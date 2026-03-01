Обзор книги Ивана Бенгальского «Гримуар Царя Соломона. Том II. Claviculæ Salomonis»

Книга Ивана Бенгальского «Гримуар Царя Соломона. Том II. Claviculæ Salomonis» является продолжением его первого тома и представляет собой более концентрированную реконструкцию одной из старейших ветвей соломоновой традиции, которую сам автор условно называет школой «Ключа Соломона, сына Давида». Уже из предисловия ясно, что второй том отличается от первого не столько расширением материала, сколько попыткой методологического упорядочивания и сближения нескольких рукописных традиций, прежде всего немецких и английских версий XVI–XVII веков.

В предисловии Бенгальский подробно перечисляет основные источники: немецкие рукописи XVII века, латинский текст Duveen D 388 конца XVI века, лейпцигскую версию, английскую рукопись Sloane 3847 (1572 года), а также текст «Ключ Знаний» (Ad. Ms. 36674). Он подчёркивает, что сознательно избегает смешения разных школ соломоновой магии и старается не создавать «Франкенштейна» из несовместимых методов. В отличие от редакции Мазерса, опиравшейся на систему Авраама Колорно, Бенгальский делает ставку на более «христианизированные» версии «Ключа», где богословский контекст выражен значительно сильнее.

Основной текст открывается латинско-немецким заголовком Claviculæ Salomonis Filii David, после чего следует пролог, в котором Соломон передаёт сыну Ровоаму тайное знание. Эта часть по стилю напоминает классические псевдоэпиграфические легенды: появление ангела Разиэля, откровение, сокрытие книги в слоновой кости, её обретение Птолемеем Греком и молитва о разумении. Уже здесь заметна особенность второго тома — усиленный христианский пласт. В тексте регулярно цитируются Евангелия, Псалмы, Книга Сираха, Паралипоменон, что создаёт ощущение синтеза гримуара и молитвенника.

Далее следует глава о «несчастливых днях» каждого месяца — календарная система запретов, типичная для средневековых магических календарей. Затем идут главы о планетарных часах и домах планет, с чётким изложением классической последовательности: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. В таблицах приводятся соответствия металлов, цветов, дней недели, а также имена ангелов и демонов каждого часа — причём они даны на греческом с русской транслитерацией. Это придаёт тексту характер практического руководства.

Особенно интересна глава о часах, в которые следует производить «эксперименты». Здесь чётко разделяются операции любви, вражды, кражи, невидимости, необычных действий, азартных игр. Указывается необходимость растущей Луны, конкретных лунных дней, ориентации по сторонам света. Вся система подана как строгая дисциплина, где успех зависит от точности соблюдения времени и соответствий.

Седьмая глава посвящена пентаклям и печатям — центральному элементу гримуарной традиции. Подробно описывается освящение пентакля: день Меркурия, час, окуривание мастикой и алоэ, чтение псалмов (7, 21, 31, 50, 28, 71, 53, 133, 18), молитва к Adonay. В отличие от первого тома, здесь акцент смещён на ритуально-христианский аспект освящения. Пентакль представляется не только как магический инструмент, но как сакральный объект, требующий литургической подготовки, вплоть до мессы Святого Духа.

Восьмая глава описывает приготовление магического круга: два концентрических круга с проходами, кресты, пентакль с именами Творца, девственная игла, омовение, пост, бумажная корона с надписями. Девятая глава содержит молитву к Иисусу Христу как основу защиты мага. В этом проявляется специфика тома: он явственно встроен в христианскую мистическую рамку.

С точки зрения рецензии, книга производит впечатление тщательно продуманной реконструкции одной конкретной линии «Ключа Соломона». Сильная сторона второго тома — последовательность и цельность. В отличие от первого, где автор собирал разнородные источники, здесь чувствуется более строгий выбор традиции. Текст насыщен богословскими цитатами, что создаёт контекст, в котором магическая практика подаётся как подчинённая Божественной воле.

Положительно можно отметить и честность автора: он прямо говорит о различиях между рукописями, указывает на вариации, предупреждает о необходимости переписывания книги от руки как части посвящения. Это придаёт работе внутреннюю логическую завершённость.

Однако критические замечания остаются. Во-первых, книга является авторской компиляцией и реконструкцией, а не академическим критическим изданием. Хотя источники перечислены, отсутствует строгий текстологический аппарат, сравнение рукописных чтений, подробные ссылки на архивные шифры и фолиации. Во-вторых, сильная христианизация текста может быть исторически не вполне однозначной, поскольку многие версии «Ключа» представляют более сложный синтез каббалистических, герметических и христианских элементов.

Кроме того, с точки зрения современной науки магические операции, описанные в книге, не имеют эмпирического подтверждения. Они представляют историко-культурный интерес, но не могут рассматриваться как практические методики в научном смысле. Наконец, использование языка «полного и безоговорочного руководства по магии», заявленного издательством, может восприниматься как маркетинговое преувеличение.

Отзывы в оккультной среде, как правило, положительные: ценится работа с редкими рукописями, попытка систематизации немецкой ветви «Ключа». Среди исследователей же возможна критика за отсутствие строгой академической методологии и за редакторскую интерпретацию.

В целом второй том «Гримуара Царя Соломона» — это серьёзный вклад в русскоязычную публикацию соломоновой традиции. Он более структурирован и тематически цельный, чем первый том, с акцентом на христианскую редакцию «Claviculæ Salomonis». Книга интересна как историко-эзотерический документ и как пример современной реконструкции магической традиции, но требует внимательного, критического чтения и понимания её культурного контекста.