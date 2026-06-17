Обзор книги Ирис Юханссон «Особое детство»

Книга Ирис Юханссон «Особое детство» на первый взгляд не является богословским трактатом и не претендует на систематическое изложение христианской антропологии, однако именно поэтому она оказывается особенно важной для богословского чтения. Перед нами не доктринальный текст, а свидетельство, в котором человеческая личность раскрывается не через абстрактное определение, а через драму присутствия, доверия, страха, телесности, памяти, любви и постепенного вхождения в общение. В этом отношении книга входит в поле тех текстов, которые богословие не может оставить на периферии, потому что они ставят перед ним вопрос о человеке там, где привычные социальные, педагогические и даже религиозные языки оказываются недостаточными. История Юханссон разворачивается в глубине шведской сельской жизни середины XX века, в мире большой семьи, крестьянского труда, церковного дома, строгой бытовой иерархии, бедности, суровой дисциплины, народной религиозности и одновременно почти стихийной человечности. В этом мире девочка, позднее получившая диагноз раннего детского аутизма, воспринимается окружающими как странная, непонятная, трудная, иногда пугающая. Но книга написана не для того, чтобы предъявить читателю медицинский случай. Ее главная проблема глубже: что происходит с человеческой личностью, когда она не может войти в обычные каналы общения, и что значит любить такого человека не отвлеченно, а practically, терпеливо, телесно, ежедневно, без гарантии немедленного результата. Центральный богословский вызов, который эта книга ставит перед читателем, можно сформулировать так: способна ли любовь увидеть личность там, где социальные механизмы видят лишь нарушение, неудобство или дефект? И если способна, то какой должна быть эта любовь, чтобы не раствориться в жалости, не превратиться в контроль и не капитулировать перед страхом?

Метод книги необычен и в этом ее сила. Юханссон строит повествование как пересечение нескольких перспектив: семейной памяти, рассказов отца, собственных детских переживаний, позднейшего самоанализа и зрелого профессионального опыта. Русское предисловие справедливо подчеркивает, что события имеют две стороны: как окружающие воспринимали Ирис и как она сама воспринимала те же ситуации. Именно это двуединство делает книгу не просто автобиографией, а своего рода феноменологией нарушенного общения. Автор не столько доказывает тезис, сколько погружает читателя в опыт, где обычные категории «понимала — не понимала», «слушала — не слушала», «была здесь — отсутствовала» начинают распадаться. Она показывает, что внешнее отсутствие может сопровождаться интенсивнейшей внутренней жизнью, а внешне бессмысленное поведение может иметь собственную структуру, пусть и недоступную наблюдателю. При этом книга не романтизирует аутизм в современном сентиментальном смысле. Юханссон не изображает свое детство как идиллическое существование «особого дара»; напротив, ее мир полон страха, боли, телесной дезорганизации, невозможности выразить потребность, разрывов между ощущением и действием. Но она также не принимает редукционистского взгляда, согласно которому человек с нарушениями общения есть прежде всего сумма симптомов. Между романтизацией и клиническим обесцениванием она прокладывает третий путь: свидетельство о личности, которая была реальна даже тогда, когда не могла быть понятна.

Первая часть, давшая название всей книге, вводит читателя в семейный и духовно-нравственный контекст, без которого дальнейшее повествование было бы неполным. Автор начинает не с собственного диагноза, а с истории дома, рода, деда, отца, Эммы, бабушки, дядьев, пастора, животных, леса, кухни, двора и качелей. Это принципиально важно: личность Ирис не появляется в пустоте; она возникает внутри сети отношений, некоторые из которых ранят, другие спасают, третьи просто удерживают жизнь в ее бытовой полноте. В книге особенно значим образ отцовского деда, человека, который «заботился обо всех “заблудших”» и, по сути, передал будущему отцу Ирис не педагогическую методику, а нравственный способ присутствия рядом с тем, кто не вписывается в норму. Его вера проста, неинституциональна, подозрительна к религиозной власти, но в ней есть важный мотив: Бог не отменяет человеческой ответственности, а молчание Бога не есть отсутствие Бога, но пространство, где человек должен учиться разумению. Уже здесь возникает богословски важная тема: благодать в книге Юханссон действует не через официальную религиозную систему, а через смиренную практику внимания, терпения и заботы о слабом. Эта мысль не направлена против Церкви как таковой, но она остро напоминает церковному читателю, что религиозная форма без милости может оказаться пустой, тогда как милость, даже не оформленная в богословский язык, может являть правду Евангелия.

Особое место в первой части занимает Эмма, старая родственница, которую Ирис называет «своей». Эмма почти ничего не имеет, много страдала, потеряла детей, физически ограничена, но обладает редким даром слушания. Она не пытается немедленно разоблачить рассказы Ирис о ее невидимых друзьях как ложь или фантазию, не загоняет ее опыт в рамки удобного объяснения, но принимает девочку в ее непохожести. В этом образе раскрывается одна из важнейших линий книги: человек становится доступным для общения не тогда, когда его насильно переводят на язык большинства, а когда рядом появляется другой, способный выдержать его инаковость. Эмма не является специалистом, но она делает то, что нередко не удается профессионалам: не пугается внутреннего мира ребенка и не требует от него немедленного отчета на языке взрослых. В богословском плане это напоминает о различии между знанием как властью и знанием как гостеприимством. Эмма не владеет Ирис, не объясняет ее до конца, но предоставляет ей пространство, где возможно быть услышанной. В христианской антропологии такое слушание связано с признанием тайны личности: человек не исчерпывается наблюдаемым поведением, потому что создан по образу Божию, а образ Божий не может быть сведен к функциональности, речевой компетентности или социальной удобности.

Дальнейшие эпизоды первой части показывают, насколько мир Ирис отличался от мира окружающих. Звуки, слова, радиопередачи, голоса, запахи, движения, свет, прикосновения и предметы образуют для нее не нейтральную среду, а мощные потоки переживаний. Когда бабушка ругает ее, слова превращаются в цвета и узоры; когда звучит радио, лица людей начинают светиться, а смех становится частью зрительно-звуковой картины; когда она садится на качели, реальность открывается как пространство выхода из тела и вхождения в иной «внутренне-внешний» мир. Очень важно, что книга постоянно соединяет поэтичность этих переживаний с их опасностью. Для читателя легко было бы увлечься красотой описаний и забыть, что для ребенка эта красота часто означает невозможность оставаться в обычном контакте. Юханссон дает понять, что ее «снаружи» не было просто мечтательностью. Это было состояние, где она могла переживать полноту и свободу, но одновременно оно отрывало ее от тех форм общения, в которых живут другие. Поэтому отец, в отличие от Эммы, выполняет другую, не менее необходимую роль. Он не только принимает Ирис, но и упорно ищет способы вернуть ее в контакт. В этом напряжении между принятием и требованием состоит педагогическое и богословское ядро книги.

Образ отца является, пожалуй, главным человеческим образом книги. Он не идеализирован до сентиментальности: Юханссон честно пишет, что его охватывали ярость, ужас, отчаяние, что ему хотелось иногда «шваркнуть» ее об стену, что он переживал ее взгляд как вторжение в собственную тайну. Но именно это делает его любовь убедительной. Это не безоблачное чувство, не природная мягкость, не абстрактная гуманность. Это любовь, проходящая через страх, раздражение и бессилие, но не отказывающаяся от ребенка. Отец понимает, что с Ирис можно войти в контакт, и начинает бороться за этот контакт, иногда болезненно, иногда жестко, но принципиально не разрушительно. Он не хочет, чтобы девочка осталась пленницей собственных состояний. Когда ей чуть больше трех лет, его попытка удержать контакт приводит к появлению крика, боли и страха. С внешней точки зрения это может выглядеть как ухудшение: ребенок начинает кричать при прикосновении, взгляде, неожиданном обращении. Но отец видит в этом признак того, что контакт стал возможен. Здесь книга ставит непростой вопрос о границах помощи: всякое ли вмешательство есть насилие? всякое ли оставление ребенка в его состоянии есть уважение? Юханссон не дает простого правила, но показывает, что решающим является не техника, а качество отношения. Отец действует не ради собственного удобства и не ради социальной нормализации как таковой; он действует потому, что верит: Ирис может быть в мире, может быть с другими, может обрести доступ к самой себе.

Вторая часть, «Ирис, девочка снаружи», резко меняет оптику. Если первая часть во многом лирична и автобиографична, то здесь взрослая Ирис смотрит на себя как бы со стороны, описывая девочку в третьем лице. Этот прием имеет глубокий смысл: он соответствует тому, что она сама не идентифицировала себя с девочкой, которую окружающие называли Ирис. Начинается раздел с эпизода из института, когда другой студент называет ее «законченной аутисткой», а она, не обижаясь, спрашивает, что такое аутизм. Так диагноз приходит к ней не как медицинская печать детства, а как позднее слово, объясняющее часть ее жизненного опыта. В этой части автор анализирует телесные, сенсорные, поведенческие и коммуникативные особенности детства: побеги, реакции на одежду, запахи, вкусовые фиксации, отсутствие чувства голода, трудности с туалетом, странное отношение к боли, невозможность понимать абстрактные символы, проблемы с чтением и письмом, школьные конфликты, неспособность играть с детьми по их правилам. Но опять-таки эти описания не превращаются в каталог симптомов. Автор постоянно показывает внутреннюю логику поведения, которое окружающие воспринимали как упрямство, глупость или безумие. Одежда нужна была ей не как вещь, а как запах дома; однообразная пища становилась способом удержания стабильного ощущения; нюханье предметов было компенсацией и формой саморегуляции; повторяющиеся действия не поддавались нравственной оценке, потому что не были сознательным непослушанием в обычном смысле.

Особенно важна во второй части тема имени, зеркала и самотождественности. Отец пытается поставить Ирис перед зеркалом и повторяет ее имя, но девочка не видит в отражении себя; там лишь движение, что-то качающееся и изменчивое. С богословской точки зрения здесь возникает очень тонкий вопрос о личности до самосознания. Христианская традиция утверждает, что человек является личностью не потому, что уже способен рефлексивно сказать «я», а потому что он призван Богом и любим прежде всякой способности к самоопределению. Книга Юханссон дает этому утверждению почти экспериментальную остроту. Ирис не соотносит себя с именем, не узнает себя в зеркале, не может встроить эпизоды в последовательность опыта, но отец относится к ней как к той, с кем можно и нужно говорить. Его повторение имени становится не просто педагогическим упражнением, а актом призыва. Он как бы вызывает ее из рассеянности в присутствие. В библейском языке имя связано с призванием, а призвание предшествует ответу. Отец, сам не формулируя богословских категорий, действует в логике призыва: он обращается к Ирис раньше, чем она способна ответить обычным образом. Именно поэтому его любовь не является пассивным принятием «как есть», но становится сотворяющим обращением, которое помогает ребенку постепенно обрести доступ к миру и к себе.

Школьные главы особенно ценны для педагогического и церковного читателя, потому что показывают, как легко институция может перепутать непонимание с виной. Учительницы первых классов воспринимают Ирис так, будто она испытывает их терпение, а ее неспособность овладеть элементарными навыками становится для них ударом по собственной профессиональной состоятельности. Девочка вынуждена притворяться, списывать, заучивать, не понимая содержания. Но затем появляется учитель, который признает: он не понимает ее трудностей, но готов искать путь. Это одно из самых сильных мест книги, потому что здесь знание начинается с признания незнания. Учитель не строит себя как всеведущего специалиста, не обвиняет ребенка, не отказывается от него, а говорит фактически: я не понимаю, но буду рядом и буду пробовать. В этом он оказывается родственен отцу. Его педагогика основана не на готовой системе, а на верности. Он подробно объясняет, записывает за нее то, что она устно описывает, позволяет ей участвовать настолько, насколько возможно, и тем самым создает пространство, где ребенок не исключается из общего мира. Для богословского клуба этот эпизод особенно важен: церковная община часто сталкивается с людьми, чье поведение не укладывается в привычные формы участия, и вопрос состоит не только в том, «как их исправить», а в том, готова ли община признать свое незнание и все же искать форму верного присутствия.

Третья часть, «“Снаружи” — состояние там или здесь», является наиболее трудной и одновременно наиболее богословски провоцирующей. Здесь Юханссон просит читателя «забыть всё, что вы знаете о том, что обычно называют нормальным». Она вводит нас в свой внутренне-внешний мир, который называет настоящим, и предупреждает, что ее слова не должны оцениваться только в рамках естественнонаучной причинности. Для академического богословия это место требует особой осторожности. С одной стороны, нельзя наивно отождествлять описанные переживания с мистическим опытом или духовным видением в строгом христианском смысле. Существа Слире и Скюдце, выходы из тела, игра мыслями, ощущение мира без времени и места должны быть прочитаны прежде всего как феноменология субъективного опыта ребенка с глубокими нарушениями общения. С другой стороны, нельзя и грубо отвергнуть эти страницы как «фантазии», потому что именно такое отвержение, по свидетельству автора, делало ее опыт непередаваемым и усиливало разрыв с окружающими. Богословски верная позиция здесь должна быть трезвой и сострадательной: не всякая внутренняя реальность является откровением, но всякая человеческая внутренняя реальность заслуживает внимательного слушания, потому что в ней страдает, ищет и живет личность.

Третья часть помогает понять, что для Ирис «снаружи» было не просто отсутствием в нашем мире, а способом переживания полноты. Она пишет, что ее проблема состояла в отсутствии канала, который позволил бы «трансформировать это в культуру и социальность обычного мира». Эта формулировка исключительно важна. Она переводит разговор из плоскости дефицита в плоскость перевода. Ирис не была пустой; напротив, она переживала внутреннее богатство, но не имела средств передать его другим и принять язык других. В этом смысле ее путь можно описать как долгий труд воплощения: невидимое, бессловесное, первичное должно было получить форму, войти в тело, речь, время, социальность, ответственность. Здесь открывается глубокая христианская тема. Воплощение в богословии означает не просто явление духовного в материальном, а принятие конкретности, границ, уязвимости и отношений. Путь Ирис к общению — это не отказ от внутреннего мира, а мучительное обучение тому, чтобы внутреннее могло быть выражено без разрушения связи с другими. Отец называет ее мир «внутри», она называет его «снаружи», и оба названия парадоксально верны: для нее этот мир был более внешним, чем внешний, потому что именно там она ощущала реальность; для других он был внутренним, потому что не был доступен наблюдению. Этот разрыв языков и есть драма общения.

Четвертая часть, «Сегодня», переносит повествование во взрослую жизнь и показывает, что исцеление у Юханссон не означает исчезновения всех трудностей. Она учится понимать время, выстраивать деятельность, работать консультантом, вести людей к автономности, но многие процессы остаются неавтоматическими. Одна из наиболее трезвых формулировок книги звучит так: «Никакой контакт не происходит автоматически». В этом признании рушится иллюзия нормальности как effortless состояния. То, что большинству людей кажется естественным — смотреть, отвечать, быть вежливым, чувствовать уместность, считывать настроение, — для Ирис становится результатом многолетней тренировки. Но именно это делает ее особенно внимательной к тем, кого другие не понимают. Она работает парикмахером и учится воспринимать «жизненную энергию» людей; работает с детьми в больнице, с детьми, боящимися воды, с тяжелобольными, с подростками, оказавшимися на изнанке общества. Ее опыт собственной трудности становится не поводом замкнуться в себе, а источником профессиональной интуиции. Она понимает, что помочь подросткам невозможно, если не помогать взрослым, среди которых они живут. Это очень зрелая мысль: человек не исцеляется в отрыве от поля отношений. Повреждение общения не является только проблемой индивида; оно часто укоренено в атмосфере семьи, институции, общества. Поэтому помощь должна быть не только коррекционной, но и общинной.

Взрослая Ирис формулирует ценностные наблюдения, которые важны и для богословской этики. Она говорит об ответственности как о привилегии, а не как о внешней цене, наложенной на жизнь. Она размышляет о справедливости, признании и похвале, о том, как дети переживают обязанности, о разрушительных мифах цивилизации. Некоторые ее суждения спорны, но они ценны тем, что исходят из необычного угла зрения. Юханссон смотрит на социальные нормы как человек, которому пришлось изучать их почти как иностранный язык. Поэтому она замечает условность того, что большинство принимает за очевидность. Для церковного читателя это может быть отрезвляющим опытом: многие формы «приличия», «нормальности» и «правильного поведения», которые мы склонны отождествлять с духовной зрелостью, на самом деле являются культурными конвенциями. Это не значит, что они не нужны; без них невозможно общежитие. Но они не могут быть высшим критерием духовной оценки человека. Юханссон помогает увидеть различие между глубиной личности и степенью ее социализированности. Человек может быть плохо социализирован и при этом глубоко восприимчив; может быть внешне благопристоен и внутренне закрыт. Богословие, если оно хочет быть верным Евангелию, должно удерживать это различие.

Заключительная поэтическая миниатюра «Жизнь, любимая моя жизнь!» завершает книгу не клиническим отчетом и не педагогическим выводом, а гимном амбивалентной, трудной, прекрасной жизни. Жизнь здесь одновременно любима и ненавидима, она приносит несчастья и свет, прячется и возвращается, пугает и оживляет. Это не оптимистический финал в поверхностном смысле. Юханссон не говорит: всё было трудно, но теперь всё хорошо. Она говорит скорее: жизнь остается непредсказуемой, страх возвращается, тьма сгущается, но свет возможен. Эта финальная интонация особенно близка христианскому реализму. Надежда не есть отрицание страдания; она есть способность продолжать любить жизнь, зная ее хрупкость и боль. В книге нет прямого богословского вывода о кресте и воскресении, но сама структура свидетельства напоминает пасхальную логику: путь к жизни проходит не мимо страха, а через него; присутствие рождается не из отрицания раны, а из любви, которая не отступает перед раной.

Кому может быть полезна эта книга? В первую очередь родителям детей с аутизмом и другими нарушениями общения, потому что она дает не набор техник, а надежду более глубокого рода: ребенок не сводится к своему внешнему поведению, а любовь, внимание и терпеливая наблюдательность могут открыть пути, которые специалистам иногда кажутся невозможными. Но книга будет не менее полезна педагогам, школьным администраторам, психологам и пастырям. Педагог увидит в ней опасность поспешных ярлыков и силу честного признания «я не понимаю, но буду искать». Пастырь увидит, что духовное попечение не может ограничиваться словесным наставлением: иногда оно начинается с способности выдержать крик, молчание, странность, телесную неловкость, невозможность привычного ответа. Студенты богословия найдут здесь живой материал для размышлений о богословской антропологии, образе Божьем, личности, свободе, доверии, воплощенности, общении и границах нормы. Миряне, ищущие интеллектуально и духовно честных ответов, смогут увидеть, что вера в ценность человека проверяется не в абстрактных декларациях, а в отношении к тем, кто не может немедленно быть понят, полезен или удобен. Специалисты по истории Церкви и социальной истории могут прочитать книгу как свидетельство о народной религиозности, сельской культуре и изменяющихся границах между церковью, школой, семьей и медицинским знанием.

Сильнейшая сторона книги — ее редкая внутренняя перспектива. Многие тексты об аутизме написаны наблюдателями, специалистами или родственниками; Юханссон соединяет взгляд изнутри с поздней аналитической дистанцией. Вторая сильная сторона — образ отца, который становится одним из наиболее убедительных литературных воплощений деятельной любви. Его любовь не идеальна, но верна; не мягкотела, но отзывчива; не всезнающа, но внимательна. Третья сильная сторона — отказ от упрощения. Книга не говорит, что любовь автоматически решает всё; она показывает годы труда, боли, конфликтов, ошибок и медленных сдвигов. Четвертая — язык. Даже в переводе чувствуется необычная сила описаний: сенсорные переживания, атмосферы, цвета, движения, звуки и состояния переданы так, что читатель не просто узнает информацию, а переживает смещение собственной перспективы. Наконец, книга ценна тем, что расширяет богословское воображение. Она учит думать о человеке не только через рациональность и моральное волеизъявление, но через доверие, телесность, безопасность, способность быть призванным по имени и постепенно входить в общение.

Однако взвешенная рецензия должна указать и на слабые стороны. Главная из них состоит в том, что авторская теория доверия, при всей ее человеческой и педагогической убедительности, остается скорее экзистенциальной гипотезой, чем строго обоснованной научной моделью. Идея о низком исходном уровне доверия как корне нарушений общения богословски плодотворна, но ее нельзя безоговорочно переносить на все случаи аутизма. Современное понимание аутизма значительно сложнее, чем одна объяснительная ось, и читателю важно не превращать уникальный опыт Юханссон в универсальный рецепт. Вторая проблема связана с описаниями внутренне-внешнего мира. Они бесценны как свидетельство, но требуют герменевтической осторожности. Богословский читатель не должен ни демонизировать их, ни мистифицировать. Было бы полезно, если бы автор яснее различала феноменологическое описание, психологическую интерпретацию и духовный смысл. Третья слабость — относительная недоговоренность о матери. На фоне мощного образа отца мать часто выглядит жесткой, тревожной, раздраженной, но книга меньше помогает понять ее собственную боль, усталость и ограничения. Это может создать не вполне справедливую асимметрию: отец становится героем доверия, мать — носителем давления и бытового конфликта. Четвертая критическая точка касается педагогической жесткости отца. Хотя автор показывает плодотворность его вмешательства, современный читатель вправе спросить, где проходит граница между необходимым удержанием контакта и травматичным принуждением. Книга дает материал для размышления, но не предлагает ясных критериев, а потому нуждается в ответственном чтении.

И все же эти ограничения не умаляют значения «Особого детства». Напротив, они показывают, что перед нами не учебник и не догматическая схема, а живое свидетельство, требующее диалога. Для богословского клуба эта книга может стать редким поводом говорить о человеке не отвлеченно, а перед лицом конкретной инаковости. Она напоминает, что образ Божий не исчезает в тумане нарушенного общения, что личность может быть недоступна нашему пониманию, но не перестает быть личностью, что любовь должна быть не только чувством, но и вниманием, терпением, трудом перевода, готовностью ошибаться и снова искать путь. В мире, где нормальность часто становится идолом, книга Юханссон звучит как тихий, но настойчивый протест: человек не обязан быть удобным, чтобы быть достойным любви. И вместе с тем она не призывает оставить человека в одиночестве его замкнутого мира. Истинная любовь не только принимает, но и зовет; не только защищает от насилия нормы, но и помогает войти в общение, где возможно разделить радость и печаль других. Именно поэтому «Особое детство» важно читать не только специалистам по аутизму, но и церковным людям. Оно возвращает богословию его первичный предмет: тайну человека, призванного к общению, и тайну любви, которая изгоняет страх не лозунгом, а долгим присутствием рядом.