Обзор книги Грэма Голдсуорси «Сын Божий и новое творение»

Исследование Грэма Голдсуорси «Сын Божий и новое творение» представляет собой глубокий библейско-богословский анализ одной из центральных тем Священного Писания, рассматриваемой сквозь призму органического единства всего канона. Автор, посвятивший более пятидесяти лет преподаванию и пастырскому служению, ставит перед читателем важнейший богословский вызов — преодолеть пропасть между сухими академическими дискуссиями и повседневным назиданием обычных христиан. В центре внимания исследователя находится понимание Библии не как разрозненного сборника морализаторских историй или запутанных предписаний, а как богословски единого, последовательно разворачивающегося и христоцентричного повествования об искуплении грешного человечества. Основным методом аргументации Голдсуорси выступает евангельский подход библейского богословия, который предполагает движение от первоначального соприкосновения с темой в Новом Завете назад к ветхозаветным истокам и последующее возвращение к новозаветному контексту с более глубоким и многогранным пониманием. Руководствуясь правилом расширяющихся интерпретационных рамок, автор напоминает известную герменевтическую аксиому, гласящую, что «текст без контекста — это всего лишь предлог» для обоснования любых субъективных идей. Единство Писания означает, что все его части органически взаимосвязаны со всеми остальными, и библейское богословие служит тем самым незаменимым пастырским инструментом, с помощью которого мы исследуем внутренние связи в рамках этой «общей картины», имеющей своим центром личность Иисуса Христа.

Разрабатывая методологические основания своего труда в первой главе, Голдсуорси очерчивает пространственно-временные рамки библейского метанарратива, который берет начало в первых главах Книги Бытия с сотворения мира и завершается в Книге Откровения новым творением. Между этими крайними точками разворачивается драматическая история грехопадения человека, последующего разрушения вселенной и милостивого Божьего труда по исправлению ситуации. В центре этой искупительной истории возвышается фигура Иисуса Христа, Который, принимая титулы «Альфа и Омега» и «корень и потомок Давида», неразрывно совмещает в Себе истинное божество и истинное человечество на протяжении всей истории искупления и до ее вечного завершения. Одним из важных критических тезисов автора становится обличение склонности современных евангельских христиан редуцировать понятие нового тварного порядка исключительно до рамок личного опыта рождения свыше как сугубо субъективного переживания. Голдсуорси настаивает на ошибочности такого разделения, подчеркивая, что индивидуальное возрождение верующего является неотъемлемой частью космического нового творения, приносимого Христом. В рамках предложенной структуры искупительно-исторического откровения автор разграничивает стадии осуществления Божьего замысла, которые соотносятся с прошлым оправданием, настоящим освящением и будущим прославлением верующих, что емко выражается известной триединой фразой: «Я спасен, я спасаюсь, и я буду спасен». Этот метанарратив наглядно иллюстрируется стадиями откровения, где ветхозаветная история, завет, исход, храм и царь выступают типологическими шаблонами, подтверждаются в пророческой эсхатологии и находят свое окончательное исполнение в антитипе — личности и деле Иисуса Христа.

Вторая глава посвящена детальному рассмотрению новозаветного свидетельства о сыновстве Иисуса Христа. Анализируя библейские данные, Голдсуорси решительно отвергает попытки отдельных исследователей пересмотреть традиционные тринитарные обращения к Богу как к Отцу на основании современных феминистских концепций, аргументируя, что земные родительские отношения названы следом за Божественными, а не наоборот. Особое внимание автор уделяет различению подходов синоптических Евангелий и Евангелия от Иоанна. В то время как Матфей, Марк и Лука раскрывают титул «Сын Божий» через историческую преемственность с народом завета, представляя Иисуса как истинный Израиль и подлинного Сына Давидова, евангелист Иоанн и автор Послания к Евреям делают акцент на предвечном происхождении Сына, посланного свыше для выполнения отцовской искупительной воли. Матфей показывает, что возвращение Иисуса из Египта исполняет историческую отсылку Осии, демонстрируя, что Христос является истинным Израилем, успешно проходящим искушения в пустыне там, где пали предыдущие сыновья Бога. Лука, помещая родословие Иисуса в обратном порядке вплоть до Адама, указывает на Христа как на главу искупленного человечества, восстанавливающего власть над творением и силами зла. Разбирая христологические споры древности, Голдсуорси обращается к решениям Халкидонского собора 451 года, который защитил Церковь от ересей докетизма, эбионизма и аполлинаризма, утвердив веру во Христа как в Личность, являющуюся «истинным Богом и истинным Человеком: две природы в одном человеке — это единство без слияния, различие без разделения».

Переходя к ветхозаветным основаниям концепции сыновства в третьей главе, исследователь вводит фундаментальное понятие парадигмы творения. Согласно этой парадигме, изначальное сотворение мира несло в себе прообраз структуры будущего Божьего Царства, которая лаконично передается формулой: «Божий народ в Божьем месте под Божьим правлением». Вершиной этого порядка был Адам, чей статус творения по образу и подобию Божьему напрямую интерпретируется Голдсуорси как категория сыновства и наместнического владычества. Автор последовательно прослеживает, как после грехопадения и изгнания человека из Эдема заветные отношения сыновства сужаются до масштабов израильского народа, объявленного Божьим первенцем при исходе из Египта. Исход на Синае и разделение вод Чермного моря выступают как событие нового творения нации, зеркально отражающее разделение суши и моря в первой главе Бытия. Впоследствии национальный завет персонифицируется в Давидовом завете во Второй книге Царств, где обетование сосредоточено на семени Давида, и достигает наивысшей исторической точки в царствовании Соломона, правившего новым Эдемом как наместник Бога. Крах израильской государственности и вавилонский плен порождают пророческую эсхатологию Исаии, Иеремии и Иезекииля, в которой грядущее спасение описывается как новый исход, а обещанный Мессия — праведная Отрасль — наделяется именем «Господь оправдание наше», что напрямую предвосхищает новозаветное изложение вменения праведности Бога по благодати.

В заключительной четвертой главе Голдсуорси связывает воедино объективный труд Христа и субъективный статус верующих как сыновей Божьих. Воскресение Иисуса из мертвых рассматривается автором не просто как абстрактное доказательство Его божественности, но как историческое событие, утвердившее Его человеческую родословную Сына Давидова и Сына Адамова в Божественной силе. На основании принципа корпоративной солидарности, где один выступает за многих, Иисус Христос как федеральный глава искупленного человечества обращает вспять последствия греха Адама. Подробно разбирая Послание к Галатам, Голдсуорси подчеркивает, что верующие не являются сыновьями по своей природе, но обретают подлинный статус через «усыновление в Его сыновство», что запечатлевается Духом Святым и формирует глубокую тринитарную основу для христианской молитвы. Автор разворачивает острую критику практического докетизма в современной церкви, который выражается в пренебрежении человеческой ответственностью, игнорировании правил экзегезы под предлогом мистического водительства Духа и сведении надежды к бестелесному существованию на небесах. Подлинное библейское упование, по убеждению Голдсуорси, направлено на телесное воскресение человека и обновление всей материальной вселенной в новом творении, где извечный Бог Сын навеки останется воплощенным Сыном Божьим, а Его народ разделит с Ним вечный субботний покой и полноту преображения по Его славному образу.

Данный теологический труд представляет исключительную ценность для широкого круга христиан, стремящихся к возрастанию в зрелости. Пастырям церквей и христианским руководителям книга окажет незаменимую помощь в преодолении пастырских кризисов веры у прихожан, вызванных поверхностным или ошибочным пониманием христологии и необоснованным игнорированием ветхозаветного канона. Студентам богословских учебных заведений и академическим исследователям работа послужит превосходным образцом строгого применения искупительно-исторического и типологического методов в рамках канонического подхода. Главным достоинством книги является способность автора ясно, точно и проницательно проследить сложнейшие доктринальные связи, выводя читателя на уровень глубокого личного благоговения, когда конечной целью богословского исследования становится осознанное поклонение. Вместе с тем, в качестве конструктивной критики можно отметить, что из-за небольшого объема монографии некоторые важные смежные темы, такие как концепция вечного предсуществования Христа как Бога Сына или детальный разбор ангельского сыновства в период между Заветами, остались за рамками подробного анализа, будучи лишь кратко обозначенными в тексте. Тем не менее, Грэм Голдсуорси блестяще справляется со своей ключевой задачей, уверяя верующих в достаточной силе Иисуса, Который как Сын Божий является автором, посредником и завершителем нашего спасения в грядущем Царстве.