Обзор книги Дмитрия Игоревича Антонова «История русской средневековой культуры: религиозные представления и практики»

Рецензируемый труд доктора исторических наук, профессора Дмитрия Игоревича Антонова «История русской средневековой культуры: религиозные представления и практики», выпущенный издательством «Индрик» в 2025 году, представляет собой принципиально важное явление в современной медиевистике, исторической антропологии и церковной истории. Автор ставит перед собой амбициозную и глубокую богословско-методологическую задачу — преодолеть лакунарность и односторонность традиционных учебных нарративов, которые зачастую сводят религиозную жизнь средневековой Руси либо к сухой истории церковных институтов, либо к описанию памятников архитектуры и живописи, оставляя за скобками живую ткань проживаемого религиозного опыта. Исторический и богословский контекст появления этой книги обусловлен назревшей необходимостью деконструкции устаревших, восходящих еще к дореволюционной и советской историографии позитивистских моделей, оперирующих искусственными и оценочными категориями вроде «язычества», «суеверия» или «двоеверия». Метод аргументации Антонова строится на принципах исторической антропологии и концепции «вернакулярной религии», предложенной Леонардо Примиано, что позволяет исследовать религию не как монолитную систему абстрактных догматов, а как гетерогенный, подвижный и глубоко индивидуализированный комплекс представлений и обиходных практик, в рамках которого человек осмысляет свое бытие и выстраивает дарообмен с небесными силами. Как справедливо замечает исследователь, ссылаясь на труды выдающегося филолога В. М. Живова, «говорить о христианско-языческом дуализме можно лишь в том случае, если имеет место осознанная оппозиция двух ценностных полюсов», что совершенно не отражает реальное мировоззрение средневекового человека, искренне считавшего себя православным и органично включавшего элементы дохристианской архаики в свой повседневный христианский словарь.

Разбирая последовательно и глубоко содержание этого учебного пособия, необходимо начать с первой темы, посвященной средневековой антропологии и космологии, где человек концептуализируется как существо двусоставное, одновременно земное и небесное, наделенное тленной плотью и бессмертным духом. Автор детально прослеживает, как лаконичные библейские сведения о сотворении человека развивались в древнерусской книжности, активно впитывая апокрифические мотивы. В популярном «Сказании, как сотворил Бог Адама» причудливо переплетаются античное учение о четырех стихиях и библейские образы, когда утверждается, что Творец взял «земли горсть ото осьми частей: 1) отъ земли — тело, 2) от камени — кости, 3) от моря — кров, 4) от солнца — очи, 5) от облака — мысли, 6) от света — свет, 7) от ветра — дыхание, 8) от огня — оттепла». Особое внимание уделяется грехопадению и рожденной им легенде о «рукописании Адама» — вынужденном договоре прародителей с дьяволом, который давал падшему духу законное право забирать души всех умерших в ад вплоть до Сошествия во ад Христа, разорвавшего этот свиток. Анализируя структуру души, Антонов обращается к письму митрополита Никифора Грека к Владимиру Мономаху, где платоновская трихотомия («словесное, яростное и желанное» начала) адаптируется для христианской аскезы, а также к «Притче о слепце и хромце» Кирилла Туровского, наглядно иллюстрирующей синергию и совместную ответственность души и тела на грядущем Страшном суде. Важнейшим богословским узлом здесь становится концепция свободы воли: если в византийской традиции «самовластие» воспринималось как уподобление Богу, то в Волоколамском патерике и трудах Иосифа Волоцкого нарастает тревога перед греховным «самоволием» и «самосмышлением», из-за которого подвижник, «не токмо злым прилежа, но и благаа творя, от самосмышления погибает». Эта антропологическая модель в XVI веке послужила фундаментом для новой политической теологии Московского царства, где индивидуальное спасение объявлялось невозможным без подчинения воле царя-пастыря, призванного обуздывать греховное своеволие подданных.

Развивая логику мыслей автора, мы переходим ко второй теме — представлениям о власти, где подробно исследуется сакральный статус земного правителя. Древнерусские книжники, опираясь на византийский «Царский свиток» Агапита, утверждали двойственную природу монарха: телом он подобен всякому человеку, но властью — Богу. После падения Константинополя и Флорентийской унии Московская Русь начинает осознавать себя как последнее православное царство, а Иван III принимает титул «государя», что семантически уподобляло его полновластному хозяину дома, несущему коллективную ответственность за спасение душ своих «холопов». В контексте эсхатологических ожиданий 1492 года и распространения «Откровения Мефодия Патарского» формируется образ царя как удерживающего мир от падения перед концом времен. Иван Грозный доводит эту пастырскую концепцию до абсолюта, утверждая, что измена царю равносильна духовному самоубийству. В его переписке с Курбским звучит страшное обвинение в том, что изменник «не токмо свою едину душу, но и своих прародителей души погубил еси...». Для закрепления лояльности подданных власть использует практику «крестоцелования», превращая политическую присягу в космическую клятву, нарушение которой карается вечной гибелью души. Особый интерес представляет разбор кризиса престолонаследия после смерти Федора Ивановича в 1598 году, когда Годунову и патриарху Иову пришлось конструировать принципиально новую выборную легитимность. В «Соборном определении» совершается радикальный богословский поворот: «Не на благородство зрит Бог любящих Его, но благоверия предъизбирает». Концепция «Гласа народа как Гласа Божьего» и ритуал многократных смиренных отказов Бориса от трона сформировали электоральный канон, который в 1613 году успешно легитимировал воцарение династии Романовых. При царе Алексее Михайловиче сакрализация монарха достигает апогея: его именуют «святым помазанником» и уподобляют Христу, что вызывает резкий протест как со стороны патриарха Никона, отстаивавшего примат духовной власти, так и со стороны старообрядцев.

Третья и четвертая темы пособия погружают читателя в экклезиологические споры и мир неземных акторов. Автор убедительно показывает, что на Руси под влиянием монастырской, аскетической византийской рецепции сформировалось уникальное «богословие обряда», где точность ритуала (крещение через троекратное погружение, специфика имянаречения, двуименность князей) мыслилась как прямое условие спасения. Главным полем межконфессиональной полемики с латинянами стал спор об «опресноках». Православные авторы выстроили сложную символическую систему, где квас (дрожжи) уподоблялся живой человеческой душе Христа, а пресный хлеб — бездушной плоти, из чего делался вывод, что католики причащаются мертвым телом. Эта обрядовая доминанта объясняет, почему реформы Никона в XVII веке вызвали экзистенциальный шок и Раскол: изменение внешнего знака воспринималось как покушение на саму догматическую суть православия. Параллельно развивался богатый пантеон святых и ангелов. Антонов анализирует феномен северного «столпничества» (Кирилл Туровский, Никита Переславский), которое в условиях сурового климата трансформировалось в затворничество в узких нишах или под землей, и культ святого Николы как главного народного заступника и психопомпа. В ангельской космологии, унаследованной от Псевдо-Дионисия Ареопагита, небесные силы предстают двигателями космических светил и стихий; Филофей Псковский в рамках полемики с западной астрологией подчеркивал: «о звездном течении и о Солнци, и о Луне да весть твоя честность, яко... преносимы суть от аггельских невидимых сил...». Им противостоит детально разработанный мир демонологии — падший десятый чин ангелов, бесы, имеющие «тонкую телесность» и нападающие на людей в виде «мечтаний» и «клюк», чьи коварные записи грехов подстерегают душу на воздушных мытарствах, описанных в «Хождении Феодоры».

Завершающие темы книги — с пятой по восьмую — переносят фокус исследования на проживаемые религиозные практики, иконопочитание и «экономику спасения». Антонов раскрывает феномен иконы как расширенного, живого «тела» святого, способного источать незримую благодать, из-за чего священные образы закрывали драгоценными металлическими окладами, цатами и обетными привесами («приклад»), превращая их в комплексные объекты-реликварии. Страх перед адскими муками и мытарствами породил мощную институциональную структуру дарообмена с небесами: монастыри веками концентрировали в своих руках до трети всех пахотных земель страны, получая их в качестве заупокойных вкладов за «вечное» поминание душ умерших. Эта стратегия спасения включала коллективные вотивные практики, такие как возведение «обыденных храмов» за один световой день или установку гигантских поклонных крестов для защиты от мора и неурожаев. Наконец, похоронный обряд с его вкладыванием в руку покойного «подорожной» разрешительной грамоты и жестким пространственным разделением кладбищ (выделение скудельниц для «нечистых» заложных покойников, умерших без исповеди) наглядно демонстрирует, как теологические представления структурировали материальный и социальный быт русского Средневековья.

Анализируя целевую аудиторию данного учебного пособия, необходимо подчеркнуть его междисциплинарный и универсальный характер. Книга принесет неоценимую пользу практикующим пастырям и духовникам, поскольку она возвращает в церковный обиход глубокое понимание исторического генезиса многих обрядов, очищая пастырскую практику от позднейших мифологем и помогая лучше понять психологию верующего человека. Студенты богословских вузов и светских гуманитарных факультетов (культурологи, историки, религиоведы, антропологи) получат в руки выверенный методологический инструментарий для работы с древнерусскими текстами и визуальными источниками, обучаясь видеть за строками житий и челобитных реальные социальные и ментальные процессы. Наконец, книга будет крайне полезна мирянам, ищущим интеллектуальных ответов на сложные вопросы церковной истории, помогая им преодолеть поверхностный, сугубо искусствоведческий взгляд на икону и храм, открывая их подлинное литургическое и антропологическое измерение.

Представляя взвешенный критический анализ рецензируемого труда, необходимо в первую очередь отметить его неоспоримые сильные стороны и высокую научную ценность. К безусловным достоинствам книги относится ее смелый методологический поворот к вернакулярному религиозному опыту, что позволяет автору уйти от упрощенных советских схем «классового» или «двоеверного» разделения культуры, показав ментальное единство средневекового общества, где и царь, и последний крестьянин оперировали общими категориями греха, спасения и дарообмена. Антонов демонстрирует блестящее владение текстологическим материалом, виртуозно привлекая редкие редакции апокрифов, исповедальные вопросники и вкладные книги, что позволяет ему услышать живые, порой парадоксальные голоса эпохи. Визуальная составляющая исследования, основанная на глубоком семиотическом анализе древнерусской иконографии (змей мытарств, Лицевые Апокалипсисы, специфика ктиторского портрета), превращает пособие в уникальный путеводитель по средневековому христианскому искусству, возвращая образу его первоначальный литургический контекст.

Вместе с тем, высказывая конструктивную критику, следует указать на некоторые слабые места аргументации и вопросы, которые автор обошел стороной или раскрыл недостаточно убедительно с академической богословской точки зрения. Так, декларируя полный отказ от жестких категорий «элитарного» и «народного» христианства, Антонов временами сам впадает в чрезмерное обобщение, нивелируя реальные богословские дискуссии, происходившие внутри образованной монастырской элиты. Например, полемика между нестяжателями (последователями Нила Сорского) и иосифлянами по поводу монастырского землевладения и социальной роли Церкви затронута лишь вскользь, хотя именно в этой точке происходил глубочайший излом русской экклезиологии и «экономики спасения», определивший судьбу Раскола XVII века. Также автору не всегда удается удержать баланс в разборе антилатинской полемики: сосредоточившись на «богословии опресноков», книга оставляет без глубокого догматического анализа рецепцию тринитарного спора о Филиокве на Руси, что несколько упрощает картину межконфессиональных отношений. Кроме того, резкая критика автором западной схоластики и протестантских влияний в синодальный период (при Петре I) выглядит излишне публицистичной и требует более взвешенной теологической оценки, учитывающей, что латинское и киевское академическое богословие XVII–XVIII веков не просто «разрушало» традицию, но и принесло с собой необходимый категориальный аппарат для систематического богословского образования в России.

В заключение следует констатировать, что учебное пособие Д. И. Антонова является фундаментальным, глубоким монолитным исследованием, написанным на высочайшем академическом уровне. Книга убедительно доказывает, что религиозная культура русского Средневековья не была мертвым набором предписаний, а являлась живой, динамичной и христоцентричной системой, структурировавшей всю земную жизнь человека в перспективе вечности. Написанный прекрасным академическим языком, этот труд, несомненно, станет классическим пособием для многих поколений гуманитариев и богословов, помогая им видеть за строгими ликами икон и древними строками рукописей живое, трепетное сердце верующего человека христианского Средневековья.