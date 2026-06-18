Обзор книги Джека Коттрелла "Что Библия говорит о Боге-Творце"

Фундаментальный труд Джека Коттрелла, представленный в первой книге его масштабной богословской трилогии, открывает перед читателем глубочайшую панораму академического исследования природы Бога и Его первостепенного деяния — сотворения мира. Основополагающий тезис автора заключается в том, что доктрина о Боге лежит в самом фундаменте всего религиозного мышления, являясь абсолютной отправной точкой, альфой и омегой любого систематического богословия. То, как человек или культура мыслит Бога, неизбежно формирует всю последующую систему верований, моральных координат и экзистенциальных смыслов. Коттрелл справедливо отмечает, что вечная жизнь, согласно библейскому откровению, находится в прямой зависимости от познания единого истинного Бога, что требует не просто интеллектуального согласия, но экзистенциального и личностного погружения в изучение Его атрибутов. Подлинное поклонение, угодное Творцу, не может базироваться на субъективной искренности или невежественном энтузиазме, как предполагал Серен Кьеркегор, утверждавший, что пылкое поклонение идолу превосходит холодное поклонение истинному Богу. Напротив, автор настаивает, что поклонение «в духе и истине» категорически требует верного объективного знания о природе Божества, без которого любая религиозная практика неумолимо скатывается в идолопоклонство. Более того, сама христианская этика и нравственность зависят от этого знания, поскольку праведное поведение есть не что иное, как подражание характеру Бога, по образу Которого сотворен человек. Апеллируя к наследию ранней церкви, в частности к Первому посланию Климента Римского, автор показывает, что историческое христианство всегда связывало призыв к святости и добрым делам с необходимостью подражать Самому Творцу, Который радуется Своим совершенным делам. Таким образом, изучение собственно теологии (theology proper) предстает не как сухая схоластическая дисциплина, а как витальная необходимость для сохранения подлинной веры и благочестия.

Необходимость такого глубокого погружения в доктрину о Боге становится особенно острой в свете того беспрецедентного богословского вакуума, который характеризует современную западную культуру. Коттрелл мастерски анализирует текущий духовный климат, в котором христианскому мировоззрению брошен радикальный вызов со стороны агрессивного секуляризма и антисупернатурализма. Этот вызов находит свое наиболее концентрированное выражение в светском гуманизме, манифесты которого прямо объявляют вселенную самосущей, несотворенной и исключают всякую божественную цель для человечества. Гуманистическое мышление, подпитываемое эволюционизмом и сциентизмом, настойчиво маргинализирует веру в сверхъестественное, утверждая устарелость традиционного теизма и предлагая человеку спасать себя исключительно собственными силами. Параллельно с открытым атеизмом автор выявляет более тонкие формы подмены понятий, когда термином «Бог» начинают обозначать либо идеализированный потенциал человеческого блага, как это делает Гарднер Уильямс, либо сам физический космос с его математической гармонией, как это было свойственно мировоззрению Альберта Эйнштейна. Иллюстрируя масштаб секуляризации сознания, Коттрелл обращает внимание на феномен научной фантастики, которая, формируя мировоззрение миллионов, систематически заменяет трансцендентного Творца могущественными, но совершенно естественными инопланетными сверхсуществами. В рамках этой парадигмы природа признается абсолютом, и, как метко цитирует автор гуманистический манифест: «Природа в действительности может быть шире и глубже, чем нам известно сегодня, однако, любое новое открытие лишь увеличит наши знания о естественном». Угроза истинному богопознанию исходит также от растущего религиозного плюрализма и популяризации восточных пантеистических культов, которые внедряют в западное сознание монистические концепции божества, радикально отличные от Бога Библии. Наконец, кризис усугубляется тотальным невежеством внутри самих христианских деноминаций, где истинное знание атрибутов Бога подменяется примитивными карикатурами или сантиментальными образами «небесного дедушки», что ведет к формированию поверхностного «богословия опыта», ориентированного на человеческие эмоции, а не на объективную истину Творца.

Этот культурный и религиозный кризис имеет глубокие интеллектуальные корни, которые Коттрелл с академической педантичностью прослеживает до философии Иммануила Канта и последующего отторжения метафизики в современном богословии. Кантианский гносеологический запрет на познание ноуменального мира («вещи в себе») создал непреодолимую пропасть между человеческим разумом и божественной реальностью, утвердив парадигму, согласно которой объективное знание о сущности Бога в принципе невозможно. Поддавшись этому философскому давлению, многие влиятельные теологи девятнадцатого и двадцатого веков, начиная с Фридриха Шлейермахера и Альбрехта Ритчла, пошли по пути деонтологизации богословия. Автор демонстрирует, как эта антиметафизическая тенденция достигла своего апогея в трудах Эмиля Бруннера, отвергнувшего саму идею Бога как Существа, и Нельса Ферра, радикально заявившего, что Бог «буквально есть ничто» и не может определяться в терминах бытия. На смену онтологии пришла герменевтика истории, вдохновленная экзистенциализмом Мартина Хайдеггера, где Бог перестал быть вечной Сущностью и превратился в чистый акт, событие или экзистенциальную встречу. Оскар Кулльманн и другие представители богословия истории спасения стали утверждать, что Библия якобы говорит исключительно о деятельности Бога, но не о Его бытии, превращая тем самым Творца из статического существительного в динамический глагол. Эта тенденция часто маскируется под искусственно сконструированное противопоставление так называемого «еврейского» (динамического, исторического) и «греческого» (статического, метафизического) способов мышления. Коттрелл, опираясь на труды Джеймса Барра и других исследователей, убедительно развенчивает этот миф, доказывая, что библейские авторы не испытывали страха перед онтологическими категориями и свободно рассуждали о природе Бога. Отказ от метафизики породил целый спектр деструктивных богословских систем: от политического богословия освобождения Хосе Миранды, где трансцендентный Бог редуцируется до социального призыва к справедливости в устах бедных, до богословия отношений и крайнего субъективизма, где библейские исторические факты, такие как сотворение или воскресение, теряют свою объективную значимость в угоду внутреннему психологическому комфорту верующего.

В противовес этой капитуляции перед светской философией, автор выстраивает мощную защиту классического метафизического богословия, основанного на непререкаемом авторитете словесного откровения Библии. Если Бог действительно коммуницирует с человечеством через рациональное вербальное откровение, то мы имеем полное право и даже обязанность формулировать объективные утверждения о Его сущности. В этом контексте Коттрелл глубоко анализирует взаимосвязь между Богом, Его сущностью и Его атрибутами, подчеркивая, что это не разрозненные элементы, а абсолютное единство. Бог не просто обладает атрибутами, Он сам является Своей сущностью, и каждый атрибут неотделим от Его природы. В отличие от тварных существ, у которых можно отделить случайные признаки от сущностных характеристик, в Боге нет акциденций; Его бытие всецело и необходимо тождественно Его совершенствам. Коттрелл пишет, что «Каждый атрибут Бога связан таким образом с божественной сущностью. Естество Бога в целом необходимо обладает качеством, описываемым каждым атрибутом». Рассматривая сложную доктрину божественной простоты, автор мастерски избегает двух опасных богословских крайностей. С одной стороны, он отвергает платоническую и неоплатоническую концепцию абсолютно бескачественного Единого, заимствованную Плотином и некритично воспринятую некоторыми Отцами Церкви и средневековыми схоластами, поскольку такой взгляд делает атрибуты Бога иллюзорными проекциями человеческого разума и ведет к полному агностицизму. С другой стороны, автор исключает представление о Боге как о существе, состоящем из различных пространственных или субстанциональных частей. Библейское понимание простоты означает, что вся полнота Божества нераздельно присутствует в каждом Его проявлении: Бог во всей полноте есть любовь, и во всей полноте есть справедливость. Эта онтологическая неделимость является ключом к пониманию боговоплощения, при котором Логос не мог отказаться от Своих сущностных атрибутов (так называемое ошибочное понимание кенозиса), поскольку в противном случае Он перестал бы быть Богом.

Методологической особенностью данного труда является решение автора рассматривать атрибуты Бога не в виде изолированного абстрактного каталога, а через призму Его великих исторических деяний: сотворения, промысла и искупления. Именно в акте сотворения Творец первично и наиболее фундаментально открывает Себя миру, устанавливая непреодолимое онтологическое различие между несотворенным Бытием и тварной реальностью. Чтобы высветить абсолютную уникальность христианской концепции сотворения, Коттрелл проводит блестящий сравнительный анализ языческих космологий, классифицируя их на дуалистические и монистические системы. Метафизический дуализм, представляющий собой веру в существование двух извечных, независимых начал (например, Бога и материи, света и тьмы), прослеживается от первобытных мифов индейцев апачи и маори до сложных религиозных систем Древнего Вавилона и Греции. В вавилонском эпосе «Энума Элиш» сотворение предстает как результат кровавой космической битвы, где бог Мардук создает упорядоченный мир из расчлененного трупа поверженного чудовища хаоса Тиамат. В греческой философии дуализм кристаллизуется в «Тимее» Платона, где Демиург не является истинным творцом, а лишь космическим архитектором, придающим форму вечно существующей, хаотичной материи в соответствии с вечными идеальными формами. Своего апогея эта философия достигает в радикальном дуализме гностицизма и манихейства, где абсолютное добро (Свет) ведет бесконечную борьбу с абсолютным злом (Тьмой или Материей), а материальный мир рассматривается как трагическая ошибка или демоническая тюрьма для божественных душ. Это мировоззрение, пережив века, проникло в средневековые секты павликиан, богомилов и катаров, которые по ошибке иногда превозносятся современными протестантами как ранние реформаторы, несмотря на их откровенно еретическую онтологию.

Богословские последствия дуализма катастрофичны для христианского мировоззрения. Прежде всего, он уничтожает суверенитет и всемогущество Бога, Который перестает быть абсолютным Владыкой и превращается в конечное существо, ограниченное равносильным и вечным противоборствующим началом. В такой системе невозможно гарантировать окончательную победу добра над злом, поскольку зло имеет независимый и неуничтожимый онтологический статус. Дуализм также радикально принижает материальную вселенную, нарушая библейское утверждение о том, что творение «весьма хорошо». Объявление материи синонимом зла снимает с человека моральную ответственность за грех, переводя его из категории свободного нравственного выбора в категорию метафизической неизбежности. Более того, дуализм разрушает христианскую антропологию, превращая человека в неестественный гибрид божественного духа и демонического тела, а библейская надежда на телесное воскресение заменяется стремлением к полному избавлению от материальной оболочки. Наконец, дуалистическая парадигма фатально искажает христологию: поскольку Бог не может соединиться с «грязной» материей, отрицается реальность Боговоплощения. Это порождает ереси докетизма, утверждающего, что тело Христа было лишь иллюзорным призраком, и адопционизма, согласно которому божественный дух лишь временно обитал в простом человеке Иисусе. В области этики презрение к телу приводило дуалистов либо к безудержному антиномианизму, либо к суровому небиблейскому аскетизму, запрещавшему брак и деторождение.

Не менее разрушительной альтернативой библейскому сотворению выступает метафизический монизм — учение о том, что вся реальность в конечном счете сводится к одной-единственной субстанции. Коттрелл анализирует две его ипостаси: материализм и пантеизм. Материализм, зародившийся в трудах досократиков (Фалеса, Анаксимандра, Демокрита) и достигший своей логической кульминации в диалектическом материализме Карла Маркса, признает единственной вечной реальностью исключительно физическую материю. В этой системе места для Творца просто не остается; божество либо полностью отрицается, либо редуцируется до материальных процессов. Пантеизм, напротив, заявляет, что единственной истинной реальностью является Бог. В имманентном пантеизме Бенедикта Спинозы Бог тождественен вселенной, что, по меткому выражению критиков, делает такое мировоззрение лишь «вежливым атеизмом», увольняющим Господа за ненадобностью. В трансцендентном пантеизме (или неоплатоническом эманационизме) мир бессознательно и по необходимости истекает из божественной сущности, как лучи из солнца. В философии индуизма, особенно в недифференцированном монизме (Адвайта Веданта) философа Шанкары, материальный мир и индивидуальные человеческие души вообще лишаются реального онтологического бытия, объявляясь иллюзией (майей), тогда как единственной подлинной реальностью признается безличный Брахман. Подобные идеи активно транслируются сегодня восточными культами и гуру, такими как Бхагван Шри Раджниш, чьи слова Коттрелл приводит в качестве яркой иллюстрации: «Бог не творец; Бог — само бытие». Последствия монизма также губительны: он уничтожает личностного, трансцендентного Бога, лишает всякого смысла акт сотворения, заменяя его либо вечной материей, либо эманацией. В монизме парадоксальным образом материя одновременно абсолютизируется (становясь божеством) и обесценивается (превращаясь в иллюзию). Истинное поклонение Личностному Творцу становится абсурдным, уступая место мистическим практикам растворения в безличном Абсолюте.

На фоне этого мрачного пейзажа языческих заблуждений христианская догматика возвышается как непреложная истина, зиждущаяся на доктрине сотворения из ничего (creatio ex nihilo). Коттрелл категорически выступает против современных редукционистских тенденций в богословии, которые, капитулируя перед эволюционными и натуралистическими парадигмами, пытаются оторвать концепцию сотворения от исторического факта происхождения вселенной во времени. Представители неоортодоксии и экзистенциализма, такие как Эмиль Бруннер, Густаф Аулен и Лендон Гилки, утверждают, что доктрина сотворения — это не научное или космологическое описание начала мира, а лишь экзистенциальное утверждение о постоянной зависимости человека от Бога. Коттрелл блестяще разоблачает логическую несостоятельность такого разделения: зависимость творения от Творца обусловлена именно тем неоспоримым фактом, что вселенная обязана Богу самим своим происхождением. Утверждать о наличии зависимости, отрицая при этом происхождение, значит говорить о следствии без объективной причины. Автор проводит тщательный экзегетический анализ Писания, доказывая, что библейский текст настаивает на абсолютном временном начале космоса. Древнееврейский глагол «bara», использованный в Бытие 1:1, хотя и не содержит в себе морфологически концепции «из ничего», всегда применяется исключительно к божественной деятельности и подчеркивает беспрецедентную новизну совершаемого действия, не зависящего от предшествующих материалов. В сочетании с фразой «В начале» этот текст наносит сокрушительный удар по всем формам язычества: он ниспровергает атеизм, признавая Бога; разрушает политеизм, постулируя одного Творца; отвергает материализм, утверждая начало материи; и поражает пантеизм, констатируя, что Бог существовал прежде всех вещей. Новозаветные свидетельства еще более красноречивы. Евангелие от Иоанна (1:3) использует глагол «ginomai» (начинать быть, обретать бытие), подчеркивая, что вселенная возникла из небытия через созидательное Слово Логоса. Автор Послания к Евреям (11:3) подтверждает, что видимый мир не был сделан из феноменальных, ранее существовавших вещей, а Послание к Римлянам (4:17) выводит классическую формулу Божьего всемогущества, называющего «несуществующее как существующее». Опираясь на труды Отцов Церкви — Ирмы, Афинагора, Феофила Антиохийского, Тертуллиана, Иринея, Афанасия и Августина, Коттрелл убедительно доказывает, что доктрина creatio ex nihilo не была поздним философским нововведением, но изначально составляла неотъемлемое ядро ортодоксальной веры, четко отделяя Творца от творения и исключая любые формы формирования из хаоса или пантеистической эманации.

Особое внимание в исследовании уделяется природе самого творческого акта как выражению абсолютной, ничем не детерминированной свободы Бога. В отличие от пантеистических божеств, чья природа вынуждает их вечно и бессознательно источать из себя миры, библейский Бог творит по Своему свободному, суверенному изволению. Коттрелл жестко полемизирует с популярными в христианской среде романтизированными представлениями, которые объясняют акт сотворения неким онтологическим недостатком в Самом Боге. Авторы вроде К. С. Лаветта рисуют антропоморфную картину бесконечно одинокого, изголодавшегося по общению Бога, Который отчаянно нуждался в объекте для Своей любви и потому был вынужден создать человека. Такая теология категорически отвергается как несостоятельная, поскольку она умаляет Божью самодостаточность. Триединый Бог (Отец, Сын и Святой Дух) до сотворения мира пребывал в абсолютной полноте межличностных отношений, совершенной радости и взаимной любви, не испытывая никакой нужды ни во вселенной, ни в человеке. Следовательно, сотворение было абсолютно свободным выбором, продиктованным не нуждой, а изволением Его державной воли. Задаваясь вопросом о конечной цели этого свободного акта, Коттрелл формулирует двоякий ответ, выстраивая четкую богословскую иерархию. Во-первых, и это является вторичной, подчиненной целью, Бог творил ради излияния Своей безграничной благости. Он создал сложнейший физический космос, землю с ее ресурсами, флорой и фауной как щедрый дар для человека, увенчав это творение созданием личностных существ, способных наслаждаться дарами и вступать в общение с Самим Даятелем. Однако высшей, абсолютной и главенствующей целью сотворения была слава Самого Бога. Библия многократно и недвусмысленно утверждает, что все сущее сотворено Богом, Им и исключительно для Него (Рим. 11:36). Творец создал вселенную, чтобы внешне проявить Свои невыразимые совершенства и, в свою очередь, принять от разумных, моральных созданий заслуженную хвалу, честь и поклонение, как об этом гласит книга Откровения: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Бог испытывает радость и глубокое эстетическое удовлетворение от созерцания Своих дел, и Его высший замысел достигает своего апогея, когда творения, наделенные свободой воли, осознанно отражают Его величие и посвящают свое существование Его прославлению.

Данный богословский труд представляет собой мощнейший интеллектуальный ресурс, адресованный широкой аудитории, стремящейся к ортодоксальному пониманию христианских истин. В первую очередь он окажет неоценимую пользу пастырям и студентам богословия, которым необходимо твердое догматическое основание в условиях агрессивной секуляризации и теологического релятивизма. Тщательный философско-исторический разбор языческих космологий вооружит апологетов надежным инструментарием для ведения полемики с представителями неоязыческих культов, материалистами и адептами пантеистического мистицизма. Интеллектуально ищущие миряне найдут здесь глубокое, но доступное объяснение того, почему фундаментальные истины о Боге Творце определяют не только абстрактное богословие, но и практическую мораль, отношение к материальному миру и личное богопоклонение. Безусловными и мощнейшими сильными сторонами данного труда являются его бескомпромиссная верность библейскому тексту, строгая логическая последовательность и смелая критика разрушительных течений современной теологии, в частности, богословия процесса и исторического редукционизма. Автор не прячется за туманными формулировками, а с пророческой ясностью называет вещи своими именами, обнажая атеистическую суть имманентного пантеизма и еретическую природу дуалистических систем. Глубокий экзегетический анализ концепции creatio ex nihilo и защита божественной самодостаточности от сентиментальных искажений возвращают читателя к величию классического теизма. В рамках конструктивной критики можно отметить, что авторская систематизация атрибутов Бога исключительно через призму Его деяний (сотворение, промысел, искупление), хотя и является блестящим педагогическим ходом, может вызывать определенные трудности при поиске комплексного описания того или иного качества, рассредоточенного по разным томам исследования. Кроме того, в своем обоснованном рвении разоблачить антибиблейскую сущность восточного пантеизма, автор временами может казаться несколько категоричным в генерализации всех философских школ индуизма под эгидой монизма, не оставляя пространства для более тонких плюралистических нюансов внутри самой индийской традиции, на что обратили бы внимание специалисты в области сравнительного религиоведения. Тем не менее, эти методологические особенности ни в коей мере не умаляют колоссальной ценности книги. Это монументальное академическое исследование, которое убедительно доказывает, что доктрина о Боге Творце — это не пережиток античной метафизики, а бьющееся сердце христианской веры, без которого невозможно ни подлинное понимание вселенной, ни спасительное познание Самого Господа.