Николаев - Работа как призвание на благо общества

Человек рождается в этот мир беззаботным маленьким человечком. С первых дней жизни он находится под опекой родных и близких людей. Взрослея, ребенок начинает понимать, что нужно не только получать внимание со стороны, но для поддержания жизни необходимо что-то делать и самому. Человек с детства сталкивается с понятием труда. Работа никого не обходит стороной. Вначале, это помощь по дому, потом учеба в школе и вот наступает момент, когда молодому человеку нужно определиться с выбором профессии. И часто это бывает не просто. С такой проблемой сталкиваются и христиане.

Принято считать, что существует три главных критерия, которым должна соответствовать профессия, чтобы не принести разочарования: 1) профессия должна быть интересной, соответствовать нашим желаниям, склонностям; 2) она должна соответствовать нашим возможностям (уровню здоровья и способностям); 3) она должна открывать перспективу трудоустройства по специальности. Для христианина этих критериев явно недостаточно. Выбирая профессию, необходимо учитывать то, насколько, обладая ей, мы сможем послужить Богу и людям. И, Слава Богу, что молодые христиане добросовестно подходят к этому вопросу, руководствуясь тем, чтобы выбранная профессия не подталкивала их к греху.

Но при этом существует одна проблема. В сознании современных христиан слова «работа по профессии» и «служение» – это слова, определяющие деятельность человека, можно сказать, в разных «мирах». Работа по профессии – это что-то светское, плотское, а служение – это что-то духовное, церковное. Поэтому словосочетание «служение Богу в профессии» не вмещается в сознание многих современных верующих. Евангелизация на работе – это понятно, но вот свидетельство о Христе своим трудом – что-то не совсем правильное.

По словам ректора Евро-Азиатской Богословской семинарии Алексея Горбачева «в современном постиндустриальном обществе индивидуализация сознания и появление множества уникальных траекторий жизни остро ставят вопрос богословского обоснования личного призвания и профессионального труда как служения Богу» [1]

Для обоснования данной концепции обратимся к великому богослову Нового Завета апостолу Павлу. В своих Посланиях он неоднократно касался темы труда.

Постараемся представить себе окружение, в котором жил и проповедовал апостол Павел. Это мир рабов и рабовладельцев. Это мир, в котором труд считался унижением и позором для свободного человека. Даже великие греческие мудрецы Платон и Аристотель объявляли физический труд «презренным занятием» [2] . Хотя при этом интеллектуальный труд все же имел некую ценность.

Практика же иудейских раввинов и мудрецов на этот счет резко отличалась. «Не отвращайся от трудной работы» (Сир. 7:15) – говорили они. Иудеи не считали физический труд унизительным. Еще через Моисея они получили указание приучать своих детей к труду и считали предосудительным безделье молодых. Даже ребенку, готовящемуся к святому служению, прививали практические навыки. Каждого юношу обучали какому-либо ремеслу, независимо от того, богаты или бедны были его родители. Считалось, что родители, пренебрегающие трудовым воспитанием своих детей, уклоняются от наставлений Господа. [3] Следуя этому обычаю, Павла с ранних лет обучали ремеслу изготовления палаток. В последствие, став христианином, он придерживался иудейского отношения к труду, объясняя его место в жизни христианина.

Посредством проповеди Павла язычники, как рабы, так и рабовладельцы, обращались к Богу. Их мировоззрение менялось, в том числе и к труду. Благодаря наставлениям Павла, христиане начинали видеть в труде не унизительное рабство, а Божий порядок. Ведь Сам Бог от начала трудился, созидая наш мир. Причем шесть дней из семи были посвящены работе. И это не лишило святости Творца Вселенной. Поэтому труд свят.

Ларри Пибоди в книге «Светская работа – полноценное служение» говорит: «В Новом Завете Бог не разделяет жизнь христианина на священную и мирскую. Напротив, Он показывает, ее цельной. В такой жизни мы можем служить ему без «двоящихся мыслей» на своем рабочем месте. Славная истина заключается в том, что во Христе Бог совершил невозможное. То, что раньше было мирским, во Христе становится священным. Стена между священным и мирским рухнула. «Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно…потому что освящается словом Божиим и молитвою»(1 Тимофею 4:4-5)» [4]

Исследуя Послания апостола Павла можно заметить, что он видит любую работу как призвание каждого отдельного человека. Попробуем разобраться, что понимается под призванием человека вообще. Если обратимся к толковому словарю Ожегова, то увидим, что данное слово имеет два значения: первое – это склонность к тому или иному делу, профессии; второе – дело жизни, назначение. [5] Ушаков тоже дает два определения слову «призвание», вкладывая при этом в него немного другую смысловую нагрузку: первое – это действие по глаголу призвать-призывать, призыв, приглашение; второе – внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-нибудь профессии [6]

Обратившись к христианским словарям и энциклопедиям, мы также нашли значение слова «призвание» в библейском контексте. Так, согласно «Теологическому энциклопедическому словарю» под редакцией У.Элвелла, «призвание» в Библии рассматривается как призыв Бога к людям, либо как к отдельным личностям, либо к общине верующих. В Ветхом завете мы видим, как Бог призывает некоторых людей к выполнению особых задач, а также целый народ израильский к раскаянию и примирению с Ним. В Новом Завете Иисус призывает людей следовать за Ним. В посланиях последовательно утверждается, что у христианского призвания есть нравственное измерение. Даже к своим повседневным обязанностям, какими бы они незначительными ни казались, христианин должен относиться как к деятельности, к которой призвал его Господь. В древней молитве Западной церкви верующие, обращаясь к Богу, молились о том, чтобы «все верные, каждый в своем призвании и служении, послужили Тебе в святости и истине к славе имени Твоего» [7]

В «Евангельском словаре библейского богословия» под редакцией У.Элуэлла этому термину придается особое богословское значение, и используется он в трех смыслах: в связи с поклонением, избранничеством и жизненным служением. Что касается последнего значения, то «претворение в жизнь полученных нами дарований является нашим призванием от Бога … и мы не погрешим против Библии, если будем относиться ко всякому занятию как к возможности прославлять Бога и служить Ему» [8]

Хочется отметить, что в немецком языке слова «профессия» и «призвание» обозначаются одним и тем же словом «beruf» [9]

Что же является призванием для апостола Павла, и в каком контексте он использует этот термин? На какой богословской предпосылке Павел развивает концепцию труда в своих посланиях? Постараемся разобраться в этих вопросах.

В 1 Коринфянам 7:17 Павел ясно показывает, чем для него является призвание: «только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал». Призвание – это то, к чему зовет нас Господь. Но призвание здесь не имеет значение «служение в церкви», а указывает на призыв находиться в светском обществе в той роли и на том месте, которое Бог определил. Все свои заявления Павел делает на фоне отсталых и примитивных установлений греко-римского мира – рабовладения, которое буквально пронизывало все общество. Считается, что во времена Павла в Риме рабов было столько же, сколько свободных людей, а в Италии – количество рабов, по мнению историков, соотносилось с количеством свободных в пропорции три к одному. Часто к рабам обращались по-доброму и с уважением. Однако юридически они принадлежали хозяевам; они были «говорящими инструментами», а не людьми. Их судьба часто зависела от прихотей рабовладельцев [10]

И при всем этом Павел увещевает читателей в том, что, уверовав в Иисуса, им не нужно менять свою работу или социальный статус для того, чтобы жить богоугодной жизнью. Но, в свою очередь, Павел не поощряет рабство и говорит, что если возможно освободиться от него, то лучше этим воспользоваться. Но, если такой возможности не представится, тогда, на основании Христова искупления («Вы куплены дорогою ценою…» ст. 23) и богоцентричности жизни («В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом» ст. 24), рабы могут чувствовать себя свободными во Христе, не смущаясь своего положения в обществе и работы, которую они выполняют.

«Точка зрения Павла состоит в том, что человек, даже будучи рабом, способен жить христианской жизнью. Бог не случайно позволяет нам быть там, где мы есть, и оставаться там, где мы находимся. Прежде всего, мы должны оставить свой грех и все, что подталкивает нас к греху. В остальном же нам надлежит оставаться там, где мы находимся, пока Сам Бог не изменит нашего положения» (Джон Мак-Артур мл.) [11]

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в любой работе Павел видит Божье призвание, независимо от того, совершаем мы её в христианском или светском контексте. Как Бог призывает к спасению и служению в поместной церкви, так в той же мере Он призывает к любой работе за пределами молитвенных домов. Так же как, будучи призваны Богом для служения в церкви, мы служим Ему в воскресенье на собрание детей Божьих, так должны служить Богу и ближним в течение трудовой недели на своем рабочем месте. Мы можем соприкасаться с Богом, поклоняться Ему в одинаковой степени и воскресенье, и каждый день на работе.

Работа является одним из способов служения человечества Богу, частью нашего поклонения Ему. Интересно, что на иврите «работа» и «поклонение» обозначаются одним словом «авода», что в переводе на русский язык, можно выразить общим словом «служба» [12] . То есть «работа» – это служение и поклонение Богу. Отличного восприятия этой истины будет зависеть наше отношение к любому роду деятельности, как в церкви, так и за её стенами. В итоге, наш труд, к которому нас призвал Бог, наделив необходимыми способностями, станет не только служением ближнему, но и актом поклонения Богу. Жан Кальвин в своей книге «Наставление в христианской вере» пишет: «Ни одно поручение не стоит читать слишком низким или простым, если, исполняя его, вы послушны призванию, так что оно будет сиять и станет крайне драгоценным в очах Божьих» [13]

Видя в работе свое призвание от Бога для служения ближним, мы будем стараться выполнять её наилучшим образом, сделать её на высоком профессиональном уровне, даже если она будет невысокооплачиваемой. «Если вы хотите убедиться в том, что служите своим трудом Богу, то, в первую очередь, вам надо быть компетентным» (В.Дейл) [14] . Выполнение своей работы качественно должно быть мотивировано также тем, что оценивает ее Бог, Он ставит знак качества на всей нашей «продукции». Павел побуждает «и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол.3:23).

Бог призывает каждого человека к труду, и занять такую жизненную позицию, где он смог бы Ему служить. Работа при таком подходе, даже самая «низкая»,не будет повседневной рутиной, но служением Господу и ближним, выполнением основных библейских заповедей. «Повседневная работа – не препятствие для христианского образа жизни, но обязательная составляющая его. Трудящиеся, таким образом, занимают почетное положение» [15]

Апостол Павел ободряет христиан, что их работа на любом месте, которое определил для них Бог, будет результативна, она не будет напрасна, если труд совершается, как для Господа («Труд ваш не тщетен пред Господом» 1Кор.15:58). «Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» (Еф.6:8). Из этого стиха видно, что перед Богом все работы равны, для Него нет различия работодатель ты или подчиненный, трудишься интеллектуально или физически – у Господа нет лицеприятия (Еф.6:9).

Важна не природа занятий, а готовность следовать Божьему призыву и свидетельствовать о Нем любой областью своей деятельности. Если выполняя вверенную нам работу, мы заботимся об интересах Бога, то наш труд будет для нас не бременем, а привилегией, мы будем получать от него удовлетворение и видеть в нем смысл. «Христианин всегда должен относиться к своей работе как к установленной Богом обязанности: тогда, реализуя свое призвание, он служит Богу. Это требует честности и усердия во всех делах…» [16]

Павел в своем письме побуждает нас и, в какой-то мере предупреждает, чтобы в нашей работе мы с мудростью использовали данные нам Богом ресурсы: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» (Еф. 5:15). К тому же, если мы работаем, понимая, что за нашей деятельностью наблюдает Бог, это избавит нас от чрезмерного труда и лени, наш труд будет и нравственным, и честным.

Мы все работаем, понимая, что за нами кто-то наблюдает. Порой мы хотим кому-то угодить, на кого-то произвести впечатление, снискать внимание начальствующих, но невозможно угодить всем, к тому же люди часто бывают изменчивы. «Все эти аудитории неадекватны. Если трудиться только ради них, ты будешь работать слишком много или слишком мало, а иногда колебаться между этими двумя крайностями в зависимости от того, кто за тобой наблюдает. Однако для христиан есть самая главная аудитория – это наш любящий Отец небесный, который и призывает нас к ответу, и дает нам радоваться труду» [17] (Тимоти Келлер).

В современном обществе, с которым мы соприкасаемся ежедневно, существует несколько видов отношения к работе, которые вытекают от определения её приоритетных задач. Если работа – это средство заработка денег для улучшения жизни и только, то такой подход делает работу мучительной бессмыслицей. Если главное в работе – карьера и влияние, поднятие своей собственной значимости, обретение независимости, то при потере трудоспособности или рабочего места, человек испытывает боль, разочарование и опустошение. Когда работа воспринимается как наказание или проклятие, груз неудобоносимый, человек хочет побыстрей избавиться от этой ноши, ежедневно работая с мыслью, чтобы поскорей закончился трудовой день и с ужасом думает о дне предстоящем, который не принесет радости, а только гнет «непосильного» труда.

К сожалению, верующие иногда тоже перенимают мирскую модель отношения к работе. Но если мы как христиане, видим в работе призвание от Господа, то и отношение к нашей профессиональной деятельности, и наше внутреннее состояние, с этим связанное, и качество выполнения работы, и наше место в обществе будут иными – мы будем служить людям дарами и талантами, которым наделил нас Бог. «Профессиональное призвание есть то, что человек должен принять как веление Господне, с чем он должен «мириться»…профессиональная деятельность является задачей, поставленной перед человеком Богом, притом главной задачей» [18] . (Макс Вебер).

Не воспринимая работу как призвание, люди впадают в крайности: одни работают в условиях нездоровой конкуренции до переутомления и сгорают в ней, испытывая разочарование от неудач; другие проявляют лень и халатность, сопровождая негативом весь свой рабочий день. Сама же работа нейтральна. Важно – отношение к ней. «Труд есть расход энергии (физической или умственной, или обеих вместе) в служении другим, которое приносит самореализацию трудящемуся, пользу обществу и славу Богу» [19] . (Джон Стотт)

С какой стороны ни посмотреть, важность труда очевидна. Павел акцентирует внимание в послании к Фессалоникийцам на естественности процесса труда и в 3 главе, 10 стихе категорически осуждает праздность: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Нужно отметить, что такое заявление из его уст в адрес верующих Фессалоник звучит не впервые: «ибо когда были мы у вас, то завещали вам сие…» (2 Фес. 3:10).

Какова же была причина того, что апостол в который раз уже увещевает фессалоникийцев трудиться? Почему верующие не хотели работать? На этот вопрос существует несколько ответов. Так, Д.Стотт видит проблему в том, что фессалоникийцы неправильно понимали учение Павла о Пришествии Христа, которое, как считали они, произойдет вскоре, при их жизни. «Их праздность происходила из-за их «эсхатологического волнения»» [20] . Доктор Н.Т.Райт придерживается другой точки зрения. Он считает, что праздность верующих в Фессалониках зиждется на их неправильном восприятии церкви как семьи. «Сложность состояла в том, что в такой общине возникает искушение работать в полсилы, полагаясь на добросовестный труд остальных» [21]

Но какой бы ни была предпосылка праздности, Павел считает такое поведение фессалоникийцев нарушением благочиния. Как апостол, совершающий служение в поместной церкви, он имел право на оплату своего труда («…трудящийся достоин награды своей» 1 Тим. 5:8). Но для того, чтобы быть для них образцом, Павел и его сотрудники отказались от положенного им материального содержания и «ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день» (2 Фес. 3:8). Этим своим поступком они показали, что каждый член церкви должен трудиться, занимаясь своей работой и внося вклад в общее процветание. Он призывает верующих делать добро и не унывать, даже если это и трудно (2 Фес.3:13).

Впервые, совершая дело благовестия, Павел начал работать физически в Фессалониках. И все потому, что там он встретил людей, не желавших работать своими руками. Впоследствии он писал о них: «некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся; таковых увещаваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Своим трудом он служил для них примером.

Позднее, во время первого посещения Коринфа, Павел столкнулся с другой проблемой: там оказались люди, подозревавшие пришельцев в нечистых мотивах. Павел не желал дать им повода для пересудов, что он якобы проповедует Евангелие ради личного обогащения. Поэтому вскоре после прибытия в этот город Павел, «нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его…пришел к ним, и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток» (Деяния 18:2-3). Во время длительного служения в Ефесе, где он три года неустанно распространял Благую весть, Павел также занимался своим ремеслом.

Некоторые возражали против того, чтобы Павел трудился своими руками, поскольку считали это несовместимым с проповедью Евангелия. Зачем нужно было Павлу, избранному служителю Божьему, наряду с проповедью слова заниматься монотонным физическим трудом? Разве трудящийся не достоин пропитания? Зачем он тратит столько времени на изготовление палаток, когда эти часы можно использовать на более важные дела?

Но Павел не считал это время потерянным. Он продолжал свидетельствовать о Спасителе, помогая тем, кто нуждался в его помощи. Он всегда стремился сам к духовному знанию и наставлял в этом своих сотрудников, подавая при этом им пример трудолюбия. Занимаясь ремеслом, апостол общался с людьми, которых он вряд ли встретил бы в других местах. Он показал окружающим, что навыки в ремеслах – это дар Бога, Который к тому же и вразумляет, как правильно пользоваться им. Он учил, что даже повседневным трудом нужно прославлять Бога. И его натруженные руки не мешали ему убедительно и торжественно свидетельствовать о Христе.

Иногда Павел работал день и ночь, чтобы прокормить не только себя, но и своих соработников. Он делился заработком с Лукой и помогал Тимофею. В конце своего служения во время прощальной беседы с пресвитерами Ефеса на острове Милит он, возможно показав свои мозолистые руки, сказал: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:33-35).

Работа – не проклятие, а благословение. Будучи величайшим апостолом, Павел радостно выполнял и самую черновую, и самую благородную работу. Когда этого требовали обстоятельства, он охотно занимался своим ремеслом, продолжая при этом служить Господу. Молодые люди, желающие развивать свои способности в деле служения, могут извлечь ценный урок из жизни апостола: он никогда не гнушался физическим трудом. «Даже доныне, - писал он коринфянам, - трудимся, работая своими руками» (1 Кор. 4:11-12).

«Стремитесь иметь призвание, которое заполнит все ваше время, помимо того, которое вы отдаете служению Богу» [22] . Призыв к работе исходит от Бога, значит, у Бога есть определенный план для нашей жизни. Работа воспринимается как призвание только тогда, когда есть понимание, что, трудясь, мы выполняем Божью волю и служим окружающим. Если работа является только средством самореализации или способом улучшения качества жизни, то при таком подходе к труду, мы придерживаемся позиций светского взгляда на работу. «Чтобы ситуация действительно изменилась…необходимо заново открыть представление о призвании и по-новому вернуться к идее о том, что работа есть служение для общего блага, а не просто средство для улучшения жизни отдельного человека» [23] (Роберт Белл).

Доктрина об оправдании только верой в трудах Павла влияет на понимание работы. Реформаторы средневековья, такие как Лютер, считали, что оправдание по вере является центральной темой в посланиях Павла. Возможно да, но лучше сказать, что это одна из главных тем. Какой бы ни была центральная тема в богословии Павла, одно важно, что доктрина оправдания по вере убрала разграничения между светской работой и христианской. Трудимся ли мы в христианском мире, либо наша трудовая деятельность носит светский характер, это никак не влияет на Божье расположение к нам. Праведность нельзя достичь человеческими усилиями, как написано: «праведный верою жив будет» (Рим.1:17)... А значит, любую христианскую деятельность нельзя ставить выше других видов работы.

К тому же нам не нужно доказывать самому себе или окружающим нас людям, что, выполняя ту или иную работу, мы имеем какой-то вес в обществе. Через жертву Христа мы оправданы перед Богом, и это самый высокий статус, какой только можно пожелать. Бог смотрит на нас через праведность Своего Сына и высоко оценивает не только наше положение, но и деятельность в обществе. «Любая работа становится средством для любви к Богу, спасающему нас даром, и вследствие этого – средством для любви к ближнему» [24] (Тимотти Келлер).

Во Христе мы уже обладаем всем тем, что ищут многие люди: чувством собственной ценности, внутренней удовлетворенностью и миром. Мы работаем ради любви к Богу и ближнему. Служа нашей работой, мы оказываем положительное влияние на окружающих нас, мы делаем жизнь их лучше. Своей любовью, данной в сердца наши Духом Святым, мы наполняем наши рабочие места, где мы находимся, показывая тем самым, что мы дети Божьи, что мы носим образ Его в нас. Людям комфортно находиться рядом с нами, они «освящаются» нашим присутствием.

Доктрина творческой силы Бога также оказывает влияние на наше отношение к работе. «Труд – это единственный титул истинного благородства! Это – мощь и радость человека-творца... Труд проявляется в каждом – скромном и великом – творческом деянии, направленном на благо человеческого общества» (Р. Роллан) [25] . В Послании к Римлянам 1:18-20 Павел говорит о Боге как о Творце, Которому нужно воздавать славу и честь. Работая для своей славы, мы заменяем истину ложью. Мы как творение являемся представителями Бога на земле в творческой миссии. Мы своим трудом служим ближнему также, как Бог служит нам. Бог для людей сотворил прекрасный мир, создал все необходимые условия для комфортного существования. Мы также на своем рабочем месте должны создавать такие условия, чтобы людям было приятно находиться рядом с нами. «Бог трудолюбив, Ему нравится, когда люди работают усердно и сознательно. Это убеждение лежит в центре учения Павла об отношении христиан к светской работе. Мир – это Божье поле с урожаем, Павел использует это сравнение из области сельского хозяйства и добавляет еще одно, из области строительства, для описания Господня дела благовестия и обучения (1 Кор. 3:6-15) [26] ».

В послании к Ефесянам 4:28 Павел излагает требования к людям, обратившимся к Богу: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». «Ветхий человек имеет склонность к воровству, которое является одной из многих характерных его черт и устраняется «новым человеком, созданным по Богу» (Еф. 4:24). Христианин должен «впредь не красть»… Завышенные сметы, расходы и явные растраты достигли угрожающих размеров в бизнесе и промышленности. Та же картина наблюдается и в отношении неуплаты налогов... Изобретательности в воровстве практически нет конца, но несмотря ни на что воровство – это грех» [27] (Джон Мак-Артур).

Павел предлагает заменить воровство трудом, и не просто трудом, но «чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Человеку необходимо работать, что-то «делая своими руками», то есть самому себя обеспечивать материально, а также уделять из своего заработка тем людям, которые по какой-либо причине принадлежат к числу «нуждающихся». Возможно, такие люди лишились трудоспособности в результате несчастного случая или болезни, возможно, временно лишились работы или зарабатывают недостаточное количество денег, для того, чтобы содержать свою семью. Как бы там ни было, наш труд должен быть средством служения нашим ближним. И если христианин имеет желание зарабатывать большее количество денег, то основной целью этого должно быть желание помочь людям.

Помощь людям, служение людям – это действия, направленные со стороны работающего человека на благо общества. Где бы мы ни работали, будь то в области образования, медицины, социальных услуг, в области законодательства и права, в бизнесе, сельском хозяйстве, в информационной среде, в научно-исследовательских институтах, библейских семинариях, на руководящих должностях, в среде искусства, в христианской среде, в промышленной сфере, сфере услуг, на фабриках и заводах, на озеленении и уборке улиц городов, даже будучи домохозяйкой, мы должны, понимая свое призвание от Господа, служить своим трудом людям, делая все как для Господа. Труд имеет общественный характер, и его последствия распространяются не только на самого трудящегося, но и на все общество.

Создатель призывает развивать мир, «обладать» им, то есть, делать его с каждым разом все лучше, преобразовывая для лучшей и счастливой жизни на благо всех людей, посредством хорошо выполненной работы до конца времен, когда, после трудов наших, мы будем отдыхать вместе с Богом. А до тех пор, даже если достигнем многого, мы всегда будем стремиться к новому, ставить перед собой новые задачи, потому что «наше беспокойное сердце не успокоится, пока не встретится с тобою», пишет Святой Августин в одном из своих самых известных размышлений. То есть, нам всегда придется работать. И притом всегда хорошо, так хорошо, как мы только можем.

Для выполнения миссии, данной Богом каждому из нас, нужно владеть определенной профессией: врача, плотника, мясника, каменщика, слесаря, компьютерщика, экономиста, журналиста, юриста, учителя, земледельца и многих других. Павел, имея великое призвание от Господа быть апостолом язычников, владел ремеслом, которому научился в молодом возрасте, и использовал его, когда видел в этом необходимость, поддерживая материально тем самым себя и своих ближних. Павел возвращает нас к труду как служению на пользу общества. Богословие труда в посланиях Павла выражено в том, как Богом данными талантами лучше всего послужить другим людям.

Иисус есть высшая ценность любого рабочего человека, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол.2:3). Иисус есть стандарт, которым мы измеряем ценность любой вещи. Даже если мы теряем работу, то с точки зрения богословия труда как призвания, мы находимся под Божьим водительством и призваны идти тем жизненным путем, который приготовил для нас наш заботливый Творец и Отец. Статус во Христе есть единственный статус, который нельзя утратить.

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