Обзор книги Дж.Р.Р. Толкина "Сильмариллион"

Представленный для анализа текст, автором которого является Дж.Р.Р. Толкин, представляет собой не просто монументальное произведение в жанре мифологического эпоса, но глубочайший богословский и космогонический трактат, облеченный в форму вторичного мифотворчества. Главная проблема, которую автор пытается решить на страницах этого масштабного труда, заключается в поиске адекватного языка для выражения фундаментальных христианских истин о сотворении мира, природе зла, свободе воли и падении разумных существ, избегая при этом прямой, плоской аллегории. Толкин применяет метод так называемого вторичного творчества, создавая вселенную, которая дышит тем же моральным воздухом, что и наша первичная реальность, и в которой догматические истины отражаются не эксплицитно, а через саму структуру мироздания и законы его развития. Автор настаивает на том, что миф и волшебная сказка призваны отражать моральную и религиозную истину в растворенном состоянии, предлагая читателю не зашифрованное послание, а самостоятельный мир, обладающий внутренним эстетическим и теологическим единством. Повествование открывается величественной картиной «Айнулиндалэ», где Единый Бог, Эру Илуватар, творит ангелоподобных духов Айнур, порожденных его мыслью, и предлагает им воплотить его замысел в Великой Музыке. Здесь автор с поразительной богословской точностью решает проблему теодицеи: зло возникает не как самостоятельное онтологическое начало, а как диссонанс, своеволие и искажение гармонии, привнесенное Мелькором, могущественнейшим из Айнур, который возжелал возвеличить собственную славу и дать бытие собственным творениям вне воли Творца. Илуватар не уничтожает диссонанс Мелькора механически, но вплетает его в новые, еще более прекрасные музыкальные темы, демонстрируя тем самым непостижимую глубину божественного промысла, обращающего даже злое своеволие во благо. Эта концепция исчерпывающе выражена в словах самого Творца, обращенных к мятежному духу: «Ибо тот, кто попытается сделать это, окажется моим же орудием в созидании сущностей еще более удивительных, о каких он сам и не мыслил». После видения Музыки часть Айнур спускается в сотворенный мир, Эа, чтобы воплотить его в реальности, связывая свою жизнь с судьбой этого мира до конца дней, и эти духи получают имя Валар, Власти Арды.

Развивая космогоническое повествование в «Валаквенте», Толкин подробно описывает иерархию и природу этих властей, которые действуют не как языческие боги-творцы, а как делегированные управители, чья задача — подготовить Землю к приходу Детей Илуватара, эльфов и людей. Манвэ, владыка воздуха, Улмо, повелитель вод, и Аулэ, создатель земной тверди, вместе с прекрасными Валиэр, такими как Варда и Йаванна, непрестанно трудятся над благоустройством мира, в то время как Мелькор, снедаемый завистью и гордыней, разрушает плоды их трудов. Богословский диагноз падения Мелькора автор ставит с безупречной точностью, отмечая, что так от величия через высокомерие он пришел к презрению ко всему, кроме себя самого: дух разрушающий и безжалостный. Текст плавно перетекает в «Квента Сильмариллион», где разворачивается драма первых веков существования Арды, начиная с эпохи двух Светочей, Иллуина и Ормала, разрушенных внезапным ударом Мелькора из его темной твердыни Утумно. В ответ на эту катастрофу Валар переселяются на крайний Запад, в Аман, ограждая свое новое королевство Валинор высочайшими горами Пелори, и там Йаванна выращивает Два Древа, Тельперион и Лаурелин, источающие первозданный Свет. На фоне этого защищенного блаженства в погруженном во мрак Средиземье под светом новых звезд, зажженных Вардой, пробуждаются Перворожденные Дети Илуватара — эльфы. Толкин вводит здесь важнейший экзистенциальный и теологический контраст между двумя родами Детей Творца, определяя эльфов как существ, привязанных к кругам мира, чья судьба — бессмертие и неизбежное угасание с течением эпох. Люди же наделены иным, непостижимым для эльфов даром Илуватара: в мире же не будет людям покоя; и смогут они сами направлять свой жизненный путь среди стихий и случайностей мироздания. Эта свобода от фатума мироздания и конечность земного пути делают людей загадкой для Перворожденных, ибо эльфы не умрут, пока жив мир, в то время как сыны же людей знают истинную смерть и покидают мир; потому и зовут их Гостями или Пришлецами. Валар, опасаясь за судьбу эльфов в темном Средиземье, побеждают Мелькора, заковывают его в цепи и призывают эльдар переселиться в Валинор, что приводит к первому разделению эльфов на тех, кто внял призыву, и тех, кто остался во тьме.

В Валиноре эльфы достигают небывалых высот в познании и творчестве, что подводит повествование к центральной трагедии всего эпоса, связанной с фигурой Феанора, величайшего из нолдор. Одержимый желанием сохранить свет Дерев, Феанор создает Сильмарили — три непревзойденных драгоценных камня, в которых пульсирует живой свет Валинора. Здесь автор мастерски исследует теологическую проблему собственничества и искажения творческого дара: способность к вторичному творчеству, данная эльфам во благо, превращается в жажду обладания, которая ослепляет творца и отчуждает его от Создателя. Освобожденный после трех веков заточения Мелькор, искусно имитируя раскаяние, начинает сеять ядовитую ложь среди нолдор, разжигая в них гордыню, подозрительность к Валар и вражду между Феанором и его единокровным братом Финголфином. Автор проницательно указывает, что искаженное желание доминировать над материей и чужими волями неизбежно ведет к падению, замечая в своем сопроводительном письме, что машина — наша более очевидная современная форма, хотя и соотносится с магией теснее, нежели обычно признается. Кульминацией этого духовного распада становится союз Мелькора с хтоническим порождением тьмы, чудовищной паучихой Унголиант. Во время великого празднества на горе Таникветиль они проникают в Валинор, уничтожают Два Древа, выпивая их светящийся сок, и повергают благословенное королевство в первобытный мрак, после чего Мелькор убивает отца Феанора и похищает Сильмарили. Обезумевший от горя и гнева Феанор проклинает Мелькора, нарекает его Морготом и поднимает нолдор на бунт против Валар, призывая свой народ покинуть Аман и отправиться в безнадежную войну ради мести и возвращения утраченных сокровищ. Логика автора неумолимо демонстрирует, как зло порождает цепную реакцию: пытаясь бороться с тьмой собственными силами и движимые гордыней, нолдор сами отпадают от благодати и приносят братоубийственную кровь в нетленный мир.

Подобная глубина проработки мифологического и этического материала делает этот труд бесценным сокровищем для самой широкой интеллектуальной аудитории, в первую очередь для академических теологов, историков церкви и пастырей. Студенты богословия найдут здесь уникальный пример того, как сложнейшие концепции августинианской и томистской мысли — природа зла как небытия, синергия благодати и свободы воли, промысел Божий, действующий через ошибки творений — могут быть выражены языком высокого эпоса. Миряне, ищущие глубоких интеллектуальных ответов на вопросы о страдании, смерти и творческом призвании человека, получат из этого текста мощнейший духовный и философский инструментарий, позволяющий взглянуть на христианское мироощущение сквозь призму возвышенной, незамутненной красоты. Оценивая сильные стороны данного труда, невозможно не восхититься феноменальной цельностью авторского видения: Толкин создает космологию, которая абсолютно убедительна в своих внутренних законах и при этом безупречно ортодоксальна по своей глубинной сути. Изображение падения не как одномоментного акта, а как постепенного процесса, начинающегося с благородного желания сохранить красоту и переходящего в собственничество и жажду власти, является шедевром психологического и духовного анализа. Тем не менее, с позиций строгой критики следует отметить и определенные слабости текста: высочайшая плотность мифологической номенклатуры, обилие имен, генеалогий и топонимов порой перегружают восприятие, рискуя отвлечь читателя от концептуального богословского ядра. Кроме того, решение Валар призвать эльфов в Валинор, представленное как ошибочное и повлекшее за собой множество бед, оставляет открытым сложный теологический вопрос о границах предвидения и мудрости ангелических властей, чьи действия парадоксальным образом ускоряют духовную катастрофу. Автор также оставляет фигуру самого Единого, Илуватара, предельно трансцендентной; после акта творения Он практически не вмешивается в историю Арды напрямую, что придает повествованию в средних главах несколько деистический оттенок и делает мир подчеркнуто суровым, лишенным явного утешения. Однако эти критические замечания ни в коей мере не умаляют величия произведения; напротив, они свидетельствуют о его колоссальном интеллектуальном потенциале, приглашая к бесконечному богословскому диалогу и осмыслению трагической, но исполненной надежды судьбы сотворенного мира.