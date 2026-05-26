Обзор книги Дмитрия Александровича Головушкина «Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма»

Выход в свет монографии Дмитрия Александровича Головушкина «Дискурсы и практики современного религиозного фундаментализма», опубликованной в 2025 году издательством Русской христианской гуманитарной академии имени Ф. М. Достоевского, стал знаковым событием не только для отечественного религиоведения, но и для всего сообщества исследователей академического богословия и церковной истории. Эта глубокая и многоаспектная работа закладывает новые методологические основания для изучения феномена, который долгие годы ошибочно воспринимался как застывшая, сугубо реакционная архаика. Особую интеллектуальную и эмоциональную тональность книге придает трагический контекст ее завершения, зафиксированный автором в предисловии: исследование начиналось под руководством выдающегося российского религиоведа и социолога религии, профессора Михаила Юрьевича Смирнова, чей скоропостижный уход из жизни в начале 2025 года стал невосполнимой утратой для академической науки. Головушкин удивительно тонко интегрирует то, что он называет гештальтом Смирнова — идеалы просвещенческой научной рефлексии, строгой светскости и стремления к постоянному обновлению понятийного аппарата, — в саму ткань своего исследования. Именно эта возобновляемая рефлексия, свободная от соблазна поверхностной фундаментализации всего социального пространства, становится главным компасом книги, позволяющим автору нащупать глубинную суть фундаменталистского феномена и представить его как сложный, амбивалентный и непрерывно развивающийся эксперимент эпохи модерна.

Главная теологическая и теоретическая проблема, которую пытается решить исследователь, заключается в парадоксальном характере религиозного фундаментализма, который вопреки аксиоматическим стереотипам массового сознания демонстрирует мощнейший инновационный потенциал и непрерывную внутреннюю трансформацию. Основной метод аргументации Головушкина строится на сочетании историко-генетического анализа, религиозной социологии и диалектической герменевтики, что позволяет ему рассматривать фундаментализм не как одностороннее движение назад, в мифическое идеальное прошлое, и даже не как маятниковое движение между прошлым и настоящим, а как уникальный фундаменталистский разворот дальше в сторону, формирующий альтернативные проекты современности. Автор убедительно доказывает, что фундаментализм рождается внутри модерна, подпитывается его внутренними противоречиями и использует его же технологический и концептуальный инструментарий для атаки на его секулярные основания, из чего выводится ключевой тезис введения о том, что фундаментализм представляет собой территорию новаторства и развития. Разбирая диалектику этого процесса, исследователь указывает на рефлексивную природу феномена, подчеркивая, что он возникает из диалектики модерна и является его диалектической реакцией. Эта парадоксальная природа раскрывается через амбивалентность самой современности, которая, освобождая автономного индивида и порождая когнитивный релятивизм, одновременно вызывает острую антропологическую и социальную манию основ, заставляющую человека искать спасения в жестких, искусственно реконструированных доктринальных рамках.

В первой главе монографии, посвященной дискурсивным измерениям современного религиозного фундаментализма, автор последовательно и глубоко анализирует проблему дефиниции этого понятия, очищая его от накопившихся исследовательских штампов. Головушкин детально прослеживает генезис термина, уходящий корнями в североамериканский евангелический протестантизм рубежа девятнадцатого и двадцатого столетий, когда в ответ на вызовы либерального богословия и школы высшей критики были сформулированы знаменитые пять фундаментальных принципов христианской веры. Однако автор не ограничивает фундаментализм протестантской матрицей, а показывает его универсальный характер, обнаруживая аналогичные импульсы в исламском салафизме, призывающем к очищению веры через возврат к образу жизни праведных предков, в католическом интегризме эпохи папы Пия Десятого, боровшемся за доктринальную монолитность Церкви против модернистских веяний, и в русском православном обновленчестве начала двадцатого века, пытавшемся через обращение к соборным началам апостольских времен теологически обосновать социальную революцию. Переходя к анализу исторических волн фундаментализма, исследователь демонстрирует, как сепаратный теологический фундаментализм первой волны в последней четверти двадцатого века трансформировался в политизированный неофундаментализм второй волны, сделавший государство главным орудием религиозно-социальной перестройки, а в начале двадцать первого века породил третью волну — постфундаментализм, в рамках которого священные догматы радикально упрощаются и инструментализируются ради достижения сугубо посюсторонних, политических и националистических целей.

Рассматривая взаимодействие фундаментализма с философскими парадигмами модерна и постмодерна, Головушкин опирается на идеи Юргена Хабермаса и Джеффри Александера, раскрывая модерн сквозь призму образа двуликого Януса, где прогресс неизбежно соседствует с отчуждением и местью силы истоков. Автор показывает, что если традиционный фундаментализм либерального модерна опирался на докантовский эмпирический рационализм, пытаясь превратить теологию в объективную науку о фактах, то постфундаментализм радикального модерна функционирует в условиях тотального релятивизма, используя герменевтические принципы конвенционализма, где основы веры перестают быть незыблемыми и могут конструироваться и переписываться заново. В этом контексте тесно переплетаются понятия фундаментализма, традиции и модернизма, поскольку фундаменталистские движения не консервируют живую традицию, а осуществляют ее селективную реинтерпретацию, создавая феномен изобретенной традиции. Включаясь в эту дискуссию, выдающийся отечественный философ и культуролог Павел Семенович Гуревич справедливо отмечал, что фундаментализм аранжирует эту традицию в духе новых социальных ориентиров. Живая религиозная традиция, как доказывает Головушкин, исторична, динамична и субъективна по своей природе, она представляет собой метасистему, преемственность которой обеспечивается непрерывным диалогом между охранительными и модернистскими элементами, в то время как фундаментализм пытается закрыть эту открытость, превращая традицию в жесткую, тоталитарную идеологию.

Особый исследовательский интерес представляет анализ Головушкиным фундаменталистских тенденций в новых религиозных движениях и квазирелигиозных структурах, где, казалось бы, отсутствует сам субстрат исторического предания. Автор демонстрирует, что в условиях когнитивного плюрализма позднего модерна движения нью-эйдж и различные нетрадиционные культы предлагают человеку избавление от бремени постоянного выбора и фрагментированности смыслов через тотальную защиту изобретенных ими холистических моделей целостности. Известный американский социолог Питер Бергер, размышляя о социально-психологических корнях этого процесса, пришел к выводу, который автор цитирует как ключевой методологический ориентир: современность не обязательно секуляризирует, однако она обязательно плюрализирует. Именно этот тотальный плюрализм заставляет человека бежать от свободы в объятия новых харизматических лидеров, предлагающих жесткую структуру, порядок и смысл в кажущемся бессвязным мире. Головушкин проводит глубокие параллели между религиозным фундаментализмом и светскими политическими религиями двадцатого века, такими как фашизм и коммунизм, доказывая, что в их основе лежит один и тот же психологический механизм сакрализации посюстороннего, превращающий светские идеологии в тоталитарные квазирелигии, требующие бездумного отречения от собственного «я». Этот процесс стирания граней между сакральным и секулярным затрагивает даже такие далекие от религии сферы, как некоторые школы психоанализа или коммерциализированные закрытые терапевтические сообщества, которые начинают функционировать как фундаменталистские секты, жестко контролирующие коммуникацию своих членов с внешним миром ради сохранения монополии на истину.

Гендерные и психологические измерения фундаментализма, подробно разобранные в заключительных разделах первой главы, позволяют заглянуть в экзистенциальную глубину исследуемого феномена. Опираясь на труды Мартина Ризебродта и Мализа Рутвена, автор характеризует фундаментализм как патриархальное протестное движение и идеологию морального порядка мужчин, возникающую в качестве оборонительной реакции на структурную перестройку общества, вызванную глобальным неолиберальным капитализмом. Разрушение патерналистских экономических структур, деперсонализация социальных отношений и массовое вовлечение женщин в наемный труд воспринимаются ревнителями родовой морали как крах священного порядка и наступление хаоса, что заставляет их активизировать усилия по символическому контролю над женской сексуальностью и поведением в публичной сфере. Психологическим фундаментом этой мании идентичности становится глубинный невроз, вызванный страхом перед уничтожением культурной самобытности и тотальной неопределенностью будущего. Фундаментализм в этой ситуации предлагает человеку готовую, очищенную от сомнений систему смыслов, которая через безоговорочное подчинение авторитетному тексту или лидеру обеспечивает психологическую безопасность, структуру и интеграцию личности, пускай даже ценой отказа от критического мышления и личной свободы.

Вторая глава монографии совершает крутой разворот от теоретических дискурсов к анализу конкретных исторических практик, обнажая обратную сторону классического протестантского фундаментализма. Головушкин осуществляет блестящий деконструктивистский анализ принстонского богословия Чарльза Ходжа и Бенджамина Уорфилда, доказывая, что их доктрина абсолютной безошибочности и библейской непогрешимости оригинальных автографов Священного Писания была не продуктом слепой веры, а изощренным интеллектуальным злоупотреблением разумом. Пытаясь защитить Библию от методов высшей критики, принстонские теологи полностью приняли просвещенческий стандарт объективной истины и докантовский эмпирический рационализм, превратив богословие в позитивистскую науку о духовных фактах. Проницательный исследователь Джеймс Барр, анализируя этот парадокс, подчеркивал, что Ходж объективировал богословие, превращая его в вопросы фактов, что, по сути, прямо противоречит человеческой субъективности. Эта псевдонаучная апологетика, лишенная живого мистического опыта и ренессансного духа Реформации, стремилась запереть текст Писания в неприступной крепости человеческой логики, что сделало ранний протестантский фундаментализм глубоко современным и, в сущности, секулярным феноменом, заимствовавшим свои критерии достоверности у той самой эпохи Просвещения, с которой он декларировал непримиримую войну.

Центральное место во второй главе занимает подробный разбор образов и парадоксов православного фундаментализма, имеющий первостепенное значение для аудитории богословского клуба. Головушкин убедительно доказывает, что православный фундаментализм принципиально не сводим к догматической ортодоксии, поскольку Православие по самой своей природе является религией живого Предания, в рамках которого Священное Писание и Священное Предание пребывают в нерасторжимом, динамическом и харизматическом единстве, исключающем буквалистскую унификацию. Автор обращается к наследию богословов парижской школы — Георгия Флоровского, Александра Шмемана, Владимира Лосского, — которые совершили настоящий фундаментальный поворот в русском богословии двадцатого века, призвав отказаться от поисков статического, доисторического первохристианства и обратиться к живому, соборному опыту Церкви. Размышляя о природе Предания как о непрерывном творческом присутствии Святого Духа в истории, отец Георгий Флоровский оставил нам жесткое предостережение, указывая, что ограничение семью вселенскими Соборами в действительности противоречит основному принципу живого Предания в Церкви. На этом глубоком теологическом фоне Головушкин вскрывает трагический парадокс современного российского православного фундаментализма, который, будучи продуктом советской принудительной секуляризации и тотальной утраты богословской культуры, полностью профанирует этос православия. Выходцы из низовой церкви и неофиты, составляющие костяк маргинальных организаций вроде Союза православных хоругвеносцев или движения Сорок сороков, заменяют живой опыт веры идеологией государственничества, антизападничества и монархического пуританизма. Их эсхатологический страх перед штрихкодами, универсальными картами и электронным концлагерем, как доказывает автор, онтологически не совпадает с библейским пророчеством, а является лишь секуляризованной метафорой страха перед глобализацией, оборачивающейся псевдорелигиозной волей к власти и внутрицерковным расколом.

Сравнительный анализ практик католического интегризма и мормонского фундаментализма, предпринятый в последующих разделах, расширяет конфессиональные горизонты монографии. Исследуя католический консерватизм от антимодернистского Силлабуса папы Пия Девятого (1864) до лефевристского раскола после Второго Ватиканского собора, автор определяет его как канонический фундаментализм, центрированный на идее сохранения абсолютистского характера папской и епископальной власти и восстановления средневековой модели церкви как высококлерикальной монархии. Мормонский фундаментализм, напротив, раскрывается Головушкиным как уникальная разновидность радикального американского религиозного утилитаризма. Опираясь на принципы вечного развития и относительности истины, провозглашенные Джозефом Смитом и Бригамом Янгом, мормоны-фундаменталисты реанимировали древнеиудейскую концепцию патриархата, превратив полигамию, закон посвящения и доктрину искупления кровью в эффективные инструменты группового выживания и построения альтернативного теократического сообщества, успешно эксплуатирующего социальные и финансовые институты современного секулярного государства.

Завершает исследовательскую траекторию второй главы концептуализация совершенно нового и пугающего феномена современности — технофундаментализма, развиваемого автором на основе философского наследия Мартина Хайдеггера и Поля Вирильо. Головушкин демонстрирует, как в условиях тотальной цифровизации и информационного ускорения технология занимает вакантное место Бога в центре современной метафизики, превращаясь в новую, всеохватывающую квазирелигиозную идеологию. Технофундаментализм осуществляет тотальную колонизацию сознания, времени, пространства и самого тела человека, сводя его живое бытие к функционированию безличного мотора в системе глобальных информационных сетей. Этот процесс ведет к возникновению качественно новой, обсценной формы самоотчуждения и конститутивного рассеяния личности, где ценность человека и вещей оценивается исключительно по скорости их включения в цифровой интерфейс. В рамках неолиберальной экономики технофундаментализм фетишизирует цифровые технологии, превращая свободу общества в иллюзорную аффиксацию к предмету потребления и лишая человека естественного рельефа подлинного межличностного общения.

Аналитическая оценка монографии Дмитрия Александровича Головушкина позволяет утверждать, что этот фундаментальный труд принесет неоценимую пользу самой широкой академической и церковной аудитории. Практикующие пастыри и духовники найдут в книге глубокие психологические и социологические ключи к пониманию природы современного религиозного радикализма и неофитского экстремизма, подменяющего живое общение с Богом агрессивной идеологией морального порядка. Студенты теологических и филологических факультетов получат первоклассное учебное пособие по социологии религии и современной христианской герменевтике, позволяющее освоить методы серьезного научного анализа маргинальных религиозных дискурсов. Специалисты по истории Церкви и религиоведы смогут использовать разработанную автором интегральную методологическую оптику для концептуализации сложных процессов трансформации догмата и традиции в условиях постсекулярного мира, а миряне, ищущие глубоких интеллектуальных ответов на вызовы современности, обретут в лице этой книги надежный антидот против соблазнов фундаменталистского упрощения веры.

Представляя взвешенный критический анализ рецензируемого труда, необходимо в первую очередь отметить его несомненные сильные стороны, заслуживающие самой высокой оценки. К ним относится высочайший уровень академической эрудиции автора, сумевшего свести в единую, логически безупречную систему сложнейшие философские, социологические и теологические концепции от Хабермаса и Бодрийяра до Флоровского и Шмемана. Головушкину удалось совершить настоящий прорыв в деконструкции мифа о фундаментализме как о застывшей архаике, убедительно доказав его глубокую укорененность в дискурсивных практиках модерна и постмодерна. Введение в научный оборот таких понятий, как постортодоксальный фундаментализм и технофундаментализм, существенно обогащает категориальный аппарат отечественной науки, превращая монографию в методологический эталон для будущих исследователей маргинальной религиозности.

Вместе с тем, руководствуясь принципами научной объективности и конструктивной критики, необходимо указать на некоторые слабые места и теологические лакуны, оставшиеся за пределами авторского внимания. С богословской точки зрения монография выглядит излишне социологизированной; автор настолько увлекается деконструкцией фундаментализма с помощью категорий светской социологии (теории депривации, структура правдоподобия, конвенционализм), что порой упускает из виду собственно экклезиологическую и сотериологическую сущность исследуемых явлений. Головушкин подробно описывает феноменологию православного или католического фундаментализма, но оставляет без глубокого пастырского и догматического анализа вопрос о том, каков должен быть внутренний, благодатный ответ Церкви на эти искажения веры, ведь фундаментализм невозможно победить лишь методами научного просвещения — он требует теологического излечения через возвращение к подлинному евхаристическому и аскетическому этосу христианства. Кроме того, в разделе, посвященном технофундаментализму, автор чрезмерно сгущает краски хайдеггеровского пессимизма, практически не оставляя места для христианской надежды и возможности преображения цифрового пространства силами верующего разума, что лишает концепцию должной теологической сбалансированности.

В заключение своего монументального труда Дмитрий Александрович Головушкин вновь возвращается к экзистенциальным истокам исследуемой проблемы, напоминая нам, что в своей глубочайшей основе фундаментализм — это явление человеческое, слишком человеческое. Обращаясь к трактату Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», автор интегрирует в финальный аккорд книги пронзительную цитату, которая служит метафорой для всего антропологического напряжения современности: В том склоне для меня и опасность, что взор мой устремляется в высоту, а рука моя хотела бы держаться и опираться — на глубину!. Именно это двойное желание человеческого сердца — жажда экстатического взлета к высотам свободы и модернизации при одновременном стремлении опереться на незыблемую глубину основ и предания — и порождает к жизни великую драму религиозного фундаментализма. Монография Головушкина заставляет нас понять, что фундаментализм нельзя просто отбросить или уничтожить как досадное недоразумение прогресса, поскольку он является неизбежным, диалектическим спутником человечества на его путях в истории, требующим от нас не слепого осуждения, а перманентной, глубокой и ответственной христианской рефлексии.