Научные интерпретации происхождения и описания Нового Иерусалима в Откровении 21–22 имели тенденцию оценивать город по сравнению с библейскими и неканоническими описаниями Иерусалимского Храма, апокалиптическими описаниями небес и античной утопической литературой в целом. Хотя некоторые отмечают параллели Нового Иерусалима с описанием Вавилона в других частях Апокалипсиса, никто еще не рассмотрел способы, которыми Новый Иерусалим имитирует, отражает и адаптирует излишества элитной римской архитектуры и декора. Аргументация этой статьи состоит в том, что на фоне литературных и археологических свидетельств жизненного пространства высшего класса роскошь Нового Иерусалима приручена и предназначена для демократизации доступа к богатству в грядущую эпоху. То, как Новый Иерусалим в Откровении повторяет условности морально проблематичных проявлений роскоши, может частично объяснить более поздний святоотеческий дискомфорт с буквальным толкованием этого отрывка.

Новый Иерусалим: богатство, античные строительные проекты и Откровение 21-22

LIANE M. FELDMAN Skirball Department of Hebrew and.Judaic Studies, New York University, New York, NY 10012, USA. Email: [email protected]

Вступление

В начале De tranquillitate animi Серен, корреспондент и молодой префект ночной стражи Нерона, написал своему наставнику Сенеке в большом отчаянии. Несмотря на его умеренный образ жизни и самодисциплину, его разум был «ослеплен ... видом дома, который часто посещают, изобилующий драгоценными вещами, рассыпанными по всем углам, сама сверкающая кровля... что, наконец, сказать о прозрачных водах, обтекающих само [место] пиршества?». Вид этих вещей настолько тревожит Серена, что он возвращается домой «печальнее ... и [обнаруживает, что] к нему подкрадываются молчаливая скорбь и недоумение: неужели же это так уж хорошо: ничто меня из упомянутого не меняет, и однако же всё тревожит?». По словам Галена, Серен страдает от стяжательства, порочного характера, ведущего не только к страданиям, но и к всевозможной зависти. Сенека отвечает наставлениями о том, что по-разному называют терапией желания или заботой о душе: он рекомендует практики самодисциплины, предназначенные для устранения страданий.

Можно только представить, как отреагировал бы Серен, если бы он прочитал экфрастическое описание Нового Иерусалима в Откровении 21–22. Город построен из самых дорогих материалов. Стены сделаны из яшмы (21.18a); фундамент «украшен всякими драгоценностями», ворота - жемчугом, главная площадь города - «чистое золото», как «прозрачное стекло» (21.19-21). Город технологически превосходит обычные пространства; он постоянно освещен славой Бога, так что нет необходимости ни в лампах, ни даже в солнце (21.23; 22.5). Как ни парадоксально, этот городской центр содержит в себе все великолепие сельского творчества: река протекает через город, и по обе стороны от воды растет дерево жизни, изобилующее двенадцатью видами фруктов, которые цветут круглый год (22.2). Мы должны заключить, что Новый Иерусалим - это город роскоши и богатства.

Цель данной статьи - рассмотреть значение Нового Иерусалима на фоне элитных проектов древнеримской застройки. В то время как предыдущие исследования оценивали происхождение дизайна и декора в свете Иерусалимского храма - как земного, так и небесного - и описания утопических пространств в античном воображении, вопрос об отношении текста к нееврейской земной архитектуре остался неизученным. В данной статье мы исследуем, как сходство с римскими строительными проектами влияет на наше прочтение этого отрывка.

1. Утопические строения в античной литературе

Несмотря на то, что, в отличие от других апокалиптических путешествий по небесному пространству, Новый Иерусалим в Откровении 21-22 не содержит храма, реальный и идеализированный храм часто регулярно цитируется в качестве источника для описания эсхатологического города в Откровении. В Откровении есть ссылки на райское пространство - например, на жертвенник, под которым обитают души и откуда они взывают, - что предполагает, что это храм. Описание Нового Иерусалима как жилища Бога и Его народа в 21.3b напоминает о том, как функционирует храм в Иез. 37.27, что само по себе является отражением священнической идеи Пятикнижия о том, что Бог желает жить среди Своего народа. . Как и в случае с Храмом Иезекииля, город Откровения тщательно измеряется золотым жезлом, чтобы обеспечить его симметрию и идеальные пропорции.

Точно так же стиль, в котором перечисляются детали города, характерен как для апокалиптических описаний храма, так и для других разделов самой книги Откровения. Стены из драгоценных камней упоминаются в книге Исайи, Товита и ряде кумранских текстов. Точно так же пол под ногами Бога в Исход 24.10 описан как похожий на кирпичи сапфира. Подобная группа драгоценных камней появляется на нагрудной пластине первосвященника в Исх 28.17-20, и в последующих традициях была связана с Эдемским садом. Исайя 54.11-12 описывает строительство Нового Иерусалима из почти идентичной группы камней. В Liber antiquitatum biblicarum Пс. Филона камни приносят в храм из Хавилы (которая в тексте по сути является раем). Физическое перемещение драгоценных камней приводит Ричарда Бокэма к выводу, что Новый Иерусалим в Откровении - это «город-храм, украшенный всеми сказочно сияющими драгоценными материалами рая». Наконец, в то время как еврейские источники не всегда описывают эсхатологический Иерусалим как сделанный из золота, и Исайя, и Товит используют выражение «Золотой Иерусалим», а самые святые части Соломонова, Иродова и эсхатологических храмов, которые по-видимому, были покрыты золотом.

Элементы описания города знакомы читателям других древних утопических видений. В пародии середины II века н.э. Лукиан описывает город, построенный из золота, с «прозрачными стеклянными улицами» и окруженный изумрудной стеной. Пожалуй, примечательно, что схолиасты считали, что описание Лукиана основано на эсхатологическом Иерусалиме. В общем, греко-римская философская утопия не всегда использует драгоценные металлы и драгоценности в своих конструкциях, вместо этого сосредотачиваясь на умеренном климате и отсутствии войн, болезней и ядовитых трав. Однако плодоносящие деревья, изобильная растительность и водные источники являются элементами некоторых греческих концепций загробной жизни, и Платон описывает мир «над пещерой» как место впечатляюще великих драгоценностей.

В то же время упоминания о деревьях, ручьях и саду в центре города напоминают о первобытном рае, из которого были изгнаны Адам и Ева в 3-й главе Бытия. Псалом 22 относится к деревенской обстановке и «тихим водам», в обители которых псалмопевец надеется получить защиту и обеспечение Бога. Бытие 2-3 описывает Эдем как место, наполненное плодовыми деревьями, которые, подобно дереву исцеления, могли произвести постоянное преобразование тех, кто ел от них. Стеклянный пол не только создавал ощущение стеклянного мрамора храма Ирода, но и служил указанием на укрощенные воды творения.

Конечно, многие из конкретных деталей Нового Иерусалима, а также широкие контуры его описания хорошо вписываются в условности еврейских описаний небесного или идиллического пространства Второго Храма. В частности, повторяющиеся ссылки на символические числа, использование драгоценных материалов, точное измерение города и представление о Боге, обитающем в физической структуре, были знакомы тем, кто слышал библейские и внеканонические традиции как о небесах, так и об эсхатоне. В то же время в городе нет храма, и хотя деревья указывают на Эдем, сцена не является прямым восстановлением рая.

2. Элитные дома в Римской империи

В то же время, хотя автор Откровения, вероятно, был знаком с эсхатологическими ожиданиями в отношении небесного города и нового (или обновленного) храма, в равной степени возможно, что он контекстуализировал Новый Иерусалим в свете реальных рукотворных построек. С чисто литературной точки зрения Откровение представляет Рим и Новый Иерусалим в одинаковых терминах, тем самым предлагая нам, в некотором смысле, читать их вместе. Хотя эта аргументация, насколько нам известно, не выдвигается какими-либо современными учеными, кажется вероятным, что описание Нового Иерусалима напомнило о высококлассных и имперских строительных проектах того времени. Учитывая очевидную враждебность Откровения к римской имперской власти, легко понять, почему отношения между ними упускаются из виду.

В то время как золотые улицы кажутся современному уху потусторонними и неправдоподобно декадентскими, письмо Серена к Сенеке показывает, что дома из драгоценных камней и золота были реальностью для древних римлян. Цель этой статьи - рассмотреть, как небесный город Откровения был бы воспринят теми, кто знаком с древней архитектурой и декором, и, впоследствии, как это могло бы повлиять на наше прочтение Нового Иерусалима.

Возможно, самым известным примером архитектурного декаданса первого века нашей эры является Domus Aurea Нерона. Построенный всего за несколько десятилетий до сочинения книги Откровение, Золотой дом был известен широким использованием сусального золота, украшенных драгоценностями стен и потолков, стеклянных полов и монументальных садов (с искусственным озером, ручьями и деревьями). Наиболее развернутое описание Domus Aurea можно найти в трудах весьма критического биографа Нерона - Светония. Согласно Светонию, дом простирался от Палатина до Эсквилина:

Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора высотой 36 метров; площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был длиной более 1,5 км; внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем — поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них — множество домашней скотины и диких зверей… в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды. (Нерон 31.1-2)

Роскошные украшения, составлявшие часть конструкции дома, по мнению Тацита, не были его самой примечательной или уникальной особенностью. Он пишет: «Нерон, использовав постигшее родину несчастье, построил себе дворец, вызывавший всеобщее изумление не столько обилием пошедших на его отделку драгоценных камней и золота — в этом не было ничего необычного, так как роскошь ввела их в широкое употребление, — сколько лугами, прудами, разбросанными, словно в сельском уединении, тут лесами, там пустошами, с которых открывались далекие виды» (Ann. 15.42.1). Заявления Тацита привлекают внимание к замечательным садам, которые составляли часть структуры строения, и направляют нас к предсказуемому качеству драгоценных камней и золота, которые он описывает как «обычные и употребительные». Больше всего наблюдателей впечатляли размеры дворца, который мог бы вместить в себя дивную видами сельскую местность в его анклавах.

Domus Aurea обладает определенными исключительными качествами. В дополнение к тому, что это был имперский дворец огромных размеров, в его конструкции не было ванных комнат, спальных помещений или даже кухонной зоны. Дворец был построен для развлечений и обедов, но не для проживания. Необычная планировка комнат заставила Эндрю Уоллеса-Хадрилла предположить, что Нерон намеревался разделить дворец с гражданами Рима. Если эта теория верна, дворец был построен как место для общественных и гражданских праздников. Он определил членство в гражданском теле Рима как необходимое условие для входа и представляет собой интересный аналог Нового Иерусалима, в котором будут жить верующие.

Хотя он был довольно быстро разрушен строительными проектами династии Флавиев, этот впечатляющий строительный проект имел огромное влияние. Он напомнил о подобной саду площади Templum Pacis, которая во многом была реакцией на упадок Золотого дома и - по совпадению - хранила многие сокровища, захваченные из Иерусалимского храма к концу Иудейской войны. Его эффекты также ощущаются в христианских церковных декоративных программах в Риме, Равенне и Константинополе, в которых новаторство Нерона, заключающееся в поднятии мозаики на потолки, стало характерной чертой христианского искусства.

Золотой дом был лишь одной из многочисленных роскошно оформленных вилл в Риме и римских городах по всей Империи. В античном обществе, как и во многие другие моменты времени, частные дома были одним из средств, с помощью которых элита могла обозначить свою идентичность и статус. Богатые участвовали в конкурентоспособных строительных проектах, призванных затмить своих соседей. Начиная со второго века до нашей эры, римская элита начала строить изысканные и экстравагантные дома, чтобы продемонстрировать свое богатство. Помимо прочего, в этих домах устраивались роскошные банкеты и даже проходила политическая жизнь.

Для римской элиты использование драгоценных металлов и камней в неожиданных местах было одним из способов демонстрации богатства. Согласно Светонию, император Калигула украсил кормы лодок драгоценными камнями (Cal. 37.2). В своем критическом анализе практики купания Сенека предлагает взглянуть на ожидания аристократического образа жизни: «Мы чувствуем себя несчастными, если наши стены не сверкают большими и дорогими зеркалами; если наш александрийский мрамор не будет оттенен нумидийским камнем ... Мы стали такими роскошными, что нам не останется ничего, кроме драгоценных камней, по которым можно будет ходить» (Ер. 86.6-7). Сенека, конечно, преувеличивает для риторического эффекта, но его слова, хоть и гиперболичны, но содержат элемент правды. Слухи, если не реальность, о домах, инкрустированных драгоценностями и золотом, ходили широко. Драгоценные камни и драгоценные металлы, украшавшие стены и ворота Нового Иерусалима, уже стали реальностью для некоторых богатых.

Нерон и автор Откровения не были первыми, кто задумывался о размещении садов и водных объектов внутри стен дома. Изысканные сады были характерной чертой Римской республики. Пасторальные образы широко фигурировали на фресках и мозаиках, и есть свидетельства того, что некоторые виллы были построены так, чтобы домовладелец мог наблюдать сельскохозяйственные сцены изнутри. Наличие деревьев в частных семейных помещениях также хорошо подтверждено. Плиний приводит свидетельства регулярной практики создания «загородных домов, именуемых хориями, на самом деле в пределах города». Деревья были предметом роскоши в садах богатых римлян. Есть основания предполагать, что некоторые из деревьев, которые росли внутри дачных комплексов, были цитрусовыми, так же как дерево жизни в Новом Иерусалиме является фруктовым деревом. Хотя эти деревья определенно не давали одновременно двенадцать видов фруктов, цитрусовые были - в широком смысле - растением, которое ассоциировалось со здоровьем, исцелением и предотвращением тления. Согласно древним авторам, цитрусовые деревья также считались плодоносящими круглый год (см. Откровение 22.2). В описании цитрусовых Диоскорид говорит, что «дерево плодоносит в любое время года». Вместе с Клемансом Пагну мы можем резюмировать, что дерево это «вероятно, считалось чудесным растением».

Стремление бросить вызов и соперничать с природой вышло за рамки простого превращения сельской местности в искусственные пространства. Даже граница между морем и сушей открыта для принуждения и манипуляций. Плутарх останавливается на строительных проектах Лукулла, богатство которого позволило ему изменить ландшафт так, что «он насыпал искусственные холмы, окружал свои дома проведенными от моря каналами, в которых разводили рыб, а также воздвигал строения посреди самого моря. Когда стоик Туберон увидел все это, он назвал Лукулла «Ксерксом в тоге»». Калигула, не обращая внимания на стоимость своих построек, пытался «делать то, что люди считали невозможным». Он «построил равнины до уровня горных вершин и сровнял с равниной горы» и «построил пылинки в глубоком и бурном море». В своей работе о роскоши в Римской империи Кэтрин Эдвардс отмечает, что «не довольствуясь изменением границы между сушей и морем (к этому времени обычным явлением) [Калигула] пошел дальше, он построил лодки, в которых были деревья и сады.

Такие эксцессы, несомненно, вызывали восхищение и зависть, но они также вызывали осуждение со стороны тех, кто беспокоился об общественной морали. Так было со времен Республики, как замечает Цицерон: «Я презираю роскошные загородные дворцы, мраморные дорожки и обшитые панелями потолки. Возьмите те искусственные пруды, которые некоторые из наших друзей называют «Нилами» или «Эурипи» - кто, увидев то, что есть перед нами, не стал бы смеяться над ними?» Сенека тоже возражал против искусственности, характерной для роскошных строительных проектов, и писал: «Долго ли еще не будет такого озера, над которым не поднимались бы кровли ваших загородных, такой реки, чьи берега не были бы унизаны вашими домами? Где ни пробьются горячие ключи, там тотчас поднимутся новые пристанища роскоши. Где ни изогнется заливом берег, вы кладете основанья построек и, довольные только созданной руками почвою, гоните море вспять». Попытки перенести природу в искусственный мир оскорбляли Цицерона и Сенеку, но, похоже, это было общим стремлением. Одним из главных критических замечаний Domus Aurea было то, как его форма как «загородная вилла» нарушала обычное культурное разделение между городом и деревней.

Не все архитектурные и декоративные элементы Нового Иерусалима в Откровении имели параллели в римской архитектуре; тем не менее, этих элементов, обсуждаемых здесь, должно быть достаточно, чтобы показать, что появление нового Иерусалима имело реальные аналоги в домах богатой элиты. Однако, простого выявления параллелей между одним набором структур и другим недостаточно. Отношения с римским декором и строительными проектами полезны только в том случае, если они влияют на нашу интерпретацию отрывка. Таким образом, мы переходим к этому вопросу.

3. Перечитывая заново про Новый Иерусалим

Во-первых, и, возможно, в отличие от еврейских представлений о небесном или эсхатологическом храме, декор и архитектура Нового Иерусалима богаты, но не роскошны, что невозможно представить. Изысканные сады были характерной чертой многих римских вилл. Введение, казалось бы, невозможных ручьев, озер и «естественных» водных объектов в сады элитных домов меняет наше видение райского качества центральной площади Нового Иерусалима. Городской сад больше не является своего рода необычным парадоксом, который мы находим в описании Енохом построек, заполненных снегом и огнем; теперь это улучшенная версия реального земного экземпляра. Богатые нехристиане, являющиеся основной целью критики автора, регулярно пытались удивительным образом объединить городское и сельское, чтобы ослепить воображение и продемонстрировать свою власть.

Многие из наиболее эффектных элементов архитектурных проявлений статуса и изобретательности были предназначены, как уже обсуждалось, для того, чтобы ниспровергнуть непокоренную природу. Центральная столовая Нерона была построена таким образом, что ее потолки вращались «как небо». Безусловно, это был удивительный инженерный подвиг, но он также указывало на возвышенную природу обитания на небесах. Хотя они меркнут рядом с присутствием Бога, которое постоянно освещает Новый Иерусалим, Золотой Дом и римская архитектура в более широком смысле имеют такие высокие амбиции. В борьбе за статус Новый Иерусалим явно превосходит даже имперские структуры.

Как предупреждал Стив Фризен, сходство между римской архитектурой (и, в действительности, самим Римом) и Новым Иерусалимом не должно привести нас к выводу о «фундаментальном сходстве» между ними. Большинство исследователей Откровения рассматривают книгу как ответ на имперское господство, власть и преследования (реальные или предполагаемые). Хотя некоторые датируют книгу 68-70 годами нашей эры, большинство ученых поместили бы ее немного позже, вероятно, во время правления императора Домициана. Для наших целей важна ориентация книги на Рим, а не точный год ее написания. При такой ориентации существует широкое согласие с тем, что автор Откровения и сообщество, которому оно адресовано, как минимум враждебно настроены и критикуют римские авторитеты и власть.

Недавние исследования, последовавшие за развитием области пост-колониальных исследований, охарактеризовали книгу как своего рода литературу сопротивления.

Некоторым читателям роскошь небесной постройки может показаться удивительной. В конце концов, на протяжении всей книги автор утешал своих адресатов в их бедности (Откр. 2.9) и критиковал богатых, особенно тех, кто занимается коммерческим бизнесом. Вавилон одет в пурпур, украшен золотом и драгоценными камнями (Откр. 17.4); те, кто ведет с ней дела, «разбогатели от власти ее роскоши» (Откр. 1.3, 12), и ее огромное богатство будет «разорено» за один час (Откр. 18.17). Как сказал Роберт Роял: «Ненасытный аппетит Вавилона [Рима] к богатству и роскоши, изображенный в Откровении 18, является признаком полной порочности». Возможное разрушение Вавилона многими было воспринято как критика римского богатства.

В своей работе о богатстве в книге «Откровение» Роялти утверждает, что моральное различие между Вавилоном и Новым Иерусалимом состоит в том, что небесное богатство «вечно и нетленно, тогда как земное золото и имущество тленны и недолговечны». Конечно, богатство Нового Иерусалима никогда не подвергается критике, которую автор подвергает Риму. Кроме того, сравнительная нетленность и тление небесных и земных богатств - это тема еврейской литературы Второго Храма, которая способствует раздаянию милостыни, благотворительности. Однако, разница между богатством Рима и богатством Нового Иерусалима более выражена, чем простая долговечность.

Несмотря на то, что город напоминает роскошные дворцы и виллы суперэлиты, его экономическая и политическая структура более эгалитарная, чем у аристократии. В римском имперском обществе доступ к цитрусовым был ограничен только богатыми. Напротив, в Новом Иерусалиме в Откровении каждый, кто входит в город, может принять участие в исцелении от вкушения плодов. Верные, ранее лишенные власти, теперь имеют доступ к городу, городу, в котором находится присутствие Бога. В рамках этой новой «экономики верности, бедные становятся богатыми, оставаясь верными Агнцу и наследуя золотой и украшенный драгоценностями Новый Иерусалим».

Контекстуализация Нового Иерусалима с точки зрения архитектуры римского мира не только привлекает внимание к богатству сцены, но и перенаправляет ее. Новый Иерусалим Откровения не только похож на Вавилон, он буквально содержит в себе декоративные и архитектурные особенности римского имперского мира. Если отбросить божественный свет в сторону, эта структура прекрасно вписывается в мир, в котором амбициозные социальные альпинисты пытались совершать инженерные подвиги, чтобы соревноваться со своими сверстниками. В отличие от вилл и домов императоров и аристократов, Новый Иерусалим не подлежит критике за нарушение законов природы или космологического порядка, потому что сам город спустился с небес и населен божественным существом, создавшим космический порядок.

4. Обеспокоенность по поводу богатства Нового Иерусалима

Для более поздних читателей Откровения переосмысление богатства как «чистого» в Новом Иерусалиме в некотором смысле оказалось неэффективным. Даже несмотря на то, что богатства Нового Иерусалима нетленны, город все еще мог дезинформировать и вызывать зависть, точно так же, как дом соседа Серена вызывал огорчение у корреспондента Сенеки. Что делало luxuria этически проблематичной, так это не ее существование, а то, как она могла развратить человека и привести его к стяжательству и зависти. Роскошь и богатство, даже соответствующее проявление богатства, могут развращать других и «подавать плохой пример».

На рубеже III века Климент Александрийский оспаривал довольно материалистическое видение неба, описанное в Откровении 21. Отвергая материализм сцены, он утверждал, что золото и драгоценные камни из Откровения 21.18-21 были всего лишь метафорами: «[Под] несравненным блеском драгоценных камней понимается безупречный и священный блеск субстанции духа». Только глупый и невежественный христианский экзегет мог бы прочитать эти отрывки как буквальное описание небес. Заявление Климента открывает тенденцию даже среди некоторых из наиболее буквальных милленаристских комментаторов Откровения, в которых небесный город символически понимается как шифр церкви и ее добродетелей.

Подобные возражения были высказаны духовным потомком Климента, Дионисием Александрийским. Опровергая глубоко материалистические миллениалистские взгляды Непоса, Дионисий привел свои теперь известные аргументы против Иоанновского авторства Откровения (сохранившихся у Евсевия, Hist. Eccl. 7.24-5). Менее часто упоминаются его аргументы о том, что миллениалисты заставляют людей «надеяться на вещи тривиальные и порочные» (7.24.1) и что книгу «нельзя понимать в прямом, буквальном смысле» (7.24.4). Он добавляет мнения других, что Откровение следует приписать Керинфу - «человеку, преданному удовольствиям плоти... живота и того, что внизу живота»(7.24.3). Хотя это редко упоминается в научных кругах по канонизации и восприятию Апокалипсиса, потенциальная поддержка гедонизма Откровением является одной из причин отказа Дионисия от его буквальных толкований.

5. Заключение

Вышеуказанные сравнения Нового Иерусалима и Рима проводились на литературных основаниях: предположительно символическое описание Нового Иерусалима совпадает с символическим олицетворением Рима в виде Вавилона в Откровении 17-18. Утверждается, что их объединяет литературная аналогия. К этому аргументу мы можем добавить, что богатство Нового Иерусалима менее странно и непрозрачно, чем может показаться. Декаданс Вавилона и Нового Иерусалима был основан на древних элитных архитектурных и декоративных программах, в которых сельское и городское пространство смешивались; драгоценности украшали предметы быта; и законы природы были нарушены игриво и стратегически. В этом контексте Новый Иерусалим вытесняет и заменяет римские строительные проекты, потому что его архитектор более компетентен и опытен. Бог способен освещать город вечно, и деревья в городе Откровения более многочисленны и эффективны, чем те, что росли во дворах Помпеи.

В то же время сходство между эстетикой элитной римской архитектуры и описанием небесного Иерусалима подчеркивает противоречие в Откровении и христианских эсхатологических надеждах в более широком смысле: осуждение роскоши контрастирует с описаниями небес и ожиданиями потворства своим желаниям в будущем. Сам мир, осужденный Откровением, римскими моралистами и многочисленными христианскими авторами, - это мир, в котором христиане также надеются полноправно обитать.