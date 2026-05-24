Обзор книги «Евангелие от Иоанна с современными комментариями»

Книга «Евангелие от Иоанна с современными комментариями», подготовленная издательством «Никея» совместно с радио «ВЕРА» и рекомендованная к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви, представляет собой духовно-просветительское издание особого типа: это не академический построчный комментарий в строгом научном смысле и не сборник проповедей в обычном приходском жанре, а последовательное сопровождение церковного чтения Евангелия от Иоанна через 67 зачал, каждое из которых раскрывается четырьмя современными православными авторами — епископом Феоктистом Игумновым, протоиереем Павлом Великановым, священником Стефаном Домусчи и священником Дмитрием Барицким. Уже сама композиция книги показывает ее церковный контекст: Евангелие от Иоанна здесь дано не как текст, оторванный от литургической жизни, а как слово, звучащее в богослужебном круге и обращенное к конкретному человеку, который приходит в храм, слышит зачало и нуждается не только в справке, но и в духовном истолковании. В издательской аннотации прямо сказано, что апостол Иоанн, писавший после синоптиков, «восполнил рассказ предшественников, снабдив его глубокими богословскими рассуждениями», а комментарии современных священников должны помочь понять это богословие так, «чтобы наша вера была осмысленной» . В этом и заключается главная задача книги: вернуть евангельскому чтению ту глубину, при которой оно перестает быть знакомым церковным фоном и становится зеркалом, судом, утешением, вызовом и путем преображения.

Историко-богословский контекст книги связан с современной православной потребностью в понятном, живом и вместе с тем догматически ответственном толковании Писания. В русской церковной культуре долго сохранялась парадоксальная ситуация: Библия почиталась как священная книга, но не всегда становилась предметом регулярного личного чтения; богослужение было насыщено евангельскими и апостольскими чтениями, но прихожанин часто воспринимал их как торжественный, но не вполне понятый текст. Проект радио «ВЕРА» и «Никеи» отвечает именно на этот вызов: объяснить Евангелие не в академической изоляции, а в церковной речи, на языке современного человека, не теряя при этом литургической и догматической опоры. Отсюда и метод книги: каждое зачало сначала приводится полностью, затем четыре автора предлагают свои комментарии, часто не повторяя друг друга, а раскрывая разные грани одного текста — догматическую, нравственную, аскетическую, пастырскую, культурно-историческую. В результате книга имеет не одну авторскую интонацию, а своего рода полифонию церковного сознания. Это важно: Евангелие от Иоанна само по себе многослойно, и попытка объяснить его одним голосом неизбежно обеднила бы текст; здесь же один комментатор может говорить о Троице и Логосе, другой — о свободе человеческого ответа, третий — о нравственном выборе, четвертый — о литургическом опыте Церкви.

Предисловие протоиерея Павла Великанова задает герменевтический ключ ко всей книге. Он вспоминает совет архимандрита Кирилла Павлова: «Читай Евангелие — это и есть твое самое правдивое зеркало!» . Эта мысль, на первый взгляд простая, оказывается программной. Евангелие в книге понимается не только как повествование о прошлом, но как зеркало, в котором человек видит себя в свете Христа. При этом Христос назван «камертоном человечности» — чрезвычайно удачная формула, соединяющая догматическое исповедание Боговоплощения с антропологией: человек узнает, каким он призван быть, не из отвлеченной морали, а из живого образа Господа Иисуса. Предисловие сразу отказывается от безопасной дистанции между читателем и текстом. Читатель не просто узнает, что говорил Иисус; он сверяет себя с Ним, обнаруживает созвучия и несоответствия, радость и сопротивление, ясность и смущение. Поэтому книга в целом строится не вокруг вопроса «что означает этот отрывок?» в узком филологическом смысле, а вокруг более глубокого вопроса: как этот отрывок раскрывает Христа и что он делает с человеком, который готов принять Евангелие как суд и милость.

Первые зачала, охватывающие пролог Иоанна и свидетельство Предтечи, представляют богословский фундамент всего комментария. Здесь авторы сразу входят в высочайшую христологию четвертого Евангелия: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Епископ Феоктист подчеркивает, что пролог нужно не только понимать, но и чувствовать, потому что речь идет о непостижимом событии: «Слово стало плотию и обитало с нами» . Протоиерей Павел Великанов развивает мысль о Логосе как основании бытия, Свете, который никакая тьма не может поглотить, и связывает Воплощение с усыновлением человека Богу. Священник Дмитрий Барицкий, обращаясь к греческому понятию Логоса, объясняет, что Иоанн говорит не о безличной идее, а о личном Слове, пребывающем в общении с Отцом, тем самым вводя читателя в тайну Троицы. Священник Стефан Домусчи делает акцент на свободе человеческого ответа: Бог вошел в реальную человеческую жизнь, но не навязывает Себя, а оставляет человеку возможность принять или отвергнуть Свет. Уже в этом начале видна сила книги: догматическое содержание не отделяется от экзистенциального ответа. Христос как Логос, Творец и Свет одновременно является Тем, Кто стоит перед дверью человеческого сердца.

Дальнейшие зачала первой главы, посвященные Иоанну Предтече, Агнцу Божию, первым ученикам, Филиппу и Нафанаилу, развивают тему свидетельства и узнавания. Авторы показывают, что вера рождается не из внешней убедительности религиозной формы, а из внутренней честности, жажды Бога и готовности быть приведенным ко Христу. Иоанн Предтеча в комментариях становится образцом кротости, потому что он знает свою меру, отказывается присваивать себе чужую славу и говорит о себе лишь как о голосе. Стефан Домусчи особенно точно замечает, что «не мы спасаем людей, не мы управляем их религиозной жизнью и верой в Бога» . Это пастырски важная мысль: свидетельство Церкви не должно превращаться в духовное насилие. В третьем зачале, где Предтеча называет Иисуса Агнцем Божиим, комментарий переводит читателя от ожидания силы к тайне жертвы. Епископ Феоктист указывает, что Христос пришел не ради славы, а ради служения и безвинного страдания; Павел Великанов видит в словах Предтечи малое зерно всей будущей истории спасения; Домусчи раскрывает ненасильственный характер мессианства; Барицкий показывает связь Агнца с жертвенной традицией. Так начало Евангелия оказывается не вступлением к «истории Иисуса», а сжатым изложением всего христианства: Бог приходит как Свет, но узнается как Агнец.

Зачала, связанные с браком в Кане Галилейской, очищением храма, беседой с Никодимом и словами о рождении свыше, переводят комментарий к теме новой жизни. Чудо в Кане раскрывается не как бытовое чудотворение, а как знак мессианского изобилия и преображения человеческой радости; очищение храма — не как вспышка гнева, а как откровение о том, что истинное место встречи Бога и человека теперь связано с Самим Христом. В беседе с Никодимом книга особенно ясно показывает, что Иоанново богословие не допускает христианства как внешней религиозности. Нельзя остаться прежним и лишь добавить к своей жизни правильные убеждения: нужно родиться свыше, принять жизнь от Духа. Комментаторы постоянно подчеркивают разницу между информацией о Боге и встречей с Богом. Именно здесь возникает один из важнейших мотивов книги: вера не сводится к знанию. Она требует доверия, внутреннего поворота, согласия выйти из самодостаточности. В комментариях к Ин. 3:16–21 звучит мысль о суде как встрече со светом: человек осуждается не потому, что Бог желает его гибели, а потому, что сам выбирает тьму, не желая, чтобы его дела были обличены. Поэтому авторы предлагают не моралистический страх, а трезвость: «будем ежедневно понуждать себя смотреть в глаза жертвенной любви Творца, сверяя свою совесть с Евангелием» .

В последующих зачалах, где рассказывается о Самарянке, исцелении сына царедворца, расслабленном у Овчей купели и полемике о субботе, книга показывает, как Христос разрушает привычные границы религиозной самоуверенности. Самарянка, женщина с нарушенной жизнью и сомнительной репутацией, оказывается способной к богословскому диалогу и свидетельству; царедворец учится вере на расстоянии, не имея видимого доказательства; расслабленный сталкивается не только с болезнью тела, но и с вопросом о воле к исцелению; спор о субботе открывает, что Христос действует как Сын, имеющий единство воли с Отцом. В этих местах авторы особенно сильны в пастырском применении: они не сводят чудеса к доказательствам божественности, но показывают, что каждое чудо раскрывает состояние человеческого сердца. Сильная сторона книги состоит в том, что она не превращает евангельских персонажей в плоские иллюстрации. Никодим, Самарянка, больной у купальни, фарисеи, ученики — все они становятся зеркалами разных форм веры, страха, жажды, сопротивления и надежды.

Большой блок, посвященный хлебу жизни, насыщению пяти тысяч, хождению по водам и евхаристической речи в шестой главе, занимает в книге центральное место для понимания церковности Иоаннова Евангелия. Комментаторы показывают, что Христос не только насыщает человеческую нужду, но и переводит человека от поиска земного хлеба к тайне Хлеба Небесного. Здесь особенно важно, что книга сохраняет православную евхаристическую чувствительность. Речь о плоти и крови Сына Человеческого не объясняется чисто символически; она связывается с таинственной жизнью Церкви, с причастием, с участием в самой жизни Христа. При этом авторы не обходят трудность текста: ученики соблазняются, многие отходят, потому что слово Христа кажется «жестоким», неприемлемым для естественного религиозного сознания. В этом чтении Евангелие от Иоанна предстает не как мягкая книга духовных утешений, а как текст, постоянно ставящий человека перед выбором. Христос не удерживает учеников манипуляцией, не снижает требовательность истины, а спрашивает: «Не хотите ли и вы отойти?» И ответ Петра «к кому нам идти?» становится в книге не просто апостольским исповеданием, а формулой зрелой веры, которая не все понимает, но уже знает, что вне Христа нет жизни.

Зачала, посвященные празднику Кущей, спорам в Иерусалиме, женщине, взятой в прелюбодеянии, исцелению слепорожденного и образу Доброго Пастыря, раскрывают конфликт Света и религиозной слепоты. Здесь авторы особенно внимательно говорят о неверии не как о недостатке сведений, а как о болезни сердца. В одном из комментариев к двенадцатой главе прямо сказано: «Неверие — это болезнь сердца, духовного жизненного центра, предназначенного для того, чтобы в нем состоялся диалог между человеком и Богом» . Эта формула помогает понять всю книгу: Иоанн показывает не просто столкновение Иисуса с иудейскими начальниками, а трагедию сердца, которое защищает собственную религиозную систему от Бога, пришедшего в мир. Рассказ о слепорожденном особенно выразителен: физически слепой прозревает и исповедует Христа, тогда как зрячие религиозные авторитеты оказываются слепы. Образ Доброго Пастыря дополняет эту тему: истинная власть Христа не насильственна, она узнается голосом, заботой, готовностью положить жизнь за овец. Комментарии здесь удачно соединяют церковную экзегезу и нравственную антропологию: власть в Церкви, пастырство, духовное руководство, свидетельство родителям и детям — все это должно проверяться образом Пастыря, Который не владеет людьми, а отдает Себя за них.

Важнейшая часть книги — толкование одиннадцатой главы, воскрешения Лазаря, и последующих событий, ведущих к Страстям. Воскрешение Лазаря у Иоанна является вершиной знамений и одновременно непосредственным поводом к решению убить Иисуса. Авторы раскрывают здесь парадокс: Жизнь, пришедшая в мир, вызывает смертельную вражду у тех, кто боится потерять контроль. Слезы Христа у гроба Лазаря становятся свидетельством не театральной эмоции, а реального сострадания Бога к человеческой смерти. В комментариях особенно ценно то, что авторы не упрощают тайну: Христос знает, что воскресит Лазаря, но все равно плачет. Значит, христианская вера в воскресение не отменяет скорби, а преображает ее. После этого повествование о помазании в Вифании, входе в Иерусалим и словах о зерне, которое должно умереть, показывает, что слава Христа раскрывается не в триумфе толпы, а в Кресте. Здесь книга последовательно борется с религиозным утилитаризмом: Христос не средство для земного успеха, не гарант спокойствия и не инструмент национального или личного проекта. Он — Агнец, Пастырь и Царь, царствующий через жертву.

Толкование прощальной беседы, омовения ног, заповеди любви, образа лозы и ветвей, обещания Утешителя и первосвященнической молитвы представляет, пожалуй, наиболее зрелую богословскую часть книги. Здесь Иоанн раскрывает Церковь как пространство пребывания во Христе, а авторы показывают, что любовь не является нравственным украшением христианства, а самой формой божественной жизни. Комментарий к пятнадцатой главе говорит, что заповеди указывают человеку, «как можно начать вести такой же образ жизни, который ведет Творец», а главной заповедью является заповедь жертвенной любви . Это чрезвычайно важный догматико-нравственный тезис: христианская этика не автономна, она укоренена в Троице. Любить — значит не просто быть добрым, а участвовать в образе жизни Бога. Образ лозы и ветвей позволяет авторам говорить о невозможности христианства без пребывания, без органической связи со Христом. Вера здесь не сводится к убеждению, а жизнь Церкви — к организации: человек живет, пока он в Лозе. Обещание Духа Утешителя раскрывается не как эмоциональная поддержка, а как присутствие Бога, вводящее учеников в полноту истины и дающее им способность свидетельствовать миру, который будет их ненавидеть.

Страстные зачала — арест, суд, отречение Петра, беседа с Пилатом, распятие, смерть и погребение — в книге раскрываются через тему истины и жертвенной любви. Иоанн, в отличие от синоптиков, показывает Христа царственно свободным даже в унижении; Он не является жертвой обстоятельств в банальном смысле, а добровольно идет путем, который откроет жизнь миру. Авторы подробно останавливаются на Пилате, страхе, политической целесообразности, религиозной лжи и человеческой слабости. Здесь сильна нравственная конкретность комментариев: они не позволяют читателю спрятаться за осуждением древних персонажей. Пилат, первосвященники, толпа, Петр, тайные ученики — все они показывают разные формы компромисса, страха, верности и позднего мужества. Особенно ценен комментарий к Иосифу Аримафейскому и Никодиму: Христос терпеливо принимает тех, кто долго не решался быть явным учеником, и эта тактичность Спасителя помогает им в решительный момент проявить верность . Такой пастырский акцент важен: книга не обесценивает слабость человека, но и не оправдывает ее; она показывает, как Христос ведет человека к свободному последнему шагу.

Пасхальные зачала, посвященные пустому гробу, Марии Магдалине, явлению ученикам, Фоме, чудесному лову рыбы и восстановлению Петра, завершают богословскую дугу книги. Воскресение здесь не доказывается как абстрактный факт, а раскрывается как начало новой реальности. Один из комментариев справедливо замечает, что письменный евангельский текст важен и авторитетен, но не сам по себе автоматически рождает веру: Церковь жила до письменной фиксации воспоминаний, и вера рождается из встречи с Воскресшим, засвидетельствованной апостолами и продолжающейся в церковной жизни . Фома в книге не представлен карикатурным скептиком; он человек, которому нужна личная встреча, и Христос снисходит к этой потребности, но ведет его дальше — к блаженству невидевших и уверовавших. Последняя глава, где Воскресший готовит ученикам трапезу у моря и говорит с Петром о любви, соединяет личное восстановление и церковное служение. В комментарии к зачалу 66 особенно удачно сказано, что трапеза у моря «перекидывает мостик от истории апостолов ко всем нам, чадам Православной Церкви», потому что мы тоже становимся участниками Священной истории, продолжающейся до скончания века . Так книга завершается не закрытием сюжета, а открытием церковного времени: Евангелие продолжается в таинствах, любви и свидетельстве.

Сильнейшая сторона книги — ее христоцентризм. В ней почти нет отвлеченных размышлений «на религиозные темы»; каждый текст возвращает читателя ко Христу как Логосу, Свету, Агнцу, Пастырю, Хлебу жизни, Воскресению, Истине и Любви. Второе достоинство — пастырская честность. Авторы не боятся говорить о страхе, неверии, религиозной формальности, духовном насилии, усталости, гордыне, неспособности принять Бога таким, каким Он приходит. Третье достоинство — полифония. Четыре голоса создают объем: епископ Феоктист часто говорит кратко, церковно и аскетически; протоиерей Павел Великанов склонен к ярким синтетическим формулировкам и литургическому чувству; священник Стефан Домусчи вводит нравственно-философскую и антропологическую глубину; священник Дмитрий Барицкий часто дает филологическую, историческую и догматическую ясность. Четвертое достоинство — связь с литургической жизнью. Деление на зачала напоминает, что Евангелие от Иоанна — не только книга для кабинета, но слово, читаемое Церковью в течение года.

Конструктивная критика касается прежде всего жанровой неопределенности. Читатель, ожидающий академического комментария к Евангелию от Иоанна, может не найти здесь подробного обсуждения греческого текста, структуры четвертого Евангелия, историко-критических гипотез, вопроса авторства, отношений Иоанна с синоптиками, символики «знамений», композиции Книги славы и Книги знамений. Эти темы затрагиваются фрагментарно, но не составляют систематической основы. С другой стороны, читатель, ищущий только краткое духовное чтение, может ощутить некоторую повторяемость, неизбежную при четырех комментариях к каждому зачалу: мотивы любви, света, свободы, веры, доверия и открытого сердца возвращаются снова и снова. Однако эта повторяемость отчасти оправдана самим литургическим жанром: церковное чтение не боится возвращения к главным темам, потому что они должны не только информировать, но и формировать. Более серьезное замечание состоит в том, что книга иногда слишком быстро переходит от текста к нравственному применению, не всегда задерживаясь на литературной структуре Иоаннова повествования. Для подготовленного богослова хотелось бы больше внимания к иоанновской иронии, к судебной драматургии, к теме свидетельства, к символике часов, праздников, воды, света, ночи, сада и храма. Но, вероятно, это уже задача другого жанра.

Наибольшую пользу книга принесет мирянам, которые регулярно слышат Евангелие в храме, но хотят понимать его глубже; катехизаторам и преподавателям воскресных школ, которым нужны современные, церковно надежные формулировки; пастырям, ищущим материал для проповедей и бесед; студентам богословия на начальном этапе, которым важно увидеть, как догматическое содержание Писания может быть выражено живым языком; а также людям, возвращающимся к вере после долгого перерыва и нуждающимся не в полемике, а в ясном свидетельстве. Специалисту-библеисту книга будет полезна не как научный аппарат, а как документ современной православной рецепции Иоанна: она показывает, какие темы сегодня кажутся церковным авторам наиболее важными — Христос как мера человека, вера как доверие, любовь как жизнь Троицы, Церковь как участие в Священной истории, Воскресение как уже начавшаяся реальность.

В итоге «Евангелие от Иоанна с современными комментариями» следует оценить как удачную и своевременную книгу церковного чтения. Она не заменяет ни святоотеческих толкований, ни академической экзегезы, но занимает собственное место между ними: помогает современному читателю услышать Иоанна не как трудный древний текст, а как живое свидетельство о Слове, ставшем плотью. Ее главная ценность состоит в том, что она вновь и вновь возвращает читателя к простому, но предельно требовательному вопросу предисловия: если Евангелие — зеркало, готов ли я увидеть себя в свете Христа? И если Христос — камертон человечности, готов ли я настраивать свою жизнь по Его голосу, а не по шуму собственных страхов, привычек и самооправданий? Для богословского клуба такая книга может стать хорошим основанием для общего чтения: она достаточно доступна, чтобы не оттолкнуть неподготовленного человека, и достаточно содержательна, чтобы дать повод для серьезного разговора о Логосе, Церкви, Евхаристии, свободе, неверии, любви, Кресте и Воскресении.