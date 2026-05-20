Обзор книги Джеймса Хиллмана «Исцеляющий вымысел»

Джеймс Хиллман в книге «Исцеляющий вымысел» ставит вопрос, который для богословского читателя звучит одновременно привлекательно и тревожно: «чего хочет душа?» Ответ автора формулируется как вызов модерной рациональности и клиническому позитивизму: душа нуждается не только в объяснении, диагнозе или технике, но в образе, рассказе, мифе, то есть в таком вымысле, который способен освободить ее из плена буквальности. Уже издательская аннотация точно схватывает нерв книги: «Душа жаждет вымысла, способного исцелить», а исцеление понимается как способность рассказать себе «более замечательную историю» вместо прежней системы верований, удерживающей душу «взаперти мучительной болезненной безысходности» . Для Хиллмана это не популярная метафора и не эстетическая игра, а принципиальный пересмотр самих оснований психотерапии. Он обращается к трем основателям глубинной психологии — Фрейду, Юнгу и Адлеру — не как к создателям законченных научных систем, а как к авторам мощных повествовательных миров. Его главная мысль состоит в том, что психология души всегда уже является поэтикой: человек страдает не только от фактов своей жизни, но от способа, которым эти факты связаны в историю; он болеет не только от травмы, но от застывшего сюжета; он исцеляется не тогда, когда получает «голую истину» о себе, а когда его жизнь становится способной войти в иной, более широкий, символически насыщенный и менее буквальный рассказ.

Исторический контекст книги связан с поздним этапом развития юнгианской традиции и с появлением архетипической психологии, одним из основателей которой был Хиллман. Эта школа сохраняет юнговское внимание к образу, мифу, сновидению и символу, но радикализирует его, отказываясь сводить психику к индивидуальной самореализации, адаптации или клинической норме. Хиллман — «юнгианский диссидент», как справедливо отмечает русское издание, потому что он не просто продолжает Юнга, но спорит с его наследием, смещая акцент с целостного Я на множественность образов, с терапевтического исправления на воображаемое углубление, с индивидуального спасения психики на признание ее мифологической, полифонической природы . Для богословского чтения это особенно важно: Хиллман пишет не как христианский мыслитель и не как церковный антрополог, но его книга постоянно вторгается в область, которую богословие не может считать внешней для себя, — в область души, образа, исповеди, рассказа, демонов и деймонов, исцеления, вины, памяти, неполноценности, общинности. Его метод аргументации строится не по модели систематического трактата, а по модели герменевтического чтения: он перечитывает Фрейда, Юнга и Адлера как авторов терапевтических вымыслов, вскрывая литературную, мифологическую и риторическую ткань их теорий.

Первая глава, посвященная Фрейду, задает основную рамку всей книги. Хиллман начинает с провокационного образа Фрейда-литератора. Его интересует не только то, что Фрейд писал хорошо, а то, что сам психоанализ возник как новый литературный жанр — жанр истории болезни. Хиллман цитирует знаменитое признание Фрейда из интервью Папини, где тот говорит: «Я ученый по необходимости, не по призванию. Я в действительности прирожденный художник», и признает, что его книги «в большей мере напоминают художественные произведения, чем научные труды по патологии» . Для Хиллмана это признание раскрывает глубинную природу психотерапии: терапевт не только наблюдает, классифицирует и лечит; он слушает, организует, переписывает и создает рассказ. История болезни оказывается не прозрачным отчетом о фактах, а поэтическим вымыслом, замаскированным медицинским языком. В этом смысле психоанализ, при всей своей претензии на научность, рождается из того же пространства, что роман, трагедия и миф.

Разбор фрейдовского случая Доры становится у Хиллмана примером того, как терапевтическая истина создается через сюжет. Он различает рассказ как последовательность событий и сюжет как объяснение причинной связи. Простое «что произошло?» превращается у Фрейда в «почему это произошло?», а ответом становится теория вытеснения, переноса, сопротивления и симптомообразования. Поэтому теория в психотерапии является не только научной гипотезой, но и сюжетом, который связывает разрозненные события жизни в осмысленную драму. Хиллман формулирует это предельно ясно: «в нашей литературе сюжетами служат наши теории» . Эта мысль чрезвычайно плодотворна для богословского анализа: всякая антропология, включая богословскую, тоже предлагает человеку сюжет. Христианство говорит о творении, грехопадении, искуплении, освящении и воскресении; секулярная терапия говорит о травме, вытеснении, комплексе, адаптации или самореализации. Вопрос не в том, есть ли у человека сюжет, а в том, какой сюжет получает власть над его душой.

Хиллман не ограничивается утверждением, что истории болезни похожи на литературу. Он идет дальше и показывает, что они являются вымыслами в нескольких смыслах: как невозможные к полной проверке рассказы о субъективных событиях, как воображаемые построения внутренних процессов и как философские фикции, находящиеся за пределами простой оппозиции истинного и ложного. Здесь появляется одна из ключевых фраз книги: «только буквальное понимание делает вымысел ложью» . Для Хиллмана ложь возникает не тогда, когда душа говорит образами, а тогда, когда образ принимается за голый факт, когда символ окаменевает в догму, когда диагноз становится судьбой. Именно поэтому он так резко критикует диагностическое мышление. Диагноз, по Хиллману, тоже является рассказом о пациенте, но рассказом карикатурным, сокращенным, властным, предназначенным не для самого пациента, а для профессионального сообщества. Его опасность в том, что человек начинает пересказывать свою жизнь языком диагноза, подчиняясь чужой клинической фантазии.

В этом месте рецензент-богослов обязан отметить как силу, так и риск книги. Сила Хиллмана состоит в разоблачении идола «чистой объективности» в разговоре о душе. Душа действительно не раскрывается исчерпывающе в протоколе, анкете, симптоматическом перечне или медицинской категории. В христианской традиции исповедь также никогда не была простым отчетом о фактах; она была духовным рассказом перед Богом, в котором факты жизни получают смысл в свете покаяния, благодати и надежды. Но риск Хиллмана в том, что его подозрение к буквальности может легко перейти в подозрение к истине как таковой. Богословие не может согласиться с тем, что исцеление состоит только в переходе от одного вымысла к другому, пусть более богатому и милостивому. Христианская вера знает силу образа и притчи, но она укореняет их в реальности Божьего действия. Евангельский рассказ исцеляет не потому, что он психологически плодотворнее других нарративов, а потому, что свидетельствует о действительном воплощении, кресте и воскресении Христа.

Срединные разделы первой главы развивают тему «истории души» и «истории болезни». Хиллман показывает, что терапия часто начинается там, где прежний жизненный рассказ распадается. Человек приходит к терапевту не просто с симптомом, а с потерей смысловой связи: «все потеряло смысл», «я потерял лучшие годы», «я не знаю, кто я». Терапевт в таком случае не только устраняет симптом, но входит в рассказ как новый соавтор. Хиллман говорит о «состязании бардов», где пациент и терапевт борются за форму повествования, в котором жизнь пациента будет понята. Удачная терапия, по его формуле, есть «сотрудничество вымыслов» и «пересмотр рассказа на основе более разумного, более имагинативного сюжета» . Здесь Хиллман достигает особой глубины: он показывает, что исцеление требует не только знания прошлого, но и освобождения прошлого от единственно возможной интерпретации. Прошлое нельзя отменить, но его можно перестать читать как приговор.

Вторая глава посвящена Юнгу и принципу «познай себя». Если Фрейд у Хиллмана предстает как создатель истории болезни, то Юнг — как мыслитель образов, деймонов и активного воображения. Хиллман помещает Юнга в длинную традицию самопознания, идущую от античности, неоплатонизма, гнозиса и религиозной работы с образами. Его интересует не популярное юнгианство, а тот момент, где самопознание перестает быть рациональной интроспекцией и становится встречей с образами, которые обладают собственной автономией. Поэтому важное место занимает различение демонов и деймонов. В христианском богословии это место особенно напряженное: традиция духовного различения знает реальность падших духов и опасность прелести, тогда как Хиллман стремится вернуть «деймонам» античную неоднозначность — не как злу, а как фигурам психической глубины. Здесь он явно расходится с христианской демонологией, но его критика полезна там, где современный человек утратил способность воспринимать внутренние образы всерьез и потому либо патологизирует их, либо романтизирует.

Раздел об активном воображении — один из наиболее значительных в книге. Хиллман показывает, что для Юнга активное воображение не является ни религиозной дисциплиной в строгом смысле, ни художественным творчеством ради искусства, ни мистической техникой достижения особых состояний сознания. Он подчеркивает, что активное воображение работает с возникающими образами, а не с заранее предписанными фантазиями; оно требует эстетической заботы, но не ради выставки или публикации, а «ради фигур, в знак преданности им, для реализации их красоты»; оно ставит целью не молчание, а речь, рассказ, театр, беседу . В этом Хиллман видит исцеляющее искусство: душа оживает, когда ее образы не подавляются духом, моралью, рационализацией или клинической схемой, а получают пространство для выражения. Для богословского клуба здесь открывается важный разговор о различении духов и образов. Христианская аскетика тоже знает работу с помыслами, образами, внутренними движениями, но она не отождествляет всякий внутренний образ с голосом души, достойным почитания. Поэтому Хиллмана следует читать не как духовного наставника, а как тонкого диагноста утраты образного мышления.

Третья глава обращается к Адлеру и понятию неполноценности. Это, пожалуй, самый неожиданный раздел книги, потому что Адлер часто остается в тени Фрейда и Юнга. Хиллман восстанавливает его значение, показывая, что именно Адлер помогает понять душу как нуждающуюся, несовершенную, социальную и интерпретирующую. Он напоминает, что Адлер был не только теоретиком компенсации и стремления к превосходству, но мыслителем человеческой уязвимости и общинного чувства. По Хиллману, Адлер ближе к постмодернистскому сознанию, чем Фрейд и Юнг, потому что он не столько строит метапсихологическую систему, сколько возвращает нас к нашим собственным вымыслам, стремлениям власти и ощущениям неполноценности . Душевное расстройство здесь понимается не как энергетическая фиксация и не как вторжение бессознательного материала, а как проблема интерпретации, как болезнь смысла.

Особенно ценна мысль Хиллмана о том, что нормальность связана не с отсутствием вымысла, а со способностью воспринимать свои руководящие идеи метафорически. Вслед за Адлером он различает нормального человека, невротика и психотика по степени овеществления вымысла: нормальный пользуется вымыслом как приемом, невротик стремится реализовать вымысел, психотик догматизирует его . Это наблюдение имеет прямое богословское значение. Духовная болезнь часто начинается там, где частная интерпретация, травматический образ Бога, схема собственной избранности или обреченности превращается в абсолют. Человек начинает поклоняться не Богу, а своему представлению о Боге, не истине, а застывшей внутренней формуле. В этом смысле Хиллман невольно сближается с христианской критикой идолопоклонства: идол — это не только ложный бог, но и окаменевший образ, утративший прозрачность перед тайной.

Финальное движение книги приводит к теме коммунального ощущения. Хиллман показывает, что душа нуждается не только в индивидуальном самопознании, но и в выходе из нарциссического круга «моей истории». Здесь Адлер оказывается противовесом как фрейдовскому драматизму вытеснения, так и юнговской героике индивидуации. Неполноценность, если ее не отрицать и не компенсировать фантазией превосходства, открывает человека к состраданию, к общинности, к fellow feeling. Это одно из наиболее близких христианскому сознанию мест книги. Хиллман пишет, что психотерапия должна терпимо относиться к собственной неполноценности, потому что «несовершенство составляет ее сущность», а «мы совершенны только тогда, когда испытываем нужду» . Богословски эту фразу можно было бы развернуть в направлении апостола Павла: сила совершается в немощи. Однако у Хиллмана это остается не учением о благодати, а психологической апологией нужды, несовершенства и незавершенности.

Книга принесет наибольшую пользу тем читателям, которые уже обладают определенной подготовкой в области глубинной психологии, философской герменевтики, религиоведения или богословской антропологии. Пастыри и душепопечители могут извлечь из нее важное предупреждение против редукции человеческой истории к диагнозу, моральной схеме или готовому духовному клише. Студенты богословия найдут здесь ценный материал для размышления о связи исповеди, нарратива и исцеления. Миряне, ищущие интеллектуальных ответов, могут увидеть, почему простое накопление фактов о себе не всегда освобождает душу. Специалисты по истории психологии оценят тонкое чтение Фрейда, Юнга и Адлера как авторов не только теорий, но и культурных мифов. Однако неподготовленному читателю книга может показаться трудной: Хиллман пишет густо, ассоциативно, часто парадоксально, предполагая знакомство с античной мифологией, психоаналитической традицией, литературной теорией и юнгианским словарем.

Сильнейшая сторона труда — его борьба против буквальности. Хиллман помогает увидеть, что душа страдает, когда ее символические конструкции становятся догматической «реальностью», когда человек перестает различать факт и рассказ, событие и смысл, симптом и образ. Он возвращает психотерапии поэтическое достоинство и напоминает, что всякая работа с душой есть работа с языком, памятью, воображением и надеждой. Его вторая сильная сторона — критика власти терапевта и диагноза. Он показывает, что клиницист не является нейтральным наблюдателем, а входит в историю пациента как соавтор, а значит несет ответственность за тот сюжет, который предлагает страдающему человеку. Третья сильная сторона — реабилитация Адлера и темы неполноценности. В культуре самореализации, успеха и психологической эффективности мысль о том, что нужда и несовершенство не являются дефектом, а принадлежат самой структуре душевной жизни, звучит почти пророчески.

Но критическая оценка должна быть не менее серьезной. Главная слабость Хиллмана с богословской точки зрения состоит в недостаточном различении исцеляющего образа и истинного откровения. Его борьба с буквальностью иногда приводит к тому, что всякая твердая истина начинает подозреваться как окаменевший вымысел. Христианская традиция, напротив, различает тайну и неопределенность. Бог превосходит понятие, но не растворяется в образах души; Евангелие передается в притчах, символах и литургических формах, но оно не является только терапевтическим мифом. Вторая слабость — двусмысленность его обращения с демоническим. Попытка реабилитировать «деймонов» как фигуры психической глубины может быть плодотворной для культурного анализа, но в пастырском и духовном контексте требует осторожности. Не всякий внутренний голос должен быть эстетически принят; не всякая автономная фигура воображения является посланником глубины; иногда образ действительно нуждается не в почитании, а в изгнании, очищении, покаянии. Третья слабость — элитарность и стилистическая закрытость. Хиллман критикует терапевтические системы за догматизацию, но сам нередко создает столь плотную сеть метафор, что читатель оказывается зависим от его собственного поэтического авторитета.

И все же «Исцеляющий вымысел» — книга редкой интеллектуальной силы. Она не дает богослову готовых ответов, но задает вопросы, от которых невозможно отмахнуться. Что происходит с исповедью, когда она превращается в сухой перечень проступков? Что происходит с душепопечением, когда оно начинает мыслить только категориями нормы и отклонения? Что происходит с проповедью, когда она перестает быть великой историей Божьего действия и превращается в моральную инструкцию? Что происходит с человеком, когда его жизнь рассказана только языком травмы, диагноза, успеха или провала? Хиллман не отвечает на эти вопросы по-христиански, но он заставляет христианского читателя вспомнить, что вера сама является не абстрактной системой, а священной историей, в которую человек входит через крещение, покаяние, Евхаристию, молитву и надежду воскресения. Поэтому читать Хиллмана следует критически, но благодарно: не как богослова, не как духовного отца, не как церковного учителя, а как проницательного свидетеля того, что душа не исцеляется одной информацией. Ей нужен рассказ. И задача христианского богословия состоит в том, чтобы показать: самый глубокий исцеляющий рассказ не выдуман душой, а дарован ей Богом, Который Сам вошел в человеческую историю.