процесс адаптации как что-то крайне тягостное. В крайних случаях, в случае внезапной смерти или закоренелого материализма, личность может отказаться от того, чтобы признать сам факт, что она умерла. В этот момент, она сознательно отказывается от того, чтобы встать на путь к Свету, который ей предложен. Она окажется в состоянии блуждающего духа, неспособной найти свой путь, и это иногда в течение веков - до момента, когда кто-то помолится о ней, вызвав подъемную силу, которая ей необходима для того, чтобы начать путь, и развязав узы, которыми она осталась связанной.

Всё находится в развитии. Это выражено в этом прекрасном отрывке святого Иринея:

«Таким-то порядком,

по таким распоряжениям и руководству сотворенный и созданный

становится по образу и подобию несозданного Бога,

потому что Отец хочет и повелевает,

Сын действует и исполняет,

а Дух питает и взращивает,

человек же постепенно преуспевает и восходит к совершенству,

т. е. приближается к Несозданному.

(Святой Ириней. Adv. Haer. IV. 38, 3).

Говоря о Воплощении, а уже не о конце Времен, мысль святого Иринея обретает поразительную смелость: конечно, святой Ириней утверждает, что Воплощение совершилось, чтобы приучить человека к присутствию Бога, но он простирается до того, чтобы сказать, что воплощение совершилось также, чтобы приучить Бога жить в человеке, в двойной педагогике:

Слово Божие обитало в человеке

и сделалось Сыном Человеческим,

чтобы приучить человека принимать Бога

и (приучить) Бога обитать в человеке,

согласно с волей Отца.

(Святой Ириней. Adv. Haer. III. 20, 2).

Бог, который «приучается жить в человеке», вот, что нас ведёт далеко от неизменяемого Бога философов! Да сможем мы приучиться созерцать Бога и уловлять Его в той же мере, в какой Он открывает Себя и отдает Себя нам.