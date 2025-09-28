Лихошерстов - Обращение к Духовному Совету Российского объединённого Союза христиан веры евангельской

Обращение к Духовному Совету Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) о применении церковного взыскания и лишения духовного сана московского епископа Рика Реннера ​в связи с его обманом, фальсификацией и предоставлением ложных данных о своем духовном образовании

Уважаемые члены Духовного Совета,

С болью в сердце, но также с чувством глубокой ревности о чистоте Церкви обращаюсь к вам по вопросу, который касается духовного авторитета служителей. В связи с выявленными фактами обмана и предоставления ложных данных о духовном образовании московского епископа Рика Реннера, считаю необходимым возбудить перед вами ходатайство о применении церковного взыскания и лишении его духовного сана. Церковь Иисуса Христа не имеет права игнорировать подобные действия, подрывающие доверие как к самому служителю, так и к христианскому сообществу в целом.

Фактологическая фабула моего журналистского расследования, опубликованного в двух частях на ресурсе https://esxatos.com , свидетельствует о том, что в ответ на многократные обращения коллектива редакторов всемирно известного и авторитетного издания Христианство Сегодня (Christianity Today), основатель и президент Университета Христианской Жизни (Life Christian University, Флорида, США) Дуглас Вингейт вынужден был признать факт того, что никто из списка 25 выпускников “Выдающиеся Обладателей Ученых Степеней” (“Distinguished Degree Holders”, LCU), включая упомянутого Рика Реннера, никогда не посещал данное учебное заведение, не писал никаких работ, не сдавал никаких экзаменов и по факту никакое написание PhD диссертаций от них даже и не требовалось. В своей работе я подробно рассматриваю ряд квалифицирующих признаков, указывающих на то, что сам Университета Христианской Жизни является классической фабрикой (мельницей) дипломов и не имеет советующей академической и государственной аккредитации.

К огромному сожалению, эту же порочную практику коллекционирования сомнительных докторских степеней Рик Реннер продолжил и в России — при содействии молодого советника Сергея Ряховского и преподавателя РосНОУ Сергея Егорова. Так, 15 декабря 2024 года телеканал «Благая Весть» сообщил, что “епископу московской церкви «Благая весть» Рику Реннеру присуждена степень доктора богословия в Российском Новом Университете” (РосНОУ).

Однако, согласно официальному Реестру диссертационных советов на сайте ВАК России, на текущий момент в РосНОУ НЕТ действующего диссертационного совета, уполномоченного присуждать учёные степени по специальности 26.00.01 «Теология». Это ключевой факт: без такого совета университет не может провести защиту и выдать диплом государственного образца. Кроме того, официальный вестник РосНОУ за 2024-2025 годы не содержит ни статей Рика Реннера, ни автореферата его диссертации, ни каких-либо иных материалов, связанных с этой “блестящей” защитой.

Удивительно, что столь высокая степень доктора теологии могла быть присуждена в полностью светском и сравнительно молодом вузе, где нет ни профильной кафедры теологии, ни кафедры религиоведения, ни даже минимально необходимого кворума специалистов-теологов. Если же Сергей Егоров решил самостоятельно "высвятить” нового доктора теологии Рика Реннера, то какое отношение магистр экономики и профессор права РосНОУ С. Егоров имеет к профессиональному богословию? Такое же, как и профессиональный лётчик Кеннет Коупленд к теологии – никакого. Искренне жаль христиан РОСХВЕ, которые позволяют относиться к себе как к необразованным аборигенам с банановых островов, готовым принять дешёвые стеклянные бусы в виде мнимой диссертации Рика Реннера за великое богословское сокровище.

Авторитетный служитель и пастор Ассамблеи Божьей в США Давид Ковальски совершенно справедливо полагает, что “фальшивые докторские степени сегодня являются моральным скандалом в Церкви. Многие служители намеренно искажают свою академическую квалификацию, выдавая фальшивые степени за настоящие”. Присуждение подобных почетных (“honorary degree”, “honoris causa”) докторских степеней в теологии является лицемерным обманом, поскольку такие постыдные практики в реальности подрывают целостность и подлинность теологического образования. В теологии, которая стремится к целостному восприятию мира на основании консенсуса между философией, наукой и религией, где стремление к Истине и глубокому пониманию Бога и человека является ключевым, такие практики особенно возмутительны. Это посылает сигнал, что академические степени и награды можно купить или получить без соответствующих усилий и обучения.

В христианской аскетике гордость и тщеславие — это основа всех страстей и грехов. Каждый из нас призван бороться с ними. И моё журналистское расследование — это не попытка суда над великими и прославленными евангелистами, а проявление верности призыву апостола Павла "Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели" (1 Тим. 5:20) и, если такого покаяния не наступит, Писание честно предупреждает таковых, что "...всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая" (Отк. 21:8).

Даже вполне невинный обман может стоить христианину его вечной участи. Псалмопевец Давид, исполненный Святого Духа, говоря от лица Божьего, предостерегает каждого уверовавшего: “Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими” (Пс. 100:7). Этот же псалом в переводе с английской Новой Международной Версии (New International Version) уточняет значение “коварства” как “обмана”: “Не будет жить в моем доме творящий (практикующий) обман; говорящий ложь не будет стоять в моем присутствии” — “No one who practices deceit will dwell in my house; no one who speaks falsely will stand in my presence” (Psalm 101:7). Полный милости, сопереживания и любви, Иисус Христос проявлял крайне радикальный критицизм к тем религиозным лидерам, кто пытался выставлять свои достижения благочестия напоказ другим людям, обещая таким лицемерам, что они примут “тягчайшее осуждение” (Марк 12:40).

Духовное служение пастыря неразрывно связано с Истиной, и там, где ложь омрачает его совесть и слово, — он перестаёт быть свидетелем Христовым. С первых веков существования Церковь Христова придавала исключительное значение чистоте и правдивости своих пастырей. Епископ, как “образ Христа” в общине, должен был быть не только хранителем догматов, но и живым свидетельством Истины в слове и в жизни. Не случайно святые каноны с особой строгостью относились ко лжи и обману среди служителей:

Апостольское правило 25: “Епископ, пресвитер или диакон, изобличенный во лжи, да будет извержен”.

Антиохийский Собор (341 г.), правило 6: запрещает епископам давать ложные свидетельства; обман и ложь в церковных делах влекут извержение.

Халкидонский Собор (451 г.), правило 2: епископы обязаны быть образцами правды и честности; обман или ложное поведение лишает их сана.

Никто из вас, уважаемые епископы, не допустит к операции на СВОЁМ теле врача с подложной магистерской и докторской степенью. Но почему же тогда так беспечно вы допускаете к ТЕЛУ ХРИСТА пришлого самозванца не просто служить, а начальствовать над Божьим стадом и распространять всевозможные пагубные ереси, противные духу и букве апостольского учения, как например, распространяемое Риком Реннером лжеучение о десятине для новозаветных верующих в противоположность ясному апостольскому учению о добровольном даянии в Церкви?

Согласно Положению о Совете по протестантской теологии и каноническому праву РОСХВЕ от 22 мая 2024 года, утверждённому С. Ряховским, основными задачами Совета являются “продвижение протестантской теологии, протестантской истории, протестантского образования и протестантского канонического права в светском и конфессиональном пространстве”. Но каким образом вы будете заниматься подобным “продвижением” протестантской теологии, если один из ваших начальствующих епископов Москвы десятилетиями лицемерно лжёт о своих незаслуженных степенях магистра и доктора теологии? Неужели у вас не осталось никакого стыда перед внешними? “Не внутренних ли вы судите?” (1 Кор. 5:12), -спрашивает у вас сегодня апостол Павел. Где же ваше осуждение подобных практик? Какой пример лжедоктор теологии Рик Реннер подаёт молодым семинаристам-протестантам, вступившим на трудную стезю богопознания? “Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит всё тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны…” (1 Кор. 5:6-7).

Более полувека прошло с момента публикации Александром Солженицыным его "Великопостного письма" к Патриарху Пимену в 1972 году, но что изменилось в российской Церкви сегодня? “Все знают, - пишет А. Солженицын, - и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обречённо… Изучение русской истории последних веков убеждает, что вся она потекла бы несравненно человечнее и взаимосогласнее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности и народ слушал бы голос ее, сравнимо бы с тем, как, например, в Польше… Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством атеистов - есть наилучшее сохранение ее? Сохранение - для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение - чем? Ложью? Но после лжи - какими руками совершать евхаристию? Не дайте нам предположить, не заставьте думать, что для архипастырей Русской Церкви земная власть выше небесной, земная ответственность - страшнее ответственности перед Богом.”

Величайший из рожденных женами (Мтф.11:11), пророк Нового Завета Иоанн Креститель безжалостно предсказал будущую судьбу религиозной элиты своего времени: “порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?” (Мтф 3:7). Спаситель подтвердил его пророчество Своими Cловами о том, что “Многие же будут первые последними, и последние первыми” (Мтф. 19:30). В чем причина столь сурового приговора? Ещё Исаак Сирин очень верно подметил: “Когда человек возлюбил гордыню, он уже не знает сокрушения”. К великому сожалению, многие лжеучителя-харизматы насколько влюбились в себя, что попросту потерялись в своём бесконечном лабиринте тщеславия и раздутой гордыне, как высшей степени отрицания ценности других людей. Но когда христианин начинает стремиться к человеческой славе, мирской известности, внешним титулам, незаслуженным академическим степеням и атрибутам власти, он, как правило, теряет самое главное — страх Божий перед Тем, Кого Карл Барт в своих доктринальных работах называл “Venturus Judicare” (“Грядущий Судить”), “Который, — как писал Барт, — знает всё, что существует и происходит. И тогда мы вполне можем испугаться до такой степени, что эти видения Страшного Суда не будут просто бессмысленными. И всё то, что не по благодати Божией или Его праву, не сможет существовать. Всё бесконечно человеческое, а также христианское “величие”, погрузится там во внешнюю тьму”.

Уже много лет заслуженный профессор Московской духовной академии А.И. Осипов популяризирует пророчество Игнатия Брянчанинова о том, что именно “наш (российский) народ может и должен стать орудием в руках антихриста”. Эти слова звучат страшно и горько. Эта печальная участь никогда бы не постигла Россию, если бы вначале таким орудием антихриста не стали бы российские епископа разных деноминаций, которые человеческого суда одержимого бесами Ирода боятся больше, чем суда Божьего! Они научились оправдывать ложь, благословлять насилие, закрывать глаза на мерзость запустения, лишь бы сохранить своё положение и почести. И Брянчанинов прав: там, где священник предаёт истину, народ неизбежно будет вести не Христос, а антихрист. Вот почему ответственность архипастырей неизмеримо выше: они — первые, кто должен свидетельствовать о Христе, даже если это будет стоить им жизни. Но когда они молчат или лгут, они становятся предтечами того, кто есть “отец лжи” (Ин. 8:44).

У российского поэта Андрея Дементьева, ушедшего от нас в 2018 году, есть по этому поводу поразившие меня пророческие строки о своем народе:

Когда к тому ж тебя покинет юмор,

А стыд и гордость стерпят чью-то ложь, —

То это означает, что ты умер…

Хотя ты будешь думать, что живешь.“

Эти слова, словно зеркало, указывают на трагедию нынешней России, народ, который научился жить в условиях всеобъемлющей лжи, перестал возмущаться и возражать, перестал быть духовно живым. Ложь стала привычной средой, как воздух, а молчаливое согласие — формой существования. Россияне насколько “стерпелись” с ложью нынешнего режима, с ложью их епископов о своих подложных и незаслуженных докторских степенях, что воистину умерли для правды Божьей: “знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв” (Отк. 3:1).

В далеком 2008 году в журнале “Харизма” Рик Реннер на весь христианский мир заявил о том, что пастор Сандей “задолжал Церкви прощение за свою ложь” (“He owes the body of Christ an apology, first for lying…”). Сегодня такое же прощение за свою ложь Церкви задолжал уже сам Рик Реннер.

И все же у Христа, Который есть “Путь, Истина и Жизнь”, нет безысходности. В том же Откровении звучит и призыв к пробуждению: “Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти” (Отк. 3:2). Значит, надежда остаётся, если Божий народ, в лице своих старших пресвитеров и епископов, обретёт мужество снова назвать ложь ложью, а правду правдой, и вернутся к Тому, Кто один есть Истина.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание имеющиеся данные о том, что обе заявленные степени Рика Реннера от Университета Христианской Жизни (Life Christian University, Флорида, США, не имеющего советующей академической и государственной аккредитации) являются фальшивыми, что составляет лицемерный подлог, несовместимый с высоким званием служителя Церкви Христовой,​ я обращаюсь к Духовному Совету Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) с требованием провести тщательную проверку этих фактов и принять соответствующие меры, предусмотренные уставом РОСХВЕ, для защиты доброго имени и чистоты Церкви.

Да посрамятся все тщеславные искатели подложных степеней мужественным ответом Евангельской Церкви и Её архипастырей!

Да будет извержен из сана лицемерный лжец и обманщик — московский епископ Рик Реннер, десятилетиями лгавший Церкви о своих степенях “магистра-отличника” и “блестящего доктора теологии”, оказавшихся по факту расследования полностью фальшивыми, выданными лишь на основании

его жизненного опыта и якобы духовных заслуг

Автор Обращения:

Doctor of Philosophy in Theology

LLB, MA, M.Div,

Александр Лихошерстов