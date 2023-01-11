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11.01.2023 1 070

Обход блокировок сайтов

Author: esxatos
Обход блокировок сайтов
Вопрос по блокировкам ресурсов в интернете сейчас стоит очень остро и порой под запрет уходят вполне себе хорошие сайты, которые всегда сотрудничали с правообладателями.
 

Обход блокировок сайтов - для пользователей Esxatos

 
На сам сайт Esxatos блокировок не было. Но мы столкнулись с проблемой файлообменников. Мы не располагаем на сайте никаких материалов для скачивания. 
Международными авторскими правами допускается частное копирование, принцип которого мы и применяем.
 
 С точки зрения авторского права ... электронные материалы нельзя распространять в сети через файлообменные системы или системы типа Bittorrent, как, например, PirateBay. Сложнее дело обстоит с системами хостинга файлов, которые позволяют загрузить файл в сеть и получить ссылку на него. Распространение этой ссылки лишь в небольшом кругу друзей также является частным копированием. Для всех остальных файл должен находиться вне доступа. И нельзя, чтобы его можно было находить с помощью поисковых систем. С точки зрения авторского права рекомендуется для личных материалов использовать системы типа «облако», которых сейчас так много. Например, Dropbox, Wualaи др. Они также предлагают возможность распространения файлов в рамках частного использования.
 
Самым кардинальным методом в борьбе с блокировкой сайтов являются прокси-серверы и VPN, хорошие результаты показал ALT VPN. Из опыта мы советуем вам обратиться к ним за его услугами, вот его адрес: https://altvpn.net/ru/proxy/.
Для распространения материалов закрытого доступа мы применяем внешние файлообменники и до некоторого времени проблем не было. 
Потом в ряде государств по политическим и другим причинам стали блокировать сайты, на которых мы располагали наши закрытые материалы. 
 
Так, в Украине стали блокироваться серверы Яндекса и mail.ru.
В РФ блокируется Телеграмм и во время его массовых блокировок были блокированы серверы Гугла.
Мы начали тестировать другие файлообменники - MEGA и MediaFire и тут новый облом - они заблокированы в Казахстане.
 
Далее может быть все что угодно.
Но мы просим нас понять, наш сайт строится на работе волонтеров и мы не в состоянии перекачивать все файлы под потребности каждой страны. 
Мы не сможем подстраиваться под запреты каждой страны и для каждой выбирать серверы - для этого ведь есть системы обхода запретов, которыми пользуются во всех странах.
 
Тут выход только один - научиться нашим пользователям обходить запреты, которые в век информации никому не нужны.
 
В отношении файлов на наших различных файлобменниках мы предлагаем попробовать какой-то метод из следующих:
 
  • Скачайте браузер Tor и с его помощью вы сможете скачивать с любых закрытых серверов
  • Скачайте браузер Опера и в нем включите VPN
  • Установите приложение к браузеру Хром - Touch VPN - и на тех серверах, которые вам закрыты, устанавливайте другую страну и свободно скачаете
  • Отдельные файлы можно сбросить в Телеграмм - для этого вам надо написать мне  - канал Эсхатос
     
    Если этого мало - то в интернете море информации, как обходить запреты - читаем и применяем 
 
Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Церковь и гражданское общество Копирайт SEO - Софт - Интернет Человек и мир
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Comments (1 comment)

Иавис 4 years ago

 Использование браузера Tor небезопасно (!)

Дело в том, что при проведении сообщений и т.п., других людей через Тор - это вполне может проходить и через наши компьютеры (такое возможно). И, если со стороны кого-то будут проводится криминальные дела, то и нас могут зацепить при разборе этих недобрых дел. И, даже инкриминировать нам формирование тех или иных сообщений (о которых мы, даже и не слышали)...

Так что, стоит понимать, что использование Тор - небезопасно.

 

...впрочем, возможно, у меня о браузере Торе не вполне верная информация... - если так, то буду признателен за утиочнение.

С миром Божьим.

 

 

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