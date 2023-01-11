Вопрос по блокировкам ресурсов в интернете сейчас стоит очень остро и порой под запрет уходят вполне себе хорошие сайты, которые всегда сотрудничали с правообладателями.

Обход блокировок сайтов - для пользователей Esxatos

На сам сайт Esxatos блокировок не было. Но мы столкнулись с проблемой файлообменников. Мы не располагаем на сайте никаких материалов для скачивания.

Международными авторскими правами допускается частное копирование, принцип которого мы и применяем.

С точки зрения авторского права ... электронные материалы нельзя распространять в сети через файлообменные системы или системы типа Bittorrent, как, например, PirateBay. Сложнее дело обстоит с системами хостинга файлов, которые позволяют загрузить файл в сеть и получить ссылку на него. Распространение этой ссылки лишь в небольшом кругу друзей также является частным копированием. Для всех остальных файл должен находиться вне доступа. И нельзя, чтобы его можно было находить с помощью поисковых систем. С точки зрения авторского права рекомендуется для личных материалов использовать системы типа «облако», которых сейчас так много. Например, Dropbox, Wualaи др. Они также предлагают возможность распространения файлов в рамках частного использования.

ALT VPN. Из опыта мы советуем вам обратиться к ним за его услугами, вот его адрес: https://altvpn.net/ru/proxy/. Самым кардинальным методом в борьбе с блокировкой сайтов являются прокси-серверы и VPN, хорошие результаты показал

Для распространения материалов закрытого доступа мы применяем внешние файлообменники и до некоторого времени проблем не было.

Потом в ряде государств по политическим и другим причинам стали блокировать сайты, на которых мы располагали наши закрытые материалы.

Так, в Украине стали блокироваться серверы Яндекса и mail.ru.

В РФ блокируется Телеграмм и во время его массовых блокировок были блокированы серверы Гугла.

Мы начали тестировать другие файлообменники - MEGA и MediaFire и тут новый облом - они заблокированы в Казахстане.

Далее может быть все что угодно.

Но мы просим нас понять, наш сайт строится на работе волонтеров и мы не в состоянии перекачивать все файлы под потребности каждой страны.

Мы не сможем подстраиваться под запреты каждой страны и для каждой выбирать серверы - для этого ведь есть системы обхода запретов, которыми пользуются во всех странах.

Тут выход только один - научиться нашим пользователям обходить запреты, которые в век информации никому не нужны.

В отношении файлов на наших различных файлобменниках мы предлагаем попробовать какой-то метод из следующих: