Наши работы

О триадологии и исхождении Святого Духа или почему Filioque все-таки правда

І В современной триаодологии Православия и ряда других христиансих конфесий существует не до конца формализированная, напрямую не всеми прогововариваемая тенденция считать ипостасные идиомы - "нерожденность", "рожденние" и "исхождение", как просто некие свойства соответствующей ипостаси в самом буквально смысле. Грубо говоря многие из нас фактически считают, хотя конечно мало кто проговаривает это напрямую, что ипотась Отца состоит из божественной природы (со всеми ее свойствами) плюс свойство нерожденности, как нечто отдельное, иносущее самой божественной природе. Ипостась Сына = божественная природа с ее свойтвами + свойство сыновства. Ипостась Святого Духа = божественная природа плюс свойство исхождения. Повторюсь, ипостасные идиомы при этом подсознательнопонимаются именно как невходящие в саму божественную природы еще одни свойства ипостасей.

ІІ Такой подход следует признать категорически неверным.Ипостась, как конкретная реализация природы, не содержит в себе никаких других субстанциональных свойств, кроме свойств общих для всей Божественной Природы. Если в ипостаси есть релаьно существующее субстанциональное свойство, то оно принадлежит ее природе. Попытка мыслить в Божьих Ипостасях еще одно иносущее природе, но реально сущетвующее субстанциональное свойство - это по сути исповедание того, что у каждой Ипотаси Троицы - своя собственная природа состоящая из всех божественных свойств + свойство "быть Отцом", свойство "быть Сыном", свойство "быть Духом", для каждой ипостаси соответственно. Получаютя три похожие, но не тождественные божественные природы - природа Отца, природа Сына, природа Духа Святого. То есь по сути троебожие, язычество. Конечно мне тут могут возразить, что я тут борюсь с ветряными мельницами, опровергаю, то во что никто не верит, что "ипостасная идиома - это не еще одно субстанциональное свойство, а образ существование Божественной природы". Формально все это правда, но, как я уже сказал, де-факто, подсознательная тенденция к пониманию ипостасных идиом именно как субстанциональных свойств у многих действительно есть. И тому существует веская причина в современной восточнохристианской триаодологии, без устранения которой тенденция к фактическому исповеданию ипостаных идиом, как субстанциональных свойств и, соответственно, к вере в три разные природы трех ипостасей Бога, то есть по сути в Трех Богов, будет лишь рости и расширяться

ІІІ Теперь собственно главное. Если мы не хотим признаваь ипостасные идиомы как субстанциональные свойства, а говорим, что они есть образ бытия божественной природы, то что это значит? Если Сын по природе абсолютно такой же как и Отец, такой же вечный, всемогущий, всеблагой и т п и у Него нет никаких сбустанциональных отличий от Отца, то почему Он не Отец? Чем Сын отличаеться от Отца? Ответ очевиден - причинностью: Отец нерожден в то смысле, что Он обладает божественной природой без какой либо причины, даже не от самого себя а просто так. Сын обладает той же самой совершенной божественной природой, но не сам по себе, а получает ее от Отца в вечном рождении. Быть Сыном и значит получать бытие от Отца. Никакого другого различия между Первой и Второй ипостасями Троицы нет. Тут все просто и понятно, и вполне очевидно, что ипостаная идиома "рожденность" означает "получать божественное бытие от Отца". И, соответственно, ни какого субстанционального, иносущего природе но реально существующего в ипостаси Сына, свойства "быть Сыном" нет, соответствено нет и никакой отдельной "природы Сына". Выше сказанное вполне очевидно, логично и принимаеться христианами всех конфесий. Однако дальше наш взор обращаеться на исхождение Святого Духа. Очевидно, что единственный источник бытия в Троице - это Бог-Отец, что Святой Дух отличается от Отца именно тем, что он не безпричинен, как Отец, а получает свое божественное бытие как ипостась, от Отца. Все вновь вполне логично и принимаеться христианами всех конфесий. Но дальше мы натыкаемся на подводный камень, которого многие хотели бы не замечать, но он есть. А именно: Как мы уже выяснили, "получать бытие от Отца" это как раз смысл "рожденности", то есть ипостасной идиомы Сына. Сын, потворюсь, он потому и Сын, что получает свое бытие от Отца. И если Святой Дух тоже получает бытие от Отца, таким же образом, то.... То у нас получаеться, что Святой Дух по идиоме, по образу происхождения, никак не отличаеться от Сына то есть Он, в таком подходе должен стать даже не "Богом Братом", а просто слиться с Сыном до неразличения. При таком подходе у нас нет никакого основания выделять Духа как особую ипостась ибо образ Его бытия тождественен образу бытия Сына. Вместо Троицы у нас тут, неожиданно, получалась Двоица.

IV Теперь возвращаемся к крипто-тритеистической тенденции распостраненной среди многих верующих. О чем я писал в самом начале. Теперь понятно откуда она взялась: Если, как я показал в разделе № ІІІ, патритическое понимание ипосасных идиом как образов бытия ипостасей в сочетании с мнением о исхождении Святого Духа только от Отца без какого-либо посредства Сына, фактически приводит нас к отрицанию бытия Духа как Третьей ипостаси, к исповеданию Двоицы вместо Троицы, то единственный вариант избежать этого - это фактически представлять ипостасные идиомы "нерожденность", "рождение" и "исхождение", как по сути реально существующие субстанциональные свойства входящие в ипостась наряду Божьей природой. И тогда, да Святой Дух может исходить только от Отца и не совпадать с Сыном. Правда тогда мы, как я уже выше писал, по сути три разные, хотя и похожие, божественные природы, то есть Трех Богов.... Что явно неприемлимо.

V Таким образом, подводя промежуточный итог всему сказанному, нужно сказать, что признавая исхождение Святого Духа только от Отца, ставя Его в такое же отношение к Отцу как и Сына мы встаем перед весьма жесткой вилкой решений, или 1)мы сливаем Сына и Духа в одно Лицо и одну Ипостась, и верим в Двоицу вместо Троицы либо 2) Мы фактически отвергаем мнение о ипостасных идиомах как о оразах бытия божественной природы, нделяем их (идиомы) субстанциональностью, добавляем их к каждой ипостаси и у нас получаеься три разные природы и Три Бога.

Оба вариант очевидно неприемлимы.

VI Ну, а единственный вариант, как избежать этого, и не разделив Бога на три природы и Трех Богов и не сливать сына и духа в одно Лица - это признать, что Святой Дух находиться в ином отношении к Отцу чем Сын, что Он получает свое божетвенное бытие От Отцаи образуеться(пардон за этот не совсе удачнй термин) о Отца как ипостась не совсем так как Сын. "Не совсем так это как?" может спросить читатель. Очевидно единственный вариант решения проблемы, это признать исповедуемый многими классичекими Восточными Отцами телеогумен о ихождении Отца через Сына и/или эквивалетное ему западное Filioque(исхождение Святого Духа от Отца и Сіна). Принять именно по номиналу, как исхождение в вечности, а не только в икономии, и именно исхождении "через Сына" как его действительном бытийном посредничестве, а не просто в смысле перехорезиса и/или энергийном плане лаж.Феодоритом Кирким, когда тот был еще чистым антиохийцем-несторианином(к сожелению я не знаю ответа на вопрос: изменил ли блаж. Феодорит свои взгляды на христологию после Халкидонского собора или так и остался де-факто антиохийствовать толкуя халкидонскую "единую из двух природ ипостась Христа" всмысле несторианского "лица единения". Чтобы это понять надо активно штудировать его труды). Блаж. Феодорит очевидно, правильно понял свт Кирилла, почитав что Святой Дух по его (Кирилла) мнению не только в икономии, но и в вечности собственен Сыну, ибо, как мы сейчас выяснили, одно без другого и правда невозможно.