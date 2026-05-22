Обзор книги «История Русской Православной Церкви XX в. Сборник документов периода антицерковных гонений: конец 1917–1939 гг.»

«История Русской Православной Церкви XX в. Сборник документов периода антицерковных гонений: конец 1917–1939 гг.» — не авторская монография в обычном смысле, а тщательно выстроенная документальная хрестоматия, составленная проф., свящ. Александром Мазыриным как дополнительное пособие к учебнику по новейшей истории Русской Церкви. Именно поэтому ее богословская ценность заключается не в развернутой авторской интерпретации, а в самой композиции источников: читатель оказывается перед голосами эпохи, где рядом стоят соборные определения, послания Патриарха Тихона, декреты и инструкции богоборческой власти, документы обновленческого раскола и мучительно сложная переписка о преемстве высшей церковной власти после смерти Патриарха. Уже издательская аннотация формулирует главную задачу сборника: показать положение Русской Православной Церкви в период «ожесточенных гонений на нее извне» и «масштабных разделений изнутри», а также дать событийную канву и исторический контекст для понимания церковной истории новейшего времени.

Исторический контекст книги задается трагическим столкновением двух реальностей: с одной стороны, Поместный Собор 1917–1918 гг. пытается восстановить соборное, канонически ответственное и литургически укорененное устройство Церкви после синодального периода; с другой стороны, уже в первые годы советской власти возникает политический режим, для которого Церковь является не просто отделенной от государства институцией, а мировоззренческим противником, подлежащим административному, экономическому, идеологическому и, наконец, физическому подавлению. Во вступлении прямо сказано, что первые два десятилетия советской власти были временем «наиболее ожесточенных гонений» и одновременно «самых масштабных разделений и разногласий» внутри самой Церкви; эта формула важна, потому что сборник не превращает историю гонений в простую схему «Церковь против государства», но показывает, что давление извне почти сразу порождало соблазны компромисса, раскола, канонической неопределенности и различных моделей церковного выживания.

Метод составителя можно назвать документально-богословским. Он не навязывает читателю прямой полемической схемы, но последовательностью документов показывает внутреннюю драматургию эпохи. Сначала читатель видит норму: соборное видение патриаршего служения, Синода, Высшего Церковного Совета, епархиального и приходского управления. Затем он видит исповеднический ответ Патриарха Тихона на революционное насилие, гражданскую смуту, изъятие святынь и обновленческий раскол. Далее раскрывается механизм гонения через документы партийно-советской власти. После этого помещены материалы обновленческого движения, где становится видно, что раскол был не только внутрицерковным явлением, но и политическим инструментом. Наконец, последняя и самая богословски напряженная часть посвящена преемству высшей церковной власти, местоблюстительству, заместительству, декларации митрополита Сергия и полемике вокруг ее канонических и нравственных последствий.

Первый раздел особенно важен как богословский фундамент всей книги. Соборные определения 1917–1918 гг. показывают, что Русская Церковь входила в эпоху катастрофы не как административная структура, случайно оставшаяся без государственного покровительства, а как соборный организм, пытавшийся восстановить полноту церковной жизни. Определение о Патриархе изображает Предстоятеля не как монарха внутри Церкви, но как первоиерарха, ответственного перед Собором и действующего совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом. Характерная формула документа гласит: «Патриарх Российской Церкви есть Первоиерарх ее», а среди его обязанностей названо попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Церкви, представительство перед государственной властью, созыв Соборов, учительные послания и пастырские воззвания. Это не бюрократическая деталь, а экклезиологическое исповедание: власть в Церкви мыслится как служение единству, как хранение канонического порядка и как способность говорить от лица церковной полноты.

Однако составитель сразу показывает трагический разрыв между соборной нормой и исторической реальностью. В пояснении к первому разделу сказано, что соборные определения предполагали нормальные условия жизни Церкви и существование государственной власти, облеченной доверием православного большинства, но в условиях усиливавшихся большевистских гонений большая часть решений не могла быть реализована на практике; тем не менее они остаются исторически и экклезиологически значимыми как идеал церковного устройства и церковно-государственных отношений. Именно здесь возникает главная богословская тема сборника: как Церковь сохраняет норму, когда история лишает ее возможности нормально существовать? Документы показывают, что православная экклезиология не исчезает в условиях чрезвычайности, но начинает существовать как критерий оценки всех последующих вынужденных решений.

Второй раздел, посвященный посланиям и заявлениям Патриарха Тихона, раскрывает образ первосвятительского служения в условиях революционного насилия. Здесь особенно заметно напряжение между пророческим обличением и пастырским удержанием народа от мести. Патриарх Тихон не выступает как политический лидер старого режима; его язык прежде всего церковный, литургический и нравственный. В послании о Брестском мире он говорит не с позиции дипломатии, а с позиции церковной совести: «Церковь не может благословить заключенный ныне от имени России позорный мир». Эта фраза богословски важна потому, что показывает предел церковного невмешательства в политику: Церковь не обязана управлять государством, но она не может отказаться от нравственного суждения там, где на карту поставлены правда, достоинство народа и судьба невинных.

В то же время послания Патриарха Тихона не сводятся к обличению власти. Составитель помещает рядом документы о недопустимости мести для христианина, о невмешательстве духовенства в политическую борьбу, о помощи голодающим, о трагедии изъятия церковных ценностей. В результате перед читателем возникает не идеологизированный образ «церковного сопротивления», а гораздо более сложная православная позиция: Церковь не благословляет беззаконие, но и не превращает себя в партию гражданской войны; она защищает святыни, но признает долг милосердия; она осуждает святотатство, но не освобождает верующих от любви к страдающим. Это особенно ценно для современной богословской аудитории, потому что помогает преодолеть две крайности: романтическое представление о Церкви как о чисто политическом антагонисте советской власти и, наоборот, редукцию церковной позиции к стратегии административного выживания.

Третий раздел производит, возможно, самое тяжелое впечатление, потому что в нем звучит язык самой репрессивной машины. Декреты об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, инструкции Наркомюста, постановления о ликвидации мощей, документы об изъятии церковных ценностей, письмо Ленина о необходимости использовать голод для удара по Церкви, приказ Ежова о репрессировании «антисоветских элементов» — все это показывает, что гонение было не случайной совокупностью эксцессов, а системой. Особенно важно, что составитель включает не только публичные нормативные акты, но и документы внутренней политики власти, где обнаруживается подлинный замысел: лишение Церкви правосубъектности, собственности, образовательного влияния, общественного авторитета, а затем и кадрового ядра. Такой подбор источников делает книгу не только учебным пособием, но и нравственным документом: читатель видит, как юридический язык может становиться инструментом богоборчества.

Четвертый раздел, посвященный обновленчеству, раскрывает внутренний фронт церковной катастрофы. Его богословская важность состоит в том, что раскол показан не только как дисциплинарное неповиновение, но как попытка переопределить саму природу Церкви под давлением революционной идеологии. Воззвания «прогрессивного» духовенства, программа «Живой Церкви», документы обновленческого лжесобора, реакция митрополита Вениамина и других православных иерархов дают возможность увидеть, что обновленчество стремилось представить себя не изменой церковному преданию, а якобы очищением Церкви от политической контрреволюции. Характерная фраза обновленцев: «Церковь по самому существу своему должна являться союзом любви и правды, не политической организацией, не контрреволюционной партией» — внешне звучит почти безупречно, но в контексте сборника обнаруживает свою двусмысленность, потому что под видом деполитизации фактически легитимирует подчинение Церкви богоборческой власти и обвинение канонической иерархии в «гражданской войне» против государства.

Именно здесь книга особенно полезна как школа исторического различения. Она показывает, что неправда редко приходит в церковную историю в совершенно грубом виде; чаще она заимствует слова любви, мира, обновления, соборности, социальной ответственности. Но документальная последовательность разоблачает подмену: обновленческая риторика о «церковной разрухе» и «нормальных отношениях» с властью оказывается встроенной в планы ГПУ по расколу духовенства. Поэтому богословская проблема обновленчества шире частного исторического эпизода. Это вопрос о том, может ли Церковь обновляться ценой разрыва с канонической преемственностью, может ли она ради социальной адаптации отказаться от исповеднической верности, может ли риторика реформы служить инструментом разрушения церковного тела.

Пятый раздел — самый объемный и концептуально самый напряженный. После смерти Патриарха Тихона Церковь вступает в период канонической чрезвычайности. Завещательные распоряжения, вступление митрополита Петра в должность Патриаршего Местоблюстителя, последующие аресты, невозможность нормального управления, попытки создания временных органов, спор между митрополитом Сергием, митрополитом Агафангелом, архиепископом Григорием, митрополитом Кириллом и другими иерархами — все это показывает, что вопрос власти в Церкви в 1920-е годы был не вопросом административного первенства, а вопросом сохранения канонического сознания в условиях, когда нормальный Собор невозможен, Предстоятель арестован или изолирован, а государственная власть вмешивается в саму ткань церковного управления.

Особую роль играет «Соловецкое послание», в котором заключенные епископы пытаются сформулировать возможность лояльного, но не рабского отношения к советскому государству. Соловецкие архиереи признают необходимость гражданского мира и отказа от политической борьбы, но не соглашаются с превращением Церкви в идеологический придаток государства. В одном из фрагментов они указывают, что со времени заявления Патриарха Тихона о лояльности нельзя указать судебного процесса, где было бы доказано участие православного клира в действиях, направленных на ниспровержение советской власти. Эта позиция богословски трезва: она не сакрализует антисоветскую борьбу, но и не принимает ложь о Церкви как политическом враге. В этом смысле «Соловецкое послание» предстает одним из высших документов церковной мысли эпохи гонений.

На этом фоне «Декларация» митрополита Сергия 1927 года и последующие документы воспринимаются особенно драматично. Сборник не упрощает проблему сергианства, но позволяет увидеть, почему она стала столь болезненной. С одной стороны, митрополит Сергий стремится добиться легализации церковного управления, восстановить хотя бы минимальную внешнюю возможность существования церковной организации и прекратить обвинения Церкви в политической нелояльности. С другой стороны, документы показывают, что некоторые тексты этого круга несут явную печать внешнего давления; во вступительном аппарате прямо отмечено, что декларация митрополита Сергия носит след участия партийно-советских «соавторов», а опубликованное в 1930 году «Интервью» было составлено Сталиным, Молотовым и Ярославским. Эта деталь принципиальна: она не снимает вопроса об ответственности церковных деятелей, но не позволяет рассматривать их решения вне ситуации принуждения, шантажа, ареста и угрозы полного уничтожения церковного управления.

Переписка митрополита Кирилла с митрополитом Сергием, а также реакция ярославских архиереев, иосифлянские документы и постановления о приеме обновленческих клириков раскрывают богословский нерв эпохи: где граница между икономией и компромиссом, между сохранением церковной структуры и повреждением церковной свободы, между послушанием канонической власти и сопротивлением действиям, которые воспринимаются как превышение полномочий? Сборник не дает готового публицистического ответа, и в этом его сила. Он заставляет читателя войти в реальную сложность истории, где святость, страх, каноническая точность, человеческая ограниченность и давление режима переплетены так тесно, что простые оценки часто оказываются недостаточными.

Завершающее письмо митрополита Вениамина, помещенное «вместо заключения», имеет символическое значение. После всех юридических актов, политических директив, канонических споров и административных распоряжений книга возвращает читателя к личному свидетельству архиерея-мученика. Это композиционное решение обладает сильным богословским смыслом: история Церкви XX века не исчерпывается институциональной борьбой за управление и не сводится к противостоянию документов. Ее последняя мера — исповедничество. Именно мученическое свидетельство показывает, что канонический порядок нужен не сам для себя, а как форма верности Христу, Евхаристии, церковному единству и народу Божию.

Главная сила сборника заключается в том, что он учит читать историю Церкви не как набор мифов, а как драму источников. Он возвращает богословскую мысль к документу, к точной формулировке, к датировке, к контексту. Для студентов теологии это особенно важно: они учатся не только «знать события», но видеть, как богословские идеи воплощаются в административных актах, посланиях, судебных заявлениях, письмах из заключения и даже в документах врагов Церкви. Для пастырей книга полезна как школа церковного трезвения: она показывает, насколько опасны и политизация Церкви, и ложная аполитичность, если последняя означает капитуляцию перед неправдой. Для мирян, ищущих интеллектуально честного разговора о советском периоде, сборник дает возможность увидеть не легенду, а реальную сложность эпохи. Для специалистов по церковной истории он ценен как компактно организованная хрестоматия, где важнейшие документы соединены в продуманную проблемно-хронологическую линию.

К несомненным достоинствам издания следует отнести и его педагогическую ясность. Структура из пяти разделов позволяет пройти путь от нормы к катастрофе, от соборного устройства к гонению, от внешнего давления к внутреннему расколу, от патриаршего исповедничества к послетихоновской канонической смуте. Важным достоинством является включение как церковных, так и нецерковных документов. Благодаря этому читатель не остается внутри церковной самоинтерпретации, но видит также язык власти, язык раскольников, язык административного принуждения. Еще одна сильная сторона — отказ от избыточного комментирования. Составитель доверяет источникам, и эта сдержанность производит большее впечатление, чем полемическая авторская риторика.

Однако у книги есть и ограничения, вытекающие из самого жанра. Поскольку это хрестоматия, она не заменяет полноценного историко-богословского исследования. Читатель, не знакомый с контекстом, может недооценить внутреннюю сложность некоторых документов или, наоборот, воспринять их слишком прямолинейно. Особенно это касается декларации митрополита Сергия, иосифлянского движения, григорианского ВВЦС, позиции митрополита Кирилла и вопроса о действительности обновленческих священнодействий. Здесь требуются дополнительные комментарии по каноническому праву, экклезиологии, истории репрессивных органов и психологии церковного поведения в условиях террора. Составитель сознательно ориентирует сборник на использование вместе с основным учебником, и потому самостоятельному читателю может не хватить развернутых вводных очерков к каждому разделу.

Другой критический момент связан с тем, что документальная подборка, при всей широте, неизбежно оставляет за рамками живой опыт низового церковного народа: приходских общин, монашествующих, семей репрессированных, рядовых священников и мирян. Во вступлении объясняется, что личные источники почти не включались из-за их субъективности и пространности, а также потому, что они представлены в других сборниках. Это объяснение методологически понятно, но богословски оставляет некоторую лакуну: история гонений была не только историей высшего управления, но и историей повседневной верности. Для богословского клуба это может стать поводом читать данное издание вместе с мемуарами, следственными делами, житиями новомучеников и приходскими свидетельствами.

Тем не менее именно как документальная основа для богословского размышления сборник чрезвычайно ценен. Он показывает, что история Русской Церкви в 1917–1939 гг. не может быть сведена ни к героической агиографии, ни к истории институциональных компромиссов. Это история Церкви, которая одновременно восстанавливала соборность, вступала в эпоху мученичества, боролась с расколом, искала язык отношения к враждебному государству, пыталась сохранить каноническую преемственность и переживала страшное давление, при котором каждое решение могло иметь последствия для тысяч людей. Перед нами книга, которую следует читать медленно, с карандашом, с молитвенной памятью о новомучениках и с готовностью к честному церковному самоиспытанию. Ее главное значение состоит в том, что она возвращает богословие истории к источникам, а церковную память — к ответственности.