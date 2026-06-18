Обзор книги Джека Коттрелла «Что Библия говорит о Боге Вседержителе»

Книга Джека Коттрелла «Что Библия говорит о Боге Вседержителе» представляет собой второй том его трилогии о Боге и Его делах и занимает в этом замысле принципиально важное срединное место: после размышления о Боге как Творце и перед раскрытием Бога как Искупителя автор обращается к вопросу о том, как Бог относится к уже существующему миру, как Он сохраняет, направляет, судит, терпит, допускает, ограничивает и ведет историю к Своей цели. Уже это расположение темы показывает, что Коттрелл не рассматривает провидение как второстепенную доктрину, приложенную к систематическому богословию из благочестивой привычки. Для него провидение является необходимым продолжением учения о творении: если Бог только создал мир, но не поддерживает его, не участвует в его развитии и не направляет его к цели, то христианское исповедание Творца оказывается неполным. Автор сознательно вступает в одну из самых трудных областей христианской мысли, где неизбежно пересекаются экзегетика, метафизика, антропология, учение о грехе, молитве, чуде, предопределении и проблеме зла. Главный богословский вызов, на который отвечает книга, можно сформулировать так: каким образом Бог может быть истинным верховным Владыкой мира, не превращая творение в механически запрограммированную систему и не уничтожая реальность человеческой свободы и нравственной ответственности?

Исторически труд Коттрелла находится внутри широкой протестантской дискуссии о суверенитете Бога, предопределении и свободе воли, но его тональность нельзя свести ни к простой антикальвинистской полемике, ни к апологетике арминианства в узком смысле. Автор стремится построить цельную библейскую модель провидения, которая была бы альтернативой как деизму, так и пантеизму, как натуралистическому индетерминизму, так и теистическому детерминизму. Его основной метод аргументации состоит в последовательном сопоставлении библейского свидетельства с философскими и богословскими моделями, которые, по его убеждению, либо умаляют Божье владычество, либо делают Бога непосредственной причиной греха. В этом отношении книга имеет не только догматический, но и полемический характер. Коттрелл постоянно стремится удержать два утверждения, которые часто кажутся несовместимыми: Бог действительно правит миром, но Его правление не означает, что каждое действие свободного существа заранее безусловно определено божественным декретом.

Первая глава задает понятийный фундамент всей книги. Коттрелл начинает с различения сотворения и провидения: сотворение относится к происхождению мира, тогда как провидение относится к его истории. Важное наблюдение автора состоит в том, что сама терминология провидения редко встречается в Новом Завете применительно к Богу, но идея провидения, по его словам, присутствует практически повсюду. Поэтому доктрина не может быть построена на узком словоупотреблении; она должна быть выведена из целостного библейского свидетельства о Боге, действующем в мире. В этой главе автор приводит широкий спектр исторических определений провидения — от Лютера и реформатских исповеданий до Ходжа, Беркхофа, Барта и других богословов — и показывает, что почти все они вращаются вокруг двух ключевых понятий: сохранения и управления. Его собственное определение, по сути, сводится к тому, что провидение есть продолжающееся Божье действие, направленное на сохранение всего творения и управление им ради исполнения Божьего предвечного намерения и славы Его имени. Уже здесь становится заметна характерная особенность книги: Коттрелл не довольствуется абстрактной формулой суверенитета, а спрашивает, каким образом этот суверенитет действует, каковы его границы, средства и цели. Очень выразительно звучит его краткое утверждение о христианском Боге как о «Боге, Который действует»: эта формула передает не только доктрину, но и религиозное настроение всей книги.

Вторая глава рассматривает альтернативы библейскому провидению. Коттрелл группирует их вокруг трех моделей: индетерминизма, самодетерминизма и детерминизма. Индетерминизм он связывает с представлением о мире как о сфере случайности, где события не имеют высшего личностного управления. Самодетерминизм для него особенно важен в форме деизма: Бог может быть признан Творцом, но затем фактически удаляется из живой истории мира. Детерминизм, напротив, сохраняет активность Бога, но, по мнению автора, делает это слишком дорогой ценой: он превращает все события, включая грех, в безусловно предопределенные действия. Наиболее острой частью этой главы является критика теистического детерминизма. Коттрелл считает, что если Бог в одном и том же смысле является причиной всего происходящего, то различие между добром и злом оказывается богословски неустойчивым. Именно здесь проявляется его главная тревога: защита Божьего суверенитета не должна приводить к моральному затемнению Божьей святости. Автор стремится показать, что библейское провидение уникально тем, что оно отказывается как от безличного случая, так и от абсолютной причинной необходимости, в которой тварные решения теряют подлинный смысл.

Третья глава посвящена общему провидению. Здесь Коттрелл рассматривает Божье поддержание природы, природные процессы и законы природы. Его позиция тоньше, чем простое противопоставление «Бог действует» и «законы природы действуют». Законы природы для него не являются независимой от Бога системой, но и не являются иллюзией, за которой Бог непосредственно совершает каждое событие так, будто тварный порядок не обладает собственной устойчивостью. Бог создал мир с реальной структурой, относительной самостоятельностью и закономерностью. Эта относительная независимость, однако, не означает деистического удаления Бога: Бог сохраняет мир, поддерживает его бытие, допускает действие природных закономерностей и остается свободным вмешаться. Поэтому Коттрелл отвергает как натуралистическую самодостаточность природы, так и детерминистическое растворение природы в непосредственных актах Божьей воли. В этой главе особенно важна его мысль о том, что в строгом богословском смысле не существует «слепой удачи». Даже если событие может быть случайным относительно природного процесса, оно не находится вне Божьего знания, допущения и власти.

Четвертая глава переводит разговор от общего провидения к особому. Автор анализирует Божьи намерения для мира, Израиля и верующих. Здесь Коттрелл показывает, что Бог не просто сохраняет космос как целое, но действует в истории ради конкретных заветных и искупительных целей. Особое внимание уделяется избранию Израиля, через которое Божье провидение приобретает исторически определенную форму. Бог действует не абстрактно, а через народ, обещания, суды, избавления, верность и дисциплину. Однако Коттрелл не делает из этого вывода, что всякое событие в истории Израиля или в жизни верующего должно быть истолковано как непосредственное и однозначно читаемое проявление особой Божьей воли. Напротив, он осторожен в вопросе распознавания провидения. Важная пастырская сила этой главы состоит в том, что автор соединяет уверенность в Божьем действии с трезвым отказом от самонадеянного толкования всех обстоятельств. Бог действует, но человек не всегда имеет пророческий ключ к смыслу этого действия.

Пятая глава является одной из центральных и наиболее полемически насыщенных в книге. Она посвящена отношению особого провидения и свободы воли. Коттрелл последовательно рассматривает библейские свидетельства, затем детерминистское решение и альтернативу детерминизму. Его цель состоит в том, чтобы показать: Бог может осуществлять Свои особые намерения, не уничтожая реальности свободного выбора. Автор признает, что Писание говорит о Божьем управлении человеческими действиями, но отказывается понимать это управление как безусловное причинное предопределение каждого человеческого решения. Особенно важна его критика аргумента, согласно которому всякая неопределенность человеческого выбора якобы ограничивает Бога. Для Коттрелла Бог не становится менее суверенным оттого, что Он способен править миром свободных существ. Напротив, более высокая форма владычества состоит не в механическом контроле, а в мудром, всемогущем и личностном управлении, которое способно достигать Божьих целей через реальные решения людей. Эта глава убедительна там, где она показывает нравственную цену строгого детерминизма, но вызывает вопросы там, где необходимо более подробно объяснить, как именно Божье безошибочное знание будущего соотносится с открытостью свободного выбора.

Шестая глава рассматривает чудеса. Коттрелл начинает с терминологии и цели чудес, а затем обсуждает их отношение к законам природы и провидению. Его подход можно назвать умеренно классическим: чудо не является нарушением природы в том смысле, будто природа автономна и Бог вторгается в чужую сферу; чудо есть особое действие Бога в мире, который и так постоянно зависит от Него. Законы природы описывают обычный порядок Божьего управления, но не исчерпывают Божью свободу. Поэтому чудеса не должны рассматриваться как произвольные демонстрации силы. Они имеют богословскую цель: подтверждают откровение, указывают на Божье царственное присутствие, служат знамениями Его спасительных намерений. В этом отношении глава о чудесах органично встроена в общую логику книги. Чудо не противопоставлено провидению, а является особой формой провиденциального действия.

Седьмая глава посвящена Богу как Верховному Владыке. Здесь автор переходит от описания Божьих действий к рассмотрению Божьих качеств, делающих эти действия возможными и достойными доверия. Он говорит о сущности владычества, его атрибутах и близости. Важнейшая мысль главы состоит в том, что Божий суверенитет нельзя понимать только как власть. Если отделить власть от мудрости, благости, святости и близости Бога, получится не библейский Отец и Господь, а метафизический Абсолют, перед которым можно трепетать, но которому трудно доверять. Коттрелл стремится показать, что Бог правит не как деспотическая сила, а как личный, мудрый, благой и святой Владыка. Его владычество не уничтожает тварное бытие, а делает его возможным; не подавляет историю, а ведет ее; не отменяет ответственность, а помещает ее внутрь Божьего морального порядка.

Восьмая глава анализирует волю Божью. Автор задает вопрос, является ли все происходящее волей Божьей, есть ли у Бога особая воля для жизни каждой отдельной личности и можно ли распознавать действия провидения. Здесь Коттрелл вводит важное различение между тем, что Бог намеренно желает, и тем, что Он допускает. Это различение необходимо ему для защиты Божьей благости: не все, что происходит, выражает Божье нравственное одобрение. Бог может допустить зло, не будучи его автором. В то же время допущение не означает бессилия: Бог допускает только то, что находится внутри Его общего контроля и может быть обращено к Его цели. Особенно пастырски значимым является рассуждение о личном водительстве. Коттрелл осторожен по отношению к популярной идее, будто у Бога есть детальный скрытый план для каждого частного решения, который христианин обязан разгадать. Он призывает искать открытую Божью волю в Писании, мудрости, нравственном послушании и доверии, а не превращать христианскую жизнь в тревожное чтение знаков.

Девятая глава посвящена предопределению. Коттрелл различает предопределение к служению и предопределение к спасению, а затем связывает этот вопрос с сущностью Бога. Он отвергает безусловное индивидуальное избрание в детерминистском смысле и защищает условное предопределение, связанное с верой и пребыванием во Христе. Его подход стремится сохранить библейскую серьезность избрания и одновременно избежать вывода, что Бог от вечности безусловно предназначил одних людей к спасению, а других оставил без реальной возможности спасения. Наиболее сильная часть главы — пастырское следствие этой доктрины. Коттрелл утверждает, что условное избрание может быть источником подлинного утешения, потому что условия принадлежности к избранным не скрыты в непостижимом тайном совете, а открыты Богом в Евангелии. Верующий может искать уверенность не в попытке заглянуть в вечный декрет, а в доверии Христу и продолжении веры. Здесь звучит одна из самых характерных мыслей автора: библейская доктрина предопределения должна не парализовать совесть, а укреплять веру и побуждать к благодарному послушанию.

Десятая глава рассматривает молитву. Коттрелл показывает молитву как ответ на провидение и провидение как ответ на молитву. Если Бог не действует в мире, молитва становится религиозной медитацией без реального адресата; если же Бог детерминистически предопределил все так, что человеческое прошение не имеет подлинного значения, молитва также теряет свою драматическую серьезность. Автор стремится удержать библейскую мысль: Бог действительно отвечает на молитвы, и эти ответы являются частью Его провидения. В то же время молитва не является механизмом управления Богом. Коттрелл ясно говорит, что «молитва — это не заменитель реальности». Бог не отменяет через молитву весь порядок свободы, ответственности, последствий и мудрого промысла. Верующий приносит Богу желания сердца, но оставляет за Богом право отвечать согласно более широкой мудрости, которую человек не видит. Эта глава, пожалуй, одна из самых практически ценных в книге: она защищает молитву от двух крайностей — магического ожидания автоматического результата и рационалистического скепсиса, который заранее не допускает Божьего ответа.

Одиннадцатая глава обращается к проблеме зла. Здесь весь предыдущий материал проходит через самый трудный экзамен. Если Бог благ, всемогущ и мудр, почему существует зло? Коттрелл рассматривает некоторые неприемлемые ответы и затем предлагает защиту, основанную на свободе воли. Он считает, что моральное зло связано с реальной свободой тварных личностей, а не с Божьим причинным предопределением греха. Бог допускает зло, потому что мир свободных существ имеет ценность, невозможную в мире автоматов. При этом автор не сводит проблему зла к абстрактной философской схеме. Он понимает, что страдание требует не только логического ответа, но и доверия к Божьей благости. В этой главе Коттрелл особенно убедителен в критике тех моделей, которые ради суверенитета делают Бога причиной греха. Однако его собственная теодицея, как и всякая защита свободы воли, оставляет открытыми вопросы о природном зле, масштабах страдания и тайне Божьего допущения. Автор честно признает, что окончательное понимание многих событий остается за пределами нынешнего человеческого знания.

Двенадцатая глава завершает книгу размышлением о практическом ответе на провидение. Коттрелл выделяет поклонение, свободу и доверие как главные формы такого ответа. Если Бог действительно сохраняет и направляет мир, человек должен поклоняться Ему не только как далекому Создателю, но как живому Вседержителю. Если Бог правит не детерминистически, а так, что тварная свобода сохраняет реальность, человек должен принимать свою ответственность всерьез. Если Бог мудр и благ, даже когда Его пути скрыты, верующий призван доверять. Финальные страницы книги имеют выраженный духовно-назидательный характер: богословие провидения должно привести не к спекулятивному любопытству, а к мужеству, терпению и надежде. Особенно важна мысль, что уверенность в Божьем контроле не устраняет скорби, но дает основание не быть разрушенным ею.

Сильные стороны книги значительны. Прежде всего, Коттрелл обладает редкой способностью соединять систематическое мышление с пастырской чувствительностью. Он не пишет сухой трактат о метафизике причинности; его постоянно интересует, что та или иная доктрина делает с молитвой, уверенностью спасения, пониманием страдания, нравственной ответственностью и образом Бога в сознании верующего. Вторая сильная сторона — ясная структура. Книга движется от определения провидения к альтернативам, затем к общему и особенному провидению, далее к свободе, чудесам, владычеству, воле Божьей, предопределению, молитве, злу и практическому ответу. Это делает труд педагогически ценным: читатель постепенно входит в сложный комплекс вопросов, не теряя общей линии. Третья сильная сторона — решительная защита Божьей благости и святости. Коттрелл справедливо напоминает, что суверенитет Бога нельзя исповедовать так, чтобы Бог оказался автором греха в том же смысле, в каком человек является его исполнителем. Четвертая сильная сторона — критика религиозного фатализма. Автор показывает, что вера в провидение не должна порождать пассивность, отказ от ответственности или безразличие к средствам. Бог действует не вместо человека, а в мире, где человеческое действие имеет значение.

Особую пользу эта книга принесет пастырям и проповедникам, потому что почти каждый пастырский вопрос в конечном счете касается провидения: почему Бог допустил страдание, как молиться, как понимать неудачу, есть ли у Бога воля для моей жизни, можно ли быть уверенным в спасении, как говорить о предопределении, не разрушая благовестия. Студенты богословия получат из книги хорошую карту основных позиций и аргументов, особенно в споре между детерминизмом и свободой воли. Миряне, ищущие интеллектуально честных ответов, найдут здесь не упрощенную апологетику, а серьезную попытку говорить о Боге, свободе и зле без ухода в мистификацию. Специалисты по истории догматики, возможно, не найдут в книге исчерпывающего исторического исследования, но получат полезный пример евангельского систематического богословия, полемически настроенного против жесткого кальвинистского детерминизма и одновременно против модернистских ослаблений Божьего действия.

Тем не менее труд не свободен от слабых мест. Главная критическая претензия связана с тем, что Коттрелл иногда слишком быстро переходит от критики детерминизма к собственной модели, не всегда достаточно подробно объясняя метафизический механизм совместимости Божьего предузнания, особого провидения и либертарианской свободы. Он убедительно показывает нравственные трудности детерминизма, но читатель может захотеть более детального ответа на вопрос, как Бог безошибочно достигает конкретных целей в истории, если множество свободных решений не определены заранее. Вторая слабость состоит в том, что полемика с реформатской традицией временами выглядит несколько односторонней. Коттрелл хорошо знает оппонентов, но иногда представляет детерминистскую позицию в наиболее жесткой форме, тогда как внутри реформатского богословия существуют более тонкие различения первичных и вторичных причин, тайной и открытой воли, Божьего определения и человеческой ответственности. Эти различения не всегда решают проблему, но заслуживают более терпеливого анализа.

Третья область для критики — проблема природного зла. Свобода воли является сильным объяснением морального зла, но землетрясения, болезни, страдания детей, разрушительные процессы природы требуют более широкой космологической и эсхатологической теодицеи. Коттрелл касается этих вопросов в рамках общего провидения и проблемы зла, но его основной акцент все же лежит на свободе личных существ. Четвертая слабость — сравнительно ограниченное внимание к христологическому центру провидения. Поскольку том посвящен Богу как Вседержителю, автор сознательно отделяет эту тему от искупления, которому посвящен другой том. Однако в каноническом богословии Божье правление над миром раскрывается не только в творении и сохранении, но и в распятом и воскресшем Христе, Которому дана всякая власть на небе и на земле. Более сильная интеграция провидения с христологией могла бы сделать аргумент еще глубже.

Несмотря на эти замечания, книга Коттрелла остается серьезным и богословски плодотворным трудом. Ее ценность не только в том, что она отвечает на отдельные вопросы о предопределении, чудесах или молитве, но в том, что она возвращает читателя к целостному видению мира как творения, которое не оставлено Богом и не растворено в Боге, не подчинено слепой случайности и не превращено в бездушный механизм. Автор настойчиво напоминает: христианская вера исповедует Бога, Который действует, но действует мудро, свято, лично и благостно. Провидение в таком понимании становится не холодной доктриной контроля, а основанием поклонения, свободы и доверия. В мире, где одни люди боятся хаоса, другие ищут утешения в фатализме, а третьи пытаются читать каждое обстоятельство как прямой знак, книга Коттрелла предлагает более зрелый путь: признать реальность Божьего владычества, серьезность человеческой ответственности и тайну Божьей мудрости, которая превосходит наши схемы, но не противоречит Его открытой благости.