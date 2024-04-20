Мэдден Рита - Еда - вера - пост - На великом боевом Посту

Эта небольшая книга, хоть и издана уже несколько лет назад (а написана и ещё в два раза больше) своим легким и доступным языком и важностью поднятой темы будет востребована, думается, ещё долго. И немаловажным фактором, как бы странно это не прозвучало, станет происхождение автора – именно на фоне всё нарастающей антизападной пропаганды и прочего средневекового мракобесия, раздуваемого определенными государственными, медийными, и, к сожалению, даже и церковными кругами и персонажами.

Рецензия на книгу: Мэдден Рита. Еда, вера, пост. Как найти баланс между заботой о душе и теле

Пер. с англ. Е. М. Ривкиной, О. В. Никиенко. М.: Никея, 2020. 224 с.

Да, Рита Мэдден – американка. И православная. И просто человек, то есть тварь Божья, которую любой современный здравомыслящий и уважающий себя человек должен также уважать, как и любого другого, а человек православный – ещё и возлюбить, независимо от расы, национальности и гражданства. О чём многие жертвы инфернальных настроений века сего нередко забывают. И Великий Пост, думается, очень подходящее время об этом напомнить.

Книгу предваряет слово игумена Нектария (Морозова), настоятеля храма свв. первоверховных апостолов Петра и Павла из Саратова – издатели благоразумно преподнесли книге Риты предисловие нашего соотечественника.

Игумен призывает не просто смиряться с необходимостью тратить несколько часов в день на приготовление и вкушение пищи, но вместо этого сакрализовать, освятить это действо – «…можно видеть и в процессе приготовления пищи, и в процессе её вкушения не только дань неизбежности, «угождение чреву», но и то, чем в принципе должна быть наша жизнь – священнодействие, богообщение».

От себя добавлю, что как человеку, знакомому с разными религиозными традициями, так и большому любителю покашеварить эта формулировка близка и понятна, как и приведенные игуменом слова о. Александра Шмемана: «Вся пища есть воплощенная любовь Божия».

Конечно, «пища не приближает нас Богу», цитирует в завершение игумен апостола Павла, но «совершенно однозначно приближает человека к Богу правильное отношение к ней, как и ко всему, что сотворено Им для нас». По этому поводу – правильному отношению ко всему именно в контексте питания у меня также есть свои соображения, но их я всё-таки оставлю при себе, до следующего более удобного случая.

Итак, какова цель книги нутрициолога и ведущей подкаста на православном радио? Всё просто – преодолеть (анти)культуру потребления, проиллюстрированную учениками воскресной школы (sic!) подруги автора, искренне верившими, что «яйца берутся из супермаркета», и заменить её если не мудростью, то хотя бы православным просвещением.

«В современной культуре утрачено понимание правильной цели питания. А ведь цель эта – общение с Богом. У нас нарушен баланс между заботой о теле и заботой о душе. Я надеюсь, что учение Православной Церкви в сочетании с современными принципами здорового образа жизни, представленные в этой книге, помогут нам этот баланс восстановить».

А тут я, что называется, аплодирую стоя – Мэддэн предлагает не просто заменить светскую диету религиозной, но ещё и полезной, о чём вообще-то мало кто задумывается. Верующим обычно достаточно самого факта соблюдения поста или кошерности, ЗОЖ-никам – продвинутых принципов диетологии, редко кто делает лишний шаг вперёд или в сторону.

Прикольно и то, что книга устроена не просто как идейное наущение и вразумление, но и как популярное практическое руководство – каждая глава логически следует из предыдущей и содержит практические упражнения для усвоения материала. Не рекомендуется продвигаться вперёд, не освоив заданий, и даже следовать графику.

Мы всё же проигнорируем это требования для практических целей и пробежимся по книжке.

Первая глава названа просто и незамысловато – «Священная трапеза», и содержит, как и остальные шесть, несколько разделов.

Признаюсь, то, с чего Рита начала её и всю книгу, меня приятно удивило – поставила вопрос «В чем смысл жизни?» и ответила цитатой из Афанасия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Вот так запросто, по-американски и в лоб :) «Человек может – и должен – стремиться достичь единства с Богом. Бог этого желает. Он хочет принять нас в Свое Царство, чтобы все Его стало нашим. Он создал нас, чтобы поделиться с нами Своим Божеством, и жаждет нашего возвращения домой». И каким же образом можно это сделать? Посвященнодействовать, заботясь о здоровье, а именно «применить древние аскетические практики для заботы о здоровье в современном мире».

Авторка любопытным образом подаёт под попсовой лайф-хакинговой обложкой метафизические принципы и богословские термины православия. Например, что такое метанойя? «Раскаяние», «полное изменение ума», «именно так следует понимать слово «раскаяние», когда мы слышим его в Церкви. Но вовсе необязательно в негативном смысле. Это просто – да, всего лишь – искреннее желание измениться и начало этого пути, непростого, с падениями и ошибками, но такого важного – и не только для христианина, пути. Если не к обожению, то хотя бы к самосовершенствованию.

Говоря о пути исправления, Рита напоминает один забытый, а многим и малоизвестный факт – страсть – это не только нечто вожделенное, «смысл слова «страсть» в ранней Церкви был иным: оно означало «страдание». () И хотя удовлетворение страстей может приносить удовольствие, с ними надо бороться, поскольку они преграждают нам путь к единению с Богом». Да и гармонии с самим собой тоже, не так ли?

А какие два типа пищевого поведения могут помешать нам превратить питание в священнодействие? Это невнимательное отношение к еде и чрезмерное увлечение здоровым питанием, сообщает автор.

И снова как бы невзначай, под соусом попсовой «осознанности» рассказывает о непсисе – трезвении. «Непсис – практика внутреннего внимания к работе ума и сердца». Да, та самая осознанность, или бдительность, вроде бы ничего нового или сложного, а вот поди ж ты – и уже без пяти минут аскет!

В соответствии с обещанным Рита задаёт несколько контрольных вопросов, типа «Кажется ли вам, что вы всегда выходите из-за стола с неприятным ощущением, что переели?» или «Боретесь ли вы с «эмоциональной едой», или тайноядением»? И в качестве упражнения предлагает завести дневник, или даже – вполне по-современному – блог.

Нездоровая одержимость здоровым питанием, оказывается, имеет научное название – «нервная орторексия» и означает буквально «навязчивое стремление к правильному питанию». Любопытно, что в качестве мотивирующих цитат Рита приводит слова Серафима Саровского «Сидя за трапезою, не смотри и не осуждай, кто сколько ест, но внимай себе, питая душу молитвой» и Марка Пустынника: «Ничего не думай и делай без цели по Богу; ибо бесцельно путешествующий напрасно тратит труд».

Следующий подраздел первой главы – «Молитва – возможность почтить трапезу». Тут всё, кажется, самоочевидно, но авторка на всякий случай открывает её пространной цитатой из Василия Великого, затем приводит молитвы перед и после еды и даже откровенничает, что ей самой молитва после еды, на полный желудок, не всегда даётся.

А в качестве упражнения… думаю, вы уже догадались – держать под рукой молитвы, на карточке или смартфоне.

Организация обеденного пространства – дело, несомненно, важное, а рекомендации просты – убрать всё постороннее, зажечь свечу, набрать красивой посуды и повесить в столовой иконы «Чудо насыщения пятью хлебами» или «Тайная Вечеря».

Глава вторая – «Питать тело, чтобы заботиться о душе» посвящена качеству продуктов питания. В качестве примеров того, когда хотели как лучше, а получилось как всегда, Рита вспоминает не только печально известный маргарин, но и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. И сопровождает смачными цитатами:

«Что касается противостояния между сливочным маслом и маргарином, я больше доверяю коровам, чем химикам» (Джоан Дай Гуссоу, диетолог), и

«Мы живем в мире, где лимонад изготавливают из искусственных ароматизаторов, а полироль для мебели – из натуральных лимонов» (Альфред Ньюман, композитор и дирижер).

Главка «Главка ешьте с грядки» умиляет наивностью и простотой своих рекомендаций: «Для начала постарайтесь питаться тем, что создал Господь (выбирайте натуральные ингредиенты). Если какого-то продукта не существовало во времена апостолов, возможно, его и не стоит употреблять в пищу».

И не могу не придраться к перечню «натуральной пищи, созданной Господом: фрукты, овощи, яйца, мясо, рыбу, молоко, орехи, мед, злаки» - с растительными продуктами понятно, они действительно растут как будто для тебя, яйца можно «случайно найти», а вот насчёт рыбы и особенно мяса с молоком – Господь так прямо и предписал – мол, отнимайте молоко у детёнышей скота, а самих скотов режьте да ешьте, не жалейте, всё для вас!? Ссылки на ветхозаветные реалии и диету пастухов или видение Петра в просвещённый XXI век как-то совсем не убедительны.

Оставлю этот неоднозначный вопрос на христианской и гуманистической, надеюсь, совести автора. В качестве упражнений она приводит список особо неполезных ингредиентов, от пресловутых маргарина и кукурузного сиропа до веществ группы Е со страшными названиями типа «пропилгаллат» или «трет-бутилгидрохинон».

Глава «Еды меньше – вкуса больше» посвящена уже обсуждавшемуся самоконтролю и осознанному, «богослужебному» вкушению пищи. Очевидные рассуждения общего характера о здоровом и осмысленном питании перемежаются цитатами из святых, например такой: «Надо приучить себя как можно меньше кушать, но это с рассуждением, насколько позволяет твоя работа. Мера воздержания должна быть такова, чтобы после обеда хотелось молиться» (Преп. Силуан Афонский). Помните, как жаловалась Рита, что нередко забывает помолиться после еды? То-то и оно…

Излагая общеизвестные рассуждения о пропорциональной зависимости между скоростью еды и количеством поглощенной пищи, авторка мотивирует читателя представлять, что обед происходит с Самим Христом: «Что бы мы Ему приготовили? О чем бы мы с ним говорили? Сколько бы мы Ему положили еды? Где бы мы накрыли стол? Когда мы едим, мы едим с Христом. Христос посреди нас. И есть, и будет».

И упражнения для контроля количества еды соответствующие: последним выходить из-за стола, есть подчиненной рукой и т.д. Особенно хороши рекомендации по сокращению порций, проиллюстрированные историей о наущении будущего преподобного Досифея контролю еды путём постепенного уменьшения количества съедаемого хлеба.

Наконец, к четвертой главе пришло время поговорить и о «Благе поста».

После общеизвестных аргументов и цитат Рита формулирует (или пересказывает своими словами) то, как это работает: «Во время поста три составляющие нашей духовной жизни помогают нам приблизиться к Богу, сделать общение с Ним более глубоким. Это пищевой пост, молитва и милостыня. Мы избегаем употребления определенной пищи и сокращаем количество постных блюд, уделяем больше внимания молитве и больше времени посвящаем помощи нуждающимся, давая по велению любящего сердца».

А после пространной цитаты из Святителя Иннокентия Аляскинского следует и такое обобщение: «Если мы будем всегда есть и пить вдоволь, мы легко можем стать слишком уверенными в собственных возможностях, обрести ложное чувство самодостаточности. Такова функция голода и усталости. Они делают нас «нищими духом», дают почувствовать свою беззащитность и довериться Богу». Ну, что сказать – всё логично и по-святоотчески.

Конечно, обязательно упомянуты и степени поста, и мера его по силам, и его духовная составляющая. После уже приведенной цитаты Серафима Саровского вспоминает Рита и пустынника Авву Иперехия: «Хорошо есть мясо и пить вино и не снедать в оклеветании плоти брата», и знаменитые слова Иоанна Златоуста: «Что за польза, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев угрызаем и снедаем?». Ну, тут комментарии о злободневности слов святителей излишни.

Любопытной (для непосвященных) будет главка «Как пост влияет на организм». Если совсем коротко, то словами автора – «Цикличное голодание приводит наше тело в состояние сжигания жира, при этом мышечная ткань не подвергается риску».

Ну и, конечно, бронебойная цитата преподобного Исаака Сирина: «В сластолюбивом теле не обитает ведение Божие».

Одна из трогательных историй из православного детства Риты без необходимого комментария может сыграть с иным легковерным читателем недобрую «шутку». В её семье в Страстную Пятницу выпивали ложку уксуса – в напоминание «о вольных страданиях нашего Господа и об уксусе, который Ему дали пить на Кресте». Надеюсь, что уксус был самый слабенький…

Завершающая главка рекомендует и правильно заканчивать пост – не разговляться без меры и оглядки, конечно.

В главе 5-й, «Радость движения», авторка и вовсе оставляет тему питания и воздержания от него и обращается к физической активности. Сопровождая по традиции текст внушительными цитатами из святых отцов и подвижников. Так, на вопрос «что больше: телесный подвиг или душевное делание?» авва Агафон сравнил подвижника с деревом, телесный подвиг его листьям, а душевное делание – плодам: «…из этого явствует, что цель всего монашеского жительства – стяжание плода, т.е. умной молитвы. Впрочем, как нужны для древа покров и украшение листьями, так нужен для монаха и телесный подвиг».

И мудрость отца IV века Рита переводит как «настоятельный совет: пусть трудится не только душа, но и тело».

И вновь не перестаю восхищаться этой американской дамой, вещающей на западную, пусть и православную аудиторию, про эзотерическую практику христианства – умное делание. Многие ли отечественные скрепнославы и западоненавистники хотя бы слышали это словосочетание?

В подтверждение своих слов она продолжает цитировать подвижников, например, Климента Александрийского – «удивительно, насколько его учение актуально для нас, живущих в век круглосуточных бизнес-центров, беговых дорожек и велотренажеров».

Завершающая шестая глава – самая объёмная и посвящена ещё одному бичу современности. Какому? Да по названию понятно: «Трудись как пчёлка и не бойся стрессов».

Наивно полагая, что здесь-то я вряд ли что-то новое для себя узнаю, я всё-таки прочёл немало интересного. Например, двойное деление стресса – на острый и хронический, а также на психический, физический и эмоциональный. В итоге целых шесть разновидностей…

Или ночные кошмары как признак активности симпатической нервной системы, сигнализирующей об опасности.

И конечно, стресс, как и другие проявления психической активности человека, нередко выражает себя в пищевом поведении. Например, недостаток сна может стимулировать аппетит, и Рита выдаёт на-гора множество советов для тех, у кого со сном проблемы. Кроме общеизвестных, о воздержании перед сном от использования гаджетов, идут и христианские – читать вечерние молитвы, повесить в спальне иконы, молиться при случайном пробуждении.

В одной из завершающих глав, о молитве, Рита рассказывает о беседе со священником. Тот в стиле притчи спросил её, какое ведро она выберет, чтобы носить воду, дырявое или без дна? Суть притчи в том, что «лучше «дырявая» молитва, чем вообще никакая».

Понравилась мне и совсем маленькая главка про уборку дома. Констатация очевидного психологического факта о захламлении дома лишним имуществом подкрепляется суровым упреком Василия Великого: «Алчущему принадлежит хлеб, который ты у себя удерживаешь; обнаженному – одежда, которую хранишь в своих кладовых; необутому – обувь, которая гниёт у тебя; нуждающемуся – серебро, которое закрыто у тебя. Поэтому всем тем делаешь ты обиду, кого мог бы снабдить».

Вот мы и пролистали эту лёгкую, прикольную, но в тоже время серьёзную и вразумляющую книжку. В ней немного непривычным образом, но всё же довольно сбалансированно представлена забота о духе, душе и теле. Для меня здесь многое было хорошо знакомо, кроме, разве что, изобилия замечательных святоотческих цитат. Зато многим не столь искушенным читателям книга Риты Мэддэн может оказать немалую помощь – и духовную, и душевную, и физическую.

Она так завершает свою книгу: «Внимание и забота как о теле, так и о душе – непрерывный процесс. Давайте постараемся превратить его с Божьей помощью и поддерживая друг друга в способ укрепления нашей веры». Но и это ещё не все – в приложении – дюжина аппетитных постных рецептов.

Гедеон Янг, журналист, публицист